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Лидс
 
Позже

Стадион:
Кристал Пэлас
1
Меслье
Иллан
2
Эйлинг
Люк
21
Стрёйк
Паскаль
6
Купер
Лиам
10
Алиоски
Эгзиян
23
Филлипс
Кэлвин
18
Рафинья
Диас
43
Клих
Матеуш
15
Даллас
Стюарт
22
Харрисон
Джек
9
Бэмфорд
Патрик
31
Гуаита
Висенте
17
Клайн
Натаниэль
6
Данн
Скотт
24
Кэхилл
Гари
3
Ван
Анхольт
Патрик
9
Айю
Джордан
4
Миливоевич
Лука
44
Ридевальд
Жайро
27
Митчелл
Тайрик
14
Матета
Жан-Филипп
25
Эзе
Эберечи
Лидс
4-1-4-1
Кристал Пэлас
4-4-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Лидс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бэмфорд Патрик 11 (1) 0.52
2. Харрисон Джек 5 0.24
3. Рафинья Диас 4 0.19
4. Даллас Стюарт 4 0.19
5. Клих Матеуш 3 (2) 0.14
6. Морено Родриго 3 0.14
7. Кошта Элдер 2 0.1
8. Алиоски Эгзиян 2 0.1
9. Купер Лиам 1 0.05
10. Эрнандес Пабло 0 0
11. Филлипс Кэлвин 0 0
Кристал Пэлас
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Заха Уилфрид 9 (2) 0.41
2. Эзе Эберечи 3 0.14
3. Бентеке Кристиан 3 0.14
4. Шлупп Джеффри 2 0.09
5. Ридевальд Жайро 2 0.09
6. Таунсенд Андрос 1 0.05
7. Айю Джордан 1 0.05
8. Бачуайи Миши 1 0.05
9. Кэхилл Гари 1 0.05
10. Данн Скотт 1 0.05
11. Куйяте Шейку 1 0.05
12. Макартур Джеймс 0 0
13. Уорд Джоэл 0 0
14. Клайн Натаниэль 0 0
15. Ван Анхольт Патрик 0 0

Карточки

Лидс
# Игрок      
1. Эйлинг Люк 5 0
2. Клих Матеуш 5 0
3. Филлипс Кэлвин 5 0
4. Даллас Стюарт 4 0
5. Купер Лиам 3 0
6. Алиоски Эгзиян 3 0
7. Харрисон Джек 2 0
8. Рафинья Диас 2 0
9. Морено Родриго 1 0
10. Бэмфорд Патрик 1 0
11. Льоренте Диего 1 0
12. Стрёйк Паскаль 1 0
Кристал Пэлас
# Игрок      
1. Миливоевич Лука 5 1
2. Заха Уилфрид 4 0
3. Макартур Джеймс 3 0
4. Уорд Джоэл 3 0
5. Бентеке Кристиан 1 1
6. Гуаита Висенте 2 0
7. Клайн Натаниэль 2 0
8. Шлупп Джеффри 2 0
9. Эзе Эберечи 2 0
10. Томкинс Джеймс 1 0
11. Маккарти Джеймс 1 0
12. Данн Скотт 1 0
13. Ван Анхольт Патрик 1 0
14. Айю Джордан 1 0
15. Митчелл Тайрик 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лидс 17.14% (6) 8.57% (3) 17.14% (6) 17.14% (6) 22.86% (8) 17.14% (6)
 Кристал Пэлас 24% (6) 20% (5) 8% (2) 16% (4) 16% (4) 16% (4)

Предыдущие игры

Лидс Последние 20 матчей: +8 =2 -10
Лидс 1:2 Эвертон Лестер 1:3 Лидс Ньюкасл 1:2 Лидс Лидс 0:1 Брайтон
Кроули Таун 3:0 Лидс Тоттенхэм 3:0 Лидс Вест Бромвич 0:5 Лидс Лидс 1:0 Бёрнли Манчестер Юнайтед 6:2 Лидс Лидс 5:2 Ньюкасл Лидс 1:2 Вест Хэм Челси 3:1 Лидс Эвертон 0:1 Лидс Лидс 0:0 Арсенал Кристал Пэлас 4:1 Лидс Лидс 1:4 Лестер Астон Вилла 0:3 Лидс Лидс 0:1 Вулверхэмптон Лидс 1:1 Манчестер Сити Шеффилд Юнайтед 0:1 Лидс
Кристал Пэлас Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Ньюкасл 1:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Вулверхэмптон Кристал Пэлас 2:3 Вест Хэм Манчестер Сити 4:0 Кристал Пэлас
Арсенал 0:0 Кристал Пэлас Вулверхэмптон 1:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2:0 Шеффилд Юнайтед Кристал Пэлас 1:1 Лестер Астон Вилла 3:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:7 Ливерпуль Вест Хэм 1:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:1 Тоттенхэм Вест Бромвич 1:5 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:2 Ньюкасл Бёрнли 1:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 4:1 Лидс Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас Фулхэм 1:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:1 Брайтон Челси 4:0 Кристал Пэлас

Последние игры между собой

Лидс: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 2
Кристал Пэлас: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 4
Кристал Пэлас 4:1 Лидс Премьер-лига Кристал Пэлас 2:2 Лидс Лидс 2:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:1 Лидс
Лидс 3:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Лидс Лидс 2:1 Кристал Пэлас Лидс 4:0 Кристал Пэлас Кубок Carling
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 22 15 5 2 43 - 14 50
2. Манчестер Юнайтед Заявка 23 13 6 4 49 - 30 45
3. Лестер Заявка 23 13 4 6 39 - 25 43
4. Ливерпуль Заявка 23 11 7 5 44 - 29 40
5. Челси Заявка 23 11 6 6 38 - 24 39
6. Вест Хэм Заявка 23 11 6 6 34 - 28 39
7. Эвертон Заявка 21 11 4 6 34 - 28 37
8. Тоттенхэм Заявка 22 10 6 6 36 - 22 36
9. Астон Вилла Заявка 21 11 2 8 36 - 24 35
10. Арсенал Заявка 23 9 4 10 27 - 23 31
11. Лидс Заявка 21 9 2 10 36 - 38 29
12. Саутгемптон Заявка 22 8 5 9 29 - 37 29
13. Кристал Пэлас Заявка 22 8 5 9 27 - 37 29
14. Вулверхэмптон Заявка 23 7 6 10 23 - 31 27
15. Ньюкасл Заявка 23 7 4 12 25 - 38 25
16. Брайтон Заявка 23 5 10 8 25 - 30 25
17. Бёрнли Заявка 22 6 5 11 14 - 29 23
18. Фулхэм Заявка 22 2 9 11 17 - 31 15
19. Вест Бромвич Заявка 23 2 6 15 18 - 54 12
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 23 3 2 18 15 - 37 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 11 8 2 1 22 - 7 26
2. Ливерпуль Заявка 12 7 2 3 22 - 14 23
3. Челси Заявка 11 5 4 2 21 - 11 19
4. Вест Хэм Заявка 11 5 3 3 16 - 14 18
5. Манчестер Юнайтед Заявка 12 5 3 4 25 - 18 18
6. Тоттенхэм Заявка 12 5 3 4 17 - 13 18
7. Астон Вилла Заявка 10 5 1 4 19 - 14 16
8. Саутгемптон Заявка 11 5 1 5 15 - 13 16
9. Лестер Заявка 11 5 1 5 16 - 15 16
10. Вулверхэмптон Заявка 12 4 4 4 14 - 14 16
11. Арсенал Заявка 11 4 3 4 12 - 11 15
12. Кристал Пэлас Заявка 11 4 3 4 14 - 18 15
13. Эвертон Заявка 10 4 2 4 16 - 15 14
14. Бёрнли Заявка 11 4 2 5 9 - 13 14
15. Ньюкасл Заявка 12 4 2 6 15 - 21 14
16. Лидс Заявка 10 3 2 5 14 - 16 11
17. Брайтон Заявка 11 1 6 4 11 - 15 9
18. Шеффилд Юнайтед Заявка 12 2 1 9 9 - 18 7
19. Фулхэм Заявка 12 1 4 7 7 - 17 7
20. Вест Бромвич Заявка 11 1 3 7 7 - 31 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 11 8 3 0 24 - 12 27
2. Лестер Заявка 12 8 3 1 23 - 10 27
3. Манчестер Сити Заявка 11 7 3 1 21 - 7 24
4. Эвертон Заявка 11 7 2 2 18 - 13 23
5. Вест Хэм Заявка 12 6 3 3 18 - 14 21
6. Челси Заявка 12 6 2 4 17 - 13 20
7. Астон Вилла Заявка 11 6 1 4 17 - 10 19
8. Тоттенхэм Заявка 10 5 3 2 19 - 9 18
9. Лидс Заявка 11 6 0 5 22 - 22 18
10. Ливерпуль Заявка 11 4 5 2 22 - 15 17
11. Арсенал Заявка 12 5 1 6 15 - 12 16
12. Брайтон Заявка 12 4 4 4 14 - 15 16
13. Кристал Пэлас Заявка 11 4 2 5 13 - 19 14
14. Саутгемптон Заявка 11 3 4 4 14 - 24 13
15. Ньюкасл Заявка 11 3 2 6 10 - 17 11
16. Вулверхэмптон Заявка 11 3 2 6 9 - 17 11
17. Бёрнли Заявка 11 2 3 6 5 - 16 9
18. Фулхэм Заявка 10 1 5 4 10 - 14 8
19. Вест Бромвич Заявка 12 1 3 8 11 - 23 6
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 11 1 1 9 6 - 19 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча 23 тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграют «Лидс» и «Кристал Пэлас». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Elland Road. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Лидс - Кристал Пэлас от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 февраля 2021, осталось 3 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.85 3.90 4.10
Бонус: 10 000 ₽ 1.85 4.00 4.40
Бонус: 5 000 ₽ 1.83 3.90 4.40
Бонус: 5 000 ₽ 1.91 3.95 3.95
  1.88 3.81 4.33

Самый высокий коэффициент на матч «Лидс» – «Кристал Пэлас» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лидс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Кристал Пэлас» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лидс» – «Кристал Пэлас», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
4.30 1.22 2.15 1.71 1.70 2.17 1.46 2.75 1.18 5.00 1.06 9.40
10.50 1.01 9.80 1.03 4.20 1.22 3.26 1.34 2.17 1.77 1.67 2.20 1.43 2.74 1.19 4.20 1.14 4.80 1.03 8.30
13.00 1.01 9.10 1.03 3.80 1.27 3.00 1.40 2.03 1.84 1.81 2.07 1.59 2.46 1.38 3.05 1.22 5.00 1.13 5.50 1.05 9.70 1.04 10.00 1.01 17.00
4.16 1.26 3.15 1.40 2.38 1.64 2.02 1.88 1.80 2.11 1.59 2.50 1.55 2.60 1.40 3.14 1.16 5.90
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.15 1.33 2.13 1.67 1.50 2.49 1.12 5.60
3.20 1.35 2.17 1.69 1.52 2.53 1.18 4.85 1.13 6.05
2.14 1.71 1.57 2.55 1.21 4.90
3.36 1.37 2.77 1.50 2.18 1.77 1.70 2.26 1.50 2.75 1.35 3.43
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.50 1.18 1.85 1.88 1.24 3.75
4.55 1.20 3.12 1.36 1.84 1.96 1.39 3.00 1.26 3.85
2.75 1.42 1.70 2.07 1.29 3.35

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.66 2.14
1.75 2.08
Букмекер Да Нет
4.00 1.22
4.10 1.21
Букмекер Да Нет
3.00 1.36
3.30 1.30
Где смотреть матч Лидс - Кристал Пэлас онлайн

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Прогнозы на матч Лидс - Кристал Пэлас

Исход игры
Лидс
77% (117)
Ничья
13.2% (20)
Кристал Пэлас
9.9% (15)
Тотал 2.5
Больше
66.89% (101)
Меньше
33.11% (50)
Обе команды забьют
Да
78.81% (119)
Нет
21.19% (32)
Популярный счёт
2:1 Лидс
55.3% (84)
1:0 Лидс
15.1% (23)
1:1 Ничья
12.5% (19)
1:2 Кристал Пэлас
5.9% (9)
3:1 Лидс
2.6% (4)
2:0 Лидс
2.6% (4)
0:1 Кристал Пэлас
2% (3)
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