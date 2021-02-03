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Стадион:
Кристал Пэлас

Бомбардиры внутри турнира

Лидс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бэмфорд Патрик 11 (1) 0.52
2. Харрисон Джек 5 0.24
3. Рафинья Диас 4 0.19
4. Даллас Стюарт 4 0.19
5. Клих Матеуш 3 (2) 0.14
6. Морено Родриго 3 0.14
7. Кошта Элдер 2 0.1
8. Алиоски Эгзиян 2 0.1
9. Купер Лиам 1 0.05
10. Эрнандес Пабло 0 0
11. Филлипс Кэлвин 0 0
Кристал Пэлас
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Заха Уилфрид 9 (2) 0.41
2. Эзе Эберечи 3 0.14
3. Бентеке Кристиан 3 0.14
4. Шлупп Джеффри 2 0.09
5. Ридевальд Жайро 2 0.09
6. Таунсенд Андрос 1 0.05
7. Айю Джордан 1 0.05
8. Бачуайи Миши 1 0.05
9. Кэхилл Гари 1 0.05
10. Данн Скотт 1 0.05
11. Куйяте Шейку 1 0.05
12. Макартур Джеймс 0 0
13. Уорд Джоэл 0 0
14. Клайн Натаниэль 0 0
15. Ван Анхольт Патрик 0 0

Карточки

Лидс
# Игрок      
1. Эйлинг Люк 5 0
2. Клих Матеуш 5 0
3. Филлипс Кэлвин 5 0
4. Даллас Стюарт 4 0
5. Купер Лиам 3 0
6. Алиоски Эгзиян 3 0
7. Харрисон Джек 2 0
8. Рафинья Диас 2 0
9. Морено Родриго 1 0
10. Бэмфорд Патрик 1 0
11. Льоренте Диего 1 0
12. Стрёйк Паскаль 1 0
Кристал Пэлас
# Игрок      
1. Миливоевич Лука 5 1
2. Заха Уилфрид 4 0
3. Макартур Джеймс 3 0
4. Уорд Джоэл 3 0
5. Бентеке Кристиан 1 1
6. Гуаита Висенте 2 0
7. Клайн Натаниэль 2 0
8. Шлупп Джеффри 2 0
9. Эзе Эберечи 2 0
10. Томкинс Джеймс 1 0
11. Маккарти Джеймс 1 0
12. Данн Скотт 1 0
13. Ван Анхольт Патрик 1 0
14. Айю Джордан 1 0
15. Митчелл Тайрик 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лидс 17.14% (6) 8.57% (3) 17.14% (6) 17.14% (6) 22.86% (8) 17.14% (6)
 Кристал Пэлас 24% (6) 20% (5) 8% (2) 16% (4) 16% (4) 16% (4)

Предыдущие игры

Лидс Последние 20 матчей: +8 =2 -10
Лидс 1:2 Эвертон Лестер 1:3 Лидс Ньюкасл 1:2 Лидс Лидс 0:1 Брайтон
Кроули Таун 3:0 Лидс Тоттенхэм 3:0 Лидс Вест Бромвич 0:5 Лидс Лидс 1:0 Бёрнли Манчестер Юнайтед 6:2 Лидс Лидс 5:2 Ньюкасл Лидс 1:2 Вест Хэм Челси 3:1 Лидс Эвертон 0:1 Лидс Лидс 0:0 Арсенал Кристал Пэлас 4:1 Лидс Лидс 1:4 Лестер Астон Вилла 0:3 Лидс Лидс 0:1 Вулверхэмптон Лидс 1:1 Манчестер Сити Шеффилд Юнайтед 0:1 Лидс
Кристал Пэлас Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Ньюкасл 1:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Вулверхэмптон Кристал Пэлас 2:3 Вест Хэм Манчестер Сити 4:0 Кристал Пэлас
Арсенал 0:0 Кристал Пэлас Вулверхэмптон 1:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2:0 Шеффилд Юнайтед Кристал Пэлас 1:1 Лестер Астон Вилла 3:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:7 Ливерпуль Вест Хэм 1:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:1 Тоттенхэм Вест Бромвич 1:5 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:2 Ньюкасл Бёрнли 1:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 4:1 Лидс Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас Фулхэм 1:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:1 Брайтон Челси 4:0 Кристал Пэлас

Последние игры между собой

Лидс: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 2
Кристал Пэлас: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 4
Кристал Пэлас 4:1 Лидс Премьер-лига Кристал Пэлас 2:2 Лидс Лидс 2:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:1 Лидс
Лидс 3:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Лидс Лидс 2:1 Кристал Пэлас Лидс 4:0 Кристал Пэлас Кубок Carling
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 21 14 5 2 39 - 13 47
2. Манчестер Юнайтед Заявка 22 13 5 4 46 - 27 44
3. Лестер Заявка 22 13 3 6 39 - 25 42
4. Ливерпуль Заявка 22 11 7 4 43 - 25 40
5. Вест Хэм Заявка 22 11 5 6 34 - 28 38
6. Эвертон Заявка 20 11 3 6 31 - 25 36
7. Челси Заявка 22 10 6 6 36 - 23 36
8. Тоттенхэм Заявка 21 9 6 6 34 - 22 33
9. Астон Вилла Заявка 20 10 2 8 35 - 24 32
10. Арсенал Заявка 22 9 4 9 27 - 22 31
11. Лидс Заявка 21 9 2 10 36 - 38 29
12. Саутгемптон Заявка 21 8 5 8 27 - 34 29
13. Кристал Пэлас Заявка 22 8 5 9 27 - 37 29
14. Вулверхэмптон Заявка 22 7 5 10 23 - 31 26
15. Брайтон Заявка 22 5 9 8 24 - 29 24
16. Бёрнли Заявка 21 6 4 11 13 - 28 22
17. Ньюкасл Заявка 22 6 4 12 22 - 36 22
18. Фулхэм Заявка 21 2 8 11 17 - 31 14
19. Вест Бромвич Заявка 22 2 6 14 18 - 52 12
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 22 3 2 17 14 - 35 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 11 8 2 1 22 - 7 26
2. Ливерпуль Заявка 11 7 2 2 21 - 10 23
3. Челси Заявка 11 5 4 2 21 - 11 19
4. Вест Хэм Заявка 11 5 3 3 16 - 14 18
5. Манчестер Юнайтед Заявка 11 5 2 4 22 - 15 17
6. Саутгемптон Заявка 11 5 1 5 15 - 13 16
7. Лестер Заявка 11 5 1 5 16 - 15 16
8. Тоттенхэм Заявка 11 4 3 4 15 - 13 15
9. Арсенал Заявка 11 4 3 4 12 - 11 15
10. Вулверхэмптон Заявка 11 4 3 4 14 - 14 15
11. Кристал Пэлас Заявка 11 4 3 4 14 - 18 15
12. Эвертон Заявка 10 4 2 4 16 - 15 14
13. Астон Вилла Заявка 9 4 1 4 18 - 14 13
14. Бёрнли Заявка 10 4 1 5 8 - 12 13
15. Лидс Заявка 10 3 2 5 14 - 16 11
16. Ньюкасл Заявка 11 3 2 6 12 - 19 11
17. Брайтон Заявка 11 1 6 4 11 - 15 9
18. Шеффилд Юнайтед Заявка 11 2 1 8 8 - 16 7
19. Фулхэм Заявка 11 1 3 7 7 - 17 6
20. Вест Бромвич Заявка 11 1 3 7 7 - 31 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 11 8 3 0 24 - 12 27
2. Лестер Заявка 11 8 2 1 23 - 10 26
3. Эвертон Заявка 10 7 1 2 15 - 10 22
4. Манчестер Сити Заявка 10 6 3 1 17 - 6 21
5. Вест Хэм Заявка 11 6 2 3 18 - 14 20
6. Астон Вилла Заявка 11 6 1 4 17 - 10 19
7. Тоттенхэм Заявка 10 5 3 2 19 - 9 18
8. Лидс Заявка 11 6 0 5 22 - 22 18
9. Челси Заявка 11 5 2 4 15 - 12 17
10. Ливерпуль Заявка 11 4 5 2 22 - 15 17
11. Арсенал Заявка 11 5 1 5 15 - 11 16
12. Брайтон Заявка 11 4 3 4 13 - 14 15
13. Кристал Пэлас Заявка 11 4 2 5 13 - 19 14
14. Саутгемптон Заявка 10 3 4 3 12 - 21 13
15. Ньюкасл Заявка 11 3 2 6 10 - 17 11
16. Вулверхэмптон Заявка 11 3 2 6 9 - 17 11
17. Бёрнли Заявка 11 2 3 6 5 - 16 9
18. Фулхэм Заявка 10 1 5 4 10 - 14 8
19. Вест Бромвич Заявка 11 1 3 7 11 - 21 6
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 11 1 1 9 6 - 19 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Лидс - Кристал Пэлас от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 февраля 2021, осталось 2 дня 19 часов 49 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 54
    Лидс 74.1% (40)
    X 16.7% (9)
    Кристал Пэлас 9.3% (5)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Лидс
    Ничья
    Кристал Пэлас
    1.91
    4.00
    4.38
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.85 3.85 4.00
    Бонус: 5 000 ₽ 1.91 4.00 3.95
    Бонус: 5 000 ₽ 1.86 3.90 3.95
      1.84 3.96 4.38

    Самый высокий коэффициент на матч «Лидс» – «Кристал Пэлас» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лидс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Кристал Пэлас» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лидс» – «Кристал Пэлас», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    12.75 1.00 11.25 1.01 4.55 1.19 3.68 1.28 2.36 1.66 1.81 2.00 1.50 2.52 1.23 3.80 1.16 4.30 1.05 7.30
    16.00 0.00 11.00 1.02 4.30 1.20 3.45 1.29 2.25 1.66 2.00 1.82 1.76 2.08 1.47 2.60 1.23 3.90 1.18 4.50 1.05 7.70 1.04 8.30 1.01 13.00
    4.89 1.21 2.82 1.48 2.33 1.67 2.08 1.84 1.81 2.11 1.63 2.41 1.51 2.70 1.21 4.94
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    3.45 1.31 2.38 1.58 1.57 2.36 1.21 4.40 1.15 5.50
    2.30 1.65 1.51 2.46 1.18 4.50
    3.05 1.43 2.39 1.64 1.82 2.10 1.57 2.55 1.39 3.23
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    4.80 1.19 3.32 1.33 1.92 1.88 1.44 2.79 1.26 3.85
    3.30 1.30 1.91 1.85 1.41 2.75

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.57 2.30
    Букмекер Да Нет
    3.85 1.22
    Букмекер Да Нет
    2.80 1.40
    Где смотреть матч Лидс - Кристал Пэлас онлайн

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    Прогнозы на матч Лидс - Кристал Пэлас

    Исход игры
    Лидс
    74.1% (40)
    Ничья
    16.7% (9)
    Кристал Пэлас
    9.3% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.15% (34)
    Меньше
    35.85% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    77.36% (41)
    Нет
    22.64% (12)
    Популярный счёт
    2:1 Лидс
    55.6% (30)
    1:1 Ничья
    14.8% (8)
    1:0 Лидс
    14.8% (8)
    1:2 Кристал Пэлас
    5.6% (3)
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