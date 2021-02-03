Лидс
Позже
Стадион: Элланд Роуд
Кристал Пэлас
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бэмфорд Патрик
|11 (1)
|0.52
|2.
|Харрисон Джек
|5
|0.24
|3.
|Рафинья Диас
|4
|0.19
|4.
|Даллас Стюарт
|4
|0.19
|5.
|Клих Матеуш
|3 (2)
|0.14
|6.
|Морено Родриго
|3
|0.14
|7.
|Кошта Элдер
|2
|0.1
|8.
|Алиоски Эгзиян
|2
|0.1
|9.
|Купер Лиам
|1
|0.05
|10.
|Эрнандес Пабло
|0
|0
|11.
|Филлипс Кэлвин
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Заха Уилфрид
|9 (2)
|0.41
|2.
|Эзе Эберечи
|3
|0.14
|3.
|Бентеке Кристиан
|3
|0.14
|4.
|Шлупп Джеффри
|2
|0.09
|5.
|Ридевальд Жайро
|2
|0.09
|6.
|Таунсенд Андрос
|1
|0.05
|7.
|Айю Джордан
|1
|0.05
|8.
|Бачуайи Миши
|1
|0.05
|9.
|Кэхилл Гари
|1
|0.05
|10.
|Данн Скотт
|1
|0.05
|11.
|Куйяте Шейку
|1
|0.05
|12.
|Макартур Джеймс
|0
|0
|13.
|Уорд Джоэл
|0
|0
|14.
|Клайн Натаниэль
|0
|0
|15.
|Ван Анхольт Патрик
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Эйлинг Люк
|5
|0
|2.
|Клих Матеуш
|5
|0
|3.
|Филлипс Кэлвин
|5
|0
|4.
|Даллас Стюарт
|4
|0
|5.
|Купер Лиам
|3
|0
|6.
|Алиоски Эгзиян
|3
|0
|7.
|Харрисон Джек
|2
|0
|8.
|Рафинья Диас
|2
|0
|9.
|Морено Родриго
|1
|0
|10.
|Бэмфорд Патрик
|1
|0
|11.
|Льоренте Диего
|1
|0
|12.
|Стрёйк Паскаль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Миливоевич Лука
|5
|1
|2.
|Заха Уилфрид
|4
|0
|3.
|Макартур Джеймс
|3
|0
|4.
|Уорд Джоэл
|3
|0
|5.
|Бентеке Кристиан
|1
|1
|6.
|Гуаита Висенте
|2
|0
|7.
|Клайн Натаниэль
|2
|0
|8.
|Шлупп Джеффри
|2
|0
|9.
|Эзе Эберечи
|2
|0
|10.
|Томкинс Джеймс
|1
|0
|11.
|Маккарти Джеймс
|1
|0
|12.
|Данн Скотт
|1
|0
|13.
|Ван Анхольт Патрик
|1
|0
|14.
|Айю Джордан
|1
|0
|15.
|Митчелл Тайрик
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лидс
|17.14% (6)
|8.57% (3)
|17.14% (6)
|17.14% (6)
|22.86% (8)
|17.14% (6)
|Кристал Пэлас
|24% (6)
|20% (5)
|8% (2)
|16% (4)
|16% (4)
|16% (4)
Предыдущие игры
Лидс Последние 20 матчей: +8 =2 -10Лидс 1:2 Эвертон Лестер 1:3 Лидс Ньюкасл 1:2 Лидс Лидс 0:1 Брайтон
Кроули Таун 3:0 Лидс Тоттенхэм 3:0 Лидс Вест Бромвич 0:5 Лидс Лидс 1:0 Бёрнли Манчестер Юнайтед 6:2 Лидс Лидс 5:2 Ньюкасл Лидс 1:2 Вест Хэм Челси 3:1 Лидс Эвертон 0:1 Лидс Лидс 0:0 Арсенал Кристал Пэлас 4:1 Лидс Лидс 1:4 Лестер Астон Вилла 0:3 Лидс Лидс 0:1 Вулверхэмптон Лидс 1:1 Манчестер Сити Шеффилд Юнайтед 0:1 Лидс
Кристал Пэлас Последние 20 матчей: +6 =5 -9Ньюкасл 1:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Вулверхэмптон Кристал Пэлас 2:3 Вест Хэм Манчестер Сити 4:0 Кристал Пэлас
Арсенал 0:0 Кристал Пэлас Вулверхэмптон 1:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2:0 Шеффилд Юнайтед Кристал Пэлас 1:1 Лестер Астон Вилла 3:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:7 Ливерпуль Вест Хэм 1:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:1 Тоттенхэм Вест Бромвич 1:5 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:2 Ньюкасл Бёрнли 1:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 4:1 Лидс Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас Фулхэм 1:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:1 Брайтон Челси 4:0 Кристал Пэлас
Последние игры между собой
Лидс: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 2
Кристал Пэлас: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|21
|14
|5
|2
|39 - 13
|47
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|22
|13
|5
|4
|46 - 27
|44
|3.
|Лестер
|Заявка
|22
|13
|3
|6
|39 - 25
|42
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|22
|11
|7
|4
|43 - 25
|40
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|22
|11
|5
|6
|34 - 28
|38
|6.
|Эвертон
|Заявка
|20
|11
|3
|6
|31 - 25
|36
|7.
|Челси
|Заявка
|22
|10
|6
|6
|36 - 23
|36
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|21
|9
|6
|6
|34 - 22
|33
|9.
|Астон Вилла
|Заявка
|20
|10
|2
|8
|35 - 24
|32
|10.
|Арсенал
|Заявка
|22
|9
|4
|9
|27 - 22
|31
|11.
|Лидс
|Заявка
|21
|9
|2
|10
|36 - 38
|29
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|21
|8
|5
|8
|27 - 34
|29
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|22
|8
|5
|9
|27 - 37
|29
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|22
|7
|5
|10
|23 - 31
|26
|15.
|Брайтон
|Заявка
|22
|5
|9
|8
|24 - 29
|24
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|21
|6
|4
|11
|13 - 28
|22
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|22
|6
|4
|12
|22 - 36
|22
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|21
|2
|8
|11
|17 - 31
|14
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|22
|2
|6
|14
|18 - 52
|12
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|22
|3
|2
|17
|14 - 35
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|22 - 7
|26
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|21 - 10
|23
|3.
|Челси
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|21 - 11
|19
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|16 - 14
|18
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|22 - 15
|17
|6.
|Саутгемптон
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|15 - 13
|16
|7.
|Лестер
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|16 - 15
|16
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|15 - 13
|15
|9.
|Арсенал
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|12 - 11
|15
|10.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 14
|15
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 18
|15
|12.
|Эвертон
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|16 - 15
|14
|13.
|Астон Вилла
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|18 - 14
|13
|14.
|Бёрнли
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|8 - 12
|13
|15.
|Лидс
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|14 - 16
|11
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 19
|11
|17.
|Брайтон
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|11 - 15
|9
|18.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|8 - 16
|7
|19.
|Фулхэм
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|7 - 17
|6
|20.
|Вест Бромвич
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|7 - 31
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|11
|8
|3
|0
|24 - 12
|27
|2.
|Лестер
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|23 - 10
|26
|3.
|Эвертон
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|15 - 10
|22
|4.
|Манчестер Сити
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|17 - 6
|21
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|18 - 14
|20
|6.
|Астон Вилла
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|17 - 10
|19
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|19 - 9
|18
|8.
|Лидс
|Заявка
|11
|6
|0
|5
|22 - 22
|18
|9.
|Челси
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|15 - 12
|17
|10.
|Ливерпуль
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|22 - 15
|17
|11.
|Арсенал
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|15 - 11
|16
|12.
|Брайтон
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|13 - 14
|15
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|13 - 19
|14
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|12 - 21
|13
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|10 - 17
|11
|16.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|9 - 17
|11
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|5 - 16
|9
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|10 - 14
|8
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|11 - 21
|6
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|6 - 19
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Лидс» – «Кристал Пэлас» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лидс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Кристал Пэлас» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лидс» – «Кристал Пэлас», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Лидс - Кристал Пэлас
Исход игры
Лидс
74.1% (40)
Ничья
16.7% (9)
Кристал Пэлас
9.3% (5)
Тотал 2.5
Больше
64.15% (34)
Меньше
35.85% (19)
Обе команды забьют
Да
77.36% (41)
Нет
22.64% (12)
Популярный счёт
2:1 Лидс
55.6% (30)
1:1 Ничья
14.8% (8)
1:0 Лидс
14.8% (8)
1:2 Кристал Пэлас
5.6% (3)
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