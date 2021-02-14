Саутгемптон
Позже
Стадион: Сент-Мэрис
Вулверхэмптон
35
Беднарек
Ян
11
Патрисиу
Руй
16
Коди
Конор
27
Саисс
Ромен
19
Хонни
Кастро
37
Траоре
Адама
12
Виллиан
Жозе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
35 Беднарек ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
65 Уоттс КалебПолузащитник
-
23 Телла НейтанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Адамс ЧеНападающий
-
Главный тренер: Хазенхюттль Ральф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
11 Патрисиу РуйВратарь
- Защитник
-
16 Коди КонорЗащитник
-
27 Саисс РоменЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Хонни КастроПолузащитник
-
37 Траоре АдамаНападающий
-
12 Виллиан ЖозеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Радди ДжонВратарь
- Защитник
-
49 Килман МаксЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
54 Отасоуи ОуэнПолузащитник
-
17 Силва ФабиоНападающий
- Нападающий
-
20 Витинью IIНападающий
-
Главный тренер: Эшпириту Санту Нуну
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ингс Дэнни
|7 (2)
|0.32
|2.
|Уорд-Праус Джеймс
|5
|0.23
|3.
|Адамс Че
|4
|0.18
|4.
|Армстронг Стюарт
|3
|0.14
|5.
|Вестергор Янник
|3
|0.14
|6.
|Уолкотт Тео
|2
|0.09
|7.
|Ромеу Ориоль
|1
|0.05
|8.
|Беднарек Ян
|1
|0.05
|9.
|Редмонд Натан
|1
|0.05
|10.
|Минамино Такуми
|1
|0.05
|11.
|Дженепо Мусса
|1
|0.05
|12.
|Бертранд Райан
|0
|0
|13.
|Уокер-Питерс Кайл
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нету Педру
|4
|0.17
|2.
|Хименес Рауль
|4
|0.17
|3.
|Поденсе Даниэл
|3
|0.13
|4.
|Саисс Ромен
|3
|0.13
|5.
|Невеш Рубен
|3 (2)
|0.13
|6.
|Силва Фабио
|2 (1)
|0.09
|7.
|Боли Вийи
|1
|0.04
|8.
|Аит-Нури Раян
|1
|0.04
|9.
|Моутинью Жоау
|1
|0.04
|10.
|Витинью II
|0
|0
|11.
|Семеду Нелсон
|0
|0
|12.
|Килман Макс
|0
|0
|13.
|Отасоуи Оуэн
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бертранд Райан
|5
|0
|2.
|Ромеу Ориоль
|5
|0
|3.
|Уорд-Праус Джеймс
|4
|0
|4.
|Уокер-Питерс Кайл
|4
|0
|5.
|Беднарек Ян
|2
|1
|6.
|Дженепо Мусса
|3
|0
|7.
|Стивенс Джек
|2
|0
|8.
|Диалло Ибраима
|2
|0
|9.
|Янкевиц Александр
|0
|1
|10.
|Маккарти Алекс
|1
|0
|11.
|Армстронг Стюарт
|1
|0
|12.
|Ингс Дэнни
|1
|0
|13.
|Адамс Че
|1
|0
|14.
|Рамсей Кейн
|1
|0
|15.
|Уоттс Калеб
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Моутинью Жоау
|4
|1
|2.
|Невеш Рубен
|5
|0
|3.
|Коди Конор
|4
|0
|4.
|Семеду Нелсон
|4
|0
|5.
|Траоре Адама
|3
|0
|6.
|Дендонкер Леандер
|3
|0
|7.
|Килман Макс
|3
|0
|8.
|Силва Фабио
|2
|0
|9.
|Марсал Фернандо
|2
|0
|10.
|Поденсе Даниэл
|2
|0
|11.
|Патрисиу Руй
|1
|0
|12.
|Боли Вийи
|1
|0
|13.
|Нету Педру
|1
|0
|14.
|Хувер Ки-Джана
|1
|0
|15.
|Отасоуи Оуэн
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Саутгемптон
|13.79% (4)
|17.24% (5)
|31.03% (9)
|13.79% (4)
|6.9% (2)
|17.24% (5)
|Вулверхэмптон
|13.64% (3)
|18.18% (4)
|22.73% (5)
|9.09% (2)
|13.64% (3)
|22.73% (5)
Предыдущие игры
Саутгемптон Последние 20 матчей: +9 =4 -7Вулверхэмптон 0:2 Саутгемптон Ньюкасл 3:2 Саутгемптон Манчестер Юнайтед 9:0 Саутгемптон Саутгемптон 0:1 Астон Вилла
Саутгемптон 1:3 Арсенал Саутгемптон 1:0 Арсенал Саутгемптон 2:0 Шрусбери Таун Лестер 2:0 Саутгемптон Саутгемптон 1:0 Ливерпуль Саутгемптон 0:0 Вест Хэм Фулхэм 0:0 Саутгемптон Саутгемптон 0:1 Манчестер Сити Арсенал 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 3:0 Шеффилд Юнайтед Брайтон 1:2 Саутгемптон Саутгемптон 2:3 Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Ньюкасл Астон Вилла 3:4 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Эвертон
Вулверхэмптон Последние 20 матчей: +6 =5 -9Вулверхэмптон 0:2 Саутгемптон Вулверхэмптон 0:0 Лестер Вулверхэмптон 2:1 Арсенал Кристал Пэлас 1:0 Вулверхэмптон
Челси 0:0 Вулверхэмптон Чорли 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:3 Вест Бромвич Вулверхэмптон 1:2 Эвертон Вулверхэмптон 1:0 Кристал Пэлас Брайтон 3:3 Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:1 Тоттенхэм Бёрнли 2:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:1 Челси Вулверхэмптон 0:1 Астон Вилла Ливерпуль 4:0 Вулверхэмптон Арсенал 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:1 Саутгемптон Лестер 1:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас
Последние игры между собой
Саутгемптон: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 5
Вулверхэмптон: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|23
|16
|5
|2
|46 - 14
|53
|2.
|Лестер
|Заявка
|24
|14
|4
|6
|42 - 26
|46
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|23
|13
|6
|4
|49 - 30
|45
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|24
|11
|7
|6
|45 - 32
|40
|5.
|Челси
|Заявка
|23
|11
|6
|6
|38 - 24
|39
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|23
|11
|6
|6
|34 - 28
|39
|7.
|Эвертон
|Заявка
|21
|11
|4
|6
|34 - 28
|37
|8.
|Астон Вилла
|Заявка
|22
|11
|3
|8
|36 - 24
|36
|9.
|Тоттенхэм
|Заявка
|23
|10
|6
|7
|36 - 25
|36
|10.
|Лидс
|Заявка
|22
|10
|2
|10
|38 - 38
|32
|11.
|Арсенал
|Заявка
|23
|9
|4
|10
|27 - 23
|31
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|22
|8
|5
|9
|29 - 37
|29
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|24
|8
|5
|11
|27 - 42
|29
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|23
|7
|6
|10
|23 - 31
|27
|15.
|Бёрнли
|Заявка
|23
|7
|5
|11
|17 - 29
|26
|16.
|Брайтон
|Заявка
|24
|5
|11
|8
|25 - 30
|26
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|23
|7
|4
|12
|25 - 38
|25
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|22
|2
|9
|11
|17 - 31
|15
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|23
|2
|6
|15
|18 - 54
|12
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|23
|3
|2
|18
|15 - 37
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|25 - 7
|29
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|22 - 14
|23
|3.
|Челси
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|21 - 11
|19
|4.
|Лестер
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|19 - 16
|19
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|16 - 14
|18
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|25 - 18
|18
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 13
|18
|8.
|Астон Вилла
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|19 - 14
|16
|9.
|Саутгемптон
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|15 - 13
|16
|10.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|14 - 14
|16
|11.
|Арсенал
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|12 - 11
|15
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|14 - 21
|15
|13.
|Эвертон
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|16 - 15
|14
|14.
|Лидс
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|16 - 16
|14
|15.
|Бёрнли
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|9 - 13
|14
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 21
|14
|17.
|Брайтон
|Заявка
|12
|1
|7
|4
|11 - 15
|10
|18.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|9 - 18
|7
|19.
|Фулхэм
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|7 - 17
|7
|20.
|Вест Бромвич
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|7 - 31
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|11
|8
|3
|0
|24 - 12
|27
|2.
|Лестер
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|23 - 10
|27
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|21 - 7
|24
|4.
|Эвертон
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|18 - 13
|23
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|18 - 14
|21
|6.
|Астон Вилла
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|17 - 10
|20
|7.
|Челси
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|17 - 13
|20
|8.
|Лидс
|Заявка
|11
|6
|0
|5
|22 - 22
|18
|9.
|Тоттенхэм
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|19 - 12
|18
|10.
|Ливерпуль
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|23 - 18
|17
|11.
|Арсенал
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|15 - 12
|16
|12.
|Брайтон
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|14 - 15
|16
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|13 - 21
|14
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|14 - 24
|13
|15.
|Бёрнли
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|8 - 16
|12
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|10 - 17
|11
|17.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|9 - 17
|11
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|10 - 14
|8
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|11 - 23
|6
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|6 - 19
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Саутгемптон» – «Вулверхэмптон» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Саутгемптон» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вулверхэмптон» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Саутгемптон» – «Вулверхэмптон», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Саутгемптон - Вулверхэмптон
Исход игры
Саутгемптон
53.1% (77)
Ничья
35.2% (51)
Вулверхэмптон
11.7% (17)
Тотал 2.5
Больше
32.87% (47)
Меньше
67.13% (96)
Обе команды забьют
Да
63.64% (91)
Нет
36.36% (52)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30.3% (44)
1:0 Саутгемптон
23.4% (34)
2:1 Саутгемптон
22.1% (32)
1:2 Вулверхэмптон
6.9% (10)
2:0 Саутгемптон
4.8% (7)
0:1 Вулверхэмптон
3.4% (5)
0:0 Ничья
2.8% (4)
2:2 Ничья
2.1% (3)
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