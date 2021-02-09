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Саутгемптон
 
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Стадион:
Вулверхэмптон

Бомбардиры внутри турнира

Саутгемптон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ингс Дэнни 7 (2) 0.32
2. Уорд-Праус Джеймс 5 0.23
3. Адамс Че 4 0.18
4. Армстронг Стюарт 3 0.14
5. Вестергор Янник 3 0.14
6. Уолкотт Тео 2 0.09
7. Ромеу Ориоль 1 0.05
8. Беднарек Ян 1 0.05
9. Редмонд Натан 1 0.05
10. Минамино Такуми 1 0.05
11. Дженепо Мусса 1 0.05
12. Бертранд Райан 0 0
13. Уокер-Питерс Кайл 0 0
Вулверхэмптон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нету Педру 4 0.17
2. Хименес Рауль 4 0.17
3. Поденсе Даниэл 3 0.13
4. Саисс Ромен 3 0.13
5. Невеш Рубен 3 (2) 0.13
6. Силва Фабио 2 (1) 0.09
7. Боли Вийи 1 0.04
8. Аит-Нури Раян 1 0.04
9. Моутинью Жоау 1 0.04
10. Витинью II 0 0
11. Семеду Нелсон 0 0
12. Килман Макс 0 0
13. Отасоуи Оуэн 0 0

Карточки

Саутгемптон
# Игрок      
1. Бертранд Райан 5 0
2. Ромеу Ориоль 5 0
3. Уорд-Праус Джеймс 4 0
4. Уокер-Питерс Кайл 4 0
5. Беднарек Ян 2 1
6. Дженепо Мусса 3 0
7. Стивенс Джек 2 0
8. Диалло Ибраима 2 0
9. Янкевиц Александр 0 1
10. Маккарти Алекс 1 0
11. Армстронг Стюарт 1 0
12. Ингс Дэнни 1 0
13. Адамс Че 1 0
14. Рэмси Кейн 1 0
15. Уоттс Калеб 1 0
Вулверхэмптон
# Игрок      
1. Моутинью Жоау 4 1
2. Невеш Рубен 5 0
3. Коди Конор 4 0
4. Семеду Нелсон 4 0
5. Траоре Адама 3 0
6. Дендонкер Леандер 3 0
7. Килман Макс 3 0
8. Силва Фабио 2 0
9. Марсал Фернандо 2 0
10. Поденсе Даниэл 2 0
11. Патрисиу Руй 1 0
12. Боли Вийи 1 0
13. Нету Педру 1 0
14. Хувер Ки-Джана 1 0
15. Отасоуи Оуэн 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Саутгемптон 13.79% (4) 17.24% (5) 31.03% (9) 13.79% (4) 6.9% (2) 17.24% (5)
 Вулверхэмптон 13.64% (3) 18.18% (4) 22.73% (5) 9.09% (2) 13.64% (3) 22.73% (5)

Предыдущие игры

Саутгемптон Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Вулверхэмптон 0:2 Саутгемптон Ньюкасл 3:2 Саутгемптон Манчестер Юнайтед 9:0 Саутгемптон Саутгемптон 0:1 Астон Вилла
Саутгемптон 1:3 Арсенал Саутгемптон 1:0 Арсенал Саутгемптон 2:0 Шрусбери Таун Лестер 2:0 Саутгемптон Саутгемптон 1:0 Ливерпуль Саутгемптон 0:0 Вест Хэм Фулхэм 0:0 Саутгемптон Саутгемптон 0:1 Манчестер Сити Арсенал 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 3:0 Шеффилд Юнайтед Брайтон 1:2 Саутгемптон Саутгемптон 2:3 Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Ньюкасл Астон Вилла 3:4 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Эвертон
Вулверхэмптон Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Вулверхэмптон 0:2 Саутгемптон Вулверхэмптон 0:0 Лестер Вулверхэмптон 2:1 Арсенал Кристал Пэлас 1:0 Вулверхэмптон
Челси 0:0 Вулверхэмптон Чорли 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:3 Вест Бромвич Вулверхэмптон 1:2 Эвертон Вулверхэмптон 1:0 Кристал Пэлас Брайтон 3:3 Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:1 Тоттенхэм Бёрнли 2:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:1 Челси Вулверхэмптон 0:1 Астон Вилла Ливерпуль 4:0 Вулверхэмптон Арсенал 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:1 Саутгемптон Лестер 1:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас

Последние игры между собой

Саутгемптон: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 5
Вулверхэмптон: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 2
Вулверхэмптон 0:2 Саутгемптон Кубок Вулверхэмптон 1:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 2:3 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 1:1 Саутгемптон Премьер-лига
Саутгемптон 3:1 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 2:0 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 0:2 Вулверхэмптон Кубок лиги Вулверхэмптон 3:0 Саутгемптон Саутгемптон 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:2 Саутгемптон Саутгемптон 0:0 Вулверхэмптон
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 22 15 5 2 43 - 14 50
2. Манчестер Юнайтед Заявка 23 13 6 4 49 - 30 45
3. Лестер Заявка 23 13 4 6 39 - 25 43
4. Ливерпуль Заявка 23 11 7 5 44 - 29 40
5. Челси Заявка 23 11 6 6 38 - 24 39
6. Вест Хэм Заявка 23 11 6 6 34 - 28 39
7. Эвертон Заявка 21 11 4 6 34 - 28 37
8. Тоттенхэм Заявка 22 10 6 6 36 - 22 36
9. Астон Вилла Заявка 21 11 2 8 36 - 24 35
10. Лидс Заявка 22 10 2 10 38 - 38 32
11. Арсенал Заявка 23 9 4 10 27 - 23 31
12. Саутгемптон Заявка 22 8 5 9 29 - 37 29
13. Кристал Пэлас Заявка 23 8 5 10 27 - 39 29
14. Вулверхэмптон Заявка 23 7 6 10 23 - 31 27
15. Ньюкасл Заявка 23 7 4 12 25 - 38 25
16. Брайтон Заявка 23 5 10 8 25 - 30 25
17. Бёрнли Заявка 22 6 5 11 14 - 29 23
18. Фулхэм Заявка 22 2 9 11 17 - 31 15
19. Вест Бромвич Заявка 23 2 6 15 18 - 54 12
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 23 3 2 18 15 - 37 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 11 8 2 1 22 - 7 26
2. Ливерпуль Заявка 12 7 2 3 22 - 14 23
3. Челси Заявка 11 5 4 2 21 - 11 19
4. Вест Хэм Заявка 11 5 3 3 16 - 14 18
5. Манчестер Юнайтед Заявка 12 5 3 4 25 - 18 18
6. Тоттенхэм Заявка 12 5 3 4 17 - 13 18
7. Астон Вилла Заявка 10 5 1 4 19 - 14 16
8. Саутгемптон Заявка 11 5 1 5 15 - 13 16
9. Лестер Заявка 11 5 1 5 16 - 15 16
10. Вулверхэмптон Заявка 12 4 4 4 14 - 14 16
11. Арсенал Заявка 11 4 3 4 12 - 11 15
12. Кристал Пэлас Заявка 11 4 3 4 14 - 18 15
13. Эвертон Заявка 10 4 2 4 16 - 15 14
14. Лидс Заявка 11 4 2 5 16 - 16 14
15. Бёрнли Заявка 11 4 2 5 9 - 13 14
16. Ньюкасл Заявка 12 4 2 6 15 - 21 14
17. Брайтон Заявка 11 1 6 4 11 - 15 9
18. Шеффилд Юнайтед Заявка 12 2 1 9 9 - 18 7
19. Фулхэм Заявка 12 1 4 7 7 - 17 7
20. Вест Бромвич Заявка 11 1 3 7 7 - 31 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 11 8 3 0 24 - 12 27
2. Лестер Заявка 12 8 3 1 23 - 10 27
3. Манчестер Сити Заявка 11 7 3 1 21 - 7 24
4. Эвертон Заявка 11 7 2 2 18 - 13 23
5. Вест Хэм Заявка 12 6 3 3 18 - 14 21
6. Челси Заявка 12 6 2 4 17 - 13 20
7. Астон Вилла Заявка 11 6 1 4 17 - 10 19
8. Тоттенхэм Заявка 10 5 3 2 19 - 9 18
9. Лидс Заявка 11 6 0 5 22 - 22 18
10. Ливерпуль Заявка 11 4 5 2 22 - 15 17
11. Арсенал Заявка 12 5 1 6 15 - 12 16
12. Брайтон Заявка 12 4 4 4 14 - 15 16
13. Кристал Пэлас Заявка 12 4 2 6 13 - 21 14
14. Саутгемптон Заявка 11 3 4 4 14 - 24 13
15. Ньюкасл Заявка 11 3 2 6 10 - 17 11
16. Вулверхэмптон Заявка 11 3 2 6 9 - 17 11
17. Бёрнли Заявка 11 2 3 6 5 - 16 9
18. Фулхэм Заявка 10 1 5 4 10 - 14 8
19. Вест Бромвич Заявка 12 1 3 8 11 - 23 6
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 11 1 1 9 6 - 19 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Саутгемптон - Вулверхэмптон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 февраля 2021, осталось 2 дня 11 часов 22 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 58
    Саутгемптон 55.2% (32)
    X 32.8% (19)
    Вулверхэмптон 12.1% (7)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Саутгемптон
    Ничья
    Вулверхэмптон
    2.50
    3.30
    3.25
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 2.50 3.30 2.85
    Бонус: 5 000 ₽ 2.41 3.30 2.95
      2.43 3.30 3.25

    Самый высокий коэффициент на матч «Саутгемптон» – «Вулверхэмптон» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Саутгемптон» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вулверхэмптон» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Саутгемптон» – «Вулверхэмптон», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    8.70 1.06 6.40 1.11 2.85 1.44 2.17 1.75 1.83 2.05 1.64 2.35 1.30 3.55 1.22 4.40 1.07 7.20 1.05 7.90 0.00 15.00 0.00 15.50 0.00 22.00
    2.98 1.43 2.60 1.55 2.20 1.74 1.85 2.07 1.64 2.38 1.49 2.81 1.24 4.39
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2
    1.73 2.11 1.29 3.30 1.09 7.60
    2.72 1.51 2.23 1.74 1.72 2.24 1.47 2.89
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
    2.15 1.65 1.50 2.48 1.20 4.30

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.98 1.82
    Букмекер Да Нет
    5.40 1.13
    Букмекер Да Нет
    3.70 1.23
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    Прогнозы на матч Саутгемптон - Вулверхэмптон

    Исход игры
    Саутгемптон
    55.2% (32)
    Ничья
    32.8% (19)
    Вулверхэмптон
    12.1% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    32.14% (18)
    Меньше
    67.86% (38)
    Обе команды забьют
    Да
    62.5% (35)
    Нет
    37.5% (21)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    29.3% (17)
    1:0 Саутгемптон
    24.1% (14)
    2:1 Саутгемптон
    19% (11)
    1:2 Вулверхэмптон
    8.6% (5)
    2:0 Саутгемптон
    6.9% (4)
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