  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
Вест Бромвич
 
Позже

Стадион:
Манчестер Юнайтед
1
Джонстон
Сэм
22
Пелтьер
Ли
6
Аджайи
Олувасемилого
5
Бартли
Кайл
14
Таунсед
Конор
35
Йокушлу
Окай
23
Снодграсс
Роберт
30
Мэйтленд-Найлс
Эйнсли
18
Галлахер
Конор
12
Перейра
Матеус
17
Диань
Мбайе
1
Де
Хеа
Давид
29
Уан-Биссака
Аарон
2
Линделоф
Виктор
5
Магуайр
Гарри
23
Шоу
Люк
39
Мактоминай
Скотт
17
Фред
Сантос
10
Рэшфорд
Маркус
18
Фернандеш
Бруну
9
Марсьяль
Антони
7
Кавани
Эдинсон
Вест Бромвич
4-1-4-1
Манчестер Юнайтед
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Вест Бромвич
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Перейра Матеус 5 (2) 0.22
2. Бартли Кайл 2 0.09
3. Аджайи Олувасемилого 2 0.09
4. Робинсон Каллум 2 0.09
5. Галлахер Конор 2 0.09
6. Ферлонг Дарнелл 1 0.04
7. Филлипс Мэтт 1 0.04
8. Ахерн-Грант Карлан 1 0.04
9. Диангана Грэди 1 0.04
10. Гросицки Камил 0 0
11. Диань Мбайе 0 0
Манчестер Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фернандеш Бруну 13 (6) 0.57
2. Рэшфорд Маркус 8 0.35
3. Кавани Эдинсон 6 0.26
4. Марсьяль Антони 4 0.17
5. Мактоминай Скотт 4 0.17
6. Погба Поль 3 0.13
7. Уан-Биссака Аарон 2 0.09
8. Магуайр Гарри 2 0.09
9. Джеймс Дэниэл 2 0.09
10. Линделоф Виктор 1 0.04
11. Гринвуд Мэйсон 1 0.04
12. Ван де Бек Донни 1 0.04
13. Шоу Люк 0 0
14. Мата Хуан 0 0
15. Теллес Алекс 0 0

Карточки

Вест Бромвич
# Игрок      
1. Галлахер Конор 7 0
2. Ливермор Джейк 2 1
3. Перейра Матеус 2 1
4. Сойерс Ромен 3 0
5. Аджайи Олувасемилого 3 0
6. Иванович Бранислав 2 0
7. Бартли Кайл 2 0
8. Ферлонг Дарнелл 2 0
9. О'Ши Дара 2 0
10. Гиббс Киран 0 1
11. Робсон-Кану Хэл 1 0
12. Снодграсс Роберт 1 0
13. Филлипс Мэтт 1 0
14. Пелтьер Ли 1 0
15. Ахерн-Грант Карлан 1 0
Манчестер Юнайтед
# Игрок      
1. Магуайр Гарри 6 0
2. Шоу Люк 5 0
3. Фернандеш Бруну 4 0
4. Погба Поль 3 0
5. Фред Сантос 3 0
6. Рэшфорд Маркус 3 0
7. Матич Неманья 2 0
8. Байи Эрик 2 0
9. Туанзебе Аксел 2 0
10. Джеймс Дэниэл 2 0
11. Марсьяль Антони 0 1
12. Кавани Эдинсон 1 0
13. Ван де Бек Донни 1 0
14. Хендерсон Дин 1 0
15. Фосу-Менса Тимоти 1 0
16. Уан-Биссака Аарон 1 0
17. Гринвуд Мэйсон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вест Бромвич 23.53% (4) 17.65% (3) 5.88% (1) 35.29% (6) 5.88% (1) 11.76% (2)
 Манчестер Юнайтед 6.38% (3) 19.15% (9) 12.77% (6) 8.51% (4) 25.53% (12) 27.66% (13)

Предыдущие игры

Вест Бромвич Последние 20 матчей: +2 =5 -13
Тоттенхэм 2:0 Вест Бромвич Шеффилд Юнайтед 2:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 2:2 Фулхэм Вест Бромвич 0:5 Манчестер Сити
Вест Хэм 2:1 Вест Бромвич Вулверхэмптон 2:3 Вест Бромвич Блэкпул 2:2 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:4 Арсенал Вест Бромвич 0:5 Лидс Ливерпуль 1:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:3 Астон Вилла Манчестер Сити 1:1 Вест Бромвич Ньюкасл 2:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 1:5 Кристал Пэлас Вест Бромвич 1:0 Шеффилд Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:1 Тоттенхэм Фулхэм 2:0 Вест Бромвич Брайтон 1:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:0 Бёрнли
Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 3:3 Эвертон Манчестер Юнайтед 9:0 Саутгемптон Арсенал 0:0 Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед 1:2 Шеффилд Юнайтед Манчестер Юнайтед 3:2 Ливерпуль Фулхэм 1:2 Манчестер Юнайтед Ливерпуль 0:0 Манчестер Юнайтед Бёрнли 0:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Уотфорд Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Сити Манчестер Юнайтед 2:1 Астон Вилла Манчестер Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Лестер 2:2 Манчестер Юнайтед Эвертон 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6:2 Лидс Шеффилд Юнайтед 2:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 0:0 Манчестер Сити РБ Лейпциг 3:2 Манчестер Юнайтед Вест Хэм 1:3 Манчестер Юнайтед

Последние игры между собой

Вест Бромвич: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 11
Манчестер Юнайтед: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 4
Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Бромвич Премьер-лига Манчестер Юнайтед 0:1 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 1:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 0:0 Вест Бромвич Премьер-лига
Вест Бромвич 0:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Вест Бромвич 1:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:0 Вест Бромвич Премьер-лига Манчестер Юнайтед 0:1 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 2:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Вест Бромвич 0:3 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:2 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 5:5 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:0 Вест Бромвич Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:0 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 1:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Вест Бромвич 1:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:2 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 0:5 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 4:0 Вест Бромвич Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 23 16 5 2 46 - 14 53
2. Лестер Заявка 24 14 4 6 42 - 26 46
3. Манчестер Юнайтед Заявка 23 13 6 4 49 - 30 45
4. Ливерпуль Заявка 24 11 7 6 45 - 32 40
5. Челси Заявка 23 11 6 6 38 - 24 39
6. Вест Хэм Заявка 23 11 6 6 34 - 28 39
7. Эвертон Заявка 21 11 4 6 34 - 28 37
8. Астон Вилла Заявка 22 11 3 8 36 - 24 36
9. Тоттенхэм Заявка 23 10 6 7 36 - 25 36
10. Лидс Заявка 22 10 2 10 38 - 38 32
11. Арсенал Заявка 23 9 4 10 27 - 23 31
12. Вулверхэмптон 2:1 Заявка 24 8 6 10 25 - 32 30
13. Саутгемптон 1:2 Заявка 23 8 5 10 30 - 39 29
14. Кристал Пэлас Заявка 24 8 5 11 27 - 42 29
15. Бёрнли Заявка 23 7 5 11 17 - 29 26
16. Брайтон Заявка 24 5 11 8 25 - 30 26
17. Ньюкасл Заявка 23 7 4 12 25 - 38 25
18. Фулхэм Заявка 22 2 9 11 17 - 31 15
19. Вест Бромвич Заявка 23 2 6 15 18 - 54 12
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 23 3 2 18 15 - 37 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 12 9 2 1 25 - 7 29
2. Ливерпуль Заявка 12 7 2 3 22 - 14 23
3. Челси Заявка 11 5 4 2 21 - 11 19
4. Лестер Заявка 12 6 1 5 19 - 16 19
5. Вест Хэм Заявка 11 5 3 3 16 - 14 18
6. Манчестер Юнайтед Заявка 12 5 3 4 25 - 18 18
7. Тоттенхэм Заявка 12 5 3 4 17 - 13 18
8. Астон Вилла Заявка 10 5 1 4 19 - 14 16
9. Саутгемптон 1:2 Заявка 12 5 1 6 16 - 15 16
10. Вулверхэмптон 2:1 Заявка 12 4 4 4 14 - 14 16
11. Арсенал Заявка 11 4 3 4 12 - 11 15
12. Кристал Пэлас Заявка 12 4 3 5 14 - 21 15
13. Эвертон Заявка 10 4 2 4 16 - 15 14
14. Лидс Заявка 11 4 2 5 16 - 16 14
15. Бёрнли Заявка 11 4 2 5 9 - 13 14
16. Ньюкасл Заявка 12 4 2 6 15 - 21 14
17. Брайтон Заявка 12 1 7 4 11 - 15 10
18. Шеффилд Юнайтед Заявка 12 2 1 9 9 - 18 7
19. Фулхэм Заявка 12 1 4 7 7 - 17 7
20. Вест Бромвич Заявка 11 1 3 7 7 - 31 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 11 8 3 0 24 - 12 27
2. Лестер Заявка 12 8 3 1 23 - 10 27
3. Манчестер Сити Заявка 11 7 3 1 21 - 7 24
4. Эвертон Заявка 11 7 2 2 18 - 13 23
5. Вест Хэм Заявка 12 6 3 3 18 - 14 21
6. Астон Вилла Заявка 12 6 2 4 17 - 10 20
7. Челси Заявка 12 6 2 4 17 - 13 20
8. Лидс Заявка 11 6 0 5 22 - 22 18
9. Тоттенхэм Заявка 11 5 3 3 19 - 12 18
10. Ливерпуль Заявка 12 4 5 3 23 - 18 17
11. Арсенал Заявка 12 5 1 6 15 - 12 16
12. Брайтон Заявка 12 4 4 4 14 - 15 16
13. Вулверхэмптон 2:1 Заявка 12 4 2 6 11 - 18 14
14. Кристал Пэлас Заявка 12 4 2 6 13 - 21 14
15. Саутгемптон 1:2 Заявка 11 3 4 4 14 - 24 13
16. Бёрнли Заявка 12 3 3 6 8 - 16 12
17. Ньюкасл Заявка 11 3 2 6 10 - 17 11
18. Фулхэм Заявка 10 1 5 4 10 - 14 8
19. Вест Бромвич Заявка 12 1 3 8 11 - 23 6
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 11 1 1 9 6 - 19 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Вест Бромвич - Манчестер Юнайтед от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 февраля 2021, осталось 15 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 148
    Вест Бромвич 1.4% (2)
    X 2% (3)
    Манчестер Юнайтед 96.6% (143)
    Все прогнозы
    2.05 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Вест Бромвич
    Ничья
    Манчестер Юнайтед
    11.00
    6.10
    1.31
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 11.00 6.00 1.31
    Бонус: 5 000 ₽ 10.75 6.10 1.30

    Самый высокий коэффициент на матч «Вест Бромвич» – «Манчестер Юнайтед» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вест Бромвич» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Манчестер Юнайтед» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вест Бромвич» – «Манчестер Юнайтед», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    4.95 1.13 4.15 1.20 2.52 1.50 2.01 1.80 1.67 2.34 1.35 3.20 1.25 3.78 1.10 6.10 1.07 6.55 1.00 11.25
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.85 1.26 2.62 1.49 1.67 2.21 1.27 3.76 1.18 4.90
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    5.35 1.16 3.85 1.26 2.06 1.76 1.53 2.50 1.33 3.32
    Где смотреть матч Вест Бромвич - Манчестер Юнайтед онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет (список матчей)

    Париматч

    БетСити + Фрибет 10 000 руб

    Winline



    Прогнозы на матч Вест Бромвич - Манчестер Юнайтед

    Исход игры
    Вест Бромвич
    1.4% (2)
    Ничья
    2% (3)
    Манчестер Юнайтед
    96.6% (142)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.85% (77)
    Меньше
    46.15% (66)
    Обе команды забьют
    Да
    49.65% (71)
    Нет
    50.35% (72)
    Популярный счёт
    1:2 Манчестер Юнайтед
    32.7% (48)
    0:2 Манчестер Юнайтед
    31.3% (46)
    1:3 Манчестер Юнайтед
    11.6% (17)
    0:1 Манчестер Юнайтед
    11.6% (17)
    0:3 Манчестер Юнайтед
    4.1% (6)
    1:1 Ничья
    1.4% (2)
    0:4 Манчестер Юнайтед
    1.4% (2)
    1:4 Манчестер Юнайтед
    1.4% (2)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


    Рейтинг букмекеров
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    2 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    4 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (12) Обзор Играть
    5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    7 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    9 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный



     