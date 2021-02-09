Вест Бромвич
Позже
Стадион: Хоуторнс
Манчестер Юнайтед
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Перейра Матеус
|5 (2)
|0.22
|2.
|Бартли Кайл
|2
|0.09
|3.
|Аджайи Олувасемилого
|2
|0.09
|4.
|Робинсон Каллум
|2
|0.09
|5.
|Галлахер Конор
|2
|0.09
|6.
|Ферлонг Дарнелл
|1
|0.04
|7.
|Филлипс Мэтт
|1
|0.04
|8.
|Ахерн-Грант Карлан
|1
|0.04
|9.
|Диангана Грэди
|1
|0.04
|10.
|Гросицки Камил
|0
|0
|11.
|Диань Мбайе
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фернандеш Бруну
|13 (6)
|0.57
|2.
|Рэшфорд Маркус
|8
|0.35
|3.
|Кавани Эдинсон
|6
|0.26
|4.
|Марсьяль Антони
|4
|0.17
|5.
|Мактоминай Скотт
|4
|0.17
|6.
|Погба Поль
|3
|0.13
|7.
|Уан-Биссака Аарон
|2
|0.09
|8.
|Магуайр Гарри
|2
|0.09
|9.
|Джеймс Дэниэл
|2
|0.09
|10.
|Линделоф Виктор
|1
|0.04
|11.
|Гринвуд Мэйсон
|1
|0.04
|12.
|Ван де Бек Донни
|1
|0.04
|13.
|Шоу Люк
|0
|0
|14.
|Мата Хуан
|0
|0
|15.
|Теллес Алекс
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Галлахер Конор
|7
|0
|2.
|Ливермор Джейк
|2
|1
|3.
|Перейра Матеус
|2
|1
|4.
|Сойерс Ромен
|3
|0
|5.
|Аджайи Олувасемилого
|3
|0
|6.
|Иванович Бранислав
|2
|0
|7.
|Бартли Кайл
|2
|0
|8.
|Ферлонг Дарнелл
|2
|0
|9.
|О'Ши Дара
|2
|0
|10.
|Гиббс Киран
|0
|1
|11.
|Робсон-Кану Хэл
|1
|0
|12.
|Снодграсс Роберт
|1
|0
|13.
|Филлипс Мэтт
|1
|0
|14.
|Пелтьер Ли
|1
|0
|15.
|Ахерн-Грант Карлан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Магуайр Гарри
|6
|0
|2.
|Шоу Люк
|5
|0
|3.
|Фернандеш Бруну
|4
|0
|4.
|Погба Поль
|3
|0
|5.
|Фред Сантос
|3
|0
|6.
|Рэшфорд Маркус
|3
|0
|7.
|Матич Неманья
|2
|0
|8.
|Байи Эрик
|2
|0
|9.
|Туанзебе Аксел
|2
|0
|10.
|Джеймс Дэниэл
|2
|0
|11.
|Марсьяль Антони
|0
|1
|12.
|Кавани Эдинсон
|1
|0
|13.
|Ван де Бек Донни
|1
|0
|14.
|Хендерсон Дин
|1
|0
|15.
|Фосу-Менса Тимоти
|1
|0
|16.
|Уан-Биссака Аарон
|1
|0
|17.
|Гринвуд Мэйсон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вест Бромвич
|23.53% (4)
|17.65% (3)
|5.88% (1)
|35.29% (6)
|5.88% (1)
|11.76% (2)
|Манчестер Юнайтед
|6.38% (3)
|19.15% (9)
|12.77% (6)
|8.51% (4)
|25.53% (12)
|27.66% (13)
Предыдущие игры
Вест Бромвич Последние 20 матчей: +2 =5 -13Тоттенхэм 2:0 Вест Бромвич Шеффилд Юнайтед 2:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 2:2 Фулхэм Вест Бромвич 0:5 Манчестер Сити
Вест Хэм 2:1 Вест Бромвич Вулверхэмптон 2:3 Вест Бромвич Блэкпул 2:2 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:4 Арсенал Вест Бромвич 0:5 Лидс Ливерпуль 1:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:3 Астон Вилла Манчестер Сити 1:1 Вест Бромвич Ньюкасл 2:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 1:5 Кристал Пэлас Вест Бромвич 1:0 Шеффилд Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:1 Тоттенхэм Фулхэм 2:0 Вест Бромвич Брайтон 1:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:0 Бёрнли
Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: +12 =5 -3Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 3:3 Эвертон Манчестер Юнайтед 9:0 Саутгемптон Арсенал 0:0 Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед 1:2 Шеффилд Юнайтед Манчестер Юнайтед 3:2 Ливерпуль Фулхэм 1:2 Манчестер Юнайтед Ливерпуль 0:0 Манчестер Юнайтед Бёрнли 0:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Уотфорд Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Сити Манчестер Юнайтед 2:1 Астон Вилла Манчестер Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Лестер 2:2 Манчестер Юнайтед Эвертон 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6:2 Лидс Шеффилд Юнайтед 2:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 0:0 Манчестер Сити РБ Лейпциг 3:2 Манчестер Юнайтед Вест Хэм 1:3 Манчестер Юнайтед
Последние игры между собой
Вест Бромвич: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 11
Манчестер Юнайтед: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 4
Вест Бромвич 0:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Вест Бромвич 1:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:0 Вест Бромвич Премьер-лига Манчестер Юнайтед 0:1 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 2:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Вест Бромвич 0:3 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:2 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 5:5 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:0 Вест Бромвич Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:0 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 1:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Вест Бромвич 1:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:2 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 0:5 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 4:0 Вест Бромвич Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|22
|15
|5
|2
|43 - 14
|50
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|23
|13
|6
|4
|49 - 30
|45
|3.
|Лестер
|Заявка
|23
|13
|4
|6
|39 - 25
|43
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|23
|11
|7
|5
|44 - 29
|40
|5.
|Челси
|Заявка
|23
|11
|6
|6
|38 - 24
|39
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|23
|11
|6
|6
|34 - 28
|39
|7.
|Эвертон
|Заявка
|21
|11
|4
|6
|34 - 28
|37
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|22
|10
|6
|6
|36 - 22
|36
|9.
|Астон Вилла
|Заявка
|21
|11
|2
|8
|36 - 24
|35
|10.
|Лидс
|Заявка
|22
|10
|2
|10
|38 - 38
|32
|11.
|Арсенал
|Заявка
|23
|9
|4
|10
|27 - 23
|31
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|22
|8
|5
|9
|29 - 37
|29
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|23
|8
|5
|10
|27 - 39
|29
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|23
|7
|6
|10
|23 - 31
|27
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|23
|7
|4
|12
|25 - 38
|25
|16.
|Брайтон
|Заявка
|23
|5
|10
|8
|25 - 30
|25
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|22
|6
|5
|11
|14 - 29
|23
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|22
|2
|9
|11
|17 - 31
|15
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|23
|2
|6
|15
|18 - 54
|12
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|23
|3
|2
|18
|15 - 37
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|22 - 7
|26
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|22 - 14
|23
|3.
|Челси
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|21 - 11
|19
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|16 - 14
|18
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|25 - 18
|18
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 13
|18
|7.
|Астон Вилла
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|19 - 14
|16
|8.
|Саутгемптон
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|15 - 13
|16
|9.
|Лестер
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|16 - 15
|16
|10.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|14 - 14
|16
|11.
|Арсенал
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|12 - 11
|15
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 18
|15
|13.
|Эвертон
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|16 - 15
|14
|14.
|Лидс
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|16 - 16
|14
|15.
|Бёрнли
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|9 - 13
|14
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 21
|14
|17.
|Брайтон
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|11 - 15
|9
|18.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|9 - 18
|7
|19.
|Фулхэм
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|7 - 17
|7
|20.
|Вест Бромвич
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|7 - 31
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|11
|8
|3
|0
|24 - 12
|27
|2.
|Лестер
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|23 - 10
|27
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|21 - 7
|24
|4.
|Эвертон
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|18 - 13
|23
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|18 - 14
|21
|6.
|Челси
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|17 - 13
|20
|7.
|Астон Вилла
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|17 - 10
|19
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|19 - 9
|18
|9.
|Лидс
|Заявка
|11
|6
|0
|5
|22 - 22
|18
|10.
|Ливерпуль
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|22 - 15
|17
|11.
|Арсенал
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|15 - 12
|16
|12.
|Брайтон
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|14 - 15
|16
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|13 - 21
|14
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|14 - 24
|13
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|10 - 17
|11
|16.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|9 - 17
|11
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|5 - 16
|9
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|10 - 14
|8
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|11 - 23
|6
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|6 - 19
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Вест Бромвич» – «Манчестер Юнайтед» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вест Бромвич» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Манчестер Юнайтед» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вест Бромвич» – «Манчестер Юнайтед», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Вест Бромвич - Манчестер Юнайтед
Исход игры
Вест Бромвич
0% (0)
Ничья
5.5% (3)
Манчестер Юнайтед
94.5% (52)
Тотал 2.5
Больше
54.72% (29)
Меньше
45.28% (24)
Обе команды забьют
Да
52.83% (28)
Нет
47.17% (25)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Юнайтед
36.4% (20)
0:2 Манчестер Юнайтед
29.1% (16)
1:3 Манчестер Юнайтед
9.1% (5)
0:1 Манчестер Юнайтед
9.1% (5)
0:3 Манчестер Юнайтед
7.3% (4)
1:1 Ничья
5.5% (3)
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