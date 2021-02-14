Харрисон Рид слева с восемнадцати метров пробил рядом с дальней штангой.

Андерсен на чужой половине поля толкнул в спину Гомеша.

"Эвертон" организовал редкую позиционную атаку, но мяч находится очень далеко от штрафной площади гостей.

20' Сигурдссон с Ришарлисоном обозначили прессинг на чужой половине поля, но успеха не добились.

18' "Фулхэм" подержал мяч на своей половине поля.

17' Динь на левом фланге проиграл забег Тете.

16' Стартовый отрезок матча прошёл с небольшим преимуществом "Фулхэма". гости больше и разнообразнее атакуют, чаще зарабатывают "стандарты".

15' Майя справа к воротам вывел Лофтус-Чика, который вместо удара прострелил в центр, где партнёров не было.

14' У Родригеса не прошёл заброс вперёд по левому флангу на Ришарлисона.

13' Ришарлисон на левом фланге оказался в офсайде.

12' Следующий угловой удар гости разыграли и не смогли доставить мяч к воротам.

11' Лукмен исполнил первый угловой удар в матче. Бобби Рид на ближней штанге сыграл пяткой и мяч угодил в дальнюю штангу. Эйна после отскока пробил выше ворот.

10' Харрисон Рид справа со штрафного навесил к воротам. Ольсен кулаками выбил мяч на ногу Майя, который с семи метров пробил выше ворот.

9' Гомеш на фланге сбил Лофтус-Чика.

8' Лофтус-Чик не реализовал выход один на один с голкипером, а затем арбитры ещё и офсайд зафиксировали.

7' Теперь уже "Фулхэм" "застрял" с мячом на своей половине поля.

6' Дукуре получил мяч на чужой полови не поля и тут же упустил его за боковую линию.

5' "Эвертон" комбинирует на своей половине поля и никак не может продвинуться вперёд под прессингом соперников.

4' Сигурдссон в центре поля завалил на газон Харрисона Рида.

3' Майя в чужой штрафной площади нарушил правила.

2' "Эвертон" играет в синих футболках и белых трусах, "Фулхэм" - в белых футболках и чёрных трусах.