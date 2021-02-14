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  2. Матчи
  3. Англия
Эвертон
0:0
Первый тайм: 23'

Стадион:
Фулхэм
0' 23'
33
Ольсен
Робин
23
Коулмэн
Шеймус
22
Годфри
Бен
4
Холгейт
Мэйсон
12
Динь
Люка
16
Дукуре
Абдулай
21
Гомеш
Андре
19
Родригес
Хамес
26
Дэйвис
Том
10
Сигурдссон
Гильфи
7
Ришарлисон
1
Ареола
Альфонс
5
Андерсен
Йоаким
16
Адарабиойо
Олуватосин
34
Эйна
Ола
2
Тете
Кенни
21
Рид
Харрисон
18
Лемина
Марио
14
Рид
Бобби
15
Лофтус-Чик
Рубен
19
Лукмен
Адемола
27
Майя
Джош
Эвертон
4-2-3-1
Фулхэм
3-4-2-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Эвертон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Калверт-Льюин Доминик 13 0.59
2. Родригес Хамес 5 0.23
3. Сигурдссон Гильфи 3 (1) 0.14
4. Кин Майкл 3 0.14
5. Дукуре Абдулай 2 0.09
6. Ришарлисон 2 (1) 0.09
7. Мина Йерри 2 0.09
8. Айуоби Алекс 1 0.05
9. Бернард Дуарте 1 0.05
10. Холгейт Мэйсон 1 0.05
11. Динь Люка 0 0
12. Коулмэн Шеймус 0 0
13. Гомеш Андре 0 0
14. Годфри Бен 0 0
Фулхэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рид Бобби 5 0.22
2. Лукмен Адемола 3 0.13
3. Кавалейру Иван 3 (1) 0.13
4. Митрович Александр 2 (1) 0.09
5. Кэрни Том 1 0.04
6. Лофтус-Чик Рубен 1 0.04
7. Эйна Ола 1 0.04
8. Замбо-Ангисса Андре-Франк 0 0
9. Рид Харрисон 0 0
10. Тете Кенни 0 0

Карточки

Эвертон
# Игрок      
1. Дукуре Абдулай 5 0
2. Аллан Маркес 4 0
3. Холгейт Мэйсон 4 0
4. Годфри Бен 4 0
5. Ришарлисон 2 1
6. Родригес Хамес 3 0
7. Калверт-Льюин Доминик 3 0
8. Кин Майкл 2 0
9. Гомеш Андре 2 0
10. Бернард Дуарте 2 0
11. Динь Люка 0 1
12. Сигурдссон Гильфи 1 0
13. Тосун Дженк 1 0
14. Ольсен Робин 1 0
15. Пикфорд Джордан 1 0
16. Мина Йерри 1 0
17. Дэйвис Том 1 0
18. Нкунку Нильс 1 0
Фулхэм
# Игрок      
1. Андерсен Йоаким 4 1
2. Рид Бобби 5 0
3. Робинсон Энтони 3 1
4. Рид Харрисон 4 0
5. Замбо-Ангисса Андре-Франк 4 0
6. Лукмен Адемола 3 0
7. Камара Абубакар 1 1
8. Кэрни Том 2 0
9. Ле Маршан Максим 2 0
10. Гектор Майкл 2 0
11. Брайан Джо 2 0
12. Митрович Александр 2 0
13. Кавалейру Иван 2 0
14. Эйна Ола 2 0
15. Одои Денис 1 0
16. Лемина Марио 1 0
17. Лофтус-Чик Рубен 1 0
18. Тете Кенни 1 0
19. Адарабиойо Олуватосин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эвертон 12.12% (4) 21.21% (7) 24.24% (8) 15.15% (5) 12.12% (4) 15.15% (5)
 Фулхэм 18.75% (3) 25% (4) 12.5% (2) 0 25% (4) 18.75% (3)

Предыдущие игры

Эвертон Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Эвертон 5:4 Тоттенхэм Манчестер Юнайтед 3:3 Эвертон Лидс 1:2 Эвертон Эвертон 0:2 Ньюкасл
Эвертон 1:1 Лестер Эвертон 3:0 Шеффилд Уэнсдей Вулверхэмптон 1:2 Эвертон Эвертон 2:1 Ротерхэм Эвертон 0:1 Вест Хэм Шеффилд Юнайтед 0:1 Эвертон Эвертон 0:2 Манчестер Юнайтед Эвертон 2:1 Арсенал Лестер 0:2 Эвертон Эвертон 1:0 Челси Бёрнли 1:1 Эвертон Эвертон 0:1 Лидс Фулхэм 2:3 Эвертон Эвертон 1:3 Манчестер Юнайтед Ньюкасл 2:1 Эвертон Саутгемптон 2:0 Эвертон
Фулхэм Последние 20 матчей: +3 =9 -8
Фулхэм 0:0 Вест Хэм Фулхэм 0:2 Лестер Вест Бромвич 2:2 Фулхэм Брайтон 0:0 Фулхэм
Фулхэм 0:3 Бёрнли Фулхэм 1:2 Манчестер Юнайтед Фулхэм 0:1 Челси Тоттенхэм 1:1 Фулхэм КПР 0:2 Фулхэм Фулхэм 0:0 Саутгемптон Ньюкасл 1:1 Фулхэм Фулхэм 0:0 Брайтон Фулхэм 1:1 Ливерпуль Манчестер Сити 2:0 Фулхэм Лестер 1:2 Фулхэм Фулхэм 2:3 Эвертон Вест Хэм 1:0 Фулхэм Фулхэм 2:0 Вест Бромвич Фулхэм 1:2 Кристал Пэлас Шеффилд Юнайтед 1:1 Фулхэм

Последние игры между собой

Эвертон: победы: 13, ничьи: 2, поражения: 4
Фулхэм: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 13
Фулхэм 2:3 Эвертон Премьер-лига Фулхэм 2:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 3:0 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 1:3 Эвертон Премьер-лига
Эвертон 4:1 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 2:1 Эвертон Кубок лиги Эвертон 1:0 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 2:2 Эвертон Премьер-лига Эвертон 4:0 Фулхэм Премьер-лига Эвертон 2:1 Фулхэм Кубок Фулхэм 1:3 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:1 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 0:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:1 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 2:1 Эвертон Премьер-лига Фулхэм 0:2 Эвертон Премьер-лига Эвертон 1:0 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 1:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 3:0 Фулхэм Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 23 16 5 2 46 - 14 53
2. Лестер Заявка 24 14 4 6 42 - 26 46
3. Манчестер Юнайтед Заявка 24 13 7 4 50 - 31 46
4. Ливерпуль Заявка 24 11 7 6 45 - 32 40
5. Челси Заявка 23 11 6 6 38 - 24 39
6. Вест Хэм Заявка 23 11 6 6 34 - 28 39
7. Эвертон 0:0 Заявка 22 11 5 6 34 - 28 38
8. Астон Вилла Заявка 22 11 3 8 36 - 24 36
9. Тоттенхэм Заявка 23 10 6 7 36 - 25 36
10. Арсенал Заявка 24 10 4 10 31 - 25 34
11. Лидс Заявка 23 10 2 11 40 - 42 32
12. Вулверхэмптон Заявка 24 8 6 10 25 - 32 30
13. Саутгемптон Заявка 23 8 5 10 30 - 39 29
14. Кристал Пэлас Заявка 24 8 5 11 27 - 42 29
15. Бёрнли Заявка 23 7 5 11 17 - 29 26
16. Брайтон Заявка 24 5 11 8 25 - 30 26
17. Ньюкасл Заявка 23 7 4 12 25 - 38 25
18. Фулхэм 0:0 Заявка 23 2 10 11 17 - 31 16
19. Вест Бромвич Заявка 24 2 7 15 19 - 55 13
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 23 3 2 18 15 - 37 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 12 9 2 1 25 - 7 29
2. Ливерпуль Заявка 12 7 2 3 22 - 14 23
3. Челси Заявка 11 5 4 2 21 - 11 19
4. Лестер Заявка 12 6 1 5 19 - 16 19
5. Вест Хэм Заявка 11 5 3 3 16 - 14 18
6. Манчестер Юнайтед Заявка 12 5 3 4 25 - 18 18
7. Тоттенхэм Заявка 12 5 3 4 17 - 13 18
8. Арсенал Заявка 12 5 3 4 16 - 13 18
9. Астон Вилла Заявка 10 5 1 4 19 - 14 16
10. Саутгемптон Заявка 12 5 1 6 16 - 15 16
11. Вулверхэмптон Заявка 12 4 4 4 14 - 14 16
12. Эвертон 0:0 Заявка 11 4 3 4 16 - 15 15
13. Кристал Пэлас Заявка 12 4 3 5 14 - 21 15
14. Лидс Заявка 11 4 2 5 16 - 16 14
15. Бёрнли Заявка 11 4 2 5 9 - 13 14
16. Ньюкасл Заявка 12 4 2 6 15 - 21 14
17. Брайтон Заявка 12 1 7 4 11 - 15 10
18. Шеффилд Юнайтед Заявка 12 2 1 9 9 - 18 7
19. Фулхэм 0:0 Заявка 12 1 4 7 7 - 17 7
20. Вест Бромвич Заявка 12 1 4 7 8 - 32 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 12 8 4 0 25 - 13 28
2. Лестер Заявка 12 8 3 1 23 - 10 27
3. Манчестер Сити Заявка 11 7 3 1 21 - 7 24
4. Эвертон 0:0 Заявка 11 7 2 2 18 - 13 23
5. Вест Хэм Заявка 12 6 3 3 18 - 14 21
6. Астон Вилла Заявка 12 6 2 4 17 - 10 20
7. Челси Заявка 12 6 2 4 17 - 13 20
8. Тоттенхэм Заявка 11 5 3 3 19 - 12 18
9. Лидс Заявка 12 6 0 6 24 - 26 18
10. Ливерпуль Заявка 12 4 5 3 23 - 18 17
11. Арсенал Заявка 12 5 1 6 15 - 12 16
12. Брайтон Заявка 12 4 4 4 14 - 15 16
13. Вулверхэмптон Заявка 12 4 2 6 11 - 18 14
14. Кристал Пэлас Заявка 12 4 2 6 13 - 21 14
15. Саутгемптон Заявка 11 3 4 4 14 - 24 13
16. Бёрнли Заявка 12 3 3 6 8 - 16 12
17. Ньюкасл Заявка 11 3 2 6 10 - 17 11
18. Фулхэм 0:0 Заявка 11 1 6 4 10 - 14 9
19. Вест Бромвич Заявка 12 1 3 8 11 - 23 6
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 11 1 1 9 6 - 19 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    25'
    Тете на фланге подтолкнул Диня.
  • 24'
    Подачу Лукмена слева от ворот вынес Годфри.
  • 23'
    "Эвертон" организовал редкую позиционную атаку, но мяч находится очень далеко от штрафной площади гостей.
  • Фол, нарушение
    22'
    Андерсен на чужой половине поля толкнул в спину Гомеша.
  • Опасный момент
    21'
    Харрисон Рид слева с восемнадцати метров пробил рядом с дальней штангой.

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  • 20'
    Сигурдссон с Ришарлисоном обозначили прессинг на чужой половине поля, но успеха не добились.
  • 18'
    "Фулхэм" подержал мяч на своей половине поля.
  • 17'
    Динь на левом фланге проиграл забег Тете.
  • 16'
    Стартовый отрезок матча прошёл с небольшим преимуществом "Фулхэма". гости больше и разнообразнее атакуют, чаще зарабатывают "стандарты".
  • 15'
    Майя справа к воротам вывел Лофтус-Чика, который вместо удара прострелил в центр, где партнёров не было.
  • 14'
    У Родригеса не прошёл заброс вперёд по левому флангу на Ришарлисона.
  • Офсайд
    13'
    Ришарлисон на левом фланге оказался в офсайде.
  • Угловой
    12'
    Следующий угловой удар гости разыграли и не смогли доставить мяч к воротам.
  • Угловой
    11'
    Лукмен исполнил первый угловой удар в матче. Бобби Рид на ближней штанге сыграл пяткой и мяч угодил в дальнюю штангу. Эйна после отскока пробил выше ворот.
  • Опасный момент
    10'
    Харрисон Рид справа со штрафного навесил к воротам. Ольсен кулаками выбил мяч на ногу Майя, который с семи метров пробил выше ворот.
  • Фол, нарушение
    9'
    Гомеш на фланге сбил Лофтус-Чика.
  • Офсайд
    8'
    Лофтус-Чик не реализовал выход один на один с голкипером, а затем арбитры ещё и офсайд зафиксировали.
  • 7'
    Теперь уже "Фулхэм" "застрял" с мячом на своей половине поля.
  • 6'
    Дукуре получил мяч на чужой полови не поля и тут же упустил его за боковую линию.
  • 5'
    "Эвертон" комбинирует на своей половине поля и никак не может продвинуться вперёд под прессингом соперников.
  • Фол, нарушение
    4'
    Сигурдссон в центре поля завалил на газон Харрисона Рида.
  • Фол, нарушение
    3'
    Майя в чужой штрафной площади нарушил правила.
  • 2'
    "Эвертон"  играет в синих футболках и белых трусах, "Фулхэм" - в белых футболках и чёрных трусах.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Гудисон Парк"!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Goodison Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.10 3.30 3.70
Бонус: 10 000 ₽ 2.12 3.40 3.95
Бонус: 5 000 ₽ 2.06 3.38 3.70
Бонус: 5 000 ₽ 2.11 3.30 3.80
  2.01 3.34 4.02

Самый высокий коэффициент на матч «Эвертон» – «Фулхэм» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Эвертон» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Фулхэм» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Эвертон» – «Фулхэм», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.20 1.08 3.05 1.38 2.30 1.63 1.69 2.18 1.43 2.85 1.26 3.95 1.08 8.00
8.50 1.03 7.60 1.06 3.10 1.35 2.40 1.57 1.79 2.14 1.39 3.00 1.26 3.70 1.09 6.45 1.06 7.00 1.00 11.25
9.10 1.05 7.10 1.09 3.00 1.39 2.33 1.65 1.93 1.93 1.71 2.21 1.70 2.15 1.35 3.20 1.25 4.00 1.08 6.80 1.07 7.50 1.01 13.50 1.01 10.50 0.00 21.00
3.23 1.38 2.69 1.50 2.29 1.67 1.91 1.97 1.68 2.26 1.51 2.66 1.44 2.98 1.26 4.12 1.10 8.14
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.55 1.47 1.70 2.08 1.33 3.10 1.07 7.60
2.83 1.43 1.84 1.96 1.39 3.00 1.11 6.60 1.08 8.00
2.70 1.45 1.76 2.07 1.36 3.15 1.10 7.00 1.06 7.35
2.70 1.50 2.21 1.71 1.71 2.21 1.46 2.84 1.33 3.45
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.50 1.28 2.38 1.54 1.58 2.30 1.14 5.20
3.60 1.29 2.40 1.57 1.60 2.34 1.23 4.20 1.15 5.40
3.50 1.30 2.31 1.57 1.55 2.35 1.20 4.20 1.13 5.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.92 1.82
1.94 1.86
Букмекер Да Нет
5.00 1.15
5.00 1.15
Букмекер Да Нет
3.70 1.25
3.75 1.25
Где смотреть матч Эвертон 0:0 Фулхэм онлайн

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Прогнозы на матч Эвертон 0:0 Фулхэм

Исход игры
Эвертон
94% (142)
Ничья
4% (6)
Фулхэм
2% (3)
Тотал 2.5
Больше
52.05% (76)
Меньше
47.95% (70)
Обе команды забьют
Да
54.11% (79)
Нет
45.89% (67)
Популярный счёт
2:1 Эвертон
38.4% (58)
2:0 Эвертон
21.9% (33)
1:0 Эвертон
19.9% (30)
3:1 Эвертон
7.9% (12)
1:1 Ничья
2.6% (4)
2:2 Ничья
1.3% (2)
0:1 Фулхэм
1.3% (2)
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