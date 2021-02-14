Эвертон
0:0
Первый тайм: 23'
Стадион: Гудисон Парк
Фулхэм
33
Ольсен
Робин
22
Годфри
Бен
12
Динь
Люка
21
Гомеш
Андре
26
Дэйвис
Том
34
Эйна
Ола
21
Рид
Харрисон
18
Лемина
Марио
14
Рид
Бобби
27
Майя
Джош
- Основной состав
-
33 Ольсен РобинВратарь
- Защитник
-
22 Годфри БенЗащитник
- Защитник
-
12 Динь ЛюкаЗащитник
- Полузащитник
-
21 Гомеш АндреПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Дэйвис ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Мина ЙерриЗащитник
- Защитник
-
17 Айуоби АлексПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Кинг ДжошуаПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Нкунку НильсПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Анчелотти Карло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
34 Эйна ОлаЗащитник
- Полузащитник
-
21 Рид ХаррисонПолузащитник
-
18 Лемина МариоПолузащитник
-
14 Рид БоббиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Майя ДжошНападающий
- Запасные игроки
-
12 Родак МарекВратарь
- Защитник
-
13 Рим ТимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Онома ДжошуаПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Паркер Скотт
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 3
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Калверт-Льюин Доминик
|13
|0.59
|2.
|Родригес Хамес
|5
|0.23
|3.
|Сигурдссон Гильфи
|3 (1)
|0.14
|4.
|Кин Майкл
|3
|0.14
|5.
|Дукуре Абдулай
|2
|0.09
|6.
|Ришарлисон
|2 (1)
|0.09
|7.
|Мина Йерри
|2
|0.09
|8.
|Айуоби Алекс
|1
|0.05
|9.
|Бернард Дуарте
|1
|0.05
|10.
|Холгейт Мэйсон
|1
|0.05
|11.
|Динь Люка
|0
|0
|12.
|Коулмэн Шеймус
|0
|0
|13.
|Гомеш Андре
|0
|0
|14.
|Годфри Бен
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Рид Бобби
|5
|0.22
|2.
|Лукмен Адемола
|3
|0.13
|3.
|Кавалейру Иван
|3 (1)
|0.13
|4.
|Митрович Александр
|2 (1)
|0.09
|5.
|Кэрни Том
|1
|0.04
|6.
|Лофтус-Чик Рубен
|1
|0.04
|7.
|Эйна Ола
|1
|0.04
|8.
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|0
|0
|9.
|Рид Харрисон
|0
|0
|10.
|Тете Кенни
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Дукуре Абдулай
|5
|0
|2.
|Аллан Маркес
|4
|0
|3.
|Холгейт Мэйсон
|4
|0
|4.
|Годфри Бен
|4
|0
|5.
|Ришарлисон
|2
|1
|6.
|Родригес Хамес
|3
|0
|7.
|Калверт-Льюин Доминик
|3
|0
|8.
|Кин Майкл
|2
|0
|9.
|Гомеш Андре
|2
|0
|10.
|Бернард Дуарте
|2
|0
|11.
|Динь Люка
|0
|1
|12.
|Сигурдссон Гильфи
|1
|0
|13.
|Тосун Дженк
|1
|0
|14.
|Ольсен Робин
|1
|0
|15.
|Пикфорд Джордан
|1
|0
|16.
|Мина Йерри
|1
|0
|17.
|Дэйвис Том
|1
|0
|18.
|Нкунку Нильс
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Андерсен Йоаким
|4
|1
|2.
|Рид Бобби
|5
|0
|3.
|Робинсон Энтони
|3
|1
|4.
|Рид Харрисон
|4
|0
|5.
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|4
|0
|6.
|Лукмен Адемола
|3
|0
|7.
|Камара Абубакар
|1
|1
|8.
|Кэрни Том
|2
|0
|9.
|Ле Маршан Максим
|2
|0
|10.
|Гектор Майкл
|2
|0
|11.
|Брайан Джо
|2
|0
|12.
|Митрович Александр
|2
|0
|13.
|Кавалейру Иван
|2
|0
|14.
|Эйна Ола
|2
|0
|15.
|Одои Денис
|1
|0
|16.
|Лемина Марио
|1
|0
|17.
|Лофтус-Чик Рубен
|1
|0
|18.
|Тете Кенни
|1
|0
|19.
|Адарабиойо Олуватосин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эвертон
|12.12% (4)
|21.21% (7)
|24.24% (8)
|15.15% (5)
|12.12% (4)
|15.15% (5)
|Фулхэм
|18.75% (3)
|25% (4)
|12.5% (2)
|0
|25% (4)
|18.75% (3)
Предыдущие игры
Эвертон Последние 20 матчей: +10 =3 -7Эвертон 5:4 Тоттенхэм Манчестер Юнайтед 3:3 Эвертон Лидс 1:2 Эвертон Эвертон 0:2 Ньюкасл
Эвертон 1:1 Лестер Эвертон 3:0 Шеффилд Уэнсдей Вулверхэмптон 1:2 Эвертон Эвертон 2:1 Ротерхэм Эвертон 0:1 Вест Хэм Шеффилд Юнайтед 0:1 Эвертон Эвертон 0:2 Манчестер Юнайтед Эвертон 2:1 Арсенал Лестер 0:2 Эвертон Эвертон 1:0 Челси Бёрнли 1:1 Эвертон Эвертон 0:1 Лидс Фулхэм 2:3 Эвертон Эвертон 1:3 Манчестер Юнайтед Ньюкасл 2:1 Эвертон Саутгемптон 2:0 Эвертон
Фулхэм Последние 20 матчей: +3 =9 -8Фулхэм 0:0 Вест Хэм Фулхэм 0:2 Лестер Вест Бромвич 2:2 Фулхэм Брайтон 0:0 Фулхэм
Фулхэм 0:3 Бёрнли Фулхэм 1:2 Манчестер Юнайтед Фулхэм 0:1 Челси Тоттенхэм 1:1 Фулхэм КПР 0:2 Фулхэм Фулхэм 0:0 Саутгемптон Ньюкасл 1:1 Фулхэм Фулхэм 0:0 Брайтон Фулхэм 1:1 Ливерпуль Манчестер Сити 2:0 Фулхэм Лестер 1:2 Фулхэм Фулхэм 2:3 Эвертон Вест Хэм 1:0 Фулхэм Фулхэм 2:0 Вест Бромвич Фулхэм 1:2 Кристал Пэлас Шеффилд Юнайтед 1:1 Фулхэм
Последние игры между собой
Эвертон: победы: 13, ничьи: 2, поражения: 4
Фулхэм: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 13
Эвертон 4:1 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 2:1 Эвертон Кубок лиги Эвертон 1:0 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 2:2 Эвертон Премьер-лига Эвертон 4:0 Фулхэм Премьер-лига Эвертон 2:1 Фулхэм Кубок Фулхэм 1:3 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:1 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 0:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:1 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 2:1 Эвертон Премьер-лига Фулхэм 0:2 Эвертон Премьер-лига Эвертон 1:0 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 1:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 3:0 Фулхэм Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|23
|16
|5
|2
|46 - 14
|53
|2.
|Лестер
|Заявка
|24
|14
|4
|6
|42 - 26
|46
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|24
|13
|7
|4
|50 - 31
|46
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|24
|11
|7
|6
|45 - 32
|40
|5.
|Челси
|Заявка
|23
|11
|6
|6
|38 - 24
|39
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|23
|11
|6
|6
|34 - 28
|39
|7.
|Эвертон
|0:0 Заявка
|22
|11
|5
|6
|34 - 28
|38
|8.
|Астон Вилла
|Заявка
|22
|11
|3
|8
|36 - 24
|36
|9.
|Тоттенхэм
|Заявка
|23
|10
|6
|7
|36 - 25
|36
|10.
|Арсенал
|Заявка
|24
|10
|4
|10
|31 - 25
|34
|11.
|Лидс
|Заявка
|23
|10
|2
|11
|40 - 42
|32
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|24
|8
|6
|10
|25 - 32
|30
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|23
|8
|5
|10
|30 - 39
|29
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|24
|8
|5
|11
|27 - 42
|29
|15.
|Бёрнли
|Заявка
|23
|7
|5
|11
|17 - 29
|26
|16.
|Брайтон
|Заявка
|24
|5
|11
|8
|25 - 30
|26
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|23
|7
|4
|12
|25 - 38
|25
|18.
|Фулхэм
|0:0 Заявка
|23
|2
|10
|11
|17 - 31
|16
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|24
|2
|7
|15
|19 - 55
|13
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|23
|3
|2
|18
|15 - 37
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|25 - 7
|29
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|22 - 14
|23
|3.
|Челси
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|21 - 11
|19
|4.
|Лестер
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|19 - 16
|19
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|16 - 14
|18
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|25 - 18
|18
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 13
|18
|8.
|Арсенал
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|16 - 13
|18
|9.
|Астон Вилла
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|19 - 14
|16
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|16 - 15
|16
|11.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|14 - 14
|16
|12.
|Эвертон
|0:0 Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 15
|15
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|14 - 21
|15
|14.
|Лидс
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|16 - 16
|14
|15.
|Бёрнли
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|9 - 13
|14
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 21
|14
|17.
|Брайтон
|Заявка
|12
|1
|7
|4
|11 - 15
|10
|18.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|9 - 18
|7
|19.
|Фулхэм
|0:0 Заявка
|12
|1
|4
|7
|7 - 17
|7
|20.
|Вест Бромвич
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|8 - 32
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|12
|8
|4
|0
|25 - 13
|28
|2.
|Лестер
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|23 - 10
|27
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|21 - 7
|24
|4.
|Эвертон
|0:0 Заявка
|11
|7
|2
|2
|18 - 13
|23
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|18 - 14
|21
|6.
|Астон Вилла
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|17 - 10
|20
|7.
|Челси
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|17 - 13
|20
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|19 - 12
|18
|9.
|Лидс
|Заявка
|12
|6
|0
|6
|24 - 26
|18
|10.
|Ливерпуль
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|23 - 18
|17
|11.
|Арсенал
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|15 - 12
|16
|12.
|Брайтон
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|14 - 15
|16
|13.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|11 - 18
|14
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|13 - 21
|14
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|14 - 24
|13
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|8 - 16
|12
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|10 - 17
|11
|18.
|Фулхэм
|0:0 Заявка
|11
|1
|6
|4
|10 - 14
|9
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|11 - 23
|6
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|6 - 19
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Эвертон» – «Фулхэм» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Эвертон» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Фулхэм» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Эвертон» – «Фулхэм», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Эвертон 0:0 Фулхэм
Исход игры
Эвертон
94% (142)
Ничья
4% (6)
Фулхэм
2% (3)
Тотал 2.5
Больше
52.05% (76)
Меньше
47.95% (70)
Обе команды забьют
Да
54.11% (79)
Нет
45.89% (67)
Популярный счёт
2:1 Эвертон
38.4% (58)
2:0 Эвертон
21.9% (33)
1:0 Эвертон
19.9% (30)
3:1 Эвертон
7.9% (12)
1:1 Ничья
2.6% (4)
2:2 Ничья
1.3% (2)
0:1 Фулхэм
1.3% (2)
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