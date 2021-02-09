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Эвертон
 
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Стадион:
Фулхэм

Бомбардиры внутри турнира

Эвертон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Калверт-Льюин Доминик 13 0.62
2. Родригес Хамес 5 0.24
3. Сигурдссон Гильфи 3 (1) 0.14
4. Кин Майкл 3 0.14
5. Дукуре Абдулай 2 0.1
6. Ришарлисон 2 (1) 0.1
7. Мина Йерри 2 0.1
8. Айуоби Алекс 1 0.05
9. Бернард Дуарте 1 0.05
10. Холгейт Мэйсон 1 0.05
11. Динь Люка 0 0
12. Коулмэн Шеймус 0 0
13. Гомеш Андре 0 0
14. Годфри Бен 0 0
Фулхэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рид Бобби 5 0.23
2. Лукмен Адемола 3 0.14
3. Кавалейру Иван 3 (1) 0.14
4. Митрович Александр 2 (1) 0.09
5. Кэрни Том 1 0.05
6. Лофтус-Чик Рубен 1 0.05
7. Эйна Ола 1 0.05
8. Замбо-Ангисса Андре-Франк 0 0
9. Рид Харрисон 0 0
10. Тете Кенни 0 0

Карточки

Эвертон
# Игрок      
1. Дукуре Абдулай 5 0
2. Аллан Маркес 4 0
3. Холгейт Мэйсон 4 0
4. Годфри Бен 4 0
5. Ришарлисон 2 1
6. Родригес Хамес 3 0
7. Калверт-Льюин Доминик 3 0
8. Кин Майкл 2 0
9. Гомеш Андре 2 0
10. Бернард Дуарте 2 0
11. Динь Люка 0 1
12. Сигурдссон Гильфи 1 0
13. Тосун Дженк 1 0
14. Ольсен Робин 1 0
15. Пикфорд Джордан 1 0
16. Мина Йерри 1 0
17. Дэйвис Том 1 0
18. Нкунку Нильс 1 0
Фулхэм
# Игрок      
1. Андерсен Йоаким 4 1
2. Рид Бобби 5 0
3. Робинсон Энтони 3 1
4. Рид Харрисон 4 0
5. Замбо-Ангисса Андре-Франк 4 0
6. Лукмен Адемола 3 0
7. Камара Абубакар 1 1
8. Кэрни Том 2 0
9. Ле Маршан Максим 2 0
10. Гектор Майкл 2 0
11. Брайан Джо 2 0
12. Митрович Александр 2 0
13. Кавалейру Иван 2 0
14. Эйна Ола 2 0
15. Одои Денис 1 0
16. Лемина Марио 1 0
17. Лофтус-Чик Рубен 1 0
18. Тете Кенни 1 0
19. Адарабиойо Олуватосин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эвертон 12.12% (4) 21.21% (7) 24.24% (8) 15.15% (5) 12.12% (4) 15.15% (5)
 Фулхэм 18.75% (3) 25% (4) 12.5% (2) 0 25% (4) 18.75% (3)

Предыдущие игры

Эвертон Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Эвертон 5:4 Тоттенхэм Манчестер Юнайтед 3:3 Эвертон Лидс 1:2 Эвертон Эвертон 0:2 Ньюкасл
Эвертон 1:1 Лестер Эвертон 3:0 Шеффилд Уэнсдей Вулверхэмптон 1:2 Эвертон Эвертон 2:1 Ротерхэм Эвертон 0:1 Вест Хэм Шеффилд Юнайтед 0:1 Эвертон Эвертон 0:2 Манчестер Юнайтед Эвертон 2:1 Арсенал Лестер 0:2 Эвертон Эвертон 1:0 Челси Бёрнли 1:1 Эвертон Эвертон 0:1 Лидс Фулхэм 2:3 Эвертон Эвертон 1:3 Манчестер Юнайтед Ньюкасл 2:1 Эвертон Саутгемптон 2:0 Эвертон
Фулхэм Последние 20 матчей: +3 =9 -8
Фулхэм 0:0 Вест Хэм Фулхэм 0:2 Лестер Вест Бромвич 2:2 Фулхэм Брайтон 0:0 Фулхэм
Фулхэм 0:3 Бёрнли Фулхэм 1:2 Манчестер Юнайтед Фулхэм 0:1 Челси Тоттенхэм 1:1 Фулхэм КПР 0:2 Фулхэм Фулхэм 0:0 Саутгемптон Ньюкасл 1:1 Фулхэм Фулхэм 0:0 Брайтон Фулхэм 1:1 Ливерпуль Манчестер Сити 2:0 Фулхэм Лестер 1:2 Фулхэм Фулхэм 2:3 Эвертон Вест Хэм 1:0 Фулхэм Фулхэм 2:0 Вест Бромвич Фулхэм 1:2 Кристал Пэлас Шеффилд Юнайтед 1:1 Фулхэм

Последние игры между собой

Эвертон: победы: 13, ничьи: 2, поражения: 4
Фулхэм: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 13
Фулхэм 2:3 Эвертон Премьер-лига Фулхэм 2:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 3:0 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 1:3 Эвертон Премьер-лига
Эвертон 4:1 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 2:1 Эвертон Кубок лиги Эвертон 1:0 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 2:2 Эвертон Премьер-лига Эвертон 4:0 Фулхэм Премьер-лига Эвертон 2:1 Фулхэм Кубок Фулхэм 1:3 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:1 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 0:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:1 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 2:1 Эвертон Премьер-лига Фулхэм 0:2 Эвертон Премьер-лига Эвертон 1:0 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 1:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 3:0 Фулхэм Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 22 15 5 2 43 - 14 50
2. Манчестер Юнайтед Заявка 23 13 6 4 49 - 30 45
3. Лестер Заявка 23 13 4 6 39 - 25 43
4. Ливерпуль Заявка 23 11 7 5 44 - 29 40
5. Челси Заявка 23 11 6 6 38 - 24 39
6. Вест Хэм Заявка 23 11 6 6 34 - 28 39
7. Эвертон Заявка 21 11 4 6 34 - 28 37
8. Тоттенхэм Заявка 22 10 6 6 36 - 22 36
9. Астон Вилла Заявка 21 11 2 8 36 - 24 35
10. Лидс Заявка 22 10 2 10 38 - 38 32
11. Арсенал Заявка 23 9 4 10 27 - 23 31
12. Саутгемптон Заявка 22 8 5 9 29 - 37 29
13. Кристал Пэлас Заявка 23 8 5 10 27 - 39 29
14. Вулверхэмптон Заявка 23 7 6 10 23 - 31 27
15. Ньюкасл Заявка 23 7 4 12 25 - 38 25
16. Брайтон Заявка 23 5 10 8 25 - 30 25
17. Бёрнли Заявка 22 6 5 11 14 - 29 23
18. Фулхэм Заявка 22 2 9 11 17 - 31 15
19. Вест Бромвич Заявка 23 2 6 15 18 - 54 12
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 23 3 2 18 15 - 37 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 11 8 2 1 22 - 7 26
2. Ливерпуль Заявка 12 7 2 3 22 - 14 23
3. Челси Заявка 11 5 4 2 21 - 11 19
4. Вест Хэм Заявка 11 5 3 3 16 - 14 18
5. Манчестер Юнайтед Заявка 12 5 3 4 25 - 18 18
6. Тоттенхэм Заявка 12 5 3 4 17 - 13 18
7. Астон Вилла Заявка 10 5 1 4 19 - 14 16
8. Саутгемптон Заявка 11 5 1 5 15 - 13 16
9. Лестер Заявка 11 5 1 5 16 - 15 16
10. Вулверхэмптон Заявка 12 4 4 4 14 - 14 16
11. Арсенал Заявка 11 4 3 4 12 - 11 15
12. Кристал Пэлас Заявка 11 4 3 4 14 - 18 15
13. Эвертон Заявка 10 4 2 4 16 - 15 14
14. Лидс Заявка 11 4 2 5 16 - 16 14
15. Бёрнли Заявка 11 4 2 5 9 - 13 14
16. Ньюкасл Заявка 12 4 2 6 15 - 21 14
17. Брайтон Заявка 11 1 6 4 11 - 15 9
18. Шеффилд Юнайтед Заявка 12 2 1 9 9 - 18 7
19. Фулхэм Заявка 12 1 4 7 7 - 17 7
20. Вест Бромвич Заявка 11 1 3 7 7 - 31 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 11 8 3 0 24 - 12 27
2. Лестер Заявка 12 8 3 1 23 - 10 27
3. Манчестер Сити Заявка 11 7 3 1 21 - 7 24
4. Эвертон Заявка 11 7 2 2 18 - 13 23
5. Вест Хэм Заявка 12 6 3 3 18 - 14 21
6. Челси Заявка 12 6 2 4 17 - 13 20
7. Астон Вилла Заявка 11 6 1 4 17 - 10 19
8. Тоттенхэм Заявка 10 5 3 2 19 - 9 18
9. Лидс Заявка 11 6 0 5 22 - 22 18
10. Ливерпуль Заявка 11 4 5 2 22 - 15 17
11. Арсенал Заявка 12 5 1 6 15 - 12 16
12. Брайтон Заявка 12 4 4 4 14 - 15 16
13. Кристал Пэлас Заявка 12 4 2 6 13 - 21 14
14. Саутгемптон Заявка 11 3 4 4 14 - 24 13
15. Ньюкасл Заявка 11 3 2 6 10 - 17 11
16. Вулверхэмптон Заявка 11 3 2 6 9 - 17 11
17. Бёрнли Заявка 11 2 3 6 5 - 16 9
18. Фулхэм Заявка 10 1 5 4 10 - 14 8
19. Вест Бромвич Заявка 12 1 3 8 11 - 23 6
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 11 1 1 9 6 - 19 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Эвертон - Фулхэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 февраля 2021, осталось 2 дня 18 часов 21 минуту.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 53
    Эвертон 94.3% (50)
    X 5.7% (3)
    Фулхэм 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Эвертон
    Ничья
    Фулхэм
    1.98
    3.72
    4.16
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.90 3.70 4.00
    Бонус: 5 000 ₽ 1.95 3.72 4.10
    Бонус: 5 000 ₽ 1.97 3.55 4.10
      1.98 3.61 4.16

    Самый высокий коэффициент на матч «Эвертон» – «Фулхэм» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Эвертон» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Фулхэм» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Эвертон» – «Фулхэм», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    8.90 1.03 7.90 1.05 3.26 1.32 2.56 1.51 1.89 2.01 1.44 2.79 1.29 3.46 1.11 5.65 1.08 6.25 1.00 11.25
    10.50 1.03 7.60 1.07 3.20 1.33 2.55 1.55 2.07 1.80 1.79 2.05 1.70 2.15 1.40 2.85 1.28 3.60 1.11 6.20 1.09 6.70 1.01 12.00 1.01 10.50 0.00 19.50
    3.51 1.33 2.64 1.54 2.10 1.81 1.84 2.08 1.63 2.40 1.44 3.00 1.30 3.78 1.10 8.06
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.91 1.41 1.92 1.88 1.41 2.91 1.13 6.15 1.09 7.50
    1.83 1.97 1.38 3.00 1.11 6.50
    2.96 1.45 2.42 1.62 1.88 2.03 1.55 2.60 1.40 3.18
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.76 1.27 2.56 1.51 1.65 2.24 1.25 3.95 1.17 5.05
    2.50 1.50 1.62 2.20 1.23 3.75

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.87 1.89
    Букмекер Да Нет
    4.80 1.16
    Букмекер Да Нет
    3.55 1.27
    Где смотреть матч Эвертон - Фулхэм онлайн

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    Прогнозы на матч Эвертон - Фулхэм

    Исход игры
    Эвертон
    94.3% (50)
    Ничья
    5.7% (3)
    Фулхэм
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.86% (29)
    Меньше
    43.14% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    60.78% (31)
    Нет
    39.22% (20)
    Популярный счёт
    2:1 Эвертон
    43.4% (23)
    2:0 Эвертон
    20.8% (11)
    1:0 Эвертон
    15.1% (8)
    3:1 Эвертон
    7.5% (4)
    1:1 Ничья
    5.7% (3)
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