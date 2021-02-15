Ампаду потребовалась помощь медиков. Нос разбит у Этана. Медики на поле, а в матче пауза.

Ампаду в окровавленной футболке ушёл за пределы поля. Этану нужно переодеться, а партнёры попытались организовать правым флангом атаку.

Иган слева не позволил Боуэну доставить мяч к воротам.

Лингард от углового флага навесил в центр штрафной площади, откуда мяч выбил Иган.

45' Лингард на линии чужой штрафной площади врезался в Ампаду.

45' 3 минуты добавил Хупер в первом тайме.

45' Навес Джонсона слева на Соучека перехватил Башам.

44' Фабьянски забрал мяч в руки после подачи Норвуда от углового флага.

43' Подачу Ампаду слева к воротам заблокировал Боуэн.

41' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:0!!!

РАЙС!!! Райс с одиннадцатиметровой отметки низом точно пробил в левый угол. Ремсдейл в прыжке мяч достать не смог.

41' Жёлтая карточка Башаму.

41' Боуэн по центру вывел к воротам Лингарда, которого сзади сбил Башам. Пенальти!

40' Норвуд от углового флага навесил к ближней штанге, откуда на вынос сыграл Цоуфал.

40' Осборн слева с двадцати двух метров низом пробил в дальний угол. Фабьянски растянулся на газоне и задел мяч пальцами.

39' Фабьянски поймал мяч после подачи слева от Стивенса с небольшим рикошетом.

38' Норвуд справа со штрафного низко исполнил подачу. Хозяева перехватили мяч.

37' Джонсон на фланге ударил по ногам Ландстрема.

36' Макголдрик справа с линии штрафной площади в ближний угол с лёта пробил неточно.

35' Осборн слева со штрафного навесил на дальнюю штангу. Мяч вынесен на Норвуда, который передачу к воротам делать не стал.

34' Диоп на фланге сбил Осборна.

33' Крессуэлл справа со штрафного пробил выше ворот.

32' Иган у угла штрафной площади толкнул в спину Боуэна.

31' Башам падает в чужой штрафной площади, но арбитр чётко определил, что Соучек сыграл в мяч.

30' Стивенс слева навесил на Макголдрика, который головой не смог пробить в сторону ворот.

29' Прострел Стивенса слева к воротам прервал Диоп.

28' После подачи Лансини от углового флага Доусон головой пробил правее ворот.

27' Лингард слева вошёл в штрафную площадь и с острого угла пробил по воротам. Ремсдейл отбил мяч.

26' Осборн на линии штрафной площади замельчил с передачами и не довёл комбинацию до ударов по воротам.

25' Джонсон в центре поля нарушил правила.

24' Стивенс на левом фланге оказался в офсайде.

22' Стивенс слева прострелил в штрафную площадь. Макголдрик скидку на партнёров исполнить не смог.

21' Хозяева забрали мяч и сбросили обороты. Без выпадов вперёд прошла последняя пятиминутка.

20' Лингард справа пас на ход Цруфалу сделал немного сильно. Ремсдейл выскочил к линии штрафной площади и опередил Владимира.

18' Цоуфал справа не пошёл вперёд, а сделал пас обратно на свою половину поля.

17' Соучек в центральном круге зацепил ногу Башама.

16' "Вест Хэм" решил подержать мяч в центре поля. сбивая темп игры.

15' Лингард слева с линии штрафной площади пробил в дальний угол. Ремсдейл сумел отбить мяч в сторону.

14' Серия неточных передач в центре поля с обеих сторон.

13' Джонсон слева навесил на дальнюю штангу, где Крессуэлл опередил Цоуфала и выбил мяч за боковую линию поля.

12' Вторая подача Ландстрема от углового флага опасной не получилась. Хозяева выбили мяч от ворот.

11' Ландстрем от углового флага навесил к воротам. Фабьянски ошибся на выходе, выбив мяч около штанги за пределы поля.

10' Цоуфал справа сделал пас вперёд, но Соучек притормозил и к передаче партнёра не поспел.

8' Справа прошёл навес на Макголдрика у дальней штанге, но Дэвид неудачно пробил. Мяч взмыл вверх и оказался в руках у Фабьянски.

7' ВАР долго просматривал повторы и обнаружил офсайд у Доусона, и пенальти был отменён.

6' По результатам штрафного удара назначен пенальти. Стивенс нарушил правила в штрафной площади.

6' Райс со штрафного пробил в правый угол сквозь стенку. Ремсдейл в прыжке сумел отбить мяч в сторону.

5' Осборн сбил перед штрафной площадью Боуэна. Двадцать метров до ворот.

4' Подача Стивенса слева в штрафную площадь хозяевами вынесена. Гости стараются активно проводить стартовые минуты.

3' Заброс вперёд налево на ход Стивенсу получился слишком сильным. Мяч улетел за пределы поля.

2' "Вест Хэм" играет в бордовых футболках с голубыми рукавами и белых трусах, "Шеффилд Юнайтед" - в розовых футболках и тёмно-серых трусах.