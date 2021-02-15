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Вест Хэм
1:0
Перерыв

Стадион:
Шеффилд Юнайтед
0'
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Стивенс Энда
40' Желтая карточка
Башам Крис
1:0
41' Пенальти
Райс Деклан
1
Фабьянски
Лукаш
23
Диоп
Исса
15
Доусон
Крэйг
3
Крессуэлл
Арон
5
Цоуфал
Владимир
41
Райс
Деклан
28
Соучек
Томаш
31
Джонсон
Бен
11
Лингард
Джесси
10
Лансини
Мануэль
20
Боуэн
Джаррод
1
Ремсдейл
Аарон
6
Башам
Крис
12
Иган
Джон
22
Ампаду
Этан
20
Богл
Джейден
7
Ландстрем
Джон
16
Норвуд
Оливер
23
Осборн
Бен
3
Стивенс
Энда
17
Макголдрик
Дэвид
10
Шарп
Билли
Вест Хэм
3-4-2-1
Шеффилд Юнайтед
3-5-2

Ход матча

7'
 
Стивенс Энда
40'
 
Башам Крис
41'
Райс Деклан
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Вест Хэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Соучек Томаш 8 0.33
2. Антонио Майкл 5 0.21
3. Боуэн Джаррод 5 0.21
4. Алле Себастьян 3 0.13
5. Форнальс Пабло 2 0.08
6. Огбонна Анджело 2 0.08
7. Доусон Крэйг 2 0.08
8. Лингард Джесси 2 0.08
9. Лансини Мануэль 1 0.04
10. Райс Деклан 1 (1) 0.04
11. Бальбуэна Фабиан 1 0.04
12. Джонсон Бен 1 0.04
13. Крессуэлл Арон 0 0
14. Цоуфал Владимир 0 0
15. Бенрахма Саид 0 0
16. Ярмоленко Андрей 0 0
17. Фредерикс Райан 0 0
18. Масуаку Артур 0 0
Шеффилд Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Макголдрик Дэвид 5 0.21
2. Шарп Билли 3 (2) 0.13
3. Богл Джейден 2 0.08
4. Бёрк Оливер 1 0.04
5. Берге Сандер 1 (1) 0.04
6. Макбарни Оливер 1 0.04
7. Брайан Кин 1 0.04
8. Флек Джон 0 0
9. Ландстрем Джон 0 0
10. Башам Крис 0 0
11. Бэлдок Джордж 0 0
12. Иган Джон 0 0

Карточки

Вест Хэм
# Игрок      
1. Соучек Томаш 3 1
2. Огбонна Анджело 4 0
3. Ярмоленко Андрей 3 0
4. Фабьянски Лукаш 2 0
5. Фредерикс Райан 2 0
6. Цоуфал Владимир 2 0
7. Форнальс Пабло 2 0
8. Райс Деклан 2 0
9. Ноубл Марк 1 0
10. Крессуэлл Арон 1 0
11. Антонио Майкл 1 0
12. Лансини Мануэль 1 0
13. Масуаку Артур 1 0
14. Бальбуэна Фабиан 1 0
15. Диоп Исса 1 0
Шеффилд Юнайтед
# Игрок      
1. Иган Джон 6 1
2. Ландстрем Джон 5 1
3. Норвуд Оливер 4 0
4. Берге Сандер 4 0
5. Башам Крис 3 0
6. Макголдрик Дэвид 3 0
7. Стивенс Энда 3 0
8. Бэлдок Джордж 3 0
9. Флек Джон 2 0
10. Робинсон Джек 2 0
11. Бёрк Оливер 2 0
12. Джагелка Фил 1 0
13. Шарп Билли 1 0
14. Лоу Макс 1 0
15. Макбарни Оливер 1 0
16. Осборн Бен 1 0
17. Ремсдейл Аарон 1 0
18. Ампаду Этан 1 0
19. Богл Джейден 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вест Хэм 15.63% (5) 12.5% (4) 12.5% (4) 21.88% (7) 6.25% (2) 31.25% (10)
 Шеффилд Юнайтед 21.43% (3) 14.29% (2) 0 14.29% (2) 28.57% (4) 21.43% (3)

Предыдущие игры

Вест Хэм Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Хэм Фулхэм 0:0 Вест Хэм Астон Вилла 1:3 Вест Хэм Вест Хэм 1:3 Ливерпуль
Кристал Пэлас 2:3 Вест Хэм Вест Хэм 4:0 Донкастер Вест Хэм 2:1 Вест Бромвич Вест Хэм 1:0 Бёрнли Стокпорт 0:1 Вест Хэм Эвертон 0:1 Вест Хэм Саутгемптон 0:0 Вест Хэм Вест Хэм 2:2 Брайтон Челси 3:0 Вест Хэм Вест Хэм 1:1 Кристал Пэлас Лидс 1:2 Вест Хэм Вест Хэм 1:3 Манчестер Юнайтед Вест Хэм 2:1 Астон Вилла Шеффилд Юнайтед 0:1 Вест Хэм Вест Хэм 1:0 Фулхэм Ливерпуль 2:1 Вест Хэм
Шеффилд Юнайтед Последние 20 матчей: +6 =1 -13
Шеффилд Юнайтед 1:0 Бристоль Сити Шеффилд Юнайтед 1:2 Челси Шеффилд Юнайтед 2:1 Вест Бромвич Манчестер Сити 1:0 Шеффилд Юнайтед
Манчестер Юнайтед 1:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:1 Плимут Шеффилд Юнайтед 1:3 Тоттенхэм Шеффилд Юнайтед 1:0 Ньюкасл Бристоль Роверс 2:3 Шеффилд Юнайтед Кристал Пэлас 2:0 Шеффилд Юнайтед Бёрнли 1:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Эвертон Брайтон 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:3 Манчестер Юнайтед Саутгемптон 3:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:2 Лестер Вест Бромвич 1:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Вест Хэм Челси 4:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Манчестер Сити

Последние игры между собой

Вест Хэм: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Шеффилд Юнайтед: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Шеффилд Юнайтед 0:1 Вест Хэм Премьер-лига Шеффилд Юнайтед 1:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:1 Шеффилд Юнайтед Премьер-лига Вест Хэм 1:1 Шеффилд Юнайтед Кубок лиги
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 23 16 5 2 46 - 14 53
2. Лестер Заявка 24 14 4 6 42 - 26 46
3. Манчестер Юнайтед Заявка 24 13 7 4 50 - 31 46
4. Вест Хэм 1:0 Заявка 24 12 6 6 35 - 28 42
5. Ливерпуль Заявка 24 11 7 6 45 - 32 40
6. Челси Заявка 23 11 6 6 38 - 24 39
7. Эвертон Заявка 22 11 4 7 34 - 30 37
8. Астон Вилла Заявка 22 11 3 8 36 - 24 36
9. Тоттенхэм Заявка 23 10 6 7 36 - 25 36
10. Арсенал Заявка 24 10 4 10 31 - 25 34
11. Лидс Заявка 23 10 2 11 40 - 42 32
12. Вулверхэмптон Заявка 24 8 6 10 25 - 32 30
13. Саутгемптон Заявка 23 8 5 10 30 - 39 29
14. Кристал Пэлас Заявка 24 8 5 11 27 - 42 29
15. Бёрнли Заявка 23 7 5 11 17 - 29 26
16. Брайтон Заявка 24 5 11 8 25 - 30 26
17. Ньюкасл Заявка 23 7 4 12 25 - 38 25
18. Фулхэм Заявка 23 3 9 11 19 - 31 18
19. Вест Бромвич Заявка 24 2 7 15 19 - 55 13
20. Шеффилд Юнайтед 0:1 Заявка 24 3 2 19 15 - 38 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 12 9 2 1 25 - 7 29
2. Ливерпуль Заявка 12 7 2 3 22 - 14 23
3. Вест Хэм 1:0 Заявка 12 6 3 3 17 - 14 21
4. Челси Заявка 11 5 4 2 21 - 11 19
5. Лестер Заявка 12 6 1 5 19 - 16 19
6. Манчестер Юнайтед Заявка 12 5 3 4 25 - 18 18
7. Тоттенхэм Заявка 12 5 3 4 17 - 13 18
8. Арсенал Заявка 12 5 3 4 16 - 13 18
9. Астон Вилла Заявка 10 5 1 4 19 - 14 16
10. Саутгемптон Заявка 12 5 1 6 16 - 15 16
11. Вулверхэмптон Заявка 12 4 4 4 14 - 14 16
12. Кристал Пэлас Заявка 12 4 3 5 14 - 21 15
13. Лидс Заявка 11 4 2 5 16 - 16 14
14. Эвертон Заявка 11 4 2 5 16 - 17 14
15. Бёрнли Заявка 11 4 2 5 9 - 13 14
16. Ньюкасл Заявка 12 4 2 6 15 - 21 14
17. Брайтон Заявка 12 1 7 4 11 - 15 10
18. Шеффилд Юнайтед 0:1 Заявка 12 2 1 9 9 - 18 7
19. Фулхэм Заявка 12 1 4 7 7 - 17 7
20. Вест Бромвич Заявка 12 1 4 7 8 - 32 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 12 8 4 0 25 - 13 28
2. Лестер Заявка 12 8 3 1 23 - 10 27
3. Манчестер Сити Заявка 11 7 3 1 21 - 7 24
4. Эвертон Заявка 11 7 2 2 18 - 13 23
5. Вест Хэм 1:0 Заявка 12 6 3 3 18 - 14 21
6. Астон Вилла Заявка 12 6 2 4 17 - 10 20
7. Челси Заявка 12 6 2 4 17 - 13 20
8. Тоттенхэм Заявка 11 5 3 3 19 - 12 18
9. Лидс Заявка 12 6 0 6 24 - 26 18
10. Ливерпуль Заявка 12 4 5 3 23 - 18 17
11. Арсенал Заявка 12 5 1 6 15 - 12 16
12. Брайтон Заявка 12 4 4 4 14 - 15 16
13. Вулверхэмптон Заявка 12 4 2 6 11 - 18 14
14. Кристал Пэлас Заявка 12 4 2 6 13 - 21 14
15. Саутгемптон Заявка 11 3 4 4 14 - 24 13
16. Бёрнли Заявка 12 3 3 6 8 - 16 12
17. Ньюкасл Заявка 11 3 2 6 10 - 17 11
18. Фулхэм Заявка 11 2 5 4 12 - 14 11
19. Вест Бромвич Заявка 12 1 3 8 11 - 23 6
20. Шеффилд Юнайтед 0:1 Заявка 12 1 1 10 6 - 20 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! "Вест Хэм" - "Шеффилд Юнайтед" - 1:0.
  • Угловой
    45'
    Лингард от углового флага навесил в центр штрафной площади, откуда мяч выбил Иган.
  • 45'
    Иган слева не позволил Боуэну доставить мяч к воротам.
  • 45'
    Ампаду в окровавленной футболке ушёл за пределы поля. Этану нужно переодеться, а партнёры попытались организовать правым флангом атаку.
  • Травма, повреждение
    45'
    Ампаду потребовалась помощь медиков. Нос разбит у Этана. Медики на поле, а в матче пауза.

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  • Фол, нарушение
    45'
    Лингард на линии чужой штрафной площади врезался в Ампаду.
  • Дополнительное время
    45'
    3 минуты добавил Хупер в первом тайме.
  • 45'
    Навес Джонсона слева на Соучека перехватил Башам.
  • Угловой
    44'
    Фабьянски забрал мяч в руки после подачи Норвуда от углового флага.
  • 43'
    Подачу Ампаду слева к воротам заблокировал Боуэн.
  • Пенальти
    41'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:0!!!
    РАЙС!!! Райс с одиннадцатиметровой отметки низом точно пробил в левый угол. Ремсдейл в прыжке мяч достать не смог.
  • Желтая карточка
    41'
    Жёлтая карточка Башаму.
  • Пенальти!
    41'
    Боуэн по центру вывел к воротам Лингарда, которого сзади сбил Башам. Пенальти!
  • Угловой
    40'
    Норвуд от углового флага навесил к ближней штанге, откуда на вынос сыграл Цоуфал.
  • Опасный момент
    40'
    Осборн слева с двадцати двух метров низом пробил в дальний угол. Фабьянски растянулся на газоне и задел мяч пальцами.
  • 39'
    Фабьянски поймал мяч после подачи слева от Стивенса с небольшим рикошетом.
  • 38'
    Норвуд справа со штрафного низко исполнил подачу. Хозяева перехватили мяч.
  • Фол, нарушение
    37'
    Джонсон на фланге ударил по ногам Ландстрема.
  • 36'
    Макголдрик справа с линии штрафной площади в ближний угол с лёта пробил неточно.
  • 35'
    Осборн слева со штрафного навесил на дальнюю штангу. Мяч вынесен на Норвуда, который передачу к воротам делать не стал.
  • Фол, нарушение
    34'
    Диоп на фланге сбил Осборна.
  • 33'
    Крессуэлл справа со штрафного пробил выше ворот.
  • Фол, нарушение
    32'
    Иган у угла штрафной площади толкнул в спину Боуэна.
  • 31'
    Башам падает в чужой штрафной площади, но арбитр чётко определил, что Соучек сыграл в мяч.
  • 30'
    Стивенс слева навесил на Макголдрика, который головой не смог пробить в сторону ворот.
  • 29'
    Прострел Стивенса слева к воротам прервал Диоп.
  • Угловой
    28'
    После подачи Лансини от углового флага Доусон головой пробил правее ворот.
  • Опасный момент
    27'
    Лингард слева вошёл в штрафную площадь и с острого угла пробил по воротам. Ремсдейл отбил мяч.
  • 26'
    Осборн на линии штрафной площади замельчил с передачами и не довёл комбинацию до ударов по воротам.
  • Фол, нарушение
    25'
    Джонсон в центре поля нарушил правила.
  • Офсайд
    24'
    Стивенс на левом фланге оказался в офсайде.
  • 22'
    Стивенс слева прострелил в штрафную площадь. Макголдрик скидку на партнёров исполнить не смог.
  • 21'
    Хозяева забрали мяч и сбросили обороты. Без выпадов вперёд прошла последняя пятиминутка.
  • 20'
    Лингард справа пас на ход Цруфалу сделал немного сильно. Ремсдейл выскочил к линии штрафной площади и опередил Владимира.
  • 18'
    Цоуфал справа не пошёл вперёд, а сделал пас обратно на свою половину поля.
  • Фол, нарушение
    17'
    Соучек в центральном круге зацепил ногу Башама.
  • 16'
    "Вест Хэм" решил подержать мяч в центре поля. сбивая темп игры.
  • Опасный момент
    15'
    Лингард слева с линии штрафной площади пробил в дальний угол. Ремсдейл сумел отбить мяч в сторону.
  • 14'
    Серия неточных передач в центре поля с обеих сторон.
  • 13'
    Джонсон слева навесил на дальнюю штангу, где Крессуэлл опередил Цоуфала и выбил мяч за боковую линию поля.
  • Угловой
    12'
    Вторая подача Ландстрема от углового флага опасной не получилась. Хозяева выбили мяч от ворот.
  • Угловой
    11'
    Ландстрем от углового флага навесил к воротам. Фабьянски ошибся на выходе, выбив мяч около штанги за пределы поля.
  • 10'
    Цоуфал справа сделал пас вперёд, но Соучек притормозил и к передаче партнёра не поспел.
  • 8'
    Справа прошёл навес на Макголдрика у дальней штанге, но Дэвид неудачно пробил. Мяч взмыл вверх и оказался в руках у Фабьянски.
  • Видеоповтор
    7'
    ВАР долго просматривал повторы и обнаружил офсайд у Доусона, и пенальти был отменён.
  • Пенальти!
    6'
    По результатам штрафного удара назначен пенальти. Стивенс нарушил правила в штрафной площади.
  • Опасный момент
    6'
    Райс со штрафного пробил в правый угол сквозь стенку. Ремсдейл в прыжке сумел отбить мяч в сторону.
  • Фол, нарушение
    5'
    Осборн сбил перед штрафной площадью Боуэна. Двадцать метров до ворот.
  • 4'
    Подача Стивенса слева в штрафную площадь хозяевами вынесена. Гости стараются активно проводить стартовые минуты.
  • 3'
    Заброс вперёд налево на ход Стивенсу получился слишком сильным. Мяч улетел за пределы поля.
  • 2'
    "Вест Хэм" играет в бордовых футболках с голубыми рукавами и белых трусах, "Шеффилд Юнайтед" - в розовых футболках и тёмно-серых трусах.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на Олимпийском стадионе!
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча 24 тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграют «Вест Хэм» и «Шеффилд Юнайтед». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
    • Прогнозы 160
    Вест Хэм 93.1% (149)
    X 6.9% (11)
    Шеффилд Юнайтед 0% (0)
    Все прогнозы
    1.8 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Вест Хэм
    Ничья
    Шеффилд Юнайтед
    2.71
    3.35
    4.10
    Все Коэффициенты
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на London Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.18 2.85 4.05
Бонус: 10 000 ₽ 2.09 3.35 4.10
Бонус: 5 000 ₽ 2.04 3.34 4.05
Бонус: 5 000 ₽ 2.25 2.75 4.05
  2.71 2.46 3.69

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.40 1.09 5.80 1.12 2.75 1.45 2.06 1.77 1.58 2.39 1.44 2.80 1.21 4.50 1.06 9.20
7.10 1.06 6.10 1.10 2.70 1.44 2.04 1.78 1.62 2.44 1.27 3.76 1.19 4.55 1.05 8.30 1.03 8.90 1.00 11.75
4.60 1.19 3.25 1.33 1.87 1.92 1.40 2.90 1.80 2.08 1.25 3.90 1.08 7.77 1.06 8.80 1.02 9.82 1.02 10.40 1.02 15.50 1.01 16.00 0.00 23.00
3.40 1.34 2.77 1.47 2.06 1.82 1.75 2.16 1.52 2.63 1.62 2.37 1.46 2.81 1.57 2.50 1.46 2.91 1.45 2.96 1.21 4.81 1.10 8.39
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.41 1.53 1.59 2.26 1.29 3.40 1.05 8.20
2.56 1.51 1.67 2.20 1.32 3.38 1.08 8.00 1.06 9.40
1.37 3.05 1.04 10.00 1.16 5.10 1.06 8.10 1.04 8.13
1.18 5.16 1.50 2.70 1.19 4.97 1.38 3.15 1.35 3.43
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.25 1.31 2.18 1.64 1.50 2.47 1.12 5.80
3.20 1.35 2.12 1.72 1.49 2.62 1.16 5.15 1.11 6.45
3.35 1.31 2.27 1.66 1.53 2.50 1.17 4.36 1.12 5.38

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.07 1.71
3.00 1.38
Букмекер Да Нет
5.40 1.13
8.80 1.06
Букмекер Да Нет
4.00 1.22
4.05 1.24
Где смотреть матч Вест Хэм 1:0 Шеффилд Юнайтед онлайн

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Прогнозы на матч Вест Хэм 1:0 Шеффилд Юнайтед

Исход игры
Вест Хэм
93.1% (149)
Ничья
6.9% (11)
Шеффилд Юнайтед
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
51.61% (80)
Меньше
48.39% (75)
Обе команды забьют
Да
54.84% (85)
Нет
45.16% (70)
Популярный счёт
2:1 Вест Хэм
38.1% (61)
1:0 Вест Хэм
27.5% (44)
2:0 Вест Хэм
13.8% (22)
3:1 Вест Хэм
8.1% (13)
1:1 Ничья
5% (8)
3:0 Вест Хэм
1.9% (3)
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