Вест Хэм
1:0
Перерыв
Стадион: Олимпийский (Лондон)
Шеффилд Юнайтед
7' Undefined phrase: football_event_Стивенс Энда
40' Желтая карточкаБашам Крис
1:0
41' ПенальтиРайс Деклан
23
Диоп
Исса
15
Доусон
Крэйг
41
Райс
Деклан
28
Соучек
Томаш
31
Джонсон
Бен
12
Иган
Джон
22
Ампаду
Этан
20
Богл
Джейден
23
Осборн
Бен
10
Шарп
Билли
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Диоп ИссаЗащитник
-
15 Доусон КрэйгЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
41 Райс ДекланПолузащитник
-
28 Соучек ТомашПолузащитник
-
31 Джонсон БенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Мартин ДэвидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Ноубл МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Мойес Дэвид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
12 Иган ДжонЗащитник
-
22 Ампаду ЭтанЗащитник
-
20 Богл ДжейденПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Осборн БенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Шарп БиллиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Джагелка ФилЗащитник
-
29 Брайан КинЗащитник
- Полузащитник
-
13 Лоу МаксПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Брюстер РианНападающий
-
14 Бёрк ОливерНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Уайлдер Крис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
Ход матча
7'
40'
41'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 1
-
2 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Соучек Томаш
|8
|0.33
|2.
|Антонио Майкл
|5
|0.21
|3.
|Боуэн Джаррод
|5
|0.21
|4.
|Алле Себастьян
|3
|0.13
|5.
|Форнальс Пабло
|2
|0.08
|6.
|Огбонна Анджело
|2
|0.08
|7.
|Доусон Крэйг
|2
|0.08
|8.
|Лингард Джесси
|2
|0.08
|9.
|Лансини Мануэль
|1
|0.04
|10.
|Райс Деклан
|1 (1)
|0.04
|11.
|Бальбуэна Фабиан
|1
|0.04
|12.
|Джонсон Бен
|1
|0.04
|13.
|Крессуэлл Арон
|0
|0
|14.
|Цоуфал Владимир
|0
|0
|15.
|Бенрахма Саид
|0
|0
|16.
|Ярмоленко Андрей
|0
|0
|17.
|Фредерикс Райан
|0
|0
|18.
|Масуаку Артур
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Макголдрик Дэвид
|5
|0.21
|2.
|Шарп Билли
|3 (2)
|0.13
|3.
|Богл Джейден
|2
|0.08
|4.
|Бёрк Оливер
|1
|0.04
|5.
|Берге Сандер
|1 (1)
|0.04
|6.
|Макбарни Оливер
|1
|0.04
|7.
|Брайан Кин
|1
|0.04
|8.
|Флек Джон
|0
|0
|9.
|Ландстрем Джон
|0
|0
|10.
|Башам Крис
|0
|0
|11.
|Бэлдок Джордж
|0
|0
|12.
|Иган Джон
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Соучек Томаш
|3
|1
|2.
|Огбонна Анджело
|4
|0
|3.
|Ярмоленко Андрей
|3
|0
|4.
|Фабьянски Лукаш
|2
|0
|5.
|Фредерикс Райан
|2
|0
|6.
|Цоуфал Владимир
|2
|0
|7.
|Форнальс Пабло
|2
|0
|8.
|Райс Деклан
|2
|0
|9.
|Ноубл Марк
|1
|0
|10.
|Крессуэлл Арон
|1
|0
|11.
|Антонио Майкл
|1
|0
|12.
|Лансини Мануэль
|1
|0
|13.
|Масуаку Артур
|1
|0
|14.
|Бальбуэна Фабиан
|1
|0
|15.
|Диоп Исса
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Иган Джон
|6
|1
|2.
|Ландстрем Джон
|5
|1
|3.
|Норвуд Оливер
|4
|0
|4.
|Берге Сандер
|4
|0
|5.
|Башам Крис
|3
|0
|6.
|Макголдрик Дэвид
|3
|0
|7.
|Стивенс Энда
|3
|0
|8.
|Бэлдок Джордж
|3
|0
|9.
|Флек Джон
|2
|0
|10.
|Робинсон Джек
|2
|0
|11.
|Бёрк Оливер
|2
|0
|12.
|Джагелка Фил
|1
|0
|13.
|Шарп Билли
|1
|0
|14.
|Лоу Макс
|1
|0
|15.
|Макбарни Оливер
|1
|0
|16.
|Осборн Бен
|1
|0
|17.
|Ремсдейл Аарон
|1
|0
|18.
|Ампаду Этан
|1
|0
|19.
|Богл Джейден
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вест Хэм
|15.63% (5)
|12.5% (4)
|12.5% (4)
|21.88% (7)
|6.25% (2)
|31.25% (10)
|Шеффилд Юнайтед
|21.43% (3)
|14.29% (2)
|0
|14.29% (2)
|28.57% (4)
|21.43% (3)
Предыдущие игры
Вест Хэм Последние 20 матчей: +11 =4 -5Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Хэм Фулхэм 0:0 Вест Хэм Астон Вилла 1:3 Вест Хэм Вест Хэм 1:3 Ливерпуль
Кристал Пэлас 2:3 Вест Хэм Вест Хэм 4:0 Донкастер Вест Хэм 2:1 Вест Бромвич Вест Хэм 1:0 Бёрнли Стокпорт 0:1 Вест Хэм Эвертон 0:1 Вест Хэм Саутгемптон 0:0 Вест Хэм Вест Хэм 2:2 Брайтон Челси 3:0 Вест Хэм Вест Хэм 1:1 Кристал Пэлас Лидс 1:2 Вест Хэм Вест Хэм 1:3 Манчестер Юнайтед Вест Хэм 2:1 Астон Вилла Шеффилд Юнайтед 0:1 Вест Хэм Вест Хэм 1:0 Фулхэм Ливерпуль 2:1 Вест Хэм
Шеффилд Юнайтед Последние 20 матчей: +6 =1 -13Шеффилд Юнайтед 1:0 Бристоль Сити Шеффилд Юнайтед 1:2 Челси Шеффилд Юнайтед 2:1 Вест Бромвич Манчестер Сити 1:0 Шеффилд Юнайтед
Манчестер Юнайтед 1:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:1 Плимут Шеффилд Юнайтед 1:3 Тоттенхэм Шеффилд Юнайтед 1:0 Ньюкасл Бристоль Роверс 2:3 Шеффилд Юнайтед Кристал Пэлас 2:0 Шеффилд Юнайтед Бёрнли 1:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Эвертон Брайтон 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:3 Манчестер Юнайтед Саутгемптон 3:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:2 Лестер Вест Бромвич 1:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Вест Хэм Челси 4:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Манчестер Сити
Последние игры между собой
Вест Хэм: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Шеффилд Юнайтед: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|23
|16
|5
|2
|46 - 14
|53
|2.
|Лестер
|Заявка
|24
|14
|4
|6
|42 - 26
|46
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|24
|13
|7
|4
|50 - 31
|46
|4.
|Вест Хэм
|1:0 Заявка
|24
|12
|6
|6
|35 - 28
|42
|5.
|Ливерпуль
|Заявка
|24
|11
|7
|6
|45 - 32
|40
|6.
|Челси
|Заявка
|23
|11
|6
|6
|38 - 24
|39
|7.
|Эвертон
|Заявка
|22
|11
|4
|7
|34 - 30
|37
|8.
|Астон Вилла
|Заявка
|22
|11
|3
|8
|36 - 24
|36
|9.
|Тоттенхэм
|Заявка
|23
|10
|6
|7
|36 - 25
|36
|10.
|Арсенал
|Заявка
|24
|10
|4
|10
|31 - 25
|34
|11.
|Лидс
|Заявка
|23
|10
|2
|11
|40 - 42
|32
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|24
|8
|6
|10
|25 - 32
|30
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|23
|8
|5
|10
|30 - 39
|29
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|24
|8
|5
|11
|27 - 42
|29
|15.
|Бёрнли
|Заявка
|23
|7
|5
|11
|17 - 29
|26
|16.
|Брайтон
|Заявка
|24
|5
|11
|8
|25 - 30
|26
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|23
|7
|4
|12
|25 - 38
|25
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|23
|3
|9
|11
|19 - 31
|18
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|24
|2
|7
|15
|19 - 55
|13
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|0:1 Заявка
|24
|3
|2
|19
|15 - 38
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|25 - 7
|29
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|22 - 14
|23
|3.
|Вест Хэм
|1:0 Заявка
|12
|6
|3
|3
|17 - 14
|21
|4.
|Челси
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|21 - 11
|19
|5.
|Лестер
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|19 - 16
|19
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|25 - 18
|18
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 13
|18
|8.
|Арсенал
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|16 - 13
|18
|9.
|Астон Вилла
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|19 - 14
|16
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|16 - 15
|16
|11.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|14 - 14
|16
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|14 - 21
|15
|13.
|Лидс
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|16 - 16
|14
|14.
|Эвертон
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|16 - 17
|14
|15.
|Бёрнли
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|9 - 13
|14
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 21
|14
|17.
|Брайтон
|Заявка
|12
|1
|7
|4
|11 - 15
|10
|18.
|Шеффилд Юнайтед
|0:1 Заявка
|12
|2
|1
|9
|9 - 18
|7
|19.
|Фулхэм
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|7 - 17
|7
|20.
|Вест Бромвич
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|8 - 32
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|12
|8
|4
|0
|25 - 13
|28
|2.
|Лестер
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|23 - 10
|27
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|21 - 7
|24
|4.
|Эвертон
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|18 - 13
|23
|5.
|Вест Хэм
|1:0 Заявка
|12
|6
|3
|3
|18 - 14
|21
|6.
|Астон Вилла
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|17 - 10
|20
|7.
|Челси
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|17 - 13
|20
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|19 - 12
|18
|9.
|Лидс
|Заявка
|12
|6
|0
|6
|24 - 26
|18
|10.
|Ливерпуль
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|23 - 18
|17
|11.
|Арсенал
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|15 - 12
|16
|12.
|Брайтон
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|14 - 15
|16
|13.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|11 - 18
|14
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|13 - 21
|14
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|14 - 24
|13
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|8 - 16
|12
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|10 - 17
|11
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|12 - 14
|11
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|11 - 23
|6
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|0:1 Заявка
|12
|1
|1
|10
|6 - 20
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Вест Хэм» – «Шеффилд Юнайтед» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вест Хэм» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Шеффилд Юнайтед» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вест Хэм» – «Шеффилд Юнайтед», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Вест Хэм 1:0 Шеффилд Юнайтед
Исход игры
Вест Хэм
93.1% (149)
Ничья
6.9% (11)
Шеффилд Юнайтед
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
51.61% (80)
Меньше
48.39% (75)
Обе команды забьют
Да
54.84% (85)
Нет
45.16% (70)
Популярный счёт
2:1 Вест Хэм
38.1% (61)
1:0 Вест Хэм
27.5% (44)
2:0 Вест Хэм
13.8% (22)
3:1 Вест Хэм
8.1% (13)
1:1 Ничья
5% (8)
3:0 Вест Хэм
1.9% (3)
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