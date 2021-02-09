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Вест Хэм
 
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Стадион:
Шеффилд Юнайтед

Бомбардиры внутри турнира

Вест Хэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Соучек Томаш 8 0.35
2. Антонио Майкл 5 0.22
3. Боуэн Джаррод 5 0.22
4. Алле Себастьян 3 0.13
5. Форнальс Пабло 2 0.09
6. Огбонна Анджело 2 0.09
7. Доусон Крэйг 2 0.09
8. Лингард Джесси 2 0.09
9. Лансини Мануэль 1 0.04
10. Бальбуэна Фабиан 1 0.04
11. Джонсон Бен 1 0.04
12. Крессуэлл Арон 0 0
13. Цоуфал Владимир 0 0
14. Бенрахма Саид 0 0
15. Ярмоленко Андрей 0 0
16. Фредерикс Райан 0 0
17. Масуаку Артур 0 0
18. Райс Деклан 0 0
Шеффилд Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Макголдрик Дэвид 5 0.22
2. Шарп Билли 3 (2) 0.13
3. Богл Джейден 2 0.09
4. Бёрк Оливер 1 0.04
5. Берге Сандер 1 (1) 0.04
6. Макбарни Оливер 1 0.04
7. Брайан Кин 1 0.04
8. Флек Джон 0 0
9. Ландстрем Джон 0 0
10. Башам Крис 0 0
11. Бэлдок Джордж 0 0
12. Иган Джон 0 0

Карточки

Вест Хэм
# Игрок      
1. Соучек Томаш 3 1
2. Огбонна Анджело 4 0
3. Ярмоленко Андрей 3 0
4. Фабьянски Лукаш 2 0
5. Фредерикс Райан 2 0
6. Цоуфал Владимир 2 0
7. Форнальс Пабло 2 0
8. Райс Деклан 2 0
9. Ноубл Марк 1 0
10. Крессуэлл Арон 1 0
11. Антонио Майкл 1 0
12. Лансини Мануэль 1 0
13. Масуаку Артур 1 0
14. Бальбуэна Фабиан 1 0
15. Диоп Исса 1 0
Шеффилд Юнайтед
# Игрок      
1. Иган Джон 6 1
2. Ландстрем Джон 5 1
3. Норвуд Оливер 4 0
4. Берге Сандер 4 0
5. Макголдрик Дэвид 3 0
6. Стивенс Энда 3 0
7. Бэлдок Джордж 3 0
8. Башам Крис 2 0
9. Флек Джон 2 0
10. Робинсон Джек 2 0
11. Бёрк Оливер 2 0
12. Джагелка Фил 1 0
13. Шарп Билли 1 0
14. Лоу Макс 1 0
15. Макбарни Оливер 1 0
16. Осборн Бен 1 0
17. Ремсдейл Арон 1 0
18. Ампаду Этан 1 0
19. Богл Джейден 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вест Хэм 15.63% (5) 12.5% (4) 12.5% (4) 21.88% (7) 6.25% (2) 31.25% (10)
 Шеффилд Юнайтед 21.43% (3) 14.29% (2) 0 14.29% (2) 28.57% (4) 21.43% (3)

Предыдущие игры

Вест Хэм Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Хэм Фулхэм 0:0 Вест Хэм Астон Вилла 1:3 Вест Хэм Вест Хэм 1:3 Ливерпуль
Кристал Пэлас 2:3 Вест Хэм Вест Хэм 4:0 Донкастер Вест Хэм 2:1 Вест Бромвич Вест Хэм 1:0 Бёрнли Стокпорт 0:1 Вест Хэм Эвертон 0:1 Вест Хэм Саутгемптон 0:0 Вест Хэм Вест Хэм 2:2 Брайтон Челси 3:0 Вест Хэм Вест Хэм 1:1 Кристал Пэлас Лидс 1:2 Вест Хэм Вест Хэм 1:3 Манчестер Юнайтед Вест Хэм 2:1 Астон Вилла Шеффилд Юнайтед 0:1 Вест Хэм Вест Хэм 1:0 Фулхэм Ливерпуль 2:1 Вест Хэм
Шеффилд Юнайтед Последние 20 матчей: +6 =1 -13
Шеффилд Юнайтед 1:0 Бристоль Сити Шеффилд Юнайтед 1:2 Челси Шеффилд Юнайтед 2:1 Вест Бромвич Манчестер Сити 1:0 Шеффилд Юнайтед
Манчестер Юнайтед 1:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:1 Плимут Шеффилд Юнайтед 1:3 Тоттенхэм Шеффилд Юнайтед 1:0 Ньюкасл Бристоль Роверс 2:3 Шеффилд Юнайтед Кристал Пэлас 2:0 Шеффилд Юнайтед Бёрнли 1:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Эвертон Брайтон 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:3 Манчестер Юнайтед Саутгемптон 3:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:2 Лестер Вест Бромвич 1:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Вест Хэм Челси 4:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Манчестер Сити

Последние игры между собой

Вест Хэм: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Шеффилд Юнайтед: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Шеффилд Юнайтед 0:1 Вест Хэм Премьер-лига Шеффилд Юнайтед 1:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:1 Шеффилд Юнайтед Премьер-лига Вест Хэм 1:1 Шеффилд Юнайтед Кубок лиги
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 22 15 5 2 43 - 14 50
2. Манчестер Юнайтед Заявка 23 13 6 4 49 - 30 45
3. Лестер Заявка 23 13 4 6 39 - 25 43
4. Ливерпуль Заявка 23 11 7 5 44 - 29 40
5. Челси Заявка 23 11 6 6 38 - 24 39
6. Вест Хэм Заявка 23 11 6 6 34 - 28 39
7. Эвертон Заявка 21 11 4 6 34 - 28 37
8. Тоттенхэм Заявка 22 10 6 6 36 - 22 36
9. Астон Вилла Заявка 21 11 2 8 36 - 24 35
10. Лидс Заявка 22 10 2 10 38 - 38 32
11. Арсенал Заявка 23 9 4 10 27 - 23 31
12. Саутгемптон Заявка 22 8 5 9 29 - 37 29
13. Кристал Пэлас Заявка 23 8 5 10 27 - 39 29
14. Вулверхэмптон Заявка 23 7 6 10 23 - 31 27
15. Ньюкасл Заявка 23 7 4 12 25 - 38 25
16. Брайтон Заявка 23 5 10 8 25 - 30 25
17. Бёрнли Заявка 22 6 5 11 14 - 29 23
18. Фулхэм Заявка 22 2 9 11 17 - 31 15
19. Вест Бромвич Заявка 23 2 6 15 18 - 54 12
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 23 3 2 18 15 - 37 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 11 8 2 1 22 - 7 26
2. Ливерпуль Заявка 12 7 2 3 22 - 14 23
3. Челси Заявка 11 5 4 2 21 - 11 19
4. Вест Хэм Заявка 11 5 3 3 16 - 14 18
5. Манчестер Юнайтед Заявка 12 5 3 4 25 - 18 18
6. Тоттенхэм Заявка 12 5 3 4 17 - 13 18
7. Астон Вилла Заявка 10 5 1 4 19 - 14 16
8. Саутгемптон Заявка 11 5 1 5 15 - 13 16
9. Лестер Заявка 11 5 1 5 16 - 15 16
10. Вулверхэмптон Заявка 12 4 4 4 14 - 14 16
11. Арсенал Заявка 11 4 3 4 12 - 11 15
12. Кристал Пэлас Заявка 11 4 3 4 14 - 18 15
13. Эвертон Заявка 10 4 2 4 16 - 15 14
14. Лидс Заявка 11 4 2 5 16 - 16 14
15. Бёрнли Заявка 11 4 2 5 9 - 13 14
16. Ньюкасл Заявка 12 4 2 6 15 - 21 14
17. Брайтон Заявка 11 1 6 4 11 - 15 9
18. Шеффилд Юнайтед Заявка 12 2 1 9 9 - 18 7
19. Фулхэм Заявка 12 1 4 7 7 - 17 7
20. Вест Бромвич Заявка 11 1 3 7 7 - 31 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 11 8 3 0 24 - 12 27
2. Лестер Заявка 12 8 3 1 23 - 10 27
3. Манчестер Сити Заявка 11 7 3 1 21 - 7 24
4. Эвертон Заявка 11 7 2 2 18 - 13 23
5. Вест Хэм Заявка 12 6 3 3 18 - 14 21
6. Челси Заявка 12 6 2 4 17 - 13 20
7. Астон Вилла Заявка 11 6 1 4 17 - 10 19
8. Тоттенхэм Заявка 10 5 3 2 19 - 9 18
9. Лидс Заявка 11 6 0 5 22 - 22 18
10. Ливерпуль Заявка 11 4 5 2 22 - 15 17
11. Арсенал Заявка 12 5 1 6 15 - 12 16
12. Брайтон Заявка 12 4 4 4 14 - 15 16
13. Кристал Пэлас Заявка 12 4 2 6 13 - 21 14
14. Саутгемптон Заявка 11 3 4 4 14 - 24 13
15. Ньюкасл Заявка 11 3 2 6 10 - 17 11
16. Вулверхэмптон Заявка 11 3 2 6 9 - 17 11
17. Бёрнли Заявка 11 2 3 6 5 - 16 9
18. Фулхэм Заявка 10 1 5 4 10 - 14 8
19. Вест Бромвич Заявка 12 1 3 8 11 - 23 6
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 11 1 1 9 6 - 19 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Вест Хэм - Шеффилд Юнайтед от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 февраля 2021, осталось 2 дня 18 часов 10 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 62
    Вест Хэм 91.9% (57)
    X 8.1% (5)
    Шеффилд Юнайтед 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Вест Хэм
    Ничья
    Шеффилд Юнайтед
    1.79
    3.85
    5.40
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.75 3.75 4.85
    Бонус: 5 000 ₽ 1.79 3.85 5.15
    Бонус: 5 000 ₽ 1.74 3.70 5.40
      1.76 3.79 5.22

    Самый высокий коэффициент на матч «Вест Хэм» – «Шеффилд Юнайтед» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вест Хэм» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Шеффилд Юнайтед» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вест Хэм» – «Шеффилд Юнайтед», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    8.60 1.03 7.60 1.06 3.18 1.33 2.48 1.53 1.82 2.10 1.41 2.91 1.27 3.62 1.10 5.95 1.07 6.60 1.00 11.75
    10.00 1.04 7.40 1.08 3.15 1.33 2.48 1.57 2.02 1.82 1.78 2.08 1.39 2.90 1.27 3.60 1.10 6.30 1.08 6.80 1.02 11.50 1.01 12.50 0.00 20.00
    3.42 1.35 3.00 1.43 2.57 1.56 2.08 1.84 1.81 2.11 1.61 2.45 1.29 3.86 1.10 8.39
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.83 1.43 1.87 1.93 1.39 3.00 1.11 6.40 1.08 7.80
    1.80 2.01 1.36 3.05 1.09 6.30
    2.90 1.46 2.37 1.65 1.85 2.07 1.53 2.66 1.39 3.25
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.64 1.28 2.48 1.54 1.62 2.30 1.24 4.05 1.16 5.20
    2.50 1.49 1.62 2.23 1.23 3.85

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.00 1.76
    Букмекер Да Нет
    5.10 1.14
    Букмекер Да Нет
    3.75 1.25
    Где смотреть матч Вест Хэм - Шеффилд Юнайтед онлайн

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    Прогнозы на матч Вест Хэм - Шеффилд Юнайтед

    Исход игры
    Вест Хэм
    91.9% (57)
    Ничья
    8.1% (5)
    Шеффилд Юнайтед
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.67% (25)
    Меньше
    58.33% (35)
    Обе команды забьют
    Да
    46.67% (28)
    Нет
    53.33% (32)
    Популярный счёт
    1:0 Вест Хэм
    35.5% (22)
    2:1 Вест Хэм
    27.4% (17)
    2:0 Вест Хэм
    16.1% (10)
    3:1 Вест Хэм
    9.7% (6)
    1:1 Ничья
    4.8% (3)
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