Вест Хэм
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Стадион: Олимпийский (Лондон)
Шеффилд Юнайтед
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Соучек Томаш
|8
|0.35
|2.
|Антонио Майкл
|5
|0.22
|3.
|Боуэн Джаррод
|5
|0.22
|4.
|Алле Себастьян
|3
|0.13
|5.
|Форнальс Пабло
|2
|0.09
|6.
|Огбонна Анджело
|2
|0.09
|7.
|Доусон Крэйг
|2
|0.09
|8.
|Лингард Джесси
|2
|0.09
|9.
|Лансини Мануэль
|1
|0.04
|10.
|Бальбуэна Фабиан
|1
|0.04
|11.
|Джонсон Бен
|1
|0.04
|12.
|Крессуэлл Арон
|0
|0
|13.
|Цоуфал Владимир
|0
|0
|14.
|Бенрахма Саид
|0
|0
|15.
|Ярмоленко Андрей
|0
|0
|16.
|Фредерикс Райан
|0
|0
|17.
|Масуаку Артур
|0
|0
|18.
|Райс Деклан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Макголдрик Дэвид
|5
|0.22
|2.
|Шарп Билли
|3 (2)
|0.13
|3.
|Богл Джейден
|2
|0.09
|4.
|Бёрк Оливер
|1
|0.04
|5.
|Берге Сандер
|1 (1)
|0.04
|6.
|Макбарни Оливер
|1
|0.04
|7.
|Брайан Кин
|1
|0.04
|8.
|Флек Джон
|0
|0
|9.
|Ландстрем Джон
|0
|0
|10.
|Башам Крис
|0
|0
|11.
|Бэлдок Джордж
|0
|0
|12.
|Иган Джон
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Соучек Томаш
|3
|1
|2.
|Огбонна Анджело
|4
|0
|3.
|Ярмоленко Андрей
|3
|0
|4.
|Фабьянски Лукаш
|2
|0
|5.
|Фредерикс Райан
|2
|0
|6.
|Цоуфал Владимир
|2
|0
|7.
|Форнальс Пабло
|2
|0
|8.
|Райс Деклан
|2
|0
|9.
|Ноубл Марк
|1
|0
|10.
|Крессуэлл Арон
|1
|0
|11.
|Антонио Майкл
|1
|0
|12.
|Лансини Мануэль
|1
|0
|13.
|Масуаку Артур
|1
|0
|14.
|Бальбуэна Фабиан
|1
|0
|15.
|Диоп Исса
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Иган Джон
|6
|1
|2.
|Ландстрем Джон
|5
|1
|3.
|Норвуд Оливер
|4
|0
|4.
|Берге Сандер
|4
|0
|5.
|Макголдрик Дэвид
|3
|0
|6.
|Стивенс Энда
|3
|0
|7.
|Бэлдок Джордж
|3
|0
|8.
|Башам Крис
|2
|0
|9.
|Флек Джон
|2
|0
|10.
|Робинсон Джек
|2
|0
|11.
|Бёрк Оливер
|2
|0
|12.
|Джагелка Фил
|1
|0
|13.
|Шарп Билли
|1
|0
|14.
|Лоу Макс
|1
|0
|15.
|Макбарни Оливер
|1
|0
|16.
|Осборн Бен
|1
|0
|17.
|Ремсдейл Арон
|1
|0
|18.
|Ампаду Этан
|1
|0
|19.
|Богл Джейден
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вест Хэм
|15.63% (5)
|12.5% (4)
|12.5% (4)
|21.88% (7)
|6.25% (2)
|31.25% (10)
|Шеффилд Юнайтед
|21.43% (3)
|14.29% (2)
|0
|14.29% (2)
|28.57% (4)
|21.43% (3)
Предыдущие игры
Вест Хэм Последние 20 матчей: +11 =4 -5Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Хэм Фулхэм 0:0 Вест Хэм Астон Вилла 1:3 Вест Хэм Вест Хэм 1:3 Ливерпуль
Кристал Пэлас 2:3 Вест Хэм Вест Хэм 4:0 Донкастер Вест Хэм 2:1 Вест Бромвич Вест Хэм 1:0 Бёрнли Стокпорт 0:1 Вест Хэм Эвертон 0:1 Вест Хэм Саутгемптон 0:0 Вест Хэм Вест Хэм 2:2 Брайтон Челси 3:0 Вест Хэм Вест Хэм 1:1 Кристал Пэлас Лидс 1:2 Вест Хэм Вест Хэм 1:3 Манчестер Юнайтед Вест Хэм 2:1 Астон Вилла Шеффилд Юнайтед 0:1 Вест Хэм Вест Хэм 1:0 Фулхэм Ливерпуль 2:1 Вест Хэм
Шеффилд Юнайтед Последние 20 матчей: +6 =1 -13Шеффилд Юнайтед 1:0 Бристоль Сити Шеффилд Юнайтед 1:2 Челси Шеффилд Юнайтед 2:1 Вест Бромвич Манчестер Сити 1:0 Шеффилд Юнайтед
Манчестер Юнайтед 1:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:1 Плимут Шеффилд Юнайтед 1:3 Тоттенхэм Шеффилд Юнайтед 1:0 Ньюкасл Бристоль Роверс 2:3 Шеффилд Юнайтед Кристал Пэлас 2:0 Шеффилд Юнайтед Бёрнли 1:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Эвертон Брайтон 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:3 Манчестер Юнайтед Саутгемптон 3:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:2 Лестер Вест Бромвич 1:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Вест Хэм Челси 4:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Манчестер Сити
Последние игры между собой
Вест Хэм: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Шеффилд Юнайтед: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|22
|15
|5
|2
|43 - 14
|50
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|23
|13
|6
|4
|49 - 30
|45
|3.
|Лестер
|Заявка
|23
|13
|4
|6
|39 - 25
|43
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|23
|11
|7
|5
|44 - 29
|40
|5.
|Челси
|Заявка
|23
|11
|6
|6
|38 - 24
|39
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|23
|11
|6
|6
|34 - 28
|39
|7.
|Эвертон
|Заявка
|21
|11
|4
|6
|34 - 28
|37
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|22
|10
|6
|6
|36 - 22
|36
|9.
|Астон Вилла
|Заявка
|21
|11
|2
|8
|36 - 24
|35
|10.
|Лидс
|Заявка
|22
|10
|2
|10
|38 - 38
|32
|11.
|Арсенал
|Заявка
|23
|9
|4
|10
|27 - 23
|31
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|22
|8
|5
|9
|29 - 37
|29
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|23
|8
|5
|10
|27 - 39
|29
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|23
|7
|6
|10
|23 - 31
|27
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|23
|7
|4
|12
|25 - 38
|25
|16.
|Брайтон
|Заявка
|23
|5
|10
|8
|25 - 30
|25
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|22
|6
|5
|11
|14 - 29
|23
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|22
|2
|9
|11
|17 - 31
|15
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|23
|2
|6
|15
|18 - 54
|12
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|23
|3
|2
|18
|15 - 37
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|22 - 7
|26
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|22 - 14
|23
|3.
|Челси
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|21 - 11
|19
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|16 - 14
|18
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|25 - 18
|18
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 13
|18
|7.
|Астон Вилла
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|19 - 14
|16
|8.
|Саутгемптон
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|15 - 13
|16
|9.
|Лестер
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|16 - 15
|16
|10.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|14 - 14
|16
|11.
|Арсенал
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|12 - 11
|15
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 18
|15
|13.
|Эвертон
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|16 - 15
|14
|14.
|Лидс
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|16 - 16
|14
|15.
|Бёрнли
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|9 - 13
|14
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 21
|14
|17.
|Брайтон
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|11 - 15
|9
|18.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|9 - 18
|7
|19.
|Фулхэм
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|7 - 17
|7
|20.
|Вест Бромвич
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|7 - 31
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|11
|8
|3
|0
|24 - 12
|27
|2.
|Лестер
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|23 - 10
|27
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|21 - 7
|24
|4.
|Эвертон
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|18 - 13
|23
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|18 - 14
|21
|6.
|Челси
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|17 - 13
|20
|7.
|Астон Вилла
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|17 - 10
|19
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|19 - 9
|18
|9.
|Лидс
|Заявка
|11
|6
|0
|5
|22 - 22
|18
|10.
|Ливерпуль
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|22 - 15
|17
|11.
|Арсенал
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|15 - 12
|16
|12.
|Брайтон
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|14 - 15
|16
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|13 - 21
|14
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|14 - 24
|13
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|10 - 17
|11
|16.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|9 - 17
|11
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|5 - 16
|9
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|10 - 14
|8
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|11 - 23
|6
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|6 - 19
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Вест Хэм» – «Шеффилд Юнайтед» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вест Хэм» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Шеффилд Юнайтед» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вест Хэм» – «Шеффилд Юнайтед», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Вест Хэм - Шеффилд Юнайтед
Исход игры
Вест Хэм
91.9% (57)
Ничья
8.1% (5)
Шеффилд Юнайтед
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
41.67% (25)
Меньше
58.33% (35)
Обе команды забьют
Да
46.67% (28)
Нет
53.33% (32)
Популярный счёт
1:0 Вест Хэм
35.5% (22)
2:1 Вест Хэм
27.4% (17)
2:0 Вест Хэм
16.1% (10)
3:1 Вест Хэм
9.7% (6)
1:1 Ничья
4.8% (3)
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