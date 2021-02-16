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Вулверхэмптон
 
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Стадион:
Лидс

Бомбардиры внутри турнира

Вулверхэмптон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нету Педру 5 0.21
2. Невеш Рубен 4 (3) 0.17
3. Хименес Рауль 4 0.17
4. Поденсе Даниэл 3 0.13
5. Саисс Ромен 3 0.13
6. Силва Фабио 2 (1) 0.08
7. Боли Вийи 1 0.04
8. Аит-Нури Раян 1 0.04
9. Моутинью Жоау 1 0.04
10. Витинью II 0 0
11. Семеду Нелсон 0 0
12. Килман Макс 0 0
13. Отасоуи Оуэн 0 0
Лидс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бэмфорд Патрик 12 (1) 0.52
2. Харрисон Джек 6 0.26
3. Рафинья Диас 4 0.17
4. Даллас Стюарт 4 0.17
5. Клих Матеуш 3 (2) 0.13
6. Кошта Элдер 3 0.13
7. Морено Родриго 3 0.13
8. Алиоски Эгзиян 2 0.09
9. Купер Лиам 1 0.04
10. Стрёйк Паскаль 1 0.04
11. Эрнандес Пабло 0 0
12. Филлипс Кэлвин 0 0
13. Робертс Тайлер 0 0

Карточки

Вулверхэмптон
# Игрок      
1. Моутинью Жоау 4 1
2. Невеш Рубен 5 0
3. Коди Конор 4 0
4. Семеду Нелсон 4 0
5. Траоре Адама 3 0
6. Дендонкер Леандер 3 0
7. Килман Макс 3 0
8. Силва Фабио 2 0
9. Марсал Фернандо 2 0
10. Поденсе Даниэл 2 0
11. Нету Педру 2 0
12. Патрисиу Руй 1 0
13. Боли Вийи 1 0
14. Саисс Ромен 1 0
15. Хувер Ки-Джана 1 0
16. Отасоуи Оуэн 1 0
Лидс
# Игрок      
1. Эйлинг Люк 5 0
2. Клих Матеуш 5 0
3. Даллас Стюарт 5 0
4. Филлипс Кэлвин 5 0
5. Купер Лиам 3 0
6. Алиоски Эгзиян 3 0
7. Харрисон Джек 2 0
8. Рафинья Диас 2 0
9. Стрёйк Паскаль 2 0
10. Морено Родриго 1 0
11. Бэмфорд Патрик 1 0
12. Льоренте Диего 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вулверхэмптон 12.5% (3) 16.67% (4) 20.83% (5) 12.5% (3) 16.67% (4) 20.83% (5)
 Лидс 17.95% (7) 7.69% (3) 15.38% (6) 20.51% (8) 23.08% (9) 15.38% (6)

Предыдущие игры

Вулверхэмптон Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Саутгемптон 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:2 Саутгемптон Вулверхэмптон 0:0 Лестер Вулверхэмптон 2:1 Арсенал
Кристал Пэлас 1:0 Вулверхэмптон Челси 0:0 Вулверхэмптон Чорли 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:3 Вест Бромвич Вулверхэмптон 1:2 Эвертон Вулверхэмптон 1:0 Кристал Пэлас Брайтон 3:3 Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:1 Тоттенхэм Бёрнли 2:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:1 Челси Вулверхэмптон 0:1 Астон Вилла Ливерпуль 4:0 Вулверхэмптон Арсенал 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:1 Саутгемптон Лестер 1:0 Вулверхэмптон
Лидс Последние 20 матчей: +8 =1 -11
Арсенал 4:2 Лидс Лидс 2:0 Кристал Пэлас Лидс 1:2 Эвертон Лестер 1:3 Лидс
Ньюкасл 1:2 Лидс Лидс 0:1 Брайтон Кроули Таун 3:0 Лидс Тоттенхэм 3:0 Лидс Вест Бромвич 0:5 Лидс Лидс 1:0 Бёрнли Манчестер Юнайтед 6:2 Лидс Лидс 5:2 Ньюкасл Лидс 1:2 Вест Хэм Челси 3:1 Лидс Эвертон 0:1 Лидс Лидс 0:0 Арсенал Кристал Пэлас 4:1 Лидс Лидс 1:4 Лестер Астон Вилла 0:3 Лидс Лидс 0:1 Вулверхэмптон

Последние игры между собой

Вулверхэмптон: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 5
Лидс: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 6
Лидс 0:1 Вулверхэмптон Премьер-лига Лидс 0:3 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 4:1 Лидс Лидс 0:1 Вулверхэмптон
Вулверхэмптон 0:1 Лидс Лидс 2:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:3 Лидс Вулверхэмптон 4:3 Лидс Лидс 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:2 Лидс Лидс 1:0 Вулверхэмптон Лидс 3:1 Вулверхэмптон Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 23 16 5 2 46 - 14 53
2. Лестер Заявка 24 14 4 6 42 - 26 46
3. Манчестер Юнайтед Заявка 24 13 7 4 50 - 31 46
4. Челси Заявка 24 12 6 6 40 - 24 42
5. Вест Хэм Заявка 24 12 6 6 37 - 28 42
6. Ливерпуль Заявка 24 11 7 6 45 - 32 40
7. Эвертон Заявка 22 11 4 7 34 - 30 37
8. Астон Вилла Заявка 22 11 3 8 36 - 24 36
9. Тоттенхэм Заявка 23 10 6 7 36 - 25 36
10. Арсенал Заявка 24 10 4 10 31 - 25 34
11. Лидс Заявка 23 10 2 11 40 - 42 32
12. Вулверхэмптон Заявка 24 8 6 10 25 - 32 30
13. Саутгемптон Заявка 23 8 5 10 30 - 39 29
14. Кристал Пэлас Заявка 24 8 5 11 27 - 42 29
15. Бёрнли Заявка 23 7 5 11 17 - 29 26
16. Брайтон Заявка 24 5 11 8 25 - 30 26
17. Ньюкасл Заявка 24 7 4 13 25 - 40 25
18. Фулхэм Заявка 23 3 9 11 19 - 31 18
19. Вест Бромвич Заявка 24 2 7 15 19 - 55 13
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 24 3 2 19 15 - 40 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 12 9 2 1 25 - 7 29
2. Ливерпуль Заявка 12 7 2 3 22 - 14 23
3. Челси Заявка 12 6 4 2 23 - 11 22
4. Вест Хэм Заявка 12 6 3 3 19 - 14 21
5. Лестер Заявка 12 6 1 5 19 - 16 19
6. Манчестер Юнайтед Заявка 12 5 3 4 25 - 18 18
7. Тоттенхэм Заявка 12 5 3 4 17 - 13 18
8. Арсенал Заявка 12 5 3 4 16 - 13 18
9. Астон Вилла Заявка 10 5 1 4 19 - 14 16
10. Саутгемптон Заявка 12 5 1 6 16 - 15 16
11. Вулверхэмптон Заявка 12 4 4 4 14 - 14 16
12. Кристал Пэлас Заявка 12 4 3 5 14 - 21 15
13. Лидс Заявка 11 4 2 5 16 - 16 14
14. Эвертон Заявка 11 4 2 5 16 - 17 14
15. Бёрнли Заявка 11 4 2 5 9 - 13 14
16. Ньюкасл Заявка 12 4 2 6 15 - 21 14
17. Брайтон Заявка 12 1 7 4 11 - 15 10
18. Шеффилд Юнайтед Заявка 12 2 1 9 9 - 18 7
19. Фулхэм Заявка 12 1 4 7 7 - 17 7
20. Вест Бромвич Заявка 12 1 4 7 8 - 32 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 12 8 4 0 25 - 13 28
2. Лестер Заявка 12 8 3 1 23 - 10 27
3. Манчестер Сити Заявка 11 7 3 1 21 - 7 24
4. Эвертон Заявка 11 7 2 2 18 - 13 23
5. Вест Хэм Заявка 12 6 3 3 18 - 14 21
6. Астон Вилла Заявка 12 6 2 4 17 - 10 20
7. Челси Заявка 12 6 2 4 17 - 13 20
8. Тоттенхэм Заявка 11 5 3 3 19 - 12 18
9. Лидс Заявка 12 6 0 6 24 - 26 18
10. Ливерпуль Заявка 12 4 5 3 23 - 18 17
11. Арсенал Заявка 12 5 1 6 15 - 12 16
12. Брайтон Заявка 12 4 4 4 14 - 15 16
13. Вулверхэмптон Заявка 12 4 2 6 11 - 18 14
14. Кристал Пэлас Заявка 12 4 2 6 13 - 21 14
15. Саутгемптон Заявка 11 3 4 4 14 - 24 13
16. Бёрнли Заявка 12 3 3 6 8 - 16 12
17. Фулхэм Заявка 11 2 5 4 12 - 14 11
18. Ньюкасл Заявка 12 3 2 7 10 - 19 11
19. Вест Бромвич Заявка 12 1 3 8 11 - 23 6
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 12 1 1 10 6 - 22 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Вулверхэмптон - Лидс от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 февраля 2021, осталось 2 дня 19 часов 4 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 53
    Вулверхэмптон 56.6% (30)
    X 28.3% (15)
    Лидс 15.1% (8)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Вулверхэмптон
    Ничья
    Лидс
    2.65
    3.40
    2.94
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 2.60 3.20 2.87
    Бонус: 5 000 ₽ 2.64 3.25 2.94
    Бонус: 5 000 ₽ 2.65 3.40 2.85
      2.61 3.35 2.94

    Самый высокий коэффициент на матч «Вулверхэмптон» – «Лидс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вулверхэмптон» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лидс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вулверхэмптон» – «Лидс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    8.30 1.03 7.60 1.06 3.54 1.28 2.75 1.45 1.95 1.95 1.53 2.50 1.35 3.10 1.14 5.00 1.10 5.60 1.02 9.70
    12.00 1.01 8.50 1.05 3.60 1.27 2.80 1.42 2.17 1.69 1.95 1.88 1.74 2.12 1.53 2.55 1.35 3.15 1.15 5.10 1.11 5.90 1.03 9.80 1.02 10.50 0.00 16.00
    3.82 1.29 2.92 1.46 2.29 1.69 1.97 1.93 1.75 2.19 1.53 2.65 1.36 3.36 1.13 6.96
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.75 1.45 1.87 1.93 1.45 2.75 1.14 5.65 1.10 7.00
    1.93 1.87 1.42 2.80 1.13 5.60
    3.09 1.42 2.53 1.57 1.98 1.93 1.60 2.47 1.43 3.01
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.95 1.25 2.79 1.44 1.74 2.09 1.32 3.38 1.21 4.40
    2.80 1.40 1.72 2.05 1.30 3.30

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.66 2.17
    Букмекер Да Нет
    4.40 1.19
    Букмекер Да Нет
    3.10 1.35
    Где смотреть матч Вулверхэмптон - Лидс онлайн

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    Прогнозы на матч Вулверхэмптон - Лидс

    Исход игры
    Вулверхэмптон
    56.6% (30)
    Ничья
    28.3% (15)
    Лидс
    15.1% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    56% (28)
    Меньше
    44% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    82% (41)
    Нет
    18% (9)
    Популярный счёт
    2:1 Вулверхэмптон
    41.5% (22)
    1:1 Ничья
    24.5% (13)
    1:0 Вулверхэмптон
    7.5% (4)
    1:2 Лидс
    5.7% (3)
    0:1 Лидс
    5.7% (3)
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    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    2 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    4 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (12) Обзор Играть
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    6 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    7 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    9 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
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