Вулверхэмптон
Позже
Стадион: Молинью
Лидс
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нету Педру
|5
|0.21
|2.
|Невеш Рубен
|4 (3)
|0.17
|3.
|Хименес Рауль
|4
|0.17
|4.
|Поденсе Даниэл
|3
|0.13
|5.
|Саисс Ромен
|3
|0.13
|6.
|Силва Фабио
|2 (1)
|0.08
|7.
|Боли Вийи
|1
|0.04
|8.
|Аит-Нури Раян
|1
|0.04
|9.
|Моутинью Жоау
|1
|0.04
|10.
|Витинью II
|0
|0
|11.
|Семеду Нелсон
|0
|0
|12.
|Килман Макс
|0
|0
|13.
|Отасоуи Оуэн
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бэмфорд Патрик
|12 (1)
|0.52
|2.
|Харрисон Джек
|6
|0.26
|3.
|Рафинья Диас
|4
|0.17
|4.
|Даллас Стюарт
|4
|0.17
|5.
|Клих Матеуш
|3 (2)
|0.13
|6.
|Кошта Элдер
|3
|0.13
|7.
|Морено Родриго
|3
|0.13
|8.
|Алиоски Эгзиян
|2
|0.09
|9.
|Купер Лиам
|1
|0.04
|10.
|Стрёйк Паскаль
|1
|0.04
|11.
|Эрнандес Пабло
|0
|0
|12.
|Филлипс Кэлвин
|0
|0
|13.
|Робертс Тайлер
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Моутинью Жоау
|4
|1
|2.
|Невеш Рубен
|5
|0
|3.
|Коди Конор
|4
|0
|4.
|Семеду Нелсон
|4
|0
|5.
|Траоре Адама
|3
|0
|6.
|Дендонкер Леандер
|3
|0
|7.
|Килман Макс
|3
|0
|8.
|Силва Фабио
|2
|0
|9.
|Марсал Фернандо
|2
|0
|10.
|Поденсе Даниэл
|2
|0
|11.
|Нету Педру
|2
|0
|12.
|Патрисиу Руй
|1
|0
|13.
|Боли Вийи
|1
|0
|14.
|Саисс Ромен
|1
|0
|15.
|Хувер Ки-Джана
|1
|0
|16.
|Отасоуи Оуэн
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Эйлинг Люк
|5
|0
|2.
|Клих Матеуш
|5
|0
|3.
|Даллас Стюарт
|5
|0
|4.
|Филлипс Кэлвин
|5
|0
|5.
|Купер Лиам
|3
|0
|6.
|Алиоски Эгзиян
|3
|0
|7.
|Харрисон Джек
|2
|0
|8.
|Рафинья Диас
|2
|0
|9.
|Стрёйк Паскаль
|2
|0
|10.
|Морено Родриго
|1
|0
|11.
|Бэмфорд Патрик
|1
|0
|12.
|Льоренте Диего
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вулверхэмптон
|12.5% (3)
|16.67% (4)
|20.83% (5)
|12.5% (3)
|16.67% (4)
|20.83% (5)
|Лидс
|17.95% (7)
|7.69% (3)
|15.38% (6)
|20.51% (8)
|23.08% (9)
|15.38% (6)
Предыдущие игры
Вулверхэмптон Последние 20 матчей: +6 =5 -9Саутгемптон 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:2 Саутгемптон Вулверхэмптон 0:0 Лестер Вулверхэмптон 2:1 Арсенал
Кристал Пэлас 1:0 Вулверхэмптон Челси 0:0 Вулверхэмптон Чорли 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:3 Вест Бромвич Вулверхэмптон 1:2 Эвертон Вулверхэмптон 1:0 Кристал Пэлас Брайтон 3:3 Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:1 Тоттенхэм Бёрнли 2:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:1 Челси Вулверхэмптон 0:1 Астон Вилла Ливерпуль 4:0 Вулверхэмптон Арсенал 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:1 Саутгемптон Лестер 1:0 Вулверхэмптон
Лидс Последние 20 матчей: +8 =1 -11Арсенал 4:2 Лидс Лидс 2:0 Кристал Пэлас Лидс 1:2 Эвертон Лестер 1:3 Лидс
Ньюкасл 1:2 Лидс Лидс 0:1 Брайтон Кроули Таун 3:0 Лидс Тоттенхэм 3:0 Лидс Вест Бромвич 0:5 Лидс Лидс 1:0 Бёрнли Манчестер Юнайтед 6:2 Лидс Лидс 5:2 Ньюкасл Лидс 1:2 Вест Хэм Челси 3:1 Лидс Эвертон 0:1 Лидс Лидс 0:0 Арсенал Кристал Пэлас 4:1 Лидс Лидс 1:4 Лестер Астон Вилла 0:3 Лидс Лидс 0:1 Вулверхэмптон
Последние игры между собой
Вулверхэмптон: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 5
Лидс: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|23
|16
|5
|2
|46 - 14
|53
|2.
|Лестер
|Заявка
|24
|14
|4
|6
|42 - 26
|46
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|24
|13
|7
|4
|50 - 31
|46
|4.
|Челси
|Заявка
|24
|12
|6
|6
|40 - 24
|42
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|24
|12
|6
|6
|37 - 28
|42
|6.
|Ливерпуль
|Заявка
|24
|11
|7
|6
|45 - 32
|40
|7.
|Эвертон
|Заявка
|22
|11
|4
|7
|34 - 30
|37
|8.
|Астон Вилла
|Заявка
|22
|11
|3
|8
|36 - 24
|36
|9.
|Тоттенхэм
|Заявка
|23
|10
|6
|7
|36 - 25
|36
|10.
|Арсенал
|Заявка
|24
|10
|4
|10
|31 - 25
|34
|11.
|Лидс
|Заявка
|23
|10
|2
|11
|40 - 42
|32
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|24
|8
|6
|10
|25 - 32
|30
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|23
|8
|5
|10
|30 - 39
|29
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|24
|8
|5
|11
|27 - 42
|29
|15.
|Бёрнли
|Заявка
|23
|7
|5
|11
|17 - 29
|26
|16.
|Брайтон
|Заявка
|24
|5
|11
|8
|25 - 30
|26
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|24
|7
|4
|13
|25 - 40
|25
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|23
|3
|9
|11
|19 - 31
|18
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|24
|2
|7
|15
|19 - 55
|13
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|24
|3
|2
|19
|15 - 40
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|25 - 7
|29
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|22 - 14
|23
|3.
|Челси
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|23 - 11
|22
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|19 - 14
|21
|5.
|Лестер
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|19 - 16
|19
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|25 - 18
|18
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 13
|18
|8.
|Арсенал
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|16 - 13
|18
|9.
|Астон Вилла
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|19 - 14
|16
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|16 - 15
|16
|11.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|14 - 14
|16
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|14 - 21
|15
|13.
|Лидс
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|16 - 16
|14
|14.
|Эвертон
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|16 - 17
|14
|15.
|Бёрнли
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|9 - 13
|14
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 21
|14
|17.
|Брайтон
|Заявка
|12
|1
|7
|4
|11 - 15
|10
|18.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|9 - 18
|7
|19.
|Фулхэм
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|7 - 17
|7
|20.
|Вест Бромвич
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|8 - 32
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|12
|8
|4
|0
|25 - 13
|28
|2.
|Лестер
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|23 - 10
|27
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|21 - 7
|24
|4.
|Эвертон
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|18 - 13
|23
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|18 - 14
|21
|6.
|Астон Вилла
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|17 - 10
|20
|7.
|Челси
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|17 - 13
|20
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|19 - 12
|18
|9.
|Лидс
|Заявка
|12
|6
|0
|6
|24 - 26
|18
|10.
|Ливерпуль
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|23 - 18
|17
|11.
|Арсенал
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|15 - 12
|16
|12.
|Брайтон
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|14 - 15
|16
|13.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|11 - 18
|14
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|13 - 21
|14
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|14 - 24
|13
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|8 - 16
|12
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|12 - 14
|11
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|10 - 19
|11
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|11 - 23
|6
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|12
|1
|1
|10
|6 - 22
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Вулверхэмптон» – «Лидс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вулверхэмптон» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лидс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вулверхэмптон» – «Лидс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Вулверхэмптон - Лидс
Исход игры
Вулверхэмптон
56.6% (30)
Ничья
28.3% (15)
Лидс
15.1% (8)
Тотал 2.5
Больше
56% (28)
Меньше
44% (22)
Обе команды забьют
Да
82% (41)
Нет
18% (9)
Популярный счёт
2:1 Вулверхэмптон
41.5% (22)
1:1 Ничья
24.5% (13)
1:0 Вулверхэмптон
7.5% (4)
1:2 Лидс
5.7% (3)
0:1 Лидс
5.7% (3)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!