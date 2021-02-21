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Вест Хэм
 
Позже

Стадион:
Тоттенхэм
1
Фабьянски
Лукаш
5
Цоуфал
Владимир
23
Диоп
Исса
15
Доусон
Крэйг
3
Крессуэлл
Арон
28
Соучек
Томаш
41
Райс
Деклан
20
Боуэн
Джаррод
11
Лингард
Джесси
18
Форнальс
Пабло
30
Антонио
Майкл
1
Льорис
Уго
25
Танганга
Джафет
6
Санчес
Давинсон
15
Дайер
Эрик
3
Регилон
Серхио
5
Хёйбьерг
Пьер-Эмиль
28
Н'Домбеле
Тангай
27
Лукас
Моура
11
Ламела
Эрик
7
Сон
Хынмин
10
Кейн
Гарри
Вест Хэм
4-2-3-1
Тоттенхэм
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Вест Хэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Соучек Томаш 8 0.33
2. Антонио Майкл 5 0.21
3. Боуэн Джаррод 5 0.21
4. Алле Себастьян 3 0.13
5. Форнальс Пабло 2 0.08
6. Огбонна Анджело 2 0.08
7. Доусон Крэйг 2 0.08
8. Лингард Джесси 2 0.08
9. Фредерикс Райан 1 0.04
10. Лансини Мануэль 1 0.04
11. Райс Деклан 1 (1) 0.04
12. Бальбуэна Фабиан 1 0.04
13. Диоп Исса 1 0.04
14. Джонсон Бен 1 0.04
15. Крессуэлл Арон 0 0
16. Бенрахма Саид 0 0
17. Цоуфал Владимир 0 0
18. Ярмоленко Андрей 0 0
19. Масуаку Артур 0 0
Тоттенхэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кейн Гарри 13 (3) 0.57
2. Сон Хынмин 13 0.57
3. Н'Домбеле Тангай 3 0.13
4. Орье Серж 2 0.09
5. Хёйбьерг Пьер-Эмиль 1 0.04
6. Лукас Моура 1 0.04
7. Ло Чельсо Джовани 1 0.04
8. Бэйл Гарет 1 0.04
9. Алдервейрельд Тоби 1 0.04
10. Регилон Серхио 0 0
11. Бергвейн Стевен 0 0
12. Доэрти Мэтт 0 0
13. Дэвис Бен 0 0

Карточки

Вест Хэм
# Игрок      
1. Соучек Томаш 3 1
2. Огбонна Анджело 4 0
3. Ярмоленко Андрей 3 0
4. Фабьянски Лукаш 2 0
5. Фредерикс Райан 2 0
6. Цоуфал Владимир 2 0
7. Форнальс Пабло 2 0
8. Райс Деклан 2 0
9. Ноубл Марк 1 0
10. Крессуэлл Арон 1 0
11. Антонио Майкл 1 0
12. Лансини Мануэль 1 0
13. Масуаку Артур 1 0
14. Бальбуэна Фабиан 1 0
15. Диоп Исса 1 0
Тоттенхэм
# Игрок      
1. Хёйбьерг Пьер-Эмиль 5 0
2. Уинкс Гарри 4 0
3. Доэрти Мэтт 2 1
4. Ламела Эрик 3 0
5. Ло Чельсо Джовани 3 0
6. Сиссоко Мусса 2 0
7. Алдервейрельд Тоби 2 0
8. Дайер Эрик 2 0
9. Бергвейн Стевен 2 0
10. Регилон Серхио 2 0
11. Н'Домбеле Тангай 2 0
12. Кейн Гарри 1 0
13. Дэвис Бен 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вест Хэм 14.29% (5) 11.43% (4) 14.29% (5) 22.86% (8) 5.71% (2) 31.43% (11)
 Тоттенхэм 25% (9) 16.67% (6) 16.67% (6) 16.67% (6) 13.89% (5) 11.11% (4)

Предыдущие игры

Вест Хэм Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Вест Хэм 3:0 Шеффилд Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Хэм Фулхэм 0:0 Вест Хэм Астон Вилла 1:3 Вест Хэм
Вест Хэм 1:3 Ливерпуль Кристал Пэлас 2:3 Вест Хэм Вест Хэм 4:0 Донкастер Вест Хэм 2:1 Вест Бромвич Вест Хэм 1:0 Бёрнли Стокпорт 0:1 Вест Хэм Эвертон 0:1 Вест Хэм Саутгемптон 0:0 Вест Хэм Вест Хэм 2:2 Брайтон Челси 3:0 Вест Хэм Вест Хэм 1:1 Кристал Пэлас Лидс 1:2 Вест Хэм Вест Хэм 1:3 Манчестер Юнайтед Вест Хэм 2:1 Астон Вилла Шеффилд Юнайтед 0:1 Вест Хэм Вест Хэм 1:0 Фулхэм
Тоттенхэм Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Вольфсбергер 1:4 Тоттенхэм Манчестер Сити 3:0 Тоттенхэм Эвертон 5:4 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:0 Вест Бромвич
Тоттенхэм 0:1 Челси Брайтон 1:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:3 Ливерпуль Уиком 1:4 Тоттенхэм Шеффилд Юнайтед 1:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:1 Фулхэм Марин 0:5 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:0 Брентфорд Тоттенхэм 3:0 Лидс Вулверхэмптон 1:1 Тоттенхэм Сток Сити 1:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 0:2 Лестер Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Кристал Пэлас 1:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:0 Антверпен Тоттенхэм 2:0 Арсенал

Последние игры между собой

Вест Хэм: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Тоттенхэм: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Тоттенхэм 3:3 Вест Хэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 2:3 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 0:1 Вест Хэм Премьер-лига
Вест Хэм 1:3 Тоттенхэм Кубок лиги Вест Хэм 0:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:1 Вест Хэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:3 Вест Хэм Кубок лиги Вест Хэм 2:3 Тоттенхэм Премьер-лига Вест Хэм 1:0 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 3:2 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:0 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 4:1 Вест Хэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:2 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 0:1 Тоттенхэм Премьер-лига Вест Хэм 2:0 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:2 Вест Хэм Кубок лиги Тоттенхэм 0:3 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 2:3 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 3:1 Вест Хэм Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 24 17 5 2 49 - 15 56
2. Лестер Заявка 24 14 4 6 42 - 26 46
3. Манчестер Юнайтед Заявка 24 13 7 4 50 - 31 46
4. Челси Заявка 25 12 7 6 41 - 25 43
5. Вест Хэм Заявка 24 12 6 6 37 - 28 42
6. Эвертон Заявка 24 12 4 8 37 - 33 40
7. Ливерпуль Заявка 25 11 7 7 45 - 34 40
8. Астон Вилла Заявка 22 11 3 8 36 - 24 36
9. Тоттенхэм Заявка 23 10 6 7 36 - 25 36
10. Арсенал Заявка 24 10 4 10 31 - 25 34
11. Вулверхэмптон Заявка 25 9 6 10 26 - 32 33
12. Лидс Заявка 24 10 2 12 40 - 43 32
13. Саутгемптон Заявка 24 8 6 10 31 - 40 30
14. Кристал Пэлас Заявка 24 8 5 11 27 - 42 29
15. Бёрнли Заявка 25 7 7 11 18 - 30 28
16. Брайтон Заявка 24 5 11 8 25 - 30 26
17. Ньюкасл Заявка 24 7 4 13 25 - 40 25
18. Фулхэм Заявка 25 4 10 11 21 - 32 22
19. Вест Бромвич Заявка 25 2 8 15 19 - 55 14
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 25 3 2 20 15 - 41 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 12 9 2 1 25 - 7 29
2. Ливерпуль Заявка 13 7 2 4 22 - 16 23
3. Челси Заявка 12 6 4 2 23 - 11 22
4. Вест Хэм Заявка 12 6 3 3 19 - 14 21
5. Лестер Заявка 12 6 1 5 19 - 16 19
6. Вулверхэмптон Заявка 13 5 4 4 15 - 14 19
7. Манчестер Юнайтед Заявка 12 5 3 4 25 - 18 18
8. Тоттенхэм Заявка 12 5 3 4 17 - 13 18
9. Арсенал Заявка 12 5 3 4 16 - 13 18
10. Саутгемптон Заявка 13 5 2 6 17 - 16 17
11. Астон Вилла Заявка 10 5 1 4 19 - 14 16
12. Бёрнли Заявка 13 4 4 5 10 - 14 16
13. Кристал Пэлас Заявка 12 4 3 5 14 - 21 15
14. Лидс Заявка 11 4 2 5 16 - 16 14
15. Эвертон Заявка 12 4 2 6 17 - 20 14
16. Ньюкасл Заявка 12 4 2 6 15 - 21 14
17. Брайтон Заявка 12 1 7 4 11 - 15 10
18. Фулхэм Заявка 13 2 4 7 8 - 17 10
19. Шеффилд Юнайтед Заявка 12 2 1 9 9 - 18 7
20. Вест Бромвич Заявка 12 1 4 7 8 - 32 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 12 8 4 0 25 - 13 28
2. Манчестер Сити Заявка 12 8 3 1 24 - 8 27
3. Лестер Заявка 12 8 3 1 23 - 10 27
4. Эвертон Заявка 12 8 2 2 20 - 13 26
5. Вест Хэм Заявка 12 6 3 3 18 - 14 21
6. Челси Заявка 13 6 3 4 18 - 14 21
7. Астон Вилла Заявка 12 6 2 4 17 - 10 20
8. Тоттенхэм Заявка 11 5 3 3 19 - 12 18
9. Лидс Заявка 13 6 0 7 24 - 27 18
10. Ливерпуль Заявка 12 4 5 3 23 - 18 17
11. Арсенал Заявка 12 5 1 6 15 - 12 16
12. Брайтон Заявка 12 4 4 4 14 - 15 16
13. Вулверхэмптон Заявка 12 4 2 6 11 - 18 14
14. Кристал Пэлас Заявка 12 4 2 6 13 - 21 14
15. Саутгемптон Заявка 11 3 4 4 14 - 24 13
16. Бёрнли Заявка 12 3 3 6 8 - 16 12
17. Фулхэм Заявка 12 2 6 4 13 - 15 12
18. Ньюкасл Заявка 12 3 2 7 10 - 19 11
19. Вест Бромвич Заявка 13 1 4 8 11 - 23 7
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 13 1 1 11 6 - 23 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Вест Хэм - Тоттенхэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 февраля 2021, осталось 23 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 149
    Вест Хэм 18.1% (27)
    X 32.2% (48)
    Тоттенхэм 49.7% (74)
    Все прогнозы
    2.76 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Вест Хэм
    Ничья
    Тоттенхэм
    3.19
    3.60
    2.45
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 3.05 3.45 2.45
    Бонус: 5 000 ₽ 3.04 3.60 2.40
    Бонус: 5 000 ₽ 3.15 3.40 2.33
      3.19 3.51 2.36

    Самый высокий коэффициент на матч «Вест Хэм» – «Тоттенхэм» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вест Хэм» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Тоттенхэм» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вест Хэм» – «Тоттенхэм», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    9.80 1.01 8.90 1.04 3.62 1.27 2.79 1.44 1.99 1.91 1.52 2.53 1.34 3.14 1.13 5.15 1.09 5.75 1.01 10.25
    12.00 1.01 8.70 1.07 3.90 1.27 3.00 1.40 2.20 1.72 1.95 1.91 1.75 2.15 1.60 2.46 1.39 3.05 1.18 4.90 1.09 5.40 1.01 9.40 1.03 10.50 0.00 18.00
    4.05 1.27 3.10 1.41 2.38 1.64 2.03 1.88 1.80 2.11 1.58 2.53 1.38 3.20 1.14 6.53
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.10 1.37 2.04 1.78 1.48 2.65 1.14 5.60 1.11 6.90
    1.93 1.87 1.41 2.80 1.12 5.70
    3.09 1.42 2.55 1.57 2.00 1.90 1.62 2.42 1.45 2.94
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.68 1.28 2.75 1.45 1.75 2.08 1.30 3.52 1.19 4.65
    3.10 1.35 1.81 1.93 1.36 3.00

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.67 2.21
    Букмекер Да Нет
    4.40 1.19
    Букмекер Да Нет
    2.90 1.37
    Где смотреть матч Вест Хэм - Тоттенхэм онлайн

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    Прогнозы на матч Вест Хэм - Тоттенхэм

    Исход игры
    Вест Хэм
    18.1% (27)
    Ничья
    32.2% (48)
    Тоттенхэм
    49.7% (74)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.45% (92)
    Меньше
    36.55% (53)
    Обе команды забьют
    Да
    84.83% (123)
    Нет
    15.17% (22)
    Популярный счёт
    1:2 Тоттенхэм
    36.2% (54)
    1:1 Ничья
    22.1% (33)
    2:1 Вест Хэм
    11.4% (17)
    2:2 Ничья
    6.7% (10)
    1:0 Вест Хэм
    5.4% (8)
    2:3 Тоттенхэм
    3.4% (5)
    0:1 Тоттенхэм
    3.4% (5)
    0:2 Тоттенхэм
    2.7% (4)
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