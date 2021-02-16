Вест Хэм
Позже
Стадион: Олимпийский (Лондон)
Тоттенхэм
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Соучек Томаш
|8
|0.33
|2.
|Антонио Майкл
|5
|0.21
|3.
|Боуэн Джаррод
|5
|0.21
|4.
|Алле Себастьян
|3
|0.13
|5.
|Форнальс Пабло
|2
|0.08
|6.
|Огбонна Анджело
|2
|0.08
|7.
|Доусон Крэйг
|2
|0.08
|8.
|Лингард Джесси
|2
|0.08
|9.
|Фредерикс Райан
|1
|0.04
|10.
|Лансини Мануэль
|1
|0.04
|11.
|Райс Деклан
|1 (1)
|0.04
|12.
|Бальбуэна Фабиан
|1
|0.04
|13.
|Диоп Исса
|1
|0.04
|14.
|Джонсон Бен
|1
|0.04
|15.
|Крессуэлл Арон
|0
|0
|16.
|Бенрахма Саид
|0
|0
|17.
|Цоуфал Владимир
|0
|0
|18.
|Ярмоленко Андрей
|0
|0
|19.
|Масуаку Артур
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кейн Гарри
|13 (3)
|0.57
|2.
|Сон Хынмин
|13
|0.57
|3.
|Н'Домбеле Тангай
|3
|0.13
|4.
|Орье Серж
|2
|0.09
|5.
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|1
|0.04
|6.
|Лукас Моура
|1
|0.04
|7.
|Ло Чельсо Джовани
|1
|0.04
|8.
|Бэйл Гарет
|1
|0.04
|9.
|Алдервейрельд Тоби
|1
|0.04
|10.
|Регилон Серхио
|0
|0
|11.
|Бергвейн Стевен
|0
|0
|12.
|Доэрти Мэтт
|0
|0
|13.
|Дэвис Бен
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Соучек Томаш
|3
|1
|2.
|Огбонна Анджело
|4
|0
|3.
|Ярмоленко Андрей
|3
|0
|4.
|Фабьянски Лукаш
|2
|0
|5.
|Фредерикс Райан
|2
|0
|6.
|Цоуфал Владимир
|2
|0
|7.
|Форнальс Пабло
|2
|0
|8.
|Райс Деклан
|2
|0
|9.
|Ноубл Марк
|1
|0
|10.
|Крессуэлл Арон
|1
|0
|11.
|Антонио Майкл
|1
|0
|12.
|Лансини Мануэль
|1
|0
|13.
|Масуаку Артур
|1
|0
|14.
|Бальбуэна Фабиан
|1
|0
|15.
|Диоп Исса
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|5
|0
|2.
|Уинкс Гарри
|4
|0
|3.
|Доэрти Мэтт
|2
|1
|4.
|Ламела Эрик
|3
|0
|5.
|Ло Чельсо Джовани
|3
|0
|6.
|Сиссоко Мусса
|2
|0
|7.
|Алдервейрельд Тоби
|2
|0
|8.
|Дайер Эрик
|2
|0
|9.
|Бергвейн Стевен
|2
|0
|10.
|Регилон Серхио
|2
|0
|11.
|Н'Домбеле Тангай
|2
|0
|12.
|Кейн Гарри
|1
|0
|13.
|Дэвис Бен
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вест Хэм
|14.29% (5)
|11.43% (4)
|14.29% (5)
|22.86% (8)
|5.71% (2)
|31.43% (11)
|Тоттенхэм
|25% (9)
|16.67% (6)
|16.67% (6)
|16.67% (6)
|13.89% (5)
|11.11% (4)
Предыдущие игры
Вест Хэм Последние 20 матчей: +12 =4 -4Вест Хэм 3:0 Шеффилд Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Хэм Фулхэм 0:0 Вест Хэм Астон Вилла 1:3 Вест Хэм
Вест Хэм 1:3 Ливерпуль Кристал Пэлас 2:3 Вест Хэм Вест Хэм 4:0 Донкастер Вест Хэм 2:1 Вест Бромвич Вест Хэм 1:0 Бёрнли Стокпорт 0:1 Вест Хэм Эвертон 0:1 Вест Хэм Саутгемптон 0:0 Вест Хэм Вест Хэм 2:2 Брайтон Челси 3:0 Вест Хэм Вест Хэм 1:1 Кристал Пэлас Лидс 1:2 Вест Хэм Вест Хэм 1:3 Манчестер Юнайтед Вест Хэм 2:1 Астон Вилла Шеффилд Юнайтед 0:1 Вест Хэм Вест Хэм 1:0 Фулхэм
Тоттенхэм Последние 20 матчей: +10 =3 -7Вольфсбергер 1:4 Тоттенхэм Манчестер Сити 3:0 Тоттенхэм Эвертон 5:4 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:0 Вест Бромвич
Тоттенхэм 0:1 Челси Брайтон 1:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:3 Ливерпуль Уиком 1:4 Тоттенхэм Шеффилд Юнайтед 1:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:1 Фулхэм Марин 0:5 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:0 Брентфорд Тоттенхэм 3:0 Лидс Вулверхэмптон 1:1 Тоттенхэм Сток Сити 1:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 0:2 Лестер Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Кристал Пэлас 1:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:0 Антверпен Тоттенхэм 2:0 Арсенал
Последние игры между собой
Вест Хэм: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Тоттенхэм: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Вест Хэм 1:3 Тоттенхэм Кубок лиги Вест Хэм 0:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:1 Вест Хэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:3 Вест Хэм Кубок лиги Вест Хэм 2:3 Тоттенхэм Премьер-лига Вест Хэм 1:0 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 3:2 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:0 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 4:1 Вест Хэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:2 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 0:1 Тоттенхэм Премьер-лига Вест Хэм 2:0 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:2 Вест Хэм Кубок лиги Тоттенхэм 0:3 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 2:3 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 3:1 Вест Хэм Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|24
|17
|5
|2
|49 - 15
|56
|2.
|Лестер
|Заявка
|24
|14
|4
|6
|42 - 26
|46
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|24
|13
|7
|4
|50 - 31
|46
|4.
|Челси
|Заявка
|24
|12
|6
|6
|40 - 24
|42
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|24
|12
|6
|6
|37 - 28
|42
|6.
|Ливерпуль
|Заявка
|24
|11
|7
|6
|45 - 32
|40
|7.
|Эвертон
|Заявка
|23
|11
|4
|8
|35 - 33
|37
|8.
|Астон Вилла
|Заявка
|22
|11
|3
|8
|36 - 24
|36
|9.
|Тоттенхэм
|Заявка
|23
|10
|6
|7
|36 - 25
|36
|10.
|Арсенал
|Заявка
|24
|10
|4
|10
|31 - 25
|34
|11.
|Лидс
|Заявка
|23
|10
|2
|11
|40 - 42
|32
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|24
|8
|6
|10
|25 - 32
|30
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|23
|8
|5
|10
|30 - 39
|29
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|24
|8
|5
|11
|27 - 42
|29
|15.
|Бёрнли
|Заявка
|24
|7
|6
|11
|18 - 30
|27
|16.
|Брайтон
|Заявка
|24
|5
|11
|8
|25 - 30
|26
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|24
|7
|4
|13
|25 - 40
|25
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|24
|3
|10
|11
|20 - 32
|19
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|24
|2
|7
|15
|19 - 55
|13
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|24
|3
|2
|19
|15 - 40
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|25 - 7
|29
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|22 - 14
|23
|3.
|Челси
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|23 - 11
|22
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|19 - 14
|21
|5.
|Лестер
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|19 - 16
|19
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|25 - 18
|18
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 13
|18
|8.
|Арсенал
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|16 - 13
|18
|9.
|Астон Вилла
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|19 - 14
|16
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|16 - 15
|16
|11.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|14 - 14
|16
|12.
|Бёрнли
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|10 - 14
|15
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|14 - 21
|15
|14.
|Лидс
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|16 - 16
|14
|15.
|Эвертон
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|17 - 20
|14
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 21
|14
|17.
|Брайтон
|Заявка
|12
|1
|7
|4
|11 - 15
|10
|18.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|9 - 18
|7
|19.
|Фулхэм
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|7 - 17
|7
|20.
|Вест Бромвич
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|8 - 32
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|12
|8
|4
|0
|25 - 13
|28
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|24 - 8
|27
|3.
|Лестер
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|23 - 10
|27
|4.
|Эвертон
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|18 - 13
|23
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|18 - 14
|21
|6.
|Астон Вилла
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|17 - 10
|20
|7.
|Челси
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|17 - 13
|20
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|19 - 12
|18
|9.
|Лидс
|Заявка
|12
|6
|0
|6
|24 - 26
|18
|10.
|Ливерпуль
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|23 - 18
|17
|11.
|Арсенал
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|15 - 12
|16
|12.
|Брайтон
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|14 - 15
|16
|13.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|11 - 18
|14
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|13 - 21
|14
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|14 - 24
|13
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|8 - 16
|12
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|13 - 15
|12
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|10 - 19
|11
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|11 - 23
|6
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|12
|1
|1
|10
|6 - 22
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Вест Хэм» – «Тоттенхэм» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вест Хэм» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Тоттенхэм» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вест Хэм» – «Тоттенхэм», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Вест Хэм - Тоттенхэм
Исход игры
Вест Хэм
18.8% (9)
Ничья
31.3% (15)
Тоттенхэм
50% (24)
Тотал 2.5
Больше
59.57% (28)
Меньше
40.43% (19)
Обе команды забьют
Да
82.98% (39)
Нет
17.02% (8)
Популярный счёт
1:2 Тоттенхэм
37.5% (18)
1:1 Ничья
25% (12)
2:1 Вест Хэм
12.5% (6)
1:0 Вест Хэм
6.3% (3)
0:2 Тоттенхэм
4.2% (2)
2:3 Тоттенхэм
4.2% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!