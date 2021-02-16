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Вест Хэм
 
Позже

Стадион:
Тоттенхэм

Бомбардиры внутри турнира

Вест Хэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Соучек Томаш 8 0.33
2. Антонио Майкл 5 0.21
3. Боуэн Джаррод 5 0.21
4. Алле Себастьян 3 0.13
5. Форнальс Пабло 2 0.08
6. Огбонна Анджело 2 0.08
7. Доусон Крэйг 2 0.08
8. Лингард Джесси 2 0.08
9. Фредерикс Райан 1 0.04
10. Лансини Мануэль 1 0.04
11. Райс Деклан 1 (1) 0.04
12. Бальбуэна Фабиан 1 0.04
13. Диоп Исса 1 0.04
14. Джонсон Бен 1 0.04
15. Крессуэлл Арон 0 0
16. Бенрахма Саид 0 0
17. Цоуфал Владимир 0 0
18. Ярмоленко Андрей 0 0
19. Масуаку Артур 0 0
Тоттенхэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кейн Гарри 13 (3) 0.57
2. Сон Хынмин 13 0.57
3. Н'Домбеле Тангай 3 0.13
4. Орье Серж 2 0.09
5. Хёйбьерг Пьер-Эмиль 1 0.04
6. Лукас Моура 1 0.04
7. Ло Чельсо Джовани 1 0.04
8. Бэйл Гарет 1 0.04
9. Алдервейрельд Тоби 1 0.04
10. Регилон Серхио 0 0
11. Бергвейн Стевен 0 0
12. Доэрти Мэтт 0 0
13. Дэвис Бен 0 0

Карточки

Вест Хэм
# Игрок      
1. Соучек Томаш 3 1
2. Огбонна Анджело 4 0
3. Ярмоленко Андрей 3 0
4. Фабьянски Лукаш 2 0
5. Фредерикс Райан 2 0
6. Цоуфал Владимир 2 0
7. Форнальс Пабло 2 0
8. Райс Деклан 2 0
9. Ноубл Марк 1 0
10. Крессуэлл Арон 1 0
11. Антонио Майкл 1 0
12. Лансини Мануэль 1 0
13. Масуаку Артур 1 0
14. Бальбуэна Фабиан 1 0
15. Диоп Исса 1 0
Тоттенхэм
# Игрок      
1. Хёйбьерг Пьер-Эмиль 5 0
2. Уинкс Гарри 4 0
3. Доэрти Мэтт 2 1
4. Ламела Эрик 3 0
5. Ло Чельсо Джовани 3 0
6. Сиссоко Мусса 2 0
7. Алдервейрельд Тоби 2 0
8. Дайер Эрик 2 0
9. Бергвейн Стевен 2 0
10. Регилон Серхио 2 0
11. Н'Домбеле Тангай 2 0
12. Кейн Гарри 1 0
13. Дэвис Бен 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вест Хэм 14.29% (5) 11.43% (4) 14.29% (5) 22.86% (8) 5.71% (2) 31.43% (11)
 Тоттенхэм 25% (9) 16.67% (6) 16.67% (6) 16.67% (6) 13.89% (5) 11.11% (4)

Предыдущие игры

Вест Хэм Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Вест Хэм 3:0 Шеффилд Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Хэм Фулхэм 0:0 Вест Хэм Астон Вилла 1:3 Вест Хэм
Вест Хэм 1:3 Ливерпуль Кристал Пэлас 2:3 Вест Хэм Вест Хэм 4:0 Донкастер Вест Хэм 2:1 Вест Бромвич Вест Хэм 1:0 Бёрнли Стокпорт 0:1 Вест Хэм Эвертон 0:1 Вест Хэм Саутгемптон 0:0 Вест Хэм Вест Хэм 2:2 Брайтон Челси 3:0 Вест Хэм Вест Хэм 1:1 Кристал Пэлас Лидс 1:2 Вест Хэм Вест Хэм 1:3 Манчестер Юнайтед Вест Хэм 2:1 Астон Вилла Шеффилд Юнайтед 0:1 Вест Хэм Вест Хэм 1:0 Фулхэм
Тоттенхэм Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Вольфсбергер 1:4 Тоттенхэм Манчестер Сити 3:0 Тоттенхэм Эвертон 5:4 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:0 Вест Бромвич
Тоттенхэм 0:1 Челси Брайтон 1:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:3 Ливерпуль Уиком 1:4 Тоттенхэм Шеффилд Юнайтед 1:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:1 Фулхэм Марин 0:5 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:0 Брентфорд Тоттенхэм 3:0 Лидс Вулверхэмптон 1:1 Тоттенхэм Сток Сити 1:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 0:2 Лестер Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Кристал Пэлас 1:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:0 Антверпен Тоттенхэм 2:0 Арсенал

Последние игры между собой

Вест Хэм: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Тоттенхэм: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Тоттенхэм 3:3 Вест Хэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 2:3 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 0:1 Вест Хэм Премьер-лига
Вест Хэм 1:3 Тоттенхэм Кубок лиги Вест Хэм 0:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:1 Вест Хэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:3 Вест Хэм Кубок лиги Вест Хэм 2:3 Тоттенхэм Премьер-лига Вест Хэм 1:0 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 3:2 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:0 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 4:1 Вест Хэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:2 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 0:1 Тоттенхэм Премьер-лига Вест Хэм 2:0 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:2 Вест Хэм Кубок лиги Тоттенхэм 0:3 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 2:3 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 3:1 Вест Хэм Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 24 17 5 2 49 - 15 56
2. Лестер Заявка 24 14 4 6 42 - 26 46
3. Манчестер Юнайтед Заявка 24 13 7 4 50 - 31 46
4. Челси Заявка 24 12 6 6 40 - 24 42
5. Вест Хэм Заявка 24 12 6 6 37 - 28 42
6. Ливерпуль Заявка 24 11 7 6 45 - 32 40
7. Эвертон Заявка 23 11 4 8 35 - 33 37
8. Астон Вилла Заявка 22 11 3 8 36 - 24 36
9. Тоттенхэм Заявка 23 10 6 7 36 - 25 36
10. Арсенал Заявка 24 10 4 10 31 - 25 34
11. Лидс Заявка 23 10 2 11 40 - 42 32
12. Вулверхэмптон Заявка 24 8 6 10 25 - 32 30
13. Саутгемптон Заявка 23 8 5 10 30 - 39 29
14. Кристал Пэлас Заявка 24 8 5 11 27 - 42 29
15. Бёрнли Заявка 24 7 6 11 18 - 30 27
16. Брайтон Заявка 24 5 11 8 25 - 30 26
17. Ньюкасл Заявка 24 7 4 13 25 - 40 25
18. Фулхэм Заявка 24 3 10 11 20 - 32 19
19. Вест Бромвич Заявка 24 2 7 15 19 - 55 13
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 24 3 2 19 15 - 40 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 12 9 2 1 25 - 7 29
2. Ливерпуль Заявка 12 7 2 3 22 - 14 23
3. Челси Заявка 12 6 4 2 23 - 11 22
4. Вест Хэм Заявка 12 6 3 3 19 - 14 21
5. Лестер Заявка 12 6 1 5 19 - 16 19
6. Манчестер Юнайтед Заявка 12 5 3 4 25 - 18 18
7. Тоттенхэм Заявка 12 5 3 4 17 - 13 18
8. Арсенал Заявка 12 5 3 4 16 - 13 18
9. Астон Вилла Заявка 10 5 1 4 19 - 14 16
10. Саутгемптон Заявка 12 5 1 6 16 - 15 16
11. Вулверхэмптон Заявка 12 4 4 4 14 - 14 16
12. Бёрнли Заявка 12 4 3 5 10 - 14 15
13. Кристал Пэлас Заявка 12 4 3 5 14 - 21 15
14. Лидс Заявка 11 4 2 5 16 - 16 14
15. Эвертон Заявка 12 4 2 6 17 - 20 14
16. Ньюкасл Заявка 12 4 2 6 15 - 21 14
17. Брайтон Заявка 12 1 7 4 11 - 15 10
18. Шеффилд Юнайтед Заявка 12 2 1 9 9 - 18 7
19. Фулхэм Заявка 12 1 4 7 7 - 17 7
20. Вест Бромвич Заявка 12 1 4 7 8 - 32 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 12 8 4 0 25 - 13 28
2. Манчестер Сити Заявка 12 8 3 1 24 - 8 27
3. Лестер Заявка 12 8 3 1 23 - 10 27
4. Эвертон Заявка 11 7 2 2 18 - 13 23
5. Вест Хэм Заявка 12 6 3 3 18 - 14 21
6. Астон Вилла Заявка 12 6 2 4 17 - 10 20
7. Челси Заявка 12 6 2 4 17 - 13 20
8. Тоттенхэм Заявка 11 5 3 3 19 - 12 18
9. Лидс Заявка 12 6 0 6 24 - 26 18
10. Ливерпуль Заявка 12 4 5 3 23 - 18 17
11. Арсенал Заявка 12 5 1 6 15 - 12 16
12. Брайтон Заявка 12 4 4 4 14 - 15 16
13. Вулверхэмптон Заявка 12 4 2 6 11 - 18 14
14. Кристал Пэлас Заявка 12 4 2 6 13 - 21 14
15. Саутгемптон Заявка 11 3 4 4 14 - 24 13
16. Бёрнли Заявка 12 3 3 6 8 - 16 12
17. Фулхэм Заявка 12 2 6 4 13 - 15 12
18. Ньюкасл Заявка 12 3 2 7 10 - 19 11
19. Вест Бромвич Заявка 12 1 3 8 11 - 23 6
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 12 1 1 10 6 - 22 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Вест Хэм - Тоттенхэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 февраля 2021, осталось 2 дня 13 часов 43 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 48
    Вест Хэм 18.8% (9)
    X 31.3% (15)
    Тоттенхэм 50% (24)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Вест Хэм
    Ничья
    Тоттенхэм
    2.65
    3.48
    2.85
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 2.55 3.47 2.75
    Бонус: 5 000 ₽ 2.61 3.48 2.81
    Бонус: 5 000 ₽ 2.50 3.40 2.75
      2.65 3.40 2.85

    Самый высокий коэффициент на матч «Вест Хэм» – «Тоттенхэм» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вест Хэм» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Тоттенхэм» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вест Хэм» – «Тоттенхэм», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    8.80 1.03 7.80 1.06 3.26 1.32 2.53 1.52 1.85 2.06 1.43 2.83 1.28 3.50 1.10 5.90 1.07 6.50 1.00 10.75
    10.50 1.03 7.70 1.07 3.30 1.33 2.60 1.55 2.10 1.78 1.84 2.03 1.71 2.14 1.44 2.85 1.30 3.50 1.12 6.10 1.09 6.70 1.01 11.50 1.02 12.00 0.00 19.50
    3.65 1.31 2.73 1.51 2.14 1.77 1.86 2.06 1.66 2.35 1.47 2.87 1.32 3.58 1.12 7.43
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.88 1.42 1.89 1.91 1.41 2.91 1.12 6.25 1.09 7.60
    1.84 1.97 1.37 3.00 1.10 6.50
    3.02 1.43 2.48 1.60 1.93 1.97 1.58 2.53 1.42 3.09
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.68 1.28 2.53 1.52 1.64 2.26 1.25 3.95 1.17 5.10
    2.55 1.48 1.64 2.17 1.23 3.70

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.79 2.04
    Букмекер Да Нет
    4.70 1.17
    Букмекер Да Нет
    3.35 1.30
    Где смотреть матч Вест Хэм - Тоттенхэм онлайн

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    Прогнозы на матч Вест Хэм - Тоттенхэм

    Исход игры
    Вест Хэм
    18.8% (9)
    Ничья
    31.3% (15)
    Тоттенхэм
    50% (24)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.57% (28)
    Меньше
    40.43% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    82.98% (39)
    Нет
    17.02% (8)
    Популярный счёт
    1:2 Тоттенхэм
    37.5% (18)
    1:1 Ничья
    25% (12)
    2:1 Вест Хэм
    12.5% (6)
    1:0 Вест Хэм
    6.3% (3)
    0:2 Тоттенхэм
    4.2% (2)
    2:3 Тоттенхэм
    4.2% (2)
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