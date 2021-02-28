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Лестер
 
Позже

Стадион:
Арсенал
1
Шмейхель
Каспер
27
Кастань
Тимоти
6
Эванс
Джонни
4
Сёюнджю
Чаглар
33
Томас
Люк
21
Рикарду
Перейра
II
25
Ндиди
Уилфред
8
Тилеманс
Юри
15
Барнс
Харви
14
Ихеаначо
Келечи
9
Варди
Джейми
1
Лено
Бернд
17
Седрик
Соареш
23
Луис
Давид
22
Мари
Пабло
3
Тирни
Киран
25
Эльнени
Мохамед
34
Джака
Гранит
19
Пепе
Николя
32
Смит-Роу
Эмил
12
Виллиан
Боргес
9
Ляказетт
Александр
Лестер
4-4-2
Арсенал
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Лестер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Варди Джейми 12 (6) 0.48
2. Барнс Харви 9 0.36
3. Мэддисон Джеймс 8 0.32
4. Тилеманс Юри 5 (2) 0.2
5. Джастин Джеймс 2 0.08
6. Кастань Тимоти 1 0.04
7. Прает Деннис 1 0.04
8. Ндиди Уилфред 1 0.04
9. Перес Айосе 1 0.04
10. Ихеаначо Келечи 1 0.04
11. Олбрайтон Марк 0 0
12. Юндер Дженгиз 0 0
13. Эванс Джонни 0 0
14. Менди Нампалис 0 0
Арсенал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ляказетт Александр 8 (1) 0.32
2. Обамеянг Пьер-Эмерик 8 (2) 0.32
3. Сака Букайо 5 0.2
4. Пепе Николя 4 (1) 0.16
5. Габриэль дос Сантос 2 0.08
6. Джака Гранит 1 0.04
7. Бельерин Эктор 1 0.04
8. Тирни Киран 1 0.04
9. Нкетиа Эдди 1 0.04
10. Смит-Роу Эмил 0 0
11. Виллиан Боргес 0 0
12. Себальос Дани 0 0
13. Седрик Соареш 0 0
14. Парти Томас 0 0
15. Холдинг Роб 0 0

Карточки

Лестер
# Игрок      
1. Эванс Джонни 7 0
2. Менди Нампалис 5 0
3. Фухс Кристиан 4 0
4. Тилеманс Юри 4 0
5. Мэддисон Джеймс 4 0
6. Джастин Джеймс 4 0
7. Фофана Уэсли 4 0
8. Ндиди Уилфред 3 0
9. Олбрайтон Марк 2 0
10. Сёюнджю Чаглар 2 0
11. Перес Айосе 1 0
12. Варди Джейми 1 0
13. Амарти Даниэль 1 0
14. Кастань Тимоти 1 0
15. Томас Люк 1 0
16. Чодури Хамза 1 0
Арсенал
# Игрок      
1. Бельерин Эктор 8 0
2. Джака Гранит 5 1
3. Габриэль дос Сантос 2 1
4. Себальос Дани 3 0
5. Парти Томас 3 0
6. Тирни Киран 3 0
7. Луис Давид 1 1
8. Пепе Николя 1 1
9. Ляказетт Александр 2 0
10. Обамеянг Пьер-Эмерик 2 0
11. Эльнени Мохамед 2 0
12. Холдинг Роб 2 0
13. Лено Бернд 0 1
14. Мари Пабло 1 0
15. Седрик Соареш 1 0
16. Уиллок Джо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лестер 9.76% (4) 17.07% (7) 19.51% (8) 9.76% (4) 9.76% (4) 34.15% (14)
 Арсенал 9.68% (3) 16.13% (5) 22.58% (7) 25.81% (8) 19.35% (6) 6.45% (2)

Предыдущие игры

Лестер Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Лестер 0:2 Славия Прага Астон Вилла 1:2 Лестер Славия Прага 0:0 Лестер Лестер 3:1 Ливерпуль
Лестер 1:0 Брайтон Вулверхэмптон 0:0 Лестер Фулхэм 0:2 Лестер Лестер 1:3 Лидс Эвертон 1:1 Лестер Брентфорд 1:3 Лестер Лестер 2:0 Челси Лестер 2:0 Саутгемптон Сток Сити 0:4 Лестер Ньюкасл 1:2 Лестер Кристал Пэлас 1:1 Лестер Лестер 2:2 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 0:2 Лестер Лестер 0:2 Эвертон Лестер 3:0 Брайтон Лестер 2:0 АЕК
Арсенал Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Арсенал 3:2 Бенфика Арсенал 0:1 Манчестер Сити Бенфика 1:1 Арсенал Арсенал 4:2 Лидс
Астон Вилла 1:0 Арсенал Вулверхэмптон 2:1 Арсенал Арсенал 0:0 Манчестер Юнайтед Саутгемптон 1:3 Арсенал Саутгемптон 1:0 Арсенал Арсенал 3:0 Ньюкасл Арсенал 0:0 Кристал Пэлас Арсенал 2:0 Ньюкасл Вест Бромвич 0:4 Арсенал Брайтон 0:1 Арсенал Арсенал 3:1 Челси Арсенал 1:4 Манчестер Сити Эвертон 2:1 Арсенал Арсенал 1:1 Саутгемптон Арсенал 0:1 Бёрнли Дандолк 2:4 Арсенал

Последние игры между собой

Лестер: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 7
Арсенал: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 4
Арсенал 0:1 Лестер Премьер-лига Лестер 0:2 Арсенал Кубок лиги Арсенал 1:1 Лестер Премьер-лига Лестер 2:0 Арсенал Премьер-лига
Лестер 3:0 Арсенал Премьер-лига Арсенал 3:1 Лестер Премьер-лига Лестер 3:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 4:3 Лестер Премьер-лига Арсенал 1:0 Лестер Премьер-лига Лестер 0:0 Арсенал Премьер-лига Арсенал 2:1 Лестер Премьер-лига Лестер 2:5 Арсенал Премьер-лига Арсенал 2:1 Лестер Премьер-лига Лестер 1:1 Арсенал Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 26 19 5 2 52 - 16 62
2. Лестер Заявка 25 15 4 6 44 - 27 49
3. Манчестер Юнайтед Заявка 25 14 7 4 53 - 32 49
4. Вест Хэм Заявка 26 13 6 7 40 - 31 45
5. Челси Заявка 25 12 7 6 41 - 25 43
6. Эвертон Заявка 24 12 4 8 37 - 33 40
7. Ливерпуль Заявка 25 11 7 7 45 - 34 40
8. Астон Вилла Заявка 24 12 3 9 38 - 26 39
9. Тоттенхэм Заявка 24 10 6 8 37 - 27 36
10. Лидс Заявка 26 11 2 13 43 - 44 35
11. Арсенал Заявка 25 10 4 11 31 - 26 34
12. Вулверхэмптон Заявка 26 9 7 10 27 - 33 34
13. Кристал Пэлас Заявка 25 9 5 11 29 - 43 32
14. Саутгемптон Заявка 25 8 6 11 31 - 43 30
15. Бёрнли Заявка 25 7 7 11 18 - 30 28
16. Ньюкасл Заявка 26 7 5 14 27 - 44 26
17. Брайтон Заявка 26 5 11 10 26 - 33 26
18. Фулхэм Заявка 25 4 10 11 21 - 32 22
19. Вест Бромвич Заявка 26 3 8 15 20 - 55 17
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 25 3 2 20 15 - 41 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 13 10 2 1 27 - 8 32
2. Вест Хэм Заявка 13 7 3 3 21 - 15 24
3. Ливерпуль Заявка 13 7 2 4 22 - 16 23
4. Челси Заявка 12 6 4 2 23 - 11 22
5. Манчестер Юнайтед Заявка 13 6 3 4 28 - 19 21
6. Лестер Заявка 12 6 1 5 19 - 16 19
7. Вулверхэмптон Заявка 13 5 4 4 15 - 14 19
8. Тоттенхэм Заявка 12 5 3 4 17 - 13 18
9. Арсенал Заявка 13 5 3 5 16 - 14 18
10. Лидс Заявка 13 5 2 6 19 - 17 17
11. Саутгемптон Заявка 13 5 2 6 17 - 16 17
12. Астон Вилла Заявка 11 5 1 5 20 - 16 16
13. Бёрнли Заявка 13 4 4 5 10 - 14 16
14. Кристал Пэлас Заявка 12 4 3 5 14 - 21 15
15. Ньюкасл Заявка 13 4 3 6 16 - 22 15
16. Эвертон Заявка 12 4 2 6 17 - 20 14
17. Фулхэм Заявка 13 2 4 7 8 - 17 10
18. Вест Бромвич Заявка 13 2 4 7 9 - 32 10
19. Брайтон Заявка 13 1 7 5 12 - 17 10
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 12 2 1 9 9 - 18 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 13 9 3 1 25 - 8 30
2. Лестер Заявка 13 9 3 1 25 - 11 30
3. Манчестер Юнайтед Заявка 12 8 4 0 25 - 13 28
4. Эвертон Заявка 12 8 2 2 20 - 13 26
5. Астон Вилла Заявка 13 7 2 4 18 - 10 23
6. Челси Заявка 13 6 3 4 18 - 14 21
7. Вест Хэм Заявка 13 6 3 4 19 - 16 21
8. Тоттенхэм Заявка 12 5 3 4 20 - 14 18
9. Лидс Заявка 13 6 0 7 24 - 27 18
10. Ливерпуль Заявка 12 4 5 3 23 - 18 17
11. Кристал Пэлас Заявка 13 5 2 6 15 - 22 17
12. Арсенал Заявка 12 5 1 6 15 - 12 16
13. Брайтон Заявка 13 4 4 5 14 - 16 16
14. Вулверхэмптон Заявка 13 4 3 6 12 - 19 15
15. Саутгемптон Заявка 12 3 4 5 14 - 27 13
16. Бёрнли Заявка 12 3 3 6 8 - 16 12
17. Фулхэм Заявка 12 2 6 4 13 - 15 12
18. Ньюкасл Заявка 13 3 2 8 11 - 22 11
19. Вест Бромвич Заявка 13 1 4 8 11 - 23 7
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 13 1 1 11 6 - 23 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Лестер - Арсенал от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 февраля 2021, осталось 22 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 143
    Лестер 63.6% (91)
    X 22.4% (32)
    Арсенал 14% (20)
    Все прогнозы
    6.55 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Лестер
    Ничья
    Арсенал
    2.70
    3.41
    3.10
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 2.55 3.35 2.85
    Бонус: 5 000 ₽ 2.67 3.30 2.88
    Бонус: 5 000 ₽ 2.80 3.25 2.70
      2.67 3.32 2.89

    Самый высокий коэффициент на матч «Лестер» – «Арсенал» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лестер» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Арсенал» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лестер» – «Арсенал», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    8.10 1.04 7.10 1.07 3.20 1.33 2.45 1.55 1.82 2.10 1.42 2.88 1.28 3.54 1.10 6.00 1.07 6.55 1.00 9.90
    10.00 1.01 7.40 1.07 3.25 1.35 2.55 1.57 2.05 1.82 1.80 2.08 1.76 2.14 1.41 2.90 1.29 3.65 1.16 6.40 1.08 6.80 1.02 12.00 1.02 10.50 0.00 20.00
    3.44 1.35 3.02 1.43 2.57 1.56 2.07 1.85 1.80 2.11 1.62 2.43 1.55 2.60 1.31 3.72 1.11 7.77
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.75 1.45 1.83 1.98 1.40 2.95 1.11 6.40 1.08 7.80
    1.82 1.99 1.41 3.05 1.12 6.60
    2.92 1.46 2.39 1.64 1.87 2.04 1.55 2.62 1.40 3.19
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.68 1.28 2.50 1.53 1.64 2.26 1.25 3.95 1.17 5.10
    2.50 1.49 1.62 2.21 1.29 3.80

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.79 2.02
    Букмекер Да Нет
    4.70 1.17
    Букмекер Да Нет
    3.40 1.29
    Где смотреть матч Лестер - Арсенал онлайн

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    Прогнозы на матч Лестер - Арсенал

    Исход игры
    Лестер
    63.2% (91)
    Ничья
    22.9% (33)
    Арсенал
    13.9% (20)
    Тотал 2.5
    Больше
    69.06% (96)
    Меньше
    30.94% (43)
    Обе команды забьют
    Да
    88.49% (123)
    Нет
    11.51% (16)
    Популярный счёт
    2:1 Лестер
    45.8% (66)
    1:1 Ничья
    19.4% (28)
    1:2 Арсенал
    10.4% (15)
    1:0 Лестер
    9% (13)
    2:2 Ничья
    2.8% (4)
    3:1 Лестер
    2.8% (4)
    3:2 Лестер
    1.4% (2)
    2:0 Лестер
    1.4% (2)
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