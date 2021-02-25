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Кристал Пэлас
 
Позже

Стадион:
Фулхэм

Бомбардиры внутри турнира

Кристал Пэлас
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Заха Уилфрид 9 (2) 0.36
2. Бентеке Кристиан 4 0.16
3. Эзе Эберечи 3 0.12
4. Шлупп Джеффри 2 0.08
5. Ридевальд Жайро 2 0.08
6. Таунсенд Андрос 1 0.04
7. Айю Джордан 1 0.04
8. Бачуайи Миши 1 0.04
9. Кэхилл Гари 1 0.04
10. Данн Скотт 1 0.04
11. Куйяте Шейку 1 0.04
12. Матета Жан-Филипп 1 0.04
13. Макартур Джеймс 0 0
14. Уорд Джоэл 0 0
15. Клайн Натаниэль 0 0
16. Ван Анхольт Патрик 0 0
Фулхэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рид Бобби 5 0.2
2. Лукмен Адемола 4 0.16
3. Кавалейру Иван 3 (1) 0.12
4. Митрович Александр 2 (1) 0.08
5. Эйна Ола 2 0.08
6. Майя Джош 2 0.08
7. Кэрни Том 1 0.04
8. Лофтус-Чик Рубен 1 0.04
9. Замбо-Ангисса Андре-Франк 0 0
10. Рид Харрисон 0 0
11. Тете Кенни 0 0
12. Андерсен Йоаким 0 0

Карточки

Кристал Пэлас
# Игрок      
1. Миливоевич Лука 6 1
2. Заха Уилфрид 4 0
3. Макартур Джеймс 3 0
4. Уорд Джоэл 3 0
5. Бентеке Кристиан 1 1
6. Гуаита Висенте 2 0
7. Клайн Натаниэль 2 0
8. Шлупп Джеффри 2 0
9. Эзе Эберечи 2 0
10. Томкинс Джеймс 1 0
11. Кэхилл Гари 1 0
12. Маккарти Джеймс 1 0
13. Данн Скотт 1 0
14. Ван Анхольт Патрик 1 0
15. Айю Джордан 1 0
16. Митчелл Тайрик 1 0
Фулхэм
# Игрок      
1. Андерсен Йоаким 4 1
2. Рид Бобби 5 0
3. Замбо-Ангисса Андре-Франк 5 0
4. Робинсон Энтони 3 1
5. Рид Харрисон 4 0
6. Лукмен Адемола 3 0
7. Камара Абубакар 1 1
8. Кэрни Том 2 0
9. Ле Маршан Максим 2 0
10. Гектор Майкл 2 0
11. Брайан Джо 2 0
12. Митрович Александр 2 0
13. Кавалейру Иван 2 0
14. Лофтус-Чик Рубен 2 0
15. Эйна Ола 2 0
16. Одои Денис 1 0
17. Лемина Марио 1 0
18. Тете Кенни 1 0
19. Онома Джошуа 1 0
20. Адарабиойо Олуватосин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кристал Пэлас 22.22% (6) 22.22% (6) 7.41% (2) 14.81% (4) 14.81% (4) 18.52% (5)
 Фулхэм 15% (3) 20% (4) 10% (2) 10% (2) 30% (6) 15% (3)

Предыдущие игры

Кристал Пэлас Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Брайтон 1:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:3 Бёрнли Лидс 2:0 Кристал Пэлас Ньюкасл 1:2 Кристал Пэлас
Кристал Пэлас 1:0 Вулверхэмптон Кристал Пэлас 2:3 Вест Хэм Манчестер Сити 4:0 Кристал Пэлас Арсенал 0:0 Кристал Пэлас Вулверхэмптон 1:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2:0 Шеффилд Юнайтед Кристал Пэлас 1:1 Лестер Астон Вилла 3:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:7 Ливерпуль Вест Хэм 1:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:1 Тоттенхэм Вест Бромвич 1:5 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:2 Ньюкасл Бёрнли 1:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 4:1 Лидс Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас
Фулхэм Последние 20 матчей: +4 =9 -7
Фулхэм 1:0 Шеффилд Юнайтед Бёрнли 1:1 Фулхэм Эвертон 0:2 Фулхэм Фулхэм 0:0 Вест Хэм
Фулхэм 0:2 Лестер Вест Бромвич 2:2 Фулхэм Брайтон 0:0 Фулхэм Фулхэм 0:3 Бёрнли Фулхэм 1:2 Манчестер Юнайтед Фулхэм 0:1 Челси Тоттенхэм 1:1 Фулхэм КПР 0:2 Фулхэм Фулхэм 0:0 Саутгемптон Ньюкасл 1:1 Фулхэм Фулхэм 0:0 Брайтон Фулхэм 1:1 Ливерпуль Манчестер Сити 2:0 Фулхэм Лестер 1:2 Фулхэм Фулхэм 2:3 Эвертон Вест Хэм 1:0 Фулхэм

Последние игры между собой

Кристал Пэлас: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
Фулхэм: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
Фулхэм 1:2 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 2:0 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 0:2 Кристал Пэлас Премьер-лига Фулхэм 3:1 Кристал Пэлас Товарищеские матчи
Фулхэм 1:1 Кристал Пэлас Товарищеские матчи Фулхэм 2:2 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 1:4 Фулхэм Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 25 18 5 2 50 - 15 59
2. Лестер Заявка 25 15 4 6 44 - 27 49
3. Манчестер Юнайтед Заявка 25 14 7 4 53 - 32 49
4. Вест Хэм Заявка 25 13 6 6 39 - 29 45
5. Челси Заявка 25 12 7 6 41 - 25 43
6. Эвертон Заявка 24 12 4 8 37 - 33 40
7. Ливерпуль Заявка 25 11 7 7 45 - 34 40
8. Астон Вилла Заявка 23 11 3 9 37 - 26 36
9. Тоттенхэм Заявка 24 10 6 8 37 - 27 36
10. Лидс Заявка 25 11 2 12 43 - 43 35
11. Арсенал Заявка 25 10 4 11 31 - 26 34
12. Вулверхэмптон Заявка 25 9 6 10 26 - 32 33
13. Кристал Пэлас Заявка 25 9 5 11 29 - 43 32
14. Саутгемптон Заявка 25 8 6 11 31 - 43 30
15. Бёрнли Заявка 25 7 7 11 18 - 30 28
16. Брайтон Заявка 25 5 11 9 26 - 32 26
17. Ньюкасл Заявка 25 7 4 14 26 - 43 25
18. Фулхэм Заявка 25 4 10 11 21 - 32 22
19. Вест Бромвич Заявка 25 2 8 15 19 - 55 14
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 25 3 2 20 15 - 41 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 12 9 2 1 25 - 7 29
2. Вест Хэм Заявка 13 7 3 3 21 - 15 24
3. Ливерпуль Заявка 13 7 2 4 22 - 16 23
4. Челси Заявка 12 6 4 2 23 - 11 22
5. Манчестер Юнайтед Заявка 13 6 3 4 28 - 19 21
6. Лестер Заявка 12 6 1 5 19 - 16 19
7. Вулверхэмптон Заявка 13 5 4 4 15 - 14 19
8. Тоттенхэм Заявка 12 5 3 4 17 - 13 18
9. Арсенал Заявка 13 5 3 5 16 - 14 18
10. Лидс Заявка 12 5 2 5 19 - 16 17
11. Саутгемптон Заявка 13 5 2 6 17 - 16 17
12. Астон Вилла Заявка 11 5 1 5 20 - 16 16
13. Бёрнли Заявка 13 4 4 5 10 - 14 16
14. Кристал Пэлас Заявка 12 4 3 5 14 - 21 15
15. Эвертон Заявка 12 4 2 6 17 - 20 14
16. Ньюкасл Заявка 12 4 2 6 15 - 21 14
17. Фулхэм Заявка 13 2 4 7 8 - 17 10
18. Брайтон Заявка 13 1 7 5 12 - 17 10
19. Шеффилд Юнайтед Заявка 12 2 1 9 9 - 18 7
20. Вест Бромвич Заявка 12 1 4 7 8 - 32 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 13 9 3 1 25 - 8 30
2. Лестер Заявка 13 9 3 1 25 - 11 30
3. Манчестер Юнайтед Заявка 12 8 4 0 25 - 13 28
4. Эвертон Заявка 12 8 2 2 20 - 13 26
5. Вест Хэм Заявка 12 6 3 3 18 - 14 21
6. Челси Заявка 13 6 3 4 18 - 14 21
7. Астон Вилла Заявка 12 6 2 4 17 - 10 20
8. Тоттенхэм Заявка 12 5 3 4 20 - 14 18
9. Лидс Заявка 13 6 0 7 24 - 27 18
10. Ливерпуль Заявка 12 4 5 3 23 - 18 17
11. Кристал Пэлас Заявка 13 5 2 6 15 - 22 17
12. Арсенал Заявка 12 5 1 6 15 - 12 16
13. Брайтон Заявка 12 4 4 4 14 - 15 16
14. Вулверхэмптон Заявка 12 4 2 6 11 - 18 14
15. Саутгемптон Заявка 12 3 4 5 14 - 27 13
16. Бёрнли Заявка 12 3 3 6 8 - 16 12
17. Фулхэм Заявка 12 2 6 4 13 - 15 12
18. Ньюкасл Заявка 13 3 2 8 11 - 22 11
19. Вест Бромвич Заявка 13 1 4 8 11 - 23 7
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 13 1 1 11 6 - 23 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Кристал Пэлас - Фулхэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 февраля 2021, осталось 2 дня 12 часов 57 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 52
    Кристал Пэлас 63.5% (33)
    X 26.9% (14)
    Фулхэм 9.6% (5)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Кристал Пэлас
    Ничья
    Фулхэм
    3.65
    3.22
    2.32
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 3.40 3.15 2.32
    Бонус: 5 000 ₽ 3.65 3.16 2.30
    Бонус: 5 000 ₽ 3.50 3.15 2.28
      3.56 3.22 2.32

    Самый высокий коэффициент на матч «Кристал Пэлас» – «Фулхэм» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Кристал Пэлас» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Фулхэм» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Кристал Пэлас» – «Фулхэм», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    6.70 1.07 5.50 1.12 2.67 1.45 2.05 1.77 1.62 2.44 1.28 3.64 1.19 4.35 1.06 7.90 1.04 8.70
    8.10 1.07 6.30 1.12 2.80 1.47 2.15 1.78 1.80 2.08 1.62 2.39 1.29 3.65 1.21 4.30 1.07 7.80 1.04 8.60 0.00 15.50 0.00 15.50 0.00 23.00
    8.28 1.10 2.94 1.44 2.56 1.56 2.16 1.77 1.82 2.11 1.62 2.42 1.46 2.91 1.21 4.82
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.43 1.56 1.63 2.28 1.31 3.45 1.08 7.80 1.06 9.40
    1.60 2.31 1.30 3.45 1.08 8.20
    2.62 1.54 2.15 1.79 1.65 2.35 1.43 3.03
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.15 1.36 2.15 1.70 1.51 2.56 1.18 5.00 1.13 6.00
    2.12 1.67 1.49 2.45 1.17 4.70

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.01 1.80
    Букмекер Да Нет
    5.70 1.12
    Букмекер Да Нет
    3.85 1.23
    Где смотреть матч Кристал Пэлас - Фулхэм онлайн

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    Прогнозы на матч Кристал Пэлас - Фулхэм

    Исход игры
    Кристал Пэлас
    63.5% (33)
    Ничья
    26.9% (14)
    Фулхэм
    9.6% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    32.65% (16)
    Меньше
    67.35% (33)
    Обе команды забьют
    Да
    57.14% (28)
    Нет
    42.86% (21)
    Популярный счёт
    1:0 Кристал Пэлас
    26.9% (14)
    2:1 Кристал Пэлас
    23.1% (12)
    1:1 Ничья
    23.1% (12)
    2:0 Кристал Пэлас
    9.6% (5)
    1:2 Фулхэм
    5.8% (3)
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