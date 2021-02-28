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Шеффилд Юнайтед
 
Позже

Стадион:
Ливерпуль
1
Ремсдейл
Аарон
22
Ампаду
Этан
15
Джагелка
Фил
29
Брайан
Кин
2
Бэлдок
Джордж
7
Ландстрем
Джон
16
Норвуд
Оливер
4
Флек
Джон
3
Стивенс
Энда
17
Макголдрик
Дэвид
9
Макбарни
Оливер
13
Адриан
Сан-Мигель
66
Александер-Арнольд
Трент
47
Филлипс
Натаниэль
19
Кабак
Озан
26
Робертсон
Эндрю
17
Джонс
Кёртис
6
Тьяго
Алькантара
5
Вейналдум
Джорджиньо
11
Салах
Мохамед
9
Фирмино
Роберто
10
Мане
Садио
Шеффилд Юнайтед
3-5-2
Ливерпуль
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Шеффилд Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Макголдрик Дэвид 5 0.2
2. Шарп Билли 3 (2) 0.12
3. Богл Джейден 2 0.08
4. Бёрк Оливер 1 0.04
5. Берге Сандер 1 (1) 0.04
6. Макбарни Оливер 1 0.04
7. Брайан Кин 1 0.04
8. Флек Джон 0 0
9. Ландстрем Джон 0 0
10. Башам Крис 0 0
11. Бэлдок Джордж 0 0
12. Иган Джон 0 0
Ливерпуль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Салах Мохамед 17 (6) 0.68
2. Мане Садио 7 0.28
3. Фирмино Роберто 6 0.24
4. Жота Диогу 5 0.2
5. Вейналдум Джорджиньо 2 0.08
6. Робертсон Эндрю 1 0.04
7. Александер-Арнольд Трент 1 0.04
8. Матип Жоэль 1 0.04
9. Хендерсон Джордан 1 0.04
10. Ван Дейк Виргил 1 0.04
11. Минамино Такуми 1 0.04
12. Шакири Джердан 0 0
13. Милнер Джеймс 0 0
14. Окслейд-Чемберлен Алекс 0 0
15. Джонс Кёртис 0 0

Карточки

Шеффилд Юнайтед
# Игрок      
1. Иган Джон 6 1
2. Ландстрем Джон 6 1
3. Макголдрик Дэвид 4 0
4. Норвуд Оливер 4 0
5. Бэлдок Джордж 4 0
6. Берге Сандер 4 0
7. Башам Крис 3 0
8. Стивенс Энда 3 0
9. Флек Джон 2 0
10. Робинсон Джек 2 0
11. Бёрк Оливер 2 0
12. Джагелка Фил 1 0
13. Шарп Билли 1 0
14. Лоу Макс 1 0
15. Макбарни Оливер 1 0
16. Осборн Бен 1 0
17. Ремсдейл Аарон 1 0
18. Ампаду Этан 1 0
19. Богл Джейден 1 0
Ливерпуль
# Игрок      
1. Фабиньо Энрике 5 0
2. Тьяго Алькантара 3 0
3. Мане Садио 3 0
4. Матип Жоэль 2 0
5. Шакири Джердан 2 0
6. Кабак Озан 2 0
7. Джонс Кёртис 2 0
8. Филлипс Натаниэль 2 0
9. Милнер Джеймс 1 0
10. Вейналдум Джорджиньо 1 0
11. Фирмино Роберто 1 0
12. Ван Дейк Виргил 1 0
13. Робертсон Эндрю 1 0
14. Алиссон Бекер 1 0
15. Александер-Арнольд Трент 1 0
16. Уильямс Неко 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Шеффилд Юнайтед 21.43% (3) 14.29% (2) 0 14.29% (2) 28.57% (4) 21.43% (3)
 Ливерпуль 11.63% (5) 9.3% (4) 20.93% (9) 18.6% (8) 18.6% (8) 20.93% (9)

Предыдущие игры

Шеффилд Юнайтед Последние 20 матчей: +6 =1 -13
Фулхэм 1:0 Шеффилд Юнайтед Вест Хэм 3:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:0 Бристоль Сити Шеффилд Юнайтед 1:2 Челси
Шеффилд Юнайтед 2:1 Вест Бромвич Манчестер Сити 1:0 Шеффилд Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:1 Плимут Шеффилд Юнайтед 1:3 Тоттенхэм Шеффилд Юнайтед 1:0 Ньюкасл Бристоль Роверс 2:3 Шеффилд Юнайтед Кристал Пэлас 2:0 Шеффилд Юнайтед Бёрнли 1:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Эвертон Брайтон 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:3 Манчестер Юнайтед Саутгемптон 3:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:2 Лестер Вест Бромвич 1:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Вест Хэм
Ливерпуль Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Ливерпуль 0:2 Эвертон РБ Лейпциг 0:2 Ливерпуль Лестер 3:1 Ливерпуль Ливерпуль 1:4 Манчестер Сити
Ливерпуль 0:1 Брайтон Вест Хэм 1:3 Ливерпуль Тоттенхэм 1:3 Ливерпуль Манчестер Юнайтед 3:2 Ливерпуль Ливерпуль 0:1 Бёрнли Ливерпуль 0:0 Манчестер Юнайтед Астон Вилла 1:4 Ливерпуль Саутгемптон 1:0 Ливерпуль Ньюкасл 0:0 Ливерпуль Ливерпуль 1:1 Вест Бромвич Кристал Пэлас 0:7 Ливерпуль Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Фулхэм 1:1 Ливерпуль Митьюлланд 1:1 Ливерпуль Ливерпуль 4:0 Вулверхэмптон Ливерпуль 1:0 Аякс

Последние игры между собой

Шеффилд Юнайтед: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
Ливерпуль: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Ливерпуль 2:1 Шеффилд Юнайтед Премьер-лига Ливерпуль 2:0 Шеффилд Юнайтед Премьер-лига Шеффилд Юнайтед 0:1 Ливерпуль Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 26 19 5 2 52 - 16 62
2. Манчестер Юнайтед Заявка 26 14 8 4 53 - 32 50
3. Лестер Заявка 26 15 4 7 45 - 30 49
4. Вест Хэм Заявка 26 13 6 7 40 - 31 45
5. Челси Заявка 26 12 8 6 41 - 25 44
6. Эвертон Заявка 24 12 4 8 37 - 33 40
7. Ливерпуль Заявка 25 11 7 7 45 - 34 40
8. Астон Вилла Заявка 24 12 3 9 38 - 26 39
9. Тоттенхэм Заявка 25 11 6 8 41 - 27 39
10. Арсенал Заявка 26 11 4 11 34 - 27 37
11. Лидс Заявка 26 11 2 13 43 - 44 35
12. Вулверхэмптон Заявка 26 9 7 10 27 - 33 34
13. Кристал Пэлас Заявка 26 9 6 11 29 - 43 33
14. Саутгемптон Заявка 25 8 6 11 31 - 43 30
15. Бёрнли Заявка 26 7 7 12 18 - 34 28
16. Ньюкасл Заявка 26 7 5 14 27 - 44 26
17. Брайтон Заявка 26 5 11 10 26 - 33 26
18. Фулхэм Заявка 26 4 11 11 21 - 32 23
19. Вест Бромвич Заявка 26 3 8 15 20 - 55 17
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 25 3 2 20 15 - 41 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 13 10 2 1 27 - 8 32
2. Вест Хэм Заявка 13 7 3 3 21 - 15 24
3. Ливерпуль Заявка 13 7 2 4 22 - 16 23
4. Челси Заявка 13 6 5 2 23 - 11 23
5. Манчестер Юнайтед Заявка 13 6 3 4 28 - 19 21
6. Тоттенхэм Заявка 13 6 3 4 21 - 13 21
7. Лестер Заявка 13 6 1 6 20 - 19 19
8. Вулверхэмптон Заявка 13 5 4 4 15 - 14 19
9. Арсенал Заявка 13 5 3 5 16 - 14 18
10. Лидс Заявка 13 5 2 6 19 - 17 17
11. Саутгемптон Заявка 13 5 2 6 17 - 16 17
12. Астон Вилла Заявка 11 5 1 5 20 - 16 16
13. Бёрнли Заявка 13 4 4 5 10 - 14 16
14. Кристал Пэлас Заявка 13 4 4 5 14 - 21 16
15. Ньюкасл Заявка 13 4 3 6 16 - 22 15
16. Эвертон Заявка 12 4 2 6 17 - 20 14
17. Фулхэм Заявка 13 2 4 7 8 - 17 10
18. Вест Бромвич Заявка 13 2 4 7 9 - 32 10
19. Брайтон Заявка 13 1 7 5 12 - 17 10
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 12 2 1 9 9 - 18 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 13 9 3 1 25 - 8 30
2. Лестер Заявка 13 9 3 1 25 - 11 30
3. Манчестер Юнайтед Заявка 13 8 5 0 25 - 13 29
4. Эвертон Заявка 12 8 2 2 20 - 13 26
5. Астон Вилла Заявка 13 7 2 4 18 - 10 23
6. Челси Заявка 13 6 3 4 18 - 14 21
7. Вест Хэм Заявка 13 6 3 4 19 - 16 21
8. Арсенал Заявка 13 6 1 6 18 - 13 19
9. Тоттенхэм Заявка 12 5 3 4 20 - 14 18
10. Лидс Заявка 13 6 0 7 24 - 27 18
11. Ливерпуль Заявка 12 4 5 3 23 - 18 17
12. Кристал Пэлас Заявка 13 5 2 6 15 - 22 17
13. Брайтон Заявка 13 4 4 5 14 - 16 16
14. Вулверхэмптон Заявка 13 4 3 6 12 - 19 15
15. Саутгемптон Заявка 12 3 4 5 14 - 27 13
16. Фулхэм Заявка 13 2 7 4 13 - 15 13
17. Бёрнли Заявка 13 3 3 7 8 - 20 12
18. Ньюкасл Заявка 13 3 2 8 11 - 22 11
19. Вест Бромвич Заявка 13 1 4 8 11 - 23 7
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 13 1 1 11 6 - 23 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Шеффилд Юнайтед - Ливерпуль от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 февраля 2021, осталось 26 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 145
    Шеффилд Юнайтед 1.4% (2)
    X 2.8% (4)
    Ливерпуль 95.9% (139)
    Все прогнозы
    1.92 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Шеффилд Юнайтед
    Ничья
    Ливерпуль
    8.50
    5.75
    1.40
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 8.50 5.50 1.36
    Бонус: 5 000 ₽ 8.00 5.75 1.40
    Бонус: 5 000 ₽ 8.30 5.30 1.37
      8.23 5.46 1.39

    Самый высокий коэффициент на матч «Шеффилд Юнайтед» – «Ливерпуль» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Шеффилд Юнайтед» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ливерпуль» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Шеффилд Юнайтед» – «Ливерпуль», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
    10.75 1.00 11.25 1.00 4.90 1.13 4.05 1.21 2.46 1.52 1.97 1.84 1.63 2.42 1.32 3.38 1.23 3.98 1.06 7.70 1.06 7.10
    17.50 0.00 12.50 1.02 5.00 1.15 4.20 1.22 2.50 1.53 2.18 1.73 2.01 1.85 1.78 2.11 1.63 2.44 1.33 3.30 1.25 3.95 1.10 6.30 1.08 6.90 1.02 13.50 1.01 12.50
    5.52 1.18 2.84 1.48 2.59 1.55 2.31 1.68 2.02 1.88 1.77 2.15 1.62 2.42 1.25 4.30
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    4.05 1.24 2.72 1.46 1.66 2.22 1.27 3.76 1.18 4.95
    2.50 1.53 1.63 2.28 1.25 4.00
    3.28 1.38 2.60 1.55 1.93 1.97 1.65 2.37 1.45 2.95
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    5.15 1.16 3.68 1.28 2.00 1.81 1.49 2.62 1.31 3.45
    3.30 1.30 2.04 1.73 1.52 2.44 1.32 3.20

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.93 1.86
    Букмекер Да Нет
    4.60 1.17
    Букмекер Да Нет
    3.05 1.35
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    Прогнозы на матч Шеффилд Юнайтед - Ливерпуль

    Исход игры
    Шеффилд Юнайтед
    1.4% (2)
    Ничья
    2.8% (4)
    Ливерпуль
    95.9% (139)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.71% (83)
    Меньше
    40.29% (56)
    Обе команды забьют
    Да
    55.4% (77)
    Нет
    44.6% (62)
    Популярный счёт
    1:2 Ливерпуль
    35.2% (51)
    0:2 Ливерпуль
    26.2% (38)
    1:3 Ливерпуль
    12.4% (18)
    0:1 Ливерпуль
    10.3% (15)
    0:3 Ливерпуль
    5.5% (8)
    1:1 Ничья
    2.1% (3)
    2:1 Шеффилд Юнайтед
    1.4% (2)
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