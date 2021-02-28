Шеффилд Юнайтед
Позже
Стадион: Брэмолл Лейн
Ливерпуль
22
Ампаду
Этан
15
Джагелка
Фил
29
Брайан
Кин
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Ампаду ЭтанЗащитник
-
15 Джагелка ФилЗащитник
-
29 Брайан КинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
23 Осборн БенПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Лоу МаксПолузащитник
-
24 Брюстер РианНападающий
-
11 Муссе ЛиНападающий
-
10 Шарп БиллиНападающий
-
14 Бёрк ОливерНападающий
-
Главный тренер: Уайлдер Крис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Кабак ОзанЗащитник
- Защитник
-
17 Джонс КёртисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Мане СадиоНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
76 Уильямс НекоЗащитник
- Полузащитник
-
98 Хьюз ЛайамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Ориги ДивокНападающий
-
-
Главный тренер: Клопп Юрген
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Макголдрик Дэвид
|5
|0.2
|2.
|Шарп Билли
|3 (2)
|0.12
|3.
|Богл Джейден
|2
|0.08
|4.
|Бёрк Оливер
|1
|0.04
|5.
|Берге Сандер
|1 (1)
|0.04
|6.
|Макбарни Оливер
|1
|0.04
|7.
|Брайан Кин
|1
|0.04
|8.
|Флек Джон
|0
|0
|9.
|Ландстрем Джон
|0
|0
|10.
|Башам Крис
|0
|0
|11.
|Бэлдок Джордж
|0
|0
|12.
|Иган Джон
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Салах Мохамед
|17 (6)
|0.68
|2.
|Мане Садио
|7
|0.28
|3.
|Фирмино Роберто
|6
|0.24
|4.
|Жота Диогу
|5
|0.2
|5.
|Вейналдум Джорджиньо
|2
|0.08
|6.
|Робертсон Эндрю
|1
|0.04
|7.
|Александер-Арнольд Трент
|1
|0.04
|8.
|Матип Жоэль
|1
|0.04
|9.
|Хендерсон Джордан
|1
|0.04
|10.
|Ван Дейк Виргил
|1
|0.04
|11.
|Минамино Такуми
|1
|0.04
|12.
|Шакири Джердан
|0
|0
|13.
|Милнер Джеймс
|0
|0
|14.
|Окслейд-Чемберлен Алекс
|0
|0
|15.
|Джонс Кёртис
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Иган Джон
|6
|1
|2.
|Ландстрем Джон
|6
|1
|3.
|Макголдрик Дэвид
|4
|0
|4.
|Норвуд Оливер
|4
|0
|5.
|Бэлдок Джордж
|4
|0
|6.
|Берге Сандер
|4
|0
|7.
|Башам Крис
|3
|0
|8.
|Стивенс Энда
|3
|0
|9.
|Флек Джон
|2
|0
|10.
|Робинсон Джек
|2
|0
|11.
|Бёрк Оливер
|2
|0
|12.
|Джагелка Фил
|1
|0
|13.
|Шарп Билли
|1
|0
|14.
|Лоу Макс
|1
|0
|15.
|Макбарни Оливер
|1
|0
|16.
|Осборн Бен
|1
|0
|17.
|Ремсдейл Аарон
|1
|0
|18.
|Ампаду Этан
|1
|0
|19.
|Богл Джейден
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фабиньо Энрике
|5
|0
|2.
|Тьяго Алькантара
|3
|0
|3.
|Мане Садио
|3
|0
|4.
|Матип Жоэль
|2
|0
|5.
|Шакири Джердан
|2
|0
|6.
|Кабак Озан
|2
|0
|7.
|Джонс Кёртис
|2
|0
|8.
|Филлипс Натаниэль
|2
|0
|9.
|Милнер Джеймс
|1
|0
|10.
|Вейналдум Джорджиньо
|1
|0
|11.
|Фирмино Роберто
|1
|0
|12.
|Ван Дейк Виргил
|1
|0
|13.
|Робертсон Эндрю
|1
|0
|14.
|Алиссон Бекер
|1
|0
|15.
|Александер-Арнольд Трент
|1
|0
|16.
|Уильямс Неко
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Шеффилд Юнайтед
|21.43% (3)
|14.29% (2)
|0
|14.29% (2)
|28.57% (4)
|21.43% (3)
|Ливерпуль
|11.63% (5)
|9.3% (4)
|20.93% (9)
|18.6% (8)
|18.6% (8)
|20.93% (9)
Предыдущие игры
Шеффилд Юнайтед Последние 20 матчей: +6 =1 -13Фулхэм 1:0 Шеффилд Юнайтед Вест Хэм 3:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:0 Бристоль Сити Шеффилд Юнайтед 1:2 Челси
Шеффилд Юнайтед 2:1 Вест Бромвич Манчестер Сити 1:0 Шеффилд Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:1 Плимут Шеффилд Юнайтед 1:3 Тоттенхэм Шеффилд Юнайтед 1:0 Ньюкасл Бристоль Роверс 2:3 Шеффилд Юнайтед Кристал Пэлас 2:0 Шеффилд Юнайтед Бёрнли 1:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Эвертон Брайтон 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:3 Манчестер Юнайтед Саутгемптон 3:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:2 Лестер Вест Бромвич 1:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Вест Хэм
Ливерпуль Последние 20 матчей: +8 =5 -7Ливерпуль 0:2 Эвертон РБ Лейпциг 0:2 Ливерпуль Лестер 3:1 Ливерпуль Ливерпуль 1:4 Манчестер Сити
Ливерпуль 0:1 Брайтон Вест Хэм 1:3 Ливерпуль Тоттенхэм 1:3 Ливерпуль Манчестер Юнайтед 3:2 Ливерпуль Ливерпуль 0:1 Бёрнли Ливерпуль 0:0 Манчестер Юнайтед Астон Вилла 1:4 Ливерпуль Саутгемптон 1:0 Ливерпуль Ньюкасл 0:0 Ливерпуль Ливерпуль 1:1 Вест Бромвич Кристал Пэлас 0:7 Ливерпуль Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Фулхэм 1:1 Ливерпуль Митьюлланд 1:1 Ливерпуль Ливерпуль 4:0 Вулверхэмптон Ливерпуль 1:0 Аякс
Последние игры между собой
Шеффилд Юнайтед: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
Ливерпуль: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|26
|19
|5
|2
|52 - 16
|62
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|26
|14
|8
|4
|53 - 32
|50
|3.
|Лестер
|Заявка
|26
|15
|4
|7
|45 - 30
|49
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|26
|13
|6
|7
|40 - 31
|45
|5.
|Челси
|Заявка
|26
|12
|8
|6
|41 - 25
|44
|6.
|Эвертон
|Заявка
|24
|12
|4
|8
|37 - 33
|40
|7.
|Ливерпуль
|Заявка
|25
|11
|7
|7
|45 - 34
|40
|8.
|Астон Вилла
|Заявка
|24
|12
|3
|9
|38 - 26
|39
|9.
|Тоттенхэм
|Заявка
|25
|11
|6
|8
|41 - 27
|39
|10.
|Арсенал
|Заявка
|26
|11
|4
|11
|34 - 27
|37
|11.
|Лидс
|Заявка
|26
|11
|2
|13
|43 - 44
|35
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|26
|9
|7
|10
|27 - 33
|34
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|26
|9
|6
|11
|29 - 43
|33
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|25
|8
|6
|11
|31 - 43
|30
|15.
|Бёрнли
|Заявка
|26
|7
|7
|12
|18 - 34
|28
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|26
|7
|5
|14
|27 - 44
|26
|17.
|Брайтон
|Заявка
|26
|5
|11
|10
|26 - 33
|26
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|26
|4
|11
|11
|21 - 32
|23
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|26
|3
|8
|15
|20 - 55
|17
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|25
|3
|2
|20
|15 - 41
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|27 - 8
|32
|2.
|Вест Хэм
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|21 - 15
|24
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|22 - 16
|23
|4.
|Челси
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|23 - 11
|23
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|28 - 19
|21
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 13
|21
|7.
|Лестер
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|20 - 19
|19
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|15 - 14
|19
|9.
|Арсенал
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|16 - 14
|18
|10.
|Лидс
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|19 - 17
|17
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|17 - 16
|17
|12.
|Астон Вилла
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|20 - 16
|16
|13.
|Бёрнли
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|10 - 14
|16
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|14 - 21
|16
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 22
|15
|16.
|Эвертон
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|17 - 20
|14
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|8 - 17
|10
|18.
|Вест Бромвич
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|9 - 32
|10
|19.
|Брайтон
|Заявка
|13
|1
|7
|5
|12 - 17
|10
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|9 - 18
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|25 - 8
|30
|2.
|Лестер
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|25 - 11
|30
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|13
|8
|5
|0
|25 - 13
|29
|4.
|Эвертон
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|20 - 13
|26
|5.
|Астон Вилла
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|18 - 10
|23
|6.
|Челси
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 14
|21
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|19 - 16
|21
|8.
|Арсенал
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|18 - 13
|19
|9.
|Тоттенхэм
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|20 - 14
|18
|10.
|Лидс
|Заявка
|13
|6
|0
|7
|24 - 27
|18
|11.
|Ливерпуль
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|23 - 18
|17
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|15 - 22
|17
|13.
|Брайтон
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|14 - 16
|16
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|12 - 19
|15
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|14 - 27
|13
|16.
|Фулхэм
|Заявка
|13
|2
|7
|4
|13 - 15
|13
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|8 - 20
|12
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|11 - 22
|11
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|11 - 23
|7
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|13
|1
|1
|11
|6 - 23
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Шеффилд Юнайтед» – «Ливерпуль» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Шеффилд Юнайтед» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ливерпуль» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Шеффилд Юнайтед» – «Ливерпуль», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Шеффилд Юнайтед - Ливерпуль
Исход игры
Шеффилд Юнайтед
1.4% (2)
Ничья
2.8% (4)
Ливерпуль
95.9% (139)
Тотал 2.5
Больше
59.71% (83)
Меньше
40.29% (56)
Обе команды забьют
Да
55.4% (77)
Нет
44.6% (62)
Популярный счёт
1:2 Ливерпуль
35.2% (51)
0:2 Ливерпуль
26.2% (38)
1:3 Ливерпуль
12.4% (18)
0:1 Ливерпуль
10.3% (15)
0:3 Ливерпуль
5.5% (8)
1:1 Ничья
2.1% (3)
2:1 Шеффилд Юнайтед
1.4% (2)
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