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Шеффилд Юнайтед
 
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Стадион:
Ливерпуль

Бомбардиры внутри турнира

Шеффилд Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Макголдрик Дэвид 5 0.2
2. Шарп Билли 3 (2) 0.12
3. Богл Джейден 2 0.08
4. Бёрк Оливер 1 0.04
5. Берге Сандер 1 (1) 0.04
6. Макбарни Оливер 1 0.04
7. Брайан Кин 1 0.04
8. Флек Джон 0 0
9. Ландстрем Джон 0 0
10. Башам Крис 0 0
11. Бэлдок Джордж 0 0
12. Иган Джон 0 0
Ливерпуль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Салах Мохамед 17 (6) 0.68
2. Мане Садио 7 0.28
3. Фирмино Роберто 6 0.24
4. Жота Диогу 5 0.2
5. Вейналдум Джорджиньо 2 0.08
6. Робертсон Эндрю 1 0.04
7. Александер-Арнольд Трент 1 0.04
8. Матип Жоэль 1 0.04
9. Хендерсон Джордан 1 0.04
10. Ван Дейк Виргил 1 0.04
11. Минамино Такуми 1 0.04
12. Шакири Джердан 0 0
13. Милнер Джеймс 0 0
14. Окслейд-Чемберлен Алекс 0 0
15. Джонс Кёртис 0 0

Карточки

Шеффилд Юнайтед
# Игрок      
1. Иган Джон 6 1
2. Ландстрем Джон 6 1
3. Макголдрик Дэвид 4 0
4. Норвуд Оливер 4 0
5. Бэлдок Джордж 4 0
6. Берге Сандер 4 0
7. Башам Крис 3 0
8. Стивенс Энда 3 0
9. Флек Джон 2 0
10. Робинсон Джек 2 0
11. Бёрк Оливер 2 0
12. Джагелка Фил 1 0
13. Шарп Билли 1 0
14. Лоу Макс 1 0
15. Макбарни Оливер 1 0
16. Осборн Бен 1 0
17. Ремсдейл Аарон 1 0
18. Ампаду Этан 1 0
19. Богл Джейден 1 0
Ливерпуль
# Игрок      
1. Фабиньо Энрике 5 0
2. Тьяго Алькантара 3 0
3. Мане Садио 3 0
4. Матип Жоэль 2 0
5. Шакири Джердан 2 0
6. Кабак Озан 2 0
7. Джонс Кёртис 2 0
8. Филлипс Натаниэль 2 0
9. Милнер Джеймс 1 0
10. Вейналдум Джорджиньо 1 0
11. Фирмино Роберто 1 0
12. Ван Дейк Виргил 1 0
13. Робертсон Эндрю 1 0
14. Алиссон Бекер 1 0
15. Александер-Арнольд Трент 1 0
16. Уильямс Неко 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Шеффилд Юнайтед 21.43% (3) 14.29% (2) 0 14.29% (2) 28.57% (4) 21.43% (3)
 Ливерпуль 11.63% (5) 9.3% (4) 20.93% (9) 18.6% (8) 18.6% (8) 20.93% (9)

Предыдущие игры

Шеффилд Юнайтед Последние 20 матчей: +6 =1 -13
Фулхэм 1:0 Шеффилд Юнайтед Вест Хэм 3:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:0 Бристоль Сити Шеффилд Юнайтед 1:2 Челси
Шеффилд Юнайтед 2:1 Вест Бромвич Манчестер Сити 1:0 Шеффилд Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:1 Плимут Шеффилд Юнайтед 1:3 Тоттенхэм Шеффилд Юнайтед 1:0 Ньюкасл Бристоль Роверс 2:3 Шеффилд Юнайтед Кристал Пэлас 2:0 Шеффилд Юнайтед Бёрнли 1:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Эвертон Брайтон 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:3 Манчестер Юнайтед Саутгемптон 3:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:2 Лестер Вест Бромвич 1:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Вест Хэм
Ливерпуль Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Ливерпуль 0:2 Эвертон РБ Лейпциг 0:2 Ливерпуль Лестер 3:1 Ливерпуль Ливерпуль 1:4 Манчестер Сити
Ливерпуль 0:1 Брайтон Вест Хэм 1:3 Ливерпуль Тоттенхэм 1:3 Ливерпуль Манчестер Юнайтед 3:2 Ливерпуль Ливерпуль 0:1 Бёрнли Ливерпуль 0:0 Манчестер Юнайтед Астон Вилла 1:4 Ливерпуль Саутгемптон 1:0 Ливерпуль Ньюкасл 0:0 Ливерпуль Ливерпуль 1:1 Вест Бромвич Кристал Пэлас 0:7 Ливерпуль Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Фулхэм 1:1 Ливерпуль Митьюлланд 1:1 Ливерпуль Ливерпуль 4:0 Вулверхэмптон Ливерпуль 1:0 Аякс

Последние игры между собой

Шеффилд Юнайтед: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
Ливерпуль: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Ливерпуль 2:1 Шеффилд Юнайтед Премьер-лига Ливерпуль 2:0 Шеффилд Юнайтед Премьер-лига Шеффилд Юнайтед 0:1 Ливерпуль Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 25 18 5 2 50 - 15 59
2. Лестер Заявка 25 15 4 6 44 - 27 49
3. Манчестер Юнайтед Заявка 25 14 7 4 53 - 32 49
4. Вест Хэм Заявка 25 13 6 6 39 - 29 45
5. Челси Заявка 25 12 7 6 41 - 25 43
6. Эвертон Заявка 24 12 4 8 37 - 33 40
7. Ливерпуль Заявка 25 11 7 7 45 - 34 40
8. Астон Вилла Заявка 23 11 3 9 37 - 26 36
9. Тоттенхэм Заявка 24 10 6 8 37 - 27 36
10. Лидс Заявка 25 11 2 12 43 - 43 35
11. Арсенал Заявка 25 10 4 11 31 - 26 34
12. Вулверхэмптон Заявка 25 9 6 10 26 - 32 33
13. Кристал Пэлас Заявка 25 9 5 11 29 - 43 32
14. Саутгемптон Заявка 25 8 6 11 31 - 43 30
15. Бёрнли Заявка 25 7 7 11 18 - 30 28
16. Брайтон Заявка 25 5 11 9 26 - 32 26
17. Ньюкасл Заявка 25 7 4 14 26 - 43 25
18. Фулхэм Заявка 25 4 10 11 21 - 32 22
19. Вест Бромвич Заявка 25 2 8 15 19 - 55 14
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 25 3 2 20 15 - 41 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 12 9 2 1 25 - 7 29
2. Вест Хэм Заявка 13 7 3 3 21 - 15 24
3. Ливерпуль Заявка 13 7 2 4 22 - 16 23
4. Челси Заявка 12 6 4 2 23 - 11 22
5. Манчестер Юнайтед Заявка 13 6 3 4 28 - 19 21
6. Лестер Заявка 12 6 1 5 19 - 16 19
7. Вулверхэмптон Заявка 13 5 4 4 15 - 14 19
8. Тоттенхэм Заявка 12 5 3 4 17 - 13 18
9. Арсенал Заявка 13 5 3 5 16 - 14 18
10. Лидс Заявка 12 5 2 5 19 - 16 17
11. Саутгемптон Заявка 13 5 2 6 17 - 16 17
12. Астон Вилла Заявка 11 5 1 5 20 - 16 16
13. Бёрнли Заявка 13 4 4 5 10 - 14 16
14. Кристал Пэлас Заявка 12 4 3 5 14 - 21 15
15. Эвертон Заявка 12 4 2 6 17 - 20 14
16. Ньюкасл Заявка 12 4 2 6 15 - 21 14
17. Фулхэм Заявка 13 2 4 7 8 - 17 10
18. Брайтон Заявка 13 1 7 5 12 - 17 10
19. Шеффилд Юнайтед Заявка 12 2 1 9 9 - 18 7
20. Вест Бромвич Заявка 12 1 4 7 8 - 32 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 13 9 3 1 25 - 8 30
2. Лестер Заявка 13 9 3 1 25 - 11 30
3. Манчестер Юнайтед Заявка 12 8 4 0 25 - 13 28
4. Эвертон Заявка 12 8 2 2 20 - 13 26
5. Вест Хэм Заявка 12 6 3 3 18 - 14 21
6. Челси Заявка 13 6 3 4 18 - 14 21
7. Астон Вилла Заявка 12 6 2 4 17 - 10 20
8. Тоттенхэм Заявка 12 5 3 4 20 - 14 18
9. Лидс Заявка 13 6 0 7 24 - 27 18
10. Ливерпуль Заявка 12 4 5 3 23 - 18 17
11. Кристал Пэлас Заявка 13 5 2 6 15 - 22 17
12. Арсенал Заявка 12 5 1 6 15 - 12 16
13. Брайтон Заявка 12 4 4 4 14 - 15 16
14. Вулверхэмптон Заявка 12 4 2 6 11 - 18 14
15. Саутгемптон Заявка 12 3 4 5 14 - 27 13
16. Бёрнли Заявка 12 3 3 6 8 - 16 12
17. Фулхэм Заявка 12 2 6 4 13 - 15 12
18. Ньюкасл Заявка 13 3 2 8 11 - 22 11
19. Вест Бромвич Заявка 13 1 4 8 11 - 23 7
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 13 1 1 11 6 - 23 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Шеффилд Юнайтед - Ливерпуль от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 февраля 2021, осталось 2 дня 20 часов 5 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 50
    Шеффилд Юнайтед 4% (2)
    X 4% (2)
    Ливерпуль 92% (46)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Шеффилд Юнайтед
    Ничья
    Ливерпуль
    7.90
    5.15
    1.44
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 7.50 4.90 1.42
    Бонус: 5 000 ₽ 7.90 4.95 1.44
    Бонус: 5 000 ₽ 7.20 4.90 1.41
      7.81 5.15 1.42

    Самый высокий коэффициент на матч «Шеффилд Юнайтед» – «Ливерпуль» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Шеффилд Юнайтед» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ливерпуль» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Шеффилд Юнайтед» – «Ливерпуль», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    10.75 1.00 11.25 1.00 4.25 1.17 3.48 1.27 2.24 1.62 1.78 2.04 1.51 2.74 1.24 4.05 1.17 4.75 1.06 7.70 1.03 8.70
    16.00 0.00 11.00 1.02 4.30 1.21 3.50 1.29 2.26 1.67 2.01 1.84 1.82 2.10 1.70 2.15 1.48 2.60 1.23 4.00 1.18 4.60 1.06 7.70 1.05 8.20 1.01 14.00
    4.69 1.22 2.75 1.50 2.29 1.69 2.04 1.87 1.77 2.15 1.60 2.46 1.49 2.76 1.20 5.09
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    3.64 1.28 2.43 1.56 1.57 2.40 1.23 4.20 1.14 5.60
    2.25 1.61 1.57 2.46 1.18 4.60
    2.95 1.45 2.32 1.67 1.79 2.14 1.55 2.59 1.38 3.30
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    4.65 1.20 3.20 1.35 1.86 1.94 1.39 3.00 1.25 3.95
    3.30 1.30 1.88 1.86 1.41 2.75 1.30 3.35

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.89 1.89
    Букмекер Да Нет
    4.40 1.19
    Букмекер Да Нет
    3.35 1.31
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    Прогнозы на матч Шеффилд Юнайтед - Ливерпуль

    Исход игры
    Шеффилд Юнайтед
    4% (2)
    Ничья
    4% (2)
    Ливерпуль
    92% (46)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.87% (28)
    Меньше
    39.13% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    58.7% (27)
    Нет
    41.3% (19)
    Популярный счёт
    1:2 Ливерпуль
    30% (15)
    0:2 Ливерпуль
    26% (13)
    1:3 Ливерпуль
    16% (8)
    0:3 Ливерпуль
    6% (3)
    0:1 Ливерпуль
    6% (3)
    1:1 Ничья
    4% (2)
    2:1 Шеффилд Юнайтед
    4% (2)
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