Санкт-Галлен
0:1
Конец матча
Стадион: АФГ Арена
Серветт
0:1
29' ГолКиэ Грежон
52' Желтая карточкаГёртлер Лукас
66' Желтая карточкаФрик Джереми
67' Желтая карточкаДуа Квадво
68' Желтая карточкаОндуа Гаэль
79' Желтая карточкаВаль Тео
90' Желтая карточкаФазлии Бетим
23
Фазлии
Бетим
21
Мухайм
Миро
20
Йуан
Элье
24
Дуа
Квадво
32
Фрик
Джереми
4
Руй
Стив
19
Севрен
Йоан
29
Ондуа
Гаэль
15
Валь
Тео
25
Киэ
Грежон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Фазлии БетимЗащитник
-
21 Мухайм МироЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Йуан ЭльеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Дуа КвадвоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
98 Летар ЯннисЗащитник
-
34 Бабич БорисПолузащитник
-
26 Штаубли ТимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Peter Zeidler
- Основной состав
-
32 Фрик ДжеремиВратарь
- Защитник
-
4 Руй СтивЗащитник
-
19 Севрен ЙоанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Ондуа ГаэльПолузащитник
-
15 Валь ТеоПолузащитник
-
25 Киэ ГрежонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Сассо ВенсанЗащитник
-
33 Вуйоз НиколяЗащитник
- Полузащитник
-
24 Менди АриалПолузащитник
-
18 Коне КороНападающий
-
10 Схалк АлексНападающий
-
Главный тренер: Гейгер Ален
Ход матча
29'
0:1
46'
52'
66'
67'
68'
79'
86'
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 7
-
4 Удары в створ 2
-
3 Угловые 1
-
6 Офсайды 3
-
10 Нарушения правил 7
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
58 Владение мячом, % 42
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дуа Квадво
|7 (1)
|0.3
|2.
|Руис Виктор III
|3 (1)
|0.13
|3.
|Стильхарт Базиль
|3
|0.13
|4.
|Гийемено Джереми
|3
|0.13
|5.
|Кинтилья Хорди
|2
|0.09
|6.
|Йуан Элье
|2
|0.09
|7.
|Бабич Борис
|1
|0.04
|8.
|Гёртлер Лукас
|1
|0.04
|9.
|Штаубли Тим
|1
|0.04
|10.
|Кройхи Алессандро
|1
|0.04
|11.
|Фазлии Бетим
|1
|0.04
|12.
|Рибейру Андре
|1
|0.04
|13.
|Стеригу Леонидас
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Киэ Грежон
|9 (2)
|0.39
|2.
|Схалк Алекс
|5 (1)
|0.22
|3.
|Стеванович Мирослав
|3
|0.13
|4.
|Валь Тео
|2 (1)
|0.09
|5.
|Фофана Бубакар II
|2
|0.09
|6.
|Руй Стив
|2
|0.09
|7.
|Конья Тимоте
|1
|0.04
|8.
|Сеспедес Борис
|1
|0.04
|9.
|Сассо Венсан
|0
|0
|10.
|Клиши Гаэль
|0
|0
|11.
|Диалло Мусса
|0
|0
|12.
|Имери Кастриот
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Стильхарт Базиль
|6
|0
|2.
|Кинтилья Хорди
|5
|0
|3.
|Гёртлер Лукас
|5
|0
|4.
|Траоре Бубакар
|3
|1
|5.
|Фазлии Бетим
|4
|0
|6.
|Рюфли Венсан
|3
|0
|7.
|Нуу Муса
|3
|0
|8.
|Ати-Зиги Лоуренс
|2
|0
|9.
|Гийемено Джереми
|2
|0
|10.
|Кройхи Алессандро
|2
|0
|11.
|Стеригу Леонидас
|2
|0
|12.
|Рибейру Андре
|1
|0
|13.
|Бабич Борис
|1
|0
|14.
|Дуа Квадво
|1
|0
|15.
|Штаубли Тим
|1
|0
|16.
|Летар Яннис
|1
|0
|17.
|Йуан Элье
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сеспедес Борис
|8
|0
|2.
|Ондуа Гаэль
|6
|0
|3.
|Сотье Антони
|5
|0
|4.
|Киэ Грежон
|5
|0
|5.
|Фофана Бубакар II
|3
|1
|6.
|Имери Кастриот
|2
|1
|7.
|Стеванович Мирослав
|3
|0
|8.
|Руй Стив
|3
|0
|9.
|Коне Коро
|2
|0
|10.
|Фрик Джереми
|2
|0
|11.
|Валь Тео
|2
|0
|12.
|Конья Тимоте
|2
|0
|13.
|Диалло Мусса
|2
|0
|14.
|Севрен Йоан
|2
|0
|15.
|Менди Ариал
|2
|0
|16.
|Клиши Гаэль
|1
|0
|17.
|Сассо Венсан
|1
|0
|18.
|Азеведо Рикардо
|1
|0
|19.
|Вуйоз Николя
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Санкт-Галлен
|26.92% (7)
|3.85% (1)
|11.54% (3)
|15.38% (4)
|23.08% (6)
|19.23% (5)
|Серветт
|4% (1)
|24% (6)
|4% (1)
|16% (4)
|28% (7)
|24% (6)
Предыдущие игры
Санкт-Галлен Последние 20 матчей: +7 =6 -7Санкт-Галлен 3:1 Базель Вадуц 2:1 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 2:1 Люцерн Сьон 1:1 Санкт-Галлен
Серветт 2:2 Санкт-Галлен Сьон 3:2 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 2:3 Цюрих Санкт-Галлен 0:1 Лугано Санкт-Галлен 2:0 Вадуц Санкт-Галлен 2:0 Альтах Виль 1:4 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 1:2 Янг Бойз Базель 0:0 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 0:0 Лугано Лозанна-Спорт 0:1 Санкт-Галлен Цюрих 1:2 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 2:2 Лозанна-Спорт Янг Бойз 0:0 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 1:3 Базель Лугано 1:0 Санкт-Галлен
Серветт Последние 20 матчей: +6 =7 -7Серветт 3:1 Цюрих Янг Бойз 2:0 Серветт Лугано 1:1 Серветт Лозанна-Спорт 3:1 Серветт
Серветт 2:2 Санкт-Галлен Серветт 4:2 Люцерн Люцерн 3:0 Серветт Серветт 1:1 Лозанна-Спорт Серветт 0:1 Стад Лозанна-Уши Серветт 1:1 Вадуц Цюрих 0:1 Серветт Серветт 1:1 Сьон Янг Бойз 1:2 Серветт Вадуц 0:2 Серветт Базель 1:0 Серветт Серветт 2:1 Цюрих Серветт 1:3 Люцерн Сьон 2:0 Серветт Серветт 1:1 Лугано Серветт 0:0 Янг Бойз
Последние игры между собой
Санкт-Галлен: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 0
Серветт: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 10
Серветт 1:2 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 3:1 Серветт Суперлига Санкт-Галлен 4:1 Серветт Суперлига Серветт 1:3 Санкт-Галлен Суперлига Серветт 1:1 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 2:0 Серветт Суперлига Серветт 1:2 Санкт-Галлен Кубок Серветт 1:4 Санкт-Галлен Челлендж Лига Санкт-Галлен 2:0 Серветт Челлендж Лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|0:1 Заявка
|23
|15
|6
|2
|40 - 18
|51
|2.
|Базель
|1:0 Заявка
|23
|10
|5
|8
|33 - 32
|35
|3.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|23
|8
|7
|8
|27 - 26
|31
|4.
|Серветт
|Заявка
|23
|8
|7
|8
|26 - 29
|31
|5.
|Цюрих
|Заявка
|22
|8
|5
|9
|33 - 31
|29
|6.
|Лозанна-Спорт
|0:0 Заявка
|23
|7
|7
|9
|27 - 28
|28
|7.
|Лугано
|Заявка
|22
|5
|12
|5
|23 - 26
|27
|8.
|Люцерн
|Заявка
|22
|6
|7
|9
|37 - 35
|25
|9.
|Вадуц
|0:0 Заявка
|23
|5
|8
|10
|21 - 34
|23
|10.
|Сьон
|Заявка
|22
|4
|10
|8
|25 - 33
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|0:1 Заявка
|11
|8
|2
|1
|19 - 10
|26
|2.
|Базель
|1:0 Заявка
|12
|5
|5
|2
|18 - 17
|20
|3.
|Лозанна-Спорт
|0:0 Заявка
|11
|6
|0
|5
|17 - 12
|18
|4.
|Серветт
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|17 - 13
|18
|5.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|15 - 14
|17
|6.
|Цюрих
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 11
|15
|7.
|Люцерн
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|20 - 13
|15
|8.
|Сьон
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|14 - 14
|14
|9.
|Лугано
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|11 - 14
|13
|10.
|Вадуц
|0:0 Заявка
|12
|3
|4
|5
|12 - 17
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|0:1 Заявка
|12
|7
|4
|1
|21 - 8
|25
|2.
|Базель
|1:0 Заявка
|11
|5
|0
|6
|15 - 15
|15
|3.
|Цюрих
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|19 - 20
|14
|4.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|12 - 12
|14
|5.
|Лугано
|Заявка
|11
|2
|8
|1
|12 - 12
|14
|6.
|Серветт
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|9 - 16
|13
|7.
|Люцерн
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|17 - 22
|10
|8.
|Вадуц
|0:0 Заявка
|11
|2
|4
|5
|9 - 17
|10
|9.
|Лозанна-Спорт
|0:0 Заявка
|12
|1
|7
|4
|10 - 16
|10
|10.
|Сьон
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|11 - 19
|8
Победитель
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