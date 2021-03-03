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Санкт-Галлен
0:1
Конец матча

Стадион:
Серветт
0'
0:1
29' Гол
Киэ Грежон
52' Желтая карточка
Гёртлер Лукас
66' Желтая карточка
Фрик Джереми
67' Желтая карточка
Дуа Квадво
68' Желтая карточка
Ондуа Гаэль
79' Желтая карточка
Валь Тео
90' Желтая карточка
Фазлии Бетим
90'+6
1
Ати-Зиги
Лоуренс
29
Кройхи
Алессандро
4
Стеригу
Леонидас
23
Фазлии
Бетим
21
Мухайм
Миро
16
Гёртлер
Лукас
8
Кинтилья
Хорди
20
Йуан
Элье
6
Стильхарт
Базиль
9
Гийемено
Джереми
24
Дуа
Квадво
32
Фрик
Джереми
2
Сотье
Антони
4
Руй
Стив
19
Севрен
Йоан
3
Клиши
Гаэль
9
Стеванович
Мирослав
8
Конья
Тимоте
29
Ондуа
Гаэль
15
Валь
Тео
25
Киэ
Грежон
17
Имери
Кастриот
Санкт-Галлен
4-3-1-2
Серветт
4-4-2

Ход матча

29'
0:1
Киэ Грежон
(Валь Тео)
46'
 
Вуйоз Николя
Руй Стив
46'
Адаму Чуквубике
Стильхарт Базиль
 
46'
Руис Виктор III
Йуан Элье
 
52'
Гёртлер Лукас
 
64'
 
Коне Коро
Имери Кастриот
64'
 
Схалк Алекс
Киэ Грежон
66'
 
Фрик Джереми
67'
Дуа Квадво
 
68'
 
Ондуа Гаэль
72'
 
Сеспедес Борис
Ондуа Гаэль
75'
Бабич Борис
Дуа Квадво
 
75'
Euclides Cabral
Мухайм Миро
 
79'
 
Валь Тео
84'
Штаубли Тим
Кройхи Алессандро
 
86'
 
Сассо Венсан
Валь Тео
90'
Фазлии Бетим
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 7
  • 4 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 1
  • 6 Офсайды 3
  • 10 Нарушения правил 7
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 58 Владение мячом, % 42

Бомбардиры внутри турнира

Санкт-Галлен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дуа Квадво 7 (1) 0.3
2. Руис Виктор III 3 (1) 0.13
3. Стильхарт Базиль 3 0.13
4. Гийемено Джереми 3 0.13
5. Кинтилья Хорди 2 0.09
6. Йуан Элье 2 0.09
7. Бабич Борис 1 0.04
8. Гёртлер Лукас 1 0.04
9. Штаубли Тим 1 0.04
10. Кройхи Алессандро 1 0.04
11. Фазлии Бетим 1 0.04
12. Рибейру Андре 1 0.04
13. Стеригу Леонидас 0 0
Серветт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Киэ Грежон 9 (2) 0.39
2. Схалк Алекс 5 (1) 0.22
3. Стеванович Мирослав 3 0.13
4. Валь Тео 2 (1) 0.09
5. Фофана Бубакар II 2 0.09
6. Руй Стив 2 0.09
7. Конья Тимоте 1 0.04
8. Сеспедес Борис 1 0.04
9. Сассо Венсан 0 0
10. Клиши Гаэль 0 0
11. Диалло Мусса 0 0
12. Имери Кастриот 0 0

Карточки

Санкт-Галлен
# Игрок      
1. Стильхарт Базиль 6 0
2. Кинтилья Хорди 5 0
3. Гёртлер Лукас 5 0
4. Траоре Бубакар 3 1
5. Фазлии Бетим 4 0
6. Рюфли Венсан 3 0
7. Нуу Муса 3 0
8. Ати-Зиги Лоуренс 2 0
9. Гийемено Джереми 2 0
10. Кройхи Алессандро 2 0
11. Стеригу Леонидас 2 0
12. Рибейру Андре 1 0
13. Бабич Борис 1 0
14. Дуа Квадво 1 0
15. Штаубли Тим 1 0
16. Летар Яннис 1 0
17. Йуан Элье 1 0
Серветт
# Игрок      
1. Сеспедес Борис 8 0
2. Ондуа Гаэль 6 0
3. Сотье Антони 5 0
4. Киэ Грежон 5 0
5. Фофана Бубакар II 3 1
6. Имери Кастриот 2 1
7. Стеванович Мирослав 3 0
8. Руй Стив 3 0
9. Коне Коро 2 0
10. Фрик Джереми 2 0
11. Валь Тео 2 0
12. Конья Тимоте 2 0
13. Диалло Мусса 2 0
14. Севрен Йоан 2 0
15. Менди Ариал 2 0
16. Клиши Гаэль 1 0
17. Сассо Венсан 1 0
18. Азеведо Рикардо 1 0
19. Вуйоз Николя 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Санкт-Галлен 26.92% (7) 3.85% (1) 11.54% (3) 15.38% (4) 23.08% (6) 19.23% (5)
 Серветт 4% (1) 24% (6) 4% (1) 16% (4) 28% (7) 24% (6)

Предыдущие игры

Санкт-Галлен Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Санкт-Галлен 3:1 Базель Вадуц 2:1 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 2:1 Люцерн Сьон 1:1 Санкт-Галлен
Серветт 2:2 Санкт-Галлен Сьон 3:2 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 2:3 Цюрих Санкт-Галлен 0:1 Лугано Санкт-Галлен 2:0 Вадуц Санкт-Галлен 2:0 Альтах Виль 1:4 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 1:2 Янг Бойз Базель 0:0 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 0:0 Лугано Лозанна-Спорт 0:1 Санкт-Галлен Цюрих 1:2 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 2:2 Лозанна-Спорт Янг Бойз 0:0 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 1:3 Базель Лугано 1:0 Санкт-Галлен
Серветт Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Серветт 3:1 Цюрих Янг Бойз 2:0 Серветт Лугано 1:1 Серветт Лозанна-Спорт 3:1 Серветт
Серветт 2:2 Санкт-Галлен Серветт 4:2 Люцерн Люцерн 3:0 Серветт Серветт 1:1 Лозанна-Спорт Серветт 0:1 Стад Лозанна-Уши Серветт 1:1 Вадуц Цюрих 0:1 Серветт Серветт 1:1 Сьон Янг Бойз 1:2 Серветт Вадуц 0:2 Серветт Базель 1:0 Серветт Серветт 2:1 Цюрих Серветт 1:3 Люцерн Сьон 2:0 Серветт Серветт 1:1 Лугано Серветт 0:0 Янг Бойз

Последние игры между собой

Санкт-Галлен: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 0
Серветт: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 10
Серветт 2:2 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 1:0 Серветт Суперлига Серветт 1:1 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 1:0 Серветт Суперлига
Серветт 1:2 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 3:1 Серветт Суперлига Санкт-Галлен 4:1 Серветт Суперлига Серветт 1:3 Санкт-Галлен Суперлига Серветт 1:1 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 2:0 Серветт Суперлига Серветт 1:2 Санкт-Галлен Кубок Серветт 1:4 Санкт-Галлен Челлендж Лига Санкт-Галлен 2:0 Серветт Челлендж Лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 0:1 Заявка 23 15 6 2 40 - 18 51
2. Базель 1:0 Заявка 23 10 5 8 33 - 32 35
3. Санкт-Галлен Заявка 23 8 7 8 27 - 26 31
4. Серветт Заявка 23 8 7 8 26 - 29 31
5. Цюрих Заявка 22 8 5 9 33 - 31 29
6. Лозанна-Спорт 0:0 Заявка 23 7 7 9 27 - 28 28
7. Лугано Заявка 22 5 12 5 23 - 26 27
8. Люцерн Заявка 22 6 7 9 37 - 35 25
9. Вадуц 0:0 Заявка 23 5 8 10 21 - 34 23
10. Сьон Заявка 22 4 10 8 25 - 33 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 0:1 Заявка 11 8 2 1 19 - 10 26
2. Базель 1:0 Заявка 12 5 5 2 18 - 17 20
3. Лозанна-Спорт 0:0 Заявка 11 6 0 5 17 - 12 18
4. Серветт Заявка 11 4 6 1 17 - 13 18
5. Санкт-Галлен Заявка 12 5 2 5 15 - 14 17
6. Цюрих Заявка 11 4 3 4 14 - 11 15
7. Люцерн Заявка 11 3 6 2 20 - 13 15
8. Сьон Заявка 11 3 5 3 14 - 14 14
9. Лугано Заявка 11 3 4 4 11 - 14 13
10. Вадуц 0:0 Заявка 12 3 4 5 12 - 17 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 0:1 Заявка 12 7 4 1 21 - 8 25
2. Базель 1:0 Заявка 11 5 0 6 15 - 15 15
3. Цюрих Заявка 11 4 2 5 19 - 20 14
4. Санкт-Галлен Заявка 11 3 5 3 12 - 12 14
5. Лугано Заявка 11 2 8 1 12 - 12 14
6. Серветт Заявка 12 4 1 7 9 - 16 13
7. Люцерн Заявка 11 3 1 7 17 - 22 10
8. Вадуц 0:0 Заявка 11 2 4 5 9 - 17 10
9. Лозанна-Спорт 0:0 Заявка 12 1 7 4 10 - 16 10
10. Сьон Заявка 11 1 5 5 11 - 19 8
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Киэ Грежон бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kybunpark. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 18.00 4.40 1.28
Бонус: 5 000 ₽ 2.65 3.85 2.42
Бонус: 5 000 ₽ 20.00 4.20 1.27
  41.49 6.04 1.16

Самый высокий коэффициент на матч «Санкт-Галлен» – «Серветт» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Санкт-Галлен» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Серветт» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Санкт-Галлен» – «Серветт», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
12.00 1.00 14.00 1.00 5.65 1.13 4.80 1.18 2.80 1.49 2.15 1.70 1.69 2.12 1.38 2.85 1.27 3.34 1.11 5.40 1.09 6.00 1.01 10.25
15.50 0.00 9.00 1.04 1.77 1.97 1.18 4.50 1.10 6.25 2.11 1.71 1.30 3.30 1.88 1.96 1.20 4.20 1.04 9.00 1.03 10.00 1.03 10.00 1.02 11.00 1.03 9.80 1.02 9.90
1.42 2.94 1.23 4.25 2.30 1.65 1.78 2.09 1.55 2.51 1.37 3.16 1.70 2.20 1.53 2.58 1.49 2.69 1.55 2.55 1.27 3.89 1.11 7.51
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.95 1.25 2.75 1.45 1.72 2.12 1.30 3.52 1.20 4.60
2.48 1.50 1.60 2.25 1.25 3.75 1.07 7.50 1.04 9.00
2.16 1.73 1.77 2.10 1.38 3.12 1.26 3.96 1.52 2.60 1.34 3.31
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
5.65 1.14 4.20 1.23 2.15 1.70 1.60 2.34 1.36 3.12
3.45 1.28 2.18 1.63 1.63 2.20 1.37 2.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.05 1.35
Букмекер Да Нет
5.55 1.12
Букмекер Да Нет
2.39 1.53
Где смотреть матч Санкт-Галлен 0:1 Серветт онлайн

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