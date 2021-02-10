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ПСЖ

Бомбардиры внутри турнира

Бордо
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хван Ый-Чжо 6 0.22
2. Уден Реми 4 0.15
3. Калу Сэмьюэл 4 0.15
4. Башич Тома 4 0.15
5. Бен Арфа Хатем 2 0.07
6. Майя Джош 2 0.07
7. Адли Ясин 1 0.04
8. Бриан Джимми 1 (1) 0.04
9. Байсс Пол 1 0.04
10. Кастро Пабло 1 0.04
11. Отавио II 1 0.04
12. Сабали Юссуф 0 0
13. Косельни Лоран 0 0
14. Де Превиль Николя 0 0
15. Траоре Амаду 0 0
ПСЖ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мбаппе Килиан 18 (5) 0.67
2. Кин Мойзе 11 0.41
3. Неймар 6 (3) 0.22
4. Икарди Мауро 5 0.19
5. Ди Мария Анхель 4 0.15
6. Сарабия Пабло 4 0.15
7. Дракслер Юлиан 3 0.11
8. Флоренци Алессандро 2 0.07
9. Гуэйе Идрисса 2 0.07
10. Дагба Колин 1 0.04
11. Кюрзава Левен 1 0.04
12. Эррера Андер 1 0.04
13. Маркиньос Маркос 1 0.04
14. Данилу Перейра 1 0.04
15. Пембеле Тимоте 1 0.04
16. Рафинья Алькантара 0 0
17. Баккер Митчел 0 0
18. Верратти Марко 0 0
19. Паредес Леандро 0 0
20. Диалло Абду 0 0

Карточки

Бордо
# Игрок      
1. Отавио II 6 0
2. Бенито Лорис 4 1
3. Кастро Пабло 5 0
4. Башич Тома 5 0
5. Адли Ясин 5 0
6. Байсс Пол 3 1
7. Косельни Лоран 3 0
8. Сабали Юссуф 3 0
9. Кватенг Энок 3 0
10. Калу Сэмьюэл 3 0
11. Зеркан Мехди 1 1
12. Бен Арфа Хатем 2 0
13. Бриан Джимми 2 0
14. Де Превиль Николя 2 0
15. Майя Джош 2 0
16. Хван Ый-Чжо 1 0
17. Уден Реми 1 0
ПСЖ
# Игрок      
1. Паредес Леандро 5 1
2. Неймар 4 1
3. Кимпембе Преснел 5 0
4. Диалло Абду 1 2
5. Верратти Марко 4 0
6. Кюрзава Левен 2 1
7. Дракслер Юлиан 3 0
8. Мбаппе Килиан 3 0
9. Кин Мойзе 3 0
10. Дагба Колин 3 0
11. Гуэйе Идрисса 2 0
12. Бернат Хуан 2 0
13. Эррера Андер 2 0
14. Данилу Перейра 2 0
15. Керер Тило 2 0
16. Сарабия Пабло 1 0
17. Ди Мария Анхель 1 0
18. Рафинья Алькантара 1 0
19. Флоренци Алессандро 1 0
20. Икарди Мауро 1 0
21. Маркиньос Маркос 1 0
22. Баккер Митчел 1 0
23. Пембеле Тимоте 1 0
24. Руис-Атиль Кайс 1 0
25. Фадига Бандиугу 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Бордо 18.52% (5) 18.52% (5) 11.11% (3) 14.81% (4) 11.11% (3) 25.93% (7)
 ПСЖ 9.84% (6) 18.03% (11) 16.39% (10) 11.48% (7) 16.39% (10) 27.87% (17)

Предыдущие игры

Бордо Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Бордо 1:2 Метц Ним 2:0 Бордо Бордо 0:0 Марсель Бордо 0:2 Тулуза
Брест 2:1 Бордо Бордо 0:3 Лилль Лион 2:1 Бордо Бордо 2:1 Анже Ницца 0:3 Бордо Бордо 2:1 Лорьян Метц 0:0 Бордо Бордо 1:3 Реймс Страсбург 0:2 Бордо Бордо 1:2 Сент-Этьен Лилль 2:1 Бордо Бордо 1:0 Брест ПСЖ 2:2 Бордо Ренн 0:1 Бордо Бордо 0:2 Монпелье Монако 4:0 Бордо
ПСЖ Последние 20 матчей: +15 =2 -3
Дижон 0:4 ПСЖ ПСЖ 0:2 Монако Барселона 1:4 ПСЖ ПСЖ 2:1 Ницца
Кан 0:1 ПСЖ Марсель 0:2 ПСЖ ПСЖ 3:0 Ним Лорьян 3:2 ПСЖ ПСЖ 4:0 Монпелье Анже 0:1 ПСЖ ПСЖ 2:1 Марсель ПСЖ 3:0 Брест Сент-Этьен 1:1 ПСЖ ПСЖ 4:0 Страсбург Лилль 0:0 ПСЖ ПСЖ 2:0 Лорьян ПСЖ 0:1 Лион ПСЖ 5:1 Истанбул Башакшехир Монпелье 1:3 ПСЖ Манчестер Юнайтед 1:3 ПСЖ

Последние игры между собой

Бордо: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 15
ПСЖ: победы: 15, ничьи: 4, поражения: 1
ПСЖ 2:2 Бордо Лига 1 ПСЖ 4:3 Бордо Лига 1 Бордо 0:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 1:0 Бордо Лига 1
Бордо 2:2 ПСЖ Лига 1 Бордо 0:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 6:2 Бордо Лига 1 Бордо 0:3 ПСЖ Лига 1 Бордо 1:4 ПСЖ Кубок лиги ПСЖ 2:0 Бордо Лига 1 Бордо 1:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 2:2 Бордо Лига 1 Бордо 3:2 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 2:1 Бордо Кубок ПСЖ 3:0 Бордо Лига 1 ПСЖ 2:0 Бордо Лига 1 Бордо 1:3 ПСЖ Кубок лиги Бордо 0:2 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 2:1 Бордо Суперкубок Франции Бордо 0:1 ПСЖ Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 27 17 8 2 47 - 17 59
2. ПСЖ Заявка 27 18 3 6 61 - 17 57
3. Лион Заявка 27 16 8 3 55 - 25 56
4. Монако Заявка 27 17 4 6 56 - 37 55
5. Метц Заявка 27 11 8 8 33 - 26 41
6. Ланс Заявка 27 11 8 8 39 - 37 41
7. Марсель Заявка 26 10 9 7 34 - 30 39
8. Монпелье Заявка 27 11 6 10 43 - 46 39
9. Ренн Заявка 26 10 8 8 33 - 30 38
10. Анже Заявка 27 10 6 11 32 - 42 36
11. Бордо Заявка 27 9 6 12 28 - 33 33
12. Ницца Заявка 27 9 5 13 33 - 39 32
13. Брест Заявка 27 9 4 14 39 - 49 31
14. Реймс Заявка 27 7 10 10 32 - 34 31
15. Страсбург Заявка 27 8 6 13 35 - 41 30
16. Сент-Этьен Заявка 27 7 9 11 27 - 39 30
17. Лорьян Заявка 27 7 5 15 33 - 51 26
18. Ним Заявка 27 7 4 16 26 - 52 25
19. Нант Заявка 27 4 12 11 27 - 42 24
20. Дижон Заявка 27 2 9 16 18 - 44 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 14 10 1 3 34 - 8 31
2. Монако Заявка 14 9 4 1 32 - 17 31
3. Лилль Заявка 14 8 5 1 22 - 8 29
4. Лион Заявка 13 8 3 2 28 - 12 27
5. Брест Заявка 13 7 1 5 26 - 24 22
6. Метц Заявка 13 5 4 4 16 - 13 19
7. Марсель Заявка 13 5 4 4 19 - 17 19
8. Ланс Заявка 13 5 4 4 19 - 18 19
9. Монпелье Заявка 14 6 1 7 26 - 28 19
10. Лорьян Заявка 14 6 1 7 21 - 26 19
11. Бордо Заявка 14 5 4 5 13 - 14 19
12. Ренн Заявка 14 5 3 6 16 - 19 18
13. Анже Заявка 13 5 2 6 15 - 19 17
14. Реймс Заявка 13 4 5 4 11 - 12 17
15. Сент-Этьен Заявка 13 3 6 4 12 - 18 15
16. Страсбург Заявка 13 3 4 6 14 - 17 13
17. Нант Заявка 13 2 7 4 13 - 20 13
18. Ницца Заявка 13 3 2 8 14 - 24 11
19. Ним Заявка 14 3 2 9 16 - 28 11
20. Дижон Заявка 14 0 6 8 4 - 18 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 13 9 3 1 25 - 9 30
2. Лион Заявка 14 8 5 1 27 - 13 29
3. ПСЖ Заявка 13 8 2 3 27 - 9 26
4. Монако Заявка 13 8 0 5 24 - 20 24
5. Метц Заявка 14 6 4 4 17 - 13 22
6. Ланс Заявка 14 6 4 4 20 - 19 22
7. Ницца Заявка 14 6 3 5 19 - 15 21
8. Ренн Заявка 12 5 5 2 17 - 11 20
9. Марсель Заявка 13 5 5 3 15 - 13 20
10. Монпелье Заявка 13 5 5 3 17 - 18 20
11. Анже Заявка 14 5 4 5 17 - 23 19
12. Страсбург Заявка 14 5 2 7 21 - 24 17
13. Сент-Этьен Заявка 14 4 3 7 15 - 21 15
14. Бордо Заявка 13 4 2 7 15 - 19 14
15. Ним Заявка 13 4 2 7 10 - 24 14
16. Реймс Заявка 14 3 5 6 21 - 22 14
17. Нант Заявка 14 2 5 7 14 - 22 11
18. Дижон Заявка 13 2 3 8 14 - 26 9
19. Брест Заявка 14 2 3 9 13 - 25 9
20. Лорьян Заявка 13 1 4 8 12 - 25 7
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Бордо - ПСЖ от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 марта 2021, осталось 2 дня 20 часов 4 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 33
    Бордо 3% (1)
    X 6.1% (2)
    ПСЖ 90.9% (30)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Бордо
    Ничья
    ПСЖ
    8.24
    5.05
    1.55
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 6.50 4.50 1.47
    Бонус: 5 000 ₽ 7.50 5.05 1.55
    Бонус: 5 000 ₽ 7.60 4.50 1.42
      8.24 4.64 1.45

    Самый высокий коэффициент на матч «Бордо» – «ПСЖ» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Бордо» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ПСЖ» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Бордо» – «ПСЖ», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
    12.00 1.00 11.00 1.01 4.35 1.20 3.52 1.31 2.27 1.74 1.72 2.12 1.47 2.60 1.20 3.90 1.16 4.50 1.04 7.70 1.03 9.00
    15.50 0.00 9.80 1.03 4.30 1.22 3.40 1.32 2.21 1.71 1.98 1.89 1.73 2.18 1.76 2.06 1.47 2.60 1.23 4.20 1.18 4.50 1.06 8.00 1.05 8.80 1.01 15.00 1.01 11.00
    4.57 1.23 2.67 1.53 2.22 1.72 2.00 1.91 1.75 2.18 1.60 2.47 1.50 2.74 1.20 5.02
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    3.32 1.33 2.28 1.63 1.53 2.50 1.19 4.60 1.14 5.80
    2.23 1.67 1.52 2.55 1.19 4.80
    2.89 1.46 2.27 1.70 1.77 2.18 1.54 2.63 1.36 3.37
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    4.65 1.19 3.12 1.36 1.88 1.92 1.40 2.95 1.24 4.05
    3.25 1.31 1.86 1.88 1.40 2.80 1.29 3.45

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.90 1.90
    Букмекер Да Нет
    4.70 1.17
    Букмекер Да Нет
    3.40 1.29
    Где смотреть матч Бордо - ПСЖ онлайн

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    Прогнозы на матч Бордо - ПСЖ

    Исход игры
    Бордо
    3% (1)
    Ничья
    6.1% (2)
    ПСЖ
    90.9% (30)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.29% (19)
    Меньше
    38.71% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    61.29% (19)
    Нет
    38.71% (12)
    Популярный счёт
    1:2 ПСЖ
    33.3% (11)
    0:2 ПСЖ
    27.3% (9)
    1:3 ПСЖ
    12.1% (4)
    1:1 Ничья
    6.1% (2)
    0:3 ПСЖ
    6.1% (2)
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    2 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
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    7 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
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    9 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
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