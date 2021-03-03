  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
Лион
0:0
Первый тайм: 39'

Стадион:
Ренн
0' 39'
1
Лопеш
Антони
14
Дюбуа
Лео
6
Фильо
Марсело
5
Денайер
Джейсон
22
Де
Шильо
Маттиа
39
Бруно
Моура
23
Мендес
Тьяго
25
Какере
Максанс
20
Слимани
Ислам
10
Депай
Мемфис
7
Экамби
Карл
Токо
16
Гомис
Альфред
27
Траоре
Амари
4
Ньямси
Жерзино
6
Агер
Наиф
31
Трюффер
Адриен
28
Мартин
Йонас
15
Н'Зонзи
Стивен
8
Гренье
Клеман
18
Докю
Жереми
9
Гирасси
Серу
7
Терье
Мартен
Лион
4-3-3
Ренн
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Лион
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Депай Мемфис 14 (7) 0.5
2. Экамби Карл Токо 12 0.43
3. Кадевере Тино 9 0.32
4. Ауа Уссем 4 (2) 0.14
5. Пакета Лукас 4 0.14
6. Дюбуа Лео 2 0.07
7. Фильо Марсело 2 0.07
8. Корне Максвелл 1 0.04
9. Бруно Моура 1 0.04
10. Денайер Джейсон 1 0.04
11. Дембеле Мусса II 1 0.04
12. Мендес Тьяго 0 0
Ренн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Терье Мартен 4 0.15
2. Буриго Бенжамен 4 0.15
3. Гирасси Серу 4 0.15
4. Да Сильва Дамьен 4 0.15
5. Эну Адриен 4 0.15
6. Гренье Клеман 3 (1) 0.11
7. Агер Наиф 3 0.11
8. Трюффер Адриен 1 0.04
9. Рафинья Диас 1 0.04
10. Н'Зонзи Стивен 1 0.04
11. Траоре Амари 1 0.04
12. Камавинга Эдуардо 1 0.04
13. Ньянг М'Байе 1 0.04
14. Дель Кастильо Ромен 0 0
15. Докю Жереми 0 0
16. Тэт Флавьен 0 0
17. Мауасса Фет 0 0

Карточки

Лион
# Игрок      
1. Фильо Марсело 5 1
2. Мендес Тьяго 5 1
3. Пакета Лукас 5 1
4. Корне Максвелл 5 0
5. Бруно Моура 4 0
6. Ауа Уссем 2 1
7. Де Шильо Маттиа 3 0
8. Дюбуа Лео 3 0
9. Экамби Карл Токо 3 0
10. Дембеле Мусса II 3 0
11. Шерки Райан 1 1
12. Депай Мемфис 2 0
13. Кадевере Тино 2 0
14. Диоманде Синали 2 0
15. Бар Мельвен 0 1
16. Лопеш Антони 1 0
17. Андерсен Йоаким 1 0
18. Какере Максанс 1 0
19. Лукас Жан 1 0
Ренн
# Игрок      
1. Н'Зонзи Стивен 6 0
2. Да Сильва Дамьен 6 0
3. Буриго Бенжамен 6 0
4. Мауасса Фет 4 0
5. Терье Мартен 2 1
6. Тэт Флавьен 3 0
7. Траоре Амари 3 0
8. Камавинга Эдуардо 3 0
9. Гренье Клеман 2 0
10. Мартин Йонас 2 0
11. Агер Наиф 2 0
12. Далберт Эстеван 2 0
13. Трюффер Адриен 2 0
14. Боэ Саша 0 1
15. Сален Ромен 1 0
16. Ругани Даниэле 1 0
17. Эну Адриен 1 0
18. Гирасси Серу 1 0
19. Докю Жереми 1 0
20. Соппи Брэндон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лион 7.84% (4) 19.61% (10) 31.37% (16) 9.8% (5) 19.61% (10) 11.76% (6)
 Ренн 9.38% (3) 18.75% (6) 12.5% (4) 12.5% (4) 18.75% (6) 28.13% (9)

Предыдущие игры

Лион Последние 20 матчей: +14 =4 -2
Марсель 1:1 Лион Брест 2:3 Лион Лион 1:2 Монпелье Лион 5:1 Аяччо
Лион 3:0 Страсбург Дижон 0:1 Лион Лион 2:1 Бордо Сент-Этьен 0:5 Лион Лион 0:1 Метц Ренн 2:2 Лион Лион 3:2 Ланс Лион 3:0 Нант Ницца 1:4 Лион Лион 2:2 Брест ПСЖ 0:1 Лион Метц 1:3 Лион Лион 3:0 Реймс Анже 0:1 Лион Лион 2:1 Сент-Этьен Лилль 1:1 Лион
Ренн Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Ренн 1:2 Ницца Монпелье 2:1 Ренн Ренн 0:2 Сент-Этьен Анже 2:1 Ренн
Ланс 0:0 Ренн Ренн 1:1 Лорьян Ренн 0:1 Лилль Брест 1:2 Ренн Ренн 2:2 Лион Нант 0:0 Ренн Ренн 1:0 Метц Лорьян 0:3 Ренн Ренн 2:1 Марсель Ницца 0:1 Ренн Ренн 1:3 Севилья Ренн 0:2 Ланс Краснодар 1:0 Ренн Страсбург 1:1 Ренн Ренн 1:2 Челси Ренн 0:1 Бордо

Последние игры между собой

Лион: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Ренн: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Ренн 2:2 Лион Лига 1 Лион 0:1 Ренн Лига 1 Лион 2:3 Ренн Кубок Ренн 0:1 Лион Лига 1
Лион 0:2 Ренн Лига 1 Лион 0:2 Ренн Лига 1 Ренн 1:2 Лион Лига 1 Ренн 1:1 Лион Лига 1 Лион 1:0 Ренн Лига 1 Ренн 2:2 Лион Лига 1 Лион 1:2 Ренн Лига 1 Ренн 0:1 Лион Лига 1 Лион 2:0 Ренн Лига 1 Ренн 2:0 Лион Лига 1 Лион 0:0 Ренн Лига 1 Лион 2:0 Ренн Лига 1 Ренн 0:1 Лион Лига 1 Ренн 1:1 Лион Лига 1 Лион 1:2 Ренн Лига 1 Лион 1:1 Ренн Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 27 17 8 2 47 - 17 59
2. ПСЖ Заявка 27 18 3 6 61 - 17 57
3. Лион 0:0 Заявка 28 16 9 3 55 - 25 57
4. Монако Заявка 27 17 4 6 56 - 37 55
5. Ланс 2:0 Заявка 28 12 8 8 41 - 37 44
6. Метц 0:0 Заявка 28 11 9 8 33 - 26 42
7. Марсель Заявка 26 10 9 7 34 - 30 39
8. Монпелье Заявка 27 11 6 10 43 - 46 39
9. Ренн 0:0 Заявка 27 10 9 8 33 - 30 39
10. Анже 0:0 Заявка 28 10 7 11 32 - 42 37
11. Ницца 1:0 Заявка 28 10 5 13 34 - 39 35
12. Брест 2:1 Заявка 28 10 4 14 41 - 50 34
13. Бордо Заявка 27 9 6 12 28 - 33 33
14. Реймс Заявка 27 7 10 10 32 - 34 31
15. Страсбург Заявка 27 8 6 13 35 - 41 30
16. Сент-Этьен 0:2 Заявка 28 7 9 12 27 - 41 30
17. Лорьян Заявка 27 7 5 15 33 - 51 26
18. Ним 0:1 Заявка 28 7 4 17 26 - 53 25
19. Нант Заявка 27 4 12 11 27 - 42 24
20. Дижон 1:2 Заявка 28 2 9 17 19 - 46 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 14 10 1 3 34 - 8 31
2. Монако Заявка 14 9 4 1 32 - 17 31
3. Лилль Заявка 14 8 5 1 22 - 8 29
4. Лион 0:0 Заявка 14 8 4 2 28 - 12 28
5. Брест 2:1 Заявка 14 8 1 5 28 - 25 25
6. Метц 0:0 Заявка 14 5 5 4 16 - 13 20
7. Марсель Заявка 13 5 4 4 19 - 17 19
8. Ланс 2:0 Заявка 13 5 4 4 19 - 18 19
9. Монпелье Заявка 14 6 1 7 26 - 28 19
10. Лорьян Заявка 14 6 1 7 21 - 26 19
11. Бордо Заявка 14 5 4 5 13 - 14 19
12. Ренн 0:0 Заявка 14 5 3 6 16 - 19 18
13. Анже 0:0 Заявка 13 5 2 6 15 - 19 17
14. Реймс Заявка 13 4 5 4 11 - 12 17
15. Сент-Этьен 0:2 Заявка 14 3 6 5 12 - 20 15
16. Ницца 1:0 Заявка 14 4 2 8 15 - 24 14
17. Страсбург Заявка 13 3 4 6 14 - 17 13
18. Нант Заявка 13 2 7 4 13 - 20 13
19. Ним 0:1 Заявка 14 3 2 9 16 - 28 11
20. Дижон 1:2 Заявка 14 0 6 8 4 - 18 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 13 9 3 1 25 - 9 30
2. Лион 0:0 Заявка 14 8 5 1 27 - 13 29
3. ПСЖ Заявка 13 8 2 3 27 - 9 26
4. Ланс 2:0 Заявка 15 7 4 4 22 - 19 25
5. Монако Заявка 13 8 0 5 24 - 20 24
6. Метц 0:0 Заявка 14 6 4 4 17 - 13 22
7. Ренн 0:0 Заявка 13 5 6 2 17 - 11 21
8. Ницца 1:0 Заявка 14 6 3 5 19 - 15 21
9. Марсель Заявка 13 5 5 3 15 - 13 20
10. Монпелье Заявка 13 5 5 3 17 - 18 20
11. Анже 0:0 Заявка 15 5 5 5 17 - 23 20
12. Страсбург Заявка 14 5 2 7 21 - 24 17
13. Сент-Этьен 0:2 Заявка 14 4 3 7 15 - 21 15
14. Бордо Заявка 13 4 2 7 15 - 19 14
15. Ним 0:1 Заявка 14 4 2 8 10 - 25 14
16. Реймс Заявка 14 3 5 6 21 - 22 14
17. Нант Заявка 14 2 5 7 14 - 22 11
18. Брест 2:1 Заявка 14 2 3 9 13 - 25 9
19. Дижон 1:2 Заявка 14 2 3 9 15 - 28 9
20. Лорьян Заявка 13 1 4 8 12 - 25 7
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Первый тайм
  • 38'
    Экамби Карл Токо из команды Лион направляет мяч в штрафную площадку, но Гомис Альфред выбегает и ловит мяч
  • 38'
    Лион пытается что-то создать.
  • 37'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    37'
    Судья свистит. Де Шильо Маттиа атаковал сзади соперника. Это Докю Жереми заработал своей команде штрафной
  • 37'
    Экамби Карл Токо из команды Лион сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
  • Фол, нарушение
    36'
    Гренье Клеман наказан за толчок Депай Мемфис
  • Офсайд
    36'
    Терье Мартен из команды Ренн в офсайде
  • 36'
    Удар от ворот произведет Ренн
  • 35'
    Отличный пас сделал Бруно Моура из команды Лион. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
  • 35'
    Контроль мяча: Лион: 44%, Ренн: 56%.
  • 35'
    Лион контролирует мяч.
  • 35'
    Гирасси Серу из команды Ренн сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 35'
    Гренье Клеман навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    34'
    Де Шильо Маттиа наказан за толчок Докю Жереми
  • 33'
    Гирасси Серу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    33'
    Дюбуа Лео из команды Лион подал угловой справа.
  • 33'
    Дюбуа Лео из команды Лион делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 33'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    32'
    Слимани Ислам наказан за толчок Н'Зонзи Стивен
  • 31'
    Удар от ворот произведет Лион
  • 31'
    Докю Жереми оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 30'
    Удар от ворот произведет Ренн
  • 30'
    Депай Мемфис не смог попасть в створ ударом издали
  • 30'
    Контроль мяча: Лион: 46%, Ренн: 54%.
  • 29'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 29'
    Ньямси Жерзино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    29'
    Дюбуа Лео из команды Лион подал угловой справа.
  • 29'
    Дюбуа Лео из команды Лион делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 28'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 28'
    Мендес Тьяго из команды Лион делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 28'
    Ренн пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    27'
    Фильо Марсело наказан за толчок Терье Мартен
  • 27'
    Ренн контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    26'
    Слимани Ислам из команды Лион толкнул локтем оппонента. Это Ньямси Жерзино заработал фол
  • 26'
    Дюбуа Лео из команды Лион отправил кросс в штрафную...
  • 26'
    Лион пытается что-то создать.
  • 25'
    Денайер Джейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 25'
    Адриен Трюффер из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 25'
    Контроль мяча: Лион: 47%, Ренн: 53%.
  • 24'
    Терье Мартен из команды Ренн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 24'
    Ренн контролирует мяч.
  • 23'
    Докю Жереми нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 23'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 23'
    Ренн контролирует мяч.
  • 23'
    Лион начинает контратаку
  • 23'
    Докю Жереми из команды Ренн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 22'
    Лион контролирует мяч.
  • 22'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 22'
    Лион контролирует мяч.
  • 21'
    Ренн контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    20'
    Слимани Ислам из команды Лион толкнул локтем оппонента. Это Гомис Альфред заработал фол
  • 20'
    Контроль мяча: Лион: 46%, Ренн: 54%.
  • 20'
    Дюбуа Лео навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    20'
    Судья сигнализирует, что Агер Наиф из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Слимани Ислам
  • 19'
    Лион пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    18'
    Дюбуа Лео из команды Лион толкнул локтем оппонента. Это Терье Мартен заработал фол
  • 18'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 18'
    Лион контролирует мяч.
  • 17'
    Ренн контролирует мяч.
  • 16'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 16'
    Ренн контролирует мяч.
  • 15'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 15'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 15'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 15'
    Контроль мяча: Лион: 48%, Ренн: 52%.
  • Фол, нарушение
    15'
    Н'Зонзи Стивен наказан за толчок Дюбуа Лео
  • 14'
    Мартин Йонас из команды Ренн делает неудачный навес.
  • 14'
    Ренн контролирует мяч.
  • 14'
    Н'Зонзи Стивен нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 14'
    Ньямси Жерзино из команды Ренн делает передачу одноклубнику.
  • Угловой
    14'
    Гренье Клеман из команды Ренн подал угловой справа.
  • 13'
    Докю Жереми из команды Ренн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 13'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    12'
    Судья сигнализирует, что Какере Максанс из команды Лион поставил подножку. Пострадал Терье Мартен
  • Фол, нарушение
    12'
    Н'Зонзи Стивен наказан за толчок Бруно Моура
  • 11'
    Гренье Клеман нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 11'
    Удар от ворот произведет Ренн
  • 11'
    Отличный пас сделал Депай Мемфис из команды Лион. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
  • 10'
    Контроль мяча: Лион: 57%, Ренн: 43%.
  • 10'
    Удар от ворот произведет Лион
  • 10'
    Гирасси Серу оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 10'
    Траоре Амари из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 9'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 9'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 9'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 8'
    Ренн пытается что-то создать.
  • Травма, повреждение
    8'
    Дюбуа Лео возвращается на поле.
  • 8'
    Удар от ворот произведет Ренн
  • 8'
    Шанс! Слимани Ислам из команды Лион пробил головой, но мимо
  • 7'
    Депай Мемфис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 7'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    7'
    Ох, нехорошо это выглядит. Дюбуа Лео получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    7'
    Дюбуа Лео на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 7'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    6'
    Адриен Трюффер из команды Ренн толкнул локтем оппонента. Это Дюбуа Лео заработал фол
  • 6'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Контроль мяча: Лион: 60%, Ренн: 40%.
  • Фол, нарушение
    5'
    Судья сигнализирует, что Гренье Клеман из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Депай Мемфис
  • 4'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 4'
    Дюбуа Лео из команды Лион направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • Фол, нарушение
    3'
    Судья свистит. Гренье Клеман атаковал сзади соперника. Это Бруно Моура заработал своей команде штрафной
  • 3'
    Ренн контролирует мяч.
  • 3'
    Лион пытается что-то создать.
  • 2'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 2'
    Лион контролирует мяч.
  • 2'
    Адриен Трюффер из команды Ренн навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
  • 2'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 1'
    Ренн контролирует мяч.
  • 1'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Лион начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Groupama Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 149
Лион 94% (140)
X 4.7% (7)
Ренн 1.3% (2)
Все прогнозы
2.26 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лион
Ничья
Ренн
2.19
4.05
4.75
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.95 3.25 4.20
Бонус: 5 000 ₽ 1.72 4.05 4.75
Бонус: 5 000 ₽ 2.13 2.95 4.10
  2.19 2.79 4.47

Самый высокий коэффициент на матч «Лион» – «Ренн» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лион» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ренн» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лион» – «Ренн», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
10.75 1.01 9.90 1.03 3.88 1.24 3.15 1.36 2.11 1.81 1.62 2.30 1.40 2.86 1.17 4.50 1.12 5.10 1.02 8.90
5.10 1.16 3.70 1.27 2.00 1.80 1.50 2.55 1.31 3.35 1.84 2.03 1.11 6.50 1.08 7.77 1.01 15.00 1.01 15.00 1.04 9.30 1.03 9.90 1.01 16.50
3.43 1.33 2.35 1.64 1.93 1.95 1.67 2.29 1.41 3.02 1.62 2.37 1.49 2.74 1.81 2.07 1.58 2.47 1.52 2.70 1.43 3.01 1.16 5.96
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.26 1.34 2.15 1.70 1.51 2.56 1.17 5.00 1.12 6.25
1.37 3.05 1.03 12.00 1.02 13.00 1.04 10.00 1.03 12.00
1.21 4.63 1.11 7.39 1.22 4.51 1.65 2.33 1.46 2.83 1.35 3.45
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.45 1.21 3.00 1.39 1.79 2.02 1.35 3.20 1.24 4.05
2.95 1.37 1.77 1.98 1.33 3.10 1.28 3.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.70 1.45
Букмекер Да Нет
6.50 1.11
Букмекер Да Нет
3.20 1.32
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Где смотреть матч Лион 0:0 Ренн онлайн

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Прогнозы на матч Лион 0:0 Ренн

Исход игры
Лион
94% (140)
Ничья
4.7% (7)
Ренн
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
63.27% (93)
Меньше
36.73% (54)
Обе команды забьют
Да
66.67% (98)
Нет
33.33% (49)
Популярный счёт
2:1 Лион
51.7% (77)
2:0 Лион
18.8% (28)
1:0 Лион
14.1% (21)
3:1 Лион
6% (9)
1:1 Ничья
3.4% (5)
3:2 Лион
2% (3)
2:2 Ничья
1.3% (2)
1:2 Ренн
1.3% (2)
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1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (12) Обзор Играть
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