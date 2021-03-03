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  3. Франция
Лион
1:0
Конец матча

Стадион:
Ренн
0'
41' Желтая карточка
Какере Максанс
54' Желтая карточка
Мартин Йонас
61' Желтая карточка
Гренье Клеман
1:0
74' Гол
Ауа Уссем
75' Желтая карточка
Траоре Амари
90'+5
1
Лопеш
Антони
14
Дюбуа
Лео
6
Фильо
Марсело
5
Денайер
Джейсон
22
Де
Шильо
Маттиа
39
Бруно
Моура
23
Мендес
Тьяго
25
Какере
Максанс
20
Слимани
Ислам
10
Депай
Мемфис
7
Экамби
Карл
Токо
16
Гомис
Альфред
27
Траоре
Амари
4
Ньямси
Жерзино
6
Агер
Наиф
31
Трюффер
Адриен
28
Мартин
Йонас
15
Н'Зонзи
Стивен
8
Гренье
Клеман
18
Докю
Жереми
9
Гирасси
Серу
7
Терье
Мартен
Лион
4-3-3
Ренн
4-3-3

Ход матча

41'
Какере Максанс
 
54'
 
Мартин Йонас
58'
Кадевере Тино
Слимани Ислам
 
58'
Ауа Уссем
Бруно Моура
 
60'
 
Камавинга Эдуардо
Мартин Йонас
61'
 
Гренье Клеман
69'
 
Буриго Бенжамен
Гренье Клеман
69'
 
Тэт Флавьен
Гирасси Серу
74'
Ауа Уссем
(Депай Мемфис)
1:0
75'
 
Траоре Амари
82'
Корне Максвелл
Депай Мемфис
 
83'
 
Дель Кастильо Ромен
Докю Жереми
83'
 
Эну Адриен
Терье Мартен

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 7
  • 6 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 4
  • 5 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Лион
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Депай Мемфис 14 (7) 0.5
2. Экамби Карл Токо 12 0.43
3. Кадевере Тино 9 0.32
4. Ауа Уссем 5 (2) 0.18
5. Пакета Лукас 4 0.14
6. Дюбуа Лео 2 0.07
7. Фильо Марсело 2 0.07
8. Корне Максвелл 1 0.04
9. Бруно Моура 1 0.04
10. Денайер Джейсон 1 0.04
11. Дембеле Мусса II 1 0.04
12. Мендес Тьяго 0 0
Ренн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Терье Мартен 4 0.15
2. Буриго Бенжамен 4 0.15
3. Гирасси Серу 4 0.15
4. Да Сильва Дамьен 4 0.15
5. Эну Адриен 4 0.15
6. Гренье Клеман 3 (1) 0.11
7. Агер Наиф 3 0.11
8. Трюффер Адриен 1 0.04
9. Рафинья Диас 1 0.04
10. Н'Зонзи Стивен 1 0.04
11. Траоре Амари 1 0.04
12. Камавинга Эдуардо 1 0.04
13. Ньянг М'Байе 1 0.04
14. Дель Кастильо Ромен 0 0
15. Докю Жереми 0 0
16. Тэт Флавьен 0 0
17. Мауасса Фет 0 0

Карточки

Лион
# Игрок      
1. Фильо Марсело 5 1
2. Мендес Тьяго 5 1
3. Пакета Лукас 5 1
4. Корне Максвелл 5 0
5. Бруно Моура 4 0
6. Ауа Уссем 2 1
7. Де Шильо Маттиа 3 0
8. Дюбуа Лео 3 0
9. Экамби Карл Токо 3 0
10. Дембеле Мусса II 3 0
11. Шерки Райан 1 1
12. Депай Мемфис 2 0
13. Кадевере Тино 2 0
14. Какере Максанс 2 0
15. Диоманде Синали 2 0
16. Бар Мельвен 0 1
17. Лопеш Антони 1 0
18. Андерсен Йоаким 1 0
19. Лукас Жан 1 0
Ренн
# Игрок      
1. Н'Зонзи Стивен 6 0
2. Да Сильва Дамьен 6 0
3. Буриго Бенжамен 6 0
4. Траоре Амари 4 0
5. Мауасса Фет 4 0
6. Терье Мартен 2 1
7. Гренье Клеман 3 0
8. Мартин Йонас 3 0
9. Тэт Флавьен 3 0
10. Камавинга Эдуардо 3 0
11. Агер Наиф 2 0
12. Далберт Эстеван 2 0
13. Трюффер Адриен 2 0
14. Боэ Саша 0 1
15. Сален Ромен 1 0
16. Ругани Даниэле 1 0
17. Эну Адриен 1 0
18. Гирасси Серу 1 0
19. Докю Жереми 1 0
20. Соппи Брэндон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лион 7.84% (4) 19.61% (10) 31.37% (16) 9.8% (5) 19.61% (10) 11.76% (6)
 Ренн 9.38% (3) 18.75% (6) 12.5% (4) 12.5% (4) 18.75% (6) 28.13% (9)

Предыдущие игры

Лион Последние 20 матчей: +14 =4 -2
Марсель 1:1 Лион Брест 2:3 Лион Лион 1:2 Монпелье Лион 5:1 Аяччо
Лион 3:0 Страсбург Дижон 0:1 Лион Лион 2:1 Бордо Сент-Этьен 0:5 Лион Лион 0:1 Метц Ренн 2:2 Лион Лион 3:2 Ланс Лион 3:0 Нант Ницца 1:4 Лион Лион 2:2 Брест ПСЖ 0:1 Лион Метц 1:3 Лион Лион 3:0 Реймс Анже 0:1 Лион Лион 2:1 Сент-Этьен Лилль 1:1 Лион
Ренн Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Ренн 1:2 Ницца Монпелье 2:1 Ренн Ренн 0:2 Сент-Этьен Анже 2:1 Ренн
Ланс 0:0 Ренн Ренн 1:1 Лорьян Ренн 0:1 Лилль Брест 1:2 Ренн Ренн 2:2 Лион Нант 0:0 Ренн Ренн 1:0 Метц Лорьян 0:3 Ренн Ренн 2:1 Марсель Ницца 0:1 Ренн Ренн 1:3 Севилья Ренн 0:2 Ланс Краснодар 1:0 Ренн Страсбург 1:1 Ренн Ренн 1:2 Челси Ренн 0:1 Бордо

Последние игры между собой

Лион: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Ренн: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Ренн 2:2 Лион Лига 1 Лион 0:1 Ренн Лига 1 Лион 2:3 Ренн Кубок Ренн 0:1 Лион Лига 1
Лион 0:2 Ренн Лига 1 Лион 0:2 Ренн Лига 1 Ренн 1:2 Лион Лига 1 Ренн 1:1 Лион Лига 1 Лион 1:0 Ренн Лига 1 Ренн 2:2 Лион Лига 1 Лион 1:2 Ренн Лига 1 Ренн 0:1 Лион Лига 1 Лион 2:0 Ренн Лига 1 Ренн 2:0 Лион Лига 1 Лион 0:0 Ренн Лига 1 Лион 2:0 Ренн Лига 1 Ренн 0:1 Лион Лига 1 Ренн 1:1 Лион Лига 1 Лион 1:2 Ренн Лига 1 Лион 1:1 Ренн Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 27 17 8 2 47 - 17 59
2. Лион Заявка 28 17 8 3 56 - 25 59
3. ПСЖ Заявка 27 18 3 6 61 - 17 57
4. Монако Заявка 27 17 4 6 56 - 37 55
5. Ланс Заявка 28 12 8 8 42 - 39 44
6. Метц Заявка 28 11 8 9 33 - 27 41
7. Марсель Заявка 26 10 9 7 34 - 30 39
8. Монпелье Заявка 27 11 6 10 43 - 46 39
9. Анже Заявка 28 11 6 11 33 - 42 39
10. Ренн Заявка 27 10 8 9 33 - 31 38
11. Ницца Заявка 28 10 5 13 35 - 40 35
12. Брест Заявка 28 10 4 14 42 - 50 34
13. Бордо Заявка 27 9 6 12 28 - 33 33
14. Реймс Заявка 27 7 10 10 32 - 34 31
15. Страсбург Заявка 27 8 6 13 35 - 41 30
16. Сент-Этьен Заявка 28 7 9 12 29 - 42 30
17. Лорьян Заявка 27 7 5 15 33 - 51 26
18. Ним Заявка 28 7 4 17 27 - 54 25
19. Нант Заявка 27 4 12 11 27 - 42 24
20. Дижон Заявка 28 2 9 17 19 - 47 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 14 10 1 3 34 - 8 31
2. Монако Заявка 14 9 4 1 32 - 17 31
3. Лион Заявка 14 9 3 2 29 - 12 30
4. Лилль Заявка 14 8 5 1 22 - 8 29
5. Брест Заявка 14 8 1 5 29 - 25 25
6. Марсель Заявка 13 5 4 4 19 - 17 19
7. Ланс Заявка 13 5 4 4 19 - 18 19
8. Монпелье Заявка 14 6 1 7 26 - 28 19
9. Лорьян Заявка 14 6 1 7 21 - 26 19
10. Метц Заявка 14 5 4 5 16 - 14 19
11. Бордо Заявка 14 5 4 5 13 - 14 19
12. Ренн Заявка 14 5 3 6 16 - 19 18
13. Анже Заявка 13 5 2 6 15 - 19 17
14. Реймс Заявка 13 4 5 4 11 - 12 17
15. Сент-Этьен Заявка 14 3 6 5 14 - 21 15
16. Ницца Заявка 14 4 2 8 16 - 25 14
17. Страсбург Заявка 13 3 4 6 14 - 17 13
18. Нант Заявка 13 2 7 4 13 - 20 13
19. Ним Заявка 14 3 2 9 16 - 28 11
20. Дижон Заявка 14 0 6 8 4 - 18 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 13 9 3 1 25 - 9 30
2. Лион Заявка 14 8 5 1 27 - 13 29
3. ПСЖ Заявка 13 8 2 3 27 - 9 26
4. Ланс Заявка 15 7 4 4 23 - 21 25
5. Монако Заявка 13 8 0 5 24 - 20 24
6. Метц Заявка 14 6 4 4 17 - 13 22
7. Анже Заявка 15 6 4 5 18 - 23 22
8. Ницца Заявка 14 6 3 5 19 - 15 21
9. Ренн Заявка 13 5 5 3 17 - 12 20
10. Марсель Заявка 13 5 5 3 15 - 13 20
11. Монпелье Заявка 13 5 5 3 17 - 18 20
12. Страсбург Заявка 14 5 2 7 21 - 24 17
13. Сент-Этьен Заявка 14 4 3 7 15 - 21 15
14. Бордо Заявка 13 4 2 7 15 - 19 14
15. Ним Заявка 14 4 2 8 11 - 26 14
16. Реймс Заявка 14 3 5 6 21 - 22 14
17. Нант Заявка 14 2 5 7 14 - 22 11
18. Брест Заявка 14 2 3 9 13 - 25 9
19. Дижон Заявка 14 2 3 9 15 - 29 9
20. Лорьян Заявка 13 1 4 8 12 - 25 7
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Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 48'
    Агер Наиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 48'
    Де Шильо Маттиа из команды Лион отправил кросс в штрафную...
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 48'
    Контроль мяча: Лион: 47%, Ренн: 53%.
  • 48'
    Дюбуа Лео из команды Лион делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • Офсайд
    47'
    Дюбуа Лео из команды Лион в офсайде
  • 46'
    Депай Мемфис нанес удар, мяч был парирован, но Гомис Альфред не удержал его в руках.
  • 46'
    Экамби Карл Токо из команды Лион сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • Фол, нарушение
    46'
    Терье Мартен из команды Ренн толкнул локтем оппонента. Это Дюбуа Лео заработал фол
  • 46'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • 45'
    Контроль мяча: Лион: 48%, Ренн: 52%.
  • 45'
    Лион пытается что-то создать.
  • 44'
    Бруно Моура выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 44'
    Гренье Клеман из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 44'
    Фильо Марсело выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    44'
    Гренье Клеман из команды Ренн подал угловой справа.
  • 44'
    Денайер Джейсон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 43'
    Докю Жереми из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 43'
    Фильо Марсело выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 43'
    Докю Жереми из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 43'
    Гренье Клеман пробил со штрафного прямо в стенку
  • 42'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    42'
    Мартин Йонас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 42'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Желтая карточка
    41'
    Какере Максанс совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • Фол, нарушение
    41'
    Какере Максанс из команды Лион опасно и грубо сыграл. Мартин Йонас пострадал.
  • 41'
    Фильо Марсело выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 41'
    Адриен Трюффер из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 41'
    Ренн контролирует мяч.
  • 40'
    Удар от ворот произведет Лион
  • 40'
    Гирасси Серу не смог попасть в створ ударом издали
  • 40'
    Контроль мяча: Лион: 47%, Ренн: 53%.
  • Фол, нарушение
    39'
    Депай Мемфис из команды Лион толкнул локтем оппонента. Это Агер Наиф заработал фол
  • 38'
    Экамби Карл Токо из команды Лион направляет мяч в штрафную площадку, но Гомис Альфред выбегает и ловит мяч
  • 38'
    Лион пытается что-то создать.
  • 37'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    37'
    Судья свистит. Де Шильо Маттиа атаковал сзади соперника. Это Докю Жереми заработал своей команде штрафной
  • 37'
    Экамби Карл Токо из команды Лион сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
  • Фол, нарушение
    36'
    Гренье Клеман наказан за толчок Депай Мемфис
  • Офсайд
    36'
    Терье Мартен из команды Ренн в офсайде
  • 36'
    Удар от ворот произведет Ренн
  • 35'
    Отличный пас сделал Бруно Моура из команды Лион. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
  • 35'
    Контроль мяча: Лион: 44%, Ренн: 56%.
  • 35'
    Лион контролирует мяч.
  • 35'
    Гирасси Серу из команды Ренн сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 35'
    Гренье Клеман навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    34'
    Де Шильо Маттиа наказан за толчок Докю Жереми
  • 33'
    Гирасси Серу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    33'
    Дюбуа Лео из команды Лион подал угловой справа.
  • 33'
    Дюбуа Лео из команды Лион делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 33'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    32'
    Слимани Ислам наказан за толчок Н'Зонзи Стивен
  • 31'
    Удар от ворот произведет Лион
  • 31'
    Докю Жереми оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 30'
    Удар от ворот произведет Ренн
  • 30'
    Депай Мемфис не смог попасть в створ ударом издали
  • 30'
    Контроль мяча: Лион: 46%, Ренн: 54%.
  • 29'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 29'
    Ньямси Жерзино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    29'
    Дюбуа Лео из команды Лион подал угловой справа.
  • 29'
    Дюбуа Лео из команды Лион делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 28'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 28'
    Мендес Тьяго из команды Лион делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 28'
    Ренн пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    27'
    Фильо Марсело наказан за толчок Терье Мартен
  • 27'
    Ренн контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    26'
    Слимани Ислам из команды Лион толкнул локтем оппонента. Это Ньямси Жерзино заработал фол
  • 26'
    Дюбуа Лео из команды Лион отправил кросс в штрафную...
  • 26'
    Лион пытается что-то создать.
  • 25'
    Денайер Джейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 25'
    Адриен Трюффер из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 25'
    Контроль мяча: Лион: 47%, Ренн: 53%.
  • 24'
    Терье Мартен из команды Ренн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 24'
    Ренн контролирует мяч.
  • 23'
    Докю Жереми нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 23'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 23'
    Ренн контролирует мяч.
  • 23'
    Лион начинает контратаку
  • 23'
    Докю Жереми из команды Ренн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 22'
    Лион контролирует мяч.
  • 22'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 22'
    Лион контролирует мяч.
  • 21'
    Ренн контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    20'
    Слимани Ислам из команды Лион толкнул локтем оппонента. Это Гомис Альфред заработал фол
  • 20'
    Контроль мяча: Лион: 46%, Ренн: 54%.
  • 20'
    Дюбуа Лео навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    20'
    Судья сигнализирует, что Агер Наиф из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Слимани Ислам
  • 19'
    Лион пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    18'
    Дюбуа Лео из команды Лион толкнул локтем оппонента. Это Терье Мартен заработал фол
  • 18'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 18'
    Лион контролирует мяч.
  • 17'
    Ренн контролирует мяч.
  • 16'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 16'
    Ренн контролирует мяч.
  • 15'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 15'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 15'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 15'
    Контроль мяча: Лион: 48%, Ренн: 52%.
  • Фол, нарушение
    15'
    Н'Зонзи Стивен наказан за толчок Дюбуа Лео
  • 14'
    Мартин Йонас из команды Ренн делает неудачный навес.
  • 14'
    Ренн контролирует мяч.
  • 14'
    Н'Зонзи Стивен нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 14'
    Ньямси Жерзино из команды Ренн делает передачу одноклубнику.
  • Угловой
    14'
    Гренье Клеман из команды Ренн подал угловой справа.
  • 13'
    Докю Жереми из команды Ренн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 13'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    12'
    Судья сигнализирует, что Какере Максанс из команды Лион поставил подножку. Пострадал Терье Мартен
  • Фол, нарушение
    12'
    Н'Зонзи Стивен наказан за толчок Бруно Моура
  • 11'
    Гренье Клеман нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 11'
    Удар от ворот произведет Ренн
  • 11'
    Отличный пас сделал Депай Мемфис из команды Лион. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
  • 10'
    Контроль мяча: Лион: 57%, Ренн: 43%.
  • 10'
    Удар от ворот произведет Лион
  • 10'
    Гирасси Серу оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 10'
    Траоре Амари из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 9'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 9'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 9'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 8'
    Ренн пытается что-то создать.
  • Травма, повреждение
    8'
    Дюбуа Лео возвращается на поле.
  • 8'
    Удар от ворот произведет Ренн
  • 8'
    Шанс! Слимани Ислам из команды Лион пробил головой, но мимо
  • 7'
    Депай Мемфис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 7'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    7'
    Ох, нехорошо это выглядит. Дюбуа Лео получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    7'
    Дюбуа Лео на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 7'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    6'
    Адриен Трюффер из команды Ренн толкнул локтем оппонента. Это Дюбуа Лео заработал фол
  • 6'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Контроль мяча: Лион: 60%, Ренн: 40%.
  • Фол, нарушение
    5'
    Судья сигнализирует, что Гренье Клеман из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Депай Мемфис
  • 4'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 4'
    Дюбуа Лео из команды Лион направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • Фол, нарушение
    3'
    Судья свистит. Гренье Клеман атаковал сзади соперника. Это Бруно Моура заработал своей команде штрафной
  • 3'
    Ренн контролирует мяч.
  • 3'
    Лион пытается что-то создать.
  • 2'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 2'
    Лион контролирует мяч.
  • 2'
    Адриен Трюффер из команды Ренн навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
  • 2'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 1'
    Ренн контролирует мяч.
  • 1'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Лион начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Groupama Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 149
Лион 94% (140)
X 4.7% (7)
Ренн 1.3% (2)
Все прогнозы
2.26 Прогноз на матч от Liveresult
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.10 7.40 91.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.72 4.05 4.75
Бонус: 5 000 ₽ 1.14 6.50 41.00
  2.59 2.10 5.62

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
10.75 1.01 9.90 1.03 3.88 1.24 3.15 1.36 2.11 1.81 1.62 2.30 1.40 2.86 1.17 4.50 1.12 5.10 1.02 8.90
2.63 1.48 1.70 2.15 1.72 2.10 1.18 4.75 1.11 6.50 1.84 2.03 1.03 12.00 1.03 12.00 1.01 15.00 1.01 15.00 1.04 9.30 1.03 9.90 1.01 16.50
2.57 1.54 2.09 1.79 1.61 2.41 1.39 3.12 1.63 2.36 1.37 3.21 1.41 3.02 1.62 2.37 1.49 2.74 1.81 2.07 1.58 2.47 1.52 2.70 1.43 3.01 1.16 5.96
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.26 1.34 2.15 1.70 1.51 2.56 1.17 5.00 1.12 6.25
1.37 3.05 1.03 12.00 1.02 13.00 1.04 10.00 1.03 12.00
1.21 4.63 1.11 7.39 1.22 4.51 1.65 2.33 1.46 2.83 1.35 3.45
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.45 1.21 3.00 1.39 1.79 2.02 1.35 3.20 1.24 4.05
2.95 1.37 1.77 1.98 1.33 3.10 1.28 3.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
4.20 1.22
Букмекер Да Нет
6.50 1.11
Букмекер Да Нет
3.20 1.32
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Прогнозы на матч Лион 1:0 Ренн

Исход игры
Лион
94% (140)
Ничья
4.7% (7)
Ренн
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
63.27% (93)
Меньше
36.73% (54)
Обе команды забьют
Да
66.67% (98)
Нет
33.33% (49)
Популярный счёт
2:1 Лион
51.7% (77)
2:0 Лион
18.8% (28)
1:0 Лион
14.1% (21)
3:1 Лион
6% (9)
1:1 Ничья
3.4% (5)
3:2 Лион
2% (3)
1:2 Ренн
1.3% (2)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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