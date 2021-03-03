Лион
1:0
Конец матча
Стадион: Гроупама Арена
Ренн
41' Желтая карточкаКакере Максанс
54' Желтая карточкаМартин Йонас
61' Желтая карточкаГренье Клеман
1:0
74' ГолАуа Уссем
75' Желтая карточкаТраоре Амари
14
Дюбуа
Лео
39
Бруно
Моура
23
Мендес
Тьяго
10
Депай
Мемфис
27
Траоре
Амари
28
Мартин
Йонас
18
Докю
Жереми
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Дюбуа ЛеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
39 Бруно МоураПолузащитник
-
23 Мендес ТьягоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Депай МемфисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Бар МельвенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Шерки РайанНападающий
-
Главный тренер: Гарсия Руди
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Траоре АмариЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Мартин ЙонасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Докю ЖеремиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Бонет ПепеВратарь
- Защитник
-
17 Мауасса ФетЗащитник
- Защитник
-
20 Тэт ФлавьенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Эну АдриенНападающий
-
Главный тренер: Philippe Bizeul
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
41'
54'
58'
61'
74'
1:0
75'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
4 Удары по воротам 7
-
6 Удары в створ 1
-
6 Угловые 4
-
5 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Депай Мемфис
|14 (7)
|0.5
|2.
|Экамби Карл Токо
|12
|0.43
|3.
|Кадевере Тино
|9
|0.32
|4.
|Ауа Уссем
|5 (2)
|0.18
|5.
|Пакета Лукас
|4
|0.14
|6.
|Дюбуа Лео
|2
|0.07
|7.
|Фильо Марсело
|2
|0.07
|8.
|Корне Максвелл
|1
|0.04
|9.
|Бруно Моура
|1
|0.04
|10.
|Денайер Джейсон
|1
|0.04
|11.
|Дембеле Мусса II
|1
|0.04
|12.
|Мендес Тьяго
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Терье Мартен
|4
|0.15
|2.
|Буриго Бенжамен
|4
|0.15
|3.
|Гирасси Серу
|4
|0.15
|4.
|Да Сильва Дамьен
|4
|0.15
|5.
|Эну Адриен
|4
|0.15
|6.
|Гренье Клеман
|3 (1)
|0.11
|7.
|Агер Наиф
|3
|0.11
|8.
|Трюффер Адриен
|1
|0.04
|9.
|Рафинья Диас
|1
|0.04
|10.
|Н'Зонзи Стивен
|1
|0.04
|11.
|Траоре Амари
|1
|0.04
|12.
|Камавинга Эдуардо
|1
|0.04
|13.
|Ньянг М'Байе
|1
|0.04
|14.
|Дель Кастильо Ромен
|0
|0
|15.
|Докю Жереми
|0
|0
|16.
|Тэт Флавьен
|0
|0
|17.
|Мауасса Фет
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фильо Марсело
|5
|1
|2.
|Мендес Тьяго
|5
|1
|3.
|Пакета Лукас
|5
|1
|4.
|Корне Максвелл
|5
|0
|5.
|Бруно Моура
|4
|0
|6.
|Ауа Уссем
|2
|1
|7.
|Де Шильо Маттиа
|3
|0
|8.
|Дюбуа Лео
|3
|0
|9.
|Экамби Карл Токо
|3
|0
|10.
|Дембеле Мусса II
|3
|0
|11.
|Шерки Райан
|1
|1
|12.
|Депай Мемфис
|2
|0
|13.
|Кадевере Тино
|2
|0
|14.
|Какере Максанс
|2
|0
|15.
|Диоманде Синали
|2
|0
|16.
|Бар Мельвен
|0
|1
|17.
|Лопеш Антони
|1
|0
|18.
|Андерсен Йоаким
|1
|0
|19.
|Лукас Жан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Н'Зонзи Стивен
|6
|0
|2.
|Да Сильва Дамьен
|6
|0
|3.
|Буриго Бенжамен
|6
|0
|4.
|Траоре Амари
|4
|0
|5.
|Мауасса Фет
|4
|0
|6.
|Терье Мартен
|2
|1
|7.
|Гренье Клеман
|3
|0
|8.
|Мартин Йонас
|3
|0
|9.
|Тэт Флавьен
|3
|0
|10.
|Камавинга Эдуардо
|3
|0
|11.
|Агер Наиф
|2
|0
|12.
|Далберт Эстеван
|2
|0
|13.
|Трюффер Адриен
|2
|0
|14.
|Боэ Саша
|0
|1
|15.
|Сален Ромен
|1
|0
|16.
|Ругани Даниэле
|1
|0
|17.
|Эну Адриен
|1
|0
|18.
|Гирасси Серу
|1
|0
|19.
|Докю Жереми
|1
|0
|20.
|Соппи Брэндон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лион
|7.84% (4)
|19.61% (10)
|31.37% (16)
|9.8% (5)
|19.61% (10)
|11.76% (6)
|Ренн
|9.38% (3)
|18.75% (6)
|12.5% (4)
|12.5% (4)
|18.75% (6)
|28.13% (9)
Предыдущие игры
Лион Последние 20 матчей: +14 =4 -2Марсель 1:1 Лион Брест 2:3 Лион Лион 1:2 Монпелье Лион 5:1 Аяччо
Ренн Последние 20 матчей: +5 =5 -10Ренн 1:2 Ницца Монпелье 2:1 Ренн Ренн 0:2 Сент-Этьен Анже 2:1 Ренн
Последние игры между собой
Лион: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Ренн: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Лион 0:2 Ренн Лига 1 Лион 0:2 Ренн Лига 1 Ренн 1:2 Лион Лига 1 Ренн 1:1 Лион Лига 1 Лион 1:0 Ренн Лига 1 Ренн 2:2 Лион Лига 1 Лион 1:2 Ренн Лига 1 Ренн 0:1 Лион Лига 1 Лион 2:0 Ренн Лига 1 Ренн 2:0 Лион Лига 1 Лион 0:0 Ренн Лига 1 Лион 2:0 Ренн Лига 1 Ренн 0:1 Лион Лига 1 Ренн 1:1 Лион Лига 1 Лион 1:2 Ренн Лига 1 Лион 1:1 Ренн Лига 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|27
|17
|8
|2
|47 - 17
|59
|2.
|Лион
|Заявка
|28
|17
|8
|3
|56 - 25
|59
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|27
|18
|3
|6
|61 - 17
|57
|4.
|Монако
|Заявка
|27
|17
|4
|6
|56 - 37
|55
|5.
|Ланс
|Заявка
|28
|12
|8
|8
|42 - 39
|44
|6.
|Метц
|Заявка
|28
|11
|8
|9
|33 - 27
|41
|7.
|Марсель
|Заявка
|26
|10
|9
|7
|34 - 30
|39
|8.
|Монпелье
|Заявка
|27
|11
|6
|10
|43 - 46
|39
|9.
|Анже
|Заявка
|28
|11
|6
|11
|33 - 42
|39
|10.
|Ренн
|Заявка
|27
|10
|8
|9
|33 - 31
|38
|11.
|Ницца
|Заявка
|28
|10
|5
|13
|35 - 40
|35
|12.
|Брест
|Заявка
|28
|10
|4
|14
|42 - 50
|34
|13.
|Бордо
|Заявка
|27
|9
|6
|12
|28 - 33
|33
|14.
|Реймс
|Заявка
|27
|7
|10
|10
|32 - 34
|31
|15.
|Страсбург
|Заявка
|27
|8
|6
|13
|35 - 41
|30
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|28
|7
|9
|12
|29 - 42
|30
|17.
|Лорьян
|Заявка
|27
|7
|5
|15
|33 - 51
|26
|18.
|Ним
|Заявка
|28
|7
|4
|17
|27 - 54
|25
|19.
|Нант
|Заявка
|27
|4
|12
|11
|27 - 42
|24
|20.
|Дижон
|Заявка
|28
|2
|9
|17
|19 - 47
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|34 - 8
|31
|2.
|Монако
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|32 - 17
|31
|3.
|Лион
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|29 - 12
|30
|4.
|Лилль
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|22 - 8
|29
|5.
|Брест
|Заявка
|14
|8
|1
|5
|29 - 25
|25
|6.
|Марсель
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 17
|19
|7.
|Ланс
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 18
|19
|8.
|Монпелье
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|26 - 28
|19
|9.
|Лорьян
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|21 - 26
|19
|10.
|Метц
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|16 - 14
|19
|11.
|Бордо
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|13 - 14
|19
|12.
|Ренн
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|16 - 19
|18
|13.
|Анже
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|15 - 19
|17
|14.
|Реймс
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|11 - 12
|17
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|14 - 21
|15
|16.
|Ницца
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|16 - 25
|14
|17.
|Страсбург
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 17
|13
|18.
|Нант
|Заявка
|13
|2
|7
|4
|13 - 20
|13
|19.
|Ним
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|16 - 28
|11
|20.
|Дижон
|Заявка
|14
|0
|6
|8
|4 - 18
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|25 - 9
|30
|2.
|Лион
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|27 - 13
|29
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|27 - 9
|26
|4.
|Ланс
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|23 - 21
|25
|5.
|Монако
|Заявка
|13
|8
|0
|5
|24 - 20
|24
|6.
|Метц
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|17 - 13
|22
|7.
|Анже
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|18 - 23
|22
|8.
|Ницца
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|19 - 15
|21
|9.
|Ренн
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|17 - 12
|20
|10.
|Марсель
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|15 - 13
|20
|11.
|Монпелье
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|17 - 18
|20
|12.
|Страсбург
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|21 - 24
|17
|13.
|Сент-Этьен
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|15 - 21
|15
|14.
|Бордо
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|15 - 19
|14
|15.
|Ним
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|11 - 26
|14
|16.
|Реймс
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|21 - 22
|14
|17.
|Нант
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|14 - 22
|11
|18.
|Брест
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|13 - 25
|9
|19.
|Дижон
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|15 - 29
|9
|20.
|Лорьян
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|12 - 25
|7
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Лион» – «Ренн» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лион» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ренн» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лион» – «Ренн», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Лион 1:0 Ренн
Исход игры
Лион
94% (140)
Ничья
4.7% (7)
Ренн
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
63.27% (93)
Меньше
36.73% (54)
Обе команды забьют
Да
66.67% (98)
Нет
33.33% (49)
Популярный счёт
2:1 Лион
51.7% (77)
2:0 Лион
18.8% (28)
1:0 Лион
14.1% (21)
3:1 Лион
6% (9)
1:1 Ничья
3.4% (5)
3:2 Лион
2% (3)
1:2 Ренн
1.3% (2)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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