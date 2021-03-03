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Нант
 
Позже

Стадион:
Реймс
1
Лафон
Альбан
24
Коршья
Себастьен
21
Кастеллетто
Жан-Шарль
3
Жиротто
Андрей
14
Траоре
Шарль
19
Туре
Абдулайе
26
Луза
Имран
5
Чиривелла
Педро
27
Саймон
Мозес
10
Блас
Людовик
23
Коло-Муани
Рандаль
1
Райкович
Предраг
32
Фокет
Томас
2
Фас
Ваут
5
Абдельамид
Юнис
3
Конан
Гислен
14
Бериша
Валон
23
Кассама
Морету
7
Шавалерин
Ксавье
24
Кафаро
Матьё
11
Диа
Булайе
10
Зенели
Арбер
Нант
4-4-2
Реймс
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Нант
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Блас Людовик 7 0.26
2. Луза Имран 5 (4) 0.19
3. Коло-Муани Рандаль 3 0.11
4. Бамба Кадер 3 0.11
5. Саймон Мозес 3 (1) 0.11
6. Эмон Рено 2 0.07
7. Жиротто Андрей 1 0.04
8. Туре Абдулайе 1 (1) 0.04
9. Паллуа Николя 1 0.04
10. Траоре Шарль 1 0.04
11. Аппиа Деннис 0 0
12. Коко Маркус 0 0
13. Фабио да Сильва 0 0
14. Коршья Себастьен 0 0
15. Чиривелла Педро 0 0
Реймс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Диа Булайе 12 (5) 0.44
2. Зенели Арбер 3 0.11
3. Кафаро Матьё 3 0.11
4. Туре Эль Билал 3 0.11
5. Мбюкю Натанаэль 2 0.07
6. Абдельамид Юнис 2 0.07
7. Кутеса Дерек 1 0.04
8. Фас Ваут 1 0.04
9. Кассама Морету 1 0.04
10. Манетси Маршал 1 0.04
11. Бериша Валон 0 0
12. Шавалерин Ксавье 0 0
13. Думбия Мусса 0 0
14. Сирхейс Кай 0 0
15. Конан Гислен 0 0

Карточки

Нант
# Игрок      
1. Паллуа Николя 6 1
2. Фабио да Сильва 4 1
3. Абейд Мехди 5 0
4. Коко Маркус 5 0
5. Траоре Шарль 5 0
6. Жиротто Андрей 3 1
7. Луза Имран 3 1
8. Блас Людовик 4 0
9. Аппиа Деннис 3 0
10. Коршья Себастьен 3 0
11. Чиривелла Педро 3 0
12. Коло-Муани Рандаль 3 0
13. Кастеллетто Жан-Шарль 2 0
14. Туре Абдулайе 2 0
15. Лафон Альбан 2 0
16. Бамба Кадер 2 0
17. Кулибали Калифа 1 0
18. Эмон Рено 1 0
19. Ндилю Бридж 1 0
Реймс
# Игрок      
1. Фас Ваут 9 1
2. Кассама Морету 7 2
3. Шавалерин Ксавье 6 0
4. Манетси Маршал 4 1
5. Фокет Томас 3 0
6. Конан Гислен 3 0
7. Мбюкю Натанаэль 3 0
8. Туре Эль Билал 3 0
9. Бериша Валон 2 0
10. Абдельамид Юнис 2 0
11. Кутеса Дерек 2 0
12. Кафаро Матьё 2 0
13. Сирхейс Кай 2 0
14. Де Смет Тибо 2 0
15. Диа Булайе 2 0
16. Донис Анастасиос 0 1
17. Райкович Предраг 1 0
18. Думбия Мусса 1 0
19. Хорнби Фрэйзер 1 0
20. Драмме Муамаду 1 0
21. Экитик Юго 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Нант 11.11% (3) 25.93% (7) 11.11% (3) 7.41% (2) 11.11% (3) 33.33% (9)
 Реймс 27.59% (8) 10.34% (3) 17.24% (5) 13.79% (4) 20.69% (6) 10.34% (3)

Предыдущие игры

Нант Последние 20 матчей: +2 =10 -8
Ним 1:1 Нант Нант 1:1 Марсель Анже 1:3 Нант Нант 2:4 Ланс
Нант 0:2 Лилль Сент-Этьен 1:1 Нант Нант 1:2 Монако Метц 2:0 Нант Нант 1:1 Ланс Монпелье 1:1 Нант Нант 0:0 Ренн Лион 3:0 Нант Нант 1:1 Анже Реймс 3:2 Нант Нант 1:1 Дижон Нант 0:4 Страсбург Марсель 3:1 Нант Ланс 1:1 Нант Нант 1:1 Метц Лорьян 0:2 Нант
Реймс Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Реймс 0:0 Монпелье Сент-Этьен 1:1 Реймс Реймс 1:1 Ланс Реймс 3:4 Валансьен
Лорьян 1:0 Реймс Реймс 0:0 Анже Страсбург 0:1 Реймс Реймс 1:0 Брест Лилль 2:1 Реймс Реймс 3:1 Сент-Этьен Реймс 0:0 Дижон Бордо 1:3 Реймс Марсель 1:1 Реймс Реймс 3:2 Нант Брест 2:1 Реймс Реймс 0:0 Ницца Лион 3:0 Реймс Реймс 0:1 Ним Ланс 4:4 Реймс Реймс 2:1 Страсбург

Последние игры между собой

Нант: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 6
Реймс: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 4
Реймс 3:2 Нант Лига 1 Нант 1:0 Реймс Лига 1 Реймс 1:0 Нант Лига 1 Нант 0:0 Реймс Лига 1
Реймс 2:1 Нант Лига 1 Нант 1:0 Реймс Лига 1 Реймс 3:1 Нант Лига 1 Нант 1:1 Реймс Лига 1 Нант 0:0 Реймс Лига 1 Реймс 0:0 Нант Лига 1 Нант 2:0 Реймс Лига 2 Реймс 3:1 Нант Лига 2 Реймс 0:1 Нант Кубок лиги Нант 1:1 Реймс Лига 2 Реймс 2:1 Нант Лига 2 Реймс 3:3 Нант Лига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 27 17 8 2 47 - 17 59
2. Лион Заявка 28 17 8 3 56 - 25 59
3. ПСЖ Заявка 27 18 3 6 61 - 17 57
4. Монако Заявка 27 17 4 6 56 - 37 55
5. Ланс Заявка 28 12 8 8 42 - 39 44
6. Метц Заявка 28 11 8 9 33 - 27 41
7. Марсель Заявка 26 10 9 7 34 - 30 39
8. Монпелье Заявка 27 11 6 10 43 - 46 39
9. Анже Заявка 28 11 6 11 33 - 42 39
10. Ренн Заявка 27 10 8 9 33 - 31 38
11. Ницца Заявка 28 10 5 13 35 - 40 35
12. Брест Заявка 28 10 4 14 42 - 50 34
13. Бордо Заявка 27 9 6 12 28 - 33 33
14. Реймс Заявка 27 7 10 10 32 - 34 31
15. Страсбург Заявка 27 8 6 13 35 - 41 30
16. Сент-Этьен Заявка 28 7 9 12 29 - 42 30
17. Лорьян Заявка 27 7 5 15 33 - 51 26
18. Ним Заявка 28 7 4 17 27 - 54 25
19. Нант Заявка 27 4 12 11 27 - 42 24
20. Дижон Заявка 28 2 9 17 19 - 47 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 14 10 1 3 34 - 8 31
2. Монако Заявка 14 9 4 1 32 - 17 31
3. Лион Заявка 14 9 3 2 29 - 12 30
4. Лилль Заявка 14 8 5 1 22 - 8 29
5. Брест Заявка 14 8 1 5 29 - 25 25
6. Марсель Заявка 13 5 4 4 19 - 17 19
7. Ланс Заявка 13 5 4 4 19 - 18 19
8. Монпелье Заявка 14 6 1 7 26 - 28 19
9. Лорьян Заявка 14 6 1 7 21 - 26 19
10. Метц Заявка 14 5 4 5 16 - 14 19
11. Бордо Заявка 14 5 4 5 13 - 14 19
12. Ренн Заявка 14 5 3 6 16 - 19 18
13. Анже Заявка 13 5 2 6 15 - 19 17
14. Реймс Заявка 13 4 5 4 11 - 12 17
15. Сент-Этьен Заявка 14 3 6 5 14 - 21 15
16. Ницца Заявка 14 4 2 8 16 - 25 14
17. Страсбург Заявка 13 3 4 6 14 - 17 13
18. Нант Заявка 13 2 7 4 13 - 20 13
19. Ним Заявка 14 3 2 9 16 - 28 11
20. Дижон Заявка 14 0 6 8 4 - 18 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 13 9 3 1 25 - 9 30
2. Лион Заявка 14 8 5 1 27 - 13 29
3. ПСЖ Заявка 13 8 2 3 27 - 9 26
4. Ланс Заявка 15 7 4 4 23 - 21 25
5. Монако Заявка 13 8 0 5 24 - 20 24
6. Метц Заявка 14 6 4 4 17 - 13 22
7. Анже Заявка 15 6 4 5 18 - 23 22
8. Ницца Заявка 14 6 3 5 19 - 15 21
9. Ренн Заявка 13 5 5 3 17 - 12 20
10. Марсель Заявка 13 5 5 3 15 - 13 20
11. Монпелье Заявка 13 5 5 3 17 - 18 20
12. Страсбург Заявка 14 5 2 7 21 - 24 17
13. Сент-Этьен Заявка 14 4 3 7 15 - 21 15
14. Бордо Заявка 13 4 2 7 15 - 19 14
15. Ним Заявка 14 4 2 8 11 - 26 14
16. Реймс Заявка 14 3 5 6 21 - 22 14
17. Нант Заявка 14 2 5 7 14 - 22 11
18. Брест Заявка 14 2 3 9 13 - 25 9
19. Дижон Заявка 14 2 3 9 15 - 29 9
20. Лорьян Заявка 13 1 4 8 12 - 25 7
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Beaujoire. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 149
Нант 48.3% (72)
X 43.6% (65)
Реймс 8.1% (12)
Все прогнозы
2.51 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Нант
Ничья
Реймс
2.65
3.05
3.25
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.55 2.95 3.15
Бонус: 5 000 ₽ 2.59 2.98 3.15
Бонус: 5 000 ₽ 2.65 3.05 3.10
  2.65 2.96 3.25

Самый высокий коэффициент на матч «Нант» – «Реймс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Нант» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Реймс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Нант» – «Реймс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
6.00 1.08 4.95 1.15 2.54 1.49 1.92 1.88 1.56 2.59 1.23 4.20 1.16 4.75 1.04 8.80 1.02 9.70
6.30 1.10 5.00 1.17 2.55 1.50 2.26 1.70 1.87 1.99 1.70 2.23 1.48 2.65 1.22 4.00 1.16 4.90 1.04 9.50 1.03 9.50 0.00 17.50 0.00 17.00 0.00 24.00
7.08 1.12 2.57 1.56 2.22 1.72 1.89 2.02 1.65 2.38 1.50 2.74 1.18 5.39
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.36 1.59 1.55 2.45 1.28 3.64 1.06 8.70 1.04 10.25
1.53 2.50 1.27 3.80 1.06 9.30
2.44 1.62 2.00 1.91 1.55 2.61 1.37 3.35
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.04 1.38 2.00 1.81 1.47 2.68 1.16 5.35 1.10 6.80
2.00 1.74 1.42 2.70 1.13 5.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.15 1.70
Букмекер Да Нет
5.80 1.11
Букмекер Да Нет
4.30 1.19
Где смотреть матч Нант - Реймс онлайн

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Прогнозы на матч Нант - Реймс

Исход игры
Нант
48.3% (72)
Ничья
43.6% (65)
Реймс
8.1% (12)
Тотал 2.5
Больше
22.6% (33)
Меньше
77.4% (113)
Обе команды забьют
Да
63.01% (92)
Нет
36.99% (54)
Популярный счёт
1:1 Ничья
39.6% (59)
1:0 Нант
25.5% (38)
2:1 Нант
16.8% (25)
1:2 Реймс
3.4% (5)
0:1 Реймс
3.4% (5)
2:0 Нант
3.4% (5)
0:0 Ничья
2.7% (4)
0:2 Реймс
1.3% (2)
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1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (12) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
7 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
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10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
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