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  3. Франция
Нант
1:2
Конец матча

Стадион:
Реймс
0'
7' Желтая карточка
Фас Ваут
12' Желтая карточка
Конан Гислен
1:0
14' Гол
Саймон Мозес
30' Желтая карточка
Кассама Морету
1:1
39' Гол
Конан Гислен
70' Желтая карточка
Шавалерин Ксавье
81' Желтая карточка
Абдельамид Юнис
1:2
89' Гол
Абдельамид Юнис
90'+6
1
Лафон
Альбан
24
Коршья
Себастьен
3
Жиротто
Андрей
21
Кастеллетто
Жан-Шарль
14
Траоре
Шарль
10
Блас
Людовик
5
Чиривелла
Педро
19
Туре
Абдулайе
26
Луза
Имран
23
Коло-Муани
Рандаль
27
Саймон
Мозес
1
Райкович
Предраг
32
Фокет
Томас
2
Фас
Ваут
5
Абдельамид
Юнис
3
Конан
Гислен
14
Бериша
Валон
23
Кассама
Морету
7
Шавалерин
Ксавье
24
Кафаро
Матьё
11
Диа
Булайе
10
Зенели
Арбер
Нант
4-4-2
Реймс
4-3-3

Ход матча

7'
 
Фас Ваут
12'
 
Конан Гислен
14'
Саймон Мозес
(Чиривелла Педро)
1:0
30'
 
Кассама Морету
39'
1:1
Конан Гислен
46'
 
Манетси Маршал
Зенели Арбер
46'
 
Туре Эль Билал
Кассама Морету
46'
 
Думбия Мусса
Кафаро Матьё
70'
 
Шавалерин Ксавье
81'
 
Абдельамид Юнис
81'
Бамба Кадер
Саймон Мозес
 
82'
Эмон Рено
Коло-Муани Рандаль
 
83'
 
Сирхейс Кай
Шавалерин Ксавье
84'
Силла Абдулайе
Коршья Себастьен
 
89'
1:2
Абдельамид Юнис
(Бериша Валон)

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 1
  • 6 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 15
  • 0 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Нант
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Блас Людовик 7 0.25
2. Луза Имран 5 (4) 0.18
3. Саймон Мозес 4 (1) 0.14
4. Коло-Муани Рандаль 3 0.11
5. Бамба Кадер 3 0.11
6. Эмон Рено 2 0.07
7. Жиротто Андрей 1 0.04
8. Туре Абдулайе 1 (1) 0.04
9. Паллуа Николя 1 0.04
10. Траоре Шарль 1 0.04
11. Аппиа Деннис 0 0
12. Коко Маркус 0 0
13. Чиривелла Педро 0 0
14. Фабио да Сильва 0 0
15. Коршья Себастьен 0 0
Реймс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Диа Булайе 12 (5) 0.43
2. Зенели Арбер 3 0.11
3. Кафаро Матьё 3 0.11
4. Туре Эль Билал 3 0.11
5. Абдельамид Юнис 3 0.11
6. Мбюкю Натанаэль 2 0.07
7. Кутеса Дерек 1 0.04
8. Конан Гислен 1 0.04
9. Фас Ваут 1 0.04
10. Кассама Морету 1 0.04
11. Манетси Маршал 1 0.04
12. Бериша Валон 0 0
13. Шавалерин Ксавье 0 0
14. Думбия Мусса 0 0
15. Сирхейс Кай 0 0

Карточки

Нант
# Игрок      
1. Паллуа Николя 6 1
2. Фабио да Сильва 4 1
3. Абейд Мехди 5 0
4. Коко Маркус 5 0
5. Траоре Шарль 5 0
6. Жиротто Андрей 3 1
7. Луза Имран 3 1
8. Блас Людовик 4 0
9. Аппиа Деннис 3 0
10. Коршья Себастьен 3 0
11. Чиривелла Педро 3 0
12. Коло-Муани Рандаль 3 0
13. Кастеллетто Жан-Шарль 2 0
14. Туре Абдулайе 2 0
15. Лафон Альбан 2 0
16. Бамба Кадер 2 0
17. Кулибали Калифа 1 0
18. Эмон Рено 1 0
19. Ндилю Бридж 1 0
Реймс
# Игрок      
1. Фас Ваут 10 1
2. Кассама Морету 8 2
3. Шавалерин Ксавье 7 0
4. Манетси Маршал 4 1
5. Конан Гислен 4 0
6. Абдельамид Юнис 3 0
7. Фокет Томас 3 0
8. Мбюкю Натанаэль 3 0
9. Туре Эль Билал 3 0
10. Бериша Валон 2 0
11. Кутеса Дерек 2 0
12. Кафаро Матьё 2 0
13. Сирхейс Кай 2 0
14. Де Смет Тибо 2 0
15. Диа Булайе 2 0
16. Донис Анастасиос 0 1
17. Райкович Предраг 1 0
18. Думбия Мусса 1 0
19. Хорнби Фрэйзер 1 0
20. Драмме Муамаду 1 0
21. Экитик Юго 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Нант 14.29% (4) 25% (7) 10.71% (3) 7.14% (2) 10.71% (3) 32.14% (9)
 Реймс 25.81% (8) 9.68% (3) 19.35% (6) 12.9% (4) 19.35% (6) 12.9% (4)

Предыдущие игры

Нант Последние 20 матчей: +2 =10 -8
Ним 1:1 Нант Нант 1:1 Марсель Анже 1:3 Нант Нант 2:4 Ланс
Нант 0:2 Лилль Сент-Этьен 1:1 Нант Нант 1:2 Монако Метц 2:0 Нант Нант 1:1 Ланс Монпелье 1:1 Нант Нант 0:0 Ренн Лион 3:0 Нант Нант 1:1 Анже Реймс 3:2 Нант Нант 1:1 Дижон Нант 0:4 Страсбург Марсель 3:1 Нант Ланс 1:1 Нант Нант 1:1 Метц Лорьян 0:2 Нант
Реймс Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Реймс 0:0 Монпелье Сент-Этьен 1:1 Реймс Реймс 1:1 Ланс Реймс 3:4 Валансьен
Лорьян 1:0 Реймс Реймс 0:0 Анже Страсбург 0:1 Реймс Реймс 1:0 Брест Лилль 2:1 Реймс Реймс 3:1 Сент-Этьен Реймс 0:0 Дижон Бордо 1:3 Реймс Марсель 1:1 Реймс Реймс 3:2 Нант Брест 2:1 Реймс Реймс 0:0 Ницца Лион 3:0 Реймс Реймс 0:1 Ним Ланс 4:4 Реймс Реймс 2:1 Страсбург

Последние игры между собой

Нант: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 6
Реймс: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 4
Реймс 3:2 Нант Лига 1 Нант 1:0 Реймс Лига 1 Реймс 1:0 Нант Лига 1 Нант 0:0 Реймс Лига 1
Реймс 2:1 Нант Лига 1 Нант 1:0 Реймс Лига 1 Реймс 3:1 Нант Лига 1 Нант 1:1 Реймс Лига 1 Нант 0:0 Реймс Лига 1 Реймс 0:0 Нант Лига 1 Нант 2:0 Реймс Лига 2 Реймс 3:1 Нант Лига 2 Реймс 0:1 Нант Кубок лиги Нант 1:1 Реймс Лига 2 Реймс 2:1 Нант Лига 2 Реймс 3:3 Нант Лига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 28 18 8 2 49 - 17 62
2. ПСЖ Заявка 28 19 3 6 62 - 17 60
3. Лион Заявка 28 17 8 3 56 - 25 59
4. Монако Заявка 28 17 4 7 56 - 38 55
5. Ланс Заявка 28 12 8 8 42 - 39 44
6. Метц Заявка 28 11 8 9 33 - 27 41
7. Монпелье Заявка 28 11 7 10 44 - 47 40
8. Марсель Заявка 27 10 9 8 34 - 32 39
9. Анже Заявка 28 11 6 11 33 - 42 39
10. Ренн Заявка 27 10 8 9 33 - 31 38
11. Ницца Заявка 28 10 5 13 35 - 40 35
12. Брест Заявка 28 10 4 14 42 - 50 34
13. Реймс Заявка 28 8 10 10 34 - 35 34
14. Страсбург Заявка 28 9 6 13 36 - 41 33
15. Бордо Заявка 28 9 6 13 28 - 34 33
16. Сент-Этьен Заявка 28 7 9 12 29 - 42 30
17. Лорьян Заявка 28 7 6 15 34 - 52 27
18. Ним Заявка 28 7 4 17 27 - 54 25
19. Нант Заявка 28 4 12 12 28 - 44 24
20. Дижон Заявка 28 2 9 17 19 - 47 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 15 9 5 1 24 - 8 32
2. ПСЖ Заявка 14 10 1 3 34 - 8 31
3. Монако Заявка 14 9 4 1 32 - 17 31
4. Лион Заявка 14 9 3 2 29 - 12 30
5. Брест Заявка 14 8 1 5 29 - 25 25
6. Монпелье Заявка 15 6 2 7 27 - 29 20
7. Марсель Заявка 13 5 4 4 19 - 17 19
8. Ланс Заявка 13 5 4 4 19 - 18 19
9. Лорьян Заявка 14 6 1 7 21 - 26 19
10. Метц Заявка 14 5 4 5 16 - 14 19
11. Бордо Заявка 15 5 4 6 13 - 15 19
12. Ренн Заявка 14 5 3 6 16 - 19 18
13. Анже Заявка 13 5 2 6 15 - 19 17
14. Реймс Заявка 13 4 5 4 11 - 12 17
15. Страсбург Заявка 14 4 4 6 15 - 17 16
16. Сент-Этьен Заявка 14 3 6 5 14 - 21 15
17. Ницца Заявка 14 4 2 8 16 - 25 14
18. Нант Заявка 14 2 7 5 14 - 22 13
19. Ним Заявка 14 3 2 9 16 - 28 11
20. Дижон Заявка 14 0 6 8 4 - 18 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 13 9 3 1 25 - 9 30
2. ПСЖ Заявка 14 9 2 3 28 - 9 29
3. Лион Заявка 14 8 5 1 27 - 13 29
4. Ланс Заявка 15 7 4 4 23 - 21 25
5. Монако Заявка 14 8 0 6 24 - 21 24
6. Метц Заявка 14 6 4 4 17 - 13 22
7. Анже Заявка 15 6 4 5 18 - 23 22
8. Ницца Заявка 14 6 3 5 19 - 15 21
9. Ренн Заявка 13 5 5 3 17 - 12 20
10. Монпелье Заявка 13 5 5 3 17 - 18 20
11. Марсель Заявка 14 5 5 4 15 - 15 20
12. Страсбург Заявка 14 5 2 7 21 - 24 17
13. Реймс Заявка 15 4 5 6 23 - 23 17
14. Сент-Этьен Заявка 14 4 3 7 15 - 21 15
15. Бордо Заявка 13 4 2 7 15 - 19 14
16. Ним Заявка 14 4 2 8 11 - 26 14
17. Нант Заявка 14 2 5 7 14 - 22 11
18. Брест Заявка 14 2 3 9 13 - 25 9
19. Дижон Заявка 14 2 3 9 15 - 29 9
20. Лорьян Заявка 14 1 5 8 13 - 26 8
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Новости матча
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Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Beaujoire. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 149
Нант 48.3% (72)
X 43.6% (65)
Реймс 8.1% (12)
Все прогнозы
2.51 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.59 2.98 3.15
Бонус: 5 000 ₽ 5.10 1.44 6.30
  6.23 1.30 8.73

Самый высокий коэффициент на матч «Нант» – «Реймс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Нант» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Реймс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Нант» – «Реймс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
6.00 1.08 4.95 1.15 2.54 1.49 1.92 1.88 1.56 2.59 1.23 4.20 1.16 4.75 1.04 8.80 1.02 9.70
6.30 1.10 5.00 1.17 4.44 1.20 2.26 1.70 3.25 1.33 1.70 2.23 2.20 2.63 1.07 8.40 1.04 10.00 1.03 12.00 1.02 13.00 1.02 13.00 1.02 13.00 0.00 24.00
7.08 1.12 2.53 1.55 2.21 1.71 2.96 1.42 2.17 1.74 1.34 3.41 1.19 5.02 1.34 3.37 1.77 2.13 1.55 2.56 1.36 3.27
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3
2.36 1.59 1.55 2.45 1.28 3.64 1.06 8.70 1.04 10.25
1.53 2.50 1.35 3.15 1.03 12.00 1.02 13.00 1.01 15.00
2.42 1.61 1.99 1.89 1.53 2.60 1.35 3.32 1.20 4.81 1.10 7.73 1.18 5.13
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.04 1.38 2.00 1.81 1.47 2.68 1.16 5.35 1.10 6.80
2.00 1.74 1.42 2.70 1.13 5.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.72 2.10
Букмекер Да Нет
5.55 1.31
Букмекер Да Нет
4.30 1.19
Где смотреть матч Нант 1:2 Реймс онлайн

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Прогнозы на матч Нант 1:2 Реймс

Исход игры
Нант
48.3% (72)
Ничья
43.6% (65)
Реймс
8.1% (12)
Тотал 2.5
Больше
22.6% (33)
Меньше
77.4% (113)
Обе команды забьют
Да
63.01% (92)
Нет
36.99% (54)
Популярный счёт
1:1 Ничья
39.6% (59)
1:0 Нант
25.5% (38)
2:1 Нант
16.8% (25)
2:0 Нант
3.4% (5)
1:2 Реймс
3.4% (5)
0:1 Реймс
3.4% (5)
0:0 Ничья
2.7% (4)
0:2 Реймс
1.3% (2)
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3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
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