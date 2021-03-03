Нант
1:2
Конец матча
Стадион: Стад де ля Божуар
Реймс
7' Желтая карточкаФас Ваут
12' Желтая карточкаКонан Гислен
1:0
14' ГолСаймон Мозес
30' Желтая карточкаКассама Морету
1:1
39' ГолКонан Гислен
70' Желтая карточкаШавалерин Ксавье
81' Желтая карточкаАбдельамид Юнис
1:2
89' ГолАбдельамид Юнис
14
Траоре
Шарль
10
Блас
Людовик
26
Луза
Имран
27
Саймон
Мозес
32
Фокет
Томас
2
Фас
Ваут
14
Бериша
Валон
24
Кафаро
Матьё
11
Диа
Булайе
10
Зенели
Арбер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Траоре ШарльЗащитник
-
10 Блас ЛюдовикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Луза ИмранПолузащитник
- Нападающий
-
27 Саймон МозесНападающий
- Запасные игроки
-
30 Петрич ДенисВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
32 Бамба КадерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Коко МаркусНападающий
-
28 Эмон РеноНападающий
-
-
Главный тренер: Камбуаре Антуан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Фокет ТомасЗащитник
-
2 Фас ВаутЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Бериша ВалонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Кафаро МатьёНападающий
-
11 Диа БулайеНападающий
-
10 Зенели АрберНападающий
- Запасные игроки
-
16 Диуф ЙеваннВратарь
- Защитник
-
33 Дукуре ФодеЗащитник
-
28 Де Смет ТибоЗащитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
25 Думбия МуссаНападающий
-
Главный тренер: Гийон Давид
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
Ход матча
7'
12'
14'
1:0
30'
39'
1:1
70'
81'
89'
1:2
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
5 Удары по воротам 1
-
6 Удары в створ 2
-
6 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 15
-
0 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Блас Людовик
|7
|0.25
|2.
|Луза Имран
|5 (4)
|0.18
|3.
|Саймон Мозес
|4 (1)
|0.14
|4.
|Коло-Муани Рандаль
|3
|0.11
|5.
|Бамба Кадер
|3
|0.11
|6.
|Эмон Рено
|2
|0.07
|7.
|Жиротто Андрей
|1
|0.04
|8.
|Туре Абдулайе
|1 (1)
|0.04
|9.
|Паллуа Николя
|1
|0.04
|10.
|Траоре Шарль
|1
|0.04
|11.
|Аппиа Деннис
|0
|0
|12.
|Коко Маркус
|0
|0
|13.
|Чиривелла Педро
|0
|0
|14.
|Фабио да Сильва
|0
|0
|15.
|Коршья Себастьен
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Диа Булайе
|12 (5)
|0.43
|2.
|Зенели Арбер
|3
|0.11
|3.
|Кафаро Матьё
|3
|0.11
|4.
|Туре Эль Билал
|3
|0.11
|5.
|Абдельамид Юнис
|3
|0.11
|6.
|Мбюкю Натанаэль
|2
|0.07
|7.
|Кутеса Дерек
|1
|0.04
|8.
|Конан Гислен
|1
|0.04
|9.
|Фас Ваут
|1
|0.04
|10.
|Кассама Морету
|1
|0.04
|11.
|Манетси Маршал
|1
|0.04
|12.
|Бериша Валон
|0
|0
|13.
|Шавалерин Ксавье
|0
|0
|14.
|Думбия Мусса
|0
|0
|15.
|Сирхейс Кай
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Паллуа Николя
|6
|1
|2.
|Фабио да Сильва
|4
|1
|3.
|Абейд Мехди
|5
|0
|4.
|Коко Маркус
|5
|0
|5.
|Траоре Шарль
|5
|0
|6.
|Жиротто Андрей
|3
|1
|7.
|Луза Имран
|3
|1
|8.
|Блас Людовик
|4
|0
|9.
|Аппиа Деннис
|3
|0
|10.
|Коршья Себастьен
|3
|0
|11.
|Чиривелла Педро
|3
|0
|12.
|Коло-Муани Рандаль
|3
|0
|13.
|Кастеллетто Жан-Шарль
|2
|0
|14.
|Туре Абдулайе
|2
|0
|15.
|Лафон Альбан
|2
|0
|16.
|Бамба Кадер
|2
|0
|17.
|Кулибали Калифа
|1
|0
|18.
|Эмон Рено
|1
|0
|19.
|Ндилю Бридж
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фас Ваут
|10
|1
|2.
|Кассама Морету
|8
|2
|3.
|Шавалерин Ксавье
|7
|0
|4.
|Манетси Маршал
|4
|1
|5.
|Конан Гислен
|4
|0
|6.
|Абдельамид Юнис
|3
|0
|7.
|Фокет Томас
|3
|0
|8.
|Мбюкю Натанаэль
|3
|0
|9.
|Туре Эль Билал
|3
|0
|10.
|Бериша Валон
|2
|0
|11.
|Кутеса Дерек
|2
|0
|12.
|Кафаро Матьё
|2
|0
|13.
|Сирхейс Кай
|2
|0
|14.
|Де Смет Тибо
|2
|0
|15.
|Диа Булайе
|2
|0
|16.
|Донис Анастасиос
|0
|1
|17.
|Райкович Предраг
|1
|0
|18.
|Думбия Мусса
|1
|0
|19.
|Хорнби Фрэйзер
|1
|0
|20.
|Драмме Муамаду
|1
|0
|21.
|Экитик Юго
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Нант
|14.29% (4)
|25% (7)
|10.71% (3)
|7.14% (2)
|10.71% (3)
|32.14% (9)
|Реймс
|25.81% (8)
|9.68% (3)
|19.35% (6)
|12.9% (4)
|19.35% (6)
|12.9% (4)
Предыдущие игры
Нант Последние 20 матчей: +2 =10 -8Ним 1:1 Нант Нант 1:1 Марсель Анже 1:3 Нант Нант 2:4 Ланс
Реймс Последние 20 матчей: +6 =8 -6Реймс 0:0 Монпелье Сент-Этьен 1:1 Реймс Реймс 1:1 Ланс Реймс 3:4 Валансьен
Последние игры между собой
Нант: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 6
Реймс: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|28
|18
|8
|2
|49 - 17
|62
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|28
|19
|3
|6
|62 - 17
|60
|3.
|Лион
|Заявка
|28
|17
|8
|3
|56 - 25
|59
|4.
|Монако
|Заявка
|28
|17
|4
|7
|56 - 38
|55
|5.
|Ланс
|Заявка
|28
|12
|8
|8
|42 - 39
|44
|6.
|Метц
|Заявка
|28
|11
|8
|9
|33 - 27
|41
|7.
|Монпелье
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|44 - 47
|40
|8.
|Марсель
|Заявка
|27
|10
|9
|8
|34 - 32
|39
|9.
|Анже
|Заявка
|28
|11
|6
|11
|33 - 42
|39
|10.
|Ренн
|Заявка
|27
|10
|8
|9
|33 - 31
|38
|11.
|Ницца
|Заявка
|28
|10
|5
|13
|35 - 40
|35
|12.
|Брест
|Заявка
|28
|10
|4
|14
|42 - 50
|34
|13.
|Реймс
|Заявка
|28
|8
|10
|10
|34 - 35
|34
|14.
|Страсбург
|Заявка
|28
|9
|6
|13
|36 - 41
|33
|15.
|Бордо
|Заявка
|28
|9
|6
|13
|28 - 34
|33
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|28
|7
|9
|12
|29 - 42
|30
|17.
|Лорьян
|Заявка
|28
|7
|6
|15
|34 - 52
|27
|18.
|Ним
|Заявка
|28
|7
|4
|17
|27 - 54
|25
|19.
|Нант
|Заявка
|28
|4
|12
|12
|28 - 44
|24
|20.
|Дижон
|Заявка
|28
|2
|9
|17
|19 - 47
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|24 - 8
|32
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|34 - 8
|31
|3.
|Монако
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|32 - 17
|31
|4.
|Лион
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|29 - 12
|30
|5.
|Брест
|Заявка
|14
|8
|1
|5
|29 - 25
|25
|6.
|Монпелье
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|27 - 29
|20
|7.
|Марсель
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 17
|19
|8.
|Ланс
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 18
|19
|9.
|Лорьян
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|21 - 26
|19
|10.
|Метц
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|16 - 14
|19
|11.
|Бордо
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|13 - 15
|19
|12.
|Ренн
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|16 - 19
|18
|13.
|Анже
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|15 - 19
|17
|14.
|Реймс
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|11 - 12
|17
|15.
|Страсбург
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|15 - 17
|16
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|14 - 21
|15
|17.
|Ницца
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|16 - 25
|14
|18.
|Нант
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|14 - 22
|13
|19.
|Ним
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|16 - 28
|11
|20.
|Дижон
|Заявка
|14
|0
|6
|8
|4 - 18
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|25 - 9
|30
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|28 - 9
|29
|3.
|Лион
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|27 - 13
|29
|4.
|Ланс
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|23 - 21
|25
|5.
|Монако
|Заявка
|14
|8
|0
|6
|24 - 21
|24
|6.
|Метц
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|17 - 13
|22
|7.
|Анже
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|18 - 23
|22
|8.
|Ницца
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|19 - 15
|21
|9.
|Ренн
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|17 - 12
|20
|10.
|Монпелье
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|17 - 18
|20
|11.
|Марсель
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|15 - 15
|20
|12.
|Страсбург
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|21 - 24
|17
|13.
|Реймс
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|23 - 23
|17
|14.
|Сент-Этьен
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|15 - 21
|15
|15.
|Бордо
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|15 - 19
|14
|16.
|Ним
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|11 - 26
|14
|17.
|Нант
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|14 - 22
|11
|18.
|Брест
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|13 - 25
|9
|19.
|Дижон
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|15 - 29
|9
|20.
|Лорьян
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|13 - 26
|8
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Нант» – «Реймс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Нант» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Реймс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Нант» – «Реймс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Нант 1:2 Реймс
Исход игры
Нант
48.3% (72)
Ничья
43.6% (65)
Реймс
8.1% (12)
Тотал 2.5
Больше
22.6% (33)
Меньше
77.4% (113)
Обе команды забьют
Да
63.01% (92)
Нет
36.99% (54)
Популярный счёт
1:1 Ничья
39.6% (59)
1:0 Нант
25.5% (38)
2:1 Нант
16.8% (25)
2:0 Нант
3.4% (5)
1:2 Реймс
3.4% (5)
0:1 Реймс
3.4% (5)
0:0 Ничья
2.7% (4)
0:2 Реймс
1.3% (2)
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