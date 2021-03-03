Страсбург
0:0
Первый тайм: 5'
Стадион: де ла Мейно
Монако
19
Каси
Антони
28
Диалло
Хабиб
12
Кайо
Энрике
26
Агилар
Рубен
22
Фофана
Юссуф
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Каси АнтониПолузащитник
-
28 Диалло ХабибНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
34 Лебо АдриенПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Шахири МехдиПолузащитник
-
18 Сиби МаамПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Прчич СаньинПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Лоре Тьерри
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Кайо ЭнрикеЗащитник
-
26 Агилар РубенПолузащитник
-
22 Фофана ЮссуфПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Манноне ВитоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
36 Матазо ЭлиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Диоп СофьянНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ковач Нико
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ажорк Людовик
|11 (3)
|0.39
|2.
|Диалло Хабиб
|7 (1)
|0.25
|3.
|Томассон Адриен
|5
|0.18
|4.
|Лала Кенни
|3 (3)
|0.11
|5.
|Аолу Жан-Эде
|2
|0.07
|6.
|Шахири Мехди
|2
|0.07
|7.
|Льенар Димитри
|1 (1)
|0.04
|8.
|Симакан Мохамед
|1
|0.04
|9.
|Митрович Стефан
|1
|0.04
|10.
|Зохи Кевин
|1
|0.04
|11.
|Уорис Маджид
|1 (1)
|0.04
|12.
|Гильберт Фредерик
|0
|0
|13.
|Каси Антони
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фолланд Кевин
|13
|0.46
|2.
|Бен-Йеддер Виссам
|13 (7)
|0.46
|3.
|Диоп Софьян
|6
|0.21
|4.
|Марипан Гильермо
|5
|0.18
|5.
|Головин Александр
|4
|0.14
|6.
|Йоветич Стеван
|3
|0.11
|7.
|Дисаси Аксель
|3
|0.11
|8.
|Желсон Мартиньш
|2
|0.07
|9.
|Бадьяшиль Бенуа
|2
|0.07
|10.
|Агилар Рубен
|1
|0.04
|11.
|Чуамени Орельен
|1
|0.04
|12.
|Фабрегас Сеск
|1 (1)
|0.04
|13.
|Пеллегри Пьетро
|1
|0.04
|14.
|Жеббель Виллем
|1
|0.04
|15.
|Кайо Энрике
|0
|0
|16.
|Балло-Туре Фоде
|0
|0
|17.
|Сидибе Джибриль
|0
|0
|18.
|Оньекуру Генри
|0
|0
|19.
|Фофана Юссуф
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Аолу Жан-Эде
|7
|0
|2.
|Джику Александр
|6
|0
|3.
|Сиссоко Ибраима
|5
|0
|4.
|Митрович Стефан
|3
|1
|5.
|Томассон Адриен
|3
|1
|6.
|Ажорк Людовик
|4
|0
|7.
|Беллегард Жан-Рикнер
|2
|0
|8.
|Симакан Мохамед
|2
|0
|9.
|Кавасима Эйдзи
|1
|0
|10.
|Коне Ламин
|1
|0
|11.
|Кароль Лионель
|1
|0
|12.
|Прчич Саньин
|1
|0
|13.
|Лала Кенни
|1
|0
|14.
|Гильберт Фредерик
|1
|0
|15.
|Льенар Димитри
|1
|0
|16.
|Диалло Хабиб
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фофана Юссуф
|7
|1
|2.
|Чуамени Орельен
|6
|1
|3.
|Дисаси Аксель
|3
|2
|4.
|Агилар Рубен
|6
|0
|5.
|Диоп Софьян
|4
|0
|6.
|Фолланд Кевин
|3
|0
|7.
|Марипан Гильермо
|3
|0
|8.
|Желсон Мартиньш
|3
|0
|9.
|Дьятта Крепен
|3
|0
|10.
|Жеббель Виллем
|3
|0
|11.
|Фабрегас Сеск
|2
|0
|12.
|Сидибе Джибриль
|2
|0
|13.
|Бен-Йеддер Виссам
|2
|0
|14.
|Балло-Туре Фоде
|2
|0
|15.
|Пеллегри Пьетро
|2
|0
|16.
|Бадьяшиль Бенуа
|2
|0
|17.
|Матсима Крислен
|2
|0
|18.
|Матазо Элио
|0
|1
|19.
|Лекомт Бенжамен
|1
|0
|20.
|Головин Александр
|1
|0
|21.
|Флорентину
|1
|0
|22.
|Бьянкон Жулиан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Страсбург
|2.86% (1)
|25.71% (9)
|25.71% (9)
|11.43% (4)
|11.43% (4)
|22.86% (8)
|Монако
|14.29% (8)
|14.29% (8)
|10.71% (6)
|21.43% (12)
|17.86% (10)
|21.43% (12)
Предыдущие игры
Страсбург Последние 20 матчей: +6 =6 -8Лилль 1:1 Страсбург Страсбург 0:0 Анже Метц 1:2 Страсбург Страсбург 0:2 Монпелье
Лион 3:0 Страсбург Страсбург 2:2 Брест Страсбург 0:1 Реймс Дижон 1:1 Страсбург Страсбург 1:0 Сент-Этьен Ланс 0:1 Страсбург Страсбург 5:0 Ним ПСЖ 4:0 Страсбург Страсбург 0:2 Бордо Анже 0:2 Страсбург Страсбург 2:2 Метц Нант 0:4 Страсбург Страсбург 1:1 Ренн Монпелье 4:3 Страсбург Страсбург 0:1 Марсель Реймс 2:1 Страсбург
Монако Последние 20 матчей: +15 =2 -3Монако 2:0 Брест ПСЖ 0:2 Монако Монако 2:2 Лорьян Гренобль 0:1 Монако
Последние игры между собой
Страсбург: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 5
Монако: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|0:0 Заявка
|28
|17
|9
|2
|47 - 17
|60
|2.
|Лион
|Заявка
|28
|17
|8
|3
|56 - 25
|59
|3.
|ПСЖ
|0:0 Заявка
|28
|18
|4
|6
|61 - 17
|58
|4.
|Монако
|0:0 Заявка
|28
|17
|5
|6
|56 - 37
|56
|5.
|Ланс
|Заявка
|28
|12
|8
|8
|42 - 39
|44
|6.
|Метц
|Заявка
|28
|11
|8
|9
|33 - 27
|41
|7.
|Марсель
|0:0 Заявка
|27
|10
|10
|7
|34 - 30
|40
|8.
|Монпелье
|0:0 Заявка
|28
|11
|7
|10
|43 - 46
|40
|9.
|Анже
|Заявка
|28
|11
|6
|11
|33 - 42
|39
|10.
|Ренн
|Заявка
|27
|10
|8
|9
|33 - 31
|38
|11.
|Ницца
|Заявка
|28
|10
|5
|13
|35 - 40
|35
|12.
|Брест
|Заявка
|28
|10
|4
|14
|42 - 50
|34
|13.
|Бордо
|0:0 Заявка
|28
|9
|7
|12
|28 - 33
|34
|14.
|Реймс
|0:0 Заявка
|28
|7
|11
|10
|32 - 34
|32
|15.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|28
|8
|7
|13
|35 - 41
|31
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|28
|7
|9
|12
|29 - 42
|30
|17.
|Лорьян
|0:0 Заявка
|28
|7
|6
|15
|33 - 51
|27
|18.
|Ним
|Заявка
|28
|7
|4
|17
|27 - 54
|25
|19.
|Нант
|0:0 Заявка
|28
|4
|13
|11
|27 - 42
|25
|20.
|Дижон
|Заявка
|28
|2
|9
|17
|19 - 47
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|0:0 Заявка
|14
|10
|1
|3
|34 - 8
|31
|2.
|Монако
|0:0 Заявка
|14
|9
|4
|1
|32 - 17
|31
|3.
|Лион
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|29 - 12
|30
|4.
|Лилль
|0:0 Заявка
|15
|8
|6
|1
|22 - 8
|30
|5.
|Брест
|Заявка
|14
|8
|1
|5
|29 - 25
|25
|6.
|Монпелье
|0:0 Заявка
|15
|6
|2
|7
|26 - 28
|20
|7.
|Бордо
|0:0 Заявка
|15
|5
|5
|5
|13 - 14
|20
|8.
|Марсель
|0:0 Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 17
|19
|9.
|Ланс
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 18
|19
|10.
|Лорьян
|0:0 Заявка
|14
|6
|1
|7
|21 - 26
|19
|11.
|Метц
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|16 - 14
|19
|12.
|Ренн
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|16 - 19
|18
|13.
|Анже
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|15 - 19
|17
|14.
|Реймс
|0:0 Заявка
|13
|4
|5
|4
|11 - 12
|17
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|14 - 21
|15
|16.
|Ницца
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|16 - 25
|14
|17.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|14
|3
|5
|6
|14 - 17
|14
|18.
|Нант
|0:0 Заявка
|14
|2
|8
|4
|13 - 20
|14
|19.
|Ним
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|16 - 28
|11
|20.
|Дижон
|Заявка
|14
|0
|6
|8
|4 - 18
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|0:0 Заявка
|13
|9
|3
|1
|25 - 9
|30
|2.
|Лион
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|27 - 13
|29
|3.
|ПСЖ
|0:0 Заявка
|14
|8
|3
|3
|27 - 9
|27
|4.
|Монако
|0:0 Заявка
|14
|8
|1
|5
|24 - 20
|25
|5.
|Ланс
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|23 - 21
|25
|6.
|Метц
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|17 - 13
|22
|7.
|Анже
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|18 - 23
|22
|8.
|Ницца
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|19 - 15
|21
|9.
|Марсель
|0:0 Заявка
|14
|5
|6
|3
|15 - 13
|21
|10.
|Ренн
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|17 - 12
|20
|11.
|Монпелье
|0:0 Заявка
|13
|5
|5
|3
|17 - 18
|20
|12.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|14
|5
|2
|7
|21 - 24
|17
|13.
|Сент-Этьен
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|15 - 21
|15
|14.
|Реймс
|0:0 Заявка
|15
|3
|6
|6
|21 - 22
|15
|15.
|Бордо
|0:0 Заявка
|13
|4
|2
|7
|15 - 19
|14
|16.
|Ним
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|11 - 26
|14
|17.
|Нант
|0:0 Заявка
|14
|2
|5
|7
|14 - 22
|11
|18.
|Брест
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|13 - 25
|9
|19.
|Дижон
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|15 - 29
|9
|20.
|Лорьян
|0:0 Заявка
|14
|1
|5
|8
|12 - 25
|8
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Страсбург» – «Монако» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Страсбург» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Монако» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Страсбург» – «Монако», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Страсбург 0:0 Монако
Исход игры
Страсбург
2% (3)
Ничья
11.9% (18)
Монако
86.1% (130)
Тотал 2.5
Больше
70.27% (104)
Меньше
29.73% (44)
Обе команды забьют
Да
79.73% (118)
Нет
20.27% (30)
Популярный счёт
1:2 Монако
57.6% (87)
0:1 Монако
11.3% (17)
1:1 Ничья
9.3% (14)
0:2 Монако
7.3% (11)
1:3 Монако
6.6% (10)
2:2 Ничья
2.6% (4)
1:0 Страсбург
1.3% (2)
2:3 Монако
1.3% (2)
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