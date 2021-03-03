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  2. Матчи
  3. Франция
Страсбург
0:0
Первый тайм: 5'

Стадион:
Монако
0' 5'
16
Кавасима
Эйдзи
5
Коне
Ламин
13
Митрович
Стефан
23
Кароль
Лионель
4
Гильберт
Фредерик
26
Томассон
Адриен
24
Джику
Александр
11
Льенар
Димитри
19
Каси
Антони
28
Диалло
Хабиб
25
Ажорк
Людовик
40
Лекомт
Бенжамен
29
Сидибе
Джибриль
3
Марипан
Гильермо
32
Бадьяшиль
Бенуа
12
Кайо
Энрике
26
Агилар
Рубен
22
Фофана
Юссуф
8
Чуамени
Орельен
17
Головин
Александр
9
Бен-Йеддер
Виссам
31
Фолланд
Кевин
Страсбург
3-5-2
Монако
4-4-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Страсбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ажорк Людовик 11 (3) 0.39
2. Диалло Хабиб 7 (1) 0.25
3. Томассон Адриен 5 0.18
4. Лала Кенни 3 (3) 0.11
5. Аолу Жан-Эде 2 0.07
6. Шахири Мехди 2 0.07
7. Льенар Димитри 1 (1) 0.04
8. Симакан Мохамед 1 0.04
9. Митрович Стефан 1 0.04
10. Зохи Кевин 1 0.04
11. Уорис Маджид 1 (1) 0.04
12. Гильберт Фредерик 0 0
13. Каси Антони 0 0
Монако
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фолланд Кевин 13 0.46
2. Бен-Йеддер Виссам 13 (7) 0.46
3. Диоп Софьян 6 0.21
4. Марипан Гильермо 5 0.18
5. Головин Александр 4 0.14
6. Йоветич Стеван 3 0.11
7. Дисаси Аксель 3 0.11
8. Желсон Мартиньш 2 0.07
9. Бадьяшиль Бенуа 2 0.07
10. Агилар Рубен 1 0.04
11. Чуамени Орельен 1 0.04
12. Фабрегас Сеск 1 (1) 0.04
13. Пеллегри Пьетро 1 0.04
14. Жеббель Виллем 1 0.04
15. Кайо Энрике 0 0
16. Балло-Туре Фоде 0 0
17. Сидибе Джибриль 0 0
18. Оньекуру Генри 0 0
19. Фофана Юссуф 0 0

Карточки

Страсбург
# Игрок      
1. Аолу Жан-Эде 7 0
2. Джику Александр 6 0
3. Сиссоко Ибраима 5 0
4. Митрович Стефан 3 1
5. Томассон Адриен 3 1
6. Ажорк Людовик 4 0
7. Беллегард Жан-Рикнер 2 0
8. Симакан Мохамед 2 0
9. Кавасима Эйдзи 1 0
10. Коне Ламин 1 0
11. Кароль Лионель 1 0
12. Прчич Саньин 1 0
13. Лала Кенни 1 0
14. Гильберт Фредерик 1 0
15. Льенар Димитри 1 0
16. Диалло Хабиб 1 0
Монако
# Игрок      
1. Фофана Юссуф 7 1
2. Чуамени Орельен 6 1
3. Дисаси Аксель 3 2
4. Агилар Рубен 6 0
5. Диоп Софьян 4 0
6. Фолланд Кевин 3 0
7. Марипан Гильермо 3 0
8. Желсон Мартиньш 3 0
9. Дьятта Крепен 3 0
10. Жеббель Виллем 3 0
11. Фабрегас Сеск 2 0
12. Сидибе Джибриль 2 0
13. Бен-Йеддер Виссам 2 0
14. Балло-Туре Фоде 2 0
15. Пеллегри Пьетро 2 0
16. Бадьяшиль Бенуа 2 0
17. Матсима Крислен 2 0
18. Матазо Элио 0 1
19. Лекомт Бенжамен 1 0
20. Головин Александр 1 0
21. Флорентину 1 0
22. Бьянкон Жулиан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Страсбург 2.86% (1) 25.71% (9) 25.71% (9) 11.43% (4) 11.43% (4) 22.86% (8)
 Монако 14.29% (8) 14.29% (8) 10.71% (6) 21.43% (12) 17.86% (10) 21.43% (12)

Предыдущие игры

Страсбург Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Лилль 1:1 Страсбург Страсбург 0:0 Анже Метц 1:2 Страсбург Страсбург 0:2 Монпелье
Лион 3:0 Страсбург Страсбург 2:2 Брест Страсбург 0:1 Реймс Дижон 1:1 Страсбург Страсбург 1:0 Сент-Этьен Ланс 0:1 Страсбург Страсбург 5:0 Ним ПСЖ 4:0 Страсбург Страсбург 0:2 Бордо Анже 0:2 Страсбург Страсбург 2:2 Метц Нант 0:4 Страсбург Страсбург 1:1 Ренн Монпелье 4:3 Страсбург Страсбург 0:1 Марсель Реймс 2:1 Страсбург
Монако Последние 20 матчей: +15 =2 -3
Монако 2:0 Брест ПСЖ 0:2 Монако Монако 2:2 Лорьян Гренобль 0:1 Монако
Ним 3:4 Монако Монако 2:1 Ницца Нант 1:2 Монако Монако 3:1 Марсель Монпелье 2:3 Монако Монако 3:0 Анже Лорьян 2:5 Монако Монако 2:2 Сент-Этьен Дижон 0:1 Монако Монако 0:3 Ланс Марсель 2:1 Монако Лилль 2:1 Монако Монако 3:0 Ним Монако 3:2 ПСЖ Ницца 1:2 Монако Монако 4:0 Бордо

Последние игры между собой

Страсбург: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 5
Монако: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 3
Монако 3:2 Страсбург Лига 1 Монако 1:3 Страсбург Лига 1 Страсбург 2:2 Монако Лига 1 Монако 1:5 Страсбург Лига 1
Страсбург 2:1 Монако Лига 1 Страсбург 1:3 Монако Лига 1 Монако 3:0 Страсбург Лига 1 Страсбург 0:2 Монако Лига 1 Монако 3:0 Страсбург Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль 0:0 Заявка 28 17 9 2 47 - 17 60
2. Лион Заявка 28 17 8 3 56 - 25 59
3. ПСЖ 0:0 Заявка 28 18 4 6 61 - 17 58
4. Монако 0:0 Заявка 28 17 5 6 56 - 37 56
5. Ланс Заявка 28 12 8 8 42 - 39 44
6. Метц Заявка 28 11 8 9 33 - 27 41
7. Марсель 0:0 Заявка 27 10 10 7 34 - 30 40
8. Монпелье 0:0 Заявка 28 11 7 10 43 - 46 40
9. Анже Заявка 28 11 6 11 33 - 42 39
10. Ренн Заявка 27 10 8 9 33 - 31 38
11. Ницца Заявка 28 10 5 13 35 - 40 35
12. Брест Заявка 28 10 4 14 42 - 50 34
13. Бордо 0:0 Заявка 28 9 7 12 28 - 33 34
14. Реймс 0:0 Заявка 28 7 11 10 32 - 34 32
15. Страсбург 0:0 Заявка 28 8 7 13 35 - 41 31
16. Сент-Этьен Заявка 28 7 9 12 29 - 42 30
17. Лорьян 0:0 Заявка 28 7 6 15 33 - 51 27
18. Ним Заявка 28 7 4 17 27 - 54 25
19. Нант 0:0 Заявка 28 4 13 11 27 - 42 25
20. Дижон Заявка 28 2 9 17 19 - 47 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ 0:0 Заявка 14 10 1 3 34 - 8 31
2. Монако 0:0 Заявка 14 9 4 1 32 - 17 31
3. Лион Заявка 14 9 3 2 29 - 12 30
4. Лилль 0:0 Заявка 15 8 6 1 22 - 8 30
5. Брест Заявка 14 8 1 5 29 - 25 25
6. Монпелье 0:0 Заявка 15 6 2 7 26 - 28 20
7. Бордо 0:0 Заявка 15 5 5 5 13 - 14 20
8. Марсель 0:0 Заявка 13 5 4 4 19 - 17 19
9. Ланс Заявка 13 5 4 4 19 - 18 19
10. Лорьян 0:0 Заявка 14 6 1 7 21 - 26 19
11. Метц Заявка 14 5 4 5 16 - 14 19
12. Ренн Заявка 14 5 3 6 16 - 19 18
13. Анже Заявка 13 5 2 6 15 - 19 17
14. Реймс 0:0 Заявка 13 4 5 4 11 - 12 17
15. Сент-Этьен Заявка 14 3 6 5 14 - 21 15
16. Ницца Заявка 14 4 2 8 16 - 25 14
17. Страсбург 0:0 Заявка 14 3 5 6 14 - 17 14
18. Нант 0:0 Заявка 14 2 8 4 13 - 20 14
19. Ним Заявка 14 3 2 9 16 - 28 11
20. Дижон Заявка 14 0 6 8 4 - 18 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль 0:0 Заявка 13 9 3 1 25 - 9 30
2. Лион Заявка 14 8 5 1 27 - 13 29
3. ПСЖ 0:0 Заявка 14 8 3 3 27 - 9 27
4. Монако 0:0 Заявка 14 8 1 5 24 - 20 25
5. Ланс Заявка 15 7 4 4 23 - 21 25
6. Метц Заявка 14 6 4 4 17 - 13 22
7. Анже Заявка 15 6 4 5 18 - 23 22
8. Ницца Заявка 14 6 3 5 19 - 15 21
9. Марсель 0:0 Заявка 14 5 6 3 15 - 13 21
10. Ренн Заявка 13 5 5 3 17 - 12 20
11. Монпелье 0:0 Заявка 13 5 5 3 17 - 18 20
12. Страсбург 0:0 Заявка 14 5 2 7 21 - 24 17
13. Сент-Этьен Заявка 14 4 3 7 15 - 21 15
14. Реймс 0:0 Заявка 15 3 6 6 21 - 22 15
15. Бордо 0:0 Заявка 13 4 2 7 15 - 19 14
16. Ним Заявка 14 4 2 8 11 - 26 14
17. Нант 0:0 Заявка 14 2 5 7 14 - 22 11
18. Брест Заявка 14 2 3 9 13 - 25 9
19. Дижон Заявка 14 2 3 9 15 - 29 9
20. Лорьян 0:0 Заявка 14 1 5 8 12 - 25 8
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Первый тайм
  • 6'
    Заброс Чуамени из центрального круга направо на Агилара прервал Митрович.
  • 5'
    "Монако" обозначил своё преимущество в центре поля и старается пробираться к чужой штрафной площади.
  • Фол, нарушение
    4'
    Гильберт в центре поля врезал кулаком в грудь Головину.
  • 3'
    Прострел Бен-Йдера справа к воротам прервал Митрович.
  • 2'
    "Страсбург" играет в синих футболках и белых трусах, "Монако" - в красно-белых футболках и красных трусах.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "де ла Мейно"!
  • Первый тайм
  • 5'
    Контроль мяча: Страсбург: 50%, Монако: 50%.
  • 4'
    Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 4'
    Кароль Лионель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 4'
    Бадьяшиль Бенуа из команды Монако отправил кросс в штрафную...
  • 3'
    Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 3'
    Монако контролирует мяч.
  • 2'
    Монако совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 1'
    Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • 1'
    Удар от ворот произведет Страсбург
  • 1'
    Агилар Рубен из команды Монако навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 1'
    Бен-Йеддер Виссам из команды Монако отправил кросс в штрафную...
  • 1'
    Поле очень плохое. В нескольких местах оно даже облысело.
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Страсбург начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Meinau. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 4.30 3.80 1.83
Бонус: 5 000 ₽ 4.40 3.85 1.82
Бонус: 5 000 ₽ 4.40 3.60 1.83
  4.39 3.75 1.83

Самый высокий коэффициент на матч «Страсбург» – «Монако» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Страсбург» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Монако» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Страсбург» – «Монако», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.70 1.01 9.20 1.03 3.54 1.28 2.79 1.44 2.06 1.85 1.58 2.38 1.36 3.02 1.14 4.85 1.11 5.45 1.01 9.90
11.50 1.02 8.70 1.05 3.70 1.29 2.85 1.42 1.98 1.88 1.77 2.12 1.55 2.41 1.36 3.15 1.15 5.20 1.11 5.70 1.03 10.00 1.03 10.50 0.00 16.50
3.84 1.29 2.76 1.48 2.20 1.72 1.92 1.97 1.70 2.23 1.50 2.70 1.36 3.35 1.13 6.78
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.04 1.38 2.09 1.74 1.45 2.75 1.15 5.45 1.11 6.50
1.91 1.89 1.41 2.90 1.13 6.00
3.01 1.41 2.47 1.58 1.93 1.94 1.57 2.48 1.41 3.02
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.95 1.25 2.75 1.45 1.71 2.14 1.29 3.60 1.19 4.70
2.95 1.37 1.79 2.05 1.30 3.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.83 1.97
Букмекер Да Нет
4.70 1.17
Букмекер Да Нет
3.25 1.30
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Прогнозы на матч Страсбург 0:0 Монако

Исход игры
Страсбург
2% (3)
Ничья
11.9% (18)
Монако
86.1% (130)
Тотал 2.5
Больше
70.27% (104)
Меньше
29.73% (44)
Обе команды забьют
Да
79.73% (118)
Нет
20.27% (30)
Популярный счёт
1:2 Монако
57.6% (87)
0:1 Монако
11.3% (17)
1:1 Ничья
9.3% (14)
0:2 Монако
7.3% (11)
1:3 Монако
6.6% (10)
2:2 Ничья
2.6% (4)
1:0 Страсбург
1.3% (2)
2:3 Монако
1.3% (2)
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5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
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