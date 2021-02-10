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Страсбург
 
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Стадион:
Монако

Бомбардиры внутри турнира

Страсбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ажорк Людовик 11 (3) 0.41
2. Диалло Хабиб 7 (1) 0.26
3. Томассон Адриен 5 0.19
4. Лала Кенни 3 (3) 0.11
5. Аолу Жан-Эде 2 0.07
6. Шахири Мехди 2 0.07
7. Льенар Димитри 1 (1) 0.04
8. Симакан Мохамед 1 0.04
9. Митрович Стефан 1 0.04
10. Зохи Кевин 1 0.04
11. Уорис Маджид 1 (1) 0.04
12. Гильберт Фредерик 0 0
13. Каси Антони 0 0
Монако
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фолланд Кевин 13 0.48
2. Бен-Йеддер Виссам 13 (7) 0.48
3. Диоп Софьян 6 0.22
4. Марипан Гильермо 5 0.19
5. Головин Александр 4 0.15
6. Йоветич Стеван 3 0.11
7. Дисаси Аксель 3 0.11
8. Желсон Мартиньш 2 0.07
9. Бадьяшиль Бенуа 2 0.07
10. Агилар Рубен 1 0.04
11. Чуамени Орельен 1 0.04
12. Фабрегас Сеск 1 (1) 0.04
13. Пеллегри Пьетро 1 0.04
14. Жеббель Виллем 1 0.04
15. Кайо Энрике 0 0
16. Балло-Туре Фоде 0 0
17. Сидибе Джибриль 0 0
18. Оньекуру Генри 0 0
19. Фофана Юссуф 0 0

Карточки

Страсбург
# Игрок      
1. Аолу Жан-Эде 7 0
2. Джику Александр 6 0
3. Сиссоко Ибраима 5 0
4. Митрович Стефан 3 1
5. Томассон Адриен 3 1
6. Ажорк Людовик 4 0
7. Беллегард Жан-Рикнер 2 0
8. Симакан Мохамед 2 0
9. Кавасима Эйдзи 1 0
10. Коне Ламин 1 0
11. Кароль Лионель 1 0
12. Прчич Саньин 1 0
13. Лала Кенни 1 0
14. Гильберт Фредерик 1 0
15. Льенар Димитри 1 0
16. Диалло Хабиб 1 0
Монако
# Игрок      
1. Фофана Юссуф 7 1
2. Чуамени Орельен 6 1
3. Дисаси Аксель 3 2
4. Агилар Рубен 6 0
5. Диоп Софьян 4 0
6. Фолланд Кевин 3 0
7. Марипан Гильермо 3 0
8. Желсон Мартиньш 3 0
9. Дьятта Крепен 3 0
10. Жеббель Виллем 3 0
11. Фабрегас Сеск 2 0
12. Сидибе Джибриль 2 0
13. Бен-Йеддер Виссам 2 0
14. Балло-Туре Фоде 2 0
15. Пеллегри Пьетро 2 0
16. Бадьяшиль Бенуа 2 0
17. Матсима Крислен 2 0
18. Матазо Элио 0 1
19. Лекомт Бенжамен 1 0
20. Головин Александр 1 0
21. Флорентину 1 0
22. Бьянкон Жулиан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Страсбург 2.86% (1) 25.71% (9) 25.71% (9) 11.43% (4) 11.43% (4) 22.86% (8)
 Монако 14.29% (8) 14.29% (8) 10.71% (6) 21.43% (12) 17.86% (10) 21.43% (12)

Предыдущие игры

Страсбург Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Лилль 1:1 Страсбург Страсбург 0:0 Анже Метц 1:2 Страсбург Страсбург 0:2 Монпелье
Лион 3:0 Страсбург Страсбург 2:2 Брест Страсбург 0:1 Реймс Дижон 1:1 Страсбург Страсбург 1:0 Сент-Этьен Ланс 0:1 Страсбург Страсбург 5:0 Ним ПСЖ 4:0 Страсбург Страсбург 0:2 Бордо Анже 0:2 Страсбург Страсбург 2:2 Метц Нант 0:4 Страсбург Страсбург 1:1 Ренн Монпелье 4:3 Страсбург Страсбург 0:1 Марсель Реймс 2:1 Страсбург
Монако Последние 20 матчей: +15 =2 -3
Монако 2:0 Брест ПСЖ 0:2 Монако Монако 2:2 Лорьян Гренобль 0:1 Монако
Ним 3:4 Монако Монако 2:1 Ницца Нант 1:2 Монако Монако 3:1 Марсель Монпелье 2:3 Монако Монако 3:0 Анже Лорьян 2:5 Монако Монако 2:2 Сент-Этьен Дижон 0:1 Монако Монако 0:3 Ланс Марсель 2:1 Монако Лилль 2:1 Монако Монако 3:0 Ним Монако 3:2 ПСЖ Ницца 1:2 Монако Монако 4:0 Бордо

Последние игры между собой

Страсбург: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 5
Монако: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 3
Монако 3:2 Страсбург Лига 1 Монако 1:3 Страсбург Лига 1 Страсбург 2:2 Монако Лига 1 Монако 1:5 Страсбург Лига 1
Страсбург 2:1 Монако Лига 1 Страсбург 1:3 Монако Лига 1 Монако 3:0 Страсбург Лига 1 Страсбург 0:2 Монако Лига 1 Монако 3:0 Страсбург Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 27 17 8 2 47 - 17 59
2. ПСЖ Заявка 27 18 3 6 61 - 17 57
3. Лион Заявка 27 16 8 3 55 - 25 56
4. Монако Заявка 27 17 4 6 56 - 37 55
5. Метц Заявка 27 11 8 8 33 - 26 41
6. Ланс Заявка 27 11 8 8 39 - 37 41
7. Марсель Заявка 26 10 9 7 34 - 30 39
8. Монпелье Заявка 27 11 6 10 43 - 46 39
9. Ренн Заявка 26 10 8 8 33 - 30 38
10. Анже Заявка 27 10 6 11 32 - 42 36
11. Бордо Заявка 27 9 6 12 28 - 33 33
12. Ницца Заявка 27 9 5 13 33 - 39 32
13. Брест Заявка 27 9 4 14 39 - 49 31
14. Реймс Заявка 27 7 10 10 32 - 34 31
15. Страсбург Заявка 27 8 6 13 35 - 41 30
16. Сент-Этьен Заявка 27 7 9 11 27 - 39 30
17. Лорьян Заявка 27 7 5 15 33 - 51 26
18. Ним Заявка 27 7 4 16 26 - 52 25
19. Нант Заявка 27 4 12 11 27 - 42 24
20. Дижон Заявка 27 2 9 16 18 - 44 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 14 10 1 3 34 - 8 31
2. Монако Заявка 14 9 4 1 32 - 17 31
3. Лилль Заявка 14 8 5 1 22 - 8 29
4. Лион Заявка 13 8 3 2 28 - 12 27
5. Брест Заявка 13 7 1 5 26 - 24 22
6. Метц Заявка 13 5 4 4 16 - 13 19
7. Марсель Заявка 13 5 4 4 19 - 17 19
8. Ланс Заявка 13 5 4 4 19 - 18 19
9. Монпелье Заявка 14 6 1 7 26 - 28 19
10. Лорьян Заявка 14 6 1 7 21 - 26 19
11. Бордо Заявка 14 5 4 5 13 - 14 19
12. Ренн Заявка 14 5 3 6 16 - 19 18
13. Анже Заявка 13 5 2 6 15 - 19 17
14. Реймс Заявка 13 4 5 4 11 - 12 17
15. Сент-Этьен Заявка 13 3 6 4 12 - 18 15
16. Страсбург Заявка 13 3 4 6 14 - 17 13
17. Нант Заявка 13 2 7 4 13 - 20 13
18. Ницца Заявка 13 3 2 8 14 - 24 11
19. Ним Заявка 14 3 2 9 16 - 28 11
20. Дижон Заявка 14 0 6 8 4 - 18 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 13 9 3 1 25 - 9 30
2. Лион Заявка 14 8 5 1 27 - 13 29
3. ПСЖ Заявка 13 8 2 3 27 - 9 26
4. Монако Заявка 13 8 0 5 24 - 20 24
5. Метц Заявка 14 6 4 4 17 - 13 22
6. Ланс Заявка 14 6 4 4 20 - 19 22
7. Ницца Заявка 14 6 3 5 19 - 15 21
8. Ренн Заявка 12 5 5 2 17 - 11 20
9. Марсель Заявка 13 5 5 3 15 - 13 20
10. Монпелье Заявка 13 5 5 3 17 - 18 20
11. Анже Заявка 14 5 4 5 17 - 23 19
12. Страсбург Заявка 14 5 2 7 21 - 24 17
13. Сент-Этьен Заявка 14 4 3 7 15 - 21 15
14. Бордо Заявка 13 4 2 7 15 - 19 14
15. Ним Заявка 13 4 2 7 10 - 24 14
16. Реймс Заявка 14 3 5 6 21 - 22 14
17. Нант Заявка 14 2 5 7 14 - 22 11
18. Дижон Заявка 13 2 3 8 14 - 26 9
19. Брест Заявка 14 2 3 9 13 - 25 9
20. Лорьян Заявка 13 1 4 8 12 - 25 7
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Страсбург - Монако от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 марта 2021, осталось 2 дня 19 часов 55 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 33
    Страсбург 3% (1)
    X 18.2% (6)
    Монако 78.8% (26)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Страсбург
    Ничья
    Монако
    4.12
    3.93
    1.91
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 3.90 3.70 1.90
    Бонус: 5 000 ₽ 3.94 3.82 1.91
    Бонус: 5 000 ₽ 4.00 3.80 1.91
      4.12 3.93 1.90

    Самый высокий коэффициент на матч «Страсбург» – «Монако» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Страсбург» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Монако» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Страсбург» – «Монако», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    10.50 1.01 9.40 1.03 3.78 1.25 3.00 1.39 2.07 1.84 1.59 2.36 1.38 2.94 1.16 4.70 1.11 5.30 1.02 9.30
    12.50 1.01 9.00 1.04 3.85 1.27 2.95 1.40 2.01 1.85 1.80 2.08 1.58 2.48 1.39 3.05 1.17 5.00 1.13 5.50 1.03 9.80 1.03 10.00 0.00 17.00
    4.05 1.27 3.11 1.41 2.39 1.64 2.04 1.87 1.81 2.10 1.59 2.50 1.39 3.16 1.15 6.24
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.20 1.35 2.11 1.73 1.49 2.62 1.16 5.20 1.11 6.45
    2.01 1.80 1.44 2.75 1.14 5.50
    3.25 1.39 2.67 1.53 2.09 1.83 1.66 2.34 1.47 2.85
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    4.20 1.23 2.91 1.41 1.77 2.05 1.33 3.32 1.22 4.30
    2.90 1.39 1.75 2.01 1.32 3.20

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.75 2.08
    Букмекер Да Нет
    4.40 1.19
    Букмекер Да Нет
    3.15 1.33
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    Прогнозы на матч Страсбург - Монако

    Исход игры
    Страсбург
    3% (1)
    Ничья
    18.2% (6)
    Монако
    78.8% (26)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.52% (20)
    Меньше
    35.48% (11)
    Обе команды забьют
    Да
    83.87% (26)
    Нет
    16.13% (5)
    Популярный счёт
    1:2 Монако
    60.6% (20)
    1:1 Ничья
    18.2% (6)
    0:1 Монако
    12.1% (4)
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    4 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (12) Обзор Играть
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