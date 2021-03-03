Лилль
0:0
Первый тайм: 2'
Стадион: Пьер Моруа
Марсель
16
Меньян
Майк
22
Веа
Тимоти
12
Язиджи
Юсуф
29
Лирола
Поль
25
Нагатомо
Юто
22
Гуйе
Пап
10
Пайе
Димитри
- Основной состав
-
16 Меньян МайкВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Веа ТимотиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
12 Язиджи ЮсуфНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
26 Пье ЖеремиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 ШекаПолузащитник
-
11 Араужо ЛуисПолузащитник
-
Главный тренер: Галтье Кристоф
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Лирола ПольЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Нагатомо ЮтоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Гуйе ПапПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Пайе ДимитриНападающий
- Запасные игроки
-
16 Пеле ЙоаннВратарь
-
32 Перрен ЛюкаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Жермен ВалерНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ларге Нассер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Йилмаз Бурак
|9 (2)
|0.33
|2.
|Язиджи Юсуф
|7
|0.26
|3.
|Дэвид Джонатан
|7
|0.26
|4.
|Бамба Джонатан
|6
|0.22
|5.
|Иконе Жонатан
|4 (1)
|0.15
|6.
|Араужо Луис
|3
|0.11
|7.
|Фонте Жозе
|3
|0.11
|8.
|Веа Тимоти
|3
|0.11
|9.
|Саншеш Ренату
|1
|0.04
|10.
|Челик Зеки
|1
|0.04
|11.
|Брадарич Домагой
|1
|0.04
|12.
|Шека
|0
|0
|13.
|Андре Бенжамин
|0
|0
|14.
|Лихаджи Исаак
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Товен Флорьян
|7
|0.27
|2.
|Пайе Димитри
|4
|0.15
|3.
|Бенедетто Дарио
|4 (1)
|0.15
|4.
|Жермен Валер
|3
|0.12
|5.
|Сансон Морган
|2
|0.08
|6.
|Хауи Саиф-Эдин
|2
|0.08
|7.
|Чалета-Цар Дуе
|2
|0.08
|8.
|Радоньич Неманья
|2
|0.08
|9.
|Милик Аркадиуш
|2 (1)
|0.08
|10.
|Альваро Гонсалес II
|1
|0.04
|11.
|Ронжье Валентин
|1
|0.04
|12.
|Амави Жордан
|1
|0.04
|13.
|Гуйе Пап
|1
|0.04
|14.
|Балерди Леонардо
|1
|0.04
|15.
|Нагатомо Юто
|0
|0
|16.
|Энрике Луис III
|0
|0
|17.
|Сакаи Хироки
|0
|0
|18.
|Камара Бубакар
|0
|0
|19.
|Кюизанс Микаэль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Андре Бенжамин
|5
|0
|2.
|Шека
|5
|0
|3.
|Челик Зеки
|5
|0
|4.
|Йилмаз Бурак
|4
|0
|5.
|Фонте Жозе
|4
|0
|6.
|Брадарич Домагой
|4
|0
|7.
|Араужо Луис
|3
|0
|8.
|Мандава Рейнилду
|1
|1
|9.
|Саншеш Ренату
|2
|0
|10.
|Джало Тьягу
|2
|0
|11.
|Ботман Свен
|2
|0
|12.
|Сумаоро Адама
|1
|0
|13.
|Пье Жереми
|1
|0
|14.
|Меньян Майк
|1
|0
|15.
|Бамба Джонатан
|1
|0
|16.
|Сумаре Бубакари
|1
|0
|17.
|Веа Тимоти
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Альваро Гонсалес II
|9
|0
|2.
|Гуйе Пап
|7
|1
|3.
|Сакаи Хироки
|6
|1
|4.
|Пайе Димитри
|3
|2
|5.
|Ронжье Валентин
|6
|0
|6.
|Балерди Леонардо
|4
|1
|7.
|Бенедетто Дарио
|2
|2
|8.
|Чалета-Цар Дуе
|5
|0
|9.
|Камара Бубакар
|5
|0
|10.
|Амави Жордан
|3
|1
|11.
|Хауи Саиф-Эдин
|4
|0
|12.
|Кюизанс Микаэль
|3
|0
|13.
|Нагатомо Юто
|2
|0
|14.
|Стротман Кевин
|2
|0
|15.
|Товен Флорьян
|2
|0
|16.
|Сансон Морган
|2
|0
|17.
|Манданда Стив
|1
|0
|18.
|Жермен Валер
|1
|0
|19.
|Лопес Максим
|1
|0
|20.
|Радоньич Неманья
|1
|0
|21.
|Лирола Поль
|1
|0
|22.
|Перрен Люка
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лилль
|4.44% (2)
|20% (9)
|13.33% (6)
|24.44% (11)
|13.33% (6)
|24.44% (11)
|Марсель
|18.18% (6)
|12.12% (4)
|24.24% (8)
|15.15% (5)
|9.09% (3)
|21.21% (7)
Предыдущие игры
Лилль Последние 20 матчей: +13 =3 -4Лилль 1:1 Страсбург Аякс 2:1 Лилль Лорьян 1:4 Лилль Лилль 1:2 Аякс
Марсель Последние 20 матчей: +6 =6 -8Марсель 1:1 Лион Нант 1:1 Марсель Марсель 3:2 Ницца Бордо 0:0 Марсель
Последние игры между собой
Лилль: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Марсель: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Лилль 3:0 Марсель Лига 1 Марсель 5:1 Лилль Лига 1 Лилль 0:1 Марсель Лига 1 Лилль 0:0 Марсель Лига 1 Марсель 2:0 Лилль Лига 1 Марсель 1:1 Лилль Лига 1 Лилль 1:2 Марсель Лига 1 Лилль 0:4 Марсель Лига 1 Марсель 2:1 Лилль Лига 1 Марсель 0:0 Лилль Лига 1 Лилль 1:0 Марсель Лига 1 Лилль 0:0 Марсель Лига 1 Марсель 1:0 Лилль Лига 1 Марсель 2:0 Лилль Лига 1 Лилль 3:2 Марсель Лига 1 Лилль 4:5 Марсель Суперкубок
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|27
|17
|8
|2
|47 - 17
|59
|2.
|Лион
|Заявка
|28
|17
|8
|3
|56 - 25
|59
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|27
|18
|3
|6
|61 - 17
|57
|4.
|Монако
|Заявка
|27
|17
|4
|6
|56 - 37
|55
|5.
|Ланс
|Заявка
|28
|12
|8
|8
|42 - 39
|44
|6.
|Метц
|Заявка
|28
|11
|8
|9
|33 - 27
|41
|7.
|Марсель
|Заявка
|26
|10
|9
|7
|34 - 30
|39
|8.
|Монпелье
|Заявка
|27
|11
|6
|10
|43 - 46
|39
|9.
|Анже
|Заявка
|28
|11
|6
|11
|33 - 42
|39
|10.
|Ренн
|Заявка
|27
|10
|8
|9
|33 - 31
|38
|11.
|Ницца
|Заявка
|28
|10
|5
|13
|35 - 40
|35
|12.
|Брест
|Заявка
|28
|10
|4
|14
|42 - 50
|34
|13.
|Бордо
|Заявка
|27
|9
|6
|12
|28 - 33
|33
|14.
|Реймс
|Заявка
|27
|7
|10
|10
|32 - 34
|31
|15.
|Страсбург
|Заявка
|27
|8
|6
|13
|35 - 41
|30
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|28
|7
|9
|12
|29 - 42
|30
|17.
|Лорьян
|Заявка
|27
|7
|5
|15
|33 - 51
|26
|18.
|Ним
|Заявка
|28
|7
|4
|17
|27 - 54
|25
|19.
|Нант
|Заявка
|27
|4
|12
|11
|27 - 42
|24
|20.
|Дижон
|Заявка
|28
|2
|9
|17
|19 - 47
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|34 - 8
|31
|2.
|Монако
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|32 - 17
|31
|3.
|Лион
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|29 - 12
|30
|4.
|Лилль
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|22 - 8
|29
|5.
|Брест
|Заявка
|14
|8
|1
|5
|29 - 25
|25
|6.
|Марсель
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 17
|19
|7.
|Ланс
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 18
|19
|8.
|Монпелье
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|26 - 28
|19
|9.
|Лорьян
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|21 - 26
|19
|10.
|Метц
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|16 - 14
|19
|11.
|Бордо
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|13 - 14
|19
|12.
|Ренн
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|16 - 19
|18
|13.
|Анже
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|15 - 19
|17
|14.
|Реймс
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|11 - 12
|17
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|14 - 21
|15
|16.
|Ницца
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|16 - 25
|14
|17.
|Страсбург
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 17
|13
|18.
|Нант
|Заявка
|13
|2
|7
|4
|13 - 20
|13
|19.
|Ним
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|16 - 28
|11
|20.
|Дижон
|Заявка
|14
|0
|6
|8
|4 - 18
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|25 - 9
|30
|2.
|Лион
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|27 - 13
|29
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|27 - 9
|26
|4.
|Ланс
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|23 - 21
|25
|5.
|Монако
|Заявка
|13
|8
|0
|5
|24 - 20
|24
|6.
|Метц
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|17 - 13
|22
|7.
|Анже
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|18 - 23
|22
|8.
|Ницца
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|19 - 15
|21
|9.
|Ренн
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|17 - 12
|20
|10.
|Марсель
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|15 - 13
|20
|11.
|Монпелье
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|17 - 18
|20
|12.
|Страсбург
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|21 - 24
|17
|13.
|Сент-Этьен
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|15 - 21
|15
|14.
|Бордо
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|15 - 19
|14
|15.
|Ним
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|11 - 26
|14
|16.
|Реймс
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|21 - 22
|14
|17.
|Нант
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|14 - 22
|11
|18.
|Брест
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|13 - 25
|9
|19.
|Дижон
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|15 - 29
|9
|20.
|Лорьян
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|12 - 25
|7
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Лилль» – «Марсель» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лилль» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Марсель» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лилль» – «Марсель», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Лилль 0:0 Марсель
Исход игры
Лилль
72.2% (109)
Ничья
19.2% (29)
Марсель
8.6% (13)
Тотал 2.5
Больше
58.78% (87)
Меньше
41.22% (61)
Обе команды забьют
Да
75.68% (112)
Нет
24.32% (36)
Популярный счёт
2:1 Лилль
45.7% (69)
1:1 Ничья
17.9% (27)
1:0 Лилль
17.2% (26)
1:2 Марсель
6% (9)
2:0 Лилль
3.3% (5)
3:1 Лилль
2% (3)
0:1 Марсель
1.3% (2)
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