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  3. Франция
Лилль
0:0
Первый тайм: 2'

Стадион:
Марсель
0' 2'
16
Меньян
Майк
2
Челик
Зеки
6
Фонте
Жозе
5
Ботман
Свен
28
Мандава
Рейнилду
22
Веа
Тимоти
21
Андре
Бенжамин
18
Саншеш
Ренату
10
Иконе
Жонатан
9
Дэвид
Джонатан
12
Язиджи
Юсуф
30
Манданда
Стив
29
Лирола
Поль
15
Чалета-Цар
Дуе
5
Балерди
Леонардо
25
Нагатомо
Юто
8
Нтчам
Оливье
4
Камара
Бубакар
22
Гуйе
Пап
26
Товен
Флорьян
19
Милик
Аркадиуш
10
Пайе
Димитри
Лилль
4-4-2
Марсель
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Лилль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Йилмаз Бурак 9 (2) 0.33
2. Язиджи Юсуф 7 0.26
3. Дэвид Джонатан 7 0.26
4. Бамба Джонатан 6 0.22
5. Иконе Жонатан 4 (1) 0.15
6. Араужо Луис 3 0.11
7. Фонте Жозе 3 0.11
8. Веа Тимоти 3 0.11
9. Саншеш Ренату 1 0.04
10. Челик Зеки 1 0.04
11. Брадарич Домагой 1 0.04
12. Шека 0 0
13. Андре Бенжамин 0 0
14. Лихаджи Исаак 0 0
Марсель
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Товен Флорьян 7 0.27
2. Пайе Димитри 4 0.15
3. Бенедетто Дарио 4 (1) 0.15
4. Жермен Валер 3 0.12
5. Сансон Морган 2 0.08
6. Хауи Саиф-Эдин 2 0.08
7. Чалета-Цар Дуе 2 0.08
8. Радоньич Неманья 2 0.08
9. Милик Аркадиуш 2 (1) 0.08
10. Альваро Гонсалес II 1 0.04
11. Ронжье Валентин 1 0.04
12. Амави Жордан 1 0.04
13. Гуйе Пап 1 0.04
14. Балерди Леонардо 1 0.04
15. Нагатомо Юто 0 0
16. Энрике Луис III 0 0
17. Сакаи Хироки 0 0
18. Камара Бубакар 0 0
19. Кюизанс Микаэль 0 0

Карточки

Лилль
# Игрок      
1. Андре Бенжамин 5 0
2. Шека 5 0
3. Челик Зеки 5 0
4. Йилмаз Бурак 4 0
5. Фонте Жозе 4 0
6. Брадарич Домагой 4 0
7. Араужо Луис 3 0
8. Мандава Рейнилду 1 1
9. Саншеш Ренату 2 0
10. Джало Тьягу 2 0
11. Ботман Свен 2 0
12. Сумаоро Адама 1 0
13. Пье Жереми 1 0
14. Меньян Майк 1 0
15. Бамба Джонатан 1 0
16. Сумаре Бубакари 1 0
17. Веа Тимоти 1 0
Марсель
# Игрок      
1. Альваро Гонсалес II 9 0
2. Гуйе Пап 7 1
3. Сакаи Хироки 6 1
4. Пайе Димитри 3 2
5. Ронжье Валентин 6 0
6. Балерди Леонардо 4 1
7. Бенедетто Дарио 2 2
8. Чалета-Цар Дуе 5 0
9. Камара Бубакар 5 0
10. Амави Жордан 3 1
11. Хауи Саиф-Эдин 4 0
12. Кюизанс Микаэль 3 0
13. Нагатомо Юто 2 0
14. Стротман Кевин 2 0
15. Товен Флорьян 2 0
16. Сансон Морган 2 0
17. Манданда Стив 1 0
18. Жермен Валер 1 0
19. Лопес Максим 1 0
20. Радоньич Неманья 1 0
21. Лирола Поль 1 0
22. Перрен Люка 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лилль 4.44% (2) 20% (9) 13.33% (6) 24.44% (11) 13.33% (6) 24.44% (11)
 Марсель 18.18% (6) 12.12% (4) 24.24% (8) 15.15% (5) 9.09% (3) 21.21% (7)

Предыдущие игры

Лилль Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Лилль 1:1 Страсбург Аякс 2:1 Лилль Лорьян 1:4 Лилль Лилль 1:2 Аякс
Лилль 0:0 Брест Дижон 0:1 Лилль Нант 0:2 Лилль Бордо 0:3 Лилль Лилль 1:0 Дижон Ренн 0:1 Лилль Лилль 2:1 Реймс Ним 0:1 Лилль Лилль 1:2 Анже Монпелье 2:3 Лилль Лилль 0:0 ПСЖ Дижон 0:2 Лилль Лилль 2:1 Бордо Селтик 3:2 Лилль Лилль 2:1 Монако Лилль 2:1 Спарта Прага
Марсель Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Марсель 1:1 Лион Нант 1:1 Марсель Марсель 3:2 Ницца Бордо 0:0 Марсель
Осер 0:2 Марсель Марсель 0:2 ПСЖ Ланс 2:2 Марсель Монако 3:1 Марсель Марсель 0:1 Ланс Марсель 1:2 Ним ПСЖ 2:1 Марсель Дижон 0:0 Марсель Марсель 3:1 Монпелье Анже 2:1 Марсель Марсель 1:1 Реймс Ренн 2:1 Марсель Марсель 2:1 Монако Манчестер Сити 3:0 Марсель Ним 0:2 Марсель Марсель 2:1 Олимпиакос

Последние игры между собой

Лилль: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Марсель: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Марсель 1:1 Лилль Лига 1 Лилль 1:2 Марсель Лига 1 Марсель 2:1 Лилль Лига 1 Марсель 1:2 Лилль Лига 1
Лилль 3:0 Марсель Лига 1 Марсель 5:1 Лилль Лига 1 Лилль 0:1 Марсель Лига 1 Лилль 0:0 Марсель Лига 1 Марсель 2:0 Лилль Лига 1 Марсель 1:1 Лилль Лига 1 Лилль 1:2 Марсель Лига 1 Лилль 0:4 Марсель Лига 1 Марсель 2:1 Лилль Лига 1 Марсель 0:0 Лилль Лига 1 Лилль 1:0 Марсель Лига 1 Лилль 0:0 Марсель Лига 1 Марсель 1:0 Лилль Лига 1 Марсель 2:0 Лилль Лига 1 Лилль 3:2 Марсель Лига 1 Лилль 4:5 Марсель Суперкубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 27 17 8 2 47 - 17 59
2. Лион Заявка 28 17 8 3 56 - 25 59
3. ПСЖ Заявка 27 18 3 6 61 - 17 57
4. Монако Заявка 27 17 4 6 56 - 37 55
5. Ланс Заявка 28 12 8 8 42 - 39 44
6. Метц Заявка 28 11 8 9 33 - 27 41
7. Марсель Заявка 26 10 9 7 34 - 30 39
8. Монпелье Заявка 27 11 6 10 43 - 46 39
9. Анже Заявка 28 11 6 11 33 - 42 39
10. Ренн Заявка 27 10 8 9 33 - 31 38
11. Ницца Заявка 28 10 5 13 35 - 40 35
12. Брест Заявка 28 10 4 14 42 - 50 34
13. Бордо Заявка 27 9 6 12 28 - 33 33
14. Реймс Заявка 27 7 10 10 32 - 34 31
15. Страсбург Заявка 27 8 6 13 35 - 41 30
16. Сент-Этьен Заявка 28 7 9 12 29 - 42 30
17. Лорьян Заявка 27 7 5 15 33 - 51 26
18. Ним Заявка 28 7 4 17 27 - 54 25
19. Нант Заявка 27 4 12 11 27 - 42 24
20. Дижон Заявка 28 2 9 17 19 - 47 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 14 10 1 3 34 - 8 31
2. Монако Заявка 14 9 4 1 32 - 17 31
3. Лион Заявка 14 9 3 2 29 - 12 30
4. Лилль Заявка 14 8 5 1 22 - 8 29
5. Брест Заявка 14 8 1 5 29 - 25 25
6. Марсель Заявка 13 5 4 4 19 - 17 19
7. Ланс Заявка 13 5 4 4 19 - 18 19
8. Монпелье Заявка 14 6 1 7 26 - 28 19
9. Лорьян Заявка 14 6 1 7 21 - 26 19
10. Метц Заявка 14 5 4 5 16 - 14 19
11. Бордо Заявка 14 5 4 5 13 - 14 19
12. Ренн Заявка 14 5 3 6 16 - 19 18
13. Анже Заявка 13 5 2 6 15 - 19 17
14. Реймс Заявка 13 4 5 4 11 - 12 17
15. Сент-Этьен Заявка 14 3 6 5 14 - 21 15
16. Ницца Заявка 14 4 2 8 16 - 25 14
17. Страсбург Заявка 13 3 4 6 14 - 17 13
18. Нант Заявка 13 2 7 4 13 - 20 13
19. Ним Заявка 14 3 2 9 16 - 28 11
20. Дижон Заявка 14 0 6 8 4 - 18 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 13 9 3 1 25 - 9 30
2. Лион Заявка 14 8 5 1 27 - 13 29
3. ПСЖ Заявка 13 8 2 3 27 - 9 26
4. Ланс Заявка 15 7 4 4 23 - 21 25
5. Монако Заявка 13 8 0 5 24 - 20 24
6. Метц Заявка 14 6 4 4 17 - 13 22
7. Анже Заявка 15 6 4 5 18 - 23 22
8. Ницца Заявка 14 6 3 5 19 - 15 21
9. Ренн Заявка 13 5 5 3 17 - 12 20
10. Марсель Заявка 13 5 5 3 15 - 13 20
11. Монпелье Заявка 13 5 5 3 17 - 18 20
12. Страсбург Заявка 14 5 2 7 21 - 24 17
13. Сент-Этьен Заявка 14 4 3 7 15 - 21 15
14. Бордо Заявка 13 4 2 7 15 - 19 14
15. Ним Заявка 14 4 2 8 11 - 26 14
16. Реймс Заявка 14 3 5 6 21 - 22 14
17. Нант Заявка 14 2 5 7 14 - 22 11
18. Брест Заявка 14 2 3 9 13 - 25 9
19. Дижон Заявка 14 2 3 9 15 - 29 9
20. Лорьян Заявка 13 1 4 8 12 - 25 7
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Первый тайм
  • 2'
    Фонте Жозе из команды Лилль делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 2'
    Язиджи Юсуф из команды Лилль сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 2'
    Лилль пытается что-то создать.
  • 1'
    Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Марсель начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Pierre-Mauroy. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 151
Лилль 72.2% (109)
X 19.2% (29)
Марсель 8.6% (13)
Все прогнозы
1.79 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лилль
Ничья
Марсель
1.73
3.92
5.90
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.67 3.70 5.70
Бонус: 5 000 ₽ 1.73 3.92 5.90
Бонус: 5 000 ₽ 1.71 3.75 5.80
  1.73 3.67 5.77

Самый высокий коэффициент на матч «Лилль» – «Марсель» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лилль» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Марсель» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лилль» – «Марсель», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.30 1.03 7.00 1.07 2.86 1.40 2.04 1.78 1.72 2.38 1.27 3.76 1.21 4.20 1.06 7.70 1.03 8.20
8.90 1.06 7.00 1.13 2.95 1.41 2.28 1.68 1.90 1.97 1.69 2.25 1.32 3.30 1.23 4.20 1.08 7.00 1.05 7.70 1.01 15.00 0.00 15.50 0.00 22.00
3.11 1.40 2.73 1.51 2.32 1.67 1.93 1.97 1.70 2.26 1.53 2.67 1.25 4.28
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.79 1.44 1.77 2.05 1.35 3.20 1.09 7.40 1.06 9.40
1.63 2.28 1.32 3.35 1.08 8.20
2.68 1.53 2.20 1.76 1.70 2.27 1.46 2.92
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.15 1.36 2.19 1.68 1.52 2.53 1.18 4.95 1.12 6.20
2.37 1.57 1.58 2.31 1.21 4.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.21 1.70
Букмекер Да Нет
6.00 1.11
Букмекер Да Нет
4.30 1.19
Где смотреть матч Лилль 0:0 Марсель онлайн

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Прогнозы на матч Лилль 0:0 Марсель

Исход игры
Лилль
72.2% (109)
Ничья
19.2% (29)
Марсель
8.6% (13)
Тотал 2.5
Больше
58.78% (87)
Меньше
41.22% (61)
Обе команды забьют
Да
75.68% (112)
Нет
24.32% (36)
Популярный счёт
2:1 Лилль
45.7% (69)
1:1 Ничья
17.9% (27)
1:0 Лилль
17.2% (26)
1:2 Марсель
6% (9)
2:0 Лилль
3.3% (5)
3:1 Лилль
2% (3)
0:1 Марсель
1.3% (2)
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