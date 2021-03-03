  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
Монпелье
0:0
Первый тайм: 5'

Стадион:
Лорьян
0' 5'
1
Омлин
Йонас
6
Самбья
Саломон
4
Илтон
Виторино
3
Конгре
Даниэль
7
Ристич
Михайло
25
Молле
Флоран
12
Ферри
Жордан
11
Саванье
Тежи
19
Мавидиди
Стефи
21
Вахи
Элю
10
Лаборд
Гаэтан
1
Дрейер
Маттье
14
Эрго
Жером
2
Гравильон
Эндрю
15
Лапорт
Жульен
8
Чалоба
Трево
25
Ле
Гофф
Венсан
10
Ле
Фе
Энцо
18
Лемуан
Фабьен
6
Абергель
Лоран
28
Лорьенте
Арман
27
Грбич
Адриан
Монпелье
4-3-3
Лорьян
5-4-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 21 Владение мячом, % 79

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Монпелье
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Делор Анди 9 0.32
2. Лаборд Гаэтан 9 0.32
3. Мавидиди Стефи 6 0.21
4. Саванье Тежи 5 (2) 0.18
5. Молле Флоран 3 0.11
6. Вахи Элю 3 0.11
7. Конгре Даниэль 2 0.07
8. Шкулетич Петар 2 0.07
9. Мендеш Педру II 2 0.07
10. Ойонго Амбруаз 1 0.04
11. Суке Арно 1 0.04
12. Самбья Саломон 0 0
13. Ристич Михайло 0 0
14. Ферри Жордан 0 0
Лорьян
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Моффи Теремас 8 (1) 0.29
2. Висса Йоан 6 (2) 0.21
3. Амель Пьер-Ив 4 (1) 0.14
4. Грбич Адриан 3 (2) 0.11
5. Буасгар Кентен 2 0.07
6. Лорьенте Арман 2 0.07
7. Абергель Лоран 2 0.07
8. Гравильон Эндрю 1 0.04
9. Монкондю Томас 1 0.04
10. Эрго Жером 1 0.04
11. Чалоба Трево 1 0.04
12. Делаплас Жонатан 0 0
13. Ле Фе Энцо 0 0

Карточки

Монпелье
# Игрок      
1. Саванье Тежи 6 1
2. Илтон Виторино 3 2
3. Конгре Даниэль 4 0
4. Суке Арно 4 0
5. Ферри Жордан 4 0
6. Делор Анди 4 0
7. Мендеш Педру II 4 0
8. Ле Таллек Дамьен 2 1
9. Молле Флоран 2 1
10. Лаборд Гаэтан 3 0
11. Ристич Михайло 3 0
12. Мавидиди Стефи 3 0
13. Шотар Жорис 2 0
14. Омлин Йонас 0 1
15. Юн Ил-Лок 1 0
16. Ойонго Амбруаз 1 0
17. Самбья Саломон 1 0
18. Долли Киган 1 0
19. Коцца Николя 1 0
Лорьян
# Игрок      
1. Лемуан Фабьен 5 0
2. Лапорт Жульен 5 0
3. Ле Фе Энцо 5 0
4. Чалоба Трево 4 0
5. Буасгар Кентен 4 0
6. Гравильон Эндрю 2 1
7. Монкондю Томас 3 0
8. Абергель Лоран 3 0
9. Амель Пьер-Ив 3 0
10. Лорьенте Арман 3 0
11. Мендес Убулан 3 0
12. Делаплас Жонатан 1 1
13. Висса Йоан 2 0
14. Морель Жереми 1 0
15. Дрейер Маттье 1 0
16. Нарди Поль 1 0
17. Грбич Адриан 1 0
18. Диарра Стефан 1 0
19. Уоджа Франклин 1 0
20. Этьен Йоанн 1 0
21. Моффи Теремас 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Монпелье 9.3% (4) 16.28% (7) 11.63% (5) 23.26% (10) 23.26% (10) 16.28% (7)
 Лорьян 9.68% (3) 12.9% (4) 9.68% (3) 16.13% (5) 19.35% (6) 32.26% (10)

Предыдущие игры

Монпелье Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Реймс 0:0 Монпелье Монпелье 2:1 Ренн Лион 1:2 Монпелье Страсбург 0:2 Монпелье
Монпелье 4:2 Дижон Метц 1:1 Монпелье Монпелье 1:2 Ланс ПСЖ 4:0 Монпелье Монпелье 2:3 Монако Монпелье 1:1 Нант Марсель 3:1 Монпелье Монпелье 2:3 Лилль Брест 2:2 Монпелье Монпелье 0:2 Метц Ланс 2:3 Монпелье Монпелье 1:3 ПСЖ Лорьян 0:1 Монпелье Монпелье 4:3 Страсбург Бордо 0:2 Монпелье Сент-Этьен 0:1 Монпелье
Лорьян Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Лорьян 2:1 Сент-Этьен Ним 1:0 Лорьян Лорьян 1:4 Лилль Монако 2:2 Лорьян
Лорьян 2:1 Париж Лорьян 1:0 Реймс Ренн 1:1 Лорьян Лорьян 3:2 ПСЖ Лорьян 3:2 Дижон Бордо 2:1 Лорьян Лорьян 2:5 Монако Ницца 2:2 Лорьян Лорьян 0:3 Ренн ПСЖ 2:0 Лорьян Лорьян 3:0 Ним Анже 2:0 Лорьян Лорьян 0:1 Монпелье Лилль 4:0 Лорьян Лорьян 0:2 Нант Дижон 0:0 Лорьян

Последние игры между собой

Монпелье: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Лорьян: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Лорьян 0:1 Монпелье Лига 1 Монпелье 4:3 Лорьян Кубок Монпелье 2:0 Лорьян Лига 1 Лорьян 2:2 Монпелье Лига 1
Лорьян 1:1 Монпелье Лига 1 Лорьян 3:2 Монпелье Кубок лиги Монпелье 2:1 Лорьян Лига 1 Лорьян 0:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 1:0 Лорьян Лига 1 Лорьян 4:4 Монпелье Лига 1 Монпелье 0:2 Лорьян Лига 1 Монпелье 2:0 Лорьян Лига 1 Лорьян 2:1 Монпелье Лига 1 Лорьян 2:1 Монпелье Лига 1 Монпелье 4:0 Лорьян Лига 1 Монпелье 1:2 Лорьян Кубок лиги Монпелье 3:1 Лорьян Лига 1 Лорьян 0:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 2:1 Лорьян Лига 1 Лорьян 2:2 Монпелье Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль 0:0 Заявка 28 17 9 2 47 - 17 60
2. Лион Заявка 28 17 8 3 56 - 25 59
3. ПСЖ 0:0 Заявка 28 18 4 6 61 - 17 58
4. Монако 0:0 Заявка 28 17 5 6 56 - 37 56
5. Ланс Заявка 28 12 8 8 42 - 39 44
6. Метц Заявка 28 11 8 9 33 - 27 41
7. Марсель 0:0 Заявка 27 10 10 7 34 - 30 40
8. Монпелье 0:0 Заявка 28 11 7 10 43 - 46 40
9. Анже Заявка 28 11 6 11 33 - 42 39
10. Ренн Заявка 27 10 8 9 33 - 31 38
11. Ницца Заявка 28 10 5 13 35 - 40 35
12. Брест Заявка 28 10 4 14 42 - 50 34
13. Бордо 0:0 Заявка 28 9 7 12 28 - 33 34
14. Реймс 0:0 Заявка 28 7 11 10 32 - 34 32
15. Страсбург 0:0 Заявка 28 8 7 13 35 - 41 31
16. Сент-Этьен Заявка 28 7 9 12 29 - 42 30
17. Лорьян 0:0 Заявка 28 7 6 15 33 - 51 27
18. Ним Заявка 28 7 4 17 27 - 54 25
19. Нант 0:0 Заявка 28 4 13 11 27 - 42 25
20. Дижон Заявка 28 2 9 17 19 - 47 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ 0:0 Заявка 14 10 1 3 34 - 8 31
2. Монако 0:0 Заявка 14 9 4 1 32 - 17 31
3. Лион Заявка 14 9 3 2 29 - 12 30
4. Лилль 0:0 Заявка 15 8 6 1 22 - 8 30
5. Брест Заявка 14 8 1 5 29 - 25 25
6. Монпелье 0:0 Заявка 15 6 2 7 26 - 28 20
7. Бордо 0:0 Заявка 15 5 5 5 13 - 14 20
8. Марсель 0:0 Заявка 13 5 4 4 19 - 17 19
9. Ланс Заявка 13 5 4 4 19 - 18 19
10. Лорьян 0:0 Заявка 14 6 1 7 21 - 26 19
11. Метц Заявка 14 5 4 5 16 - 14 19
12. Ренн Заявка 14 5 3 6 16 - 19 18
13. Анже Заявка 13 5 2 6 15 - 19 17
14. Реймс 0:0 Заявка 13 4 5 4 11 - 12 17
15. Сент-Этьен Заявка 14 3 6 5 14 - 21 15
16. Ницца Заявка 14 4 2 8 16 - 25 14
17. Страсбург 0:0 Заявка 14 3 5 6 14 - 17 14
18. Нант 0:0 Заявка 14 2 8 4 13 - 20 14
19. Ним Заявка 14 3 2 9 16 - 28 11
20. Дижон Заявка 14 0 6 8 4 - 18 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль 0:0 Заявка 13 9 3 1 25 - 9 30
2. Лион Заявка 14 8 5 1 27 - 13 29
3. ПСЖ 0:0 Заявка 14 8 3 3 27 - 9 27
4. Монако 0:0 Заявка 14 8 1 5 24 - 20 25
5. Ланс Заявка 15 7 4 4 23 - 21 25
6. Метц Заявка 14 6 4 4 17 - 13 22
7. Анже Заявка 15 6 4 5 18 - 23 22
8. Ницца Заявка 14 6 3 5 19 - 15 21
9. Марсель 0:0 Заявка 14 5 6 3 15 - 13 21
10. Ренн Заявка 13 5 5 3 17 - 12 20
11. Монпелье 0:0 Заявка 13 5 5 3 17 - 18 20
12. Страсбург 0:0 Заявка 14 5 2 7 21 - 24 17
13. Сент-Этьен Заявка 14 4 3 7 15 - 21 15
14. Реймс 0:0 Заявка 15 3 6 6 21 - 22 15
15. Бордо 0:0 Заявка 13 4 2 7 15 - 19 14
16. Ним Заявка 14 4 2 8 11 - 26 14
17. Нант 0:0 Заявка 14 2 5 7 14 - 22 11
18. Брест Заявка 14 2 3 9 13 - 25 9
19. Дижон Заявка 14 2 3 9 15 - 29 9
20. Лорьян 0:0 Заявка 14 1 5 8 12 - 25 8
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Mosson. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 150
Монпелье 83.3% (125)
X 15.3% (23)
Лорьян 1.3% (2)
Все прогнозы
1.98 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Монпелье
Ничья
Лорьян
1.99
3.75
4.03
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.97 3.50 3.75
Бонус: 5 000 ₽ 1.99 3.75 3.82
Бонус: 5 000 ₽ 1.95 3.50 3.80
  1.98 3.53 4.03

Самый высокий коэффициент на матч «Монпелье» – «Лорьян» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Монпелье» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лорьян» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Монпелье» – «Лорьян», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.70 1.01 9.60 1.03 3.88 1.24 2.91 1.41 2.08 1.83 1.60 2.34 1.39 2.90 1.14 4.60 1.10 5.65 1.01 9.70
11.50 1.02 8.40 1.04 3.90 1.29 3.05 1.39 1.94 1.92 1.73 2.18 1.52 2.65 1.41 3.25 1.19 5.40 1.11 5.90 1.04 9.40 1.02 9.70 0.00 16.50
3.89 1.29 2.71 1.50 2.18 1.74 1.90 1.98 1.69 2.25 1.48 2.75 1.51 2.72 1.38 3.22 1.15 6.30
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.12 1.36 2.12 1.72 1.50 2.59 1.15 5.10 1.10 6.35
1.98 1.74 1.48 2.80 1.16 5.40
2.98 1.42 2.45 1.59 1.92 1.96 1.56 2.51 1.40 3.05
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.25 1.22 2.95 1.40 1.78 2.04 1.34 3.26 1.20 4.65
2.70 1.44 1.68 2.10 1.28 3.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.76 2.06
Букмекер Да Нет
4.30 1.21
Букмекер Да Нет
3.30 1.30
Где смотреть матч Монпелье 0:0 Лорьян онлайн

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Прогнозы на матч Монпелье 0:0 Лорьян

Исход игры
Монпелье
83.3% (125)
Ничья
15.3% (23)
Лорьян
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
40.14% (59)
Меньше
59.86% (88)
Обе команды забьют
Да
52.38% (77)
Нет
47.62% (70)
Популярный счёт
2:1 Монпелье
34.7% (52)
1:0 Монпелье
32% (48)
1:1 Ничья
12.7% (19)
2:0 Монпелье
11.3% (17)
0:0 Ничья
2.7% (4)
3:2 Монпелье
2% (3)
1:2 Лорьян
1.3% (2)
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2 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
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