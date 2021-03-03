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  2. Матчи
  3. Франция
Монпелье
1:1
Конец матча

Стадион:
Лорьян
0'
0:1
9' Пенальти
Грбич Адриан
1:1
28' Гол
Мавидиди Стефи
36' Желтая карточка
Лемуан Фабьен
61' Желтая карточка
Ферри Жордан
63' Желтая карточка
Чалоба Трево
70' Желтая карточка
Мендеш Педру II
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Моффи Теремас
87' Желтая карточка
Гравильон Эндрю
90'+5
1
Омлин
Йонас
6
Самбья
Саломон
4
Илтон
Виторино
3
Конгре
Даниэль
7
Ристич
Михайло
25
Молле
Флоран
12
Ферри
Жордан
11
Саванье
Тежи
19
Мавидиди
Стефи
21
Вахи
Элю
10
Лаборд
Гаэтан
1
Дрейер
Маттье
14
Эрго
Жером
2
Гравильон
Эндрю
15
Лапорт
Жульен
8
Чалоба
Трево
25
Ле
Гофф
Венсан
10
Ле
Фе
Энцо
18
Лемуан
Фабьен
6
Абергель
Лоран
28
Лорьенте
Арман
27
Грбич
Адриан
Монпелье
4-3-3
Лорьян
5-4-1

Ход матча

9'
0:1
Грбич Адриан
28'
Мавидиди Стефи
1:1
36'
 
Лемуан Фабьен
61'
Ферри Жордан
 
61'
Мендеш Педру II
Вахи Элю
 
63'
 
Чалоба Трево
67'
 
Висса Йоан
Лорьенте Арман
67'
 
Моффи Теремас
Грбич Адриан
70'
Мендеш Педру II
 
77'
 
Моффи Теремас
83'
Суке Арно
Самбья Саломон
 
83'
Шотар Жорис
Ферри Жордан
 
83'
Шкулетич Петар
Лаборд Гаэтан
 
87'
 
Гравильон Эндрю
89'
 
Уоджа Франклин
Лемуан Фабьен

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 6
  • 5 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 18 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Монпелье
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Делор Анди 9 0.32
2. Лаборд Гаэтан 9 0.32
3. Мавидиди Стефи 7 0.25
4. Саванье Тежи 5 (2) 0.18
5. Молле Флоран 3 0.11
6. Вахи Элю 3 0.11
7. Конгре Даниэль 2 0.07
8. Шкулетич Петар 2 0.07
9. Мендеш Педру II 2 0.07
10. Ойонго Амбруаз 1 0.04
11. Суке Арно 1 0.04
12. Самбья Саломон 0 0
13. Ристич Михайло 0 0
14. Ферри Жордан 0 0
Лорьян
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Моффи Теремас 8 (1) 0.29
2. Висса Йоан 6 (2) 0.21
3. Амель Пьер-Ив 4 (1) 0.14
4. Грбич Адриан 4 (3) 0.14
5. Буасгар Кентен 2 0.07
6. Лорьенте Арман 2 0.07
7. Абергель Лоран 2 0.07
8. Гравильон Эндрю 1 0.04
9. Монкондю Томас 1 0.04
10. Эрго Жером 1 0.04
11. Чалоба Трево 1 0.04
12. Делаплас Жонатан 0 0
13. Ле Фе Энцо 0 0

Карточки

Монпелье
# Игрок      
1. Саванье Тежи 6 1
2. Илтон Виторино 3 2
3. Ферри Жордан 5 0
4. Мендеш Педру II 5 0
5. Конгре Даниэль 4 0
6. Суке Арно 4 0
7. Делор Анди 4 0
8. Ле Таллек Дамьен 2 1
9. Молле Флоран 2 1
10. Лаборд Гаэтан 3 0
11. Ристич Михайло 3 0
12. Мавидиди Стефи 3 0
13. Шотар Жорис 2 0
14. Омлин Йонас 0 1
15. Юн Ил-Лок 1 0
16. Ойонго Амбруаз 1 0
17. Самбья Саломон 1 0
18. Долли Киган 1 0
19. Коцца Николя 1 0
Лорьян
# Игрок      
1. Лемуан Фабьен 6 0
2. Лапорт Жульен 5 0
3. Чалоба Трево 5 0
4. Ле Фе Энцо 5 0
5. Гравильон Эндрю 3 1
6. Буасгар Кентен 4 0
7. Монкондю Томас 3 0
8. Абергель Лоран 3 0
9. Амель Пьер-Ив 3 0
10. Лорьенте Арман 3 0
11. Мендес Убулан 3 0
12. Делаплас Жонатан 1 1
13. Висса Йоан 2 0
14. Морель Жереми 1 0
15. Дрейер Маттье 1 0
16. Нарди Поль 1 0
17. Грбич Адриан 1 0
18. Диарра Стефан 1 0
19. Уоджа Франклин 1 0
20. Этьен Йоанн 1 0
21. Моффи Теремас 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Монпелье 9.09% (4) 18.18% (8) 11.36% (5) 22.73% (10) 22.73% (10) 15.91% (7)
 Лорьян 12.5% (4) 12.5% (4) 9.38% (3) 15.63% (5) 18.75% (6) 31.25% (10)

Предыдущие игры

Монпелье Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Реймс 0:0 Монпелье Монпелье 2:1 Ренн Лион 1:2 Монпелье Страсбург 0:2 Монпелье
Монпелье 4:2 Дижон Метц 1:1 Монпелье Монпелье 1:2 Ланс ПСЖ 4:0 Монпелье Монпелье 2:3 Монако Монпелье 1:1 Нант Марсель 3:1 Монпелье Монпелье 2:3 Лилль Брест 2:2 Монпелье Монпелье 0:2 Метц Ланс 2:3 Монпелье Монпелье 1:3 ПСЖ Лорьян 0:1 Монпелье Монпелье 4:3 Страсбург Бордо 0:2 Монпелье Сент-Этьен 0:1 Монпелье
Лорьян Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Лорьян 2:1 Сент-Этьен Ним 1:0 Лорьян Лорьян 1:4 Лилль Монако 2:2 Лорьян
Лорьян 2:1 Париж Лорьян 1:0 Реймс Ренн 1:1 Лорьян Лорьян 3:2 ПСЖ Лорьян 3:2 Дижон Бордо 2:1 Лорьян Лорьян 2:5 Монако Ницца 2:2 Лорьян Лорьян 0:3 Ренн ПСЖ 2:0 Лорьян Лорьян 3:0 Ним Анже 2:0 Лорьян Лорьян 0:1 Монпелье Лилль 4:0 Лорьян Лорьян 0:2 Нант Дижон 0:0 Лорьян

Последние игры между собой

Монпелье: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Лорьян: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Лорьян 0:1 Монпелье Лига 1 Монпелье 4:3 Лорьян Кубок Монпелье 2:0 Лорьян Лига 1 Лорьян 2:2 Монпелье Лига 1
Лорьян 1:1 Монпелье Лига 1 Лорьян 3:2 Монпелье Кубок лиги Монпелье 2:1 Лорьян Лига 1 Лорьян 0:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 1:0 Лорьян Лига 1 Лорьян 4:4 Монпелье Лига 1 Монпелье 0:2 Лорьян Лига 1 Монпелье 2:0 Лорьян Лига 1 Лорьян 2:1 Монпелье Лига 1 Лорьян 2:1 Монпелье Лига 1 Монпелье 4:0 Лорьян Лига 1 Монпелье 1:2 Лорьян Кубок лиги Монпелье 3:1 Лорьян Лига 1 Лорьян 0:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 2:1 Лорьян Лига 1 Лорьян 2:2 Монпелье Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 28 18 8 2 49 - 17 62
2. ПСЖ Заявка 28 19 3 6 62 - 17 60
3. Лион Заявка 28 17 8 3 56 - 25 59
4. Монако Заявка 28 17 4 7 56 - 38 55
5. Ланс Заявка 28 12 8 8 42 - 39 44
6. Метц Заявка 28 11 8 9 33 - 27 41
7. Монпелье Заявка 28 11 7 10 44 - 47 40
8. Марсель Заявка 27 10 9 8 34 - 32 39
9. Анже Заявка 28 11 6 11 33 - 42 39
10. Ренн Заявка 27 10 8 9 33 - 31 38
11. Ницца Заявка 28 10 5 13 35 - 40 35
12. Брест Заявка 28 10 4 14 42 - 50 34
13. Реймс Заявка 28 8 10 10 34 - 35 34
14. Страсбург Заявка 28 9 6 13 36 - 41 33
15. Бордо Заявка 28 9 6 13 28 - 34 33
16. Сент-Этьен Заявка 28 7 9 12 29 - 42 30
17. Лорьян Заявка 28 7 6 15 34 - 52 27
18. Ним Заявка 28 7 4 17 27 - 54 25
19. Нант Заявка 28 4 12 12 28 - 44 24
20. Дижон Заявка 28 2 9 17 19 - 47 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 15 9 5 1 24 - 8 32
2. ПСЖ Заявка 14 10 1 3 34 - 8 31
3. Монако Заявка 14 9 4 1 32 - 17 31
4. Лион Заявка 14 9 3 2 29 - 12 30
5. Брест Заявка 14 8 1 5 29 - 25 25
6. Монпелье Заявка 15 6 2 7 27 - 29 20
7. Марсель Заявка 13 5 4 4 19 - 17 19
8. Ланс Заявка 13 5 4 4 19 - 18 19
9. Лорьян Заявка 14 6 1 7 21 - 26 19
10. Метц Заявка 14 5 4 5 16 - 14 19
11. Бордо Заявка 15 5 4 6 13 - 15 19
12. Ренн Заявка 14 5 3 6 16 - 19 18
13. Анже Заявка 13 5 2 6 15 - 19 17
14. Реймс Заявка 13 4 5 4 11 - 12 17
15. Страсбург Заявка 14 4 4 6 15 - 17 16
16. Сент-Этьен Заявка 14 3 6 5 14 - 21 15
17. Ницца Заявка 14 4 2 8 16 - 25 14
18. Нант Заявка 14 2 7 5 14 - 22 13
19. Ним Заявка 14 3 2 9 16 - 28 11
20. Дижон Заявка 14 0 6 8 4 - 18 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 13 9 3 1 25 - 9 30
2. ПСЖ Заявка 14 9 2 3 28 - 9 29
3. Лион Заявка 14 8 5 1 27 - 13 29
4. Ланс Заявка 15 7 4 4 23 - 21 25
5. Монако Заявка 14 8 0 6 24 - 21 24
6. Метц Заявка 14 6 4 4 17 - 13 22
7. Анже Заявка 15 6 4 5 18 - 23 22
8. Ницца Заявка 14 6 3 5 19 - 15 21
9. Ренн Заявка 13 5 5 3 17 - 12 20
10. Монпелье Заявка 13 5 5 3 17 - 18 20
11. Марсель Заявка 14 5 5 4 15 - 15 20
12. Страсбург Заявка 14 5 2 7 21 - 24 17
13. Реймс Заявка 15 4 5 6 23 - 23 17
14. Сент-Этьен Заявка 14 4 3 7 15 - 21 15
15. Бордо Заявка 13 4 2 7 15 - 19 14
16. Ним Заявка 14 4 2 8 11 - 26 14
17. Нант Заявка 14 2 5 7 14 - 22 11
18. Брест Заявка 14 2 3 9 13 - 25 9
19. Дижон Заявка 14 2 3 9 15 - 29 9
20. Лорьян Заявка 14 1 5 8 13 - 26 8
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
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Новости матча
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Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Mosson. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 150
Монпелье 83.3% (125)
X 15.3% (23)
Лорьян 1.3% (2)
Все прогнозы
1.98 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 4.60 1.53 5.60
Бонус: 5 000 ₽ 1.99 3.75 3.82
Бонус: 5 000 ₽ 5.10 1.42 6.50
  6.04 1.35 7.32

Самый высокий коэффициент на матч «Монпелье» – «Лорьян» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Монпелье» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лорьян» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Монпелье» – «Лорьян», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.70 1.01 9.60 1.03 3.88 1.24 2.91 1.41 2.08 1.83 1.60 2.34 1.39 2.90 1.14 4.60 1.10 5.65 1.01 9.70
11.50 1.02 8.40 1.04 8.50 1.06 6.80 1.10 1.47 2.65 1.73 2.18 1.07 8.40 1.04 10.00 1.05 9.50 1.04 10.00 1.05 9.50 1.04 7.77 1.01 16.50
3.89 1.29 2.71 1.50 2.18 1.74 1.40 3.07 1.23 4.42 1.38 3.18 1.99 1.88 1.69 2.24 1.47 2.80 1.39 3.14 1.15 6.30
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
3.12 1.36 2.12 1.72 1.50 2.59 1.15 5.10 1.10 6.35
1.98 1.74 2.04 1.77 1.33 3.25 1.38 3.00 1.04 10.00 1.02 13.00
2.98 1.42 2.45 1.59 1.92 1.96 1.56 2.51 1.89 1.99 1.56 2.52 1.24 4.31 1.20 4.87
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.25 1.22 2.95 1.40 1.78 2.04 1.34 3.26 1.20 4.65
2.70 1.44 1.68 2.10 1.28 3.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.25 3.90
Букмекер Да Нет
2.50 1.53
Букмекер Да Нет
3.30 1.30
Где смотреть матч Монпелье 1:1 Лорьян онлайн

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Прогнозы на матч Монпелье 1:1 Лорьян

Исход игры
Монпелье
83.3% (125)
Ничья
15.3% (23)
Лорьян
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
40.14% (59)
Меньше
59.86% (88)
Обе команды забьют
Да
52.38% (77)
Нет
47.62% (70)
Популярный счёт
2:1 Монпелье
34.7% (52)
1:0 Монпелье
32% (48)
1:1 Ничья
12.7% (19)
2:0 Монпелье
11.3% (17)
0:0 Ничья
2.7% (4)
3:2 Монпелье
2% (3)
1:2 Лорьян
1.3% (2)
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