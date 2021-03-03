Монпелье
1:1
Конец матча
Стадион: Стад де ля Моссон
Лорьян
0:1
9' ПенальтиГрбич Адриан
1:1
28' ГолМавидиди Стефи
36' Желтая карточкаЛемуан Фабьен
61' Желтая карточкаФерри Жордан
63' Желтая карточкаЧалоба Трево
70' Желтая карточкаМендеш Педру II
77' Undefined phrase: football_event_Моффи Теремас
87' Желтая карточкаГравильон Эндрю
25
Молле
Флоран
12
Ферри
Жордан
11
Саванье
Тежи
21
Вахи
Элю
14
Эрго
Жером
10
Ле
Фе
Энцо
27
Грбич
Адриан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Молле ФлоранПолузащитник
-
12 Ферри ЖорданПолузащитник
-
11 Саванье ТежиПолузащитник
- Нападающий
-
21 Вахи ЭлюНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Коцца НиколяЗащитник
- Полузащитник
-
20 Долли КиганПолузащитник
-
13 Шотар ЖорисПолузащитник
- Нападающий
-
24 Юн Ил-ЛокНападающий
-
Главный тренер: Дер Закарян Мишель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Эрго ЖеромЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Ле Фе ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Грбич АдрианНападающий
- Запасные игроки
-
30 Нарди ПольВратарь
-
31 Этьен ЙоаннЗащитник
- Защитник
-
19 Висса ЙоанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пелиссье Кристоф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
9'
0:1
28'
1:1
36'
61'
63'
70'
77'
87'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
3 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 6
-
5 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
18 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Делор Анди
|9
|0.32
|2.
|Лаборд Гаэтан
|9
|0.32
|3.
|Мавидиди Стефи
|7
|0.25
|4.
|Саванье Тежи
|5 (2)
|0.18
|5.
|Молле Флоран
|3
|0.11
|6.
|Вахи Элю
|3
|0.11
|7.
|Конгре Даниэль
|2
|0.07
|8.
|Шкулетич Петар
|2
|0.07
|9.
|Мендеш Педру II
|2
|0.07
|10.
|Ойонго Амбруаз
|1
|0.04
|11.
|Суке Арно
|1
|0.04
|12.
|Самбья Саломон
|0
|0
|13.
|Ристич Михайло
|0
|0
|14.
|Ферри Жордан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Моффи Теремас
|8 (1)
|0.29
|2.
|Висса Йоан
|6 (2)
|0.21
|3.
|Амель Пьер-Ив
|4 (1)
|0.14
|4.
|Грбич Адриан
|4 (3)
|0.14
|5.
|Буасгар Кентен
|2
|0.07
|6.
|Лорьенте Арман
|2
|0.07
|7.
|Абергель Лоран
|2
|0.07
|8.
|Гравильон Эндрю
|1
|0.04
|9.
|Монкондю Томас
|1
|0.04
|10.
|Эрго Жером
|1
|0.04
|11.
|Чалоба Трево
|1
|0.04
|12.
|Делаплас Жонатан
|0
|0
|13.
|Ле Фе Энцо
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Саванье Тежи
|6
|1
|2.
|Илтон Виторино
|3
|2
|3.
|Ферри Жордан
|5
|0
|4.
|Мендеш Педру II
|5
|0
|5.
|Конгре Даниэль
|4
|0
|6.
|Суке Арно
|4
|0
|7.
|Делор Анди
|4
|0
|8.
|Ле Таллек Дамьен
|2
|1
|9.
|Молле Флоран
|2
|1
|10.
|Лаборд Гаэтан
|3
|0
|11.
|Ристич Михайло
|3
|0
|12.
|Мавидиди Стефи
|3
|0
|13.
|Шотар Жорис
|2
|0
|14.
|Омлин Йонас
|0
|1
|15.
|Юн Ил-Лок
|1
|0
|16.
|Ойонго Амбруаз
|1
|0
|17.
|Самбья Саломон
|1
|0
|18.
|Долли Киган
|1
|0
|19.
|Коцца Николя
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Лемуан Фабьен
|6
|0
|2.
|Лапорт Жульен
|5
|0
|3.
|Чалоба Трево
|5
|0
|4.
|Ле Фе Энцо
|5
|0
|5.
|Гравильон Эндрю
|3
|1
|6.
|Буасгар Кентен
|4
|0
|7.
|Монкондю Томас
|3
|0
|8.
|Абергель Лоран
|3
|0
|9.
|Амель Пьер-Ив
|3
|0
|10.
|Лорьенте Арман
|3
|0
|11.
|Мендес Убулан
|3
|0
|12.
|Делаплас Жонатан
|1
|1
|13.
|Висса Йоан
|2
|0
|14.
|Морель Жереми
|1
|0
|15.
|Дрейер Маттье
|1
|0
|16.
|Нарди Поль
|1
|0
|17.
|Грбич Адриан
|1
|0
|18.
|Диарра Стефан
|1
|0
|19.
|Уоджа Франклин
|1
|0
|20.
|Этьен Йоанн
|1
|0
|21.
|Моффи Теремас
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Монпелье
|9.09% (4)
|18.18% (8)
|11.36% (5)
|22.73% (10)
|22.73% (10)
|15.91% (7)
|Лорьян
|12.5% (4)
|12.5% (4)
|9.38% (3)
|15.63% (5)
|18.75% (6)
|31.25% (10)
Предыдущие игры
Монпелье Последние 20 матчей: +9 =4 -7Реймс 0:0 Монпелье Монпелье 2:1 Ренн Лион 1:2 Монпелье Страсбург 0:2 Монпелье
Монпелье 4:2 Дижон Метц 1:1 Монпелье Монпелье 1:2 Ланс ПСЖ 4:0 Монпелье Монпелье 2:3 Монако Монпелье 1:1 Нант Марсель 3:1 Монпелье Монпелье 2:3 Лилль Брест 2:2 Монпелье Монпелье 0:2 Метц Ланс 2:3 Монпелье Монпелье 1:3 ПСЖ Лорьян 0:1 Монпелье Монпелье 4:3 Страсбург Бордо 0:2 Монпелье Сент-Этьен 0:1 Монпелье
Лорьян Последние 20 матчей: +6 =4 -10Лорьян 2:1 Сент-Этьен Ним 1:0 Лорьян Лорьян 1:4 Лилль Монако 2:2 Лорьян
Последние игры между собой
Монпелье: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Лорьян: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Лорьян 1:1 Монпелье Лига 1 Лорьян 3:2 Монпелье Кубок лиги Монпелье 2:1 Лорьян Лига 1 Лорьян 0:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 1:0 Лорьян Лига 1 Лорьян 4:4 Монпелье Лига 1 Монпелье 0:2 Лорьян Лига 1 Монпелье 2:0 Лорьян Лига 1 Лорьян 2:1 Монпелье Лига 1 Лорьян 2:1 Монпелье Лига 1 Монпелье 4:0 Лорьян Лига 1 Монпелье 1:2 Лорьян Кубок лиги Монпелье 3:1 Лорьян Лига 1 Лорьян 0:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 2:1 Лорьян Лига 1 Лорьян 2:2 Монпелье Лига 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|28
|18
|8
|2
|49 - 17
|62
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|28
|19
|3
|6
|62 - 17
|60
|3.
|Лион
|Заявка
|28
|17
|8
|3
|56 - 25
|59
|4.
|Монако
|Заявка
|28
|17
|4
|7
|56 - 38
|55
|5.
|Ланс
|Заявка
|28
|12
|8
|8
|42 - 39
|44
|6.
|Метц
|Заявка
|28
|11
|8
|9
|33 - 27
|41
|7.
|Монпелье
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|44 - 47
|40
|8.
|Марсель
|Заявка
|27
|10
|9
|8
|34 - 32
|39
|9.
|Анже
|Заявка
|28
|11
|6
|11
|33 - 42
|39
|10.
|Ренн
|Заявка
|27
|10
|8
|9
|33 - 31
|38
|11.
|Ницца
|Заявка
|28
|10
|5
|13
|35 - 40
|35
|12.
|Брест
|Заявка
|28
|10
|4
|14
|42 - 50
|34
|13.
|Реймс
|Заявка
|28
|8
|10
|10
|34 - 35
|34
|14.
|Страсбург
|Заявка
|28
|9
|6
|13
|36 - 41
|33
|15.
|Бордо
|Заявка
|28
|9
|6
|13
|28 - 34
|33
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|28
|7
|9
|12
|29 - 42
|30
|17.
|Лорьян
|Заявка
|28
|7
|6
|15
|34 - 52
|27
|18.
|Ним
|Заявка
|28
|7
|4
|17
|27 - 54
|25
|19.
|Нант
|Заявка
|28
|4
|12
|12
|28 - 44
|24
|20.
|Дижон
|Заявка
|28
|2
|9
|17
|19 - 47
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|24 - 8
|32
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|34 - 8
|31
|3.
|Монако
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|32 - 17
|31
|4.
|Лион
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|29 - 12
|30
|5.
|Брест
|Заявка
|14
|8
|1
|5
|29 - 25
|25
|6.
|Монпелье
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|27 - 29
|20
|7.
|Марсель
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 17
|19
|8.
|Ланс
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 18
|19
|9.
|Лорьян
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|21 - 26
|19
|10.
|Метц
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|16 - 14
|19
|11.
|Бордо
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|13 - 15
|19
|12.
|Ренн
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|16 - 19
|18
|13.
|Анже
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|15 - 19
|17
|14.
|Реймс
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|11 - 12
|17
|15.
|Страсбург
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|15 - 17
|16
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|14 - 21
|15
|17.
|Ницца
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|16 - 25
|14
|18.
|Нант
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|14 - 22
|13
|19.
|Ним
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|16 - 28
|11
|20.
|Дижон
|Заявка
|14
|0
|6
|8
|4 - 18
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|25 - 9
|30
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|28 - 9
|29
|3.
|Лион
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|27 - 13
|29
|4.
|Ланс
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|23 - 21
|25
|5.
|Монако
|Заявка
|14
|8
|0
|6
|24 - 21
|24
|6.
|Метц
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|17 - 13
|22
|7.
|Анже
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|18 - 23
|22
|8.
|Ницца
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|19 - 15
|21
|9.
|Ренн
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|17 - 12
|20
|10.
|Монпелье
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|17 - 18
|20
|11.
|Марсель
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|15 - 15
|20
|12.
|Страсбург
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|21 - 24
|17
|13.
|Реймс
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|23 - 23
|17
|14.
|Сент-Этьен
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|15 - 21
|15
|15.
|Бордо
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|15 - 19
|14
|16.
|Ним
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|11 - 26
|14
|17.
|Нант
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|14 - 22
|11
|18.
|Брест
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|13 - 25
|9
|19.
|Дижон
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|15 - 29
|9
|20.
|Лорьян
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|13 - 26
|8
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Монпелье» – «Лорьян» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Монпелье» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лорьян» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Монпелье» – «Лорьян», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Монпелье 1:1 Лорьян
Исход игры
Монпелье
83.3% (125)
Ничья
15.3% (23)
Лорьян
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
40.14% (59)
Меньше
59.86% (88)
Обе команды забьют
Да
52.38% (77)
Нет
47.62% (70)
Популярный счёт
2:1 Монпелье
34.7% (52)
1:0 Монпелье
32% (48)
1:1 Ничья
12.7% (19)
2:0 Монпелье
11.3% (17)
0:0 Ничья
2.7% (4)
3:2 Монпелье
2% (3)
1:2 Лорьян
1.3% (2)
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