Второй тайм

94' Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Гравильон Эндрю выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Удар от ворот произведет Лорьян

92' Суке Арно оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

91' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

91' Игрок команды Монпелье делает подачу, но она была перехвачена.

90' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

89' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

88' Омлин Йонас взял и забрал мяч на выходе

88' Лемуан Фабьен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

87' Судья подбегает и показывает Гравильон Эндрю из команды Лорьян отложенную желтую карточку за фол.

85' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

84' Матч возобновлен

84' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

84' Саванье Тежи пробил со штрафного прямо в стенку

81' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

80' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

80' Дрейер Маттье взял и забрал мяч на выходе

80' Саванье Тежи из команды Монпелье навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

79' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

79' Лапорт Жульен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Матч возобновлен

78' НЕТ ГОЛА! - После просмотра повтора, судья решил, что гол, который забила команда Лорьян , будет отменен из-за фола.

78' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

75' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

74' Удар от ворот произведет Лорьян

74' Саванье Тежи навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

74' Матч возобновлен

74' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

73' Гравильон Эндрю предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

73' [player1] из команды [team] отправил кросс в штрафную...

72' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

71' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

71' Удар от ворот произведет Монпелье

70' Мендеш Педру II - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

69' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

68' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

67' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

66' Ле Гофф Венсан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Лапорт Жульен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

65' Матч возобновлен

65' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

65' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

65' Лапорт Жульен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Гравильон Эндрю предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

64' Матч возобновлен

63' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

63' Чалоба Трево совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

62' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

61' Ферри Жордан совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

60' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

60' Матч возобновлен

60' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

58' Удар от ворот произведет Монпелье

57' Матч возобновлен

57' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

56' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

56' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

55' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

55' Удар от ворот произведет Монпелье

54' Лемуан Фабьен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

53' Удар от ворот произведет Монпелье

52' Омлин Йонас взял и забрал мяч на выходе

50' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля