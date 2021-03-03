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Сент-Этьен
 
Позже

Стадион:
Ланс
30
Мулен
Жесси
26
Дебюши
Матьё
2
Мукуди
Ароль
6
Сиссе
Папе
Абу
5
Колодзейчак
Тимоти
17
Аушиш
Адиль
18
Норден
Арно
33
Гурна-Дуат
Лукас
8
Камара
Махди
22
Монне-Паке
Кевин
9
Аби
Шарль
16
Лека
Жан-Луи
24
Гради
Жонатан
4
Баде
Луак
14
Медина
Факундо
11
Клаусс
Джонатан
18
Каюзак
Янник
8
Фофана
Секо
21
Айдара
Массадио
22
Маурисио
Тони
29
Мюинга
Арно
7
Сотока
Флорьян
Сент-Этьен
4-1-4-1
Ланс
3-4-1-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Сент-Этьен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Буанга Денис 4 (2) 0.15
2. Амума Ромен 4 0.15
3. Норден Арно 3 0.11
4. Камара Махди 3 0.11
5. Аби Шарль 3 0.11
6. Аушиш Адиль 2 0.07
7. Мукуди Ароль 2 0.07
8. Неу Иван 1 0.04
9. Дебюши Матьё 1 0.04
10. Масон Иван 1 0.04
11. Хазри Вахби 1 (1) 0.04
12. Будебуз Ряд 0 0
13. Трауко Мигель 0 0
14. Юссуф Зейду 0 0
Ланс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Какута Гаэль 9 (5) 0.33
2. Сотока Флорьян 7 (1) 0.26
3. Мюинга Арно 5 0.19
4. Ганаго Игнатиус 5 0.19
5. Банса Саймон 4 0.15
6. Дукуре Шейк 2 0.07
7. Медина Факундо 2 0.07
8. Клаусс Джонатан 1 0.04
9. Фофана Секо 1 0.04
10. Силла Иссиага 1 0.04
11. Маурисио Тони 0 0
12. Мишлен Клеман 0 0
13. Айдара Массадио 0 0
14. Жан Корентин 0 0
15. Гради Жонатан 0 0

Карточки

Сент-Этьен
# Игрок      
1. Неу Иван 6 0
2. Гурна-Дуат Лукас 6 0
3. Амума Ромен 5 0
4. Колодзейчак Тимоти 3 1
5. Хазри Вахби 3 1
6. Дебюши Матьё 4 0
7. Буанга Денис 4 0
8. Мукуди Ароль 4 0
9. Камара Махди 3 0
10. Муэффек Аймен 3 0
11. Будебуз Ряд 2 0
12. Рецос Панайотис 2 0
13. Масон Иван 2 0
14. Мулен Жесси 1 0
15. Трауко Мигель 1 0
16. Сиссе Папе Абу 1 0
17. Норден Арно 1 0
18. Юссуф Зейду 1 0
19. Аушиш Адиль 1 0
20. Аби Шарль 1 0
21. Фофана Уэсли 1 0
22. Сидибе Абдулайе 1 0
23. Габар Баптист 1 0
Ланс
# Игрок      
1. Гради Жонатан 7 1
2. Каюзак Янник 8 0
3. Баде Луак 6 1
4. Медина Факундо 7 0
5. Дукуре Шейк 7 0
6. Айдара Массадио 4 0
7. Сотока Флорьян 4 0
8. Фортес Стивен 3 0
9. Маурисио Тони 3 0
10. Банса Саймон 3 0
11. Какута Гаэль 2 0
12. Лека Жан-Луи 2 0
13. Жан Корентин 2 0
14. Мишлен Клеман 0 1
15. Перес Мануэль 1 0
16. Фофана Секо 1 0
17. Боура Исмаэль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сент-Этьен 20% (5) 20% (5) 8% (2) 16% (4) 24% (6) 12% (3)
 Ланс 13.51% (5) 16.22% (6) 18.92% (7) 18.92% (7) 13.51% (5) 18.92% (7)

Предыдущие игры

Сент-Этьен Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Лорьян 2:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:1 Реймс Ренн 0:2 Сент-Этьен Сошо 1:0 Сент-Этьен
Сент-Этьен 1:0 Метц Сент-Этьен 1:1 Нант Ницца 0:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:5 Лион Страсбург 1:0 Сент-Этьен Реймс 3:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:1 ПСЖ Монако 2:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 2:2 Ним Бордо 1:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:0 Анже Дижон 0:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:1 Лилль Брест 4:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 3:2 Гренобль Лион 2:1 Сент-Этьен
Ланс Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Анже 2:2 Ланс Ланс 2:1 Дижон Реймс 1:1 Ланс Нант 2:4 Ланс
Ланс 0:0 Ренн Ланс 2:2 Марсель Монпелье 1:2 Ланс Ланс 0:1 Ницца Марсель 0:1 Ланс Нант 1:1 Ланс Ланс 0:1 Страсбург Лион 3:2 Ланс Ланс 2:1 Брест Метц 2:0 Ланс Монако 0:3 Ланс Ланс 2:3 Монпелье Ренн 0:2 Ланс Ланс 1:3 Анже Ланс 1:1 Нант Дижон 0:1 Ланс

Последние игры между собой

Сент-Этьен: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 6
Ланс: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 5
Ланс 2:0 Сент-Этьен Лига 1 Ланс 0:1 Сент-Этьен Товарищеские матчи Сент-Этьен 3:3 Ланс Лига 1 Ланс 0:1 Сент-Этьен Лига 1
Ланс 0:1 Сент-Этьен Товарищеские матчи Ланс 0:0 Сент-Этьен Международные матчи (клубы) Ланс 2:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 3:1 Ланс Лига 1 Сент-Этьен 1:4 Ланс Лига 1 Ланс 3:1 Сент-Этьен Кубок Ланс 1:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 2:0 Ланс Лига 1 Ланс 3:2 Сент-Этьен Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 27 17 8 2 47 - 17 59
2. ПСЖ Заявка 27 18 3 6 61 - 17 57
3. Лион Заявка 27 16 8 3 55 - 25 56
4. Монако Заявка 27 17 4 6 56 - 37 55
5. Метц Заявка 27 11 8 8 33 - 26 41
6. Ланс Заявка 27 11 8 8 39 - 37 41
7. Марсель Заявка 26 10 9 7 34 - 30 39
8. Монпелье Заявка 27 11 6 10 43 - 46 39
9. Ренн Заявка 26 10 8 8 33 - 30 38
10. Анже Заявка 27 10 6 11 32 - 42 36
11. Бордо Заявка 27 9 6 12 28 - 33 33
12. Ницца Заявка 27 9 5 13 33 - 39 32
13. Брест Заявка 27 9 4 14 39 - 49 31
14. Реймс Заявка 27 7 10 10 32 - 34 31
15. Страсбург Заявка 27 8 6 13 35 - 41 30
16. Сент-Этьен Заявка 27 7 9 11 27 - 39 30
17. Лорьян Заявка 27 7 5 15 33 - 51 26
18. Ним Заявка 27 7 4 16 26 - 52 25
19. Нант Заявка 27 4 12 11 27 - 42 24
20. Дижон Заявка 27 2 9 16 18 - 44 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 14 10 1 3 34 - 8 31
2. Монако Заявка 14 9 4 1 32 - 17 31
3. Лилль Заявка 14 8 5 1 22 - 8 29
4. Лион Заявка 13 8 3 2 28 - 12 27
5. Брест Заявка 13 7 1 5 26 - 24 22
6. Метц Заявка 13 5 4 4 16 - 13 19
7. Марсель Заявка 13 5 4 4 19 - 17 19
8. Ланс Заявка 13 5 4 4 19 - 18 19
9. Монпелье Заявка 14 6 1 7 26 - 28 19
10. Лорьян Заявка 14 6 1 7 21 - 26 19
11. Бордо Заявка 14 5 4 5 13 - 14 19
12. Ренн Заявка 14 5 3 6 16 - 19 18
13. Анже Заявка 13 5 2 6 15 - 19 17
14. Реймс Заявка 13 4 5 4 11 - 12 17
15. Сент-Этьен Заявка 13 3 6 4 12 - 18 15
16. Страсбург Заявка 13 3 4 6 14 - 17 13
17. Нант Заявка 13 2 7 4 13 - 20 13
18. Ницца Заявка 13 3 2 8 14 - 24 11
19. Ним Заявка 14 3 2 9 16 - 28 11
20. Дижон Заявка 14 0 6 8 4 - 18 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 13 9 3 1 25 - 9 30
2. Лион Заявка 14 8 5 1 27 - 13 29
3. ПСЖ Заявка 13 8 2 3 27 - 9 26
4. Монако Заявка 13 8 0 5 24 - 20 24
5. Метц Заявка 14 6 4 4 17 - 13 22
6. Ланс Заявка 14 6 4 4 20 - 19 22
7. Ницца Заявка 14 6 3 5 19 - 15 21
8. Ренн Заявка 12 5 5 2 17 - 11 20
9. Марсель Заявка 13 5 5 3 15 - 13 20
10. Монпелье Заявка 13 5 5 3 17 - 18 20
11. Анже Заявка 14 5 4 5 17 - 23 19
12. Страсбург Заявка 14 5 2 7 21 - 24 17
13. Сент-Этьен Заявка 14 4 3 7 15 - 21 15
14. Бордо Заявка 13 4 2 7 15 - 19 14
15. Ним Заявка 13 4 2 7 10 - 24 14
16. Реймс Заявка 14 3 5 6 21 - 22 14
17. Нант Заявка 14 2 5 7 14 - 22 11
18. Дижон Заявка 13 2 3 8 14 - 26 9
19. Брест Заявка 14 2 3 9 13 - 25 9
20. Лорьян Заявка 13 1 4 8 12 - 25 7
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
Прогнозы 146
Сент-Этьен 41.1% (60)
X 46.6% (68)
Ланс 12.3% (18)
Все прогнозы
2.72 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сент-Этьен
Ничья
Ланс
2.95
3.25
2.90
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.60 3.25 2.80
Бонус: 5 000 ₽ 2.62 3.24 2.82
Бонус: 5 000 ₽ 2.90 3.15 2.90
  2.95 3.20 2.70

Самый высокий коэффициент на матч «Сент-Этьен» – «Ланс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сент-Этьен» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ланс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сент-Этьен» – «Ланс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.30 1.05 6.10 1.10 2.74 1.43 2.09 1.74 1.64 2.40 1.29 3.60 1.20 4.40 1.05 7.90 1.03 8.40
7.90 1.06 6.30 1.12 2.80 1.44 2.12 1.77 1.80 2.08 1.62 2.40 1.29 3.60 1.21 4.40 1.06 7.80 1.05 8.50 1.01 15.00 0.00 15.50 0.00 23.00
3.01 1.43 2.63 1.54 2.22 1.72 1.86 2.05 1.65 2.35 1.49 2.81 1.23 4.57 1.10 8.28
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.59 1.50 1.68 2.19 1.33 3.32 1.08 7.80 1.06 9.20
1.64 2.25 1.31 3.45 1.10 8.00
2.68 1.52 2.20 1.75 1.69 2.28 1.45 2.93 1.36 3.42
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.26 1.34 2.17 1.69 1.51 2.56 1.17 5.00 1.12 6.20
2.18 1.63 1.51 2.45 1.18 4.50

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.01 1.80
Букмекер Да Нет
5.30 1.15
Букмекер Да Нет
3.80 1.23
Где смотреть матч Сент-Этьен - Ланс онлайн

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Прогнозы на матч Сент-Этьен - Ланс

Исход игры
Сент-Этьен
40.7% (59)
Ничья
46.9% (68)
Ланс
12.4% (18)
Тотал 2.5
Больше
27.27% (39)
Меньше
72.73% (104)
Обе команды забьют
Да
70.63% (101)
Нет
29.37% (42)
Популярный счёт
1:1 Ничья
42.8% (62)
1:0 Сент-Этьен
18.6% (27)
2:1 Сент-Этьен
17.2% (25)
1:2 Ланс
6.2% (9)
0:1 Ланс
5.5% (8)
2:0 Сент-Этьен
3.4% (5)
2:2 Ничья
2.8% (4)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (12) Обзор Играть
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