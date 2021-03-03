Сент-Этьен
2:3
Конец матча
Стадион: Жоффруа Гишар
Ланс
20' Желтая карточкаМукуди Ароль
0:1
20' ПенальтиСотока Флорьян
0:2
25' ГолМюинга Арно
27' Желтая карточкаДебюши Матьё
1:2
40' ГолМукуди Ароль
67' Желтая карточкаГурна-Дуат Лукас
77' Желтая карточкаБанса Саймон
85' Желтая карточкаСотока Флорьян
1:3
90' ГолКошта Давид
2:3
90' ПенальтиБуанга Денис
30
Мулен
Жесси
26
Дебюши
Матьё
17
Аушиш
Адиль
18
Норден
Арно
16
Лека
Жан-Луи
18
Каюзак
Янник
29
Мюинга
Арно
- Основной состав
-
30 Мулен ЖессиВратарь
-
26 Дебюши МатьёЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Аушиш АдильПолузащитник
-
18 Норден АрноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
35 Соу СайдуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Неу ИванПолузащитник
-
28 Юссуф ЗейдуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Буанга ДенисНападающий
-
Главный тренер: Пюэль Клод
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
16 Лека Жан-ЛуиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Каюзак ЯнникПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Мюинга АрноНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
34 Уидани АдамПолузащитник
-
33 Кошта ДавидПолузащитник
-
25 Жан КорентинПолузащитник
-
20 Траоре ШейкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Банса СаймонНападающий
-
Главный тренер: Хайзе Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
Ход матча
20'
20'
0:1
25'
0:2
27'
40'
1:2
67'
71'
77'
85'
90'
1:3
90'
2:3
Статистика матча
-
2 Голы 3
-
6 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 5
-
13 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
65 Владение мячом, % 35
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Буанга Денис
|5 (3)
|0.18
|2.
|Амума Ромен
|4
|0.14
|3.
|Норден Арно
|3
|0.11
|4.
|Мукуди Ароль
|3
|0.11
|5.
|Камара Махди
|3
|0.11
|6.
|Аби Шарль
|3
|0.11
|7.
|Аушиш Адиль
|2
|0.07
|8.
|Неу Иван
|1
|0.04
|9.
|Дебюши Матьё
|1
|0.04
|10.
|Масон Иван
|1
|0.04
|11.
|Хазри Вахби
|1 (1)
|0.04
|12.
|Будебуз Ряд
|0
|0
|13.
|Трауко Мигель
|0
|0
|14.
|Юссуф Зейду
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Какута Гаэль
|9 (5)
|0.32
|2.
|Сотока Флорьян
|8 (2)
|0.29
|3.
|Мюинга Арно
|6
|0.21
|4.
|Ганаго Игнатиус
|5
|0.18
|5.
|Банса Саймон
|4
|0.14
|6.
|Дукуре Шейк
|2
|0.07
|7.
|Медина Факундо
|2
|0.07
|8.
|Клаусс Джонатан
|1
|0.04
|9.
|Фофана Секо
|1
|0.04
|10.
|Силла Иссиага
|1
|0.04
|11.
|Кошта Давид
|1
|0.04
|12.
|Мишлен Клеман
|0
|0
|13.
|Маурисио Тони
|0
|0
|14.
|Айдара Массадио
|0
|0
|15.
|Жан Корентин
|0
|0
|16.
|Гради Жонатан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гурна-Дуат Лукас
|7
|0
|2.
|Неу Иван
|6
|0
|3.
|Дебюши Матьё
|5
|0
|4.
|Амума Ромен
|5
|0
|5.
|Мукуди Ароль
|5
|0
|6.
|Колодзейчак Тимоти
|3
|1
|7.
|Хазри Вахби
|3
|1
|8.
|Буанга Денис
|4
|0
|9.
|Камара Махди
|3
|0
|10.
|Муэффек Аймен
|3
|0
|11.
|Будебуз Ряд
|2
|0
|12.
|Рецос Панайотис
|2
|0
|13.
|Масон Иван
|2
|0
|14.
|Мулен Жесси
|1
|0
|15.
|Трауко Мигель
|1
|0
|16.
|Сиссе Папе Абу
|1
|0
|17.
|Норден Арно
|1
|0
|18.
|Юссуф Зейду
|1
|0
|19.
|Аушиш Адиль
|1
|0
|20.
|Аби Шарль
|1
|0
|21.
|Фофана Уэсли
|1
|0
|22.
|Сидибе Абдулайе
|1
|0
|23.
|Габар Баптист
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гради Жонатан
|7
|1
|2.
|Каюзак Янник
|8
|0
|3.
|Баде Луак
|6
|1
|4.
|Медина Факундо
|7
|0
|5.
|Дукуре Шейк
|7
|0
|6.
|Сотока Флорьян
|5
|0
|7.
|Айдара Массадио
|4
|0
|8.
|Банса Саймон
|4
|0
|9.
|Фортес Стивен
|3
|0
|10.
|Маурисио Тони
|3
|0
|11.
|Какута Гаэль
|2
|0
|12.
|Лека Жан-Луи
|2
|0
|13.
|Жан Корентин
|2
|0
|14.
|Мишлен Клеман
|0
|1
|15.
|Перес Мануэль
|1
|0
|16.
|Фофана Секо
|1
|0
|17.
|Боура Исмаэль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сент-Этьен
|18.52% (5)
|18.52% (5)
|11.11% (3)
|14.81% (4)
|22.22% (6)
|14.81% (4)
|Ланс
|12.5% (5)
|20% (8)
|17.5% (7)
|17.5% (7)
|12.5% (5)
|20% (8)
Предыдущие игры
Сент-Этьен Последние 20 матчей: +5 =8 -7Лорьян 2:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:1 Реймс Ренн 0:2 Сент-Этьен Сошо 1:0 Сент-Этьен
Сент-Этьен 1:0 Метц Сент-Этьен 1:1 Нант Ницца 0:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:5 Лион Страсбург 1:0 Сент-Этьен Реймс 3:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:1 ПСЖ Монако 2:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 2:2 Ним Бордо 1:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:0 Анже Дижон 0:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:1 Лилль Брест 4:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 3:2 Гренобль Лион 2:1 Сент-Этьен
Ланс Последние 20 матчей: +8 =6 -6Анже 2:2 Ланс Ланс 2:1 Дижон Реймс 1:1 Ланс Нант 2:4 Ланс
Последние игры между собой
Сент-Этьен: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 6
Ланс: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|0:0 Заявка
|28
|17
|9
|2
|47 - 17
|60
|2.
|Лион
|Заявка
|28
|17
|8
|3
|56 - 25
|59
|3.
|ПСЖ
|0:0 Заявка
|28
|18
|4
|6
|61 - 17
|58
|4.
|Монако
|0:0 Заявка
|28
|17
|5
|6
|56 - 37
|56
|5.
|Ланс
|Заявка
|28
|12
|8
|8
|42 - 39
|44
|6.
|Метц
|Заявка
|28
|11
|8
|9
|33 - 27
|41
|7.
|Марсель
|0:0 Заявка
|27
|10
|10
|7
|34 - 30
|40
|8.
|Монпелье
|0:0 Заявка
|28
|11
|7
|10
|43 - 46
|40
|9.
|Анже
|Заявка
|28
|11
|6
|11
|33 - 42
|39
|10.
|Ренн
|Заявка
|27
|10
|8
|9
|33 - 31
|38
|11.
|Ницца
|Заявка
|28
|10
|5
|13
|35 - 40
|35
|12.
|Брест
|Заявка
|28
|10
|4
|14
|42 - 50
|34
|13.
|Бордо
|0:0 Заявка
|28
|9
|7
|12
|28 - 33
|34
|14.
|Реймс
|0:0 Заявка
|28
|7
|11
|10
|32 - 34
|32
|15.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|28
|8
|7
|13
|35 - 41
|31
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|28
|7
|9
|12
|29 - 42
|30
|17.
|Лорьян
|0:0 Заявка
|28
|7
|6
|15
|33 - 51
|27
|18.
|Ним
|Заявка
|28
|7
|4
|17
|27 - 54
|25
|19.
|Нант
|0:0 Заявка
|28
|4
|13
|11
|27 - 42
|25
|20.
|Дижон
|Заявка
|28
|2
|9
|17
|19 - 47
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|0:0 Заявка
|14
|10
|1
|3
|34 - 8
|31
|2.
|Монако
|0:0 Заявка
|14
|9
|4
|1
|32 - 17
|31
|3.
|Лион
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|29 - 12
|30
|4.
|Лилль
|0:0 Заявка
|15
|8
|6
|1
|22 - 8
|30
|5.
|Брест
|Заявка
|14
|8
|1
|5
|29 - 25
|25
|6.
|Монпелье
|0:0 Заявка
|15
|6
|2
|7
|26 - 28
|20
|7.
|Бордо
|0:0 Заявка
|15
|5
|5
|5
|13 - 14
|20
|8.
|Марсель
|0:0 Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 17
|19
|9.
|Ланс
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 18
|19
|10.
|Лорьян
|0:0 Заявка
|14
|6
|1
|7
|21 - 26
|19
|11.
|Метц
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|16 - 14
|19
|12.
|Ренн
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|16 - 19
|18
|13.
|Анже
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|15 - 19
|17
|14.
|Реймс
|0:0 Заявка
|13
|4
|5
|4
|11 - 12
|17
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|14 - 21
|15
|16.
|Ницца
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|16 - 25
|14
|17.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|14
|3
|5
|6
|14 - 17
|14
|18.
|Нант
|0:0 Заявка
|14
|2
|8
|4
|13 - 20
|14
|19.
|Ним
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|16 - 28
|11
|20.
|Дижон
|Заявка
|14
|0
|6
|8
|4 - 18
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|0:0 Заявка
|13
|9
|3
|1
|25 - 9
|30
|2.
|Лион
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|27 - 13
|29
|3.
|ПСЖ
|0:0 Заявка
|14
|8
|3
|3
|27 - 9
|27
|4.
|Монако
|0:0 Заявка
|14
|8
|1
|5
|24 - 20
|25
|5.
|Ланс
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|23 - 21
|25
|6.
|Метц
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|17 - 13
|22
|7.
|Анже
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|18 - 23
|22
|8.
|Ницца
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|19 - 15
|21
|9.
|Марсель
|0:0 Заявка
|14
|5
|6
|3
|15 - 13
|21
|10.
|Ренн
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|17 - 12
|20
|11.
|Монпелье
|0:0 Заявка
|13
|5
|5
|3
|17 - 18
|20
|12.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|14
|5
|2
|7
|21 - 24
|17
|13.
|Сент-Этьен
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|15 - 21
|15
|14.
|Реймс
|0:0 Заявка
|15
|3
|6
|6
|21 - 22
|15
|15.
|Бордо
|0:0 Заявка
|13
|4
|2
|7
|15 - 19
|14
|16.
|Ним
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|11 - 26
|14
|17.
|Нант
|0:0 Заявка
|14
|2
|5
|7
|14 - 22
|11
|18.
|Брест
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|13 - 25
|9
|19.
|Дижон
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|15 - 29
|9
|20.
|Лорьян
|0:0 Заявка
|14
|1
|5
|8
|12 - 25
|8
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Сент-Этьен» – «Ланс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сент-Этьен» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ланс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сент-Этьен» – «Ланс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Сент-Этьен 2:3 Ланс
Исход игры
Сент-Этьен
41.2% (61)
Ничья
46.6% (69)
Ланс
12.2% (18)
Тотал 2.5
Больше
27.4% (40)
Меньше
72.6% (106)
Обе команды забьют
Да
69.86% (102)
Нет
30.14% (44)
Популярный счёт
1:1 Ничья
41.9% (62)
1:0 Сент-Этьен
18.9% (28)
2:1 Сент-Этьен
17.6% (26)
1:2 Ланс
6.1% (9)
0:1 Ланс
5.4% (8)
2:0 Сент-Этьен
3.4% (5)
2:2 Ничья
2.7% (4)
0:0 Ничья
2% (3)
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