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Сент-Этьен
2:3
Конец матча

Стадион:
Ланс
0'
20' Желтая карточка
Мукуди Ароль
0:1
20' Пенальти
Сотока Флорьян
0:2
25' Гол
Мюинга Арно
27' Желтая карточка
Дебюши Матьё
1:2
40' Гол
Мукуди Ароль
67' Желтая карточка
Гурна-Дуат Лукас
77' Желтая карточка
Банса Саймон
85' Желтая карточка
Сотока Флорьян
1:3
90' Гол
Кошта Давид
2:3
90' Пенальти
Буанга Денис
90'+6
30
Мулен
Жесси
26
Дебюши
Матьё
2
Мукуди
Ароль
6
Сиссе
Папе
Абу
5
Колодзейчак
Тимоти
17
Аушиш
Адиль
18
Норден
Арно
33
Гурна-Дуат
Лукас
8
Камара
Махди
22
Монне-Паке
Кевин
9
Аби
Шарль
16
Лека
Жан-Луи
24
Гради
Жонатан
4
Баде
Луак
14
Медина
Факундо
11
Клаусс
Джонатан
18
Каюзак
Янник
8
Фофана
Секо
21
Айдара
Массадио
22
Маурисио
Тони
29
Мюинга
Арно
7
Сотока
Флорьян
Сент-Этьен
4-1-4-1
Ланс
3-4-1-2

Ход матча

20'
Мукуди Ароль
 
20'
0:1
Сотока Флорьян
25'
0:2
Мюинга Арно
(Фофана Секо)
27'
Дебюши Матьё
 
40'
Мукуди Ароль
(Аушиш Адиль)
1:2
61'
Модест Антони
Норден Арно
 
61'
Буанга Денис
Монне-Паке Кевин
 
67'
Гурна-Дуат Лукас
 
71'
Трауко Мигель
Колодзейчак Тимоти
 
71'
Неу Иван
Аушиш Адиль
 
75'
 
Банса Саймон
Мюинга Арно
75'
 
Кошта Давид
Маурисио Тони
77'
 
Банса Саймон
83'
Будебуз Ряд
Гурна-Дуат Лукас
 
85'
 
Сотока Флорьян
86'
 
Мишлен Клеман
Клаусс Джонатан
90'
1:3
Кошта Давид
(Мишлен Клеман)
90'
Буанга Денис
2:3

Статистика матча

  • 2 Голы 3
  • 6 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 5
  • 13 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 65 Владение мячом, % 35

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Сент-Этьен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Буанга Денис 5 (3) 0.18
2. Амума Ромен 4 0.14
3. Норден Арно 3 0.11
4. Мукуди Ароль 3 0.11
5. Камара Махди 3 0.11
6. Аби Шарль 3 0.11
7. Аушиш Адиль 2 0.07
8. Неу Иван 1 0.04
9. Дебюши Матьё 1 0.04
10. Масон Иван 1 0.04
11. Хазри Вахби 1 (1) 0.04
12. Будебуз Ряд 0 0
13. Трауко Мигель 0 0
14. Юссуф Зейду 0 0
Ланс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Какута Гаэль 9 (5) 0.32
2. Сотока Флорьян 8 (2) 0.29
3. Мюинга Арно 6 0.21
4. Ганаго Игнатиус 5 0.18
5. Банса Саймон 4 0.14
6. Дукуре Шейк 2 0.07
7. Медина Факундо 2 0.07
8. Клаусс Джонатан 1 0.04
9. Фофана Секо 1 0.04
10. Силла Иссиага 1 0.04
11. Кошта Давид 1 0.04
12. Мишлен Клеман 0 0
13. Маурисио Тони 0 0
14. Айдара Массадио 0 0
15. Жан Корентин 0 0
16. Гради Жонатан 0 0

Карточки

Сент-Этьен
# Игрок      
1. Гурна-Дуат Лукас 7 0
2. Неу Иван 6 0
3. Дебюши Матьё 5 0
4. Амума Ромен 5 0
5. Мукуди Ароль 5 0
6. Колодзейчак Тимоти 3 1
7. Хазри Вахби 3 1
8. Буанга Денис 4 0
9. Камара Махди 3 0
10. Муэффек Аймен 3 0
11. Будебуз Ряд 2 0
12. Рецос Панайотис 2 0
13. Масон Иван 2 0
14. Мулен Жесси 1 0
15. Трауко Мигель 1 0
16. Сиссе Папе Абу 1 0
17. Норден Арно 1 0
18. Юссуф Зейду 1 0
19. Аушиш Адиль 1 0
20. Аби Шарль 1 0
21. Фофана Уэсли 1 0
22. Сидибе Абдулайе 1 0
23. Габар Баптист 1 0
Ланс
# Игрок      
1. Гради Жонатан 7 1
2. Каюзак Янник 8 0
3. Баде Луак 6 1
4. Медина Факундо 7 0
5. Дукуре Шейк 7 0
6. Сотока Флорьян 5 0
7. Айдара Массадио 4 0
8. Банса Саймон 4 0
9. Фортес Стивен 3 0
10. Маурисио Тони 3 0
11. Какута Гаэль 2 0
12. Лека Жан-Луи 2 0
13. Жан Корентин 2 0
14. Мишлен Клеман 0 1
15. Перес Мануэль 1 0
16. Фофана Секо 1 0
17. Боура Исмаэль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сент-Этьен 18.52% (5) 18.52% (5) 11.11% (3) 14.81% (4) 22.22% (6) 14.81% (4)
 Ланс 12.5% (5) 20% (8) 17.5% (7) 17.5% (7) 12.5% (5) 20% (8)

Предыдущие игры

Сент-Этьен Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Лорьян 2:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:1 Реймс Ренн 0:2 Сент-Этьен Сошо 1:0 Сент-Этьен
Сент-Этьен 1:0 Метц Сент-Этьен 1:1 Нант Ницца 0:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:5 Лион Страсбург 1:0 Сент-Этьен Реймс 3:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:1 ПСЖ Монако 2:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 2:2 Ним Бордо 1:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:0 Анже Дижон 0:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:1 Лилль Брест 4:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 3:2 Гренобль Лион 2:1 Сент-Этьен
Ланс Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Анже 2:2 Ланс Ланс 2:1 Дижон Реймс 1:1 Ланс Нант 2:4 Ланс
Ланс 0:0 Ренн Ланс 2:2 Марсель Монпелье 1:2 Ланс Ланс 0:1 Ницца Марсель 0:1 Ланс Нант 1:1 Ланс Ланс 0:1 Страсбург Лион 3:2 Ланс Ланс 2:1 Брест Метц 2:0 Ланс Монако 0:3 Ланс Ланс 2:3 Монпелье Ренн 0:2 Ланс Ланс 1:3 Анже Ланс 1:1 Нант Дижон 0:1 Ланс

Последние игры между собой

Сент-Этьен: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 6
Ланс: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 5
Ланс 2:0 Сент-Этьен Лига 1 Ланс 0:1 Сент-Этьен Товарищеские матчи Сент-Этьен 3:3 Ланс Лига 1 Ланс 0:1 Сент-Этьен Лига 1
Ланс 0:1 Сент-Этьен Товарищеские матчи Ланс 0:0 Сент-Этьен Международные матчи (клубы) Ланс 2:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 3:1 Ланс Лига 1 Сент-Этьен 1:4 Ланс Лига 1 Ланс 3:1 Сент-Этьен Кубок Ланс 1:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 2:0 Ланс Лига 1 Ланс 3:2 Сент-Этьен Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль 0:0 Заявка 28 17 9 2 47 - 17 60
2. Лион Заявка 28 17 8 3 56 - 25 59
3. ПСЖ 0:0 Заявка 28 18 4 6 61 - 17 58
4. Монако 0:0 Заявка 28 17 5 6 56 - 37 56
5. Ланс Заявка 28 12 8 8 42 - 39 44
6. Метц Заявка 28 11 8 9 33 - 27 41
7. Марсель 0:0 Заявка 27 10 10 7 34 - 30 40
8. Монпелье 0:0 Заявка 28 11 7 10 43 - 46 40
9. Анже Заявка 28 11 6 11 33 - 42 39
10. Ренн Заявка 27 10 8 9 33 - 31 38
11. Ницца Заявка 28 10 5 13 35 - 40 35
12. Брест Заявка 28 10 4 14 42 - 50 34
13. Бордо 0:0 Заявка 28 9 7 12 28 - 33 34
14. Реймс 0:0 Заявка 28 7 11 10 32 - 34 32
15. Страсбург 0:0 Заявка 28 8 7 13 35 - 41 31
16. Сент-Этьен Заявка 28 7 9 12 29 - 42 30
17. Лорьян 0:0 Заявка 28 7 6 15 33 - 51 27
18. Ним Заявка 28 7 4 17 27 - 54 25
19. Нант 0:0 Заявка 28 4 13 11 27 - 42 25
20. Дижон Заявка 28 2 9 17 19 - 47 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ 0:0 Заявка 14 10 1 3 34 - 8 31
2. Монако 0:0 Заявка 14 9 4 1 32 - 17 31
3. Лион Заявка 14 9 3 2 29 - 12 30
4. Лилль 0:0 Заявка 15 8 6 1 22 - 8 30
5. Брест Заявка 14 8 1 5 29 - 25 25
6. Монпелье 0:0 Заявка 15 6 2 7 26 - 28 20
7. Бордо 0:0 Заявка 15 5 5 5 13 - 14 20
8. Марсель 0:0 Заявка 13 5 4 4 19 - 17 19
9. Ланс Заявка 13 5 4 4 19 - 18 19
10. Лорьян 0:0 Заявка 14 6 1 7 21 - 26 19
11. Метц Заявка 14 5 4 5 16 - 14 19
12. Ренн Заявка 14 5 3 6 16 - 19 18
13. Анже Заявка 13 5 2 6 15 - 19 17
14. Реймс 0:0 Заявка 13 4 5 4 11 - 12 17
15. Сент-Этьен Заявка 14 3 6 5 14 - 21 15
16. Ницца Заявка 14 4 2 8 16 - 25 14
17. Страсбург 0:0 Заявка 14 3 5 6 14 - 17 14
18. Нант 0:0 Заявка 14 2 8 4 13 - 20 14
19. Ним Заявка 14 3 2 9 16 - 28 11
20. Дижон Заявка 14 0 6 8 4 - 18 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль 0:0 Заявка 13 9 3 1 25 - 9 30
2. Лион Заявка 14 8 5 1 27 - 13 29
3. ПСЖ 0:0 Заявка 14 8 3 3 27 - 9 27
4. Монако 0:0 Заявка 14 8 1 5 24 - 20 25
5. Ланс Заявка 15 7 4 4 23 - 21 25
6. Метц Заявка 14 6 4 4 17 - 13 22
7. Анже Заявка 15 6 4 5 18 - 23 22
8. Ницца Заявка 14 6 3 5 19 - 15 21
9. Марсель 0:0 Заявка 14 5 6 3 15 - 13 21
10. Ренн Заявка 13 5 5 3 17 - 12 20
11. Монпелье 0:0 Заявка 13 5 5 3 17 - 18 20
12. Страсбург 0:0 Заявка 14 5 2 7 21 - 24 17
13. Сент-Этьен Заявка 14 4 3 7 15 - 21 15
14. Реймс 0:0 Заявка 15 3 6 6 21 - 22 15
15. Бордо 0:0 Заявка 13 4 2 7 15 - 19 14
16. Ним Заявка 14 4 2 8 11 - 26 14
17. Нант 0:0 Заявка 14 2 5 7 14 - 22 11
18. Брест Заявка 14 2 3 9 13 - 25 9
19. Дижон Заявка 14 2 3 9 15 - 29 9
20. Лорьян 0:0 Заявка 14 1 5 8 12 - 25 8
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
Новости матча
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Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Geoffroy Guichard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 148
Сент-Этьен 41.2% (61)
X 46.6% (69)
Ланс 12.2% (18)
Все прогнозы
2.72 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.62 3.24 2.64
Бонус: 5 000 ₽ 29.00 4.90 1.23
  34.43 5.09 1.23

Самый высокий коэффициент на матч «Сент-Этьен» – «Ланс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сент-Этьен» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ланс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сент-Этьен» – «Ланс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
7.50 1.05 6.30 1.09 2.74 1.43 2.14 1.71 1.67 2.34 1.31 3.45 1.21 4.20 1.06 7.60 1.04 8.10
5.80 1.13 4.44 1.20 2.27 1.62 1.70 2.15 1.80 2.08 5.30 1.15 4.00 1.24 1.70 2.15 1.16 5.10 1.09 7.20 1.10 6.80 1.07 8.40 1.04 10.00 1.04 10.00
3.01 1.43 2.55 1.55 2.17 1.74 2.97 1.42 2.32 1.65 2.02 1.86 3.50 1.32 2.36 1.63 1.63 2.36 1.36 3.26 1.58 2.47 1.37 3.24 1.68 2.27 1.47 2.79
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5
2.62 1.49 1.71 2.14 1.33 3.30 1.08 7.60 1.06 9.00
1.92 1.87 1.27 3.70 1.14 5.55 1.01 15.00 1.38 3.00 1.04 10.00 1.03 12.00
2.62 1.52 2.14 1.76 1.66 2.30 1.43 2.96 1.82 2.06 1.51 2.67 1.20 4.81 1.23 4.35 1.12 6.91
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.26 1.34 2.21 1.67 1.53 2.56 1.18 4.85 1.13 6.05
2.18 1.63 1.51 2.45 1.18 4.50

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.50 2.55
Букмекер Да Нет
4.75 1.18
Букмекер Да Нет
3.80 1.23
Где смотреть матч Сент-Этьен 2:3 Ланс онлайн

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Прогнозы на матч Сент-Этьен 2:3 Ланс

Исход игры
Сент-Этьен
41.2% (61)
Ничья
46.6% (69)
Ланс
12.2% (18)
Тотал 2.5
Больше
27.4% (40)
Меньше
72.6% (106)
Обе команды забьют
Да
69.86% (102)
Нет
30.14% (44)
Популярный счёт
1:1 Ничья
41.9% (62)
1:0 Сент-Этьен
18.9% (28)
2:1 Сент-Этьен
17.6% (26)
1:2 Ланс
6.1% (9)
0:1 Ланс
5.4% (8)
2:0 Сент-Этьен
3.4% (5)
2:2 Ничья
2.7% (4)
0:0 Ничья
2% (3)
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