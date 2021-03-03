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Брест
 
Позже

Стадион:
Дижон
1
Ларсонне
Готье
22
Фоссурье
Жюльен
5
Шардонне
Брендан
3
Брассье
Лилиан
18
Перро
Ромен
9
Онора
Франк
6
Лукас
Жан
8
Ласне
Пол
10
Шарбонье
Гаэтан
14
Кардона
Ирвин
15
Мунье
Стив
1
Расьоппи
Антони
26
Шафик
Фуад
25
Манга
Экеле
5
Кулибали
Сену
3
Музинга
Нгонда
22
Ндонг
Ибраим
24
Лаутоа
Веслей
9
Целина
Берсант
15
Ассале
Рожер
17
Бальде
Мама
7
Саммаритано
Фредерик
Брест
4-4-2
Дижон
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Брест
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Онора Франк 7 0.26
2. Мунье Стив 6 (1) 0.22
3. Кардона Ирвин 6 0.22
4. Февр Ромен 5 (1) 0.19
5. Шарбонье Гаэтан 4 (1) 0.15
6. Перро Ромен 3 0.11
7. Шардонне Брендан 2 0.07
8. Ле Дуарон Жереми 1 0.04
9. Пьер-Габриэль Ронаэль 1 0.04
10. Дюверн Жан-Кевин 1 0.04
11. Фоссурье Жюльен 0 0
Дижон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бальде Мама 6 0.22
2. Конате Мусса 4 (1) 0.15
3. Манга Экеле 2 0.07
4. Кулибали Сену 2 0.07
5. Музинга Нгонда 2 0.07
6. Эбимбе Эрик 1 0.04
7. Шедлер Орельен 1 0.04
8. Целина Берсант 0 0
9. Шуиар Мунир 0 0
10. Саммаритано Фредерик 0 0
11. Ндонг Ибраим 0 0
12. Ассале Рожер 0 0
13. Боэ Саша 0 0

Карточки

Брест
# Игрок      
1. Белькебла Арис 5 0
2. Ласне Пол 3 1
3. Эрей Кристоф 4 0
4. Пьер-Габриэль Ронаэль 4 0
5. Дюверн Жан-Кевин 4 0
6. Шардонне Брендан 2 1
7. Онора Франк 3 0
8. Фоссурье Жюльен 2 0
9. Шарбонье Гаэтан 2 0
10. Мунье Стив 2 0
11. Кардона Ирвин 2 0
12. Маньетти Уго 2 0
13. Перро Ромен 2 0
14. Ларсонне Готье 1 0
15. Диалло Ибраима 1 0
16. Мбок Хианга 1 0
17. Брассье Лилиан 1 0
Дижон
# Игрок      
1. Саммаритано Фредерик 4 1
2. Ндонг Ибраим 5 0
3. Шейх Пап 5 0
4. Шуиар Мунир 5 0
5. Шафик Фуад 4 0
6. Целина Берсант 4 0
7. Панзо Джонатан 4 0
8. Кулибали Сену 2 1
9. Конате Мусса 3 0
10. Бальде Мама 3 0
11. Эбимбе Эрик 3 0
12. Музинга Нгонда 3 0
13. Лаутоа Веслей 2 0
14. Альягбе Сатурнин 2 0
15. Камара Абубакар 0 1
16. Ассале Рожер 0 1
17. Манга Экеле 1 0
18. Мари Жордан 1 0
19. Шедлер Орельен 1 0
20. Боэ Саша 1 0
21. Нуншиль Ахмад 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Брест 16.22% (6) 16.22% (6) 21.62% (8) 10.81% (4) 8.11% (3) 27.03% (10)
 Дижон 22.22% (4) 5.56% (1) 16.67% (3) 16.67% (3) 22.22% (4) 16.67% (3)

Предыдущие игры

Брест Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Монако 2:0 Брест Брест 2:3 Лион Лилль 0:0 Брест Брест 2:1 Родез
Брест 2:1 Бордо Страсбург 2:2 Брест Брест 2:4 Метц Реймс 1:0 Брест Брест 1:2 Ренн ПСЖ 3:0 Брест Брест 2:0 Ницца Ланс 2:1 Брест Брест 2:2 Монпелье Лион 2:2 Брест Брест 2:1 Реймс Бордо 1:0 Брест Метц 0:2 Брест Брест 4:1 Сент-Этьен Генгам 0:1 Брест Брест 3:2 Лилль
Дижон Последние 20 матчей: +2 =7 -11
Дижон 0:4 ПСЖ Ланс 2:1 Дижон Дижон 0:2 Ним Дижон 0:1 Лилль
Монпелье 4:2 Дижон Дижон 0:1 Лион Лилль 1:0 Дижон Лорьян 3:2 Дижон Дижон 1:1 Страсбург Дижон 0:0 Марсель Реймс 0:0 Дижон Ним 1:3 Дижон Дижон 0:1 Монако Дижон 0:2 Лилль Нант 1:1 Дижон Дижон 0:0 Сент-Этьен Ницца 1:3 Дижон Дижон 0:1 Ланс Метц 1:1 Дижон Дижон 0:0 Лорьян

Последние игры между собой

Брест: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 8
Дижон: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 4
Дижон 0:2 Брест Лига 1 Дижон 3:0 Брест Лига 1 Брест 2:0 Дижон Лига 1 Брест 0:0 Дижон Лига 2
Дижон 3:1 Брест Лига 2 Брест 0:0 Дижон Лига 2 Дижон 1:0 Брест Лига 2 Дижон 3:0 Брест Лига 2 Брест 0:0 Дижон Лига 2 Брест 1:1 Дижон Лига 1 Дижон 1:0 Брест Лига 1 Брест 1:4 Дижон Лига 2 Дижон 1:3 Брест Лига 2 Дижон 2:0 Брест Кубок лиги Брест 1:2 Дижон Лига 2 Дижон 1:2 Брест Лига 2 Брест 0:0 Дижон Лига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 27 17 8 2 47 - 17 59
2. ПСЖ Заявка 27 18 3 6 61 - 17 57
3. Лион Заявка 27 16 8 3 55 - 25 56
4. Монако Заявка 27 17 4 6 56 - 37 55
5. Метц Заявка 27 11 8 8 33 - 26 41
6. Ланс Заявка 27 11 8 8 39 - 37 41
7. Марсель Заявка 26 10 9 7 34 - 30 39
8. Монпелье Заявка 27 11 6 10 43 - 46 39
9. Ренн Заявка 26 10 8 8 33 - 30 38
10. Анже Заявка 27 10 6 11 32 - 42 36
11. Бордо Заявка 27 9 6 12 28 - 33 33
12. Ницца Заявка 27 9 5 13 33 - 39 32
13. Брест Заявка 27 9 4 14 39 - 49 31
14. Реймс Заявка 27 7 10 10 32 - 34 31
15. Страсбург Заявка 27 8 6 13 35 - 41 30
16. Сент-Этьен Заявка 27 7 9 11 27 - 39 30
17. Лорьян Заявка 27 7 5 15 33 - 51 26
18. Ним Заявка 27 7 4 16 26 - 52 25
19. Нант Заявка 27 4 12 11 27 - 42 24
20. Дижон Заявка 27 2 9 16 18 - 44 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 14 10 1 3 34 - 8 31
2. Монако Заявка 14 9 4 1 32 - 17 31
3. Лилль Заявка 14 8 5 1 22 - 8 29
4. Лион Заявка 13 8 3 2 28 - 12 27
5. Брест Заявка 13 7 1 5 26 - 24 22
6. Метц Заявка 13 5 4 4 16 - 13 19
7. Марсель Заявка 13 5 4 4 19 - 17 19
8. Ланс Заявка 13 5 4 4 19 - 18 19
9. Монпелье Заявка 14 6 1 7 26 - 28 19
10. Лорьян Заявка 14 6 1 7 21 - 26 19
11. Бордо Заявка 14 5 4 5 13 - 14 19
12. Ренн Заявка 14 5 3 6 16 - 19 18
13. Анже Заявка 13 5 2 6 15 - 19 17
14. Реймс Заявка 13 4 5 4 11 - 12 17
15. Сент-Этьен Заявка 13 3 6 4 12 - 18 15
16. Страсбург Заявка 13 3 4 6 14 - 17 13
17. Нант Заявка 13 2 7 4 13 - 20 13
18. Ницца Заявка 13 3 2 8 14 - 24 11
19. Ним Заявка 14 3 2 9 16 - 28 11
20. Дижон Заявка 14 0 6 8 4 - 18 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 13 9 3 1 25 - 9 30
2. Лион Заявка 14 8 5 1 27 - 13 29
3. ПСЖ Заявка 13 8 2 3 27 - 9 26
4. Монако Заявка 13 8 0 5 24 - 20 24
5. Метц Заявка 14 6 4 4 17 - 13 22
6. Ланс Заявка 14 6 4 4 20 - 19 22
7. Ницца Заявка 14 6 3 5 19 - 15 21
8. Ренн Заявка 12 5 5 2 17 - 11 20
9. Марсель Заявка 13 5 5 3 15 - 13 20
10. Монпелье Заявка 13 5 5 3 17 - 18 20
11. Анже Заявка 14 5 4 5 17 - 23 19
12. Страсбург Заявка 14 5 2 7 21 - 24 17
13. Сент-Этьен Заявка 14 4 3 7 15 - 21 15
14. Бордо Заявка 13 4 2 7 15 - 19 14
15. Ним Заявка 13 4 2 7 10 - 24 14
16. Реймс Заявка 14 3 5 6 21 - 22 14
17. Нант Заявка 14 2 5 7 14 - 22 11
18. Дижон Заявка 13 2 3 8 14 - 26 9
19. Брест Заявка 14 2 3 9 13 - 25 9
20. Лорьян Заявка 13 1 4 8 12 - 25 7
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
Прогнозы 147
Брест 82.3% (121)
X 15% (22)
Дижон 2.7% (4)
Все прогнозы
1.71 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Брест
Ничья
Дижон
1.79
3.95
4.60
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.72 3.95 4.60
Бонус: 5 000 ₽ 1.79 3.90 4.50

Самый высокий коэффициент на матч «Брест» – «Дижон» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Брест» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Дижон» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Брест» – «Дижон», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
10.25 1.01 9.30 1.03 3.70 1.26 2.95 1.40 2.03 1.87 1.57 2.40 1.37 2.99 1.15 4.80 1.11 5.40 1.02 9.50 1.05 7.30
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.15 1.36 2.08 1.75 1.48 2.65 1.16 5.30 1.11 6.55
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.20 1.23 2.88 1.42 1.75 2.08 1.32 3.38 1.21 4.40
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Прогнозы на матч Брест - Дижон

Исход игры
Брест
82.8% (120)
Ничья
14.5% (21)
Дижон
2.8% (4)
Тотал 2.5
Больше
44.37% (63)
Меньше
55.63% (79)
Обе команды забьют
Да
55.63% (79)
Нет
44.37% (63)
Популярный счёт
2:1 Брест
36.6% (53)
1:0 Брест
29% (42)
2:0 Брест
12.4% (18)
1:1 Ничья
11% (16)
3:1 Брест
3.4% (5)
1:2 Дижон
2.1% (3)
0:0 Ничья
2.1% (3)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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