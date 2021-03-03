Брест
Позже
Стадион: Стад Франсис Ле Блё
Дижон
18
Перро
Ромен
15
Мунье
Стив
26
Шафик
Фуад
25
Манга
Экеле
22
Ндонг
Ибраим
15
Ассале
Рожер
17
Бальде
Мама
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Перро РоменЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Мунье СтивНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Февр РоменПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Далл'Ольо Оливье
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Шафик ФуадЗащитник
-
25 Манга ЭкелеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Ндонг ИбраимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Ассале РожерНападающий
-
17 Бальде МамаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Чала АнибальЗащитник
- Защитник
-
2 Боэ СашаЗащитник
-
14 Мари ЖорданПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Бензия ЯссинПолузащитник
-
11 Конате МуссаНападающий
-
29 Добре МихайНападающий
-
Главный тренер: Линарес Давид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Онора Франк
|7
|0.26
|2.
|Мунье Стив
|6 (1)
|0.22
|3.
|Кардона Ирвин
|6
|0.22
|4.
|Февр Ромен
|5 (1)
|0.19
|5.
|Шарбонье Гаэтан
|4 (1)
|0.15
|6.
|Перро Ромен
|3
|0.11
|7.
|Шардонне Брендан
|2
|0.07
|8.
|Ле Дуарон Жереми
|1
|0.04
|9.
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|1
|0.04
|10.
|Дюверн Жан-Кевин
|1
|0.04
|11.
|Фоссурье Жюльен
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бальде Мама
|6
|0.22
|2.
|Конате Мусса
|4 (1)
|0.15
|3.
|Манга Экеле
|2
|0.07
|4.
|Кулибали Сену
|2
|0.07
|5.
|Музинга Нгонда
|2
|0.07
|6.
|Эбимбе Эрик
|1
|0.04
|7.
|Шедлер Орельен
|1
|0.04
|8.
|Целина Берсант
|0
|0
|9.
|Шуиар Мунир
|0
|0
|10.
|Саммаритано Фредерик
|0
|0
|11.
|Ндонг Ибраим
|0
|0
|12.
|Ассале Рожер
|0
|0
|13.
|Боэ Саша
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Белькебла Арис
|5
|0
|2.
|Ласне Пол
|3
|1
|3.
|Эрей Кристоф
|4
|0
|4.
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|4
|0
|5.
|Дюверн Жан-Кевин
|4
|0
|6.
|Шардонне Брендан
|2
|1
|7.
|Онора Франк
|3
|0
|8.
|Фоссурье Жюльен
|2
|0
|9.
|Шарбонье Гаэтан
|2
|0
|10.
|Мунье Стив
|2
|0
|11.
|Кардона Ирвин
|2
|0
|12.
|Маньетти Уго
|2
|0
|13.
|Перро Ромен
|2
|0
|14.
|Ларсонне Готье
|1
|0
|15.
|Диалло Ибраима
|1
|0
|16.
|Мбок Хианга
|1
|0
|17.
|Брассье Лилиан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Саммаритано Фредерик
|4
|1
|2.
|Ндонг Ибраим
|5
|0
|3.
|Шейх Пап
|5
|0
|4.
|Шуиар Мунир
|5
|0
|5.
|Шафик Фуад
|4
|0
|6.
|Целина Берсант
|4
|0
|7.
|Панзо Джонатан
|4
|0
|8.
|Кулибали Сену
|2
|1
|9.
|Конате Мусса
|3
|0
|10.
|Бальде Мама
|3
|0
|11.
|Эбимбе Эрик
|3
|0
|12.
|Музинга Нгонда
|3
|0
|13.
|Лаутоа Веслей
|2
|0
|14.
|Альягбе Сатурнин
|2
|0
|15.
|Камара Абубакар
|0
|1
|16.
|Ассале Рожер
|0
|1
|17.
|Манга Экеле
|1
|0
|18.
|Мари Жордан
|1
|0
|19.
|Шедлер Орельен
|1
|0
|20.
|Боэ Саша
|1
|0
|21.
|Нуншиль Ахмад
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Брест
|16.22% (6)
|16.22% (6)
|21.62% (8)
|10.81% (4)
|8.11% (3)
|27.03% (10)
|Дижон
|22.22% (4)
|5.56% (1)
|16.67% (3)
|16.67% (3)
|22.22% (4)
|16.67% (3)
Предыдущие игры
Брест Последние 20 матчей: +8 =4 -8Монако 2:0 Брест Брест 2:3 Лион Лилль 0:0 Брест Брест 2:1 Родез
Дижон Последние 20 матчей: +2 =7 -11Дижон 0:4 ПСЖ Ланс 2:1 Дижон Дижон 0:2 Ним Дижон 0:1 Лилль
Последние игры между собой
Брест: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 8
Дижон: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 4
Дижон 3:1 Брест Лига 2 Брест 0:0 Дижон Лига 2 Дижон 1:0 Брест Лига 2 Дижон 3:0 Брест Лига 2 Брест 0:0 Дижон Лига 2 Брест 1:1 Дижон Лига 1 Дижон 1:0 Брест Лига 1 Брест 1:4 Дижон Лига 2 Дижон 1:3 Брест Лига 2 Дижон 2:0 Брест Кубок лиги Брест 1:2 Дижон Лига 2 Дижон 1:2 Брест Лига 2 Брест 0:0 Дижон Лига 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|27
|17
|8
|2
|47 - 17
|59
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|27
|18
|3
|6
|61 - 17
|57
|3.
|Лион
|Заявка
|27
|16
|8
|3
|55 - 25
|56
|4.
|Монако
|Заявка
|27
|17
|4
|6
|56 - 37
|55
|5.
|Метц
|Заявка
|27
|11
|8
|8
|33 - 26
|41
|6.
|Ланс
|Заявка
|27
|11
|8
|8
|39 - 37
|41
|7.
|Марсель
|Заявка
|26
|10
|9
|7
|34 - 30
|39
|8.
|Монпелье
|Заявка
|27
|11
|6
|10
|43 - 46
|39
|9.
|Ренн
|Заявка
|26
|10
|8
|8
|33 - 30
|38
|10.
|Анже
|Заявка
|27
|10
|6
|11
|32 - 42
|36
|11.
|Бордо
|Заявка
|27
|9
|6
|12
|28 - 33
|33
|12.
|Ницца
|Заявка
|27
|9
|5
|13
|33 - 39
|32
|13.
|Брест
|Заявка
|27
|9
|4
|14
|39 - 49
|31
|14.
|Реймс
|Заявка
|27
|7
|10
|10
|32 - 34
|31
|15.
|Страсбург
|Заявка
|27
|8
|6
|13
|35 - 41
|30
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|27
|7
|9
|11
|27 - 39
|30
|17.
|Лорьян
|Заявка
|27
|7
|5
|15
|33 - 51
|26
|18.
|Ним
|Заявка
|27
|7
|4
|16
|26 - 52
|25
|19.
|Нант
|Заявка
|27
|4
|12
|11
|27 - 42
|24
|20.
|Дижон
|Заявка
|27
|2
|9
|16
|18 - 44
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|34 - 8
|31
|2.
|Монако
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|32 - 17
|31
|3.
|Лилль
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|22 - 8
|29
|4.
|Лион
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|28 - 12
|27
|5.
|Брест
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|26 - 24
|22
|6.
|Метц
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|16 - 13
|19
|7.
|Марсель
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 17
|19
|8.
|Ланс
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 18
|19
|9.
|Монпелье
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|26 - 28
|19
|10.
|Лорьян
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|21 - 26
|19
|11.
|Бордо
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|13 - 14
|19
|12.
|Ренн
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|16 - 19
|18
|13.
|Анже
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|15 - 19
|17
|14.
|Реймс
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|11 - 12
|17
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|12 - 18
|15
|16.
|Страсбург
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 17
|13
|17.
|Нант
|Заявка
|13
|2
|7
|4
|13 - 20
|13
|18.
|Ницца
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|14 - 24
|11
|19.
|Ним
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|16 - 28
|11
|20.
|Дижон
|Заявка
|14
|0
|6
|8
|4 - 18
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|25 - 9
|30
|2.
|Лион
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|27 - 13
|29
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|27 - 9
|26
|4.
|Монако
|Заявка
|13
|8
|0
|5
|24 - 20
|24
|5.
|Метц
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|17 - 13
|22
|6.
|Ланс
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|20 - 19
|22
|7.
|Ницца
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|19 - 15
|21
|8.
|Ренн
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|17 - 11
|20
|9.
|Марсель
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|15 - 13
|20
|10.
|Монпелье
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|17 - 18
|20
|11.
|Анже
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|17 - 23
|19
|12.
|Страсбург
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|21 - 24
|17
|13.
|Сент-Этьен
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|15 - 21
|15
|14.
|Бордо
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|15 - 19
|14
|15.
|Ним
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|10 - 24
|14
|16.
|Реймс
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|21 - 22
|14
|17.
|Нант
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|14 - 22
|11
|18.
|Дижон
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|14 - 26
|9
|19.
|Брест
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|13 - 25
|9
|20.
|Лорьян
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|12 - 25
|7
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Брест» – «Дижон» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Брест» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Дижон» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Брест» – «Дижон», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Брест - Дижон
Исход игры
Брест
82.8% (120)
Ничья
14.5% (21)
Дижон
2.8% (4)
Тотал 2.5
Больше
44.37% (63)
Меньше
55.63% (79)
Обе команды забьют
Да
55.63% (79)
Нет
44.37% (63)
Популярный счёт
2:1 Брест
36.6% (53)
1:0 Брест
29% (42)
2:0 Брест
12.4% (18)
1:1 Ничья
11% (16)
3:1 Брест
3.4% (5)
1:2 Дижон
2.1% (3)
0:0 Ничья
2.1% (3)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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