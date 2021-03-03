Брест
3:1
Конец матча
Стадион: Стад Франсис Ле Блё
Дижон
1:0
17' ГолОнора Франк
22' Желтая карточкаБрассье Лилиан
2:0
27' ГолМунье Стив
28' Желтая карточкаПерро Ромен
2:1
29' ГолАссале Рожер
3:1
40' ГолКардона Ирвин
61' Желтая карточкаШарбонье Гаэтан
84' Желтая карточкаЭбимбе Эрик
18
Перро
Ромен
15
Мунье
Стив
26
Шафик
Фуад
25
Манга
Экеле
22
Ндонг
Ибраим
15
Ассале
Рожер
17
Бальде
Мама
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Перро РоменЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Мунье СтивНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Февр РоменПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Далл'Ольо Оливье
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Шафик ФуадЗащитник
-
25 Манга ЭкелеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Ндонг ИбраимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Ассале РожерНападающий
-
17 Бальде МамаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Чала АнибальЗащитник
- Защитник
-
2 Боэ СашаЗащитник
-
14 Мари ЖорданПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Бензия ЯссинПолузащитник
-
11 Конате МуссаНападающий
-
29 Добре МихайНападающий
-
Главный тренер: Линарес Давид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
17'
1:0
22'
27'
2:0
28'
29'
2:1
40'
3:1
61'
84'
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
8 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 3
-
3 Угловые 5
-
0 Офсайды 0
-
17 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Онора Франк
|8
|0.29
|2.
|Мунье Стив
|7 (1)
|0.25
|3.
|Кардона Ирвин
|7
|0.25
|4.
|Февр Ромен
|5 (1)
|0.18
|5.
|Шарбонье Гаэтан
|4 (1)
|0.14
|6.
|Перро Ромен
|3
|0.11
|7.
|Шардонне Брендан
|2
|0.07
|8.
|Ле Дуарон Жереми
|1
|0.04
|9.
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|1
|0.04
|10.
|Дюверн Жан-Кевин
|1
|0.04
|11.
|Фоссурье Жюльен
|0
|0
|12.
|Лукас Жан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бальде Мама
|6
|0.21
|2.
|Конате Мусса
|4 (1)
|0.14
|3.
|Манга Экеле
|2
|0.07
|4.
|Кулибали Сену
|2
|0.07
|5.
|Музинга Нгонда
|2
|0.07
|6.
|Ассале Рожер
|1
|0.04
|7.
|Эбимбе Эрик
|1
|0.04
|8.
|Шедлер Орельен
|1
|0.04
|9.
|Целина Берсант
|0
|0
|10.
|Шуиар Мунир
|0
|0
|11.
|Саммаритано Фредерик
|0
|0
|12.
|Ндонг Ибраим
|0
|0
|13.
|Боэ Саша
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Белькебла Арис
|5
|0
|2.
|Ласне Пол
|3
|1
|3.
|Эрей Кристоф
|4
|0
|4.
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|4
|0
|5.
|Дюверн Жан-Кевин
|4
|0
|6.
|Шардонне Брендан
|2
|1
|7.
|Шарбонье Гаэтан
|3
|0
|8.
|Онора Франк
|3
|0
|9.
|Перро Ромен
|3
|0
|10.
|Фоссурье Жюльен
|2
|0
|11.
|Мунье Стив
|2
|0
|12.
|Кардона Ирвин
|2
|0
|13.
|Маньетти Уго
|2
|0
|14.
|Брассье Лилиан
|2
|0
|15.
|Ларсонне Готье
|1
|0
|16.
|Диалло Ибраима
|1
|0
|17.
|Мбок Хианга
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Саммаритано Фредерик
|4
|1
|2.
|Ндонг Ибраим
|5
|0
|3.
|Шейх Пап
|5
|0
|4.
|Шуиар Мунир
|5
|0
|5.
|Шафик Фуад
|4
|0
|6.
|Целина Берсант
|4
|0
|7.
|Панзо Джонатан
|4
|0
|8.
|Эбимбе Эрик
|4
|0
|9.
|Кулибали Сену
|2
|1
|10.
|Конате Мусса
|3
|0
|11.
|Бальде Мама
|3
|0
|12.
|Музинга Нгонда
|3
|0
|13.
|Лаутоа Веслей
|2
|0
|14.
|Альягбе Сатурнин
|2
|0
|15.
|Камара Абубакар
|0
|1
|16.
|Ассале Рожер
|0
|1
|17.
|Манга Экеле
|1
|0
|18.
|Мари Жордан
|1
|0
|19.
|Шедлер Орельен
|1
|0
|20.
|Боэ Саша
|1
|0
|21.
|Нуншиль Ахмад
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Брест
|16.22% (6)
|16.22% (6)
|21.62% (8)
|10.81% (4)
|8.11% (3)
|27.03% (10)
|Дижон
|22.22% (4)
|5.56% (1)
|16.67% (3)
|16.67% (3)
|22.22% (4)
|16.67% (3)
Предыдущие игры
Брест Последние 20 матчей: +8 =4 -8Монако 2:0 Брест Брест 2:3 Лион Лилль 0:0 Брест Брест 2:1 Родез
Дижон Последние 20 матчей: +2 =7 -11Дижон 0:4 ПСЖ Ланс 2:1 Дижон Дижон 0:2 Ним Дижон 0:1 Лилль
Последние игры между собой
Брест: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 8
Дижон: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 4
Дижон 3:1 Брест Лига 2 Брест 0:0 Дижон Лига 2 Дижон 1:0 Брест Лига 2 Дижон 3:0 Брест Лига 2 Брест 0:0 Дижон Лига 2 Брест 1:1 Дижон Лига 1 Дижон 1:0 Брест Лига 1 Брест 1:4 Дижон Лига 2 Дижон 1:3 Брест Лига 2 Дижон 2:0 Брест Кубок лиги Брест 1:2 Дижон Лига 2 Дижон 1:2 Брест Лига 2 Брест 0:0 Дижон Лига 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|27
|17
|8
|2
|47 - 17
|59
|2.
|Лион
|Заявка
|28
|17
|8
|3
|56 - 25
|59
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|27
|18
|3
|6
|61 - 17
|57
|4.
|Монако
|Заявка
|27
|17
|4
|6
|56 - 37
|55
|5.
|Ланс
|Заявка
|28
|12
|8
|8
|42 - 39
|44
|6.
|Метц
|Заявка
|28
|11
|8
|9
|33 - 27
|41
|7.
|Марсель
|Заявка
|26
|10
|9
|7
|34 - 30
|39
|8.
|Монпелье
|Заявка
|27
|11
|6
|10
|43 - 46
|39
|9.
|Анже
|Заявка
|28
|11
|6
|11
|33 - 42
|39
|10.
|Ренн
|Заявка
|27
|10
|8
|9
|33 - 31
|38
|11.
|Ницца
|Заявка
|28
|10
|5
|13
|35 - 40
|35
|12.
|Брест
|Заявка
|28
|10
|4
|14
|42 - 50
|34
|13.
|Бордо
|Заявка
|27
|9
|6
|12
|28 - 33
|33
|14.
|Реймс
|Заявка
|27
|7
|10
|10
|32 - 34
|31
|15.
|Страсбург
|Заявка
|27
|8
|6
|13
|35 - 41
|30
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|28
|7
|9
|12
|29 - 42
|30
|17.
|Лорьян
|Заявка
|27
|7
|5
|15
|33 - 51
|26
|18.
|Ним
|Заявка
|28
|7
|4
|17
|27 - 54
|25
|19.
|Нант
|Заявка
|27
|4
|12
|11
|27 - 42
|24
|20.
|Дижон
|Заявка
|28
|2
|9
|17
|19 - 47
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|34 - 8
|31
|2.
|Монако
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|32 - 17
|31
|3.
|Лион
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|29 - 12
|30
|4.
|Лилль
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|22 - 8
|29
|5.
|Брест
|Заявка
|14
|8
|1
|5
|29 - 25
|25
|6.
|Марсель
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 17
|19
|7.
|Ланс
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 18
|19
|8.
|Монпелье
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|26 - 28
|19
|9.
|Лорьян
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|21 - 26
|19
|10.
|Метц
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|16 - 14
|19
|11.
|Бордо
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|13 - 14
|19
|12.
|Ренн
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|16 - 19
|18
|13.
|Анже
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|15 - 19
|17
|14.
|Реймс
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|11 - 12
|17
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|14 - 21
|15
|16.
|Ницца
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|16 - 25
|14
|17.
|Страсбург
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 17
|13
|18.
|Нант
|Заявка
|13
|2
|7
|4
|13 - 20
|13
|19.
|Ним
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|16 - 28
|11
|20.
|Дижон
|Заявка
|14
|0
|6
|8
|4 - 18
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|25 - 9
|30
|2.
|Лион
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|27 - 13
|29
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|27 - 9
|26
|4.
|Ланс
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|23 - 21
|25
|5.
|Монако
|Заявка
|13
|8
|0
|5
|24 - 20
|24
|6.
|Метц
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|17 - 13
|22
|7.
|Анже
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|18 - 23
|22
|8.
|Ницца
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|19 - 15
|21
|9.
|Ренн
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|17 - 12
|20
|10.
|Марсель
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|15 - 13
|20
|11.
|Монпелье
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|17 - 18
|20
|12.
|Страсбург
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|21 - 24
|17
|13.
|Сент-Этьен
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|15 - 21
|15
|14.
|Бордо
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|15 - 19
|14
|15.
|Ним
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|11 - 26
|14
|16.
|Реймс
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|21 - 22
|14
|17.
|Нант
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|14 - 22
|11
|18.
|Брест
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|13 - 25
|9
|19.
|Дижон
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|15 - 29
|9
|20.
|Лорьян
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|12 - 25
|7
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Брест» – «Дижон» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Брест» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Дижон» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Брест» – «Дижон», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Брест 3:1 Дижон
Исход игры
Брест
82.6% (123)
Ничья
14.8% (22)
Дижон
2.7% (4)
Тотал 2.5
Больше
43.84% (64)
Меньше
56.16% (82)
Обе команды забьют
Да
55.48% (81)
Нет
44.52% (65)
Популярный счёт
2:1 Брест
36.2% (54)
1:0 Брест
28.9% (43)
2:0 Брест
12.8% (19)
1:1 Ничья
11.4% (17)
3:1 Брест
3.4% (5)
1:2 Дижон
2% (3)
0:0 Ничья
2% (3)
2:2 Ничья
1.3% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!