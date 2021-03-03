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Метц
 
Позже

Стадион:
Анже
16
Укидья
Александр
2
Бронн
Дилан
23
Куяте
Кики
21
Бойе
Джон
18
Сентонз
Фабьен
14
Пажо
Венсан
15
Сарр
Пап
3
Юдоль
Матьё
10
Булая
Фарид
24
Лейя-Исека
Аарон
13
Гуйе
Ламин
1
Бернардони
Поль
4
Павлович
Матео
8
Траоре
Исмаэль
24
Томас
Ромен
3
Думбия
Сулейман
14
Кулибали
Лассана
18
Амаду
Ибрагим
27
Лаж
Матиас
10
Фюльжини
Анжело
13
Буфаль
Софьян
9
Дьони
Луа
Метц
3-4-1-2
Анже
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Метц
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ньяне Ибраима 6 (1) 0.22
2. Булая Фарид 5 0.19
3. Лейя-Исека Аарон 4 (2) 0.15
4. Нгетт Опа 3 0.11
5. Яд Папа Ндиага 2 0.07
6. Гуйе Ламин 2 0.07
7. Делен Тома 2 0.07
8. Вагнер да Силва 2 (1) 0.07
9. Сарр Пап 2 0.07
10. Маига Хабиб 1 0.04
11. Бойе Джон 1 0.04
12. Куяте Кики 1 0.04
13. Бронн Дилан 1 (1) 0.04
14. Юдоль Матьё 0 0
15. Эмброуз Тьерри 0 0
16. Ангбан Викторьен 0 0
Анже
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Баокен Стефан 5 0.19
2. Фюльжини Анжело 4 0.15
3. Дьони Луа 4 (1) 0.15
4. Траоре Исмаэль 3 0.11
5. Капелле Пьеррик 3 0.11
6. Мангани Томас 3 (3) 0.11
7. Томас Ромен 3 0.11
8. Лаж Матиас 3 0.11
9. Кабо Джимми 1 0.04
10. Тиуб Сада 1 0.04
11. Кулибали Лассана 1 0.04
12. Буфаль Софьян 1 0.04
13. Думбия Сулейман 0 0
14. Бобишон Антонен 0 0
15. Аит-Нури Раян 0 0

Карточки

Метц
# Игрок      
1. Маига Хабиб 8 0
2. Сентонз Фабьен 7 0
3. Булая Фарид 5 0
4. Куяте Кики 5 0
5. Бойе Джон 3 1
6. Лейя-Исека Аарон 4 0
7. Ангбан Викторьен 4 0
8. Делен Тома 4 0
9. Пажо Венсан 3 0
10. Юдоль Матьё 1 1
11. Укидья Александр 2 0
12. Вагнер да Силва 2 0
13. Фофана Мамаду 2 0
14. Сарр Пап 2 0
15. Бронн Дилан 2 0
16. Яд Папа Ндиага 2 0
17. Эмброуз Тьерри 1 0
18. Мазиз Юссеф 1 0
19. Гуйе Ламин 1 0
Анже
# Игрок      
1. Думбия Сулейман 6 0
2. Томас Ромен 3 1
3. Баокен Стефан 4 0
4. Амаду Ибрагим 4 0
5. Кулибали Лассана 4 0
6. Мангани Томас 3 0
7. Фюльжини Анжело 3 0
8. Павлович Матео 2 0
9. Траоре Исмаэль 2 0
10. Манко Венсан 2 0
11. Бамба Абдулайе 2 0
12. Буфаль Софьян 2 0
13. Дьони Луа 2 0
14. Лаж Матиас 2 0
15. Капелле Пьеррик 1 0
16. Кабо Джимми 1 0
17. Сантамария Батист 1 0
18. Бернардони Поль 1 0
19. Эбосс Энсо 1 0
20. Эль-Мелали Фарид 1 0
21. Чо Мохамед-Али 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Метц 9.38% (3) 12.5% (4) 21.88% (7) 9.38% (3) 18.75% (6) 28.13% (9)
 Анже 21.88% (7) 25% (8) 15.63% (5) 18.75% (6) 0 18.75% (6)

Предыдущие игры

Метц Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Бордо 1:2 Метц Ницца 1:2 Метц Метц 1:2 Страсбург Амьен 1:2 Метц
Сент-Этьен 1:0 Метц Метц 1:1 Монпелье Брест 2:4 Метц Метц 2:0 Нант Лион 0:1 Метц Метц 1:1 Ницца Метц 0:0 Бордо Ренн 1:0 Метц Метц 2:0 Ланс Монпелье 0:2 Метц Страсбург 2:2 Метц Метц 1:3 Лион Метц 0:2 Брест Нант 1:1 Метц Метц 1:1 Дижон Ним 0:1 Метц
Анже Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Анже 2:2 Ланс Страсбург 0:0 Анже Анже 1:3 Нант Анже 2:1 Ренн
Ницца 3:0 Анже Реймс 0:0 Анже Анже 3:1 Ним Бордо 2:1 Анже Анже 0:1 ПСЖ Монако 3:0 Анже Лилль 1:2 Анже Анже 2:1 Марсель Нант 1:1 Анже Анже 0:2 Страсбург Сент-Этьен 0:0 Анже Анже 2:0 Лорьян Ланс 1:3 Анже Анже 0:1 Лион Анже 3:3 Ньор Ним 1:5 Анже

Последние игры между собой

Метц: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 6
Анже: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 5
Анже 1:1 Метц Лига 1 Анже 3:0 Метц Лига 1 Метц 1:2 Анже Лига 1 Анже 1:0 Метц Кубок лиги
Анже 0:1 Метц Лига 1 Анже 2:1 Метц Лига 1 Метц 2:0 Анже Лига 1 Анже 2:2 Метц Лига 2 Метц 1:0 Анже Лига 2 Метц 1:1 Анже Лига 2 Анже 2:0 Метц Лига 2 Анже 0:0 Метц Лига 2 Метц 1:1 Анже Лига 2 Метц 1:0 Анже Лига 2 Анже 0:1 Метц Лига 2 Анже 1:1 Метц Лига 2 Метц 0:1 Анже Лига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 27 17 8 2 47 - 17 59
2. ПСЖ Заявка 27 18 3 6 61 - 17 57
3. Лион Заявка 27 16 8 3 55 - 25 56
4. Монако Заявка 27 17 4 6 56 - 37 55
5. Метц Заявка 27 11 8 8 33 - 26 41
6. Ланс Заявка 27 11 8 8 39 - 37 41
7. Марсель Заявка 26 10 9 7 34 - 30 39
8. Монпелье Заявка 27 11 6 10 43 - 46 39
9. Ренн Заявка 26 10 8 8 33 - 30 38
10. Анже Заявка 27 10 6 11 32 - 42 36
11. Бордо Заявка 27 9 6 12 28 - 33 33
12. Ницца Заявка 27 9 5 13 33 - 39 32
13. Брест Заявка 27 9 4 14 39 - 49 31
14. Реймс Заявка 27 7 10 10 32 - 34 31
15. Страсбург Заявка 27 8 6 13 35 - 41 30
16. Сент-Этьен Заявка 27 7 9 11 27 - 39 30
17. Лорьян Заявка 27 7 5 15 33 - 51 26
18. Ним Заявка 27 7 4 16 26 - 52 25
19. Нант Заявка 27 4 12 11 27 - 42 24
20. Дижон Заявка 27 2 9 16 18 - 44 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 14 10 1 3 34 - 8 31
2. Монако Заявка 14 9 4 1 32 - 17 31
3. Лилль Заявка 14 8 5 1 22 - 8 29
4. Лион Заявка 13 8 3 2 28 - 12 27
5. Брест Заявка 13 7 1 5 26 - 24 22
6. Метц Заявка 13 5 4 4 16 - 13 19
7. Марсель Заявка 13 5 4 4 19 - 17 19
8. Ланс Заявка 13 5 4 4 19 - 18 19
9. Монпелье Заявка 14 6 1 7 26 - 28 19
10. Лорьян Заявка 14 6 1 7 21 - 26 19
11. Бордо Заявка 14 5 4 5 13 - 14 19
12. Ренн Заявка 14 5 3 6 16 - 19 18
13. Анже Заявка 13 5 2 6 15 - 19 17
14. Реймс Заявка 13 4 5 4 11 - 12 17
15. Сент-Этьен Заявка 13 3 6 4 12 - 18 15
16. Страсбург Заявка 13 3 4 6 14 - 17 13
17. Нант Заявка 13 2 7 4 13 - 20 13
18. Ницца Заявка 13 3 2 8 14 - 24 11
19. Ним Заявка 14 3 2 9 16 - 28 11
20. Дижон Заявка 14 0 6 8 4 - 18 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 13 9 3 1 25 - 9 30
2. Лион Заявка 14 8 5 1 27 - 13 29
3. ПСЖ Заявка 13 8 2 3 27 - 9 26
4. Монако Заявка 13 8 0 5 24 - 20 24
5. Метц Заявка 14 6 4 4 17 - 13 22
6. Ланс Заявка 14 6 4 4 20 - 19 22
7. Ницца Заявка 14 6 3 5 19 - 15 21
8. Ренн Заявка 12 5 5 2 17 - 11 20
9. Марсель Заявка 13 5 5 3 15 - 13 20
10. Монпелье Заявка 13 5 5 3 17 - 18 20
11. Анже Заявка 14 5 4 5 17 - 23 19
12. Страсбург Заявка 14 5 2 7 21 - 24 17
13. Сент-Этьен Заявка 14 4 3 7 15 - 21 15
14. Бордо Заявка 13 4 2 7 15 - 19 14
15. Ним Заявка 13 4 2 7 10 - 24 14
16. Реймс Заявка 14 3 5 6 21 - 22 14
17. Нант Заявка 14 2 5 7 14 - 22 11
18. Дижон Заявка 13 2 3 8 14 - 26 9
19. Брест Заявка 14 2 3 9 13 - 25 9
20. Лорьян Заявка 13 1 4 8 12 - 25 7
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
Прогнозы 145
Метц 67.6% (98)
X 25.5% (37)
Анже 6.9% (10)
Все прогнозы
2.48 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Метц
Ничья
Анже
2.77
3.12
3.15
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.50 3.10 2.95
Бонус: 5 000 ₽ 2.62 3.12 2.97
Бонус: 5 000 ₽ 2.65 2.95 3.15
  2.77 3.01 3.03

Самый высокий коэффициент на матч «Метц» – «Анже» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Метц» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Анже» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Метц» – «Анже», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
6.30 1.08 5.10 1.14 2.44 1.53 1.85 1.95 1.52 2.71 1.21 4.40 1.15 5.20 1.03 9.70 1.02 10.25
6.30 1.10 4.90 1.18 2.65 1.57 2.18 1.73 1.84 2.03 1.73 2.26 1.47 2.70 1.21 4.50 1.15 5.30 1.03 9.80 1.04 10.00 0.00 18.00 0.00 18.50 0.00 25.00
7.02 1.13 2.57 1.56 2.22 1.73 1.87 2.05 1.62 2.43 1.48 2.81 1.16 5.87
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.40 1.57 1.56 2.43 1.28 3.68 1.06 9.30 1.04 10.75
1.50 2.60 1.27 3.90 1.07 9.70
2.39 1.64 1.97 1.93 1.52 2.68 1.35 3.44
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.95 1.40 1.94 1.86 1.43 2.83 1.13 5.90 1.09 7.30
1.98 1.78 1.44 2.70 1.13 5.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.20 1.68
Букмекер Да Нет
6.00 1.12
Букмекер Да Нет
4.20 1.20
Где смотреть матч Метц - Анже онлайн

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Прогнозы на матч Метц - Анже

Исход игры
Метц
67.6% (98)
Ничья
25.5% (37)
Анже
6.9% (10)
Тотал 2.5
Больше
35.21% (50)
Меньше
64.79% (92)
Обе команды забьют
Да
59.15% (84)
Нет
40.85% (58)
Популярный счёт
2:1 Метц
29.7% (43)
1:0 Метц
27.6% (40)
1:1 Ничья
24.1% (35)
2:0 Метц
7.6% (11)
1:2 Анже
3.4% (5)
0:1 Анже
2.8% (4)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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