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  3. Франция
Метц
0:1
Конец матча

Стадион:
Анже
0'
44' Желтая карточка
Куяте Кики
0:1
44' Пенальти
Фюльжини Анжело
76' Желтая карточка
Эмброуз Тьерри
79' Желтая карточка
Лаж Матиас
90' Желтая карточка
Думбия Сулейман
90' Красная карточка
Укидья Александр
90'+5
16
Укидья
Александр
2
Бронн
Дилан
23
Куяте
Кики
21
Бойе
Джон
18
Сентонз
Фабьен
14
Пажо
Венсан
15
Сарр
Пап
3
Юдоль
Матьё
10
Булая
Фарид
24
Лейя-Исека
Аарон
13
Гуйе
Ламин
1
Бернардони
Поль
4
Павлович
Матео
8
Траоре
Исмаэль
24
Томас
Ромен
3
Думбия
Сулейман
14
Кулибали
Лассана
18
Амаду
Ибрагим
27
Лаж
Матиас
10
Фюльжини
Анжело
13
Буфаль
Софьян
9
Дьони
Луа
Метц
3-4-1-2
Анже
4-2-3-1

Ход матча

44'
Куяте Кики
 
44'
0:1
Фюльжини Анжело
66'
 
Баокен Стефан
Дьони Луа
72'
Делен Тома
Сентонз Фабьен
 
73'
Лейя-Исека Аарон
Пажо Венсан
 
73'
Ангбан Викторьен
Эмброуз Тьерри
 
73'
Яд Папа Ндиага
Гуйе Ламин
 
76'
Эмброуз Тьерри
 
77'
 
Капелле Пьеррик
Буфаль Софьян
79'
 
Лаж Матиас
83'
Вагнер да Силва
Бронн Дилан
 
89'
 
Бобишон Антонен
Фюльжини Анжело
90'
 
Думбия Сулейман
90'
Укидья Александр
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 6
  • 6 Угловые 1
  • 2 Офсайды 2
  • 18 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Метц
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ньяне Ибраима 6 (1) 0.21
2. Булая Фарид 5 0.18
3. Лейя-Исека Аарон 4 (2) 0.14
4. Нгетт Опа 3 0.11
5. Яд Папа Ндиага 2 0.07
6. Гуйе Ламин 2 0.07
7. Делен Тома 2 0.07
8. Вагнер да Силва 2 (1) 0.07
9. Сарр Пап 2 0.07
10. Маига Хабиб 1 0.04
11. Бойе Джон 1 0.04
12. Куяте Кики 1 0.04
13. Бронн Дилан 1 (1) 0.04
14. Юдоль Матьё 0 0
15. Эмброуз Тьерри 0 0
16. Ангбан Викторьен 0 0
Анже
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фюльжини Анжело 5 (1) 0.18
2. Баокен Стефан 5 0.18
3. Дьони Луа 4 (1) 0.14
4. Траоре Исмаэль 3 0.11
5. Капелле Пьеррик 3 0.11
6. Мангани Томас 3 (3) 0.11
7. Томас Ромен 3 0.11
8. Лаж Матиас 3 0.11
9. Кабо Джимми 1 0.04
10. Тиуб Сада 1 0.04
11. Кулибали Лассана 1 0.04
12. Буфаль Софьян 1 0.04
13. Думбия Сулейман 0 0
14. Бобишон Антонен 0 0
15. Аит-Нури Раян 0 0

Карточки

Метц
# Игрок      
1. Маига Хабиб 8 0
2. Сентонз Фабьен 7 0
3. Куяте Кики 6 0
4. Булая Фарид 5 0
5. Бойе Джон 3 1
6. Лейя-Исека Аарон 4 0
7. Ангбан Викторьен 4 0
8. Делен Тома 4 0
9. Пажо Венсан 3 0
10. Юдоль Матьё 1 1
11. Укидья Александр 2 0
12. Вагнер да Силва 2 0
13. Фофана Мамаду 2 0
14. Эмброуз Тьерри 2 0
15. Сарр Пап 2 0
16. Бронн Дилан 2 0
17. Яд Папа Ндиага 2 0
18. Мазиз Юссеф 1 0
19. Гуйе Ламин 1 0
Анже
# Игрок      
1. Думбия Сулейман 6 0
2. Томас Ромен 3 1
3. Баокен Стефан 4 0
4. Амаду Ибрагим 4 0
5. Кулибали Лассана 4 0
6. Мангани Томас 3 0
7. Фюльжини Анжело 3 0
8. Лаж Матиас 3 0
9. Павлович Матео 2 0
10. Траоре Исмаэль 2 0
11. Манко Венсан 2 0
12. Бамба Абдулайе 2 0
13. Буфаль Софьян 2 0
14. Дьони Луа 2 0
15. Капелле Пьеррик 1 0
16. Кабо Джимми 1 0
17. Сантамария Батист 1 0
18. Бернардони Поль 1 0
19. Эбосс Энсо 1 0
20. Эль-Мелали Фарид 1 0
21. Чо Мохамед-Али 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Метц 9.38% (3) 12.5% (4) 21.88% (7) 9.38% (3) 18.75% (6) 28.13% (9)
 Анже 21.88% (7) 25% (8) 15.63% (5) 18.75% (6) 0 18.75% (6)

Предыдущие игры

Метц Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Бордо 1:2 Метц Ницца 1:2 Метц Метц 1:2 Страсбург Амьен 1:2 Метц
Сент-Этьен 1:0 Метц Метц 1:1 Монпелье Брест 2:4 Метц Метц 2:0 Нант Лион 0:1 Метц Метц 1:1 Ницца Метц 0:0 Бордо Ренн 1:0 Метц Метц 2:0 Ланс Монпелье 0:2 Метц Страсбург 2:2 Метц Метц 1:3 Лион Метц 0:2 Брест Нант 1:1 Метц Метц 1:1 Дижон Ним 0:1 Метц
Анже Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Анже 2:2 Ланс Страсбург 0:0 Анже Анже 1:3 Нант Анже 2:1 Ренн
Ницца 3:0 Анже Реймс 0:0 Анже Анже 3:1 Ним Бордо 2:1 Анже Анже 0:1 ПСЖ Монако 3:0 Анже Лилль 1:2 Анже Анже 2:1 Марсель Нант 1:1 Анже Анже 0:2 Страсбург Сент-Этьен 0:0 Анже Анже 2:0 Лорьян Ланс 1:3 Анже Анже 0:1 Лион Анже 3:3 Ньор Ним 1:5 Анже

Последние игры между собой

Метц: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 6
Анже: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 5
Анже 1:1 Метц Лига 1 Анже 3:0 Метц Лига 1 Метц 1:2 Анже Лига 1 Анже 1:0 Метц Кубок лиги
Анже 0:1 Метц Лига 1 Анже 2:1 Метц Лига 1 Метц 2:0 Анже Лига 1 Анже 2:2 Метц Лига 2 Метц 1:0 Анже Лига 2 Метц 1:1 Анже Лига 2 Анже 2:0 Метц Лига 2 Анже 0:0 Метц Лига 2 Метц 1:1 Анже Лига 2 Метц 1:0 Анже Лига 2 Анже 0:1 Метц Лига 2 Анже 1:1 Метц Лига 2 Метц 0:1 Анже Лига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 27 17 8 2 47 - 17 59
2. Лион Заявка 28 17 8 3 56 - 25 59
3. ПСЖ Заявка 27 18 3 6 61 - 17 57
4. Монако Заявка 27 17 4 6 56 - 37 55
5. Ланс Заявка 28 12 8 8 42 - 39 44
6. Метц Заявка 28 11 8 9 33 - 27 41
7. Марсель Заявка 26 10 9 7 34 - 30 39
8. Монпелье Заявка 27 11 6 10 43 - 46 39
9. Анже Заявка 28 11 6 11 33 - 42 39
10. Ренн Заявка 27 10 8 9 33 - 31 38
11. Ницца Заявка 28 10 5 13 35 - 40 35
12. Брест Заявка 28 10 4 14 42 - 50 34
13. Бордо Заявка 27 9 6 12 28 - 33 33
14. Реймс Заявка 27 7 10 10 32 - 34 31
15. Страсбург Заявка 27 8 6 13 35 - 41 30
16. Сент-Этьен Заявка 28 7 9 12 29 - 42 30
17. Лорьян Заявка 27 7 5 15 33 - 51 26
18. Ним Заявка 28 7 4 17 27 - 54 25
19. Нант Заявка 27 4 12 11 27 - 42 24
20. Дижон Заявка 28 2 9 17 19 - 47 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 14 10 1 3 34 - 8 31
2. Монако Заявка 14 9 4 1 32 - 17 31
3. Лион Заявка 14 9 3 2 29 - 12 30
4. Лилль Заявка 14 8 5 1 22 - 8 29
5. Брест Заявка 14 8 1 5 29 - 25 25
6. Марсель Заявка 13 5 4 4 19 - 17 19
7. Ланс Заявка 13 5 4 4 19 - 18 19
8. Монпелье Заявка 14 6 1 7 26 - 28 19
9. Лорьян Заявка 14 6 1 7 21 - 26 19
10. Метц Заявка 14 5 4 5 16 - 14 19
11. Бордо Заявка 14 5 4 5 13 - 14 19
12. Ренн Заявка 14 5 3 6 16 - 19 18
13. Анже Заявка 13 5 2 6 15 - 19 17
14. Реймс Заявка 13 4 5 4 11 - 12 17
15. Сент-Этьен Заявка 14 3 6 5 14 - 21 15
16. Ницца Заявка 14 4 2 8 16 - 25 14
17. Страсбург Заявка 13 3 4 6 14 - 17 13
18. Нант Заявка 13 2 7 4 13 - 20 13
19. Ним Заявка 14 3 2 9 16 - 28 11
20. Дижон Заявка 14 0 6 8 4 - 18 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 13 9 3 1 25 - 9 30
2. Лион Заявка 14 8 5 1 27 - 13 29
3. ПСЖ Заявка 13 8 2 3 27 - 9 26
4. Ланс Заявка 15 7 4 4 23 - 21 25
5. Монако Заявка 13 8 0 5 24 - 20 24
6. Метц Заявка 14 6 4 4 17 - 13 22
7. Анже Заявка 15 6 4 5 18 - 23 22
8. Ницца Заявка 14 6 3 5 19 - 15 21
9. Ренн Заявка 13 5 5 3 17 - 12 20
10. Марсель Заявка 13 5 5 3 15 - 13 20
11. Монпелье Заявка 13 5 5 3 17 - 18 20
12. Страсбург Заявка 14 5 2 7 21 - 24 17
13. Сент-Этьен Заявка 14 4 3 7 15 - 21 15
14. Бордо Заявка 13 4 2 7 15 - 19 14
15. Ним Заявка 14 4 2 8 11 - 26 14
16. Реймс Заявка 14 3 5 6 21 - 22 14
17. Нант Заявка 14 2 5 7 14 - 22 11
18. Брест Заявка 14 2 3 9 13 - 25 9
19. Дижон Заявка 14 2 3 9 15 - 29 9
20. Лорьян Заявка 13 1 4 8 12 - 25 7
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Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 47'
    Контроль мяча: Метц: 57%, Анже: 43%.
  • 47'
    Хорошую попытку сделал Буфаль Софьян. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 47'
    Фюльжини Анжело навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 47'
    Команда Анже играла лучше в этом тайме.
  • Фол, нарушение
    46'
    Бойе Джон наказан за толчок Фюльжини Анжело
  • 46'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    46'
    Судья сигнализирует, что Бойе Джон из команды Метц поставил подножку. Пострадал Буфаль Софьян
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • 45'
    Контроль мяча: Метц: 58%, Анже: 42%.
  • 45'
    Матч возобновлен
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Фюльжини Анжело из команды Анже забивает с точки!
  • Желтая карточка
    44'
    Куяте Кики получил желтую карточку от судьи
  • 43'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Травма, повреждение
    43'
    Дьони Луа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • Фол, нарушение
    43'
    ПЕНАЛЬТИ - Куяте Кики из команды Метц привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Дьони Луа.
  • 42'
    Опасность! Буфаль Софьян из команды Анже отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
  • Фол, нарушение
    41'
    Томас Ромен из команды Анже опасно и грубо сыграл. Булая Фарид пострадал.
  • 40'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 40'
    Пап Матар Сарр нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 39'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 38'
    Метц контролирует мяч.
  • 38'
    Удар от ворот произведет Метц
  • 38'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 37'
    Куяте Кики выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 37'
    Буфаль Софьян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    37'
    Судья сигнализирует, что Куяте Кики из команды Метц поставил подножку. Пострадал Дьони Луа
  • Фол, нарушение
    36'
    Судья сигнализирует, что Дьони Луа из команды Анже поставил подножку. Пострадал Куяте Кики
  • 35'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 35'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 35'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 35'
    Контроль мяча: Метц: 58%, Анже: 42%.
  • 34'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    34'
    Судья сигнализирует, что Сентонз Фабьен из команды Метц поставил подножку. Пострадал Фюльжини Анжело
  • 34'
    Удар от ворот произведет Анже
  • 34'
    Томас Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 34'
    Булая Фарид пробил со штрафного прямо в стенку
  • Фол, нарушение
    32'
    Судья сигнализирует, что Павлович Матео из команды Анже поставил подножку. Пострадал Гуйе Ламин
  • 32'
    Анже контролирует мяч.
  • 31'
    Пап Матар Сарр нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 30'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 30'
    Контроль мяча: Метц: 58%, Анже: 42%.
  • 29'
    Метц контролирует мяч.
  • 28'
    Анже контролирует мяч.
  • 28'
    Томас Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 28'
    Булая Фарид из команды Метц отправил кросс в штрафную...
  • 28'
    Томас Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    27'
    Булая Фарид из команды Метц подал угловой слева.
  • 27'
    Юдоль Матьё нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 27'
    Сентонз Фабьен из команды Метц отправил кросс в штрафную...
  • 26'
    Удар от ворот произведет Анже
  • 26'
    Сентонз Фабьен из команды Метц делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 26'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 25'
    Пажо Венсан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • Угловой
    25'
    Сентонз Фабьен из команды Метц подал угловой справа.
  • 25'
    Томас Ромен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 25'
    Гуйе Ламин из команды Метц делает навес прямо в штрафную.
  • 25'
    Контроль мяча: Метц: 55%, Анже: 45%.
  • 24'
    Метц контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    24'
    Буфаль Софьян наказан за толчок Юдоль Матьё
  • 23'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 23'
    Удар от ворот произведет Анже
  • 23'
    Гуйе Ламин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 22'
    Укидья Александр взял и забрал мяч на выходе
  • 22'
    Кулибали Лассана из команды Анже отправил кросс в штрафную...
  • 22'
    Анже контролирует мяч.
  • 21'
    Удар от ворот произведет Метц
  • 21'
    Лаж Матиас не смог попасть в створ ударом издали
  • 21'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 21'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 20'
    Хорошую попытку сделал Лейя-Исека Аарон. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 20'
    Юдоль Матьё из команды Метц отправил кросс в штрафную...
  • 20'
    Контроль мяча: Метц: 62%, Анже: 38%.
  • 20'
    Метц контролирует мяч.
  • Офсайд
    19'
    Сентонз Фабьен из команды Метц в офсайде
  • 19'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 18'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 18'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 18'
    Бернардони Поль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    18'
    Булая Фарид из команды Метц подал угловой слева.
  • 17'
    Томас Ромен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 17'
    Юдоль Матьё из команды Метц отправил кросс в штрафную...
  • 16'
    Шанс! Томас Ромен из команды Анже пробил головой, но мимо
  • 16'
    Буфаль Софьян из команды Анже делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 16'
    Буфаль Софьян из команды Анже подал угловой справа.
  • 16'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 15'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 15'
    Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Куяте Кики из команды Метц.
  • 15'
    Думбия Сулейман из команды Анже отправил кросс в штрафную...
  • 15'
    Контроль мяча: Метц: 63%, Анже: 37%.
  • Фол, нарушение
    14'
    Бронн Дилан наказан за толчок Фюльжини Анжело
  • 14'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 14'
    Дьони Луа бьет ножницами в створ ворот, но Укидья Александр не дал случится отличному голу!
  • 13'
    Куяте Кики ошибается в защите.
  • 13'
    Метц контролирует мяч.
  • 13'
    Гуйе Ламин нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 13'
    Куяте Кики делает длинную передачу вперед
  • Фол, нарушение
    12'
    Судья сигнализирует, что Сентонз Фабьен из команды Метц поставил подножку. Пострадал Фюльжини Анжело
  • Фол, нарушение
    11'
    Пажо Венсан из команды Метц опасно и грубо сыграл. Кулибали Лассана пострадал.
  • 10'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 10'
    Контроль мяча: Метц: 62%, Анже: 38%.
  • 9'
    Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
  • 9'
    Метц контролирует мяч.
  • 8'
    Бернардони Поль взял и забрал мяч на выходе
  • 8'
    Булая Фарид делает длинную передачу вперед
  • 7'
    Анже контролирует мяч.
  • 6'
    Метц контролирует мяч.
  • 6'
    Кулибали Лассана пробует нанести удар издали, но Укидья Александр держит все под контролем
  • 6'
    Куяте Кики выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 6'
    Павлович Матео из команды Анже отправил кросс в штрафную...
  • 5'
    Контроль мяча: Метц: 58%, Анже: 42%.
  • Офсайд
    4'
    Дьони Луа из команды Анже в офсайде
  • 4'
    Опасность! Фюльжини Анжело из команды Анже отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
  • 4'
    Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Куяте Кики из команды Метц.
  • 4'
    Отличные скиллы показывает Дьони Луа, обводя своих соперников
  • 3'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    3'
    Судья сигнализирует, что Булая Фарид из команды Метц поставил подножку. Пострадал Кулибали Лассана
  • 2'
    Удар от ворот произведет Анже
  • 2'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Метц контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    2'
    Томас Ромен наказан за толчок Булая Фарид
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Анже начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Saint Symphorien. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 148
Метц 66.9% (99)
X 26.4% (39)
Анже 6.8% (10)
Все прогнозы
2.48 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 37.00 4.80 1.22
Бонус: 5 000 ₽ 2.62 3.12 2.97
Бонус: 5 000 ₽ 32.00 5.10 1.22
  44.54 5.94 1.18

Самый высокий коэффициент на матч «Метц» – «Анже» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Метц» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Анже» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Метц» – «Анже», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
6.30 1.08 5.10 1.14 2.44 1.53 1.85 1.95 1.52 2.71 1.21 4.40 1.15 5.20 1.03 9.70 1.02 10.25
3.70 1.27 2.52 1.52 1.53 2.50 2.18 1.73 1.09 7.20 1.73 2.26 1.05 9.50 1.14 5.55 1.10 6.80 1.01 15.00 1.01 15.00 0.00 18.00 0.00 18.50 0.00 25.00
7.02 1.13 2.89 1.44 2.30 1.66 1.79 2.10 1.43 2.94 1.24 4.26 1.33 3.45 1.68 2.27 1.48 2.74 1.16 5.87
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.40 1.57 1.56 2.43 1.28 3.68 1.06 9.30 1.04 10.75
1.31 3.35 1.02 13.00 1.01 15.00 1.07 9.70
1.16 5.70 1.34 3.40 1.11 7.34 1.33 3.47
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.95 1.40 1.94 1.86 1.43 2.83 1.13 5.90 1.09 7.30
1.98 1.77 1.44 2.70 1.13 5.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.90 1.25
Букмекер Да Нет
6.00 1.12
Букмекер Да Нет
4.20 1.20
Где смотреть матч Метц 0:1 Анже онлайн

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Прогнозы на матч Метц 0:1 Анже

Исход игры
Метц
66.9% (99)
Ничья
26.4% (39)
Анже
6.8% (10)
Тотал 2.5
Больше
34.48% (50)
Меньше
65.52% (95)
Обе команды забьют
Да
58.62% (85)
Нет
41.38% (60)
Популярный счёт
2:1 Метц
29.1% (43)
1:0 Метц
27% (40)
1:1 Ничья
24.3% (36)
2:0 Метц
8.1% (12)
1:2 Анже
3.4% (5)
0:1 Анже
2.7% (4)
0:0 Ничья
2% (3)
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