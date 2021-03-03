Метц
0:1
Конец матча
Стадион: Сэн-Сэнфорьен
Анже
44' Желтая карточкаКуяте Кики
0:1
44' ПенальтиФюльжини Анжело
76' Желтая карточкаЭмброуз Тьерри
79' Желтая карточкаЛаж Матиас
90' Желтая карточкаДумбия Сулейман
90' Красная карточкаУкидья Александр
23
Куяте
Кики
21
Бойе
Джон
14
Пажо
Венсан
15
Сарр
Пап
10
Булая
Фарид
13
Гуйе
Ламин
24
Томас
Ромен
27
Лаж
Матиас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Куяте КикиЗащитник
-
21 Бойе ДжонЗащитник
- Полузащитник
-
14 Пажо ВенсанПолузащитник
-
15 Сарр ПапПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Булая ФаридПолузащитник
- Нападающий
-
13 Гуйе ЛаминНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Мазиз ЮссефПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Делен ТомаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Антонетти Фредерик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Томас РоменЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Лаж МатиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Таиби ВаниссПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Мулен Стефан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
44'
44'
0:1
76'
79'
90'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
5 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 6
-
6 Угловые 1
-
2 Офсайды 2
-
18 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
64 Владение мячом, % 36
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ньяне Ибраима
|6 (1)
|0.21
|2.
|Булая Фарид
|5
|0.18
|3.
|Лейя-Исека Аарон
|4 (2)
|0.14
|4.
|Нгетт Опа
|3
|0.11
|5.
|Яд Папа Ндиага
|2
|0.07
|6.
|Гуйе Ламин
|2
|0.07
|7.
|Делен Тома
|2
|0.07
|8.
|Вагнер да Силва
|2 (1)
|0.07
|9.
|Сарр Пап
|2
|0.07
|10.
|Маига Хабиб
|1
|0.04
|11.
|Бойе Джон
|1
|0.04
|12.
|Куяте Кики
|1
|0.04
|13.
|Бронн Дилан
|1 (1)
|0.04
|14.
|Юдоль Матьё
|0
|0
|15.
|Эмброуз Тьерри
|0
|0
|16.
|Ангбан Викторьен
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фюльжини Анжело
|5 (1)
|0.18
|2.
|Баокен Стефан
|5
|0.18
|3.
|Дьони Луа
|4 (1)
|0.14
|4.
|Траоре Исмаэль
|3
|0.11
|5.
|Капелле Пьеррик
|3
|0.11
|6.
|Мангани Томас
|3 (3)
|0.11
|7.
|Томас Ромен
|3
|0.11
|8.
|Лаж Матиас
|3
|0.11
|9.
|Кабо Джимми
|1
|0.04
|10.
|Тиуб Сада
|1
|0.04
|11.
|Кулибали Лассана
|1
|0.04
|12.
|Буфаль Софьян
|1
|0.04
|13.
|Думбия Сулейман
|0
|0
|14.
|Бобишон Антонен
|0
|0
|15.
|Аит-Нури Раян
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Маига Хабиб
|8
|0
|2.
|Сентонз Фабьен
|7
|0
|3.
|Куяте Кики
|6
|0
|4.
|Булая Фарид
|5
|0
|5.
|Бойе Джон
|3
|1
|6.
|Лейя-Исека Аарон
|4
|0
|7.
|Ангбан Викторьен
|4
|0
|8.
|Делен Тома
|4
|0
|9.
|Пажо Венсан
|3
|0
|10.
|Юдоль Матьё
|1
|1
|11.
|Укидья Александр
|2
|0
|12.
|Вагнер да Силва
|2
|0
|13.
|Фофана Мамаду
|2
|0
|14.
|Эмброуз Тьерри
|2
|0
|15.
|Сарр Пап
|2
|0
|16.
|Бронн Дилан
|2
|0
|17.
|Яд Папа Ндиага
|2
|0
|18.
|Мазиз Юссеф
|1
|0
|19.
|Гуйе Ламин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Думбия Сулейман
|6
|0
|2.
|Томас Ромен
|3
|1
|3.
|Баокен Стефан
|4
|0
|4.
|Амаду Ибрагим
|4
|0
|5.
|Кулибали Лассана
|4
|0
|6.
|Мангани Томас
|3
|0
|7.
|Фюльжини Анжело
|3
|0
|8.
|Лаж Матиас
|3
|0
|9.
|Павлович Матео
|2
|0
|10.
|Траоре Исмаэль
|2
|0
|11.
|Манко Венсан
|2
|0
|12.
|Бамба Абдулайе
|2
|0
|13.
|Буфаль Софьян
|2
|0
|14.
|Дьони Луа
|2
|0
|15.
|Капелле Пьеррик
|1
|0
|16.
|Кабо Джимми
|1
|0
|17.
|Сантамария Батист
|1
|0
|18.
|Бернардони Поль
|1
|0
|19.
|Эбосс Энсо
|1
|0
|20.
|Эль-Мелали Фарид
|1
|0
|21.
|Чо Мохамед-Али
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Метц
|9.38% (3)
|12.5% (4)
|21.88% (7)
|9.38% (3)
|18.75% (6)
|28.13% (9)
|Анже
|21.88% (7)
|25% (8)
|15.63% (5)
|18.75% (6)
|0
|18.75% (6)
Предыдущие игры
Метц Последние 20 матчей: +9 =6 -5Бордо 1:2 Метц Ницца 1:2 Метц Метц 1:2 Страсбург Амьен 1:2 Метц
Анже Последние 20 матчей: +7 =6 -7Анже 2:2 Ланс Страсбург 0:0 Анже Анже 1:3 Нант Анже 2:1 Ренн
Последние игры между собой
Метц: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 6
Анже: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|27
|17
|8
|2
|47 - 17
|59
|2.
|Лион
|Заявка
|28
|17
|8
|3
|56 - 25
|59
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|27
|18
|3
|6
|61 - 17
|57
|4.
|Монако
|Заявка
|27
|17
|4
|6
|56 - 37
|55
|5.
|Ланс
|Заявка
|28
|12
|8
|8
|42 - 39
|44
|6.
|Метц
|Заявка
|28
|11
|8
|9
|33 - 27
|41
|7.
|Марсель
|Заявка
|26
|10
|9
|7
|34 - 30
|39
|8.
|Монпелье
|Заявка
|27
|11
|6
|10
|43 - 46
|39
|9.
|Анже
|Заявка
|28
|11
|6
|11
|33 - 42
|39
|10.
|Ренн
|Заявка
|27
|10
|8
|9
|33 - 31
|38
|11.
|Ницца
|Заявка
|28
|10
|5
|13
|35 - 40
|35
|12.
|Брест
|Заявка
|28
|10
|4
|14
|42 - 50
|34
|13.
|Бордо
|Заявка
|27
|9
|6
|12
|28 - 33
|33
|14.
|Реймс
|Заявка
|27
|7
|10
|10
|32 - 34
|31
|15.
|Страсбург
|Заявка
|27
|8
|6
|13
|35 - 41
|30
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|28
|7
|9
|12
|29 - 42
|30
|17.
|Лорьян
|Заявка
|27
|7
|5
|15
|33 - 51
|26
|18.
|Ним
|Заявка
|28
|7
|4
|17
|27 - 54
|25
|19.
|Нант
|Заявка
|27
|4
|12
|11
|27 - 42
|24
|20.
|Дижон
|Заявка
|28
|2
|9
|17
|19 - 47
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|34 - 8
|31
|2.
|Монако
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|32 - 17
|31
|3.
|Лион
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|29 - 12
|30
|4.
|Лилль
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|22 - 8
|29
|5.
|Брест
|Заявка
|14
|8
|1
|5
|29 - 25
|25
|6.
|Марсель
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 17
|19
|7.
|Ланс
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 18
|19
|8.
|Монпелье
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|26 - 28
|19
|9.
|Лорьян
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|21 - 26
|19
|10.
|Метц
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|16 - 14
|19
|11.
|Бордо
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|13 - 14
|19
|12.
|Ренн
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|16 - 19
|18
|13.
|Анже
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|15 - 19
|17
|14.
|Реймс
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|11 - 12
|17
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|14 - 21
|15
|16.
|Ницца
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|16 - 25
|14
|17.
|Страсбург
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 17
|13
|18.
|Нант
|Заявка
|13
|2
|7
|4
|13 - 20
|13
|19.
|Ним
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|16 - 28
|11
|20.
|Дижон
|Заявка
|14
|0
|6
|8
|4 - 18
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|25 - 9
|30
|2.
|Лион
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|27 - 13
|29
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|27 - 9
|26
|4.
|Ланс
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|23 - 21
|25
|5.
|Монако
|Заявка
|13
|8
|0
|5
|24 - 20
|24
|6.
|Метц
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|17 - 13
|22
|7.
|Анже
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|18 - 23
|22
|8.
|Ницца
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|19 - 15
|21
|9.
|Ренн
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|17 - 12
|20
|10.
|Марсель
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|15 - 13
|20
|11.
|Монпелье
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|17 - 18
|20
|12.
|Страсбург
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|21 - 24
|17
|13.
|Сент-Этьен
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|15 - 21
|15
|14.
|Бордо
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|15 - 19
|14
|15.
|Ним
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|11 - 26
|14
|16.
|Реймс
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|21 - 22
|14
|17.
|Нант
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|14 - 22
|11
|18.
|Брест
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|13 - 25
|9
|19.
|Дижон
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|15 - 29
|9
|20.
|Лорьян
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|12 - 25
|7
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Метц» – «Анже» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Метц» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Анже» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Метц» – «Анже», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Метц 0:1 Анже
Исход игры
Метц
66.9% (99)
Ничья
26.4% (39)
Анже
6.8% (10)
Тотал 2.5
Больше
34.48% (50)
Меньше
65.52% (95)
Обе команды забьют
Да
58.62% (85)
Нет
41.38% (60)
Популярный счёт
2:1 Метц
29.1% (43)
1:0 Метц
27% (40)
1:1 Ничья
24.3% (36)
2:0 Метц
8.1% (12)
1:2 Анже
3.4% (5)
0:1 Анже
2.7% (4)
0:0 Ничья
2% (3)
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