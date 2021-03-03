  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
Ницца
1:0
Первый тайм: 40'

Стадион:
Ним
0'
1:0
4' Гол
Гуйри Амин
40'
40
Бенитес
Вальтер
5
Данилюк
Флавиус
25
Тодибо
Жан-Клер
18
Салиба
Вильям
13
Камара
Ассан
20
Аталь
Юсеф
10
Клод-Морис
Алексис
28
Будауи
Хишем
6
Шнайдерлин
Морган
7
Маолида
Мизиан
11
Гуйри
Амин
30
Рейне
Батист
21
Бюрнер
Патрик
2
Гессум
Кельян
5
Ландре
Лоик
3
Мелинг
Биргер
18
Кубас
Андрес
20
Рипар
Рено
12
Фомба
Ламин
22
Бенрау
Яссин
10
Ферхат
Зинедин
28
Коне
Мусса
II
Ницца
4-5-1
Ним
4-1-4-1

Ход матча

4'
Гуйри Амин
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Ницца
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гуйри Амин 11 (4) 0.39
2. Лис-Мелу Пьерр 4 (1) 0.14
3. Дольберг Каспер 3 (1) 0.11
4. Данте Бонфим 2 0.07
5. Лопеш Рони 2 0.07
6. Маолида Мизиан 2 0.07
7. Рен-Аделед Жефф 1 0.04
8. Будауи Хишем 1 0.04
9. Ндой Дан 1 0.04
10. Клод-Морис Алексис 1 0.04
11. Лотомба Жордан 1 0.04
12. Аталь Юсеф 1 0.04
13. Данилюк Флавиус 1 0.04
14. Тюрам Кефрен 1 0.04
15. Селлуки Малик 1 0.04
16. Камара Ассан 0 0
Ним
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рипар Рено 7 (4) 0.25
2. Ферхат Зинедин 4 0.14
3. Элиассон Никлас 4 0.14
4. Коне Мусса II 3 0.11
5. Мелинг Биргер 2 0.07
6. Ахлинви Маттео 2 0.07
7. До Лука 1 0.04
8. Филиппото Ромен 1 0.04
9. Денкей Кевин 1 0.04
10. Кубас Андрес 1 0.04
11. Алакуш Софьян 0 0
12. Дулевич Харис 0 0
13. Мартинеc Пабло 0 0

Карточки

Ницца
# Игрок      
1. Будауи Хишем 7 0
2. Шнайдерлин Морган 5 1
3. Гуйри Амин 5 0
4. Бамбу Робсон 3 1
5. Лотомба Жордан 4 0
6. Нсоки Стенли 4 0
7. Лис-Мелу Пьерр 3 0
8. Тодибо Жан-Клер 3 0
9. Данте Бонфим 2 0
10. Камара Ассан 2 0
11. Данило Барбоза 2 0
12. Дольберг Каспер 2 0
13. Тюрам Кефрен 2 0
14. Лопеш Рони 1 0
15. Бенитес Вальтер 1 0
16. Рен-Аделед Жефф 1 0
17. Маю Хишам 1 0
18. Маолида Мизиан 1 0
19. Пельмар Анди 1 0
20. Салиба Вильям 1 0
21. Клод-Морис Алексис 1 0
22. Сильвестр Эдди 1 0
23. Селлуки Малик 1 0
Ним
# Игрок      
1. До Лука 4 1
2. Кубас Андрес 4 1
3. Мигель Флориан 2 2
4. Фомба Ламин 4 0
5. Ландре Лоик 2 1
6. Рейне Батист 3 0
7. Бриансон Антони 3 0
8. Денкей Кевин 3 0
9. Ру Нолан 2 0
10. Рипар Рено 2 0
11. Мелинг Биргер 2 0
12. Ферхат Зинедин 2 0
13. Алакуш Софьян 2 0
14. Бенрау Яссин 2 0
15. Элиассон Никлас 1 0
16. Мартинеc Пабло 1 0
17. Сарр Сиди 1 0
18. Гессум Кельян 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ницца 6.25% (2) 25% (8) 9.38% (3) 21.88% (7) 15.63% (5) 21.88% (7)
 Ним 11.54% (3) 3.85% (1) 19.23% (5) 19.23% (5) 11.54% (3) 34.62% (9)

Предыдущие игры

Ницца Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Ренн 1:2 Ницца Ницца 1:2 Метц Марсель 3:2 Ницца ПСЖ 2:1 Ницца
Ним 1:3 Ницца Ницца 3:0 Анже Монако 2:1 Ницца Ницца 0:1 Сент-Этьен Ланс 0:1 Ницца Ницца 0:3 Бордо Метц 1:1 Ницца Брест 2:0 Ницца Ницца 2:2 Лорьян Ницца 1:4 Лион Ним 0:2 Ницца Ницца 0:1 Ренн Хапоэль Беэр-Шева 1:0 Ницца Реймс 0:0 Ницца Ницца 2:3 Байер Л Ницца 1:3 Дижон
Ним Последние 20 матчей: +5 =2 -13
Ним 1:1 Нант Ним 1:0 Лорьян Ним 2:0 Бордо Дижон 0:2 Ним
Ним 1:3 Ницца Ним 3:4 Монако ПСЖ 3:0 Ним Анже 3:1 Ним Марсель 1:2 Ним Ним 0:1 Лилль Страсбург 5:0 Ним Ним 1:3 Дижон Сент-Этьен 2:2 Ним Ним 0:2 Ницца Лорьян 3:0 Ним Ним 0:2 Марсель Монако 3:0 Ним Реймс 0:1 Ним Ним 1:5 Анже Ним 0:1 Метц

Последние игры между собой

Ницца: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 1
Ним: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 5
Ним 1:3 Ницца Кубок Ним 0:2 Ницца Лига 1 Ницца 1:3 Ним Лига 1 Ним 1:2 Ницца Лига 1
Ницца 2:0 Ним Лига 1 Ним 0:1 Ницца Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 27 17 8 2 47 - 17 59
2. ПСЖ Заявка 27 18 3 6 61 - 17 57
3. Лион 0:0 Заявка 28 16 9 3 55 - 25 57
4. Монако Заявка 27 17 4 6 56 - 37 55
5. Ланс 2:0 Заявка 28 12 8 8 41 - 37 44
6. Метц 0:0 Заявка 28 11 9 8 33 - 26 42
7. Марсель Заявка 26 10 9 7 34 - 30 39
8. Монпелье Заявка 27 11 6 10 43 - 46 39
9. Ренн 0:0 Заявка 27 10 9 8 33 - 30 39
10. Анже 0:0 Заявка 28 10 7 11 32 - 42 37
11. Ницца 1:0 Заявка 28 10 5 13 34 - 39 35
12. Брест 2:1 Заявка 28 10 4 14 41 - 50 34
13. Бордо Заявка 27 9 6 12 28 - 33 33
14. Реймс Заявка 27 7 10 10 32 - 34 31
15. Страсбург Заявка 27 8 6 13 35 - 41 30
16. Сент-Этьен 0:2 Заявка 28 7 9 12 27 - 41 30
17. Лорьян Заявка 27 7 5 15 33 - 51 26
18. Ним 0:1 Заявка 28 7 4 17 26 - 53 25
19. Нант Заявка 27 4 12 11 27 - 42 24
20. Дижон 1:2 Заявка 28 2 9 17 19 - 46 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 14 10 1 3 34 - 8 31
2. Монако Заявка 14 9 4 1 32 - 17 31
3. Лилль Заявка 14 8 5 1 22 - 8 29
4. Лион 0:0 Заявка 14 8 4 2 28 - 12 28
5. Брест 2:1 Заявка 14 8 1 5 28 - 25 25
6. Метц 0:0 Заявка 14 5 5 4 16 - 13 20
7. Марсель Заявка 13 5 4 4 19 - 17 19
8. Ланс 2:0 Заявка 13 5 4 4 19 - 18 19
9. Монпелье Заявка 14 6 1 7 26 - 28 19
10. Лорьян Заявка 14 6 1 7 21 - 26 19
11. Бордо Заявка 14 5 4 5 13 - 14 19
12. Ренн 0:0 Заявка 14 5 3 6 16 - 19 18
13. Анже 0:0 Заявка 13 5 2 6 15 - 19 17
14. Реймс Заявка 13 4 5 4 11 - 12 17
15. Сент-Этьен 0:2 Заявка 14 3 6 5 12 - 20 15
16. Ницца 1:0 Заявка 14 4 2 8 15 - 24 14
17. Страсбург Заявка 13 3 4 6 14 - 17 13
18. Нант Заявка 13 2 7 4 13 - 20 13
19. Ним 0:1 Заявка 14 3 2 9 16 - 28 11
20. Дижон 1:2 Заявка 14 0 6 8 4 - 18 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 13 9 3 1 25 - 9 30
2. Лион 0:0 Заявка 14 8 5 1 27 - 13 29
3. ПСЖ Заявка 13 8 2 3 27 - 9 26
4. Ланс 2:0 Заявка 15 7 4 4 22 - 19 25
5. Монако Заявка 13 8 0 5 24 - 20 24
6. Метц 0:0 Заявка 14 6 4 4 17 - 13 22
7. Ренн 0:0 Заявка 13 5 6 2 17 - 11 21
8. Ницца 1:0 Заявка 14 6 3 5 19 - 15 21
9. Марсель Заявка 13 5 5 3 15 - 13 20
10. Монпелье Заявка 13 5 5 3 17 - 18 20
11. Анже 0:0 Заявка 15 5 5 5 17 - 23 20
12. Страсбург Заявка 14 5 2 7 21 - 24 17
13. Сент-Этьен 0:2 Заявка 14 4 3 7 15 - 21 15
14. Бордо Заявка 13 4 2 7 15 - 19 14
15. Ним 0:1 Заявка 14 4 2 8 10 - 25 14
16. Реймс Заявка 14 3 5 6 21 - 22 14
17. Нант Заявка 14 2 5 7 14 - 22 11
18. Брест 2:1 Заявка 14 2 3 9 13 - 25 9
19. Дижон 1:2 Заявка 14 2 3 9 15 - 28 9
20. Лорьян Заявка 13 1 4 8 12 - 25 7
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  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Riviera. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 148
Ницца 90.5% (134)
X 8.1% (12)
Ним 1.4% (2)
Все прогнозы
1.75 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ницца
Ничья
Ним
1.76
6.00
4.33
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.25 5.80 12.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.76 3.66 4.33
Бонус: 5 000 ₽ 1.22 6.00 16.00
  1.24 5.81 15.52

Самый высокий коэффициент на матч «Ницца» – «Ним» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ницца» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ним» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ницца» – «Ним», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.60 1.03 7.50 1.06 3.18 1.33 2.45 1.55 1.82 2.10 1.41 2.91 1.27 3.62 1.09 6.20 1.06 6.75 1.01 9.80
9.80 1.03 7.20 1.08 5.55 1.14 4.05 1.23 2.01 1.86 2.18 1.68 1.73 2.20 2.04 2.33 1.57 2.40 1.27 5.55 1.19 6.50 1.06 13.00 1.05 13.00 0.00 20.00
3.59 1.32 2.83 1.46 2.42 1.60 2.60 1.53 2.10 1.79 1.83 2.06 1.54 2.57 1.41 3.01 1.54 2.58 1.12 7.07
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
2.83 1.43 1.86 1.94 1.40 2.95 1.11 6.45 1.08 7.80
1.77 2.05 2.04 1.77 1.05 9.50 1.03 12.00 1.03 12.00 1.02 13.00
2.79 1.47 2.29 1.67 1.77 2.11 1.49 2.71 1.25 4.14 1.13 6.49 1.25 4.11
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.64 1.28 2.48 1.54 1.61 2.31 1.24 4.05 1.16 5.25
2.46 1.51 1.61 2.23 1.23 3.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.92 1.87
Букмекер Да Нет
6.10 1.12
Букмекер Да Нет
3.65 1.25
Где смотреть матч Ницца 1:0 Ним онлайн

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Прогнозы на матч Ницца 1:0 Ним

Исход игры
Ницца
90.5% (134)
Ничья
8.1% (12)
Ним
1.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
49.66% (72)
Меньше
50.34% (73)
Обе команды забьют
Да
54.48% (79)
Нет
45.52% (66)
Популярный счёт
2:1 Ницца
40.5% (60)
1:0 Ницца
28.4% (42)
2:0 Ницца
14.2% (21)
1:1 Ничья
6.1% (9)
3:1 Ницца
4.1% (6)
1:2 Ним
1.4% (2)
2:2 Ничья
1.4% (2)
3:0 Ницца
1.4% (2)
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