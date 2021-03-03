Ницца
1:0
Первый тайм: 40'
Стадион: Альянц Ривьера
Ним
1:0
4' ГолГуйри Амин
13
Камара
Ассан
20
Аталь
Юсеф
28
Будауи
Хишем
11
Гуйри
Амин
30
Рейне
Батист
18
Кубас
Андрес
20
Рипар
Рено
12
Фомба
Ламин
22
Бенрау
Яссин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Камара АссанЗащитник
-
20 Аталь ЮсефПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Будауи ХишемПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Гуйри АминНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Тюрам КефренПолузащитник
-
14 Ндой ДанНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Adrian Ursea
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
30 Рейне БатистВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Кубас АндресПолузащитник
-
20 Рипар РеноПолузащитник
-
12 Фомба ЛаминПолузащитник
-
22 Бенрау ЯссинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Назих АмджадВратарь
-
27 Уэда НаомисиЗащитник
-
15 Пакье ГаэтанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Ру НоланНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Pascal Plancque
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
4'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
1 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 1
-
0 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гуйри Амин
|11 (4)
|0.39
|2.
|Лис-Мелу Пьерр
|4 (1)
|0.14
|3.
|Дольберг Каспер
|3 (1)
|0.11
|4.
|Данте Бонфим
|2
|0.07
|5.
|Лопеш Рони
|2
|0.07
|6.
|Маолида Мизиан
|2
|0.07
|7.
|Рен-Аделед Жефф
|1
|0.04
|8.
|Будауи Хишем
|1
|0.04
|9.
|Ндой Дан
|1
|0.04
|10.
|Клод-Морис Алексис
|1
|0.04
|11.
|Лотомба Жордан
|1
|0.04
|12.
|Аталь Юсеф
|1
|0.04
|13.
|Данилюк Флавиус
|1
|0.04
|14.
|Тюрам Кефрен
|1
|0.04
|15.
|Селлуки Малик
|1
|0.04
|16.
|Камара Ассан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Рипар Рено
|7 (4)
|0.25
|2.
|Ферхат Зинедин
|4
|0.14
|3.
|Элиассон Никлас
|4
|0.14
|4.
|Коне Мусса II
|3
|0.11
|5.
|Мелинг Биргер
|2
|0.07
|6.
|Ахлинви Маттео
|2
|0.07
|7.
|До Лука
|1
|0.04
|8.
|Филиппото Ромен
|1
|0.04
|9.
|Денкей Кевин
|1
|0.04
|10.
|Кубас Андрес
|1
|0.04
|11.
|Алакуш Софьян
|0
|0
|12.
|Дулевич Харис
|0
|0
|13.
|Мартинеc Пабло
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Будауи Хишем
|7
|0
|2.
|Шнайдерлин Морган
|5
|1
|3.
|Гуйри Амин
|5
|0
|4.
|Бамбу Робсон
|3
|1
|5.
|Лотомба Жордан
|4
|0
|6.
|Нсоки Стенли
|4
|0
|7.
|Лис-Мелу Пьерр
|3
|0
|8.
|Тодибо Жан-Клер
|3
|0
|9.
|Данте Бонфим
|2
|0
|10.
|Камара Ассан
|2
|0
|11.
|Данило Барбоза
|2
|0
|12.
|Дольберг Каспер
|2
|0
|13.
|Тюрам Кефрен
|2
|0
|14.
|Лопеш Рони
|1
|0
|15.
|Бенитес Вальтер
|1
|0
|16.
|Рен-Аделед Жефф
|1
|0
|17.
|Маю Хишам
|1
|0
|18.
|Маолида Мизиан
|1
|0
|19.
|Пельмар Анди
|1
|0
|20.
|Салиба Вильям
|1
|0
|21.
|Клод-Морис Алексис
|1
|0
|22.
|Сильвестр Эдди
|1
|0
|23.
|Селлуки Малик
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|До Лука
|4
|1
|2.
|Кубас Андрес
|4
|1
|3.
|Мигель Флориан
|2
|2
|4.
|Фомба Ламин
|4
|0
|5.
|Ландре Лоик
|2
|1
|6.
|Рейне Батист
|3
|0
|7.
|Бриансон Антони
|3
|0
|8.
|Денкей Кевин
|3
|0
|9.
|Ру Нолан
|2
|0
|10.
|Рипар Рено
|2
|0
|11.
|Мелинг Биргер
|2
|0
|12.
|Ферхат Зинедин
|2
|0
|13.
|Алакуш Софьян
|2
|0
|14.
|Бенрау Яссин
|2
|0
|15.
|Элиассон Никлас
|1
|0
|16.
|Мартинеc Пабло
|1
|0
|17.
|Сарр Сиди
|1
|0
|18.
|Гессум Кельян
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ницца
|6.25% (2)
|25% (8)
|9.38% (3)
|21.88% (7)
|15.63% (5)
|21.88% (7)
|Ним
|11.54% (3)
|3.85% (1)
|19.23% (5)
|19.23% (5)
|11.54% (3)
|34.62% (9)
Предыдущие игры
Ницца Последние 20 матчей: +5 =3 -12Ренн 1:2 Ницца Ницца 1:2 Метц Марсель 3:2 Ницца ПСЖ 2:1 Ницца
Ним Последние 20 матчей: +5 =2 -13Ним 1:1 Нант Ним 1:0 Лорьян Ним 2:0 Бордо Дижон 0:2 Ним
Последние игры между собой
Ницца: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 1
Ним: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|27
|17
|8
|2
|47 - 17
|59
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|27
|18
|3
|6
|61 - 17
|57
|3.
|Лион
|0:0 Заявка
|28
|16
|9
|3
|55 - 25
|57
|4.
|Монако
|Заявка
|27
|17
|4
|6
|56 - 37
|55
|5.
|Ланс
|2:0 Заявка
|28
|12
|8
|8
|41 - 37
|44
|6.
|Метц
|0:0 Заявка
|28
|11
|9
|8
|33 - 26
|42
|7.
|Марсель
|Заявка
|26
|10
|9
|7
|34 - 30
|39
|8.
|Монпелье
|Заявка
|27
|11
|6
|10
|43 - 46
|39
|9.
|Ренн
|0:0 Заявка
|27
|10
|9
|8
|33 - 30
|39
|10.
|Анже
|0:0 Заявка
|28
|10
|7
|11
|32 - 42
|37
|11.
|Ницца
|1:0 Заявка
|28
|10
|5
|13
|34 - 39
|35
|12.
|Брест
|2:1 Заявка
|28
|10
|4
|14
|41 - 50
|34
|13.
|Бордо
|Заявка
|27
|9
|6
|12
|28 - 33
|33
|14.
|Реймс
|Заявка
|27
|7
|10
|10
|32 - 34
|31
|15.
|Страсбург
|Заявка
|27
|8
|6
|13
|35 - 41
|30
|16.
|Сент-Этьен
|0:2 Заявка
|28
|7
|9
|12
|27 - 41
|30
|17.
|Лорьян
|Заявка
|27
|7
|5
|15
|33 - 51
|26
|18.
|Ним
|0:1 Заявка
|28
|7
|4
|17
|26 - 53
|25
|19.
|Нант
|Заявка
|27
|4
|12
|11
|27 - 42
|24
|20.
|Дижон
|1:2 Заявка
|28
|2
|9
|17
|19 - 46
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|34 - 8
|31
|2.
|Монако
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|32 - 17
|31
|3.
|Лилль
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|22 - 8
|29
|4.
|Лион
|0:0 Заявка
|14
|8
|4
|2
|28 - 12
|28
|5.
|Брест
|2:1 Заявка
|14
|8
|1
|5
|28 - 25
|25
|6.
|Метц
|0:0 Заявка
|14
|5
|5
|4
|16 - 13
|20
|7.
|Марсель
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 17
|19
|8.
|Ланс
|2:0 Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 18
|19
|9.
|Монпелье
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|26 - 28
|19
|10.
|Лорьян
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|21 - 26
|19
|11.
|Бордо
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|13 - 14
|19
|12.
|Ренн
|0:0 Заявка
|14
|5
|3
|6
|16 - 19
|18
|13.
|Анже
|0:0 Заявка
|13
|5
|2
|6
|15 - 19
|17
|14.
|Реймс
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|11 - 12
|17
|15.
|Сент-Этьен
|0:2 Заявка
|14
|3
|6
|5
|12 - 20
|15
|16.
|Ницца
|1:0 Заявка
|14
|4
|2
|8
|15 - 24
|14
|17.
|Страсбург
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 17
|13
|18.
|Нант
|Заявка
|13
|2
|7
|4
|13 - 20
|13
|19.
|Ним
|0:1 Заявка
|14
|3
|2
|9
|16 - 28
|11
|20.
|Дижон
|1:2 Заявка
|14
|0
|6
|8
|4 - 18
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|25 - 9
|30
|2.
|Лион
|0:0 Заявка
|14
|8
|5
|1
|27 - 13
|29
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|27 - 9
|26
|4.
|Ланс
|2:0 Заявка
|15
|7
|4
|4
|22 - 19
|25
|5.
|Монако
|Заявка
|13
|8
|0
|5
|24 - 20
|24
|6.
|Метц
|0:0 Заявка
|14
|6
|4
|4
|17 - 13
|22
|7.
|Ренн
|0:0 Заявка
|13
|5
|6
|2
|17 - 11
|21
|8.
|Ницца
|1:0 Заявка
|14
|6
|3
|5
|19 - 15
|21
|9.
|Марсель
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|15 - 13
|20
|10.
|Монпелье
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|17 - 18
|20
|11.
|Анже
|0:0 Заявка
|15
|5
|5
|5
|17 - 23
|20
|12.
|Страсбург
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|21 - 24
|17
|13.
|Сент-Этьен
|0:2 Заявка
|14
|4
|3
|7
|15 - 21
|15
|14.
|Бордо
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|15 - 19
|14
|15.
|Ним
|0:1 Заявка
|14
|4
|2
|8
|10 - 25
|14
|16.
|Реймс
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|21 - 22
|14
|17.
|Нант
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|14 - 22
|11
|18.
|Брест
|2:1 Заявка
|14
|2
|3
|9
|13 - 25
|9
|19.
|Дижон
|1:2 Заявка
|14
|2
|3
|9
|15 - 28
|9
|20.
|Лорьян
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|12 - 25
|7
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Ницца» – «Ним» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ницца» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ним» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ницца» – «Ним», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Ницца 1:0 Ним
Исход игры
Ницца
90.5% (134)
Ничья
8.1% (12)
Ним
1.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
49.66% (72)
Меньше
50.34% (73)
Обе команды забьют
Да
54.48% (79)
Нет
45.52% (66)
Популярный счёт
2:1 Ницца
40.5% (60)
1:0 Ницца
28.4% (42)
2:0 Ницца
14.2% (21)
1:1 Ничья
6.1% (9)
3:1 Ницца
4.1% (6)
1:2 Ним
1.4% (2)
2:2 Ничья
1.4% (2)
3:0 Ницца
1.4% (2)
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