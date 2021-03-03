Ницца
2:1
Конец матча
Стадион: Альянц Ривьера
Ним
1:0
4' ГолГуйри Амин
1:1
50' ГолЛандре Лоик
55' Желтая карточкаАталь Юсеф
55' Желтая карточкаМелинг Биргер
61' Желтая карточкаФомба Ламин
2:1
75' ГолКлод-Морис Алексис
79' Желтая карточкаШнайдерлин Морган
90' Желтая карточкаГессум Кельян
90' Желтая карточкаЛотомба Жордан
13
Камара
Ассан
20
Аталь
Юсеф
28
Будауи
Хишем
11
Гуйри
Амин
30
Рейне
Батист
18
Кубас
Андрес
20
Рипар
Рено
12
Фомба
Ламин
22
Бенрау
Яссин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Камара АссанЗащитник
-
20 Аталь ЮсефПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Будауи ХишемПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Гуйри АминНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Тюрам КефренПолузащитник
-
14 Ндой ДанНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Adrian Ursea
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
30 Рейне БатистВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Кубас АндресПолузащитник
-
20 Рипар РеноПолузащитник
-
12 Фомба ЛаминПолузащитник
-
22 Бенрау ЯссинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Назих АмджадВратарь
-
27 Уэда НаомисиЗащитник
-
15 Пакье ГаэтанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Ру НоланНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Pascal Plancque
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
4'
1:0
50'
1:1
55'
55'
61'
75'
85'
90'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
6 Удары по воротам 10
-
4 Удары в створ 6
-
0 Угловые 6
-
2 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 7
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гуйри Амин
|11 (4)
|0.39
|2.
|Лис-Мелу Пьерр
|4 (1)
|0.14
|3.
|Дольберг Каспер
|3 (1)
|0.11
|4.
|Данте Бонфим
|2
|0.07
|5.
|Лопеш Рони
|2
|0.07
|6.
|Маолида Мизиан
|2
|0.07
|7.
|Клод-Морис Алексис
|2
|0.07
|8.
|Рен-Аделед Жефф
|1
|0.04
|9.
|Будауи Хишем
|1
|0.04
|10.
|Ндой Дан
|1
|0.04
|11.
|Лотомба Жордан
|1
|0.04
|12.
|Аталь Юсеф
|1
|0.04
|13.
|Данилюк Флавиус
|1
|0.04
|14.
|Тюрам Кефрен
|1
|0.04
|15.
|Селлуки Малик
|1
|0.04
|16.
|Камара Ассан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Рипар Рено
|7 (4)
|0.25
|2.
|Ферхат Зинедин
|4
|0.14
|3.
|Элиассон Никлас
|4
|0.14
|4.
|Коне Мусса II
|3
|0.11
|5.
|Мелинг Биргер
|2
|0.07
|6.
|Ахлинви Маттео
|2
|0.07
|7.
|До Лука
|1
|0.04
|8.
|Филиппото Ромен
|1
|0.04
|9.
|Денкей Кевин
|1
|0.04
|10.
|Ландре Лоик
|1
|0.04
|11.
|Кубас Андрес
|1
|0.04
|12.
|Алакуш Софьян
|0
|0
|13.
|Дулевич Харис
|0
|0
|14.
|Мартинеc Пабло
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Шнайдерлин Морган
|6
|1
|2.
|Будауи Хишем
|7
|0
|3.
|Лотомба Жордан
|5
|0
|4.
|Гуйри Амин
|5
|0
|5.
|Бамбу Робсон
|3
|1
|6.
|Нсоки Стенли
|4
|0
|7.
|Лис-Мелу Пьерр
|3
|0
|8.
|Тодибо Жан-Клер
|3
|0
|9.
|Данте Бонфим
|2
|0
|10.
|Камара Ассан
|2
|0
|11.
|Данило Барбоза
|2
|0
|12.
|Дольберг Каспер
|2
|0
|13.
|Тюрам Кефрен
|2
|0
|14.
|Лопеш Рони
|1
|0
|15.
|Бенитес Вальтер
|1
|0
|16.
|Рен-Аделед Жефф
|1
|0
|17.
|Маю Хишам
|1
|0
|18.
|Маолида Мизиан
|1
|0
|19.
|Пельмар Анди
|1
|0
|20.
|Салиба Вильям
|1
|0
|21.
|Аталь Юсеф
|1
|0
|22.
|Клод-Морис Алексис
|1
|0
|23.
|Сильвестр Эдди
|1
|0
|24.
|Селлуки Малик
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|До Лука
|4
|1
|2.
|Кубас Андрес
|4
|1
|3.
|Мигель Флориан
|2
|2
|4.
|Фомба Ламин
|5
|0
|5.
|Ландре Лоик
|2
|1
|6.
|Рейне Батист
|3
|0
|7.
|Бриансон Антони
|3
|0
|8.
|Мелинг Биргер
|3
|0
|9.
|Денкей Кевин
|3
|0
|10.
|Ру Нолан
|2
|0
|11.
|Рипар Рено
|2
|0
|12.
|Ферхат Зинедин
|2
|0
|13.
|Алакуш Софьян
|2
|0
|14.
|Гессум Кельян
|2
|0
|15.
|Бенрау Яссин
|2
|0
|16.
|Элиассон Никлас
|1
|0
|17.
|Мартинеc Пабло
|1
|0
|18.
|Сарр Сиди
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ницца
|8.82% (3)
|23.53% (8)
|8.82% (3)
|20.59% (7)
|17.65% (6)
|20.59% (7)
|Ним
|11.11% (3)
|3.7% (1)
|18.52% (5)
|22.22% (6)
|11.11% (3)
|33.33% (9)
Предыдущие игры
Ницца Последние 20 матчей: +5 =3 -12Ренн 1:2 Ницца Ницца 1:2 Метц Марсель 3:2 Ницца ПСЖ 2:1 Ницца
Ним Последние 20 матчей: +5 =2 -13Ним 1:1 Нант Ним 1:0 Лорьян Ним 2:0 Бордо Дижон 0:2 Ним
Последние игры между собой
Ницца: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 1
Ним: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|0:0 Заявка
|28
|17
|9
|2
|47 - 17
|60
|2.
|Лион
|Заявка
|28
|17
|8
|3
|56 - 25
|59
|3.
|ПСЖ
|0:0 Заявка
|28
|18
|4
|6
|61 - 17
|58
|4.
|Монако
|0:0 Заявка
|28
|17
|5
|6
|56 - 37
|56
|5.
|Ланс
|Заявка
|28
|12
|8
|8
|42 - 39
|44
|6.
|Метц
|Заявка
|28
|11
|8
|9
|33 - 27
|41
|7.
|Марсель
|0:0 Заявка
|27
|10
|10
|7
|34 - 30
|40
|8.
|Монпелье
|0:0 Заявка
|28
|11
|7
|10
|43 - 46
|40
|9.
|Анже
|Заявка
|28
|11
|6
|11
|33 - 42
|39
|10.
|Ренн
|Заявка
|27
|10
|8
|9
|33 - 31
|38
|11.
|Ницца
|Заявка
|28
|10
|5
|13
|35 - 40
|35
|12.
|Брест
|Заявка
|28
|10
|4
|14
|42 - 50
|34
|13.
|Бордо
|0:0 Заявка
|28
|9
|7
|12
|28 - 33
|34
|14.
|Реймс
|0:0 Заявка
|28
|7
|11
|10
|32 - 34
|32
|15.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|28
|8
|7
|13
|35 - 41
|31
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|28
|7
|9
|12
|29 - 42
|30
|17.
|Лорьян
|0:0 Заявка
|28
|7
|6
|15
|33 - 51
|27
|18.
|Ним
|Заявка
|28
|7
|4
|17
|27 - 54
|25
|19.
|Нант
|0:0 Заявка
|28
|4
|13
|11
|27 - 42
|25
|20.
|Дижон
|Заявка
|28
|2
|9
|17
|19 - 47
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|0:0 Заявка
|14
|10
|1
|3
|34 - 8
|31
|2.
|Монако
|0:0 Заявка
|14
|9
|4
|1
|32 - 17
|31
|3.
|Лион
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|29 - 12
|30
|4.
|Лилль
|0:0 Заявка
|15
|8
|6
|1
|22 - 8
|30
|5.
|Брест
|Заявка
|14
|8
|1
|5
|29 - 25
|25
|6.
|Монпелье
|0:0 Заявка
|15
|6
|2
|7
|26 - 28
|20
|7.
|Бордо
|0:0 Заявка
|15
|5
|5
|5
|13 - 14
|20
|8.
|Марсель
|0:0 Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 17
|19
|9.
|Ланс
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 18
|19
|10.
|Лорьян
|0:0 Заявка
|14
|6
|1
|7
|21 - 26
|19
|11.
|Метц
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|16 - 14
|19
|12.
|Ренн
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|16 - 19
|18
|13.
|Анже
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|15 - 19
|17
|14.
|Реймс
|0:0 Заявка
|13
|4
|5
|4
|11 - 12
|17
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|14 - 21
|15
|16.
|Ницца
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|16 - 25
|14
|17.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|14
|3
|5
|6
|14 - 17
|14
|18.
|Нант
|0:0 Заявка
|14
|2
|8
|4
|13 - 20
|14
|19.
|Ним
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|16 - 28
|11
|20.
|Дижон
|Заявка
|14
|0
|6
|8
|4 - 18
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|0:0 Заявка
|13
|9
|3
|1
|25 - 9
|30
|2.
|Лион
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|27 - 13
|29
|3.
|ПСЖ
|0:0 Заявка
|14
|8
|3
|3
|27 - 9
|27
|4.
|Монако
|0:0 Заявка
|14
|8
|1
|5
|24 - 20
|25
|5.
|Ланс
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|23 - 21
|25
|6.
|Метц
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|17 - 13
|22
|7.
|Анже
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|18 - 23
|22
|8.
|Ницца
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|19 - 15
|21
|9.
|Марсель
|0:0 Заявка
|14
|5
|6
|3
|15 - 13
|21
|10.
|Ренн
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|17 - 12
|20
|11.
|Монпелье
|0:0 Заявка
|13
|5
|5
|3
|17 - 18
|20
|12.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|14
|5
|2
|7
|21 - 24
|17
|13.
|Сент-Этьен
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|15 - 21
|15
|14.
|Реймс
|0:0 Заявка
|15
|3
|6
|6
|21 - 22
|15
|15.
|Бордо
|0:0 Заявка
|13
|4
|2
|7
|15 - 19
|14
|16.
|Ним
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|11 - 26
|14
|17.
|Нант
|0:0 Заявка
|14
|2
|5
|7
|14 - 22
|11
|18.
|Брест
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|13 - 25
|9
|19.
|Дижон
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|15 - 29
|9
|20.
|Лорьян
|0:0 Заявка
|14
|1
|5
|8
|12 - 25
|8
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Ницца» – «Ним» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ницца» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ним» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ницца» – «Ним», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Ницца 2:1 Ним
Исход игры
Ницца
90.5% (134)
Ничья
8.1% (12)
Ним
1.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
49.66% (72)
Меньше
50.34% (73)
Обе команды забьют
Да
54.48% (79)
Нет
45.52% (66)
Популярный счёт
2:1 Ницца
40.5% (60)
1:0 Ницца
28.4% (42)
2:0 Ницца
14.2% (21)
1:1 Ничья
6.1% (9)
3:1 Ницца
4.1% (6)
1:2 Ним
1.4% (2)
2:2 Ничья
1.4% (2)
3:0 Ницца
1.4% (2)
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