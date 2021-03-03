  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
Ницца
2:1
Конец матча

Стадион:
Ним
0'
1:0
4' Гол
Гуйри Амин
1:1
50' Гол
Ландре Лоик
55' Желтая карточка
Аталь Юсеф
55' Желтая карточка
Мелинг Биргер
61' Желтая карточка
Фомба Ламин
2:1
75' Гол
Клод-Морис Алексис
79' Желтая карточка
Шнайдерлин Морган
90' Желтая карточка
Гессум Кельян
90' Желтая карточка
Лотомба Жордан
90'+8
40
Бенитес
Вальтер
5
Данилюк
Флавиус
25
Тодибо
Жан-Клер
18
Салиба
Вильям
13
Камара
Ассан
20
Аталь
Юсеф
10
Клод-Морис
Алексис
28
Будауи
Хишем
6
Шнайдерлин
Морган
7
Маолида
Мизиан
11
Гуйри
Амин
30
Рейне
Батист
21
Бюрнер
Патрик
2
Гессум
Кельян
5
Ландре
Лоик
3
Мелинг
Биргер
18
Кубас
Андрес
20
Рипар
Рено
12
Фомба
Ламин
22
Бенрау
Яссин
10
Ферхат
Зинедин
28
Коне
Мусса
II
Ницца
4-5-1
Ним
4-1-4-1

Ход матча

4'
Гуйри Амин
1:0
46'
Лис-Мелу Пьерр
Будауи Хишем
 
50'
1:1
Ландре Лоик
55'
Аталь Юсеф
 
55'
 
Мелинг Биргер
61'
 
Фомба Ламин
61'
Дольберг Каспер
Аталь Юсеф
 
61'
Лотомба Жордан
Данилюк Флавиус
 
69'
 
Дулевич Харис
Коне Мусса II
70'
 
Элиассон Никлас
Бенрау Яссин
75'
Клод-Морис Алексис
2:1
76'
Тюрам Кефрен
Маолида Мизиан
 
79'
Шнайдерлин Морган
 
79'
 
Пакье Гаэтан
Бюрнер Патрик
80'
 
Уэда Наомиси
Ландре Лоик
85'
 
Ру Нолан
Рипар Рено
90'
 
Гессум Кельян
90'
Лотомба Жордан
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 10
  • 4 Удары в створ 6
  • 0 Угловые 6
  • 2 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 7
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Ницца
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гуйри Амин 11 (4) 0.39
2. Лис-Мелу Пьерр 4 (1) 0.14
3. Дольберг Каспер 3 (1) 0.11
4. Данте Бонфим 2 0.07
5. Лопеш Рони 2 0.07
6. Маолида Мизиан 2 0.07
7. Клод-Морис Алексис 2 0.07
8. Рен-Аделед Жефф 1 0.04
9. Будауи Хишем 1 0.04
10. Ндой Дан 1 0.04
11. Лотомба Жордан 1 0.04
12. Аталь Юсеф 1 0.04
13. Данилюк Флавиус 1 0.04
14. Тюрам Кефрен 1 0.04
15. Селлуки Малик 1 0.04
16. Камара Ассан 0 0
Ним
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рипар Рено 7 (4) 0.25
2. Ферхат Зинедин 4 0.14
3. Элиассон Никлас 4 0.14
4. Коне Мусса II 3 0.11
5. Мелинг Биргер 2 0.07
6. Ахлинви Маттео 2 0.07
7. До Лука 1 0.04
8. Филиппото Ромен 1 0.04
9. Денкей Кевин 1 0.04
10. Ландре Лоик 1 0.04
11. Кубас Андрес 1 0.04
12. Алакуш Софьян 0 0
13. Дулевич Харис 0 0
14. Мартинеc Пабло 0 0

Карточки

Ницца
# Игрок      
1. Шнайдерлин Морган 6 1
2. Будауи Хишем 7 0
3. Лотомба Жордан 5 0
4. Гуйри Амин 5 0
5. Бамбу Робсон 3 1
6. Нсоки Стенли 4 0
7. Лис-Мелу Пьерр 3 0
8. Тодибо Жан-Клер 3 0
9. Данте Бонфим 2 0
10. Камара Ассан 2 0
11. Данило Барбоза 2 0
12. Дольберг Каспер 2 0
13. Тюрам Кефрен 2 0
14. Лопеш Рони 1 0
15. Бенитес Вальтер 1 0
16. Рен-Аделед Жефф 1 0
17. Маю Хишам 1 0
18. Маолида Мизиан 1 0
19. Пельмар Анди 1 0
20. Салиба Вильям 1 0
21. Аталь Юсеф 1 0
22. Клод-Морис Алексис 1 0
23. Сильвестр Эдди 1 0
24. Селлуки Малик 1 0
Ним
# Игрок      
1. До Лука 4 1
2. Кубас Андрес 4 1
3. Мигель Флориан 2 2
4. Фомба Ламин 5 0
5. Ландре Лоик 2 1
6. Рейне Батист 3 0
7. Бриансон Антони 3 0
8. Мелинг Биргер 3 0
9. Денкей Кевин 3 0
10. Ру Нолан 2 0
11. Рипар Рено 2 0
12. Ферхат Зинедин 2 0
13. Алакуш Софьян 2 0
14. Гессум Кельян 2 0
15. Бенрау Яссин 2 0
16. Элиассон Никлас 1 0
17. Мартинеc Пабло 1 0
18. Сарр Сиди 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ницца 8.82% (3) 23.53% (8) 8.82% (3) 20.59% (7) 17.65% (6) 20.59% (7)
 Ним 11.11% (3) 3.7% (1) 18.52% (5) 22.22% (6) 11.11% (3) 33.33% (9)

Предыдущие игры

Ницца Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Ренн 1:2 Ницца Ницца 1:2 Метц Марсель 3:2 Ницца ПСЖ 2:1 Ницца
Ним 1:3 Ницца Ницца 3:0 Анже Монако 2:1 Ницца Ницца 0:1 Сент-Этьен Ланс 0:1 Ницца Ницца 0:3 Бордо Метц 1:1 Ницца Брест 2:0 Ницца Ницца 2:2 Лорьян Ницца 1:4 Лион Ним 0:2 Ницца Ницца 0:1 Ренн Хапоэль Беэр-Шева 1:0 Ницца Реймс 0:0 Ницца Ницца 2:3 Байер Л Ницца 1:3 Дижон
Ним Последние 20 матчей: +5 =2 -13
Ним 1:1 Нант Ним 1:0 Лорьян Ним 2:0 Бордо Дижон 0:2 Ним
Ним 1:3 Ницца Ним 3:4 Монако ПСЖ 3:0 Ним Анже 3:1 Ним Марсель 1:2 Ним Ним 0:1 Лилль Страсбург 5:0 Ним Ним 1:3 Дижон Сент-Этьен 2:2 Ним Ним 0:2 Ницца Лорьян 3:0 Ним Ним 0:2 Марсель Монако 3:0 Ним Реймс 0:1 Ним Ним 1:5 Анже Ним 0:1 Метц

Последние игры между собой

Ницца: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 1
Ним: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 5
Ним 1:3 Ницца Кубок Ним 0:2 Ницца Лига 1 Ницца 1:3 Ним Лига 1 Ним 1:2 Ницца Лига 1
Ницца 2:0 Ним Лига 1 Ним 0:1 Ницца Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль 0:0 Заявка 28 17 9 2 47 - 17 60
2. Лион Заявка 28 17 8 3 56 - 25 59
3. ПСЖ 0:0 Заявка 28 18 4 6 61 - 17 58
4. Монако 0:0 Заявка 28 17 5 6 56 - 37 56
5. Ланс Заявка 28 12 8 8 42 - 39 44
6. Метц Заявка 28 11 8 9 33 - 27 41
7. Марсель 0:0 Заявка 27 10 10 7 34 - 30 40
8. Монпелье 0:0 Заявка 28 11 7 10 43 - 46 40
9. Анже Заявка 28 11 6 11 33 - 42 39
10. Ренн Заявка 27 10 8 9 33 - 31 38
11. Ницца Заявка 28 10 5 13 35 - 40 35
12. Брест Заявка 28 10 4 14 42 - 50 34
13. Бордо 0:0 Заявка 28 9 7 12 28 - 33 34
14. Реймс 0:0 Заявка 28 7 11 10 32 - 34 32
15. Страсбург 0:0 Заявка 28 8 7 13 35 - 41 31
16. Сент-Этьен Заявка 28 7 9 12 29 - 42 30
17. Лорьян 0:0 Заявка 28 7 6 15 33 - 51 27
18. Ним Заявка 28 7 4 17 27 - 54 25
19. Нант 0:0 Заявка 28 4 13 11 27 - 42 25
20. Дижон Заявка 28 2 9 17 19 - 47 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ 0:0 Заявка 14 10 1 3 34 - 8 31
2. Монако 0:0 Заявка 14 9 4 1 32 - 17 31
3. Лион Заявка 14 9 3 2 29 - 12 30
4. Лилль 0:0 Заявка 15 8 6 1 22 - 8 30
5. Брест Заявка 14 8 1 5 29 - 25 25
6. Монпелье 0:0 Заявка 15 6 2 7 26 - 28 20
7. Бордо 0:0 Заявка 15 5 5 5 13 - 14 20
8. Марсель 0:0 Заявка 13 5 4 4 19 - 17 19
9. Ланс Заявка 13 5 4 4 19 - 18 19
10. Лорьян 0:0 Заявка 14 6 1 7 21 - 26 19
11. Метц Заявка 14 5 4 5 16 - 14 19
12. Ренн Заявка 14 5 3 6 16 - 19 18
13. Анже Заявка 13 5 2 6 15 - 19 17
14. Реймс 0:0 Заявка 13 4 5 4 11 - 12 17
15. Сент-Этьен Заявка 14 3 6 5 14 - 21 15
16. Ницца Заявка 14 4 2 8 16 - 25 14
17. Страсбург 0:0 Заявка 14 3 5 6 14 - 17 14
18. Нант 0:0 Заявка 14 2 8 4 13 - 20 14
19. Ним Заявка 14 3 2 9 16 - 28 11
20. Дижон Заявка 14 0 6 8 4 - 18 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль 0:0 Заявка 13 9 3 1 25 - 9 30
2. Лион Заявка 14 8 5 1 27 - 13 29
3. ПСЖ 0:0 Заявка 14 8 3 3 27 - 9 27
4. Монако 0:0 Заявка 14 8 1 5 24 - 20 25
5. Ланс Заявка 15 7 4 4 23 - 21 25
6. Метц Заявка 14 6 4 4 17 - 13 22
7. Анже Заявка 15 6 4 5 18 - 23 22
8. Ницца Заявка 14 6 3 5 19 - 15 21
9. Марсель 0:0 Заявка 14 5 6 3 15 - 13 21
10. Ренн Заявка 13 5 5 3 17 - 12 20
11. Монпелье 0:0 Заявка 13 5 5 3 17 - 18 20
12. Страсбург 0:0 Заявка 14 5 2 7 21 - 24 17
13. Сент-Этьен Заявка 14 4 3 7 15 - 21 15
14. Реймс 0:0 Заявка 15 3 6 6 21 - 22 15
15. Бордо 0:0 Заявка 13 4 2 7 15 - 19 14
16. Ним Заявка 14 4 2 8 11 - 26 14
17. Нант 0:0 Заявка 14 2 5 7 14 - 22 11
18. Брест Заявка 14 2 3 9 13 - 25 9
19. Дижон Заявка 14 2 3 9 15 - 29 9
20. Лорьян 0:0 Заявка 14 1 5 8 12 - 25 8
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Прогнозы 148
Ницца 90.5% (134)
X 8.1% (12)
Ним 1.4% (2)
Все прогнозы
1.75 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.17 5.40 63.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.76 3.66 4.33
Бонус: 5 000 ₽ 1.15 6.30 44.00
  2.85 2.01 5.31

Самый высокий коэффициент на матч «Ницца» – «Ним» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ницца» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ним» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ницца» – «Ним», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.60 1.03 7.50 1.06 3.18 1.33 2.45 1.55 1.82 2.10 1.41 2.91 1.27 3.62 1.09 6.20 1.06 6.75 1.01 9.80
9.80 1.03 7.20 1.08 4.05 1.23 4.05 1.23 2.01 1.86 2.63 1.48 1.73 2.20 1.68 2.18 1.65 2.22 1.08 7.77 1.06 7.77 1.06 13.00 1.05 13.00 0.00 20.00
3.59 1.32 2.83 1.46 2.91 1.44 2.12 1.77 2.38 1.62 1.96 1.93 1.51 2.65 1.34 3.38 1.52 2.63 1.29 3.71 1.12 7.07
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
2.83 1.43 1.86 1.94 1.40 2.95 1.11 6.45 1.08 7.80
1.77 2.05 2.04 1.77 1.05 9.50 1.03 12.00 1.03 12.00 1.02 13.00
2.79 1.47 2.29 1.67 1.77 2.11 1.49 2.71 1.25 4.14 1.13 6.49 1.25 4.11
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.64 1.28 2.48 1.54 1.61 2.31 1.24 4.05 1.16 5.25
2.46 1.51 1.61 2.23 1.23 3.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.15 1.70
Букмекер Да Нет
6.10 1.12
Букмекер Да Нет
3.65 1.25
Где смотреть матч Ницца 2:1 Ним онлайн

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Прогнозы на матч Ницца 2:1 Ним

Исход игры
Ницца
90.5% (134)
Ничья
8.1% (12)
Ним
1.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
49.66% (72)
Меньше
50.34% (73)
Обе команды забьют
Да
54.48% (79)
Нет
45.52% (66)
Популярный счёт
2:1 Ницца
40.5% (60)
1:0 Ницца
28.4% (42)
2:0 Ницца
14.2% (21)
1:1 Ничья
6.1% (9)
3:1 Ницца
4.1% (6)
1:2 Ним
1.4% (2)
2:2 Ничья
1.4% (2)
3:0 Ницца
1.4% (2)
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