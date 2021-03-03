Базель
1:1
Первый тайм: 36'
Стадион: Санкт-Якоб Парк
Янг Бойз
1:0
20' ГолМалес Дариан
1:1
26' ГолЛаупер Сандро
17
Клозе
Тимм
26
Калулу
Альдо
20
Фрай
Фабиан
19
Малес
Дариан
98
Кабрал
Артур
25
Лефор
Жордан
15
Элиа
Мешак
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Клозе ТиммЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Калулу АльдоПолузащитник
-
20 Фрай ФабианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Малес ДарианНападающий
-
98 Кабрал АртурНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Жегрова ЭдонПолузащитник
-
22 Буняку ОргесПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Сириако Сфорца
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Лефор ЖорданЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Элиа МешакНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
60 Ридер ФабианПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
13 Нгамале МумиНападающий
-
Главный тренер: Сеоане Херардо
Ход матча
20'
1:0
26'
1:1
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 6
-
1 Удары в створ 2
-
2 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
35 Владение мячом, % 65
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кабрал Артур
|12 (2)
|0.52
|2.
|Касами Пайтим
|8
|0.35
|3.
|Штокер Валентин
|3
|0.13
|4.
|Клозе Тимм
|2
|0.09
|5.
|Пюлюлю Афимико
|1
|0.04
|6.
|Жегрова Эдон
|1
|0.04
|7.
|Ван Волфсвинкель Рикки
|1
|0.04
|8.
|Фрай Фабиан
|1
|0.04
|9.
|Джюмарт Эрай
|1
|0.04
|10.
|Ван дер Верфф Яспер
|1
|0.04
|11.
|Маршан Янник
|1
|0.04
|12.
|Малес Дариан
|1
|0.04
|13.
|Фон Моос Юлиан
|0
|0
|14.
|Видмер Сильван
|0
|0
|15.
|Дзуффи Лука
|0
|0
|16.
|Жорже Марко
|0
|0
|17.
|Калулу Альдо
|0
|0
|18.
|Кампо Самуэле
|0
|0
|19.
|Петретта Рауль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нсаме Жан-Пьер
|12 (3)
|0.52
|2.
|Сибачо Жордан
|8 (1)
|0.35
|3.
|Фасснахт Кристиан
|5
|0.22
|4.
|Элиа Мешак
|4
|0.17
|5.
|Лаупер Сандро
|4
|0.17
|6.
|Мамбимби Феликс
|3
|0.13
|7.
|Лефор Жордан
|1
|0.04
|8.
|Гарсия Улиссес
|1
|0.04
|9.
|Нгамале Муми
|1
|0.04
|10.
|Сулеймани Миралем
|0
|0
|11.
|Зесигер Седрик
|0
|0
|12.
|Эбишер Мишель
|0
|0
|13.
|Фон Балльмоос Давид
|0
|0
|14.
|Сьерро Венсан
|0
|0
|15.
|Масейрас Кентен
|0
|0
|16.
|Али Мохамед
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фрай Фабиан
|4
|0
|2.
|Джюмарт Эрай
|2
|1
|3.
|Ван дер Верфф Яспер
|2
|1
|4.
|Касами Пайтим
|3
|0
|5.
|Пюлюлю Афимико
|3
|0
|6.
|Маршан Янник
|3
|0
|7.
|Кабрал Артур
|3
|0
|8.
|Линднер Хайнц
|2
|0
|9.
|Клозе Тимм
|2
|0
|10.
|Петретта Рауль
|2
|0
|11.
|Жегрова Эдон
|2
|0
|12.
|Буняку Оргес
|2
|0
|13.
|Штокер Валентин
|1
|0
|14.
|Ван Волфсвинкель Рикки
|1
|0
|15.
|Видмер Сильван
|1
|0
|16.
|Жорже Марко
|1
|0
|17.
|Альдерете Омар
|1
|0
|18.
|Падула Андреа
|1
|0
|19.
|Николич Джордже
|1
|0
|20.
|Фон Моос Юлиан
|1
|0
|21.
|Кардошу Гонсалу
|1
|0
|22.
|Хайдари Альбиан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Али Мохамед
|5
|1
|2.
|Эбишер Мишель
|6
|0
|3.
|Зесигер Седрик
|4
|1
|4.
|Нсаме Жан-Пьер
|3
|1
|5.
|Сьерро Венсан
|2
|1
|6.
|Лефор Жордан
|3
|0
|7.
|Гарсия Улиссес
|3
|0
|8.
|Лустенбергер Фабиан
|2
|0
|9.
|Сулеймани Миралем
|2
|0
|10.
|Масейрас Кентен
|2
|0
|11.
|Нгамале Муми
|2
|0
|12.
|Мартинс Кристофер
|1
|0
|13.
|Хефти Сильван
|1
|0
|14.
|Элиа Мешак
|1
|0
|15.
|Бюрги Николас
|1
|0
|16.
|Сибачо Жордан
|1
|0
|17.
|Ридер Фабиан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Базель
|15.63% (5)
|12.5% (4)
|28.13% (9)
|9.38% (3)
|12.5% (4)
|21.88% (7)
|Янг Бойз
|10.53% (4)
|31.58% (12)
|21.05% (8)
|7.89% (3)
|23.68% (9)
|5.26% (2)
Предыдущие игры
Базель Последние 20 матчей: +8 =5 -7Санкт-Галлен 3:1 Базель Базель 0:0 Лозанна-Спорт Винтертур 6:2 Базель Цюрих 2:0 Базель
Янг Бойз Последние 20 матчей: +16 =3 -1Люцерн 2:2 Янг Бойз Байер Л 0:2 Янг Бойз Янг Бойз 2:0 Серветт Янг Бойз 4:3 Байер Л
Лугано 1:3 Янг Бойз Янг Бойз 1:0 Лозанна-Спорт Янг Бойз 4:2 Лозанна-Спорт Цюрих 1:4 Янг Бойз Янг Бойз 2:1 Сьон Вадуц 0:0 Янг Бойз Лугано 0:2 Янг Бойз Янг Бойз 3:2 Арау Янг Бойз 5:1 Стад Лозанна-Уши Янг Бойз 4:1 Кьяссо Санкт-Галлен 1:2 Янг Бойз Янг Бойз 2:2 Лугано Базель 0:2 Янг Бойз Янг Бойз 1:2 Серветт Янг Бойз 2:1 ЧФР Клуж Люцерн 2:3 Янг Бойз
Последние игры между собой
Базель: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Янг Бойз: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Янг Бойз 2:0 Базель Суперлига Базель 3:0 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 1:1 Базель Суперлига Янг Бойз 3:1 Базель Суперлига Базель 2:2 Янг Бойз Суперлига Базель 1:3 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 7:1 Базель Суперлига Базель 5:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 2:2 Базель Суперлига Янг Бойз 2:0 Базель Кубок Базель 1:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 2:0 Базель Суперлига Янг Бойз 2:1 Базель Суперлига Базель 1:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:1 Базель Суперлига Базель 3:0 Янг Бойз Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|1:1 Заявка
|23
|15
|7
|1
|41 - 18
|52
|2.
|Базель
|1:1 Заявка
|23
|9
|6
|8
|33 - 33
|33
|3.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|23
|8
|7
|8
|27 - 26
|31
|4.
|Серветт
|Заявка
|23
|8
|7
|8
|26 - 29
|31
|5.
|Цюрих
|Заявка
|22
|8
|5
|9
|33 - 31
|29
|6.
|Лозанна-Спорт
|0:0 Заявка
|23
|7
|7
|9
|27 - 28
|28
|7.
|Лугано
|Заявка
|22
|5
|12
|5
|23 - 26
|27
|8.
|Люцерн
|Заявка
|22
|6
|7
|9
|37 - 35
|25
|9.
|Вадуц
|0:0 Заявка
|23
|5
|8
|10
|21 - 34
|23
|10.
|Сьон
|Заявка
|22
|4
|10
|8
|25 - 33
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|1:1 Заявка
|11
|8
|2
|1
|19 - 10
|26
|2.
|Лозанна-Спорт
|0:0 Заявка
|11
|6
|0
|5
|17 - 12
|18
|3.
|Серветт
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|17 - 13
|18
|4.
|Базель
|1:1 Заявка
|12
|4
|6
|2
|18 - 18
|18
|5.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|15 - 14
|17
|6.
|Цюрих
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 11
|15
|7.
|Люцерн
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|20 - 13
|15
|8.
|Сьон
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|14 - 14
|14
|9.
|Лугано
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|11 - 14
|13
|10.
|Вадуц
|0:0 Заявка
|12
|3
|4
|5
|12 - 17
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|1:1 Заявка
|12
|7
|5
|0
|22 - 8
|26
|2.
|Базель
|1:1 Заявка
|11
|5
|0
|6
|15 - 15
|15
|3.
|Цюрих
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|19 - 20
|14
|4.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|12 - 12
|14
|5.
|Лугано
|Заявка
|11
|2
|8
|1
|12 - 12
|14
|6.
|Серветт
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|9 - 16
|13
|7.
|Люцерн
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|17 - 22
|10
|8.
|Вадуц
|0:0 Заявка
|11
|2
|4
|5
|9 - 17
|10
|9.
|Лозанна-Спорт
|0:0 Заявка
|12
|1
|7
|4
|10 - 16
|10
|10.
|Сьон
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|11 - 19
|8
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Базель» – «Янг Бойз» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Базель» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Янг Бойз» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Базель» – «Янг Бойз», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров