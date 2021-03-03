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Базель
1:1
Первый тайм: 36'

Стадион:
Янг Бойз
0'
1:0
20' Гол
Малес Дариан
1:1
26' Гол
Лаупер Сандро
36'
13
Линднер
Хайнц
21
Ван
дер
Верфф
Яспер
17
Клозе
Тимм
3
Кардошу
Гонсалу
28
Петретта
Рауль
26
Калулу
Альдо
20
Фрай
Фабиан
7
Дзуффи
Лука
23
Касами
Пайтим
19
Малес
Дариан
98
Кабрал
Артур
26
Фон
Балльмоос
Давид
36
Хефти
Сильван
4
Али
Мохамед
28
Лустенбергер
Фабиан
25
Лефор
Жордан
16
Фасснахт
Кристиан
30
Лаупер
Сандро
20
Эбишер
Мишель
10
Сулеймани
Миралем
15
Элиа
Мешак
18
Нсаме
Жан-Пьер
Базель
4-3-1-2
Янг Бойз
4-4-2

Ход матча

20'
Малес Дариан
(Калулу Альдо)
1:0
26'
1:1
Лаупер Сандро
(Элиа Мешак)

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 6
  • 1 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 35 Владение мячом, % 65

Бомбардиры внутри турнира

Базель
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кабрал Артур 12 (2) 0.52
2. Касами Пайтим 8 0.35
3. Штокер Валентин 3 0.13
4. Клозе Тимм 2 0.09
5. Пюлюлю Афимико 1 0.04
6. Жегрова Эдон 1 0.04
7. Ван Волфсвинкель Рикки 1 0.04
8. Фрай Фабиан 1 0.04
9. Джюмарт Эрай 1 0.04
10. Ван дер Верфф Яспер 1 0.04
11. Маршан Янник 1 0.04
12. Малес Дариан 1 0.04
13. Фон Моос Юлиан 0 0
14. Видмер Сильван 0 0
15. Дзуффи Лука 0 0
16. Жорже Марко 0 0
17. Калулу Альдо 0 0
18. Кампо Самуэле 0 0
19. Петретта Рауль 0 0
Янг Бойз
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нсаме Жан-Пьер 12 (3) 0.52
2. Сибачо Жордан 8 (1) 0.35
3. Фасснахт Кристиан 5 0.22
4. Элиа Мешак 4 0.17
5. Лаупер Сандро 4 0.17
6. Мамбимби Феликс 3 0.13
7. Лефор Жордан 1 0.04
8. Гарсия Улиссес 1 0.04
9. Нгамале Муми 1 0.04
10. Сулеймани Миралем 0 0
11. Зесигер Седрик 0 0
12. Эбишер Мишель 0 0
13. Фон Балльмоос Давид 0 0
14. Сьерро Венсан 0 0
15. Масейрас Кентен 0 0
16. Али Мохамед 0 0

Карточки

Базель
# Игрок      
1. Фрай Фабиан 4 0
2. Джюмарт Эрай 2 1
3. Ван дер Верфф Яспер 2 1
4. Касами Пайтим 3 0
5. Пюлюлю Афимико 3 0
6. Маршан Янник 3 0
7. Кабрал Артур 3 0
8. Линднер Хайнц 2 0
9. Клозе Тимм 2 0
10. Петретта Рауль 2 0
11. Жегрова Эдон 2 0
12. Буняку Оргес 2 0
13. Штокер Валентин 1 0
14. Ван Волфсвинкель Рикки 1 0
15. Видмер Сильван 1 0
16. Жорже Марко 1 0
17. Альдерете Омар 1 0
18. Падула Андреа 1 0
19. Николич Джордже 1 0
20. Фон Моос Юлиан 1 0
21. Кардошу Гонсалу 1 0
22. Хайдари Альбиан 1 0
Янг Бойз
# Игрок      
1. Али Мохамед 5 1
2. Эбишер Мишель 6 0
3. Зесигер Седрик 4 1
4. Нсаме Жан-Пьер 3 1
5. Сьерро Венсан 2 1
6. Лефор Жордан 3 0
7. Гарсия Улиссес 3 0
8. Лустенбергер Фабиан 2 0
9. Сулеймани Миралем 2 0
10. Масейрас Кентен 2 0
11. Нгамале Муми 2 0
12. Мартинс Кристофер 1 0
13. Хефти Сильван 1 0
14. Элиа Мешак 1 0
15. Бюрги Николас 1 0
16. Сибачо Жордан 1 0
17. Ридер Фабиан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Базель 15.63% (5) 12.5% (4) 28.13% (9) 9.38% (3) 12.5% (4) 21.88% (7)
 Янг Бойз 10.53% (4) 31.58% (12) 21.05% (8) 7.89% (3) 23.68% (9) 5.26% (2)

Предыдущие игры

Базель Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Санкт-Галлен 3:1 Базель Базель 0:0 Лозанна-Спорт Винтертур 6:2 Базель Цюрих 2:0 Базель
Базель 2:2 Сьон Лозанна-Спорт 1:3 Базель Базель 2:2 Лугано Сьон 2:3 Базель Базель 1:4 Цюрих Арау 0:5 Базель Базель 2:2 Тун Люцерн 1:2 Базель Базель 0:0 Санкт-Галлен Базель 0:2 Янг Бойз Вадуц 0:2 Базель Базель 4:2 Сьон Базель 1:0 Серветт Лугано 1:0 Базель Базель 2:1 Лозанна-Спорт Янг Бойз 2:1 Базель
Янг Бойз Последние 20 матчей: +16 =3 -1
Люцерн 2:2 Янг Бойз Байер Л 0:2 Янг Бойз Янг Бойз 2:0 Серветт Янг Бойз 4:3 Байер Л
Лугано 1:3 Янг Бойз Янг Бойз 1:0 Лозанна-Спорт Янг Бойз 4:2 Лозанна-Спорт Цюрих 1:4 Янг Бойз Янг Бойз 2:1 Сьон Вадуц 0:0 Янг Бойз Лугано 0:2 Янг Бойз Янг Бойз 3:2 Арау Янг Бойз 5:1 Стад Лозанна-Уши Янг Бойз 4:1 Кьяссо Санкт-Галлен 1:2 Янг Бойз Янг Бойз 2:2 Лугано Базель 0:2 Янг Бойз Янг Бойз 1:2 Серветт Янг Бойз 2:1 ЧФР Клуж Люцерн 2:3 Янг Бойз

Последние игры между собой

Базель: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Янг Бойз: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Базель 0:2 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 2:1 Базель Суперлига Базель 1:2 Янг Бойз Кубок Базель 3:2 Янг Бойз Суперлига
Янг Бойз 2:0 Базель Суперлига Базель 3:0 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 1:1 Базель Суперлига Янг Бойз 3:1 Базель Суперлига Базель 2:2 Янг Бойз Суперлига Базель 1:3 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 7:1 Базель Суперлига Базель 5:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 2:2 Базель Суперлига Янг Бойз 2:0 Базель Кубок Базель 1:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 2:0 Базель Суперлига Янг Бойз 2:1 Базель Суперлига Базель 1:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:1 Базель Суперлига Базель 3:0 Янг Бойз Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 1:1 Заявка 23 15 7 1 41 - 18 52
2. Базель 1:1 Заявка 23 9 6 8 33 - 33 33
3. Санкт-Галлен Заявка 23 8 7 8 27 - 26 31
4. Серветт Заявка 23 8 7 8 26 - 29 31
5. Цюрих Заявка 22 8 5 9 33 - 31 29
6. Лозанна-Спорт 0:0 Заявка 23 7 7 9 27 - 28 28
7. Лугано Заявка 22 5 12 5 23 - 26 27
8. Люцерн Заявка 22 6 7 9 37 - 35 25
9. Вадуц 0:0 Заявка 23 5 8 10 21 - 34 23
10. Сьон Заявка 22 4 10 8 25 - 33 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 1:1 Заявка 11 8 2 1 19 - 10 26
2. Лозанна-Спорт 0:0 Заявка 11 6 0 5 17 - 12 18
3. Серветт Заявка 11 4 6 1 17 - 13 18
4. Базель 1:1 Заявка 12 4 6 2 18 - 18 18
5. Санкт-Галлен Заявка 12 5 2 5 15 - 14 17
6. Цюрих Заявка 11 4 3 4 14 - 11 15
7. Люцерн Заявка 11 3 6 2 20 - 13 15
8. Сьон Заявка 11 3 5 3 14 - 14 14
9. Лугано Заявка 11 3 4 4 11 - 14 13
10. Вадуц 0:0 Заявка 12 3 4 5 12 - 17 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 1:1 Заявка 12 7 5 0 22 - 8 26
2. Базель 1:1 Заявка 11 5 0 6 15 - 15 15
3. Цюрих Заявка 11 4 2 5 19 - 20 14
4. Санкт-Галлен Заявка 11 3 5 3 12 - 12 14
5. Лугано Заявка 11 2 8 1 12 - 12 14
6. Серветт Заявка 12 4 1 7 9 - 16 13
7. Люцерн Заявка 11 3 1 7 17 - 22 10
8. Вадуц 0:0 Заявка 11 2 4 5 9 - 17 10
9. Лозанна-Спорт 0:0 Заявка 12 1 7 4 10 - 16 10
10. Сьон Заявка 11 1 5 5 11 - 19 8
  • Первый тайм
  • Описание гола
    26'
    Г О О О О Л - Лаупер Сандро бьет в цель!
  • Описание гола
    20'
    Г О О О О Л - Дариан Малес бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St. Jakob Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Базель
Ничья
Янг Бойз
8.50
5.30
2.10
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.25 3.55 2.10
Бонус: 5 000 ₽ 8.30 5.30 1.35
Бонус: 5 000 ₽ 8.50 4.80 1.33
  7.10 3.72 1.45

Самый высокий коэффициент на матч «Базель» – «Янг Бойз» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Базель» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Янг Бойз» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Базель» – «Янг Бойз», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6
11.25 1.00 4.85 1.14 4.05 1.21 2.46 1.52 1.97 1.84 1.63 2.41 1.33 3.32 1.24 3.88 1.09 6.40 1.06 6.85
10.50 1.01 5.00 1.15 4.10 1.21 2.42 1.52 2.12 1.72 1.96 1.85 1.74 2.10 1.57 2.31 1.31 3.25 1.22 3.90 1.10 6.40 1.07 7.00 1.01 11.00
5.44 1.16 2.27 1.58 2.04 1.73 1.80 1.96 1.62 2.21 1.50 2.46 2.61 1.44 2.22 1.61 1.84 1.93 1.62 2.21 1.46 2.57
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75
3.85 1.26 2.59 1.50 1.65 2.24 1.26 3.85 1.17 5.00
3.35 1.28 2.45 1.51 1.63 2.35 1.20 3.90 1.14 5.20
3.14 1.31 2.61 1.44 2.06 1.71 1.63 2.18 1.43 2.64 1.39 3.10 1.56 2.31 1.32 3.11
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
5.20 1.16 3.76 1.27 2.03 1.79 1.51 2.56 1.32 3.38
2.06 1.71 1.53 2.39 1.33 3.15

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.85 1.90
Букмекер Да Нет
4.50 1.18
Букмекер Да Нет
3.30 1.31
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