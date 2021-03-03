Базель
1:1
Конец матча
Стадион: Санкт-Якоб Парк
Янг Бойз
1:0
20' ГолМалес Дариан
1:1
26' ГолЛаупер Сандро
39' Желтая карточкаЭбишер Мишель
47' Желтая карточкаКлозе Тимм
17
Клозе
Тимм
26
Калулу
Альдо
20
Фрай
Фабиан
19
Малес
Дариан
98
Кабрал
Артур
25
Лефор
Жордан
15
Элиа
Мешак
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Клозе ТиммЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Калулу АльдоПолузащитник
-
20 Фрай ФабианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Малес ДарианНападающий
-
98 Кабрал АртурНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Жегрова ЭдонПолузащитник
-
22 Буняку ОргесПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Сириако Сфорца
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Лефор ЖорданЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Элиа МешакНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
60 Ридер ФабианПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
13 Нгамале МумиНападающий
-
Главный тренер: Сеоане Херардо
Ход матча
20'
1:0
26'
1:1
39'
47'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 11
-
3 Удары в створ 5
-
4 Угловые 9
-
1 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 5
-
39 Владение мячом, % 61
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кабрал Артур
|12 (2)
|0.52
|2.
|Касами Пайтим
|8
|0.35
|3.
|Штокер Валентин
|3
|0.13
|4.
|Клозе Тимм
|2
|0.09
|5.
|Пюлюлю Афимико
|1
|0.04
|6.
|Жегрова Эдон
|1
|0.04
|7.
|Ван Волфсвинкель Рикки
|1
|0.04
|8.
|Фрай Фабиан
|1
|0.04
|9.
|Джюмарт Эрай
|1
|0.04
|10.
|Ван дер Верфф Яспер
|1
|0.04
|11.
|Маршан Янник
|1
|0.04
|12.
|Малес Дариан
|1
|0.04
|13.
|Фон Моос Юлиан
|0
|0
|14.
|Видмер Сильван
|0
|0
|15.
|Дзуффи Лука
|0
|0
|16.
|Жорже Марко
|0
|0
|17.
|Калулу Альдо
|0
|0
|18.
|Кампо Самуэле
|0
|0
|19.
|Петретта Рауль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нсаме Жан-Пьер
|12 (3)
|0.52
|2.
|Сибачо Жордан
|8 (1)
|0.35
|3.
|Фасснахт Кристиан
|5
|0.22
|4.
|Элиа Мешак
|4
|0.17
|5.
|Лаупер Сандро
|4
|0.17
|6.
|Мамбимби Феликс
|3
|0.13
|7.
|Лефор Жордан
|1
|0.04
|8.
|Гарсия Улиссес
|1
|0.04
|9.
|Нгамале Муми
|1
|0.04
|10.
|Сулеймани Миралем
|0
|0
|11.
|Зесигер Седрик
|0
|0
|12.
|Эбишер Мишель
|0
|0
|13.
|Фон Балльмоос Давид
|0
|0
|14.
|Сьерро Венсан
|0
|0
|15.
|Масейрас Кентен
|0
|0
|16.
|Али Мохамед
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фрай Фабиан
|4
|0
|2.
|Джюмарт Эрай
|2
|1
|3.
|Ван дер Верфф Яспер
|2
|1
|4.
|Клозе Тимм
|3
|0
|5.
|Касами Пайтим
|3
|0
|6.
|Пюлюлю Афимико
|3
|0
|7.
|Маршан Янник
|3
|0
|8.
|Кабрал Артур
|3
|0
|9.
|Линднер Хайнц
|2
|0
|10.
|Петретта Рауль
|2
|0
|11.
|Жегрова Эдон
|2
|0
|12.
|Буняку Оргес
|2
|0
|13.
|Штокер Валентин
|1
|0
|14.
|Ван Волфсвинкель Рикки
|1
|0
|15.
|Видмер Сильван
|1
|0
|16.
|Жорже Марко
|1
|0
|17.
|Альдерете Омар
|1
|0
|18.
|Падула Андреа
|1
|0
|19.
|Николич Джордже
|1
|0
|20.
|Фон Моос Юлиан
|1
|0
|21.
|Кардошу Гонсалу
|1
|0
|22.
|Хайдари Альбиан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Эбишер Мишель
|7
|0
|2.
|Али Мохамед
|5
|1
|3.
|Зесигер Седрик
|4
|1
|4.
|Нсаме Жан-Пьер
|3
|1
|5.
|Сьерро Венсан
|2
|1
|6.
|Лефор Жордан
|3
|0
|7.
|Гарсия Улиссес
|3
|0
|8.
|Лустенбергер Фабиан
|2
|0
|9.
|Сулеймани Миралем
|2
|0
|10.
|Масейрас Кентен
|2
|0
|11.
|Нгамале Муми
|2
|0
|12.
|Мартинс Кристофер
|1
|0
|13.
|Хефти Сильван
|1
|0
|14.
|Элиа Мешак
|1
|0
|15.
|Бюрги Николас
|1
|0
|16.
|Сибачо Жордан
|1
|0
|17.
|Ридер Фабиан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Базель
|15.15% (5)
|15.15% (5)
|27.27% (9)
|9.09% (3)
|12.12% (4)
|21.21% (7)
|Янг Бойз
|10.26% (4)
|33.33% (13)
|20.51% (8)
|7.69% (3)
|23.08% (9)
|5.13% (2)
Предыдущие игры
Базель Последние 20 матчей: +8 =5 -7Санкт-Галлен 3:1 Базель Базель 0:0 Лозанна-Спорт Винтертур 6:2 Базель Цюрих 2:0 Базель
Янг Бойз Последние 20 матчей: +16 =3 -1Люцерн 2:2 Янг Бойз Байер Л 0:2 Янг Бойз Янг Бойз 2:0 Серветт Янг Бойз 4:3 Байер Л
Лугано 1:3 Янг Бойз Янг Бойз 1:0 Лозанна-Спорт Янг Бойз 4:2 Лозанна-Спорт Цюрих 1:4 Янг Бойз Янг Бойз 2:1 Сьон Вадуц 0:0 Янг Бойз Лугано 0:2 Янг Бойз Янг Бойз 3:2 Арау Янг Бойз 5:1 Стад Лозанна-Уши Янг Бойз 4:1 Кьяссо Санкт-Галлен 1:2 Янг Бойз Янг Бойз 2:2 Лугано Базель 0:2 Янг Бойз Янг Бойз 1:2 Серветт Янг Бойз 2:1 ЧФР Клуж Люцерн 2:3 Янг Бойз
Последние игры между собой
Базель: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Янг Бойз: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Янг Бойз 2:0 Базель Суперлига Базель 3:0 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 1:1 Базель Суперлига Янг Бойз 3:1 Базель Суперлига Базель 2:2 Янг Бойз Суперлига Базель 1:3 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 7:1 Базель Суперлига Базель 5:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 2:2 Базель Суперлига Янг Бойз 2:0 Базель Кубок Базель 1:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 2:0 Базель Суперлига Янг Бойз 2:1 Базель Суперлига Базель 1:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:1 Базель Суперлига Базель 3:0 Янг Бойз Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|23
|15
|7
|1
|41 - 18
|52
|2.
|Базель
|Заявка
|23
|9
|6
|8
|33 - 33
|33
|3.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|23
|8
|7
|8
|27 - 26
|31
|4.
|Серветт
|Заявка
|23
|8
|7
|8
|26 - 29
|31
|5.
|Лозанна-Спорт
|Заявка
|23
|8
|6
|9
|30 - 28
|30
|6.
|Цюрих
|Заявка
|22
|8
|5
|9
|33 - 31
|29
|7.
|Лугано
|Заявка
|22
|5
|12
|5
|23 - 26
|27
|8.
|Люцерн
|Заявка
|22
|6
|7
|9
|37 - 35
|25
|9.
|Сьон
|Заявка
|22
|4
|10
|8
|25 - 33
|22
|10.
|Вадуц
|Заявка
|23
|5
|7
|11
|21 - 37
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|19 - 10
|26
|2.
|Лозанна-Спорт
|Заявка
|11
|6
|0
|5
|17 - 12
|18
|3.
|Серветт
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|17 - 13
|18
|4.
|Базель
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|18 - 18
|18
|5.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|15 - 14
|17
|6.
|Цюрих
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 11
|15
|7.
|Люцерн
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|20 - 13
|15
|8.
|Сьон
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|14 - 14
|14
|9.
|Лугано
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|11 - 14
|13
|10.
|Вадуц
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 20
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|12
|7
|5
|0
|22 - 8
|26
|2.
|Базель
|Заявка
|11
|5
|0
|6
|15 - 15
|15
|3.
|Цюрих
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|19 - 20
|14
|4.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|12 - 12
|14
|5.
|Лугано
|Заявка
|11
|2
|8
|1
|12 - 12
|14
|6.
|Серветт
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|9 - 16
|13
|7.
|Лозанна-Спорт
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|13 - 16
|12
|8.
|Люцерн
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|17 - 22
|10
|9.
|Вадуц
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|9 - 17
|10
|10.
|Сьон
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|11 - 19
|8
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Базель» – «Янг Бойз» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Базель» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Янг Бойз» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Базель» – «Янг Бойз», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров