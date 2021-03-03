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  3. Швейцария
Базель
1:1
Конец матча

Стадион:
Янг Бойз
0'
1:0
20' Гол
Малес Дариан
1:1
26' Гол
Лаупер Сандро
39' Желтая карточка
Эбишер Мишель
47' Желтая карточка
Клозе Тимм
90'+4
13
Линднер
Хайнц
21
Ван
дер
Верфф
Яспер
17
Клозе
Тимм
3
Кардошу
Гонсалу
28
Петретта
Рауль
26
Калулу
Альдо
20
Фрай
Фабиан
7
Дзуффи
Лука
23
Касами
Пайтим
19
Малес
Дариан
98
Кабрал
Артур
26
Фон
Балльмоос
Давид
36
Хефти
Сильван
4
Али
Мохамед
28
Лустенбергер
Фабиан
25
Лефор
Жордан
16
Фасснахт
Кристиан
30
Лаупер
Сандро
20
Эбишер
Мишель
10
Сулеймани
Миралем
15
Элиа
Мешак
18
Нсаме
Жан-Пьер
Базель
4-3-1-2
Янг Бойз
4-4-2

Ход матча

20'
Малес Дариан
(Калулу Альдо)
1:0
26'
1:1
Лаупер Сандро
(Элиа Мешак)
39'
 
Эбишер Мишель
47'
Клозе Тимм
 
58'
Жегрова Эдон
Малес Дариан
 
75'
 
Нгамале Муми
Сулеймани Миралем
75'
 
Мамбимби Феликс
Элиа Мешак
81'
 
Сибачо Жордан
Фасснахт Кристиан
81'
 
Ридер Фабиан
Лаупер Сандро
81'
 
Сьерро Венсан
Эбишер Мишель
89'
Кьяппетта Кармине
Калулу Альдо
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 11
  • 3 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 9
  • 1 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 5
  • 39 Владение мячом, % 61

Бомбардиры внутри турнира

Базель
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кабрал Артур 12 (2) 0.52
2. Касами Пайтим 8 0.35
3. Штокер Валентин 3 0.13
4. Клозе Тимм 2 0.09
5. Пюлюлю Афимико 1 0.04
6. Жегрова Эдон 1 0.04
7. Ван Волфсвинкель Рикки 1 0.04
8. Фрай Фабиан 1 0.04
9. Джюмарт Эрай 1 0.04
10. Ван дер Верфф Яспер 1 0.04
11. Маршан Янник 1 0.04
12. Малес Дариан 1 0.04
13. Фон Моос Юлиан 0 0
14. Видмер Сильван 0 0
15. Дзуффи Лука 0 0
16. Жорже Марко 0 0
17. Калулу Альдо 0 0
18. Кампо Самуэле 0 0
19. Петретта Рауль 0 0
Янг Бойз
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нсаме Жан-Пьер 12 (3) 0.52
2. Сибачо Жордан 8 (1) 0.35
3. Фасснахт Кристиан 5 0.22
4. Элиа Мешак 4 0.17
5. Лаупер Сандро 4 0.17
6. Мамбимби Феликс 3 0.13
7. Лефор Жордан 1 0.04
8. Гарсия Улиссес 1 0.04
9. Нгамале Муми 1 0.04
10. Сулеймани Миралем 0 0
11. Зесигер Седрик 0 0
12. Эбишер Мишель 0 0
13. Фон Балльмоос Давид 0 0
14. Сьерро Венсан 0 0
15. Масейрас Кентен 0 0
16. Али Мохамед 0 0

Карточки

Базель
# Игрок      
1. Фрай Фабиан 4 0
2. Джюмарт Эрай 2 1
3. Ван дер Верфф Яспер 2 1
4. Клозе Тимм 3 0
5. Касами Пайтим 3 0
6. Пюлюлю Афимико 3 0
7. Маршан Янник 3 0
8. Кабрал Артур 3 0
9. Линднер Хайнц 2 0
10. Петретта Рауль 2 0
11. Жегрова Эдон 2 0
12. Буняку Оргес 2 0
13. Штокер Валентин 1 0
14. Ван Волфсвинкель Рикки 1 0
15. Видмер Сильван 1 0
16. Жорже Марко 1 0
17. Альдерете Омар 1 0
18. Падула Андреа 1 0
19. Николич Джордже 1 0
20. Фон Моос Юлиан 1 0
21. Кардошу Гонсалу 1 0
22. Хайдари Альбиан 1 0
Янг Бойз
# Игрок      
1. Эбишер Мишель 7 0
2. Али Мохамед 5 1
3. Зесигер Седрик 4 1
4. Нсаме Жан-Пьер 3 1
5. Сьерро Венсан 2 1
6. Лефор Жордан 3 0
7. Гарсия Улиссес 3 0
8. Лустенбергер Фабиан 2 0
9. Сулеймани Миралем 2 0
10. Масейрас Кентен 2 0
11. Нгамале Муми 2 0
12. Мартинс Кристофер 1 0
13. Хефти Сильван 1 0
14. Элиа Мешак 1 0
15. Бюрги Николас 1 0
16. Сибачо Жордан 1 0
17. Ридер Фабиан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Базель 15.15% (5) 15.15% (5) 27.27% (9) 9.09% (3) 12.12% (4) 21.21% (7)
 Янг Бойз 10.26% (4) 33.33% (13) 20.51% (8) 7.69% (3) 23.08% (9) 5.13% (2)

Предыдущие игры

Базель Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Санкт-Галлен 3:1 Базель Базель 0:0 Лозанна-Спорт Винтертур 6:2 Базель Цюрих 2:0 Базель
Базель 2:2 Сьон Лозанна-Спорт 1:3 Базель Базель 2:2 Лугано Сьон 2:3 Базель Базель 1:4 Цюрих Арау 0:5 Базель Базель 2:2 Тун Люцерн 1:2 Базель Базель 0:0 Санкт-Галлен Базель 0:2 Янг Бойз Вадуц 0:2 Базель Базель 4:2 Сьон Базель 1:0 Серветт Лугано 1:0 Базель Базель 2:1 Лозанна-Спорт Янг Бойз 2:1 Базель
Янг Бойз Последние 20 матчей: +16 =3 -1
Люцерн 2:2 Янг Бойз Байер Л 0:2 Янг Бойз Янг Бойз 2:0 Серветт Янг Бойз 4:3 Байер Л
Лугано 1:3 Янг Бойз Янг Бойз 1:0 Лозанна-Спорт Янг Бойз 4:2 Лозанна-Спорт Цюрих 1:4 Янг Бойз Янг Бойз 2:1 Сьон Вадуц 0:0 Янг Бойз Лугано 0:2 Янг Бойз Янг Бойз 3:2 Арау Янг Бойз 5:1 Стад Лозанна-Уши Янг Бойз 4:1 Кьяссо Санкт-Галлен 1:2 Янг Бойз Янг Бойз 2:2 Лугано Базель 0:2 Янг Бойз Янг Бойз 1:2 Серветт Янг Бойз 2:1 ЧФР Клуж Люцерн 2:3 Янг Бойз

Последние игры между собой

Базель: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Янг Бойз: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Базель 0:2 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 2:1 Базель Суперлига Базель 1:2 Янг Бойз Кубок Базель 3:2 Янг Бойз Суперлига
Янг Бойз 2:0 Базель Суперлига Базель 3:0 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 1:1 Базель Суперлига Янг Бойз 3:1 Базель Суперлига Базель 2:2 Янг Бойз Суперлига Базель 1:3 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 7:1 Базель Суперлига Базель 5:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 2:2 Базель Суперлига Янг Бойз 2:0 Базель Кубок Базель 1:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 2:0 Базель Суперлига Янг Бойз 2:1 Базель Суперлига Базель 1:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:1 Базель Суперлига Базель 3:0 Янг Бойз Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз Заявка 23 15 7 1 41 - 18 52
2. Базель Заявка 23 9 6 8 33 - 33 33
3. Санкт-Галлен Заявка 23 8 7 8 27 - 26 31
4. Серветт Заявка 23 8 7 8 26 - 29 31
5. Лозанна-Спорт Заявка 23 8 6 9 30 - 28 30
6. Цюрих Заявка 22 8 5 9 33 - 31 29
7. Лугано Заявка 22 5 12 5 23 - 26 27
8. Люцерн Заявка 22 6 7 9 37 - 35 25
9. Сьон Заявка 22 4 10 8 25 - 33 22
10. Вадуц Заявка 23 5 7 11 21 - 37 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз Заявка 11 8 2 1 19 - 10 26
2. Лозанна-Спорт Заявка 11 6 0 5 17 - 12 18
3. Серветт Заявка 11 4 6 1 17 - 13 18
4. Базель Заявка 12 4 6 2 18 - 18 18
5. Санкт-Галлен Заявка 12 5 2 5 15 - 14 17
6. Цюрих Заявка 11 4 3 4 14 - 11 15
7. Люцерн Заявка 11 3 6 2 20 - 13 15
8. Сьон Заявка 11 3 5 3 14 - 14 14
9. Лугано Заявка 11 3 4 4 11 - 14 13
10. Вадуц Заявка 12 3 3 6 12 - 20 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз Заявка 12 7 5 0 22 - 8 26
2. Базель Заявка 11 5 0 6 15 - 15 15
3. Цюрих Заявка 11 4 2 5 19 - 20 14
4. Санкт-Галлен Заявка 11 3 5 3 12 - 12 14
5. Лугано Заявка 11 2 8 1 12 - 12 14
6. Серветт Заявка 12 4 1 7 9 - 16 13
7. Лозанна-Спорт Заявка 12 2 6 4 13 - 16 12
8. Люцерн Заявка 11 3 1 7 17 - 22 10
9. Вадуц Заявка 11 2 4 5 9 - 17 10
10. Сьон Заявка 11 1 5 5 11 - 19 8
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    39'
    Эбишер Мишель получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    26'
    Г О О О О Л - Лаупер Сандро бьет в цель!
  • Описание гола
    20'
    Г О О О О Л - Дариан Малес бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St. Jakob Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 8.30 5.30 1.35
Бонус: 5 000 ₽ 20.00 1.07 10.50
  8.00 1.75 2.54

Самый высокий коэффициент на матч «Базель» – «Янг Бойз» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Базель» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Янг Бойз» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Базель» – «Янг Бойз», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6
11.25 1.00 4.85 1.14 4.05 1.21 2.46 1.52 1.97 1.84 1.63 2.41 1.33 3.32 1.24 3.88 1.09 6.40 1.06 6.85
10.50 1.01 5.00 1.15 4.10 1.21 1.07 7.50 2.12 1.72 1.52 2.42 1.74 2.10 1.25 3.75 1.04 9.00 1.03 10.00 1.10 6.25 1.07 7.00 1.01 11.00
5.44 1.16 1.97 1.79 1.63 2.19 1.29 3.25 2.13 1.66 1.79 1.98 1.54 2.37 1.29 3.25 1.40 2.77 1.62 2.21 1.46 2.57
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75
3.85 1.26 2.59 1.50 1.65 2.24 1.26 3.85 1.17 5.00
3.35 1.28 2.45 1.51 1.63 2.35 1.20 3.90 1.14 5.20
3.14 1.31 2.61 1.44 2.06 1.71 1.63 2.18 1.43 2.64 1.39 3.10 1.56 2.31 1.32 3.11
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
5.20 1.16 3.76 1.27 2.03 1.79 1.51 2.56 1.32 3.38
2.06 1.71 1.53 2.39 1.33 3.15

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.85 1.90
Букмекер Да Нет
4.50 1.18
Букмекер Да Нет
3.30 1.31
Где смотреть матч Базель 1:1 Янг Бойз онлайн

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