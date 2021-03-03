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  2. Матчи
  3. Швейцария
Вадуц
0:0
Первый тайм: 37'

Стадион:
Лозанна-Спорт
0'
25' Желтая карточка
Ди Джусто Маттео
34' Желтая карточка
Ибрисимович Элвин
37'
1
Бюхель
Бенджамин
21
Дорн
Пиус
6
Рахими
Фуад
15
Шмид
Янник
4
Симани
Денис
27
Обексер
Линус
11
Чичек
Тунахан
7
Ди
Джусто
Маттео
14
Гайич
Милан
30
Люхингер
Габриэль
37
Ибрисимович
Элвин
40
Диао
Мори
25
Боранияшевич
Никола
5
Лоосли
Ноа
13
Фло
Пер-Эгиль
20
Маю
Хишам
66
Барес
Габриэль
7
Кукурузович
Степан
28
Сузуки
Тоити
21
Пуэртас
Кэмерон
9
Гессан
Эванн
12
Болинжи
Жонатан
Вадуц
5-4-1
Лозанна-Спорт
3-4-1-2

Ход матча

25'
Ди Джусто Маттео
 
34'
Ибрисимович Элвин
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 5
  • 0 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 2
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 41 Владение мячом, % 59

Бомбардиры внутри турнира

Вадуц
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шмид Йоэль 5 0.22
2. Чичек Тунахан 3 (1) 0.13
3. Гайич Милан 2 (2) 0.09
4. Кулибали Мохамед 2 (1) 0.09
5. Люхингер Габриэль 2 (1) 0.09
6. Ди Джусто Маттео 2 0.09
7. Милинчану Николай 1 0.04
8. Шмид Янник 1 0.04
9. Зуттер Мануэль 1 0.04
10. Визер Сандро 1 0.04
11. Дорн Пиус 1 0.04
12. Прокопич Борис 0 0
13. Джокич Деян 0 0
14. Обексер Линус 0 0
15. Гассер Седрик 0 0
16. Гомес Яго 0 0
Лозанна-Спорт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Туркес Алдин 6 (2) 0.26
2. Пуэртас Кэмерон 5 0.22
3. Гессан Эванн 5 0.22
4. Фло Пер-Эгиль 2 0.09
5. Зехнини Рафик 2 0.09
6. Боранияшевич Никола 1 0.04
7. Шнойвли Кристиан 1 0.04
8. Маю Хишам 1 0.04
9. Жейссманн Жоэль 1 0.04
10. Монтейро Джоэл 1 0.04
11. Лукембила Жозиас 1 0.04
12. Уаттара Брахима 1 0.04
13. Сузуки Тоити 0 0
14. Барес Габриэль 0 0
15. Дженц Мориц 0 0

Карточки

Вадуц
# Игрок      
1. Симани Денис 8 0
2. Визер Сандро 6 1
3. Люхингер Габриэль 5 0
4. Прокопич Борис 3 1
5. Чичек Тунахан 4 0
6. Гайич Милан 4 0
7. Обексер Линус 4 0
8. Шмид Янник 3 0
9. Гассер Седрик 3 0
10. Зуттер Мануэль 2 0
11. Кулибали Мохамед 2 0
12. Дорн Пиус 2 0
13. Шмид Йоэль 2 0
14. Рахими Фуад 1 0
15. Ибрисимович Элвин 1 0
16. Ди Джусто Маттео 1 0
17. Kevin Iodice 1 0
Лозанна-Спорт
# Игрок      
1. Пуэртас Кэмерон 8 0
2. Боранияшевич Никола 6 0
3. Кукурузович Степан 3 1
4. Нанизаямо Микаэль 3 1
5. Зехнини Рафик 4 0
6. Дженц Мориц 4 0
7. Жейссманн Жоэль 3 0
8. Монтейру Элтон 1 1
9. Шнойвли Кристиан 2 0
10. Лоосли Ноа 2 0
11. Болинжи Жонатан 2 0
12. Маю Хишам 2 0
13. Барес Габриэль 2 0
14. Фло Пер-Эгиль 1 0
15. Диао Мори 1 0
16. Туркес Алдин 1 0
17. Бразау Педру 1 0
18. Зохури Армель 1 0
19. Томас Тразье 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вадуц 4.76% (1) 14.29% (3) 4.76% (1) 19.05% (4) 23.81% (5) 33.33% (7)
 Лозанна-Спорт 14.81% (4) 11.11% (3) 11.11% (3) 25.93% (7) 14.81% (4) 22.22% (6)

Предыдущие игры

Вадуц Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Сьон 0:2 Вадуц Вадуц 1:1 Люцерн Вадуц 2:1 Санкт-Галлен Люцерн 4:0 Вадуц
Вадуц 3:2 Цюрих Лугано 1:1 Вадуц Цюрих 0:1 Вадуц Вадуц 0:0 Янг Бойз Санкт-Галлен 2:0 Вадуц Вадуц 5:1 Дорнбирн Вадуц 2:3 Винтертур Серветт 1:1 Вадуц Сьон 2:1 Вадуц Вадуц 0:2 Лозанна-Спорт Вадуц 0:2 Базель Вадуц 0:2 Серветт Лозанна-Спорт 3:0 Вадуц Вадуц 4:1 Сьон Люцерн 1:1 Вадуц Аустрия Лустенау 1:5 Вадуц
Лозанна-Спорт Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Лозанна-Спорт 2:0 Лугано Грасcхоппер 2:0 Лозанна-Спорт Базель 0:0 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 3:1 Серветт
Янг Бойз 1:0 Лозанна-Спорт Янг Бойз 4:2 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:3 Базель Серветт 1:1 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 0:1 Сьон Тун 1:3 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:1 Нёвшатель Ксамакс Лугано 0:0 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 2:1 Люцерн Вадуц 0:2 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 0:1 Санкт-Галлен Цюрих 4:0 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 3:0 Вадуц Лозанна-Спорт 0:3 Янг Бойз Базель 2:1 Лозанна-Спорт Санкт-Галлен 2:2 Лозанна-Спорт

Последние игры между собой

Вадуц: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Лозанна-Спорт: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Вадуц 0:2 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 3:0 Вадуц Суперлига Вадуц 2:1 Лозанна-Спорт Челлендж Лига Лозанна-Спорт 1:1 Вадуц Челлендж Лига
Лозанна-Спорт 0:2 Вадуц Челлендж Лига Вадуц 1:2 Лозанна-Спорт Челлендж Лига Лозанна-Спорт 6:2 Вадуц Челлендж Лига Вадуц 2:2 Лозанна-Спорт Челлендж Лига Лозанна-Спорт 1:2 Вадуц Челлендж Лига Вадуц 1:2 Лозанна-Спорт Челлендж Лига Лозанна-Спорт 1:3 Вадуц Суперлига Вадуц 0:1 Лозанна-Спорт Суперлига Вадуц 1:1 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 5:0 Вадуц Суперлига Лозанна-Спорт 2:0 Вадуц Челлендж Лига Вадуц 1:0 Лозанна-Спорт Челлендж Лига Лозанна-Спорт 2:2 Вадуц Челлендж Лига Вадуц 0:1 Лозанна-Спорт Челлендж Лига Вадуц 2:1 Лозанна-Спорт Челлендж Лига Лозанна-Спорт 1:1 Вадуц Челлендж Лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 1:1 Заявка 23 15 7 1 41 - 18 52
2. Базель 1:1 Заявка 23 9 6 8 33 - 33 33
3. Санкт-Галлен Заявка 23 8 7 8 27 - 26 31
4. Серветт Заявка 23 8 7 8 26 - 29 31
5. Цюрих Заявка 22 8 5 9 33 - 31 29
6. Лозанна-Спорт 0:0 Заявка 23 7 7 9 27 - 28 28
7. Лугано Заявка 22 5 12 5 23 - 26 27
8. Люцерн Заявка 22 6 7 9 37 - 35 25
9. Вадуц 0:0 Заявка 23 5 8 10 21 - 34 23
10. Сьон Заявка 22 4 10 8 25 - 33 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 1:1 Заявка 11 8 2 1 19 - 10 26
2. Лозанна-Спорт 0:0 Заявка 11 6 0 5 17 - 12 18
3. Серветт Заявка 11 4 6 1 17 - 13 18
4. Базель 1:1 Заявка 12 4 6 2 18 - 18 18
5. Санкт-Галлен Заявка 12 5 2 5 15 - 14 17
6. Цюрих Заявка 11 4 3 4 14 - 11 15
7. Люцерн Заявка 11 3 6 2 20 - 13 15
8. Сьон Заявка 11 3 5 3 14 - 14 14
9. Лугано Заявка 11 3 4 4 11 - 14 13
10. Вадуц 0:0 Заявка 12 3 4 5 12 - 17 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 1:1 Заявка 12 7 5 0 22 - 8 26
2. Базель 1:1 Заявка 11 5 0 6 15 - 15 15
3. Цюрих Заявка 11 4 2 5 19 - 20 14
4. Санкт-Галлен Заявка 11 3 5 3 12 - 12 14
5. Лугано Заявка 11 2 8 1 12 - 12 14
6. Серветт Заявка 12 4 1 7 9 - 16 13
7. Люцерн Заявка 11 3 1 7 17 - 22 10
8. Вадуц 0:0 Заявка 11 2 4 5 9 - 17 10
9. Лозанна-Спорт 0:0 Заявка 12 1 7 4 10 - 16 10
10. Сьон Заявка 11 1 5 5 11 - 19 8
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Rheinpark Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Вадуц
Ничья
Лозанна-Спорт
3.80
3.36
2.45
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.35 3.05 2.45
Бонус: 5 000 ₽ 2.89 3.36 2.42
Бонус: 5 000 ₽ 3.60 2.90 2.20
  3.80 2.84 2.29

Самый высокий коэффициент на матч «Вадуц» – «Лозанна-Спорт» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вадуц» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лозанна-Спорт» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вадуц» – «Лозанна-Спорт», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.40 1.03 7.30 1.07 3.10 1.35 2.40 1.57 1.79 2.13 1.39 3.00 1.26 3.70 1.09 6.40 1.06 6.95 1.01 10.75
5.40 1.13 4.00 1.22 2.11 1.68 1.57 2.31 2.01 1.80 1.35 3.05 1.70 2.15 1.12 5.55 1.09 6.50 1.02 11.00 1.01 12.60 1.01 12.00 1.01 10.50 0.00 18.50
3.67 1.29 2.42 1.59 1.97 1.89 1.69 2.22 1.43 2.91 1.81 2.05 1.62 2.36 1.46 2.77 1.44 2.89 1.30 3.64 1.10 7.55
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.79 1.44 1.83 1.98 1.39 3.00 1.11 6.60 1.08 8.00
1.60 2.25 1.11 5.80 1.07 7.50 1.08 7.00 1.05 8.50
1.40 3.03 1.22 4.39 1.55 2.50 1.36 3.20 1.38 3.16
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.60 1.29 2.43 1.56 1.60 2.34 1.23 4.20 1.15 5.40
2.45 1.48 1.60 2.25 1.23 3.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.48 1.50
Букмекер Да Нет
5.00 1.15
Букмекер Да Нет
3.35 1.28
Где смотреть матч Вадуц 0:0 Лозанна-Спорт онлайн

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