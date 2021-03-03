Вадуц
0:3
Конец матча
Стадион: Рейнпарк
Лозанна-Спорт
25' Желтая карточкаДи Джусто Маттео
34' Желтая карточкаИбрисимович Элвин
40' Желтая карточкаКукурузович Степан
0:1
44' ГолБолинжи Жонатан
46' Желтая карточкаОбексер Линус
47' Желтая карточкаСузуки Тоити
52' Желтая карточкаМаю Хишам
60' Желтая карточкаБоранияшевич Никола
85' Желтая карточкаБолинжи Жонатан
0:2
90' ГолТсонгуи Марк
0:3
90' ГолДа Кунья Лукас
21
Дорн
Пиус
15
Шмид
Янник
14
Гайич
Милан
40
Диао
Мори
20
Маю
Хишам
28
Сузуки
Тоити
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Дорн ПиусЗащитник
- Защитник
-
15 Шмид ЯнникЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Гайич МиланПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
35 Гомес ЯгоПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Хуг НикоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
13 Kevin Iodice
-
Главный тренер: Фрик Марио
- Основной состав
-
40 Диао МориВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Маю ХишамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Сузуки ТоитиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Тсонгуи МаркЗащитник
-
45 Куэни СтефанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
48 Рочат ТэоПолузащитник
-
38 Бразау ПедруНападающий
-
Главный тренер: Контини Джорджо
Ход матча
25'
44'
0:1
46'
47'
52'
85'
90'
0:2
90'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 8
-
3 Угловые 9
-
2 Офсайды 2
-
16 Нарушения правил 8
-
3 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
44 Владение мячом, % 56
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шмид Йоэль
|5
|0.22
|2.
|Чичек Тунахан
|3 (1)
|0.13
|3.
|Гайич Милан
|2 (2)
|0.09
|4.
|Кулибали Мохамед
|2 (1)
|0.09
|5.
|Люхингер Габриэль
|2 (1)
|0.09
|6.
|Ди Джусто Маттео
|2
|0.09
|7.
|Милинчану Николай
|1
|0.04
|8.
|Шмид Янник
|1
|0.04
|9.
|Зуттер Мануэль
|1
|0.04
|10.
|Визер Сандро
|1
|0.04
|11.
|Дорн Пиус
|1
|0.04
|12.
|Прокопич Борис
|0
|0
|13.
|Джокич Деян
|0
|0
|14.
|Обексер Линус
|0
|0
|15.
|Гассер Седрик
|0
|0
|16.
|Гомес Яго
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Туркес Алдин
|6 (2)
|0.26
|2.
|Пуэртас Кэмерон
|5
|0.22
|3.
|Гессан Эванн
|5
|0.22
|4.
|Фло Пер-Эгиль
|2
|0.09
|5.
|Зехнини Рафик
|2
|0.09
|6.
|Боранияшевич Никола
|1
|0.04
|7.
|Шнойвли Кристиан
|1
|0.04
|8.
|Маю Хишам
|1
|0.04
|9.
|Жейссманн Жоэль
|1
|0.04
|10.
|Монтейро Джоэл
|1
|0.04
|11.
|Болинжи Жонатан
|1
|0.04
|12.
|Да Кунья Лукас
|1
|0.04
|13.
|Тсонгуи Марк
|1
|0.04
|14.
|Лукембила Жозиас
|1
|0.04
|15.
|Уаттара Брахима
|1
|0.04
|16.
|Сузуки Тоити
|0
|0
|17.
|Барес Габриэль
|0
|0
|18.
|Дженц Мориц
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Симани Денис
|8
|0
|2.
|Визер Сандро
|6
|1
|3.
|Люхингер Габриэль
|5
|0
|4.
|Обексер Линус
|5
|0
|5.
|Прокопич Борис
|3
|1
|6.
|Чичек Тунахан
|4
|0
|7.
|Гайич Милан
|4
|0
|8.
|Шмид Янник
|3
|0
|9.
|Гассер Седрик
|3
|0
|10.
|Зуттер Мануэль
|2
|0
|11.
|Кулибали Мохамед
|2
|0
|12.
|Дорн Пиус
|2
|0
|13.
|Шмид Йоэль
|2
|0
|14.
|Рахими Фуад
|1
|0
|15.
|Ибрисимович Элвин
|1
|0
|16.
|Ди Джусто Маттео
|1
|0
|17.
|Kevin Iodice
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Пуэртас Кэмерон
|8
|0
|2.
|Боранияшевич Никола
|7
|0
|3.
|Кукурузович Степан
|4
|1
|4.
|Нанизаямо Микаэль
|3
|1
|5.
|Зехнини Рафик
|4
|0
|6.
|Дженц Мориц
|4
|0
|7.
|Жейссманн Жоэль
|3
|0
|8.
|Болинжи Жонатан
|3
|0
|9.
|Маю Хишам
|3
|0
|10.
|Монтейру Элтон
|1
|1
|11.
|Шнойвли Кристиан
|2
|0
|12.
|Лоосли Ноа
|2
|0
|13.
|Барес Габриэль
|2
|0
|14.
|Фло Пер-Эгиль
|1
|0
|15.
|Диао Мори
|1
|0
|16.
|Туркес Алдин
|1
|0
|17.
|Сузуки Тоити
|1
|0
|18.
|Бразау Педру
|1
|0
|19.
|Зохури Армель
|1
|0
|20.
|Томас Тразье
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вадуц
|4.76% (1)
|14.29% (3)
|4.76% (1)
|19.05% (4)
|23.81% (5)
|33.33% (7)
|Лозанна-Спорт
|13.33% (4)
|10% (3)
|13.33% (4)
|23.33% (7)
|13.33% (4)
|26.67% (8)
Предыдущие игры
Вадуц Последние 20 матчей: +7 =5 -8Сьон 0:2 Вадуц Вадуц 1:1 Люцерн Вадуц 2:1 Санкт-Галлен Люцерн 4:0 Вадуц
Вадуц 3:2 Цюрих Лугано 1:1 Вадуц Цюрих 0:1 Вадуц Вадуц 0:0 Янг Бойз Санкт-Галлен 2:0 Вадуц Вадуц 5:1 Дорнбирн Вадуц 2:3 Винтертур Серветт 1:1 Вадуц Сьон 2:1 Вадуц Вадуц 0:2 Лозанна-Спорт Вадуц 0:2 Базель Вадуц 0:2 Серветт Лозанна-Спорт 3:0 Вадуц Вадуц 4:1 Сьон Люцерн 1:1 Вадуц Аустрия Лустенау 1:5 Вадуц
Лозанна-Спорт Последние 20 матчей: +6 =5 -9Лозанна-Спорт 2:0 Лугано Грасcхоппер 2:0 Лозанна-Спорт Базель 0:0 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 3:1 Серветт
Янг Бойз 1:0 Лозанна-Спорт Янг Бойз 4:2 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:3 Базель Серветт 1:1 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 0:1 Сьон Тун 1:3 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:1 Нёвшатель Ксамакс Лугано 0:0 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 2:1 Люцерн Вадуц 0:2 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 0:1 Санкт-Галлен Цюрих 4:0 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 3:0 Вадуц Лозанна-Спорт 0:3 Янг Бойз Базель 2:1 Лозанна-Спорт Санкт-Галлен 2:2 Лозанна-Спорт
Последние игры между собой
Вадуц: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Лозанна-Спорт: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Лозанна-Спорт 0:2 Вадуц Челлендж Лига Вадуц 1:2 Лозанна-Спорт Челлендж Лига Лозанна-Спорт 6:2 Вадуц Челлендж Лига Вадуц 2:2 Лозанна-Спорт Челлендж Лига Лозанна-Спорт 1:2 Вадуц Челлендж Лига Вадуц 1:2 Лозанна-Спорт Челлендж Лига Лозанна-Спорт 1:3 Вадуц Суперлига Вадуц 0:1 Лозанна-Спорт Суперлига Вадуц 1:1 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 5:0 Вадуц Суперлига Лозанна-Спорт 2:0 Вадуц Челлендж Лига Вадуц 1:0 Лозанна-Спорт Челлендж Лига Лозанна-Спорт 2:2 Вадуц Челлендж Лига Вадуц 0:1 Лозанна-Спорт Челлендж Лига Вадуц 2:1 Лозанна-Спорт Челлендж Лига Лозанна-Спорт 1:1 Вадуц Челлендж Лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|23
|15
|7
|1
|41 - 18
|52
|2.
|Базель
|Заявка
|23
|9
|6
|8
|33 - 33
|33
|3.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|23
|8
|7
|8
|27 - 26
|31
|4.
|Серветт
|Заявка
|23
|8
|7
|8
|26 - 29
|31
|5.
|Лозанна-Спорт
|Заявка
|23
|8
|6
|9
|30 - 28
|30
|6.
|Цюрих
|Заявка
|22
|8
|5
|9
|33 - 31
|29
|7.
|Лугано
|Заявка
|22
|5
|12
|5
|23 - 26
|27
|8.
|Люцерн
|Заявка
|22
|6
|7
|9
|37 - 35
|25
|9.
|Сьон
|Заявка
|22
|4
|10
|8
|25 - 33
|22
|10.
|Вадуц
|Заявка
|23
|5
|7
|11
|21 - 37
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|19 - 10
|26
|2.
|Лозанна-Спорт
|Заявка
|11
|6
|0
|5
|17 - 12
|18
|3.
|Серветт
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|17 - 13
|18
|4.
|Базель
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|18 - 18
|18
|5.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|15 - 14
|17
|6.
|Цюрих
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 11
|15
|7.
|Люцерн
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|20 - 13
|15
|8.
|Сьон
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|14 - 14
|14
|9.
|Лугано
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|11 - 14
|13
|10.
|Вадуц
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 20
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|12
|7
|5
|0
|22 - 8
|26
|2.
|Базель
|Заявка
|11
|5
|0
|6
|15 - 15
|15
|3.
|Цюрих
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|19 - 20
|14
|4.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|12 - 12
|14
|5.
|Лугано
|Заявка
|11
|2
|8
|1
|12 - 12
|14
|6.
|Серветт
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|9 - 16
|13
|7.
|Лозанна-Спорт
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|13 - 16
|12
|8.
|Люцерн
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|17 - 22
|10
|9.
|Вадуц
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|9 - 17
|10
|10.
|Сьон
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|11 - 19
|8
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Вадуц» – «Лозанна-Спорт» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вадуц» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лозанна-Спорт» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вадуц» – «Лозанна-Спорт», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров