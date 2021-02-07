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Палмейрас
0:0
Первый тайм: 7'

Стадион:
Тигрес
0' 7'
Палмейрас
Тигрес

Бомбардиры внутри турнира

Палмейрас
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Тигрес
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Жиньяк Андре-Пьер 2 (1) 2

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Палмейрас 0 0 0 0 0 0
 Тигрес 0 0 100% (2) 0 0 0

Предыдущие игры

Палмейрас Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Палмейрас 1:1 Ботафого Рибейрао Палмейрас 1:0 Сантос Палмейрас 1:1 Васко да Гама Сеара 2:1 Палмейрас
Фламенго 2:0 Палмейрас Палмейрас 4:0 Коринтианс Палмейрас 1:1 Гремио Палмейрас 0:2 Ривер Плейт Спорт Ресифи 0:1 Палмейрас Ривер Плейт 0:3 Палмейрас Америка Минейро 0:2 Палмейрас Палмейрас 1:0 Брагантино Палмейрас 1:1 Америка Минейро Интернасьональ 2:0 Палмейрас Палмейрас 3:0 Либертад Палмейрас 3:0 Байя Либертад 1:1 Палмейрас Сантос 2:2 Палмейрас Палмейрас 5:0 Дельфин Палмейрас 3:0 Атлетико Паранаэнсе
Тигрес Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Тигрес 2:1 Ульсан Хендай Тигрес 1:1 Некакса Атлас 0:2 Тигрес Сантос 2:0 Тигрес
Тигрес 2:0 Леон Тигрес 2:1 Лос-Анджелес Тигрес 3:0 Олимпия Тегусигальпа Тигрес 4:0 Нью-Йорк Сити Крус Асуль 0:1 Тигрес Тигрес 1:3 Крус Асуль Тигрес 2:1 Толука Тигрес 1:1 Атлас Клуб Америка 3:1 Тигрес Тигрес 1:1 Хуарес Крус Асуль 0:2 Тигрес Тигрес 3:0 Атлетико де Сан-Луис Монтеррей 0:2 Тигрес Тигрес 3:0 Керетаро Тигрес 2:0 Сантос Леон 1:1 Тигрес
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    7'
    Право на штрафной удар получает "Палмейрас" на левом фланге. 
  • 6'
    Достаточно активно начинают команды, в хорошем темпе, уже успели провести острые атаки.
  • Опасный момент
    5'
    Вевертон совершает прекрасный сэйв, отражая удар Эспинолы головой.
  • Офсайд
    4'
    Поднят флажок арбитра, футболисты "Палмейраса" оказались в офсайде. 
  • 3'
    Винэ оказался на газоне на левом фланге, но арбитр оставил падение без внимания.
  • 2'
    Первая атака "Тигрес" завершается неточным пасом из глубины поля в штрафную площадку. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Поединок начинается!
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Клубный чемпионат мира достигает стадии 1/2 финала. В одном из матчей сойдутся "Палмейрас" и "Тигрес". Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию данного матча, которую проведу я - Кирилл Дудник. 
    • Прогнозы 143
    Палмейрас 86.7% (124)
    X 10.5% (15)
    Тигрес 2.8% (4)
    Все прогнозы
    1.7 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Палмейрас
    Ничья
    Тигрес
    2.39
    3.50
    3.70
    Все Коэффициенты
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Education City Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.20 3.50 3.35
Бонус: 10 000 ₽ 2.29 3.05 3.50
Бонус: 5 000 ₽ 2.39 3.20 3.70
  2.33 3.14 3.50

Самый высокий коэффициент на матч «Палмейрас» – «Тигрес» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Палмейрас» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Тигрес» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Палмейрас» – «Тигрес», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.00 1.10 2.70 1.48 1.99 1.83 1.55 2.48 1.19 4.70 1.06 9.60
7.40 1.07 5.60 1.13 2.55 1.47 1.96 1.85 1.69 2.17 1.55 2.48 1.25 3.80 1.18 4.60 1.05 8.40 1.04 9.10 1.01 14.00 1.01 14.00 0.00 23.00
7.54 1.11 2.74 1.49 2.37 1.62 2.02 1.85 1.72 2.19 1.56 2.52 1.47 2.77 1.44 2.83 1.19 4.93 1.10 7.29
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.36 1.55 1.56 2.34 1.28 3.50 1.05 8.60
1.62 2.30 1.29 3.40 1.06 7.70
2.57 1.54 2.11 1.79 1.62 2.37 1.40 3.06 1.33 3.41
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.15 1.33 2.11 1.68 1.48 2.55 1.11 6.00
2.02 1.74 1.45 2.65 1.14 5.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.05 1.72
2.04 1.72
Букмекер Да Нет
5.40 1.13
5.40 1.13
Букмекер Да Нет
4.00 1.22
4.20 1.21
Где смотреть матч Палмейрас 0:0 Тигрес онлайн

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Прогнозы на матч Палмейрас 0:0 Тигрес

Исход игры
Палмейрас
86.6% (123)
Ничья
10.6% (15)
Тигрес
2.8% (4)
Тотал 2.5
Больше
52.14% (73)
Меньше
47.86% (67)
Обе команды забьют
Да
60.71% (85)
Нет
39.29% (55)
Популярный счёт
2:1 Палмейрас
43.7% (62)
1:0 Палмейрас
23.9% (34)
2:0 Палмейрас
13.4% (19)
1:1 Ничья
8.5% (12)
3:1 Палмейрас
3.5% (5)
1:2 Тигрес
2.1% (3)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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