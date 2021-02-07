Палмейрас
0:0
Первый тайм: 7'
Стадион: Education City Stadium
Тигрес
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Винья МатиасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Рони IIIПолузащитник
- Полузащитник
-
28 ДанилоПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Адриано ЛуисНападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Майке РошаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Мело ФелипеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
72 Vinicius III
-
-
Главный тренер: Феррейра Абел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Рейес ДиегоЗащитник
-
20 Акино ХавьерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
- Запасные игроки
-
35 Чавес ХуанВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Крус АльдоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
43 Авалос Эрик
-
-
-
-
Главный тренер: Ricardo Ferretti
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Жиньяк Андре-Пьер
|2 (1)
|2
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Палмейрас
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Тигрес
|0
|0
|100% (2)
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Палмейрас Последние 20 матчей: +10 =6 -4Палмейрас 1:1 Ботафого Рибейрао Палмейрас 1:0 Сантос Палмейрас 1:1 Васко да Гама Сеара 2:1 Палмейрас
Фламенго 2:0 Палмейрас Палмейрас 4:0 Коринтианс Палмейрас 1:1 Гремио Палмейрас 0:2 Ривер Плейт Спорт Ресифи 0:1 Палмейрас Ривер Плейт 0:3 Палмейрас Америка Минейро 0:2 Палмейрас Палмейрас 1:0 Брагантино Палмейрас 1:1 Америка Минейро Интернасьональ 2:0 Палмейрас Палмейрас 3:0 Либертад Палмейрас 3:0 Байя Либертад 1:1 Палмейрас Сантос 2:2 Палмейрас Палмейрас 5:0 Дельфин Палмейрас 3:0 Атлетико Паранаэнсе
Тигрес Последние 20 матчей: +13 =4 -3Тигрес 2:1 Ульсан Хендай Тигрес 1:1 Некакса Атлас 0:2 Тигрес Сантос 2:0 Тигрес
Тигрес 2:0 Леон Тигрес 2:1 Лос-Анджелес Тигрес 3:0 Олимпия Тегусигальпа Тигрес 4:0 Нью-Йорк Сити Крус Асуль 0:1 Тигрес Тигрес 1:3 Крус Асуль Тигрес 2:1 Толука Тигрес 1:1 Атлас Клуб Америка 3:1 Тигрес Тигрес 1:1 Хуарес Крус Асуль 0:2 Тигрес Тигрес 3:0 Атлетико де Сан-Луис Монтеррей 0:2 Тигрес Тигрес 3:0 Керетаро Тигрес 2:0 Сантос Леон 1:1 Тигрес
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Палмейрас» – «Тигрес» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Палмейрас» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Тигрес» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Палмейрас» – «Тигрес», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Палмейрас 0:0 Тигрес
Исход игры
Палмейрас
86.6% (123)
Ничья
10.6% (15)
Тигрес
2.8% (4)
Тотал 2.5
Больше
52.14% (73)
Меньше
47.86% (67)
Обе команды забьют
Да
60.71% (85)
Нет
39.29% (55)
Популярный счёт
2:1 Палмейрас
43.7% (62)
1:0 Палмейрас
23.9% (34)
2:0 Палмейрас
13.4% (19)
1:1 Ничья
8.5% (12)
3:1 Палмейрас
3.5% (5)
1:2 Тигрес
2.1% (3)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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