1:0
14' ГолАльваро Гонсалес II
2:0
42' ГолХауи Саиф-Эдин
44' Желтая карточкаКамара Бубакар
2:1
47' ГолГуйри Амин
3:1
53' ГолХауи Саиф-Эдин
25
Нагатомо
Юто
22
Гуйе
Пап
10
Пайе
Димитри
24
Пельмар
Анди
13
Камара
Ассан
28
Будауи
Хишем
22
Лопеш
Рони
11
Гуйри
Амин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Нагатомо ЮтоЗащитник
- Полузащитник
-
22 Гуйе ПапПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Пайе ДимитриПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Пеле ЙоаннВратарь
-
50 Ванни ФабиоВратарь
-
18 Амави ЖорданЗащитник
-
32 Перрен ЛюкаЗащитник
-
34 Суаре ШейкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Жермен ВалерНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Виллаш-Боаш Андре
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Пельмар АндиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Камара АссанЗащитник
-
28 Будауи ХишемПолузащитник
-
22 Лопеш РониПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Гуйри АминНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Ндой ДанПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Тюрам КефренПолузащитник
- Полузащитник
-
34 Lorenzo Prso
-
Главный тренер: Adrian Ursea
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
Ход матча
14'
42'
44'
47'
2:1
53'
3:1
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
1 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 2
-
5 Угловые 0
-
1 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Товен Флорьян
|7
|0.29
|2.
|Бенедетто Дарио
|4 (1)
|0.17
|3.
|Пайе Димитри
|3
|0.13
|4.
|Жермен Валер
|3
|0.13
|5.
|Сансон Морган
|2
|0.08
|6.
|Чалета-Цар Дуе
|2
|0.08
|7.
|Радоньич Неманья
|2
|0.08
|8.
|Альваро Гонсалес II
|1
|0.04
|9.
|Хауи Саиф-Эдин
|1
|0.04
|10.
|Ронжье Валентин
|1
|0.04
|11.
|Милик Аркадиуш
|1
|0.04
|12.
|Амави Жордан
|1
|0.04
|13.
|Гуйе Пап
|1
|0.04
|14.
|Балерди Леонардо
|1
|0.04
|15.
|Энрике Луис III
|0
|0
|16.
|Сакаи Хироки
|0
|0
|17.
|Камара Бубакар
|0
|0
|18.
|Кюизанс Микаэль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гуйри Амин
|8 (2)
|0.32
|2.
|Лис-Мелу Пьерр
|4 (1)
|0.16
|3.
|Дольберг Каспер
|3 (1)
|0.12
|4.
|Данте Бонфим
|2
|0.08
|5.
|Лопеш Рони
|2
|0.08
|6.
|Маолида Мизиан
|2
|0.08
|7.
|Рен-Аделед Жефф
|1
|0.04
|8.
|Будауи Хишем
|1
|0.04
|9.
|Ндой Дан
|1
|0.04
|10.
|Клод-Морис Алексис
|1
|0.04
|11.
|Лотомба Жордан
|1
|0.04
|12.
|Аталь Юсеф
|1
|0.04
|13.
|Тюрам Кефрен
|1
|0.04
|14.
|Камара Ассан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гуйе Пап
|6
|1
|2.
|Альваро Гонсалес II
|7
|0
|3.
|Ронжье Валентин
|6
|0
|4.
|Балерди Леонардо
|4
|1
|5.
|Пайе Димитри
|2
|2
|6.
|Бенедетто Дарио
|2
|2
|7.
|Сакаи Хироки
|5
|0
|8.
|Чалета-Цар Дуе
|5
|0
|9.
|Амави Жордан
|3
|1
|10.
|Хауи Саиф-Эдин
|4
|0
|11.
|Камара Бубакар
|4
|0
|12.
|Кюизанс Микаэль
|3
|0
|13.
|Нагатомо Юто
|2
|0
|14.
|Стротман Кевин
|2
|0
|15.
|Товен Флорьян
|2
|0
|16.
|Сансон Морган
|2
|0
|17.
|Манданда Стив
|1
|0
|18.
|Жермен Валер
|1
|0
|19.
|Лопес Максим
|1
|0
|20.
|Радоньич Неманья
|1
|0
|21.
|Лирола Поль
|1
|0
|22.
|Перрен Люка
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Будауи Хишем
|7
|0
|2.
|Шнайдерлин Морган
|5
|1
|3.
|Гуйри Амин
|5
|0
|4.
|Бамбу Робсон
|3
|1
|5.
|Лотомба Жордан
|4
|0
|6.
|Нсоки Стенли
|3
|0
|7.
|Данте Бонфим
|2
|0
|8.
|Камара Ассан
|2
|0
|9.
|Лис-Мелу Пьерр
|2
|0
|10.
|Данило Барбоза
|2
|0
|11.
|Дольберг Каспер
|2
|0
|12.
|Тодибо Жан-Клер
|2
|0
|13.
|Тюрам Кефрен
|2
|0
|14.
|Лопеш Рони
|1
|0
|15.
|Бенитес Вальтер
|1
|0
|16.
|Рен-Аделед Жефф
|1
|0
|17.
|Маю Хишам
|1
|0
|18.
|Маолида Мизиан
|1
|0
|19.
|Пельмар Анди
|1
|0
|20.
|Салиба Вильям
|1
|0
|21.
|Клод-Морис Алексис
|1
|0
|22.
|Сильвестр Эдди
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Марсель
|17.86% (5)
|14.29% (4)
|21.43% (6)
|14.29% (4)
|7.14% (2)
|25% (7)
|Ницца
|7.41% (2)
|25.93% (7)
|11.11% (3)
|18.52% (5)
|14.81% (4)
|22.22% (6)
Предыдущие игры
Марсель Последние 20 матчей: +7 =4 -9Бордо 0:0 Марсель Осер 0:2 Марсель Марсель 0:2 ПСЖ Ланс 2:2 Марсель
Монако 3:1 Марсель Марсель 0:1 Ланс Марсель 1:2 Ним ПСЖ 2:1 Марсель Дижон 0:0 Марсель Марсель 3:1 Монпелье Анже 2:1 Марсель Марсель 1:1 Реймс Ренн 2:1 Марсель Марсель 2:1 Монако Манчестер Сити 3:0 Марсель Ним 0:2 Марсель Марсель 2:1 Олимпиакос Марсель 3:1 Нант Марсель 0:2 Порту Страсбург 0:1 Марсель
Ницца Последние 20 матчей: +4 =3 -13ПСЖ 2:1 Ницца Ним 1:3 Ницца Ницца 3:0 Анже Монако 2:1 Ницца
Последние игры между собой
Марсель: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Ницца: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Ницца 2:4 Марсель Лига 1 Марсель 2:1 Ницца Лига 1 Ницца 3:2 Марсель Лига 1 Ницца 1:1 Марсель Лига 1 Марсель 0:1 Ницца Лига 1 Ницца 2:1 Марсель Лига 1 Марсель 4:0 Ницца Лига 1 Марсель 0:1 Ницца Лига 1 Марсель 4:5 Ницца Кубок Ницца 1:0 Марсель Лига 1 Ницца 0:1 Марсель Лига 1 Марсель 2:2 Ницца Лига 1 Ницца 1:1 Марсель Лига 1 Марсель 2:1 Ницца Кубок лиги Марсель 2:0 Ницца Лига 1 Марсель 4:2 Ницца Лига 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|25
|16
|7
|2
|42 - 15
|55
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|25
|17
|3
|5
|57 - 15
|54
|3.
|Лион
|Заявка
|25
|15
|7
|3
|51 - 22
|52
|4.
|Монако
|Заявка
|25
|15
|4
|6
|52 - 37
|49
|5.
|Ренн
|Заявка
|24
|10
|8
|6
|31 - 26
|38
|6.
|Марсель
|2:1 Заявка
|24
|10
|7
|7
|31 - 27
|37
|7.
|Ланс
|Заявка
|25
|10
|7
|8
|35 - 34
|37
|8.
|Монпелье
|Заявка
|25
|10
|5
|10
|41 - 45
|35
|9.
|Метц
|Заявка
|25
|9
|8
|8
|29 - 24
|35
|10.
|Анже
|Заявка
|25
|10
|4
|11
|30 - 40
|34
|11.
|Бордо
|Заявка
|25
|9
|6
|10
|27 - 29
|33
|12.
|Брест
|Заявка
|25
|9
|4
|12
|37 - 44
|31
|13.
|Ницца
|1:2 Заявка
|25
|8
|5
|12
|29 - 35
|29
|14.
|Реймс
|Заявка
|25
|7
|8
|10
|31 - 33
|29
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|25
|7
|8
|10
|25 - 36
|29
|16.
|Страсбург
|Заявка
|25
|8
|4
|13
|34 - 40
|28
|17.
|Лорьян
|Заявка
|24
|6
|5
|13
|30 - 45
|23
|18.
|Нант
|Заявка
|25
|4
|10
|11
|25 - 40
|22
|19.
|Ним
|Заявка
|24
|5
|3
|16
|22 - 51
|18
|20.
|Дижон
|Заявка
|25
|2
|9
|14
|17 - 38
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|34 - 6
|31
|2.
|Лилль
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|21 - 7
|28
|3.
|Монако
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|30 - 17
|28
|4.
|Лион
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|28 - 12
|27
|5.
|Брест
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|24 - 21
|22
|6.
|Метц
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|16 - 13
|19
|7.
|Бордо
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|12 - 12
|19
|8.
|Марсель
|2:1 Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 15
|18
|9.
|Ренн
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|15 - 17
|18
|10.
|Лорьян
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|18 - 21
|16
|11.
|Анже
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|13 - 17
|16
|12.
|Ланс
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|17 - 17
|16
|13.
|Реймс
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|11 - 12
|16
|14.
|Монпелье
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|24 - 27
|16
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|11 - 17
|14
|16.
|Страсбург
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|14 - 17
|12
|17.
|Нант
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|12 - 19
|12
|18.
|Ницца
|1:2 Заявка
|12
|3
|2
|7
|13 - 22
|11
|19.
|Дижон
|Заявка
|13
|0
|6
|7
|4 - 14
|6
|20.
|Ним
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|12 - 27
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|21 - 8
|27
|2.
|Лион
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|23 - 10
|25
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|23 - 9
|23
|4.
|Монако
|Заявка
|12
|7
|0
|5
|22 - 20
|21
|5.
|Ланс
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 17
|21
|6.
|Ренн
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|16 - 9
|20
|7.
|Марсель
|2:1 Заявка
|12
|5
|4
|3
|14 - 12
|19
|8.
|Монпелье
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|17 - 18
|19
|9.
|Ницца
|1:2 Заявка
|13
|5
|3
|5
|16 - 13
|18
|10.
|Анже
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|17 - 23
|18
|11.
|Метц
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|13 - 11
|16
|12.
|Страсбург
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|20 - 23
|16
|13.
|Сент-Этьен
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 19
|15
|14.
|Бордо
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 17
|14
|15.
|Ним
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|10 - 24
|14
|16.
|Реймс
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|20 - 21
|13
|17.
|Нант
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|13 - 21
|10
|18.
|Дижон
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|13 - 24
|9
|19.
|Брест
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|13 - 23
|9
|20.
|Лорьян
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|12 - 24
|7
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Марсель» – «Ницца» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Марсель» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ницца» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Марсель» – «Ницца», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Марсель 3:1 Ницца
Исход игры
Марсель
81.6% (120)
Ничья
12.9% (19)
Ницца
5.4% (8)
Тотал 2.5
Больше
53.15% (76)
Меньше
46.85% (67)
Обе команды забьют
Да
63.64% (91)
Нет
36.36% (52)
Популярный счёт
2:1 Марсель
41.5% (61)
1:0 Марсель
26.5% (39)
1:1 Ничья
10.2% (15)
2:0 Марсель
8.2% (12)
3:1 Марсель
3.4% (5)
1:2 Ницца
2.7% (4)
2:2 Ничья
2.7% (4)
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