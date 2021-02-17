  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
Марсель
3:2
Конец матча

Стадион:
Ницца
0'
1:0
14' Гол
Альваро Гонсалес II
2:0
42' Гол
Хауи Саиф-Эдин
44' Желтая карточка
Камара Бубакар
2:1
47' Гол
Гуйри Амин
3:1
53' Гол
Хауи Саиф-Эдин
73' Желтая карточка
Лис-Мелу Пьерр
3:2
87' Гол
Селлуки Малик
90' Желтая карточка
Сакаи Хироки
90'+6
30
Манданда
Стив
2
Сакаи
Хироки
3
Альваро
Гонсалес
II
15
Чалета-Цар
Дуе
25
Нагатомо
Юто
4
Камара
Бубакар
22
Гуйе
Пап
24
Хауи
Саиф-Эдин
10
Пайе
Димитри
11
Энрике
Луис
III
37
Ahmadou
Bamba
Dieng
40
Бенитес
Вальтер
24
Пельмар
Анди
2
Нсоки
Стенли
3
Бамбу
Робсон
13
Камара
Ассан
28
Будауи
Хишем
22
Лопеш
Рони
10
Клод-Морис
Алексис
8
Лис-Мелу
Пьерр
27
Труйе
Алексис
11
Гуйри
Амин
Марсель
4-2-3-1
Ницца
4-1-4-1

Ход матча

14'
Альваро Гонсалес II
1:0
42'
Хауи Саиф-Эдин
(Энрике Луис III)
2:0
44'
Камара Бубакар
 
46'
 
Шнайдерлин Морган
Труйе Алексис
47'
2:1
Гуйри Амин
(Будауи Хишем)
53'
Хауи Саиф-Эдин
3:1
68'
Жермен Валер
Ahmadou Bamba Dieng
 
68'
Товен Флорьян
Энрике Луис III
 
73'
 
Лис-Мелу Пьерр
73'
 
Ндой Дан
Лис-Мелу Пьерр
77'
Ронжье Валентин
Хауи Саиф-Эдин
 
77'
 
Селлуки Малик
Лопеш Рони
80'
 
Тюрам Кефрен
Будауи Хишем
87'
3:2
Селлуки Малик
(Гуйри Амин)
90'
Амави Жордан
Пайе Димитри
 
90'
Сакаи Хироки
 

Статистика матча

  • 3 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 3
  • 1 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Марсель
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Товен Флорьян 7 0.29
2. Бенедетто Дарио 4 (1) 0.17
3. Пайе Димитри 3 0.13
4. Жермен Валер 3 0.13
5. Сансон Морган 2 0.08
6. Хауи Саиф-Эдин 2 0.08
7. Чалета-Цар Дуе 2 0.08
8. Радоньич Неманья 2 0.08
9. Альваро Гонсалес II 1 0.04
10. Ронжье Валентин 1 0.04
11. Милик Аркадиуш 1 0.04
12. Амави Жордан 1 0.04
13. Гуйе Пап 1 0.04
14. Балерди Леонардо 1 0.04
15. Энрике Луис III 0 0
16. Сакаи Хироки 0 0
17. Камара Бубакар 0 0
18. Кюизанс Микаэль 0 0
Ницца
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гуйри Амин 8 (2) 0.32
2. Лис-Мелу Пьерр 4 (1) 0.16
3. Дольберг Каспер 3 (1) 0.12
4. Данте Бонфим 2 0.08
5. Лопеш Рони 2 0.08
6. Маолида Мизиан 2 0.08
7. Рен-Аделед Жефф 1 0.04
8. Будауи Хишем 1 0.04
9. Ндой Дан 1 0.04
10. Клод-Морис Алексис 1 0.04
11. Лотомба Жордан 1 0.04
12. Аталь Юсеф 1 0.04
13. Тюрам Кефрен 1 0.04
14. Селлуки Малик 1 0.04
15. Камара Ассан 0 0

Карточки

Марсель
# Игрок      
1. Гуйе Пап 6 1
2. Альваро Гонсалес II 7 0
3. Сакаи Хироки 6 0
4. Ронжье Валентин 6 0
5. Балерди Леонардо 4 1
6. Пайе Димитри 2 2
7. Бенедетто Дарио 2 2
8. Чалета-Цар Дуе 5 0
9. Амави Жордан 3 1
10. Хауи Саиф-Эдин 4 0
11. Камара Бубакар 4 0
12. Кюизанс Микаэль 3 0
13. Нагатомо Юто 2 0
14. Стротман Кевин 2 0
15. Товен Флорьян 2 0
16. Сансон Морган 2 0
17. Манданда Стив 1 0
18. Жермен Валер 1 0
19. Лопес Максим 1 0
20. Радоньич Неманья 1 0
21. Лирола Поль 1 0
22. Перрен Люка 1 0
Ницца
# Игрок      
1. Будауи Хишем 7 0
2. Шнайдерлин Морган 5 1
3. Гуйри Амин 5 0
4. Бамбу Робсон 3 1
5. Лотомба Жордан 4 0
6. Лис-Мелу Пьерр 3 0
7. Нсоки Стенли 3 0
8. Данте Бонфим 2 0
9. Камара Ассан 2 0
10. Данило Барбоза 2 0
11. Дольберг Каспер 2 0
12. Тодибо Жан-Клер 2 0
13. Тюрам Кефрен 2 0
14. Лопеш Рони 1 0
15. Бенитес Вальтер 1 0
16. Рен-Аделед Жефф 1 0
17. Маю Хишам 1 0
18. Маолида Мизиан 1 0
19. Пельмар Анди 1 0
20. Салиба Вильям 1 0
21. Клод-Морис Алексис 1 0
22. Сильвестр Эдди 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Марсель 19.35% (6) 12.9% (4) 22.58% (7) 16.13% (5) 6.45% (2) 22.58% (7)
 Ницца 6.9% (2) 24.14% (7) 10.34% (3) 20.69% (6) 13.79% (4) 24.14% (7)

Предыдущие игры

Марсель Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Бордо 0:0 Марсель Осер 0:2 Марсель Марсель 0:2 ПСЖ Ланс 2:2 Марсель
Монако 3:1 Марсель Марсель 0:1 Ланс Марсель 1:2 Ним ПСЖ 2:1 Марсель Дижон 0:0 Марсель Марсель 3:1 Монпелье Анже 2:1 Марсель Марсель 1:1 Реймс Ренн 2:1 Марсель Марсель 2:1 Монако Манчестер Сити 3:0 Марсель Ним 0:2 Марсель Марсель 2:1 Олимпиакос Марсель 3:1 Нант Марсель 0:2 Порту Страсбург 0:1 Марсель
Ницца Последние 20 матчей: +4 =3 -13
ПСЖ 2:1 Ницца Ним 1:3 Ницца Ницца 3:0 Анже Монако 2:1 Ницца
Ницца 0:1 Сент-Этьен Ланс 0:1 Ницца Ницца 0:3 Бордо Метц 1:1 Ницца Брест 2:0 Ницца Ницца 2:2 Лорьян Ницца 1:4 Лион Ним 0:2 Ницца Ницца 0:1 Ренн Хапоэль Беэр-Шева 1:0 Ницца Реймс 0:0 Ницца Ницца 2:3 Байер Л Ницца 1:3 Дижон Ницца 1:3 Славия Прага Ницца 1:2 Монако Славия Прага 3:2 Ницца

Последние игры между собой

Марсель: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Ницца: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Ницца 1:2 Марсель Лига 1 Марсель 1:0 Ницца Лига 1 Ницца 0:1 Марсель Лига 1 Марсель 2:1 Ницца Лига 1
Ницца 2:4 Марсель Лига 1 Марсель 2:1 Ницца Лига 1 Ницца 3:2 Марсель Лига 1 Ницца 1:1 Марсель Лига 1 Марсель 0:1 Ницца Лига 1 Ницца 2:1 Марсель Лига 1 Марсель 4:0 Ницца Лига 1 Марсель 0:1 Ницца Лига 1 Марсель 4:5 Ницца Кубок Ницца 1:0 Марсель Лига 1 Ницца 0:1 Марсель Лига 1 Марсель 2:2 Ницца Лига 1 Ницца 1:1 Марсель Лига 1 Марсель 2:1 Ницца Кубок лиги Марсель 2:0 Ницца Лига 1 Марсель 4:2 Ницца Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 25 16 7 2 42 - 15 55
2. ПСЖ Заявка 25 17 3 5 57 - 15 54
3. Лион Заявка 25 15 7 3 51 - 22 52
4. Монако Заявка 25 15 4 6 52 - 37 49
5. Ренн Заявка 24 10 8 6 31 - 26 38
6. Марсель Заявка 24 10 7 7 32 - 28 37
7. Ланс Заявка 25 10 7 8 35 - 34 37
8. Монпелье Заявка 25 10 5 10 41 - 45 35
9. Метц Заявка 25 9 8 8 29 - 24 35
10. Анже Заявка 25 10 4 11 30 - 40 34
11. Бордо Заявка 25 9 6 10 27 - 29 33
12. Брест Заявка 25 9 4 12 37 - 44 31
13. Ницца Заявка 25 8 5 12 30 - 36 29
14. Реймс Заявка 25 7 8 10 31 - 33 29
15. Сент-Этьен Заявка 25 7 8 10 25 - 36 29
16. Страсбург Заявка 25 8 4 13 34 - 40 28
17. Лорьян Заявка 24 6 5 13 30 - 45 23
18. Нант Заявка 25 4 10 11 25 - 40 22
19. Ним Заявка 24 5 3 16 22 - 51 18
20. Дижон Заявка 25 2 9 14 17 - 38 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 13 10 1 2 34 - 6 31
2. Лилль Заявка 13 8 4 1 21 - 7 28
3. Монако Заявка 13 8 4 1 30 - 17 28
4. Лион Заявка 13 8 3 2 28 - 12 27
5. Брест Заявка 12 7 1 4 24 - 21 22
6. Метц Заявка 13 5 4 4 16 - 13 19
7. Бордо Заявка 13 5 4 4 12 - 12 19
8. Марсель Заявка 12 5 3 4 18 - 16 18
9. Ренн Заявка 13 5 3 5 15 - 17 18
10. Лорьян Заявка 12 5 1 6 18 - 21 16
11. Анже Заявка 12 5 1 6 13 - 17 16
12. Ланс Заявка 12 4 4 4 17 - 17 16
13. Реймс Заявка 12 4 4 4 11 - 12 16
14. Монпелье Заявка 13 5 1 7 24 - 27 16
15. Сент-Этьен Заявка 12 3 5 4 11 - 17 14
16. Страсбург Заявка 12 3 3 6 14 - 17 12
17. Нант Заявка 12 2 6 4 12 - 19 12
18. Ницца Заявка 12 3 2 7 13 - 22 11
19. Дижон Заявка 13 0 6 7 4 - 14 6
20. Ним Заявка 11 1 1 9 12 - 27 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 12 8 3 1 21 - 8 27
2. Лион Заявка 12 7 4 1 23 - 10 25
3. ПСЖ Заявка 12 7 2 3 23 - 9 23
4. Монако Заявка 12 7 0 5 22 - 20 21
5. Ланс Заявка 13 6 3 4 18 - 17 21
6. Ренн Заявка 11 5 5 1 16 - 9 20
7. Марсель Заявка 12 5 4 3 14 - 12 19
8. Монпелье Заявка 12 5 4 3 17 - 18 19
9. Ницца Заявка 13 5 3 5 17 - 14 18
10. Анже Заявка 13 5 3 5 17 - 23 18
11. Метц Заявка 12 4 4 4 13 - 11 16
12. Страсбург Заявка 13 5 1 7 20 - 23 16
13. Сент-Этьен Заявка 13 4 3 6 14 - 19 15
14. Бордо Заявка 12 4 2 6 15 - 17 14
15. Ним Заявка 13 4 2 7 10 - 24 14
16. Реймс Заявка 13 3 4 6 20 - 21 13
17. Нант Заявка 13 2 4 7 13 - 21 10
18. Дижон Заявка 12 2 3 7 13 - 24 9
19. Брест Заявка 13 2 3 8 13 - 23 9
20. Лорьян Заявка 12 1 4 7 12 - 24 7
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Orange Velodrome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 147
Марсель 81.6% (120)
X 12.9% (19)
Ницца 5.4% (8)
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2.23 Прогноз на матч от Liveresult
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.02 21.00 100.00
Бонус: 10 000 ₽ 2.30 3.35 3.15
Бонус: 5 000 ₽ 2.48 3.14 3.15
Бонус: 5 000 ₽ 1.01 26.00 101.00
  1.40 4.36 9.96

Самый высокий коэффициент на матч «Марсель» – «Ницца» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Марсель» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ницца» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Марсель» – «Ницца», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
9.00 1.07 3.30 1.34 2.50 1.54 1.78 2.05 1.43 2.85 1.30 3.60 1.10 7.00
7.30 1.05 6.30 1.09 2.94 1.38 2.26 1.64 1.73 2.23 1.36 3.15 1.25 3.78 1.08 6.70 1.05 7.30
9.10 1.04 7.10 1.10 4.44 1.20 3.25 1.33 1.92 1.94 3.70 1.27 2.52 1.52 1.62 2.27 1.23 4.05 1.60 2.33 1.12 6.10 1.07 8.40 1.07 8.40 1.05 9.50
3.25 1.38 3.67 1.30 2.94 1.43 2.08 1.81 1.74 2.17 3.39 1.34 2.69 1.50 1.96 1.93 1.65 2.31 1.44 2.89 1.43 2.92 1.24 4.22 1.41 3.03 1.27 3.92
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.65 1.44 1.77 1.98 1.36 2.95 1.08 7.00
2.59 1.50 1.73 2.11 1.36 3.15 1.10 7.10 1.07 8.40
1.71 2.14 1.44 2.75 1.06 8.80 1.04 10.00
2.79 1.49 2.29 1.69 1.79 2.15 1.50 2.75 1.25 4.15 1.13 6.49 1.21 4.62
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.75 1.25 2.55 1.47 1.64 2.18 1.16 4.80
3.45 1.31 2.34 1.60 1.58 2.38 1.22 4.30 1.16 5.30
2.35 1.53 1.58 2.28 1.22 4.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.81 1.94
1.87 2.15
Букмекер Да Нет
4.60 1.17
4.75 1.17
Букмекер Да Нет
3.40 1.29
3.55 1.29
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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Прогнозы на матч Марсель 3:2 Ницца

Исход игры
Марсель
81.6% (120)
Ничья
12.9% (19)
Ницца
5.4% (8)
Тотал 2.5
Больше
53.15% (76)
Меньше
46.85% (67)
Обе команды забьют
Да
63.64% (91)
Нет
36.36% (52)
Популярный счёт
2:1 Марсель
41.5% (61)
1:0 Марсель
26.5% (39)
1:1 Ничья
10.2% (15)
2:0 Марсель
8.2% (12)
3:1 Марсель
3.4% (5)
1:2 Ницца
2.7% (4)
2:2 Ничья
2.7% (4)
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