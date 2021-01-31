Закрытие трансферного окна в Европе

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Добрый день, уважаемые поклонники футбола. Сегодня у нас сразу два события! Первое - в конце января открылось трансферное окно в чемпионате Росси, а второе - оно закрывается в топовых чемпионатах Европы. О России говорить мы будет совсем вскользь, впереди там много всего ещё будет, а вот об итогах европейской кампании, конечно же, молчать не будем. С вами Иван Кершнер и Кирилл Дудник.