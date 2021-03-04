Фенербахче
1:1
Конец матча
Стадион: Фенербахче Шюкрю Сараджоглу
Антальяспор
7' Желтая карточкаСалаи Аттила
0:1
12' ГолФреди Гомеш
21' Желтая карточкаФреди Гомеш
33' Желтая карточкаАмилтон Минервино
38' Желтая карточкаСари Вейсел
61' Желтая карточкаНалдо Гомес
1:1
83' ГолВаленсия Эннер
88' Желтая карточкаСиссе Паписс
88' Желтая карточкаОргилль Девер
89' Желтая карточкаКадыоглу Ферди
90' Желтая карточкаПелкас Димитрис
90' Желтая карточкаСоса Хосе
90' Красная карточкаБоффин Рууд
77
Генюл
Гёкхан
41
Салаи
Аттила
37
Новак
Филип
67
Озил
Месут
25
Боффин
Рууд
89
Сари
Вейсел
16
Фреди
Гомеш
88
Озмерт
Хакан
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Генюл ГёкханЗащитник
- Защитник
-
41 Салаи АттилаЗащитник
-
37 Новак ФилипЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
67 Озил МесутПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Текин ХарунВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Гюмюш СинанПолузащитник
-
17 Кавечи ИрфанПолузащитник
- Нападающий
-
27 Тиам МамеНападающий
-
52 Ugur Yildiz
-
Главный тренер: Erol Bulut
- Основной состав
-
25 Боффин РуудВратарь
- Защитник
-
89 Сари ВейселЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Фреди ГомешПолузащитник
- Полузащитник
-
88 Озмерт ХаканПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Имери ОмарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Янал Эрсун
Ход матча
7'
12'
0:1
21'
38'
61'
83'
1:1
88'
88'
89'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 4
-
6 Удары в створ 2
-
11 Угловые 1
-
2 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 17
-
5 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 3
-
62 Владение мячом, % 38
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тиам Маме
|6
|0.22
|2.
|Пелкас Димитрис
|5
|0.19
|3.
|Валенсия Эннер
|5 (1)
|0.19
|4.
|Туфан Озан
|4 (1)
|0.15
|5.
|Сиссе Паписс
|4
|0.15
|6.
|Саматта Мбвана
|4
|0.15
|7.
|Соса Хосе
|3 (2)
|0.11
|8.
|Яндаш Мерт Хакан
|3
|0.11
|9.
|Перотти Диего
|3 (2)
|0.11
|10.
|Гюмюш Синан
|2
|0.07
|11.
|Генюл Гёкхан
|2
|0.07
|12.
|Кадыоглу Ферди
|1
|0.04
|13.
|Азиз Сердар
|1
|0.04
|14.
|Сангаре Назим
|1
|0.04
|15.
|Тиссеран Марсель
|1
|0.04
|16.
|Густаво Диас
|1
|0.04
|17.
|Эркин Джанер
|0
|0
|18.
|Адеми Кемаль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Байракдар Гокдениз
|5
|0.19
|2.
|Подольски Лукас
|3
|0.11
|3.
|Сэм Сидней
|3
|0.11
|4.
|Сари Вейсел
|3
|0.11
|5.
|Фреди Гомеш
|2
|0.07
|6.
|Амилтон Минервино
|2
|0.07
|7.
|Озмерт Хакан
|2 (1)
|0.07
|8.
|Альбайрак Эрен
|1
|0.04
|9.
|Яхович Адис
|1
|0.04
|10.
|Оргилль Девер
|1
|0.04
|11.
|Балчи Бюньямин
|1
|0.04
|12.
|Синик Догукан
|1
|0.04
|13.
|Шахин Нури
|0
|0
|14.
|Гюлюм Эрсан
|0
|0
|15.
|Mert Yilmaz
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Эркин Джанер
|7
|0
|2.
|Азиз Сердар
|5
|1
|3.
|Густаво Диас
|6
|0
|4.
|Пелкас Димитрис
|6
|0
|5.
|Гюмюш Синан
|4
|1
|6.
|Туфан Озан
|4
|0
|7.
|Яндаш Мерт Хакан
|4
|0
|8.
|Лемос Маурисио
|2
|1
|9.
|Валенсия Эннер
|3
|0
|10.
|Тиссеран Марсель
|3
|0
|11.
|Соса Хосе
|2
|0
|12.
|Генюл Гёкхан
|2
|0
|13.
|Сиссе Паписс
|2
|0
|14.
|Сангаре Назим
|2
|0
|15.
|Тиам Маме
|2
|0
|16.
|Кадыоглу Ферди
|2
|0
|17.
|Байиндыр Алтай
|2
|0
|18.
|Текин Харун
|1
|0
|19.
|Салаи Аттила
|1
|0
|20.
|Адеми Кемаль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Амилтон Минервино
|6
|1
|2.
|Сари Вейсел
|6
|1
|3.
|Налдо Гомес
|6
|1
|4.
|Фреди Гомеш
|7
|0
|5.
|Озмерт Хакан
|5
|1
|6.
|Оргилль Девер
|5
|0
|7.
|Боффин Рууд
|3
|1
|8.
|Байракдар Гокдениз
|4
|0
|9.
|Гюлюм Эрсан
|2
|1
|10.
|Шахин Нури
|3
|0
|11.
|Альбайрак Эрен
|3
|0
|12.
|Сэм Сидней
|1
|1
|13.
|Акьоль Уфук
|1
|1
|14.
|Кудряшов Фёдор
|2
|0
|15.
|Подольски Лукас
|2
|0
|16.
|Яхович Адис
|0
|1
|17.
|Синик Догукан
|1
|0
|18.
|Мукайру Пол
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Фенербахче
|8.7% (4)
|15.22% (7)
|19.57% (9)
|19.57% (9)
|15.22% (7)
|21.74% (10)
|Антальяспор
|16% (4)
|8% (2)
|24% (6)
|12% (3)
|20% (5)
|20% (5)
Предыдущие игры
Фенербахче Последние 20 матчей: +13 =1 -6Трабзонспор 0:1 Фенербахче Фенербахче 0:1 Гёзтепе Фатих Карагюмрюк 1:2 Фенербахче Фенербахче 1:2 Истанбул Башакшехир
Фенербахче 0:1 Галатасарай Хатайспор 1:2 Фенербахче Фенербахче 1:0 Ризеспор Фенербахче 3:0 Кайсериспор Сивасспор 1:1 Фенербахче Фенербахче 3:1 Анкарагюджю Фенербахче 1:0 Касымпаша Эрзурумспор 0:3 Фенербахче Фенербахче 2:1 Аланьяспор Касымпаша 0:3 Фенербахче Фенербахче 4:1 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 3:1 Фенербахче Фенербахче 1:0 Каракабей Беледие Спор Фенербахче 0:3 Малатьяспор Денизлиспор 0:2 Фенербахче Фенербахче 3:4 Бешикташ
Антальяспор Последние 20 матчей: +8 =10 -2Антальяспор 0:0 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 0:0 Антальяспор Антальяспор 1:1 Малатьяспор Сивасспор 0:1 Антальяспор
Денизлиспор 1:1 Антальяспор Антальяспор 1:1 Бешикташ Генчлербирлиги 0:1 Антальяспор Коньяспор 0:0 Антальяспор Антальяспор 1:1 Трабзонспор Бурсаспор 0:3 Антальяспор Гёзтепе 0:1 Антальяспор Антальяспор 3:1 Фатих Карагюмрюк Галатасарай 0:0 Антальяспор Антальяспор 0:6 Хатайспор Ризеспор 2:1 Антальяспор Антальяспор 2:0 Кайсериспор Антальяспор 1:0 Болуспор Сивасспор 0:0 Антальяспор Антальяспор 1:0 Анкарагюджю Эрзурумспор 2:2 Антальяспор
Последние игры между собой
Фенербахче: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Антальяспор: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Фенербахче 3:1 Антальяспор Суперлига Антальяспор 0:0 Фенербахче Суперлига Фенербахче 4:1 Антальяспор Суперлига Антальяспор 0:1 Фенербахче Суперлига Фенербахче 0:1 Антальяспор Суперлига Антальяспор 1:0 Фенербахче Суперлига Антальяспор 4:2 Фенербахче Суперлига Антальяспор 0:0 Фенербахче Кубок Фенербахче 4:2 Антальяспор Кубок Фенербахче 2:1 Антальяспор Суперлига Фенербахче 4:1 Антальяспор Суперлига Антальяспор 1:2 Фенербахче Суперлига Антальяспор 1:2 Фенербахче Суперлига Фенербахче 1:3 Антальяспор Суперлига Фенербахче 2:0 Антальяспор Суперлига Антальяспор 0:0 Фенербахче Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бешикташ
|Заявка
|26
|18
|3
|5
|57 - 26
|57
|2.
|Галатасарай
|Заявка
|27
|18
|3
|6
|53 - 21
|57
|3.
|Фенербахче
|Заявка
|27
|17
|4
|6
|49 - 28
|55
|4.
|Трабзонспор
|Заявка
|27
|15
|6
|6
|34 - 26
|51
|5.
|Хатайспор
|Заявка
|27
|13
|7
|7
|47 - 32
|46
|6.
|Аланьяспор
|Заявка
|27
|12
|7
|8
|42 - 27
|43
|7.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|27
|11
|10
|6
|39 - 30
|43
|8.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|27
|11
|8
|8
|43 - 36
|41
|9.
|Гёзтепе
|Заявка
|27
|9
|9
|9
|37 - 32
|36
|10.
|Антальяспор
|Заявка
|27
|7
|14
|6
|25 - 30
|35
|11.
|Сивасспор
|Заявка
|26
|7
|12
|7
|29 - 31
|33
|12.
|Коньяспор
|Заявка
|26
|8
|8
|10
|33 - 31
|32
|13.
|Малатьяспор
|Заявка
|27
|7
|10
|10
|33 - 36
|31
|14.
|Касымпаша
|Заявка
|27
|8
|5
|14
|30 - 43
|29
|15.
|Кайсериспор
|Заявка
|26
|7
|7
|12
|19 - 31
|28
|16.
|Ризеспор
|Заявка
|27
|6
|10
|11
|31 - 44
|28
|17.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|27
|6
|8
|13
|29 - 45
|26
|18.
|Эрзурумспор
|Заявка
|27
|6
|8
|13
|26 - 43
|26
|19.
|Анкарагюджю
|Заявка
|26
|6
|5
|15
|30 - 45
|23
|20.
|Денизлиспор
|Заявка
|26
|5
|6
|15
|23 - 46
|21
|21.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|26
|5
|6
|15
|22 - 48
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бешикташ
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|30 - 7
|31
|2.
|Галатасарай
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|31 - 7
|30
|3.
|Аланьяспор
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|30 - 12
|30
|4.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|25 - 13
|29
|5.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|25 - 14
|26
|6.
|Фенербахче
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|22 - 17
|23
|7.
|Трабзонспор
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|17 - 16
|22
|8.
|Гёзтепе
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|24 - 14
|22
|9.
|Хатайспор
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|22 - 13
|22
|10.
|Коньяспор
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|19 - 13
|20
|11.
|Ризеспор
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|19 - 18
|20
|12.
|Антальяспор
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|14 - 15
|20
|13.
|Касымпаша
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|18 - 22
|20
|14.
|Малатьяспор
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|18 - 16
|19
|15.
|Анкарагюджю
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|18 - 19
|17
|16.
|Кайсериспор
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|10 - 13
|16
|17.
|Сивасспор
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|12 - 13
|15
|18.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|18 - 21
|15
|19.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|15 - 23
|13
|20.
|Денизлиспор
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|9 - 15
|12
|21.
|Эрзурумспор
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|13 - 21
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фенербахче
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|27 - 11
|32
|2.
|Трабзонспор
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|17 - 10
|29
|3.
|Галатасарай
|Заявка
|14
|9
|0
|5
|22 - 14
|27
|4.
|Бешикташ
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|27 - 19
|26
|5.
|Хатайспор
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 19
|24
|6.
|Сивасспор
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|17 - 18
|18
|7.
|Эрзурумспор
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|13 - 22
|16
|8.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|18 - 22
|15
|9.
|Антальяспор
|Заявка
|14
|2
|9
|3
|11 - 15
|15
|10.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|14 - 17
|14
|11.
|Гёзтепе
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|13 - 18
|14
|12.
|Аланьяспор
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|12 - 15
|13
|13.
|Коньяспор
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|14 - 18
|12
|14.
|Кайсериспор
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|9 - 18
|12
|15.
|Малатьяспор
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|15 - 20
|12
|16.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|11 - 24
|11
|17.
|Касымпаша
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|12 - 21
|9
|18.
|Денизлиспор
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|14 - 31
|9
|19.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|7 - 25
|8
|20.
|Ризеспор
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|12 - 26
|8
|21.
|Анкарагюджю
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|12 - 26
|6
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Первую лигу
Победитель
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