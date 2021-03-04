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Фенербахче
1:1
Конец матча

Стадион:
Антальяспор
0'
7' Желтая карточка
Салаи Аттила
0:1
12' Гол
Фреди Гомеш
21' Желтая карточка
Фреди Гомеш
33' Желтая карточка
Амилтон Минервино
38' Желтая карточка
Сари Вейсел
61' Желтая карточка
Налдо Гомес
1:1
83' Гол
Валенсия Эннер
88' Желтая карточка
Сиссе Паписс
88' Желтая карточка
Оргилль Девер
89' Желтая карточка
Кадыоглу Ферди
90' Желтая карточка
Пелкас Димитрис
90' Желтая карточка
Соса Хосе
90' Красная карточка
Боффин Рууд
90'+10
1
Байиндыр
Алтай
77
Генюл
Гёкхан
26
Тиссеран
Марсель
41
Салаи
Аттила
37
Новак
Филип
7
Туфан
Озан
5
Соса
Хосе
21
Осайи-Самуэль
Брайт
67
Озил
Месут
14
Пелкас
Димитрис
10
Саматта
Мбвана
25
Боффин
Рууд
77
Балчи
Бюньямин
89
Сари
Вейсел
4
Налдо
Гомес
13
Кудряшов
Фёдор
6
Альбайрак
Эрен
16
Фреди
Гомеш
8
Шахин
Нури
88
Озмерт
Хакан
23
Амилтон
Минервино
41
Байракдар
Гокдениз
Фенербахче
4-2-3-1
Антальяспор
5-4-1

Ход матча

7'
Салаи Аттила
 
12'
0:1
Фреди Гомеш
21'
 
Фреди Гомеш
33'
 
Амилтон Минервино
38'
 
Сари Вейсел
46'
Валенсия Эннер
Туфан Озан
 
61'
 
Налдо Гомес
67'
Сиссе Паписс
Новак Филип
 
67'
Кавечи Ирфан
Озил Месут
 
68'
 
Синик Догукан
Фреди Гомеш
77'
 
Оргилль Девер
Налдо Гомес
79'
Тиам Маме
Саматта Мбвана
 
79'
Кадыоглу Ферди
Осайи-Самуэль Брайт
 
83'
Валенсия Эннер
(Соса Хосе)
1:1
83'
 
Подольски Лукас
Амилтон Минервино
88'
Сиссе Паписс
 
88'
 
Оргилль Девер
89'
Кадыоглу Ферди
 
90'
Пелкас Димитрис
 
90'
Соса Хосе
 
90'
 
Боффин Рууд

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 2
  • 11 Угловые 1
  • 2 Офсайды 1
  • 16 Нарушения правил 17
  • 5 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 3
  • 62 Владение мячом, % 38

Бомбардиры внутри турнира

Фенербахче
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тиам Маме 6 0.22
2. Пелкас Димитрис 5 0.19
3. Валенсия Эннер 5 (1) 0.19
4. Туфан Озан 4 (1) 0.15
5. Сиссе Паписс 4 0.15
6. Саматта Мбвана 4 0.15
7. Соса Хосе 3 (2) 0.11
8. Яндаш Мерт Хакан 3 0.11
9. Перотти Диего 3 (2) 0.11
10. Гюмюш Синан 2 0.07
11. Генюл Гёкхан 2 0.07
12. Кадыоглу Ферди 1 0.04
13. Азиз Сердар 1 0.04
14. Сангаре Назим 1 0.04
15. Тиссеран Марсель 1 0.04
16. Густаво Диас 1 0.04
17. Эркин Джанер 0 0
18. Адеми Кемаль 0 0
Антальяспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Байракдар Гокдениз 5 0.19
2. Подольски Лукас 3 0.11
3. Сэм Сидней 3 0.11
4. Сари Вейсел 3 0.11
5. Фреди Гомеш 2 0.07
6. Амилтон Минервино 2 0.07
7. Озмерт Хакан 2 (1) 0.07
8. Альбайрак Эрен 1 0.04
9. Яхович Адис 1 0.04
10. Оргилль Девер 1 0.04
11. Балчи Бюньямин 1 0.04
12. Синик Догукан 1 0.04
13. Шахин Нури 0 0
14. Гюлюм Эрсан 0 0
15. Mert Yilmaz 0 0

Карточки

Фенербахче
# Игрок      
1. Эркин Джанер 7 0
2. Азиз Сердар 5 1
3. Густаво Диас 6 0
4. Пелкас Димитрис 6 0
5. Гюмюш Синан 4 1
6. Туфан Озан 4 0
7. Яндаш Мерт Хакан 4 0
8. Лемос Маурисио 2 1
9. Валенсия Эннер 3 0
10. Тиссеран Марсель 3 0
11. Соса Хосе 2 0
12. Генюл Гёкхан 2 0
13. Сиссе Паписс 2 0
14. Сангаре Назим 2 0
15. Тиам Маме 2 0
16. Кадыоглу Ферди 2 0
17. Байиндыр Алтай 2 0
18. Текин Харун 1 0
19. Салаи Аттила 1 0
20. Адеми Кемаль 1 0
Антальяспор
# Игрок      
1. Амилтон Минервино 6 1
2. Сари Вейсел 6 1
3. Налдо Гомес 6 1
4. Фреди Гомеш 7 0
5. Озмерт Хакан 5 1
6. Оргилль Девер 5 0
7. Боффин Рууд 3 1
8. Байракдар Гокдениз 4 0
9. Гюлюм Эрсан 2 1
10. Шахин Нури 3 0
11. Альбайрак Эрен 3 0
12. Сэм Сидней 1 1
13. Акьоль Уфук 1 1
14. Кудряшов Фёдор 2 0
15. Подольски Лукас 2 0
16. Яхович Адис 0 1
17. Синик Догукан 1 0
18. Мукайру Пол 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фенербахче 8.7% (4) 15.22% (7) 19.57% (9) 19.57% (9) 15.22% (7) 21.74% (10)
 Антальяспор 16% (4) 8% (2) 24% (6) 12% (3) 20% (5) 20% (5)

Предыдущие игры

Фенербахче Последние 20 матчей: +13 =1 -6
Трабзонспор 0:1 Фенербахче Фенербахче 0:1 Гёзтепе Фатих Карагюмрюк 1:2 Фенербахче Фенербахче 1:2 Истанбул Башакшехир
Фенербахче 0:1 Галатасарай Хатайспор 1:2 Фенербахче Фенербахче 1:0 Ризеспор Фенербахче 3:0 Кайсериспор Сивасспор 1:1 Фенербахче Фенербахче 3:1 Анкарагюджю Фенербахче 1:0 Касымпаша Эрзурумспор 0:3 Фенербахче Фенербахче 2:1 Аланьяспор Касымпаша 0:3 Фенербахче Фенербахче 4:1 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 3:1 Фенербахче Фенербахче 1:0 Каракабей Беледие Спор Фенербахче 0:3 Малатьяспор Денизлиспор 0:2 Фенербахче Фенербахче 3:4 Бешикташ
Антальяспор Последние 20 матчей: +8 =10 -2
Антальяспор 0:0 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 0:0 Антальяспор Антальяспор 1:1 Малатьяспор Сивасспор 0:1 Антальяспор
Денизлиспор 1:1 Антальяспор Антальяспор 1:1 Бешикташ Генчлербирлиги 0:1 Антальяспор Коньяспор 0:0 Антальяспор Антальяспор 1:1 Трабзонспор Бурсаспор 0:3 Антальяспор Гёзтепе 0:1 Антальяспор Антальяспор 3:1 Фатих Карагюмрюк Галатасарай 0:0 Антальяспор Антальяспор 0:6 Хатайспор Ризеспор 2:1 Антальяспор Антальяспор 2:0 Кайсериспор Антальяспор 1:0 Болуспор Сивасспор 0:0 Антальяспор Антальяспор 1:0 Анкарагюджю Эрзурумспор 2:2 Антальяспор

Последние игры между собой

Фенербахче: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Антальяспор: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Антальяспор 1:2 Фенербахче Суперлига Фенербахче 4:0 Антальяспор Товарищеские матчи Антальяспор 2:2 Фенербахче Суперлига Фенербахче 0:1 Антальяспор Суперлига
Фенербахче 3:1 Антальяспор Суперлига Антальяспор 0:0 Фенербахче Суперлига Фенербахче 4:1 Антальяспор Суперлига Антальяспор 0:1 Фенербахче Суперлига Фенербахче 0:1 Антальяспор Суперлига Антальяспор 1:0 Фенербахче Суперлига Антальяспор 4:2 Фенербахче Суперлига Антальяспор 0:0 Фенербахче Кубок Фенербахче 4:2 Антальяспор Кубок Фенербахче 2:1 Антальяспор Суперлига Фенербахче 4:1 Антальяспор Суперлига Антальяспор 1:2 Фенербахче Суперлига Антальяспор 1:2 Фенербахче Суперлига Фенербахче 1:3 Антальяспор Суперлига Фенербахче 2:0 Антальяспор Суперлига Антальяспор 0:0 Фенербахче Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бешикташ Заявка 26 18 3 5 57 - 26 57
2. Галатасарай Заявка 27 18 3 6 53 - 21 57
3. Фенербахче Заявка 27 17 4 6 49 - 28 55
4. Трабзонспор Заявка 27 15 6 6 34 - 26 51
5. Хатайспор Заявка 27 13 7 7 47 - 32 46
6. Аланьяспор Заявка 27 12 7 8 42 - 27 43
7. Газишехир Газиантеп Заявка 27 11 10 6 39 - 30 43
8. Фатих Карагюмрюк Заявка 27 11 8 8 43 - 36 41
9. Гёзтепе Заявка 27 9 9 9 37 - 32 36
10. Антальяспор Заявка 27 7 14 6 25 - 30 35
11. Сивасспор Заявка 26 7 12 7 29 - 31 33
12. Коньяспор Заявка 26 8 8 10 33 - 31 32
13. Малатьяспор Заявка 27 7 10 10 33 - 36 31
14. Касымпаша Заявка 27 8 5 14 30 - 43 29
15. Кайсериспор Заявка 26 7 7 12 19 - 31 28
16. Ризеспор Заявка 27 6 10 11 31 - 44 28
17. Истанбул Башакшехир Заявка 27 6 8 13 29 - 45 26
18. Эрзурумспор Заявка 27 6 8 13 26 - 43 26
19. Анкарагюджю Заявка 26 6 5 15 30 - 45 23
20. Денизлиспор Заявка 26 5 6 15 23 - 46 21
21. Генчлербирлиги Заявка 26 5 6 15 22 - 48 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бешикташ Заявка 13 10 1 2 30 - 7 31
2. Галатасарай Заявка 13 9 3 1 31 - 7 30
3. Аланьяспор Заявка 14 9 3 2 30 - 12 30
4. Газишехир Газиантеп Заявка 14 8 5 1 25 - 13 29
5. Фатих Карагюмрюк Заявка 13 8 2 3 25 - 14 26
6. Фенербахче Заявка 14 7 2 5 22 - 17 23
7. Трабзонспор Заявка 13 7 1 5 17 - 16 22
8. Гёзтепе Заявка 13 6 4 3 24 - 14 22
9. Хатайспор Заявка 13 6 4 3 22 - 13 22
10. Коньяспор Заявка 13 5 5 3 19 - 13 20
11. Ризеспор Заявка 13 5 5 3 19 - 18 20
12. Антальяспор Заявка 13 5 5 3 14 - 15 20
13. Касымпаша Заявка 14 6 2 6 18 - 22 20
14. Малатьяспор Заявка 14 5 4 5 18 - 16 19
15. Анкарагюджю Заявка 13 5 2 6 18 - 19 17
16. Кайсериспор Заявка 13 4 4 5 10 - 13 16
17. Сивасспор Заявка 13 3 6 4 12 - 13 15
18. Истанбул Башакшехир Заявка 14 3 6 5 18 - 21 15
19. Генчлербирлиги Заявка 13 3 4 6 15 - 23 13
20. Денизлиспор Заявка 13 3 3 7 9 - 15 12
21. Эрзурумспор Заявка 14 1 7 6 13 - 21 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фенербахче Заявка 13 10 2 1 27 - 11 32
2. Трабзонспор Заявка 14 8 5 1 17 - 10 29
3. Галатасарай Заявка 14 9 0 5 22 - 14 27
4. Бешикташ Заявка 13 8 2 3 27 - 19 26
5. Хатайспор Заявка 14 7 3 4 25 - 19 24
6. Сивасспор Заявка 13 4 6 3 17 - 18 18
7. Эрзурумспор Заявка 13 5 1 7 13 - 22 16
8. Фатих Карагюмрюк Заявка 14 3 6 5 18 - 22 15
9. Антальяспор Заявка 14 2 9 3 11 - 15 15
10. Газишехир Газиантеп Заявка 13 3 5 5 14 - 17 14
11. Гёзтепе Заявка 14 3 5 6 13 - 18 14
12. Аланьяспор Заявка 13 3 4 6 12 - 15 13
13. Коньяспор Заявка 13 3 3 7 14 - 18 12
14. Кайсериспор Заявка 13 3 3 7 9 - 18 12
15. Малатьяспор Заявка 13 2 6 5 15 - 20 12
16. Истанбул Башакшехир Заявка 13 3 2 8 11 - 24 11
17. Касымпаша Заявка 13 2 3 8 12 - 21 9
18. Денизлиспор Заявка 13 2 3 8 14 - 31 9
19. Генчлербирлиги Заявка 13 2 2 9 7 - 25 8
20. Ризеспор Заявка 14 1 5 8 12 - 26 8
21. Анкарагюджю Заявка 13 1 3 9 12 - 26 6
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Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    38'
    Сари Вейсел получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    33'
    Амилтон Минервино получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    21'
    Фреди Гомеш получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Фреди Гомеш бьет в цель!
  • Желтая карточка
    7'
    Салаи Аттила получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ulker Stadyumu Fenerbahce Sukru Saracoglu Spor Kompleksi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
  1.69 3.85 5.39
Бонус: 5 000 ₽ 1.69 3.78 5.20
Бонус: 5 000 ₽ 10.50 3.05 1.48
  11.49 3.55 1.47

Самый высокий коэффициент на матч «Фенербахче» – «Антальяспор» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Фенербахче» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Антальяспор» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Фенербахче» – «Антальяспор», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.20 1.07 3.88 1.26 2.72 1.47 1.97 1.92 1.56 2.47 1.30 3.54 1.17 5.05 1.07 8.10
8.40 1.03 7.40 1.06 3.10 1.35 2.40 1.57 1.79 2.13 1.39 3.00 1.26 3.70 1.09 6.35 1.06 6.90 1.00 11.00
7.83 1.05 6.61 1.08 1.95 1.85 1.28 3.60 1.93 1.88 1.15 5.30 1.71 2.14 1.14 5.55 1.10 6.80 1.04 10.00 1.04 10.00 1.01 9.93 1.03 9.40 0.00 18.50
1.98 1.91 1.61 2.41 1.24 4.22 1.47 2.77 1.34 3.38 1.53 2.61 1.42 2.97 1.57 2.50 1.28 3.86 1.10 7.98
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.23 1.67 1.50 2.64 1.24 4.12 1.07 8.20
2.79 1.44 1.83 1.97 1.39 3.00 1.11 6.55 1.08 8.00
2.70 1.45 1.75 2.05 1.92 3.05 1.04 10.00 1.15 5.30
2.74 1.47 2.24 1.68 1.74 2.15 1.47 2.76 1.22 4.38 1.11 6.96 1.21 4.51
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.87 1.42 1.83 1.98 1.42 2.86 1.18 4.82
3.60 1.29 2.43 1.56 1.60 2.34 1.23 4.20 1.15 5.35
3.60 1.28 2.27 1.53 1.53 2.27 1.22 3.82 1.15 4.80

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.06 1.70
2.35 1.58
Букмекер Да Нет
6.02 1.13
3.90 1.25
Букмекер Да Нет
4.06 1.24
4.20 1.22
Где смотреть матч Фенербахче 1:1 Антальяспор онлайн

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