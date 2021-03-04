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  3. Швейцария
Сьон
0:3
Первый тайм: 42'

Стадион:
Лугано
0'
20' Желтая карточка
Фаччинетти Микаэль
0:1
27' Гол
Кустодио Оливье
0:2
32' Пенальти
Марич Мият
34' Желтая карточка
Кустодио Оливье
0:3
41' Гол
Боттани Маттиа
42'
1
Фаюлу
Тимоти
34
Ндойе
Бирама
68
Руиз
Жан
30
Абделлауи
Аюб
52
Весли
Давид
8
Бальтазар
70
Jose
Aguilar
Martinez
77
Телер
Сандро
7
Клеменца
Лука
98
Тупта
Любомир
9
Робертс
Улдрикис
46
Бауман
Ноам
16
Лаванши
Нума
4
Кечкеш
Акош
5
Марич
Мият
30
Дапрела
Фабио
91
Фаччинетти
Микаэль
14
Саббатини
Хонатан
6
Човило
Мирослав
10
Боттани
Маттиа
20
Кустодио
Оливье
19
Герндт
Александр
Сьон
3-4-1-2
Лугано
5-4-1

Ход матча

20'
 
Фаччинетти Микаэль
27'
0:1
Кустодио Оливье
32'
0:2
Марич Мият
34'
 
Кустодио Оливье
41'
0:3
Боттани Маттиа

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46

Бомбардиры внутри турнира

Сьон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гргич Анто 8 (4) 0.35
2. Карлен Гаэтан 4 0.17
3. Робертс Улдрикис 3 0.13
4. Абделлауи Аюб 2 0.09
5. Хаза Жаред 2 0.09
6. Бамер Жан 2 0.09
7. Клеменца Лука 1 0.04
8. Ди Сере 1 (1) 0.04
9. Зок Кристиан 1 0.04
10. Весли Давид 1 0.04
11. Тосетти Маттео 0 0
12. Араз Муса 0 0
13. Тупта Любомир 0 0
14. Телер Сандро 0 0
15. Noah Lovisa 0 0
Лугано
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Боттани Маттиа 5 0.22
2. Герндт Александр 4 0.17
3. Марич Мият 3 (3) 0.13
4. Лаванши Нума 2 0.09
5. Гвидотти Стефано 2 0.09
6. Дапрела Фабио 2 0.09
7. Абубакар-Анкра Асума 2 0.09
8. Кустодио Оливье 2 (1) 0.09
9. Ловрич Санди 1 0.04
10. Човило Мирослав 1 0.04
11. Лунгой Кристофер 1 0.04
12. Ошс Марцис 1 0.04
13. Саббатини Хонатан 0 0
14. Кечкеш Акош 0 0
15. Одгор Йенс 0 0
16. Герреро Адрия 0 0

Карточки

Сьон
# Игрок      
1. Абделлауи Аюб 8 1
2. Гргич Анто 4 0
3. Карлен Гаэтан 4 0
4. Ди Сере 4 0
5. Робертс Улдрикис 4 0
6. Бамер Жан 4 0
7. Зок Кристиан 4 0
8. Мартич Иван 3 0
9. Руиз Жан 3 0
10. Телер Сандро 3 0
11. Ндойе Бирама 1 1
12. Клеменца Лука 1 1
13. Весли Давид 1 1
14. Оаро Гийом 2 0
15. Япикино Деннис 2 0
16. Араз Муса 2 0
17. Бальтазар 2 0
18. Вакацуки Ямато 2 0
19. Лакруа Лео 1 0
20. Тосетти Маттео 1 0
21. Тупта Любомир 1 0
22. Фаюлу Тимоти 1 0
Лугано
# Игрок      
1. Ловрич Санди 6 1
2. Саббатини Хонатан 5 1
3. Лаванши Нума 6 0
4. Кустодио Оливье 6 0
5. Герндт Александр 4 0
6. Боттани Маттиа 4 0
7. Кечкеш Акош 4 0
8. Мацек Роман 4 0
9. Герреро Адрия 4 0
10. Дапрела Фабио 3 0
11. Човило Мирослав 3 0
12. Лунгой Кристофер 1 1
13. Марич Мият 2 0
14. Абубакар-Анкра Асума 2 0
15. Фаччинетти Микаэль 1 0
16. Ошс Марцис 1 0
17. Бауман Ноам 1 0
18. Осигве Себастьян 1 0
19. Гвидотти Стефано 1 0
20. Монцьяло Кевин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сьон 20% (5) 12% (3) 8% (2) 20% (5) 20% (5) 20% (5)
 Лугано 13.04% (3) 26.09% (6) 8.7% (2) 8.7% (2) 13.04% (3) 30.43% (7)

Предыдущие игры

Сьон Последние 20 матчей: +4 =8 -8
Сьон 0:2 Вадуц Цюрих 1:1 Сьон Сьон 1:1 Санкт-Галлен Арау 4:2 Сьон
Базель 2:2 Сьон Сьон 3:2 Санкт-Галлен Янг Бойз 2:1 Сьон Сьон 2:3 Базель Лозанна-Спорт 0:1 Сьон Сьон 1:1 Лугано Цюрих 0:0 Сьон Сьон 2:1 Вадуц Серветт 1:1 Сьон Сьон 1:2 Люцерн Базель 4:2 Сьон Люцерн 2:0 Сьон Вадуц 4:1 Сьон Сьон 2:0 Серветт Сьон 2:2 Цюрих Сьон 0:0 Лозанна-Спорт
Лугано Последние 20 матчей: +5 =10 -5
Лозанна-Спорт 2:0 Лугано Лугано 2:3 Люцерн Лугано 1:1 Серветт Лугано 1:3 Янг Бойз
Люцерн 1:1 Лугано Лугано 1:1 Вадуц Базель 2:2 Лугано Санкт-Галлен 0:1 Лугано Лугано 0:2 Янг Бойз Сьон 1:1 Лугано Лугано 3:0 Кьяссо Лугано 0:0 Лозанна-Спорт Янг Бойз 2:2 Лугано Санкт-Галлен 0:0 Лугано Лугано 0:1 Цюрих Лугано 1:0 Базель Серветт 1:1 Лугано Лозанна-Спорт 0:1 Лугано Лугано 1:0 Санкт-Галлен Вадуц 1:1 Лугано

Последние игры между собой

Сьон: победы: 5, ничьи: 9, поражения: 6
Лугано: победы: 6, ничьи: 9, поражения: 5
Сьон 1:1 Лугано Суперлига Лугано 2:2 Сьон Суперлига Сьон 1:1 Лугано Суперлига Лугано 0:0 Сьон Суперлига
Сьон 1:2 Лугано Суперлига Лугано 1:1 Сьон Суперлига Лугано 1:1 Сьон Суперлига Сьон 2:2 Лугано Суперлига Лугано 2:2 Сьон Суперлига Сьон 1:2 Лугано Суперлига Сьон 0:1 Лугано Суперлига Лугано 1:0 Сьон Суперлига Сьон 2:2 Лугано Суперлига Лугано 1:2 Сьон Суперлига Сьон 2:0 Лугано Суперлига Лугано 4:2 Сьон Суперлига Сьон 5:1 Лугано Суперлига Лугано 3:1 Сьон Суперлига Сьон 3:1 Лугано Суперлига Лугано 0:6 Сьон Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз Заявка 23 15 7 1 41 - 18 52
2. Базель Заявка 23 9 6 8 33 - 33 33
3. Санкт-Галлен Заявка 23 8 7 8 27 - 26 31
4. Серветт Заявка 23 8 7 8 26 - 29 31
5. Лозанна-Спорт Заявка 23 8 6 9 30 - 28 30
6. Лугано 3:0 Заявка 23 6 12 5 26 - 26 30
7. Цюрих Заявка 22 8 5 9 33 - 31 29
8. Люцерн Заявка 22 6 7 9 37 - 35 25
9. Вадуц Заявка 23 5 7 11 21 - 37 22
10. Сьон 0:3 Заявка 23 4 10 9 25 - 36 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз Заявка 11 8 2 1 19 - 10 26
2. Лозанна-Спорт Заявка 11 6 0 5 17 - 12 18
3. Серветт Заявка 11 4 6 1 17 - 13 18
4. Базель Заявка 12 4 6 2 18 - 18 18
5. Санкт-Галлен Заявка 12 5 2 5 15 - 14 17
6. Цюрих Заявка 11 4 3 4 14 - 11 15
7. Люцерн Заявка 11 3 6 2 20 - 13 15
8. Сьон 0:3 Заявка 12 3 5 4 14 - 17 14
9. Лугано 3:0 Заявка 11 3 4 4 11 - 14 13
10. Вадуц Заявка 12 3 3 6 12 - 20 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз Заявка 12 7 5 0 22 - 8 26
2. Лугано 3:0 Заявка 12 3 8 1 15 - 12 17
3. Базель Заявка 11 5 0 6 15 - 15 15
4. Цюрих Заявка 11 4 2 5 19 - 20 14
5. Санкт-Галлен Заявка 11 3 5 3 12 - 12 14
6. Серветт Заявка 12 4 1 7 9 - 16 13
7. Лозанна-Спорт Заявка 12 2 6 4 13 - 16 12
8. Люцерн Заявка 11 3 1 7 17 - 22 10
9. Вадуц Заявка 11 2 4 5 9 - 17 10
10. Сьон 0:3 Заявка 11 1 5 5 11 - 19 8
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Tourbillon. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Сьон
Ничья
Лугано
32.00
3.04
2.48
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
  3.68 3.02 2.24
Бонус: 5 000 ₽ 3.70 3.04 2.22
Бонус: 5 000 ₽ 32.00 10.00 1.05
  3.48 2.77 2.48

Самый высокий коэффициент на матч «Сьон» – «Лугано» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сьон» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лугано» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сьон» – «Лугано», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6
6.60 1.11 3.38 1.32 2.30 1.62 1.74 2.20 1.41 2.94 1.23 4.22 1.12 6.15 1.05 9.90 1.01 16.00
6.30 1.08 5.25 1.13 2.60 1.47 1.97 1.84 1.58 2.53 1.26 3.85 1.18 4.60 1.04 8.40 1.03 9.00
4.80 1.15 3.55 1.27 2.05 1.72 1.52 2.42 1.76 2.06 3.45 1.28 2.30 1.58 1.55 2.35 1.18 4.50 1.13 5.40 1.02 14.50 1.02 11.00 0.00 20.00
7.48 1.11 3.67 1.29 2.46 1.57 2.01 1.85 1.74 2.15 1.46 2.77 1.64 2.32 1.50 2.67 1.46 2.81 1.20 4.76
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
1.99 1.82 1.41 2.91 1.18 4.78 1.06 9.20
2.38 1.58 1.59 2.36 1.30 3.52 1.07 8.40 1.05 9.80
1.80 1.95 1.22 4.00 1.12 5.55 1.05 8.50 1.15 5.00
1.64 2.32 1.38 3.13 1.13 6.31 1.31 3.52 1.35 3.38
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.62 1.49 1.68 2.19 1.33 3.32 1.14 5.80
3.12 1.36 2.08 1.75 1.49 2.62 1.16 5.20 1.11 6.45
2.18 1.64 1.50 2.45 1.17 4.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.08 1.71
2.48 1.85
Букмекер Да Нет
5.60 1.14
8.50 1.05
Букмекер Да Нет
4.20 1.23
3.95 1.23
Где смотреть матч Сьон 0:3 Лугано онлайн

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