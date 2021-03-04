20' Желтая карточкаФаччинетти Микаэль
0:1
27' ГолКустодио Оливье
0:2
32' ПенальтиМарич Мият
33' Желтая карточкаКустодио Оливье
0:3
41' ГолБоттани Маттиа
46' Желтая карточкаРуиз Жан
88' Желтая карточкаАбделлауи Аюб
34
Ндойе
Бирама
68
Руиз
Жан
52
Весли
Давид
77
Телер
Сандро
46
Бауман
Ноам
16
Лаванши
Нума
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Ндойе БирамаЗащитник
-
68 Руиз ЖанЗащитник
- Защитник
-
52 Весли ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Телер СандроПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Мартич ИванЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Хаза ЖаредПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Fabio Grosso
- Основной состав
-
46 Бауман НоамВратарь
-
16 Лаванши НумаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Циглер РетоЗащитник
- Полузащитник
-
13 Опара ЛакиПолузащитник
-
77 Мацек РоманНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Maurizio Jacobacci
Ход матча
27'
0:1
32'
0:2
33'
41'
46'
88'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 5
-
5 Угловые 1
-
0 Офсайды 3
-
14 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
48 Владение мячом, % 52
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гргич Анто
|8 (4)
|0.35
|2.
|Карлен Гаэтан
|4
|0.17
|3.
|Робертс Улдрикис
|3
|0.13
|4.
|Абделлауи Аюб
|2
|0.09
|5.
|Хаза Жаред
|2
|0.09
|6.
|Бамер Жан
|2
|0.09
|7.
|Клеменца Лука
|1
|0.04
|8.
|Ди Сере
|1 (1)
|0.04
|9.
|Зок Кристиан
|1
|0.04
|10.
|Весли Давид
|1
|0.04
|11.
|Тосетти Маттео
|0
|0
|12.
|Араз Муса
|0
|0
|13.
|Тупта Любомир
|0
|0
|14.
|Телер Сандро
|0
|0
|15.
|Noah Lovisa
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Боттани Маттиа
|5
|0.22
|2.
|Герндт Александр
|4
|0.17
|3.
|Марич Мият
|3 (3)
|0.13
|4.
|Лаванши Нума
|2
|0.09
|5.
|Гвидотти Стефано
|2
|0.09
|6.
|Кустодио Оливье
|2 (1)
|0.09
|7.
|Дапрела Фабио
|2
|0.09
|8.
|Абубакар-Анкра Асума
|2
|0.09
|9.
|Ловрич Санди
|1
|0.04
|10.
|Човило Мирослав
|1
|0.04
|11.
|Лунгой Кристофер
|1
|0.04
|12.
|Ошс Марцис
|1
|0.04
|13.
|Саббатини Хонатан
|0
|0
|14.
|Кечкеш Акош
|0
|0
|15.
|Одгор Йенс
|0
|0
|16.
|Герреро Адрия
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Абделлауи Аюб
|9
|1
|2.
|Гргич Анто
|4
|0
|3.
|Карлен Гаэтан
|4
|0
|4.
|Ди Сере
|4
|0
|5.
|Руиз Жан
|4
|0
|6.
|Робертс Улдрикис
|4
|0
|7.
|Бамер Жан
|4
|0
|8.
|Зок Кристиан
|4
|0
|9.
|Мартич Иван
|3
|0
|10.
|Телер Сандро
|3
|0
|11.
|Ндойе Бирама
|1
|1
|12.
|Клеменца Лука
|1
|1
|13.
|Весли Давид
|1
|1
|14.
|Оаро Гийом
|2
|0
|15.
|Япикино Деннис
|2
|0
|16.
|Араз Муса
|2
|0
|17.
|Бальтазар
|2
|0
|18.
|Вакацуки Ямато
|2
|0
|19.
|Лакруа Лео
|1
|0
|20.
|Тосетти Маттео
|1
|0
|21.
|Тупта Любомир
|1
|0
|22.
|Фаюлу Тимоти
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ловрич Санди
|6
|1
|2.
|Саббатини Хонатан
|5
|1
|3.
|Лаванши Нума
|6
|0
|4.
|Кустодио Оливье
|6
|0
|5.
|Герндт Александр
|4
|0
|6.
|Боттани Маттиа
|4
|0
|7.
|Кечкеш Акош
|4
|0
|8.
|Мацек Роман
|4
|0
|9.
|Герреро Адрия
|4
|0
|10.
|Дапрела Фабио
|3
|0
|11.
|Човило Мирослав
|3
|0
|12.
|Лунгой Кристофер
|1
|1
|13.
|Марич Мият
|2
|0
|14.
|Абубакар-Анкра Асума
|2
|0
|15.
|Фаччинетти Микаэль
|1
|0
|16.
|Ошс Марцис
|1
|0
|17.
|Бауман Ноам
|1
|0
|18.
|Осигве Себастьян
|1
|0
|19.
|Гвидотти Стефано
|1
|0
|20.
|Монцьяло Кевин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сьон
|20% (5)
|12% (3)
|8% (2)
|20% (5)
|20% (5)
|20% (5)
|Лугано
|11.54% (3)
|26.92% (7)
|15.38% (4)
|7.69% (2)
|11.54% (3)
|26.92% (7)
Предыдущие игры
Сьон Последние 20 матчей: +4 =8 -8Сьон 0:2 Вадуц Цюрих 1:1 Сьон Сьон 1:1 Санкт-Галлен Арау 4:2 Сьон
Лугано Последние 20 матчей: +5 =10 -5Лозанна-Спорт 2:0 Лугано Лугано 2:3 Люцерн Лугано 1:1 Серветт Лугано 1:3 Янг Бойз
Люцерн 1:1 Лугано Лугано 1:1 Вадуц Базель 2:2 Лугано Санкт-Галлен 0:1 Лугано Лугано 0:2 Янг Бойз Сьон 1:1 Лугано Лугано 3:0 Кьяссо Лугано 0:0 Лозанна-Спорт Янг Бойз 2:2 Лугано Санкт-Галлен 0:0 Лугано Лугано 0:1 Цюрих Лугано 1:0 Базель Серветт 1:1 Лугано Лозанна-Спорт 0:1 Лугано Лугано 1:0 Санкт-Галлен Вадуц 1:1 Лугано
Последние игры между собой
Сьон: победы: 5, ничьи: 9, поражения: 6
Лугано: победы: 6, ничьи: 9, поражения: 5
Сьон 1:2 Лугано Суперлига Лугано 1:1 Сьон Суперлига Лугано 1:1 Сьон Суперлига Сьон 2:2 Лугано Суперлига Лугано 2:2 Сьон Суперлига Сьон 1:2 Лугано Суперлига Сьон 0:1 Лугано Суперлига Лугано 1:0 Сьон Суперлига Сьон 2:2 Лугано Суперлига Лугано 1:2 Сьон Суперлига Сьон 2:0 Лугано Суперлига Лугано 4:2 Сьон Суперлига Сьон 5:1 Лугано Суперлига Лугано 3:1 Сьон Суперлига Сьон 3:1 Лугано Суперлига Лугано 0:6 Сьон Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|23
|15
|7
|1
|41 - 18
|52
|2.
|Базель
|Заявка
|23
|9
|6
|8
|33 - 33
|33
|3.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|23
|8
|7
|8
|27 - 26
|31
|4.
|Серветт
|Заявка
|23
|8
|7
|8
|26 - 29
|31
|5.
|Лозанна-Спорт
|Заявка
|23
|8
|6
|9
|30 - 28
|30
|6.
|Лугано
|Заявка
|23
|6
|12
|5
|26 - 26
|30
|7.
|Цюрих
|Заявка
|23
|8
|5
|10
|34 - 33
|29
|8.
|Люцерн
|Заявка
|23
|7
|7
|9
|39 - 36
|28
|9.
|Вадуц
|Заявка
|23
|5
|7
|11
|21 - 37
|22
|10.
|Сьон
|Заявка
|23
|4
|10
|9
|25 - 36
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|19 - 10
|26
|2.
|Лозанна-Спорт
|Заявка
|11
|6
|0
|5
|17 - 12
|18
|3.
|Серветт
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|17 - 13
|18
|4.
|Базель
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|18 - 18
|18
|5.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|15 - 14
|17
|6.
|Люцерн
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|20 - 13
|15
|7.
|Цюрих
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 13
|15
|8.
|Сьон
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|14 - 17
|14
|9.
|Лугано
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|11 - 14
|13
|10.
|Вадуц
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 20
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|12
|7
|5
|0
|22 - 8
|26
|2.
|Лугано
|Заявка
|12
|3
|8
|1
|15 - 12
|17
|3.
|Базель
|Заявка
|11
|5
|0
|6
|15 - 15
|15
|4.
|Цюрих
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|19 - 20
|14
|5.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|12 - 12
|14
|6.
|Люцерн
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|19 - 23
|13
|7.
|Серветт
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|9 - 16
|13
|8.
|Лозанна-Спорт
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|13 - 16
|12
|9.
|Вадуц
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|9 - 17
|10
|10.
|Сьон
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|11 - 19
|8
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Сьон» – «Лугано» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сьон» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лугано» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сьон» – «Лугано», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров