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Цюрих
1:2
Конец матча

Стадион:
Люцерн
0'
0:1
4' Гол
Соргич Деян
0:2
6' Гол
Шауб Луис
21' Желтая карточка
Крьезиу Хекуран
50' Желтая карточка
Ронер Фабиан
58' Желтая карточка
Думбия Усман
64' Желтая карточка
Маркезано Антонио
71' Желтая карточка
Натан Рафаэл
1:2
78' Гол
Маркезано Антонио
88' Желтая карточка
Шюрпф Паскаль
90'+5
25
Бреше
Янник
42
Валльнер
Сильван
4
Омерагич
Бечир
3
Натан
Рафаэл
6
Алити
Фидан
71
Крьезиу
Хекуран
20
Думбия
Усман
23
Ронер
Фабиан
10
Маркезано
Антонио
9
Сисей
Ассан
18
Крамер
Блаж
32
Мюллер
Мариус
34
Сидлер
Сильван
4
Кнежевич
Стефан
46
Бурч
Марко
13
Фрыдек
Мартин
16
Ташар
Варол
3
Верманн
Йорди
19
Угриниц
Филип
7
Ндиайе
Ибраима
10
Шауб
Луис
9
Соргич
Деян
Цюрих
4-2-3-1
Люцерн
4-4-2

Ход матча

4'
0:1
Соргич Деян
(Фрыдек Мартин)
6'
0:2
Шауб Луис
(Угриниц Филип)
21'
Крьезиу Хекуран
 
50'
Ронер Фабиан
 
58'
Думбия Усман
 
60'
Ньонто Вильфред
Ронер Фабиан
 
60'
Зайлер Штефан
Крьезиу Хекуран
 
63'
 
Шюрпф Паскаль
Ташар Варол
64'
Маркезано Антонио
 
65'
 
Лукао II
Бурч Марко
71'
Натан Рафаэл
 
78'
Маркезано Антонио
(Ньонто Вильфред)
1:2
84'
 
Эмини Лорик
Верманн Йорди
84'
 
Алунга Иван
Ндиайе Ибраима
86'
Хелифи Салим
Валльнер Сильван
 
88'
 
Шюрпф Паскаль

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 6
  • 0 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 10
  • 5 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 38 Владение мячом, % 62

Бомбардиры внутри турнира

Цюрих
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Маркезано Антонио 9 (4) 0.39
2. Кололли Беньямин 4 (1) 0.17
3. Крамер Блаж 3 0.13
4. Домджони Тони 3 0.13
5. Зобих Лассе 3 0.13
6. Тосин Айегун 3 0.13
7. Сисей Ассан 2 0.09
8. Шёнбахлер Марко 1 0.04
9. Ньонто Вильфред 1 0.04
10. Хелифи Салим 1 0.04
11. Алити Фидан 1 0.04
12. Ронер Фабиан 1 0.04
13. Джемаили Блерим 0 0
14. Винтер Адриан 0 0
15. Валльнер Сильван 0 0
Люцерн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Соргич Деян 10 0.43
2. Шульц Марвин 7 (4) 0.3
3. Шауб Луис 5 0.22
4. Шюрпф Паскаль 4 0.17
5. Угриниц Филип 3 0.13
6. Ташар Варол 3 0.13
7. Ндиайе Ибраима 2 0.09
8. Кнежевич Стефан 1 0.04
9. Лукао II 1 0.04
10. Алунга Иван 1 0.04
11. Фрыдек Мартин 0 0
12. Сидлер Сильван 0 0
13. Верманн Йорди 0 0
14. Баларубан Ашвин 0 0

Карточки

Цюрих
# Игрок      
1. Натан Рафаэл 9 0
2. Думбия Усман 8 0
3. Крамер Блаж 5 1
4. Крьезиу Хекуран 3 1
5. Тосин Айегун 3 1
6. Маркезано Антонио 4 0
7. Сисей Ассан 4 0
8. Алити Фидан 3 0
9. Ронер Фабиан 3 0
10. Винтер Адриан 2 0
11. Джемаили Блерим 2 0
12. Бреше Янник 2 0
13. Хелифи Салим 1 0
14. Шёнбахлер Марко 1 0
15. Кололли Беньямин 1 0
16. Домджони Тони 1 0
17. Ньонто Вильфред 1 0
Люцерн
# Игрок      
1. Кнежевич Стефан 5 0
2. Угриниц Филип 5 0
3. Эмини Лорик 5 0
4. Карбонель Алекс 3 1
5. Швеглер Кристиан 4 0
6. Фрыдек Мартин 2 1
7. Шюрпф Паскаль 3 0
8. Соргич Деян 3 0
9. Мюллер Мариус 3 0
10. Шауб Луис 3 0
11. Сидлер Сильван 3 0
12. Ташар Варол 3 0
13. Ндиайе Ибраима 3 0
14. Бурч Марко 3 0
15. Лукао II 1 1
16. Гретер Симон 2 0
17. Бюрки Марко 2 0
18. Нденге Тсии-Виллиам 2 0
19. Алунга Иван 2 0
20. Цибунг Давид 1 0
21. Шульц Марвин 1 0
22. Вока Идриз 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Цюрих 9.38% (3) 18.75% (6) 21.88% (7) 12.5% (4) 9.38% (3) 28.13% (9)
 Люцерн 13.51% (5) 13.51% (5) 16.22% (6) 16.22% (6) 18.92% (7) 21.62% (8)

Предыдущие игры

Цюрих Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Серветт 3:1 Цюрих Цюрих 1:1 Сьон Цюрих 2:0 Базель Вадуц 3:2 Цюрих
Цюрих 1:4 Янг Бойз Санкт-Галлен 2:3 Цюрих Цюрих 0:1 Вадуц Базель 1:4 Цюрих Цюрих 3:1 Люцерн Цюрих 0:0 Сьон Цюрих 0:1 Серветт Люцерн 0:0 Цюрих Лугано 0:1 Цюрих Цюрих 1:2 Санкт-Галлен Цюрих 4:0 Лозанна-Спорт Серветт 2:1 Цюрих Сьон 2:2 Цюрих Цюрих 2:0 Люцерн Цюрих 1:0 Базель Вадуц 1:4 Цюрих
Люцерн Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Люцерн 2:2 Янг Бойз Вадуц 1:1 Люцерн Лугано 2:3 Люцерн Санкт-Галлен 2:1 Люцерн
Люцерн 4:0 Вадуц Люцерн 1:1 Лугано Серветт 4:2 Люцерн Люцерн 3:0 Серветт Цюрих 3:1 Люцерн Люцерн 1:2 Базель Лозанна-Спорт 2:1 Люцерн Люцерн 0:0 Цюрих Сьон 1:2 Люцерн Люцерн 2:3 Янг Бойз Люцерн 2:0 Сьон Серветт 1:3 Люцерн Люцерн 1:1 Вадуц Цюрих 2:0 Люцерн Янг Бойз 2:1 Люцерн Люцерн 2:2 Санкт-Галлен

Последние игры между собой

Цюрих: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Люцерн: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Цюрих 3:1 Люцерн Товарищеские матчи Люцерн 0:0 Цюрих Суперлига Цюрих 2:0 Люцерн Суперлига Люцерн 2:0 Цюрих Товарищеские матчи
Люцерн 2:1 Цюрих Суперлига Люцерн 0:5 Цюрих Товарищеские матчи Цюрих 2:3 Люцерн Суперлига Цюрих 3:0 Люцерн Суперлига Люцерн 0:0 Цюрих Суперлига Люцерн 3:0 Цюрих Суперлига Цюрих 1:1 Люцерн Суперлига Люцерн 2:5 Цюрих Суперлига Цюрих 1:0 Люцерн Суперлига Люцерн 2:1 Цюрих Суперлига Цюрих 1:1 Люцерн Суперлига Цюрих 1:2 Люцерн Суперлига Люцерн 1:1 Цюрих Суперлига Цюрих 0:1 Люцерн Суперлига Люцерн 1:2 Цюрих Суперлига Люцерн 1:0 Цюрих Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз Заявка 23 15 7 1 41 - 18 52
2. Базель Заявка 23 9 6 8 33 - 33 33
3. Санкт-Галлен Заявка 23 8 7 8 27 - 26 31
4. Серветт Заявка 23 8 7 8 26 - 29 31
5. Лозанна-Спорт Заявка 23 8 6 9 30 - 28 30
6. Лугано Заявка 23 6 12 5 26 - 26 30
7. Цюрих Заявка 23 8 5 10 34 - 33 29
8. Люцерн Заявка 23 7 7 9 39 - 36 28
9. Вадуц Заявка 23 5 7 11 21 - 37 22
10. Сьон Заявка 23 4 10 9 25 - 36 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз Заявка 11 8 2 1 19 - 10 26
2. Лозанна-Спорт Заявка 11 6 0 5 17 - 12 18
3. Серветт Заявка 11 4 6 1 17 - 13 18
4. Базель Заявка 12 4 6 2 18 - 18 18
5. Санкт-Галлен Заявка 12 5 2 5 15 - 14 17
6. Люцерн Заявка 11 3 6 2 20 - 13 15
7. Цюрих Заявка 12 4 3 5 15 - 13 15
8. Сьон Заявка 12 3 5 4 14 - 17 14
9. Лугано Заявка 11 3 4 4 11 - 14 13
10. Вадуц Заявка 12 3 3 6 12 - 20 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз Заявка 12 7 5 0 22 - 8 26
2. Лугано Заявка 12 3 8 1 15 - 12 17
3. Базель Заявка 11 5 0 6 15 - 15 15
4. Цюрих Заявка 11 4 2 5 19 - 20 14
5. Санкт-Галлен Заявка 11 3 5 3 12 - 12 14
6. Люцерн Заявка 12 4 1 7 19 - 23 13
7. Серветт Заявка 12 4 1 7 9 - 16 13
8. Лозанна-Спорт Заявка 12 2 6 4 13 - 16 12
9. Вадуц Заявка 11 2 4 5 9 - 17 10
10. Сьон Заявка 11 1 5 5 11 - 19 8
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    21'
    Крьезиу Хекуран получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - Шауб Луис бьет в цель!
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Соргич Деян бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Letzigrund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
  3.16 3.68 2.18
Бонус: 5 000 ₽ 3.32 3.70 2.11
Бонус: 5 000 ₽ 80.00 11.00 1.02
  57.62 15.38 1.04

Самый высокий коэффициент на матч «Цюрих» – «Люцерн» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Цюрих» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Люцерн» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Цюрих» – «Люцерн», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
5.80 1.14 3.62 1.29 2.48 1.54 1.93 1.97 1.52 2.53 1.32 3.36 1.17 5.00 1.09 7.40
10.50 1.01 9.60 1.03 3.88 1.24 3.10 1.37 2.09 1.82 1.61 2.32 1.39 2.90 1.17 4.55 1.12 5.15 1.02 9.10
13.00 0.00 9.00 1.04 3.75 1.25 2.95 1.37 4.10 1.62 1.82 1.99 1.42 2.75 1.09 6.50 1.03 10.00 1.02 11.00 1.22 8.50 1.17 9.00 1.04 9.00 1.03 10.00
4.19 1.24 2.49 1.57 1.83 2.04 1.51 2.61 1.21 4.54 1.87 1.99 1.59 2.42 1.40 3.03 1.34 3.31 1.55 2.51 1.98 1.88 1.77 2.11 1.55 2.50
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5
2.75 1.45 1.73 2.11 1.35 3.20 1.15 5.50
3.20 1.35 2.12 1.72 1.50 2.59 1.17 5.10 1.12 6.35
2.95 1.37 1.92 1.82 1.40 2.80 1.12 5.55 1.80 1.95 1.20 4.20 1.11 5.80
3.34 1.35 2.76 1.48 2.18 1.74 1.70 2.21 1.50 2.68 1.35 3.33 1.48 2.71 1.27 3.82 1.84 2.03 1.52 2.59 1.37 3.15
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
3.66 1.28 2.17 1.69 1.59 2.36 1.28 3.62
4.65 1.19 2.95 1.40 1.78 2.04 1.34 3.26 1.22 4.30
2.95 1.37 1.76 1.99 1.33 3.15

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.62 2.22
2.90 1.38
Букмекер Да Нет
3.84 1.26
3.30 1.30
Букмекер Да Нет
3.04 1.38
3.05 1.35
Где смотреть матч Цюрих 1:2 Люцерн онлайн

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