Цюрих
1:2
Конец матча
Стадион: Летцигрунд
Люцерн
0:1
4' ГолСоргич Деян
0:2
6' ГолШауб Луис
21' Желтая карточкаКрьезиу Хекуран
50' Желтая карточкаРонер Фабиан
58' Желтая карточкаДумбия Усман
64' Желтая карточкаМаркезано Антонио
71' Желтая карточкаНатан Рафаэл
1:2
78' ГолМаркезано Антонио
88' Желтая карточкаШюрпф Паскаль
25
Бреше
Янник
20
Думбия
Усман
23
Ронер
Фабиан
18
Крамер
Блаж
46
Бурч
Марко
16
Ташар
Варол
10
Шауб
Луис
- Основной состав
-
25 Бреше ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Думбия УсманПолузащитник
-
23 Ронер ФабианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Крамер БлажНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
36 Фрай ФилипЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Хелифи СалимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Massimo Rizzo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
46 Бурч МаркоЗащитник
- Защитник
-
16 Ташар ВаролПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Шауб ЛуисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
5 Лукао IIЗащитник
-
31 Эмини ЛорикПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Алунга ИванНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Челестини Фабио
Ход матча
4'
0:1
6'
0:2
21'
50'
58'
65'
71'
78'
88'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 2
-
4 Угловые 6
-
0 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 10
-
5 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
38 Владение мячом, % 62
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Маркезано Антонио
|9 (4)
|0.39
|2.
|Кололли Беньямин
|4 (1)
|0.17
|3.
|Крамер Блаж
|3
|0.13
|4.
|Домджони Тони
|3
|0.13
|5.
|Зобих Лассе
|3
|0.13
|6.
|Тосин Айегун
|3
|0.13
|7.
|Сисей Ассан
|2
|0.09
|8.
|Шёнбахлер Марко
|1
|0.04
|9.
|Ньонто Вильфред
|1
|0.04
|10.
|Хелифи Салим
|1
|0.04
|11.
|Алити Фидан
|1
|0.04
|12.
|Ронер Фабиан
|1
|0.04
|13.
|Джемаили Блерим
|0
|0
|14.
|Винтер Адриан
|0
|0
|15.
|Валльнер Сильван
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Соргич Деян
|10
|0.43
|2.
|Шульц Марвин
|7 (4)
|0.3
|3.
|Шауб Луис
|5
|0.22
|4.
|Шюрпф Паскаль
|4
|0.17
|5.
|Угриниц Филип
|3
|0.13
|6.
|Ташар Варол
|3
|0.13
|7.
|Ндиайе Ибраима
|2
|0.09
|8.
|Кнежевич Стефан
|1
|0.04
|9.
|Лукао II
|1
|0.04
|10.
|Алунга Иван
|1
|0.04
|11.
|Фрыдек Мартин
|0
|0
|12.
|Сидлер Сильван
|0
|0
|13.
|Верманн Йорди
|0
|0
|14.
|Баларубан Ашвин
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Натан Рафаэл
|9
|0
|2.
|Думбия Усман
|8
|0
|3.
|Крамер Блаж
|5
|1
|4.
|Крьезиу Хекуран
|3
|1
|5.
|Тосин Айегун
|3
|1
|6.
|Маркезано Антонио
|4
|0
|7.
|Сисей Ассан
|4
|0
|8.
|Алити Фидан
|3
|0
|9.
|Ронер Фабиан
|3
|0
|10.
|Винтер Адриан
|2
|0
|11.
|Джемаили Блерим
|2
|0
|12.
|Бреше Янник
|2
|0
|13.
|Хелифи Салим
|1
|0
|14.
|Шёнбахлер Марко
|1
|0
|15.
|Кололли Беньямин
|1
|0
|16.
|Домджони Тони
|1
|0
|17.
|Ньонто Вильфред
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кнежевич Стефан
|5
|0
|2.
|Угриниц Филип
|5
|0
|3.
|Эмини Лорик
|5
|0
|4.
|Карбонель Алекс
|3
|1
|5.
|Швеглер Кристиан
|4
|0
|6.
|Фрыдек Мартин
|2
|1
|7.
|Шюрпф Паскаль
|3
|0
|8.
|Соргич Деян
|3
|0
|9.
|Мюллер Мариус
|3
|0
|10.
|Шауб Луис
|3
|0
|11.
|Сидлер Сильван
|3
|0
|12.
|Ташар Варол
|3
|0
|13.
|Ндиайе Ибраима
|3
|0
|14.
|Бурч Марко
|3
|0
|15.
|Лукао II
|1
|1
|16.
|Гретер Симон
|2
|0
|17.
|Бюрки Марко
|2
|0
|18.
|Нденге Тсии-Виллиам
|2
|0
|19.
|Алунга Иван
|2
|0
|20.
|Цибунг Давид
|1
|0
|21.
|Шульц Марвин
|1
|0
|22.
|Вока Идриз
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Цюрих
|9.38% (3)
|18.75% (6)
|21.88% (7)
|12.5% (4)
|9.38% (3)
|28.13% (9)
|Люцерн
|13.51% (5)
|13.51% (5)
|16.22% (6)
|16.22% (6)
|18.92% (7)
|21.62% (8)
Предыдущие игры
Цюрих Последние 20 матчей: +9 =4 -7Серветт 3:1 Цюрих Цюрих 1:1 Сьон Цюрих 2:0 Базель Вадуц 3:2 Цюрих
Люцерн Последние 20 матчей: +6 =6 -8Люцерн 2:2 Янг Бойз Вадуц 1:1 Люцерн Лугано 2:3 Люцерн Санкт-Галлен 2:1 Люцерн
Последние игры между собой
Цюрих: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Люцерн: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Люцерн 2:1 Цюрих Суперлига Люцерн 0:5 Цюрих Товарищеские матчи Цюрих 2:3 Люцерн Суперлига Цюрих 3:0 Люцерн Суперлига Люцерн 0:0 Цюрих Суперлига Люцерн 3:0 Цюрих Суперлига Цюрих 1:1 Люцерн Суперлига Люцерн 2:5 Цюрих Суперлига Цюрих 1:0 Люцерн Суперлига Люцерн 2:1 Цюрих Суперлига Цюрих 1:1 Люцерн Суперлига Цюрих 1:2 Люцерн Суперлига Люцерн 1:1 Цюрих Суперлига Цюрих 0:1 Люцерн Суперлига Люцерн 1:2 Цюрих Суперлига Люцерн 1:0 Цюрих Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|23
|15
|7
|1
|41 - 18
|52
|2.
|Базель
|Заявка
|23
|9
|6
|8
|33 - 33
|33
|3.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|23
|8
|7
|8
|27 - 26
|31
|4.
|Серветт
|Заявка
|23
|8
|7
|8
|26 - 29
|31
|5.
|Лозанна-Спорт
|Заявка
|23
|8
|6
|9
|30 - 28
|30
|6.
|Лугано
|Заявка
|23
|6
|12
|5
|26 - 26
|30
|7.
|Цюрих
|Заявка
|23
|8
|5
|10
|34 - 33
|29
|8.
|Люцерн
|Заявка
|23
|7
|7
|9
|39 - 36
|28
|9.
|Вадуц
|Заявка
|23
|5
|7
|11
|21 - 37
|22
|10.
|Сьон
|Заявка
|23
|4
|10
|9
|25 - 36
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|19 - 10
|26
|2.
|Лозанна-Спорт
|Заявка
|11
|6
|0
|5
|17 - 12
|18
|3.
|Серветт
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|17 - 13
|18
|4.
|Базель
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|18 - 18
|18
|5.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|15 - 14
|17
|6.
|Люцерн
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|20 - 13
|15
|7.
|Цюрих
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 13
|15
|8.
|Сьон
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|14 - 17
|14
|9.
|Лугано
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|11 - 14
|13
|10.
|Вадуц
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 20
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|12
|7
|5
|0
|22 - 8
|26
|2.
|Лугано
|Заявка
|12
|3
|8
|1
|15 - 12
|17
|3.
|Базель
|Заявка
|11
|5
|0
|6
|15 - 15
|15
|4.
|Цюрих
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|19 - 20
|14
|5.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|12 - 12
|14
|6.
|Люцерн
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|19 - 23
|13
|7.
|Серветт
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|9 - 16
|13
|8.
|Лозанна-Спорт
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|13 - 16
|12
|9.
|Вадуц
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|9 - 17
|10
|10.
|Сьон
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|11 - 19
|8
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Цюрих» – «Люцерн» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Цюрих» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Люцерн» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Цюрих» – «Люцерн», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров