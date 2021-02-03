ЦСКА Москва
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Локомотив Тбилиси
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ЦСКА Москва Последние 20 матчей: +8 =7 -5Мурсия 1:3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 5:0 Мурсия Ростов 1:3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:2 Урал
Динамо Загреб 3:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:2 Химки ЦСКА Москва 0:1 Вольфсбергер Рубин 1:0 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:0 Фейеноорд ЦСКА Москва 1:1 Сочи ЦСКА Москва 2:0 Ростов Фейеноорд 3:1 ЦСКА Москва Ротор 0:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:0 Динамо Загреб ЦСКА Москва 5:1 Арсенал Тула Вольфсбергер 1:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:1 Динамо Москва ЦСКА Москва 1:1 Арсенал Тула Урал 0:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:1 Локомотив Москва
Локомотив Тбилиси Последние 20 матчей: +9 =5 -6Локомотив Тбилиси 1:2 Дила Торпедо Кутаиси 1:5 Локомотив Тбилиси Динамо Батуми 1:2 Локомотив Тбилиси FC Telavi 1:1 Локомотив Тбилиси
Локомотив Тбилиси 0:2 Динамо Тбилиси Локомотив Тбилиси 2:1 Сабуртало Мерани 0:4 Локомотив Тбилиси Гранада 2:0 Локомотив Тбилиси Локомотив Тбилиси 2:1 Динамо Москва Локомотив Тбилиси 4:1 Чихура Локомотив Тбилиси 2:1 Университатя Крайова Самтредия 0:0 Локомотив Тбилиси Дила 0:1 Локомотив Тбилиси Локомотив Тбилиси 1:2 Торпедо Кутаиси Локомотив Тбилиси 1:1 FC Telavi Сабуртало 0:0 Локомотив Тбилиси Локомотив Тбилиси 1:4 Динамо Батуми Динамо Тбилиси 4:0 Локомотив Тбилиси Локомотив Тбилиси 1:1 Мерани Чихура 1:3 Локомотив Тбилиси