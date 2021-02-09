  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Португалия
Риу Аве
0:0
Первый тайм: 7'

Стадион:
Тондела
0'
5' Желтая карточка
Боревкович Тони
7'
1
Кишек
Павел
25
Пинту
Иву
6
Боревкович
Тони
33
Сантос
Адерлан
17
Коэнтрау
Фабиу
18
Пеле
Мамаду
5
Филипе
Аугусто
11
Шику
Жеральдес
16
Родригеш
Гонсалу
64
Камашу
Рафаэл
7
Желсон
Дала
99
Ниассе
Бабакар
2
Бибито
28
Медиуб
Абдель
21
Enzo
Martinez3
20
Феррейра
Филипе
10
Мурильо
Джон
14
Грау
Хауме
6
Аугусто
Педро
80
Telmo
Arcanjo
70
Барбоза
Рафаэл
II
8
Педру
Жоау
II
Риу Аве
4-1-3-2
Тондела
4-4-2

Ход матча

5'
Боревкович Тони
 

Бомбардиры внутри турнира

Риу Аве
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ryotaro Meshino 3 0.17
2. Мане Карлуш 2 0.11
3. Пиазон Лукас 2 (1) 0.11
4. Диего Лопес III 1 0.06
5. Желсон Дала 1 0.06
6. Пеле Мамаду 1 (1) 0.06
7. Сантос Адерлан 1 0.06
Тондела
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гонсалес Марио 5 0.28
2. Барбоза Рафаэл II 3 0.17
3. Агра Салвадор 3 0.17
4. Педру Жоау II 2 (1) 0.11
5. Аугусто Педро 1 0.06
6. Феррейра Филипе 1 0.06
7. Рикарду Алвеш II 1 0.06
8. Мурильо Джон 0 0
9. Бибито 0 0
10. Штркаль Томислав 0 0
11. Медиуб Абдель 0 0
12. Enzo Martinez3 0 0

Карточки

Риу Аве
# Игрок      
1. Боревкович Тони 5 0
2. Тарантини Рикардо 3 0
3. Пеле Мамаду 3 0
4. Пинту Иву 3 0
5. Ронан 3 0
6. Сантос Адерлан 3 0
7. Коэнтрау Фабиу 2 0
8. Филипе Аугусто 2 0
9. Амарал Педру 2 0
10. Габриэльзиньо 2 0
11. Силва Леандро 1 0
12. Диего Лопес III 1 0
13. Мане Карлуш 1 0
14. Шику Жеральдес 1 0
15. Ямбор Никола 1 0
16. Родригеш Гонсалу 1 0
17. Перейра Андре 1 0
Тондела
# Игрок      
1. Бибито 6 1
2. Аугусто Педро 7 0
3. Enzo Martinez3 5 0
4. Педру Жоау II 3 1
5. Мурильо Джон 4 0
6. Грау Хауме 4 0
7. Агра Салвадор 2 1
8. Naoufel Khacef 2 1
9. Ниассе Бабакар 1 1
10. Таварес Йоан 1 0
11. Феррейра Филипе 1 0
12. Барбоза Рафаэл II 1 0
13. Жаките Жоау 1 0
14. Штркаль Томислав 1 0
15. Медиуб Абдель 1 0
16. Joao Pedro Moreira Mendes2 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Риу Аве 18.18% (2) 18.18% (2) 0 18.18% (2) 9.09% (1) 36.36% (4)
 Тондела 6.25% (1) 6.25% (1) 31.25% (5) 25% (4) 18.75% (3) 12.5% (2)

Предыдущие игры

Риу Аве Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Риу Аве 0:0 Насьонал Мадейра Порту 2:0 Риу Аве Риу Аве 1:2 Санта-Клара Спортинг Л 1:1 Риу Аве
Риу Аве 1:2 Эшторил Риу Аве 3:0 Портимоненсе Пасуш де Феррейра 2:0 Риу Аве Риу Аве 1:3 Маритиму Брага 3:0 Риу Аве Риу Аве 2:1 Фамаликан Риу Аве 0:0 Боавишта Жил Висенте 2:0 Риу Аве Moncao 1:2 Риу Аве Белененсеш 0:0 Риу Аве Риу Аве 2:0 Морейренсе Фаренсе 0:1 Риу Аве Риу Аве 0:3 Бенфика Фамаликан 1:1 Риу Аве Риу Аве 2:2 Милан Риу Аве 0:0 Витория Гимарайнш
Тондела Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Пасуш де Феррейра 2:1 Тондела Тондела 2:0 Фаренсе Белененсеш 2:0 Тондела Тондела 3:1 Боавишта
Бенфика 2:0 Тондела Тондела 1:0 Фамаликан Насьонал Мадейра 2:0 Тондела Тондела 0:0 Морейренсе Порту 2:1 Тондела Порту 4:3 Тондела Тондела 0:2 Витория Гимарайнш Фелгейраш 1932 0:1 Тондела Тондела 2:0 Санта-Клара Спортинг Л 4:0 Тондела Тондела 1:0 Портимоненсе Жил Висенте 1:1 Тондела Тондела 0:4 Брага Маритиму 2:1 Тондела Тондела 1:1 Риу Аве Морейренсе 1:2 Тондела

Последние игры между собой

Риу Аве: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 3
Тондела: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 3
Тондела 1:1 Риу Аве Примейра-лига Тондела 1:2 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 2:4 Тондела Примейра-лига Риу Аве 2:2 Тондела Примейра-лига
Тондела 1:1 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 1:1 Тондела Примейра-лига Тондела 1:3 Риу Аве Примейра-лига Тондела 2:1 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 3:1 Тондела Примейра-лига Тондела 1:1 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 2:3 Тондела Примейра-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Л Заявка 17 14 3 0 36 - 9 45
2. Порту Заявка 18 12 4 2 41 - 19 40
3. Брага Заявка 18 12 1 5 32 - 18 37
4. Бенфика Заявка 18 11 4 3 32 - 16 37
5. Пасуш де Феррейра Заявка 18 10 5 3 26 - 14 35
6. Витория Гимарайнш Заявка 17 9 4 4 21 - 14 31
7. Санта-Клара Заявка 18 7 4 7 20 - 21 25
8. Морейренсе Заявка 18 6 6 6 17 - 22 24
9. Тондела 0:0 Заявка 18 5 4 9 16 - 27 19
10. Насьонал Мадейра Заявка 17 4 6 7 15 - 21 18
11. Маритиму Заявка 18 5 2 11 17 - 26 17
12. Белененсеш Заявка 18 3 8 7 9 - 15 17
13. Риу Аве 0:0 Заявка 18 3 8 7 11 - 20 17
14. Жил Висенте Заявка 17 4 4 9 13 - 20 16
15. Портимоненсе Заявка 18 4 4 10 14 - 23 16
16. Боавишта Заявка 17 2 8 7 17 - 29 14
17. Фамаликан Заявка 18 3 5 10 17 - 32 14
18. Фаренсе Заявка 17 3 4 10 17 - 25 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бенфика Заявка 10 7 2 1 18 - 8 23
2. Порту Заявка 9 7 1 1 21 - 9 22
3. Брага Заявка 9 7 1 1 14 - 6 22
4. Спортинг Л Заявка 8 6 2 0 16 - 5 20
5. Пасуш де Феррейра Заявка 9 6 2 1 14 - 7 20
6. Тондела 0:0 Заявка 9 5 2 2 10 - 8 17
7. Морейренсе Заявка 9 3 4 2 11 - 12 13
8. Витория Гимарайнш Заявка 8 4 0 4 8 - 10 12
9. Насьонал Мадейра Заявка 9 3 3 3 11 - 12 12
10. Фаренсе Заявка 10 3 3 4 14 - 13 12
11. Портимоненсе Заявка 8 3 2 3 7 - 7 11
12. Белененсеш Заявка 10 2 5 3 8 - 9 11
13. Риу Аве 0:0 Заявка 9 2 4 3 7 - 8 10
14. Жил Висенте Заявка 8 2 2 4 6 - 8 8
15. Санта-Клара Заявка 8 2 2 4 7 - 10 8
16. Маритиму Заявка 9 2 2 5 6 - 12 8
17. Фамаликан Заявка 9 1 3 5 9 - 19 6
18. Боавишта Заявка 8 1 2 5 6 - 15 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Л Заявка 9 8 1 0 20 - 4 25
2. Витория Гимарайнш Заявка 9 5 4 0 13 - 4 19
3. Порту Заявка 9 5 3 1 20 - 10 18
4. Санта-Клара Заявка 10 5 2 3 13 - 11 17
5. Брага Заявка 9 5 0 4 18 - 12 15
6. Пасуш де Феррейра Заявка 9 4 3 2 12 - 7 15
7. Бенфика Заявка 8 4 2 2 14 - 8 14
8. Морейренсе Заявка 9 3 2 4 6 - 10 11
9. Маритиму Заявка 9 3 0 6 11 - 14 9
10. Боавишта Заявка 9 1 6 2 11 - 14 9
11. Фамаликан Заявка 9 2 2 5 8 - 13 8
12. Жил Висенте Заявка 9 2 2 5 7 - 12 8
13. Риу Аве 0:0 Заявка 9 1 4 4 4 - 12 7
14. Насьонал Мадейра Заявка 8 1 3 4 4 - 9 6
15. Белененсеш Заявка 8 1 3 4 1 - 6 6
16. Портимоненсе Заявка 10 1 2 7 7 - 16 5
17. Тондела 0:0 Заявка 9 0 2 7 6 - 19 2
18. Фаренсе Заявка 7 0 1 6 3 - 12 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Примейре-лиге
  • — Вылет во Вторую лигу
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    5'
    Боревкович Тони получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio dos Arcos. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 143
Риу Аве 69.9% (100)
X 25.9% (37)
Тондела 4.2% (6)
Все прогнозы
1.99 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Риу Аве
Ничья
Тондела
1.88
3.45
4.70
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.87 3.50 4.30
Бонус: 10 000 ₽ 1.88 3.30 4.20
Бонус: 5 000 ₽ 1.85 3.45 4.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.84 3.45 4.70
  1.86 3.39 4.67

Самый высокий коэффициент на матч «Риу Аве» – «Тондела» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Риу Аве» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Тондела» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Риу Аве» – «Тондела», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.20 1.07 2.85 1.39 2.17 1.64 1.63 2.19 1.23 3.95 1.07 7.40
7.60 1.05 6.40 1.09 2.82 1.41 2.17 1.69 1.68 2.31 1.31 3.45 1.22 4.20 1.06 7.50 1.04 7.90
9.00 1.04 6.40 1.09 2.90 1.38 2.15 1.70 1.82 1.99 1.62 2.21 1.32 3.20 1.23 4.20 1.08 7.40 1.07 7.70 0.00 12.50 0.00 13.00 0.00 19.00
2.97 1.42 2.56 1.54 2.18 1.73 1.83 2.04 1.64 2.34 1.47 2.80 1.23 4.48
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.55 1.48 1.67 2.12 1.32 3.20 1.06 7.80
2.62 1.49 1.72 2.12 1.34 3.26 1.09 7.50 1.06 8.90
1.71 2.14 1.33 3.15 1.08 6.90
2.63 1.51 2.16 1.74 1.67 2.26 1.43 2.90 1.34 3.47
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.40 1.29 2.31 1.57 1.55 2.36 1.13 5.40
3.32 1.33 2.22 1.66 1.53 2.50 1.19 4.75 1.13 6.00
2.18 1.64 1.57 2.46 1.21 4.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.02 1.74
2.06 1.71
Букмекер Да Нет
5.20 1.14
5.30 1.14
Букмекер Да Нет
3.90 1.23
4.10 1.21
Где смотреть матч Риу Аве 0:0 Тондела онлайн

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Прогнозы на матч Риу Аве 0:0 Тондела

Исход игры
Риу Аве
69.9% (100)
Ничья
25.9% (37)
Тондела
4.2% (6)
Тотал 2.5
Больше
21.99% (31)
Меньше
78.01% (110)
Обе команды забьют
Да
43.97% (62)
Нет
56.03% (79)
Популярный счёт
1:0 Риу Аве
44.8% (64)
1:1 Ничья
21.7% (31)
2:1 Риу Аве
15.4% (22)
2:0 Риу Аве
7% (10)
1:2 Тондела
2.1% (3)
0:1 Тондела
2.1% (3)
2:2 Ничья
2.1% (3)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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